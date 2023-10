„X“ žinutėje parašyta: „IDF pajėgų antžeminė veikla Gazos Ruože“.



Benjaminas Netanyahu atmetė paliaubų galimybę Gazoje ir paskelbė, kad „atėjo laikas karui“. Pirmadienį anglų kalba surengtoje spaudos konferencijoje Izraelio ministras pirmininkas sakė, kad kariuomenės veržimasis per Gazą atveria galimybes išlaisvinti įkaitus, o tai, jo teigimu, „Hamas“ padarys tik spaudžiamas.

Įvykiai Izraelyje

JAV Senatas patvirtino Jack Lew kitu ambasadoriumi IzraelyjeJAV Senatas patvirtino buvusio iždo sekretoriaus Jacko Lew paskyrimą kitu JAV ambasadoriumi Izraelyje.Galutinis balsų skaičius yra 53 prieš 43, o keli respublikonai, įskaitant senatorius Lindsey Grahamą ir Randą Paulą, perėjo eilę balsuoti kartu su demokratais, patvirtindami JAV prezidento Joe Bideno pasirinkimą.Po Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios J. Lew patvirtinimas buvo paspartintas Senate.

81 sunkiai sužeistas Gazos gyventojas išvyksta gydytis į EgiptąPalestinos pasienio tarnyba patvirtino, kad rytoj į Egiptą bus leista atvykti 81 Gazos gyventojui, kad jie baigtų gydymą ligoninėje.Jau anksčiau skelbta, kad rytoj bus atidarytas Rafah sienos kirtimo punktas, kad kai kurie Gazos gyventojai būtų gydomi Egipte.

Dar 300 JAV karių vyksta į Artimuosius RytusPentagonas pranešė, kad į Artimuosius Rytus siunčiama apie 300 papildomų JAV karių. Tačiau pažymima, kad kariai į Izraelį nevyks.Prasidėjus Izraelio ir „Hamas“ karui, padaugėjo atakų prieš JAV karius Artimuosiuose Rytuose.Praėjusią savaitę Valstijos perspėjo, kad kyla grėsmė, kad išpuoliai gali „žymiai paaštrėti“, nes karas gali peraugti į regioninį konfliktą.Amerika turi apie 2500 karių Irake ir 900 Sirijoje.

Baltieji rūmai: per pastarąsias 24 valandas į Gazą įvažiavo 66 pagalbos sunkvežimiaiBaltieji rūmai teigia, kad per pastarąsias 24 valandas į Gazos ruožą įvažiavo 66 sunkvežimiai su humanitarine pagalba, o dar dešimtys krovinių buvo leista pristatyti.Nacionalinio saugumo atstovas Johnas Kirby sakė žurnalistams, kad JAV prezidentas Joe Bidenas vėliau kalbėsis su Jordanijos karaliumi Abdullah dėl Palestinos anklavo.

IDF: per Džabalijos smūgį žuvo aukščiausias „Hamas“ vadas, sugriuvo teroristų tuneliaiIzraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė, kad prieš kurį laiką per antskrydį Gazos Ruože nukovė „Hamas“ Centrinio Džabalijos bataliono vadą Ibrahimą Biarį.Kariuomenė pranešė, kad per antskrydį žuvo I. Biari ir keli kiti teroristai, o požeminiai teroristų tuneliai sugriuvo, nugriuvo keli netoliese esantys pastatai.Palestiniečių ataskaitose teigiama, kad per antskrydį ir po to įvykusią griūtį žuvo mažiausiai 50 žmonių.Pasak IDF, I. Biari buvo vienas iš „Hamas“ vadų, atsakingų už nurodymą elitinėms teroristinės grupuotės pajėgoms spalio 7 d. įsiveržti į Izraelį.IDF teigia, kad oro antskrydis Džabalijoje buvo „plataus masto smūgio“ prieš „Hamas“ operatyvininkus ir infrastruktūrą, priklausančią teroristinės grupuotės Centriniam Džabalijos batalionui, dalis.Pasak IDF, Centrinis Džabalijos batalionas perėmė kelių civilių pastatų kontrolę rajone.„Smūgis pakenkė „Hamas“ vadovavimui ir kontrolei rajone, taip pat jo gebėjimui nukreipti karinę veiklą prieš IDF karius, veikiančius visame Gazos Ruože“, – sakoma kariuomenės pranešime.Jame rašoma, kad „daug“ teroristų žuvo su I. Biariu, o „po pastatais įtaisyta požeminė teroristų infrastruktūra, kuria naudojosi teroristai, taip pat sugriuvo po smūgio“.IDF taip pat teigia, kad „pakartoja raginimą rajono gyventojams dėl savo saugumo judėti į pietus“.https://twitter.com/idfonline/status/1719409750452871649?ref_src=twsrc%5Etfw

Iš Izraelio evakuota 540 ukrainiečiųUkrainos ambasadai pavyko evakuoti iš Izraelio 540 ukrainiečių, 357 ukrainiečiai laukia evakuacijos iš Gazos Ruožo, per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornyčiukas, pranešė „Ukrinform“.„Mums pavyko evakuoti 540 piliečių. Po plataus masto teroro išpuolio išvyko apie 4000 Ukrainos piliečių. Ben Guriono oro uostas dirba įprastai. Daugelis užsienio kompanijų atsisakė dirbti, todėl žmonės pasinaudojo ambasados pasiūlytais evakuaciniais skrydžiais“, – sakė ambasadorius.Pasak jo, įvyko keturi evakuaciniai skrydžiai į Rumuniją, žmonės sumokėjo už bilietą „savikainą“.Ambasadoriaus teigimu, iš Gazos Ruožo norėjo evakuotis 357 ukrainiečiai, bet jų skaičius nuolat didėja. „Gauname nerimą keliančių pranešimų, visų pirma iš Egipto, sakančio, kad „Hamas“ nėra suinteresuotas evakuacija ir apšaudo žmones“, – sakė diplomatas.Spalio 31 d. Ukrainos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad Izraelyje žuvo 21 Ukrainos pilietis ir dar keturi Gazos Ruože.

Blinkenas: negali būti nė kalbos, kad „Hamas“ ir toliau valdytų Gazos RuožąJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pareiškė, kad Palestiniečių valdžia turėtų atgauti Gazos Ruožo kontrolę iš „Hamas“, tam tikrą vaidmenį laikinai galėtų atlikti tarptautinės agentūros.Izraeliui bombarduojant Gazos Ruožą, kad sunaikintų spalio 7 d. šalį užpuolusią palestiniečių grupuotę „Hamas“, A. Blinkenas pritarė Izraelio tikslui sunaikinti islamistinį judėjimą, nuo 2007 m. valdantį nuskurdusią teritoriją.„Kuriuo nors metu prasmingiausia būtų, kad Gazos Ruožo valdymą perimtų veiksminga ir atgaivinta Palestiniečių valdžia, ji galiausiai būtų atsakinga už saugumą“, – sakė A. Blinkenas per Senato posėdį.„Ar tai galima pasiekti vienu žingsniu, yra didelis klausimas, kurį turime apsvarstyti. O jei negalima, yra kitų laikinų susitarimų, į kuriuos gali įsitraukti daugelis regiono šalių, – sakė jis. – Tai gali apimti tarptautines agentūras, kurios padėtų garantuoti saugumą ir valdymą“.A. Blinkenas pabrėžė, jog negali būti nė kalbos, kad būtų atkurtas status quo ir Gazą valdytų „Hamas“. Lygiai taip pat negali būti ir kalbos, kad Gazos Ruožą valdytų ir kontroliuotų Izraelis, sakė A. Blinkenas ir pridūrė, jog tokia yra ir paties Izraelio pozicija.Tačiau Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu jau seniai siekia nustumti į šalį Palestiniečių valdžią, turinčią ribotą autonomiją kai kuriose Vakarų Kranto teritorijose, ir jos prezidentą Mahmudą Abbasą.Per neseną kelionę po Artimuosius Rytus A. Blinkenas du kartus susitiko su M. Abbasu ir pareiškė dėkingumą už pastangas išsaugoti ramybę Vakarų Krante, kurios po spalio 7 d. ten gerokai sumažėjo. Pasak Ramaloje įsikūrusius palestiniečių sveikatos ministerijos, nuo to laiko Izraelio pajėgos Vakarų Krante nukovė 122 palestiniečius, žuvo ir du Izraelio kariai, pranešė kariuomenė.A. Blinkenas dar kartą pakartojo, kad JAV pritaria Palestinos valstybės sukūrimui, tačiau tam griežtai priešinasi B. Netanyahu dešiniųjų vyriausybė.

„Hamas“ žada „per kelias ateinančias dienas“ paleisti kai kuriuos įkaitus užsieniečiusAntradienį karinis „Hamas“ sparnas pareiškė, kad artimiausiomis dienomis išlaisvins kai kuriuos pagrobtus įkaitus užsieniečius, bet pažadėjo paversti Gazą Izraelio kariuomenės kapinėmis.„Mes pranešėme tarpininkams, kad per kelias ateinančias dienas paleisime tam tikrą skaičių užsieniečių“, – per televiziją sakė „Ezzedine'o Al Qassamo brigadų“ atstovas Abu Obeida.

Izraelio miestą apšaudžius raketomis sužeisti keturi žmonėsIzraelio pareigūnų teigimu, iš Gazos Ruožo į Izraelio Ašdodo miestą paleistos raketos sužeidė keturis žmones, skelbia „Sky News“. Į ligoninę išvežtas sunkios būklės 50 metų vyras, sužeistas šrapnelių, pranešė „Magen David Adom“ (MDA) gelbėjimo tarnybos.Kiti trys vyrai, 64, 46 ir 35 metų amžiaus, patyrė lengvus sužalojimus nuo stiklo šukių.

JT vadovas įspėja, kad humanitarinė teisė „nėra a la carte meniu“JT generalinis sekretorius paragino abi Izraelio ir „Hamas“ karo šalis laikytis proporcingumo ir atsargumo principų. „Civilių apsauga abiejose pusėse yra svarbiausia ir jos turi būti laikomasi visada“, – sakoma Antonio Guterreso pareiškime. „Tarptautinėje humanitarinėje teisėje nustatytos aiškios taisyklės, kurių negalima nepaisyti. Ji nėra a la carte meniu ir negali būti taikoma selektyviai.“ JT vadovas sako esąs „labai sunerimęs“ dėl Izraelio ir „Hamas“ konflikto intensyvėjimoA. Guterresas antradienį pareiškė esąs labai sunerimęs dėl konflikto tarp Izraelio ir „Hamas“ intensyvėjimo.Eskalacija apima „Izraelio gynybos pajėgų antžemines operacijas, lydimas intensyvių oro antskrydžių, ir besitęsiantį Izraelio apšaudymą raketomis iš Gazos Ruožo“, pranešime cituojamas A. Guterresas.„Didžiausią dabartinių kovų naštą nuo pat pradžių neša civiliai“, – akcentavo JT generalinis sekretorius.„Pakartoju, kad griežtai smerkiu spalio 7 dieną „Hamas“ surengtus teroro aktus. Civilių žudymas, žalojimas ir grobimas yra nepateisinamas. Raginu nedelsiant ir besąlygiškai paleisti civilius, kuriuos „Hamas“ laiko įkaitais“, – dėstė A. Guterresas.Jis nurodė, kad smerkia „civilių žudymą Gazos Ruože“. JT vadovas pridūrė, kad jį sugniuždė pranešimai, jog du trečdaliai žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.A. Guterresas taip pat pažymėjo, kad nuogąstauja „dėl pavojingos eskalacijos už Gazos Ruožo ribų pavojaus“.

AFP: Džabalijoje rasti mažiausiai 47 kūnaiPrancūzijos agentūros AFP korespondentas apsilankė sprogimo vietoje Džabalijos pabėgėlių stovykloje. Agentūra praneša, kad ten filmuotoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip iš po sugriautų pastatų griuvėsių ištraukti mažiausiai 47 žmonių kūnai (tai artima Gazos valdžios institucijų išplatintiems duomenims).Agentūros cituojamas vietos gyventojas Raghebas Akalas sakė, kad sprogimas buvo panašus į „žemės drebėjimą“.

FTB: kelios teroristinės organizacijos ragino rengti išpuolius VakaruoseNuo konflikto pradžios kelios užsienio teroristinės organizacijos ragino rengti išpuolius prieš Vakarus ir Ameriką, pareiškė FTB direktorius, skelbia „Sky News“.Christopheris Wray sakė, kad „Hamas“ išpuoliai įkvėps didžiausią teroro grėsmę JAV nuo ISIS iškilimo beveik prieš dešimtmetį.„Hamas“ ir jos sąjungininkų veiksmai taps įkvėpimu, kokio nematėme nuo tada, kai ISIS prieš kelerius metus įkūrė savo vadinamąjį kalifatą“, – sakė Ch. Wray. Šį mėnesį padaugėjo Irano remiamų kovotojų grupuočių išpuolių prieš JAV karines bazes užsienyje, sakė Ch. Wray.Pasak jo, Irano ir nevalstybinių veikėjų vykdomos kibernetinės atakos prieš JAV tikriausiai sustiprės, jei konfliktas išsiplės. Irano misija prie JT iš karto neatsakė į prašymą pateikti komentarą.

Per mūšį Gazos Ruože žuvo du Izraelio kariaiAntradienį per kovines operacijas Gazos Ruožo šiaurėje žuvo du Izraelio kariai, pranešė kariuomenė, Izraeliui palestiniečių teritorijoje plečiant kampaniją prieš „Hamas“.„Per mūšį Gazos Ruožo šiaurėje žuvo du Izraelio kariai“, – sakoma kariuomenės pranešime.https://twitter.com/manniefabian/status/1719388872885330048

Izraelis teigia, kad susitarimo dėl Gazos įkaitų išlaisvinimo nematytiIzraelio patarėjas nacionalinio saugumo klausimais pareiškė, kad dėl Gazos Ruože laikomų įkaitų išlaisvinimo „susitarimo nematyti“, skelbia „Sky News“.Tzachi Hanegbi Jemeno „Houthi“ kovotojų grupuotės išpuolius prieš Izraelį pavadino „netoleruotinais“, tačiau atsisakė išsamiau paaiškinti, koks galėtų būti Izraelio atsakas. Agentūra „Reuters“ pranešė, kad T. Hanegbi teigė, jog Izraelio kariuomenė daugiausia dėmesio skiria kovai su „Hamas“ kovotojais Gazos Ruožo šiaurinėje dalyje, tačiau vėliau ji persikels į pietinę teritorijos dalį. Jis sakė, kad Egipto ligoninės turėtų būti alternatyva gydant Gazos Ruože nukentėjusius asmenis, tačiau Izraelis supranta Egipto susirūpinimą dėl palestiniečių pabėgėlių antplūdžio.

Indonezijos ligoninės Gazos Ruože direktorius „Sky News“ sakė, kad po sprogimo Džabalijos pabėgėlių stovykloje regiono šiaurėje šimtai žmonių buvo sužeisti ir žuvo. Anklavo „Hamas“ valdoma Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad keli Izraelio oro antskrydžiai smogė daugiabučiams gyvenamajame stovyklos rajone, pranešė „Associated Press“.Ministerijos atstovas Ayedas al Bazmas sakė, kad į šį rajoną pataikė šešios bombos. IDF pareiškė, kad tiria šį incidentą.„Sky News“ neturi galimybės nepriklausomai patikrinti šios informacijos.

Per Gazos Ruožo šiaurės rytinę dalį juda daug Izraelio tankųIzraelyje, netoli Gazos Ruožo perimetro, dirbanti CNN komanda mato ir girdi įrodymus, kad per šiaurės rytinę Gazos Ruožo dalį juda daug Izraelio tankų.Taip pat girdima tankų ugnis.Atrodo, kad transporto priemonių perimetro viduje yra gerokai daugiau nei prieš kelias valandas.Iš teritorijos taip pat girdima pavienė kulkosvaidžių ugnis, o tai rodo, kad ruože vyksta mūšis iš arti. Tuo pat metu Izraelio gynybos pajėgos (IDF) toliau šaudo artilerijos sviediniais iš už perimetro ribų.

Blinkenas: Putinas siekia pasinaudoti Izraelio ir „Hamas“ karuAntradienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną mėginimu pasinaudoti Izraelio ir „Hamas“ karu siekiant sumažinti Vakarų paramą Ukrainai.„Putinas labai stengiasi pasinaudoti „Hamas“ ataka prieš Izraelį, tikėdamasis, kad tai atitrauks mūsų dėmesį (...) ir dėl to Jungtinės Valstijos atims išteklius“ iš Ukrainos“, – per Senato posėdį sakė A. Blinkenas.

Sprogimas Džabalijos pabėgėlių stovykloje: pranešama apie žuvusiuosiusPranešama, kad po sprogimo Gazos Ruožo šiaurėje esančioje pabėgėlių stovykloje žuvo keli žmonės, skelbia BBC.„Hamas“ kontroliuojama Gazos sveikatos ministerija ir netoliese esančios Indonezijos ligoninės direktorius teigia, kad žuvo mažiausiai 50 žmonių.Dėl raketų atakos prieš pabėgėlių stovyklą „Hamas“ apkaltino Izraelį.Izraelio gynybos pajėgos šio incidento kol kas nekomentavo, tačiau Izraelio pareigūnai anksčiau kategoriškai atmetė kaltinimus dėl smūgių į civilius taikinius ir sprogimus ten priskyrė nepavykusiems palestiniečių kovotojų raketų paleidimams – kaip ir sprogimo Al-Ahli ligoninės automobilių stovėjimo aikštelėje atveju, kai palestiniečių „Islamo džihado“ paleista raketa, Gazos sveikatos ministerijos duomenimis, pražudė apie 500 žmonių, o Vakarų žvalgybos duomenimis – apie 50 žmonių.

Iranas: šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje nutiesta 400 kilometrų požeminių tuneliųIrano kariuomenės generalinio štabo viršininkas generolas Mohammadas Bagheri pareiškė, kad šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje po žeme nutiestas platus daugiau kaip 400 kilometrų ilgio tunelių tinklas, skelbia BBC.Ši informacija maždaug atitinka Izraelio gynybos pajėgų informaciją, kurios teigimu, bendras tunelių ilgis po Gazos Ruožu yra apie 500 kilometrų – daugiau nei Londono ar Maskvos požeminių linijų ilgis.„Kai kuriais iš jų gali pravažiuoti transporto priemonės ir motociklai“, – Teherane vykusioje civilinės gynybos konferencijoje sakė M. Bagheri, praneša Irano naujienų agentūra „Tasnim“.Į kai kuriuos tunelius galima prasiskverbti iš Izraelio teritorijos, teigė Irano generalinio štabo viršininkas.2021 m. Izraelis baigė įrengti specialius jutiklius, esančius pasienyje su Gazos Ruožu. Pranešama, kad šie jutikliai gali aptikti kasinėjimus po pasienio tvora, bet tai nesutrukdė „Hamas“ kovotojams ją pralaužti iš Gazos Ruožo pusės per kruviną Izraelio puolimą spalio 7 d.

Per susirėmimus Vakarų Krante žuvo du žmonėsIzraeliui tęsiant operaciją prieš „Hamas“ kovotojus Gazos Ruože, kruvini palestiniečių ir Izraelio saugumo pajėgų susirėmimai tęsiasi kitoje palestiniečių teritorijoje – Vakarų Krante.Kaip praneša „Reuters“, antradienį per du atskirus susirėmimus Vakarų Krante žuvo pagyvenęs vyras ir paauglys.Nabluso mieste per susirėmimą su Izraelio saugumo pajėgomis buvo sužeistas keturiolikmetis palestiniečių aktyvistas, kuris vėliau mirė. Tuo tarpu Tubaso mieste, taip pat Vakarų Krante, per susirėmimą žuvo 70-metis vyras.Izraelio valdžios institucijos kol kas nekomentavo šių pranešimų. Anksčiau antradienį pranešta, kad Izraelio gynybos pajėgos antradienį įžengė į netoli Palestinos savivaldos sostinės Ramalos esantį Aruros kaimą, kur su žeme sulygino tremtyje gyvenančio artimo „Hamas“ lyderio Saleho Al-Aruri bendražygio Saleho Al-Aruri namą.Nuteistųjų už teroristinę veiklą namų griovimas yra įprasta Izraelio praktika. Palestinos aktyvistai tai laiko bauginimo politika.Protestuotojai per S. Al-Aruri namo griovimą ėmė mėtyti akmenis į Izraelio kariškius, kurie į tai atsakė atidengdami ugnį į jų pusę. JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, nuo sekmadienio iki pirmadienio vakaro per susirėmimus su Izraelio pajėgomis žuvo septyni palestiniečiai.Palestiniečių medikų duomenimis, nuo spalio septintosios Vakarų Krante žuvo 121 palestinietis ir vienas Izraelio karys.

Jemeno kovotojų grupuotė teigia paleidusi balistines raketas į IzraelįJemeno kovotojų grupuotė „Houthis“ teigia paleidusi daug balistinių raketų ir bepiločių orlaivių į Izraelį, skelbia „Sky News“. Tai trečioji ataka, nukreipta prieš šią šalį, sakė grupuotės atstovas spaudai ir įspėjo, kad „jų bus dar daugiau“. Iranas, kuris remia „Hamas“, plačiai kaltinamas remiantis husių judėjimą, kuris nuo 2004 m. kovoja su Jemeno sunitų daugumos vyriausybe.Daugelis šalių, įskaitant Jungtines Valstijas, išreiškė vis didesnį susirūpinimą, kad dėl eskaluojamo karo regione kils platesnio masto konfliktas, ir perspėjo Izraelio priešus nesikišti.

Izraelio kariuomenė teigia Gazos Ruože dalyvaujanti „nuožmiose kautynėse“ su „Hamas“Antradienį Gazos Ruože vyko „nuožmios“ Izraelio pajėgų kautynės su „Hamas“, pranešė kariuomenė, toliau iš oro ir artilerijos bombarduojanti taikinius palestiniečių teritorijoje.Izraelio pajėgos „dalyvauja įnirtingose kautynėse su „Hamas“ teroristais giliai Gazos Ruože“, sakoma kariuomenės pranešime ir priduriama, kad per pastarąsias kelias valandas žuvo dešimtys kovotojų.Kariuomenė smogė „prieštankinių raketų paleidimo kuopelėms ir prieštankinių raketų paleidimo bei stebėjimo postams“, sakė kariuomenė ir pridūrė konfiskavusi daugybę ginklų, įskaitant šautuvus ir sprogmenis.„Hamas“ ginkluotasis sparnas tvirtino surengęs pasalą Izraelio kariuomenei Al Tavamo rajone Gazos Ruožo šiaurėje. „Ezzedine‘o Al Qassamo brigados“ teigė apšaudžiusios tris Izraelio kariuomenės transporto priemones.

Izraelis pirmą kartą po „Hamas“ atakos panaudojo oro gynybos sistemą „Arrow“Izraelis pirmą kartą nuo konflikto pradžios panaudojo savo oro gynybos sistemą „Arrow“, kad perimtų iš Raudonosios jūros teritorijos paleistą raketą „žemė-oras“, pranešė šalies kariuomenė, skelbia „Sky News“.„Izraelio karinių oro pajėgų aptikimo sistemos stebėjo raketos trajektoriją, kurią oro gynybos sistema „Arrow“ sėkmingai perėmė optimaliu operaciniu momentu ir optimalioje vietoje“, – sakė Izraelio gynybos pajėgos (IDF). Tai įvyko po to, kai Raudonosios jūros Eilato mieste pasigirdo oro pavojaus sirenos, o Izraelio kariuomenė pranešė, kad šį rytą numušė artėjantį „oro taikinį“. Po pirminio įspėjimo apie galimą „priešiško orlaivio įsiveržimą“ IDF teigė, kad jos „sistemos nustatė oro taikinį, artėjantį prie Izraelio teritorijos“, ir civiliams gyventojams grėsmės ar pavojaus nebuvo. Praėjusią savaitę Izraelis apkaltino su Iranu susijusį „Houthis“ judėjimą, kad šis siuntė dronus, kurie sukėlė sprogimus dviejuose Egipto miestuose prie Raudonosios jūros, teigdamas, kad jais buvo siekiama smogti Izraeliui.

Izraelio kariuomenė per naktį smogė šimtams „Hamas“ taikiniųIzraelio kariuomenė per naktį atakavo „šimtus“ „Hamas“ taikinių, antradienį ryte per brifingą sakė Izraelio gynybos pajėgų atstovas spaudai kontradmirolas Danielis Hagari, skelbia CNN.„Bendromis ir koordinuotomis sausumos ir oro pajėgų atakomis teroristai buvo likviduoti“, – sakė D. Hagari.Praėjusį penktadienį IDF paskelbė, kad „plečia sausumos operacijas“ Gazos Ruože, nes siekia „sunaikinti“ „Hamas“ ir neleisti jai vykdyti naujų išpuolių Izraelio teritorijoje. CNN analizė pirmadienį parodė, kad kariai pasistūmėjo į anklavą daugiau kaip 2 mylias (apie 3 km).

IDF: tūkstančiai žmonių bėga iš pietų Libano dėl besitęsiančio apšaudymoIzraelio gynybos pajėgų atstovas spaudai kontradmirolas Danielis Hagari informavo apie padėtį šiaurinėje Izraelio dalyje, besiribojančioje su Libanu, kur jau kelias pastarąsias savaites vyksta susirėmimai su Irano remiamomis „Hezbollah“ pajėgomis, skelbia BBC.D. Hagari sakė, kad naikintuvai „per naktinius smūgius sunaikino „Hezbollah“ teroristinei organizacijai priklausančią infrastruktūrą“.IDF atstovas spaudai pažymėjo, kad tūkstančiai pietų Libano pasienio rajonų gyventojų bėga iš ten „savo iniciatyva“, baimindamiesi, kad „Hezbollah“ sukels jiems karą“.

Stačiatikių bažnyčia pasmerkė Izraelį dėl Gazoje subombarduoto jai priklausančio centroJeruzalės stačiatikių patriarchatas antradienį apkaltino Izraelį naktį subombardavus Gazos mieste esantį jos kultūros centrą ir pasmerkė „tiesioginį ir nepagrįstą išpuolį“.„Šis išpuolis aiškiai įkūnija niekuo nepagrįstą Izraelio ryžtą sunaikinti visą civilinę infrastruktūrą ir socialinio aprūpinimo centrus, taip pat prieglaudas, kuriose slepiasi iš apsiaustos srities ištrūkti negalintys civiliai,“ – teigiama bažnyčios pareiškime.Naujienų agentūros AFP žurnalistas savo akimis matė vis dar rūkstančius stačiatikių kultūros centro ir mokyklos griuvėsius Gazos mieste.Po to, kai su jomis susisiekė AFP, Izraelio karinės pajėgos nepuolė komentuoti šio smūgio.Izraelis Palestinos teritorija bombarduoja nuo pat spalio 7 d. „Hamas“ teroristų įvykdytų išpuolių, per kuriuos, kaip teigia Izraelio valdžia, žuvo maždaug 1 400 žmonių.Naujausiais „Hamas“ kontroliuojamoje teritorijoje veikiančios sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, aukų skaičius Gazoje viršija 8 500.Vienas šalia stačiatikių kultūros centro gyvenantis vyras agentūrai AFP sakė „nubudęs ir pamatęs griuvėsius“.„Į šią bažnyčią pateikė raketos, ir kas joje yra? Kodėl visa tai vyksta?“ – klausė Hassanas Abu Mersa.Patriarchato teigimu, po spalio 7 d. nuo Izraelio smūgių nukentėjo 19 maldos namų, įskaitant bažnyčias ir mečetes.Spalio 20 d. keletas žmonių žuvo, besislėpdami seniausioje Gazoje vis dar veikiančioje Šv. Porfirijaus bažnyčioje, kai į ją pataikė Izraelio artilerijos sviedinys.

Izraelio kariuomenė teigia numušusi iš Raudonosios jūros regiono paleistą „raketą“Įtampai dėl Gazoje vykstančio karo su „Hamas“ didėjant, Izraelio kariuomenė antradienį pranešė, kad jos pajėgos numušė raketą, paleistą iš Raudonosios jūros regiono.„Raketa žemė-žemė į Izraelio teritoriją buvo paleista iš Raudonosios jūros, ją sėkmingai numušė oro gynybos sistema „Arrow“,“ teigiama karinių pajėgų pranešime.

Izraelis nugriovė „Hamas“ antrojo pagal rangą lyderio namus Vakarų KranteIzraelio kariuomenė antradienį, vykstant karui su islamistų grupuote „Hamas“ Gazos Ruože, sprogmenimis sugriovė tremtyje esančio „Hamas“ antrojo pagal svarbą asmens Saleho al-Aruri namus Vakarų Krante.Izraelio kariuomenė pranešė, kad pajėgos įžengė į netoli Ramalos esantį Aruros kaimą ir griovimo metu šaudė į žmones, kurie į juos mėtė akmenis.Izraelis kaltina S. al Arurį organizavus daugybę išpuolių. 2017 metais jis buvo išrinktas „Hamas“ vado Ismailo Haniyeh pavaduotoju, o po to oficialiai įvardytas šios grupuotės antruoju numeriu.AFP žurnalistas matė namo griuvėsius Aruroje, kur S. al Arurio sūnėnas sakė, kad šiuo žingsniu buvo siekiama „įbauginti“ žmones. „Ir kuo labiau atbaidyti žmones nuo pasipriešinimo (Izraeliui), tačiau šie žmonės yra nepalaužiami“, – sakė Qutaiba Khasibas.Spalio 21 dieną Izraelio kariai suėmė apie 20 žmonių, įskaitant S. al Arurio brolį ir devynis jo sūnėnus, AFP sakė kaimo meras Ali al Khasibas ir liudininkai.Tuo pat metu jie apklausė dešimtis gyventojų ir užėmė S. al Arurio namus.Beveik du dešimtmečius Izraelio kalėjimuose praleidęs S. al Aruris 2010 metais buvo paleistas į laisvę su sąlyga, kad išvyks į užsienį.Izraelis okupavo Vakarų Krantą nuo 1967 metų arabų ir Izraelio karo, o jo pajėgos reguliariai įsiveržia į palestiniečių bendruomenes.Nuo spalio 7 dienos, kai „Hamas“ kovotojai prasiveržė iš Gazos Ruožo ir užpuolė Izraelio bendruomenes bei karinius postus, Izraelis suintensyvino reidus. Vykstant karui, smurtas išaugo visame okupuotame Vakarų Krante.Ramaloje įsikūrusios Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo spalio 7 dienos Izraelio pajėgos arba žydų naujakuriai nužudė mažiausiai 122 palestiniečius.Per tą patį laikotarpį Vakarų Krante žuvo du Izraelio pajėgų nariai, vienas iš jų – nuo draugiškos ugnies, pranešė kariuomenė.

UNICEF: Gazos kare iki šiol žuvo 3 450 vaikųGazos kare, JT Vaikų fondo (UNICEF) duomenimis, iki šiol žuvo 3 450 vaikų. „Gaza tapo vaikų kapinėmis“, – antradienį spaudos konferencijoje Ženevoje pareiškė organizacijos atstovas Jamesas Elderis. Šio skaičiaus šaltinio jis neįvardijo.Negavus degalų, medikamentų, vandens ir maisto produktų, dabartiniai skaičiai netrukus „gali būti tik ledkalnio viršūnė“, pažymėjo atstovas.

UNRWA: nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvo 64 organizacijos darbuotojaiNuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios, Jungtinių Tautų pagalbos palestiniečių pabėgėliams agentūros (UNRWA) duomenimis, Gazos Ruože žuvo 64 organizacijos darbuotojai. Tai „didžiausias skaičius JT pagalbos darbuotojų, žuvusių bet kokiame konflikte per tokį trumpą laiką“, – JT Saugumo Taryboje sakė UNRWA vadovas Philippe‘as Lazzarinis. Dar pirmadienio vakarą organizacija tinkle X skelbė apie 63 žuvusius darbuotojus.P. Lazzarinis tūkstančius savo kolegų pavadino „vieninteliu vilties žiburiu visam Gazos Ruožui“.

Izraelio prezidentas teisina karinę operaciją prieš „Hamas“Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas, anot žiniasklaidos, griežtai atmetė kritiką dėl savo šalies karinių veiksmų Gazos Ruože.„Ko iš mūsų tikitės? Kad ramiai žiūrėtume ir lauktume naujų žudynių?“ – sakė jis interviu laikraščiams „Bild“ ir „Politico“ bei stočiai „Welt TV“. Kad „išrautų su šaknimis priešą, kuris nori mus visiškai sunaikinti“, Izraelis esą turi „kovoti“.Jo šaliai tarptautinis pritarimas nėra nesvarbus. Tačiau tai „dabar nevaidina jokio vaidmens“, kalbėjo I. Herzogas. Izraelis buvo „brutaliai užpultas tūkstančiais raketų“. „Mes visi buvome slėptuvėse. Netekome šimtų, tūkstančių žmonių“, – pažymėjo prezidentas.Jis „didele tragedija“ pavadino civilių žūtis. I. Herzogas atkreipė dėmesį į tai, kad Izraelis jau kelias savaites ragina civilius gyventojus Gazos Ruože pasitraukti į humanitarinę zoną pietuose. Tačiau „Hamas“ tūkstančiams palestiniečių esą trukdo tai daryti ir, be to, 5 000 užsienio pasus turinčių asmenų neleidžia išvykti iš Gazos Ruožo.

Jemeno hučių sukilėliai prisiėmė atsakomybę už Izraelyje įvykdytą dronų atakąIrano remiami Jemeno hučių sukilėliai antradienį paleido keletą dronų į Izraelį, keršydami į pastarojo karą su „Hamas“, naujienų agentūrai AFP pranešė aukšto rango grupuotės atstovas.„Šie dronai priklauso Jemeno valstybei,“ – paklaustas apie į Izraelio šiaurėje esantį Eilatą paleistus dronus atsakė hučių vyriausybės ministras pirmininkas Abdelazizas bin Habtouras.

Izraelio delegacijai – kritika dėl poelgio JT posėdyjePirmadienį kreipdamasis į Saugumo Tarybą, Izraelio pasiuntinys Jungtinėse Tautose ant krūtinės segėjo geltoną žvaigždę, kurią jis prisiekė nešioti, kol Tarybos nariai pasmerks „Hamas“ „žvėriškus veiksmus“.Tokį jo sprendimą segėti šį ženklą, žydų priespaudos simboliu tapusį dar tada, kai jį pradėta naudoti nacių okupuotoje Europoje, suskubo sukritikuoti Izraelio memorialas holokausto aukoms atminti Jad Vašem, kuris paragino jį vietoje to segėti ženklelį su Izraelio vėliava.Izraelio pasiuntinys Giladas Erdanas pirmadienį pasmerkė Saugumo Tarybą dėl jos „tylėjimo“ precedento neturinčių ir aukų pareikalavusių spalio 7 d. „Hamas“ teroristų išpuolių prieš Izraelį atžvilgiu.„Kai kurie iš jūsų per pastaruosius 80 metų taip nieko ir neišmoko,“ – kalbėjo jis. „Kai kurie iš jūsų pamiršo, kam įsteigta ši organizacija.“Stipriai susiskaldžiusi 15 narių turinti Taryba ligi šiol nėra priėmusi nė vienos rezoliucijos dėl daugiau nei tris savaites trunkančio Izraelio ir „Hamas“ karo.„Todėl aš jums priminsiu. Nuo šios dienos, kaskart pažvelgę į mane, prisiminsite, ką reiškia tylėti blogio akivaizdoje,“ – sakė ambasadorius.„Visai kaip mano seneliai ir milijonų kitų žydų senelių, nuo šiol segėsiu geltoną žvaigždę,“ – pasakė jis, atsistodamas prie savo švarko prisisegti ženklelį, ant kurio buvo parašyta „Never Again“ (Daugiau niekada).Tačiau G. Erdanas teigė žvaigždę segėsiąs kaip „pasididžiavimo simbolį“.„Šią žvaigždę segėsime, kol jūs nubusite ir pasmerksite žvėriškus „Hamas“ veiksmus.“„Nepagarba holokausto aukoms“Memorialo Jad Vašem pirmininkas Dani Dayanas sakė jam „gaila, kad teko regėti“ tokį Izraelio delegacijos Niujorke poelgį.„Šiuo poelgiu rodoma nepagarba holokausto aukoms ir visai Izraelio valstybei,“ – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) hebrajų kalba rašė D. Dayanas.„Geltonoji žvaigždė simbolizuoja žydų tautos bejėgiškumą ir tai, kad jai tenka pasikliauti kitų malone. Dabar turime nepriklausomą valstybę ir tvirtą kariuomenę. Patys sprendžiame savo likimą. Šiandien ant švarko atlapų segėsime baltai mėlyną vėliavą, o ne geltoną žvaigždę.“Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pavadino spalio 7 d. atakas, per kurias, kaip teigia Izraelio valdžia, žuvo 1 400 žmonių, baisiausiais išpuoliais prieš žydų tautą nuo holokausto laikų.Saugumo Taryba jau keletą savaičių nesugeba priimti vieningos nuomonės dėl karo ir jo poveikio – jau buvo atmesti keturi rezoliucijų dėl konflikto projektai.Kai kuriuos iš jų vetavo artimos Izraelio sąjungininkės Jungtinės Valstijos, kadangi juose nebuvo sakoma, kad Izraelis turi teisę gintis.Dar vieną, kurią pristatė amerikiečiai, vetavo Rusija ir Kinija, teigdamos, kad joje nebuvo aiškiai raginama paskelbti paliaubas.Esant tokiai aklavietei, praeitą penktadienį JT Generalinė Asamblėja absoliučia balsų dauguma patvirtino neįpareigojančią rezoliucija, kurios tekste prašoma „nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas“, tačiau nėra minima „Hamas“.G. Erdanas Izraelio vardu sukritikavo šį tekstą, sakydamas, kad „jis bus įrašytas į istorijos puslapius kaip niekšybė“.Pirmadienį įvykusiame Saugumo Tarybos posėdyje keletas pranešėjų, kritikuodami „Hamas“ išpuolius, dėmesį atkreipė ir į kainą, kurią tenka mokėti Gazos gyventojams – „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, aukų skaičius Gazoje jau sudaro daugiau nei 8 300.JT agentūros Palestinos pabėgėliams vadovas Philippe Lazzarini sakė, kad Gazos apsiaustis prilygsta kolektyviai bausmei jos gyventojų atžvilgiu.https://twitter.com/giladerdan1/status/1719191360962465886?ref_src=twsrc%5Etfw

Per Izraelio ir „Hamas“ karą iki šiol žuvo 31 žurnalistas, pranešė NVO ir žiniasklaida Žurnalistų apsaugos komitetas (CPJ) teigia, kad Izraelio ir „Hamas“ kare iki šiol žuvo 31 žurnalistas. Apie tai pranešė „Times of Israel“.26 iš šių žurnalistų žuvo Gazos Ruože. Keturi – per spalio 7 dienos „Hamas“ puolimą Izraelyje.Vienas žurnalistas žuvo Libane, kaip įtariama, per Izraelio apšaudymą, kurio taikinys buvo „Hezbollah“.CPJ teigia, kad dar devyni žurnalistai laikomi dingusiais be žinios arba sulaikyti.„CPJ taip pat tiria daugybę nepatvirtintų pranešimų apie kitų žurnalistų nužudymą, dingimą, sulaikymą, sužalojimą ar grasinimus, taip pat apie žalą žiniasklaidos priemonių biurams ir žurnalistų namams“, – sakoma organizacijos pranešime spaudai.Kaip buvo pranešta anksčiau, apšaudant Libaną iš Izraelio pusės, žuvo „Reuters“ operatorius ir buvo sužeisti dar šeši žurnalistai.CPJ yra nepriklausoma JAV ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, įsikūrusi Niujorke ir turinti korespondentų visame pasaulyje. CPJ propaguoja spaudos laisvę ir gina žurnalistų teises.

Izraelio kariuomenė pranešė smogusi už spalio 7 d. išpuolį atsakingam „Hamas“ lyderiuiIzraelio kariuomenė antradienį pranešė, kad jos naikintuvai smogė vyresniojo rango „Hamas“ vadui, atsakingam už spalio 7 d. teroristų dvejose bendruomenėse įvykdytus išpuolius.Nasimas Abu Ajina „vadovavo spalio 7 d. skerdynėms Erezo kibuce ir Netivo HaAsaros mošave,“ – platformoje „Telegram“ paskelbtame bendrame pranešime nurodė Izraelio gynybos pajėgos (IDF) ir Izraelio saugumo agentūra (ISA).„N. Abu Ajina yra vadovavęs „Hamas“ oro pajėgoms ir dalyvavo kuriant teroristinės organizacijos bepiločius orlaivius ir parasparnius,“ – toliau rašoma pranešime. „Jį sunaikinus, suduotas stiprus smūgis teroristinės organizacijos „Hamas“ pastangoms kliudyti IDF veiksmams sausumoje.“Izraelio kariuomenė antradienio rytą taip pat pranešė per pastarąją parą Gazos Ruože atakavusi apie 300 objektų, „įskaitant prieštankinių raketų paleidimo punktus, taip pat teroristinei organizacijai „Hamas“ priklausančiuose požeminiuose tuneliuose esančius karinius kompleksus“.Sausumos operacijų metu nukauta keletas „Hamas“ narių, pranešė Izraelio kariuomenė.

Į Gazos Ruožą įvažiavo dar 26 sunkvežimiai su pagalbos prekėmisĮ Gazos Ruožą įvažiavo dar 26 sunkvežimiai su skubiai reikalingomis pagalbos prekėmis. Iš Egipto per sieną įvežta maisto ir medikamentų, pranešė palestiniečių Raudonojo Pusmėnulio organizacija.Nuo „Hamas“ ir Izraelio karo pradžios į blokuojamą palestiniečių teritoriją iš viso įvažiavo 144 vilkikai su pagalba.Pranešama, kad ir toliau draudžiama įvežti degalus. Jungtinės Tautos (JT) vis pabrėžia, kad dėl dramatiškos padėties Gazoje įvežamos pagalbos toli gražu nepakanka. Pasak JT, kasdien reikia apie 100 sunkvežimių su pagalbos prekėmis, kad 2,2 mln. žmonių būtų aprūpinti būtiniausiomis priemonėmis.

Izraelio pajėgos atakavo „Hezbollah“ pozicijas LibanePasienyje tarp Izraelio ir Libano vėl kilo konfrontacija. Izraelio lėktuvai atakavo šiitų „Hezbollah“ grupuotės „teroro infrastruktūrą“ Libane, naktį į antradienį pranešė Izraelio kariuomenė. Esą buvo sunaikinta ginklų ir „Hezbollah“ naudojamų objektų.Po „Hamas“ teroristų išpuolio prieš Izraelį spalio 7 d. kone kasdien Izraelio ir Libano pasienyje kyla kariniai susirėmimai. „Hezbollah“ duomenimis, per juos iki šiol žuvo 47 su „Hamas“ susijusios ir Irano remiamos grupuotės nariai. Baiminamasi, kad „Hezbollah“ iš Libano gali atverti naują frontą, kad paremtų „Hamas“.

Raudonasis Pusmėnulis praneša apie atakas netoli ligoninės Gazos Ruože, kurioje slepiasi 14 000 civiliųRaudonojo Pusmėnulio organizacija pranešė apie atakas netoli vienos savo ligoninių Gazos Ruožo šiaurėje, kur, anot duomenų, nuo Izraelio bombardavimų slepiasi apie 14 000 civilių. „Besitęsiančios artilerijos ir oro atakos Tel al-Havos teritorijoje Gazos Ruože, kur yra „al Quds“ ligoninė“, – tinkle X rašė organizacija.Ligoninės pastatas esą buvo supurtytas, o tarp pabėgusių civilių ir personalo kilo panika. Ligoninės vadovas agentūrai AFP sakė, kad Izraelio kariuomenė davė jam įsakymą evakuoti pastatą.Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Adhanomas Ghebreyesusas šį įsakymą pavadino „keliančiu labai didelį nerimą“ ir pareiškė, kad neįmanoma evakuoti ligoninės nesukeliant pavojaus pacientų gyvybėms.

B. Netanyahu karą su „Hamas“ palygino su sąjungininkų kova su naciaisPo kritikos dėl didelio civilių aukų skaičiaus Gazos Ruože Izraelio premjeras Benyaminas Netanyahu karą su teroristine „Hamas“ organizacija palygino su sąjungininkų kova su naciais.Nepaisant civilių aukų, sąjungininkams Antrajame pasauliniame kare nebuvo pasakyta: „neišnaikinkite nacizmo“, sakė B. Netanyahu pirmadienį. Vienas žurnalistas prieš tai jo paklausė, ar Izraelis žmones Gazos Ruože oro smūgiais kolektyviai baudžia už „Hamas“ terorą.Kaip pavyzdį premjeras paminėjo britų pilotų ataką prieš gestapo būstinę Kopenhagoje per Antrąjį pasaulinį karą. Tada pilotai esą padarė klaidų, nepataikė į taikinį ir galiausiai pražudė dešimtis vaikų. „Dėl to negalima kaltinti Didžiosios Britanijos. Ta buvo teisėtas karo veiksmais su tragiškais padariniais, kurie lydi tokius teisėtus veiksmus“, – kalbėjo B. Netanyahu.Sąjungininkai, anot jo, nepaisant tragiškų padarinių, kariavo iki galo. Jie žinojo, kad ant kortos pastatyta civilizacijos ateitis. „Dabar aš jums sakau, kad ant kortos pastatyta mūsų civilizacijos ateitis“, – pažymėjo B. Netanyahu.

IDF sausumos pajėgos toliau vykdo operacijas Gazos RuožePrieš kelias akimirkas IDF paskelbė nuotraukas, kuriose, anot jų, vaizduojamos sausumos pajėgos Gazos Ruože. Izraelis išplėtė antžemines operacijas Gazoje.„X“ žinutėje parašyta: „IDF pajėgų antžeminė veikla Gazos Ruože“.https://twitter.com/idfonline/status/1719202561595470007?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1719202561595470007%7Ctwgr%5Eb5bd54871e5f3807833dc818ea2e35406a3a5b77%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Foct%2F31%2Fisrael-hamas-war-live-updates-latest-news-today-hamas-clashes-idf-gaza-aid-plan-failurehttps://twitter.com/idfonline/status/1719202553257161092?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1719202553257161092%7Ctwgr%5Eb5bd54871e5f3807833dc818ea2e35406a3a5b77%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Foct%2F31%2Fisrael-hamas-war-live-updates-latest-news-today-hamas-clashes-idf-gaza-aid-plan-failureBenjaminas Netanyahu atmetė paliaubų galimybę Gazoje ir paskelbė, kad „atėjo laikas karui“. Pirmadienį anglų kalba surengtoje spaudos konferencijoje Izraelio ministras pirmininkas sakė, kad kariuomenės veržimasis per Gazą atveria galimybes išlaisvinti įkaitus, o tai, jo teigimu, „Hamas“ padarys tik spaudžiamas.

Baltieji rūmai: paliaubos Gazoje šiuo metu nėra „teisingas atsakymas“Jungtinės Valstijos nepalaiko raginimų nutraukti ugnį Izraelio ir „Hamas“ konflikte, sako Baltieji rūmai ir pridūrė, kad vietoj to reikėtų apsvarstyti „pauzes“ siekiant padėti civiliams Gazos Ruože.„Mes netikime, kad paliaubos šiuo metu yra teisingas atsakymas. Šiuo metu nepalaikome paliaubų“, – sako Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby. Jis taip pat sako, kad šiuo metu siekiama padidinti pagalbos sunkvežimių, patenkančių į Gazą per Rafah perėją su Egiptu, skaičių iki maždaug 100 per dieną.„Šis pirmasis etapas, apie kurį kalbėjome su izraeliečiais, siekia padidinti iki maždaug 100 per dieną“, – sako J. Kirby ir priduria, kad vakar pavyko pasiekti maždaug 45. „Esame įsitikinę, kad artimiausiomis dienomis galėsime ten patekti“.

CNN: atrodo, kad Izraelio sausumos operacija Gazoje intensyvėjaIzraelio sausumos operacija Gazos Ruože pirmadienį suaktyvėjo, Izraelio gynybos pajėgoms (IDF) akivaizdžiai žengiant toliau anklavo viduje. CNN komandos, esančios Sderote, maždaug už kilometro nuo Gazos Ruožo perimetro, per dieną daugybę kartų girdėjo kulkosvaidžių šūvius, o tai rodo, kad šiaurinėse Gazos Ruožo dalyse vyksta intensyvios kovos.IDF nepaskelbė detalių apie tai, kaip toli pažengė į priekį, tačiau akivaizdu, kad Izraelio kariai įsitvirtino gerai. Tankai ir šarvuočiai pirmadienį buvo pastebėti judantys palei pasienio tvorą.Tuo pat metu IDF tęsė savo intensyvaus bombardavimo prieš Gazą kampaniją, jau beveik trečią savaitę, šaudydama į Gazos Ruožą iš artilerijos šovinių, minosvaidžių ir tai, kas atrodė nukreipiama amunicija. Teritorijoje taip pat veikė naikintuvai, dronai ir sraigtasparniai, o vienas lėktuvas didžiąją popietės dalį skrido ratais virš anklavo.IDF atstovas spaudai Danielis Hagari anksčiau dieną sakė, kad Izraelio kariuomenė „plečia“ savo veiklą.IDF pirmadienį pranešė, kad jos kariams, remiamiems Izraelio oro pajėgų, pavyko sutrukdyti „daugybei kelių teroristinių ląstelių išpuolių“ Gazos Ruože. Taip pat teigiama, kad „sunaikinta teroristų infrastruktūra, įskaitant prieštankinių raketų paleidimo įrenginius ir kitas paleidimo aikšteles“.Nepaisant intensyvaus spaudimo, kurį Izraelio pajėgos taiko Gazos Ruože, „Hamas“ ir toliau šaudo raketomis į Izraelį.

Nausėda: ES aktyvumas sprendžiant sudėtingą tarptautinę situaciją yra labai svarbusPraėjus daugiau kaip trims savaitėms po „Hamas“ teroristinio išpuolio prieš Izraelį, tarptautinė situacija vis labiau komplikuojasi, sako prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas Jungtinėse Tautose išsiskyrusias nuomones.„Negaliu pasakyti, kad situacija stabilizuojasi. Deja, yra atvirkščiai“, – LRT televizijai pirmadienį teigė šalies vadovas.„Tarptautinė aplinka labai sudėtinga ir todėl Europos Sąjungos aktyvumas sprendžiant šiuos klausimus yra labai svarbus“, – pridūrė jis.G. Nausėdos teigimu, jeigu bent viena iš konflikto pusių nenorės situacijos deeskaluoti, konflikto numalšinti nepavyks.„Jeigu viena pusė toliau kaitins situaciją, net ir kitai pusei norint siekti kažkokio kompromiso, kita pusė bus automatiškai, galima sakyti, užangažuota imtis atsakomųjų veiksmų ir konfliktas tiktai gilės“, – akcentavo prezidentas.ELTA primena, kad po spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytų pražūtingų teroristinių išpuolių Izraelio pietuose, per kuriuos žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių, Izraelis ėmėsi atsakomųjų veiksmų – įvedė Gazos Ruožo blokadą ir bombarduoja teritoriją iš oro.Sveikatos apsaugos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože pranešė, kad srityje jau žuvo daugiau nei 8 tūkst. žmonių.Liudininkų teigimu, į Gazos miesto priemiesčius įriedėjo dešimtys izraeliečių tankų. Praėjusią naktį regione vyko intensyvūs susirėmimai, per kuriuos, kariuomenės teigimu, buvo nukauta dešimtys „teroristų“. Apie nuožmias kautynes pranešė ir „Hamas“.„Hamas“ ligi šiol paleido keturis įkaitus ir yra pasiūliusi paleisti jų daugiau, mainais į Izraelyje laikomus palestiniečius.

JAV viceprezidentė Londone su pasaulio lyderiais aptars Izraelio klausimąJAV viceprezidentė Kamala Harris ketvirtadienį Londone susitiks su JK ministru pirmininku Rishi Sunak ir kitais lyderiais, kur tęs Jungtinių Valstijų „glaudžias konsultacijas dėl konflikto tarp Izraelio ir „Hamas“ ir Rusijos karo Ukrainoje“, pirmadienį pranešė Baltųjų rūmų sekretorė Karine Jean-Pierre.K. Harris antradienį planuoja keliauti į Londoną. Ketvirtadienį ji dalyvaus R. Sunako surengtame Pasauliniame viršūnių susitikime dėl dirbtinio intelekto saugumo ir tą vakarą grįš į JAV.Sekmadienį parodytame interviu K. Harris sakė, kad JAV „visiškai neketina“ siųsti amerikiečių kovinių pajėgų į Izraelį ar Gazą, baiminantis dėl platesnio regioninio konflikto.K. Harris tvirtai laikosi J. Bideno administracijos požiūrio: remti Izraelio teisę gintis, kartu raginant apsaugoti civilius.

IDF atstovas: Gazos Ruože einame žingsnis po žingsnio „Sky News“ atstovas Markas Austinas paklausė pulkininko leitenanto Peterio Lernerio, kodėl Izraelis pataria civiliams evakuoti ligonines Gazoje ir kaip jis tikisi, kad tai pavyks.Jis sakė, kad ligoninės tapo taikiniais tik tada, kai Izraeliui tampa aišku, kad „Hamas“ prisiglaudė jų viduje.„Ligoninės turi apsaugą, bet kai jos naudojamos karinei veiklai, tai gali būti viršesnė už tą apsaugą, tai yra problema. Įprastai ligoninės nėra taikiniai“, – sakė jis.Paklausus, kiek Gazos Ruože yra Izraelio karių, pulkininkas leitenantas P. Lerneris buvo nekalbus. „Pajėgų kiekis nėra kažkas, kuo mes dalinamės su visuomene, o operacija iš tikrųjų vyksta ir mes plečiamės. Eisime žingsnio po žingsnio ir atakuosime smūgis po smūgio“, – sakė jis.Jis pripažino, kad pagrindinė problema yra civilių saugumas. „Tai svarbus klausimas, bet vis dėlto jis padės mums nugalėti „Hamas“, - teigė P. Lerneris.

Į Gazą iš viso įvažiavo 150 pagalbos sunkvežimiųJAV valstybės departamentas pranešė, kad vakar į Gazos ruožą įvažiavo 45 sunkvežimiai, gabenę pagalbą, o bendras skaičius išaugo iki 150 nuo Izraelio sukeltos regiono „apgulties“.Jei pasitvirtins, tai būtų didžiausias humanitarinės pagalbos pristatymas į anklavą nuo spalio 21 d.Pažanga daroma užtikrinant būtiniausių degalų tiekimą į Gazą, anksčiau per spaudos konferenciją sakė atstovas spaudai Matthew Milleris.

Nauji Izraelio lankstinukai, numesti ant Gazos, ragina civilius evakuotis iš „mūšio lauko“Izraelio lėktuvai virš Gazos numetė naujus lankstinukus arabų kalba, perspėdami žmones šiaurinėje ir centrinėje ruožo dalyje, kad „Gazos gubernija tapo mūšio lauku“.„Pastogės Gazos Ruožo šiaurėje ir Gazos gubernijoje tapo nesaugios“, – teigiama lankstinuke, kurio vaizdą matė CNN.„Hamas ir teroristinės organizacijos naudojasi prieglaudomis, ligoninėmis ir mokyklomis šioje srityje. Todėl jūsų buvimas šiose vietose nėra saugus“, – tęsiama skrajutėje.„Turite nedelsdami evakuotis ir persikelti į humanitarinę zoną į pietus nuo Vadi Gazos“, – rašoma lapelyje, kuriame kalbama apie vandens kelią, kertantį anklavą.

JAV „patenkintos“, kad Izraelis paklausė ir Gazos Ruože atkūrė interneto prieigąPirmadienį JAV pareiškė, kad savaitgalį spaudė Izraelį atkurti interneto prieigą Gazos Ruože, ir yra patenkintos, kad Izraelis paklausė.„Savaitgalį aiškiai pasakėme Izraelio vyriausybei, kad ryšių tinklus reikia atkurti, ir džiaugiamės, kad jie ėmėsi veiksmų tai padaryti“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.„Svarbu, kad būtų gaunama gyvybiškai svarbi informacija, tęsiamas humanitarinis koordinavimas, o šeimos galėtų palaikyti ryšį“, – sakė jis.JAV paviešino dariusios spaudimą Izraeliui, sulaukusios griežtos arabų pasaulio kritikos, kad remia Izraelį, įskaitant karinę pagalbą.Penktadienį, Izraeliui reaguojant į teritoriją kontroliuojančio palestiniečių judėjimo „Hamas“ žiaurius išpuolius spalio 7 d. ir tęsiant intensyvius bombardavimus bei sausumos operacijas, Gazos Ruože buvo nutraukta prieiga prie interneto ir telefono ryšio. Palestiniečių Raudonasis pusmėnulis teigė, kad dėl nutrūkusių ryšių blokuojami pagalbos iškvietimai, sutriko gyvybiškai svarbi greitosios pagalbos tarnyba.Sekmadienį pranešta, kad paslaugos buvo atkurtos.

„Dabar karo metas“: Netanyahu teigia, kad paliaubų nebusBenjaminas Netanyahu per spaudos konferenciją pirmiausia pavadino „Hamas“ barbarais, kurie siekia „sunaikinti viską, ką branginame, ir įvesti baimės ir tamsos pasaulį“.„Tai lūžio taškas“, – sakė jis.„Lūžio taškas lyderiams ir tautoms. Atėjo metas mums visiems apsispręsti, ar esame pasirengę kovoti už vilties ir pažadų ateitį, ar pasiduoti tironijai ir terorui“, – kalbėjo Izraelio premjeras, skelbia „Sky News“.„Būkite tikri, kad Izraelis kovos.“Jis sako, kad reikia atskirti „nekaltųjų žudymą nuo netyčinių aukų, kurios lydi kiekvieną teisėtą karą“. Jis sako, kad „Hamas“ naudosis gyvaisiais skydais ir slėpsis ligoninių rūsiuose, taip pat kad grupuotė neleidžia civiliams palikti teritorijų, kurias Izraelis nurodė evakuoti. Kalbėdamas apie paliaubas, jis sako, kad Izraelis su jomis nesutiks, kaip JAV nesutiko po Perl Harboro ar Rugsėjo 11-osios įvykių. „Izraelis nesutiks nutraukti karo veiksmų... raginimai nutraukti ugnį yra raginimai Izraeliui pasiduoti „Hamas“, pasiduoti terorizmui, pasiduoti barbariškumui. To nebus“, – sako B. Netanyahu. „Biblijoje sakoma, kad yra laikas taikai ir laikas karui“, – sakė premjeras baigdamas savo kalbą.„Dabar yra karo metas.“

Gynybos ministras: Izraelis nesustos, kol nepasieks „absoliučios ir lemiamos pergalės“Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas pabrėžia, kad šis karas vyksta „keliais frontais“, įskaitant Gazos Ruožą, taip pat prie sienų su Libanu ir Sirija, skelbia „Sky News“.„Mes nenorime karo, bet jei kas nors bandys mus įvelti į šią realybę, sumokės labai didelę kainą“, – perspėja jis. „Mes ir toliau stengsimės, kol pasieksime lemiamą ir absoliučią pergalę pietuose“, – sako ministras. Kalbėdamas apie įkaitų vaizdo įrašą, kuriuo buvo plačiai dalijamasi internete, jis sako esąs „įsitikinęs, kad „Hamas“ veikia tik esant spaudimui“. „Mums pavyko pasiekti pažangos dėl sausumos įsiveržimo, kuris parodė, kad jei veikiame jėga, galime pasiekti rezultatų“, – per spaudos konferenciją kalbėjo Izraelio gynybos ministras.

Pareigūnas: šį mėnesį JAV pajėgos Irake ir Sirijoje atakuotos 23 kartusŠį mėnesį Amerikos ir sąjungininkių pajėgos Irake ir Sirijoje 23 kartus atakuotos bepiločiais orlaiviais ir raketomis, pirmadienį pranešė aukštas JAV gynybos pareigūnas. Įtampa regione padidėjo dėl Izraelio ir „Hamas“ karo.Dėl padaugėjusių išpuolių Vašingtonas kaltina Irano remiamas pajėgas. Pentagono teigimu, praėjusią savaitę amerikiečių karo lėktuvai smogė su Teheranu susijusiems objektams Sirijoje.„Nuo spalio 17 d. iki spalio 30 d. JAV ir koalicijos pajėgos buvo atakuotos mažiausiai 14 kartų Irake ir devynis kartus Sirijoje“, – sakė pareigūnas, turėdamas omenyje tarptautinės koalicijos prieš džihadistų grupuotę „Islamo valstybė“ nares. Atakos surengtos panaudojant „kovinius dronus ir raketas“, dauguma atvejų jos tikslo nepasiekė „dėl mūsų tvirtos gynybos“, žurnalistams sakė pareigūnas.Atsakomybę dėl atakų Sirijoje prisiėmė grupuotė, pasivadinusi „Islamo pasipriešinimu Irake“.Anksčiau Pentagonas sakė, kad per atakas 21 amerikietis patyrė nesunkius sužalojimus, vienas rangovas mirė nuo širdies smūgio.Išpuoliai prieš JAV kariuomenę siejami su Izraelio ir „Hamas“ karu, prasidėjusiu po spalio 7 d. „Hamas“ surengto Izraelio užpuolimo, per jį iš Gazos Ruožo įsiveržę teroristai nužudė daugiau nei 1 400 žmonių. Izraelis atsakė Gazos Ruožo bombardavimais.Irake yra maždaug 2500 amerikiečių karių, Sirijoje – maždaug 900.

IDF: Izraelio karė išlaisvinta per sausumos operaciją Gazos RuožeIzraelio kariuomenė pirmadienį pranešė, kad iš nelaisvės Gazos Ruože buvo paleista izraelietė karė.„Praėjusią naktį per sausumos operaciją buvo paleista karė Ori Megadish, kurią spalio 7 dieną pagrobė „Hamas“, – sakoma kariuomenės pranešime.Kaip teigiama, karę apžiūrėjo medikai. Jos būklė yra gera ir ji susitiko su savo šeima.Izraelio premjero Benjamino Netanyahu biuras paviešino O. Megadish nuotrauką, kurioje ji yra apsupta savo artimųjų.

„Hezbollah“: Libano pietuose numuštas Izraelio dronasLibano „Hezbollah“ pareiškė, kad numušė Izraelio droną raketomis „žemė-oras“ – tai pirmas kartas, kai grupuotė paskelbė apie tokį incidentą, skelbia „Sky News“. Dronas buvo numuštas netoli Chijamo, maždaug už 5 km nuo sienos su Izraeliu ir buvo pastebėtas krentantis Izraelio teritorijoje, pridūrė „Hezbollah“.Du Libano saugumo šaltiniai teigė, kad tai pirmas kartas, kai „Hezbollah“ paskelbė numušusi Izraelio droną.Izraelio gynybos ministerija komentarų nepateikė.Izraelio kariuomenė ir Irano remiama „Hezbollah“ grupuotė nuo konflikto Gazos Ruože pradžios prieš tris savaites kasdien apsikeičia ugnimi.Jungtinių Tautų Libano taikos palaikymo pajėgos UNIFIL sekmadienį pranešė, kad vienas jų narys buvo sužeistas, kai sviediniai pataikė į jų bazę netoli Hulos kaimo Libano ir Izraelio pasienyje. „Primygtinai raginame visas konflikte dalyvaujančias šalis nedelsiant nutraukti ugnį“, – sakė UNIFIL.

26 pagalbos sunkvežimiai atvyksta į Gazos Ruožą iš Egipto pusėsPasak CNN darbuotojo, dirbančio Rafos pasienio perėjoje, dvidešimt šeši pagalbos sunkvežimiai praėjo patikrinimą ir iš Egipto atvyko į Gazos Ruožą. Tuo tarpu 34 sunkvežimiai vis dar tikrinami, o 15 sunkvežimių dar reikia patikrinti.Rafos perėja, Gazos Ruožą ir Egiptą jungianti sienos perėja, buvo vadinama paskutine Gazos Ruožo gyventojų viltimi pabėgti nuo Izraelio bombų lietaus. Tačiau ji uždaryta žmonių judėjimui. Pastarosiomis dienomis per ją buvo įleidžiama tik pagalba.

Scholzas: Vokietijos ir Izraelio pilietės mirtis rodo „Hamas“ barbariškumąIzraelio užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė, kad spalio 7 d. „Hamas“ iš muzikos festivalio pagrobta Vokietijos ir Izraelio pilietė Shani Louk rasta negyva, skelbia „Sky News“.Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pateikė savo reakciją. Jis sakė, kad Sh. Louk nužudymas rodo „Hamas“ barbariškumą.„Man ši žinia yra siaubinga“, – sakė O. Scholzas, viešėdamas Afrikoje. „Tai rodo visą barbariškumą, kuris slypi už „Hamas“.O. Scholzas taip pat pakartojo, kad kovotojų grupuotę reikia patraukti atsakomybėn už merginos nužudymą ir už maždaug 1 400 kitų izraeliečių žūtį.

Izraelio premjeras pavadino „Hamas“ paskelbtą vaizdo įrašą su trimis įkaitėmis „žiauria propaganda“Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu „žiauria psichologine propaganda“ pavadino „Hamas“ paskelbtą vaizdo įrašą, kuriame, anot grupuotės, užfiksuotos trys įkaitės, pagrobtos per spalio 7-osios išpuolius.„Tai yra žiauri psichologinė „Hamas“-ISIS propaganda“, – pirmadienį pareiškė B. Netanyahu.Ministro pirmininko komentarai buvo paskelbti netrukus po to, kai pasirodė minėtas vaizdo įrašas.Izraelio premjeras įvardijo filmuotoje medžiagoje matomas tris moteris kaip Yeleną Trupanob, Daniel Aloni ir Rimon Kirsht. B. Netanyahu pažadėjo „sugrąžinti visus pagrobtus ir dingusius žmones namo“.Izraelio duomenimis, per spalio 7 dienos atakas buvo pagrobti mažiausiai 239 asmenys, o dar 1 400 žuvo. Tuo metu „Hamas“ teigia, kad per Izraelio atsakomuosius smūgius Gazos Ruože gyvybės iki šiol neteko daugiau kaip 8 300 žmonių.

Libano ministras pirmininkas baiminasi, kad karo eskalavimas gali įstumti Artimuosius Rytus į chaosąPirmadienį Libano laikinasis ministras pirmininkas pareiškė, kad karo Gazos Ruože eskalavimas gali įstumti visą regioną į chaosą, skelbia CNN.„Matau, kad vyksta tikros lenktynės tarp paliaubų Gazoje ir eskalavimo, nes eskalavimas veikia ne tik Libaną, ir bijau, kad eskalavimas išplis į visą regioną, panardindamas Artimuosius Rytus į chaosą“, – vaizdo interviu AFPTV sakė Libano laikinasis ministras pirmininkas Najibas Mikati.Intensyvėjant karui Gazos Ruože, „Hezbollah“ toliau šaudant raketas į Izraelį, o Izraelio smūgių taikiniu tampant pietų Libanui, N. Mikati taip pat sakė, kad jo šalis yra „pačiame audros centre..., tačiau ji išgyveno visus regiono karus ir, priešingai, Libanas buvo atspariausias“.Libane taip pat vyko protestai, kai tūkstančiai žmonių susirinko palaikyti palestiniečių Gazos Ruože po Izraelio apgulties ir smūgių anklavui.

„Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą ir teigia, kad jame matomos moterys – įkaitėsPirmadienį „Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą ir teigė, kad jame matomos trys moterys iš daugiau nei 230 įkaitų, kuriuos „Hamas“ teroristai pagrobė per užpuolimą spalio 7 d. ir išvežė į Gazos Ruožą.Palestiniečių teroristinė grupuotė pavadino 76 sekundžių vaizdo įraše matomas moteris „sulaikytomis sionistėmis“, tačiau iš karto jų tapatybės nebuvo įmanoma patikrinti.Viena iš moterų, sėdinčių ant plastikinių kėdžių prie baltų plytelių sienos, ragina Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu susitarti dėl kalinių mainų ir visų belaisvių paleidimo. Ji kalba hebrajų kalba, labai susijaudina ir pradeda šaukti, o galiausiai beveik klykti, kitos dvi sėdi iš abiejų pusių ir tyli.Įkaitai buvo paimti, kai šimtai „Hamas“ ginkluotų vyrų įsiveržė per sieną į pietų Izraelį ir užpuolė kibucų bendruomenes, miestus ir karines bazes, jų amžius svyruoja nuo kelių mėnesių iki daugiau nei 80 metų. Valdžia mano, kad įkaitai laikomi palestiniečių teritorijoje „Hamas“ pastatytame milžiniškame požeminių tunelių tinkle.Izraelio vyriausybė iš karto nekomentavo vaizdo įrašo. Sekmadienį Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas apkaltino „Hamas“ žaidžiant „psichologinius žaidimus“ dėl įkaitų likimo. Spalio 16 d. „Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matoma įkaitė Mia Shem, Izraelio ir Prancūzijos pilietė.

Rusija apkaltino Ukrainą atlikus „pagrindinį vaidmenį“ prieš Izraelį nukreiptose riaušėse oro uostePirmadienį Rusija apkaltino Ukrainą suvaidinus „pagrindinį vaidmenį“ sekmadienį vykusiose antiizraelietiškose riaušėse daugiausiai musulmonų gyvenamo Dagestano oro uoste.Rusijos užsienio reikalų atstovės Marijos Zacharovos pranešime sakoma, kad Kyjivas „atliko tiesioginį ir pagrindinį vaidmenį vykdant naujausią destruktyvų aktą“.Prieš tai dėl riaušių prieš Izraelį Kremlius apkaltino „išorinį kišimąsi“ ir paskelbė, kad prezidentas Vladimiras Putinas vėliau pirmadienį sušauks svarbiausius patarėjus, įskaitant gynybos ministrą ir šnipų vadus, kad aptartų „Vakarų pastangas panaudoti įvykius Artimuosiuose Rytuose Rusijos visuomenei suskaldyti“.Rusijos policija pranešė sulaikiusi 60 žmonių, įtariamų surengus smurtinį Machačkalos oro uosto užpuolimą, nukreiptą prieš keleivius žydus, atvykusius iš Izraelio. Sekmadienį minia vyrų įsiveržė į oro uosto pakilimo ir nusileidimo taką, daugelis šaukdami „Allahu Akbar“ („Dievas visų didžiausias“), ir mėgino apsupti iš Tel Avivo atskridusį lėktuvą.Po spalio 7 d. „Hamas“ surengto Izraelio užpuolimo, per kurį teroristai nužudė 1400 žmonių, Dagestano pareigūnai pasisakė prieš Izraelį, palaikė palestiniečius ir kaltino Ukrainą.Sekmadienio riaušės prieš Izraelį kilo praėjus keturioms dienoms, kai V. Putinas sušaukė religinius lyderius ir sakė, kad „tarpreliginis susitarimas yra Rusijos valstybingumo pagrindas“.Kitą dieną po riaušių oro uostas pranešė, kad patyrė „didelę žalą“, tačiau pirmadienio popietę skrydžiai buvo atnaujinti. Skrydžiai į ir iš Tel Avivo laikinai bus nukreipti į kitus Rusijos miestus, pranešė Rusijos federalinė aviacijos agentūra.Pirmadienį penki žmonės vis dar buvo ligoninėje, pranešė Dagestano sveikatos ministerija, įskaitant keturis policijos pareigūnus, kurie buvo sužeisti mėgindami atkurti tvarką.Vietos valdžia pranešė identifikavusi daugiau nei 150 riaušėse dalyvavusių žmonių. Dagestano gubernatorius Sergejus Melikovas pažadėjo nubausti asmenis, atsakingus už oro uosto šturmą, ir paragino žmones nepasiduoti „provokacijoms“ dėl įvykių Izraelyje ir Gazoje. Jis sakė, kad „visi dagestaniečiai užjaučia aukų kančias dėl neteisingų žmonių ir politikų veiksmų ir meldžiasi už taiką Palestinoje, tačiau tai, kas nutiko mūsų oro uoste, kelia pasipiktinimą ir turėtų sulaukti atitinkamo teisėsaugos įvertinimo“.S. Melikovas pirštu dūrė į Ukrainą.Remiantis nepriklausomomis žiniomis, Dagestanas pasiuntė kariauti į Ukrainą daugiausiai vyrų iš visų etninių Rusijos regionų, vertinant proporcingai. S. Melikovas tvirtino, kad „šių veiksmų iniciatoriai yra mūsų priešai, surengę tai iš Ukrainos teritorijos“. Jis pavadino riaušes „dūriu į nugarą“ Ukrainoje kovojantiems Dagestano kariams.Rusijos naujienų agentūra „RIA Novosti“ sekmadienį pranešė, kad kitoje Šiaurės Kaukazo respublikoje – Kabardos Balkarijoje – Nalčiko mieste buvo padegtas žydų centras.

Itin slaptame dokumente – buvusio Izraelio ministro perspėjimas dėl „Hamas“ plano2016-aisiais tuometis Izraelio gynybos ministras Avigdoras Libermanas parengė 11 puslapių dokumentą, įspėjantį apie „Hamas“ planus įsiveržti per sieną, užimti bendruomenes Izraelio pietuose, surengti masines žudynes ir paimti įkaitų.Kaip rašo „The Times of Israel“, tai liudija žurnalistų paskelbtos šio dokumento ištraukos. Dokumente A. Libermanas išsamiai aprašė teroristų planą ir numatė būtent tai, kas įvyko šių metų spalio 7-ąją. Tad Izraelio pareigūnai jau kelerius metus žinojo apie tokios „Hamas“ atakos galimybę, bet, matyt, nepažiūrėjo į šiuos įspėjimus pakankamai rimtai.„Hamas“ ketina perkelti konfliktą į Izraelio teritoriją, nusiųsdamas į Izraelį daug gerai parengtų pajėgų (pvz., „Nukhba“ (komandosų), kad pamėgintų užimti izraeliečių bendruomenę (o gal net kelias bendruomenes) prie sienos su Gazos Ruožu ir paimti įkaitų“, – rašė A. Libermanas dokumente, kuris buvo priskirtas prie itin slaptų.„Be fizinės žalos, tai taip pat padarys didelę žalą Izraelio piliečių moralei ir jausmams“, – pažymėjo jis.Pasak eksministro, 2016 metų gruodį jis perdavė dokumentą ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu, perspėdamas, kad „Hamas“ atakuos „būtent taip“, jei nebus sunaikinti grupuotės pajėgumai.Kaip teigia A. Libermanas, šį dokumentą „paniekinamai ignoravo“ ne tik B. Netanyahu, bet ir specialiųjų tarnybų vadovai.

Izraelio pajėgos per kelias pastarąsias valandas nukovė keturis „Hamas“ pareigūnusIzraelio pajėgos per kelias pastarąsias valandas nukovė keturis „Hamas“ pareigūnus, pareiškė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai, skelbia „Sky News“. Kovotojai taip pat „sunaikino teroristų infrastruktūrą“, įskaitant prieštankines pozicijas, sakė kontradmirolas Danielis Hagari. „IDF pajėgos pastarosiomis valandomis tęsia sausumos operacijas Gazos ruože“, – rašė jis socialiniame tinkle X.„Susidūrimuose su teroristais IDF kovotojai, padedami kovinių sraigtasparnių ir nuotoliniu būdu valdomų orlaivių, likvidavo būrius, kurie bandė pulti Izraelio pajėgas.“ Jis teigė, kad keturi nužudyti „Hamas“ pareigūnai yra:Jamilas Baba – jūrų pajėgų vadas centrinėse stovyklose,Muhammadas Safadi – prieštankinio būrio vadas Tafah batalione,Muwamanas Hegazi – žymus prieštankinės sistemos kovotojas Tafah batalione,Muhammadas Awadallah – „Hamas“ gamybos būstinės vyresnysis pareigūnas.Jis taip pat pasidalijo šiuo vaizdo įrašu, kuriame, kaip teigiama, rodoma IDF veikla Gazos Ruože. Ši filmuota medžiaga nebuvo nepriklausomai patikrinta.https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1718956903496130957?s=20

„Izraelio kilpa aplink Gazą pradeda veržtis“Izraelio tanko pasirodymas pagrindiniame Gazos Ruožo šiaurės-pietų greitkelyje neabejotinai yra ženklas, kad Izraelio kilpa aplink Gazos miestą pradeda veržtis, rašo Paulas Adamsas, BBC diplomatinis stebėtojas Jeruzalėje.Tankas, apšaudęs Gazos miesto link važiuojantį automobilį, buvo pirmas Izraelio pajėgų pasirodymo kelyje į šiaurę nuo Vadi Gazos įrodymas.Atrodo, kad tankas pajudėjo toliau, tačiau Vadi Gaza – tai linija, kurią IDF ne kartą minėjo įsakydama Gazos Ruožo šiauriniame trečdalyje, įskaitant Gazos miestą ir aplinkines vietoves, gyvenantiems žmonėms judėti į pietus.Akivaizdu, kad Izraelio pajėgoms palaipsniui didinant pastangas, Gazos miestas taps pagrindiniu jų karinės operacijos centru. Nors dešimtys, o gal ir šimtai tūkstančių žmonių iš baimės ar užsispyrimo lieka šiaurėje, panašu, kad IDF gali bandyti ją visiškai atkirsti.Iš šiaurės į pietus veda tik du keliai. Salah ad-Din, kur šį rytą įvyko incidentas, yra pagrindinis kelias. Mažesnį kelią palei pakrantę gali lengvai užpulti Izraelio laivai.Teritorija į šiaurę nuo Vadi Gazos yra mažiau apgyvendinta nei Gazos miestas šiaurėje ir Bureidžas bei Nuseiratas pietuose. Būtų logiška, jei būtent čia Izraelis bandytų padalyti Gazos Ruožą į dvi dalis.

Nufilmuota, kaip Izraelio tankas apšaudo lengvąjį automobilį pagrindiniame Gazos kelyjeNufilmuota, kaip Izraelio tankas apšaudo lengvąjį automobilį, kai šis apsisuka pagrindiniame Gazos Ruože einančiame kelyje.Filmuotoje medžiagoje, kurią nufilmavo palestiniečių nepriklausomas žurnalistas Yousifas Al Saifi, o CNN nustatė jos geografinę padėtį, matyti, kad tankas yra netoli Netzarimo sankryžos – pagrindinės sankryžos į pietus nuo Gazos miesto ir maždaug už trijų kilometrų nuo rytinės Gazos Ruožo ribos.„Tankas stovėjo ten ir taikėsi į visus, kurie priartėdavo prie jo“, – sakė Y. Al Saifi, aprašydamas incidentą savo „Telegram“ paskyroje. „Toje vietovėje buvo taikytasi ir į automobilį, ir į autobusą; šalia tanko taip pat stovėjo buldozeris“.Nežinoma, kas vairavo transporto priemonę ir kokia buvo jų būklė po incidento. Izraelio kariuomenė incidento viešai nekomentavo.

Izraelis siunčia daugiau karių į GaząPasak Izraelio kariuomenės atstovo spaudai kontradmirolo Danielio Hagari, Izraelis naktį į Gazos Ruožą pasiuntė daugiau sausumos pajėgų, skelbia CNN.„Į Gazos Ruožą įžengė papildomos pajėgos. Mūsų veikla ten tik intensyvės“, – sakė jis per kasdienį rytinį brifingą. D. Hagari pridūrė, kad Izraelio sausumos pajėgoms artėjant prie „Hamas“ pozicijų per pastaruosius mūšius žuvo dešimtys „Hamas“ kovotojų.Jis paaiškino vieną iš taktinių manevrų rūšių. „Vykdome išplėstinę sausumos operaciją. Sausumos pajėgos, tankai, pėstininkai, šarvuotosios pajėgos juda link teroristų, [kurie užima pozicijas] komplekse ir bando mus pulti. Tada mes taikome į juos iš oro“, – sakė D. Hagari.

Gazoje vyksta sausumos mūšiai, baiminamasi dėl ligoniniųIzraeliui kariaujant su Palestinos teroristine grupuote „Hamas“, šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje pirmadienį vyko įnirtingi mūšiai, didžiausio srities miesto pakraščiuose buvo matyti tankai.Po spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytų išpuolių pradėtai Izraelio sausumos ir oro operacijai vis stiprėjant, baiminamasi dėl iš apsiaustos Gazos išvykti negalinčių 2,4 mln. civilių. „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, srityje jau žuvo daugiau nei 8 000 žmonių.Liudininkų teigimu, į Gazos miesto priemiesčius įriedėjo dešimtys izraeliečių tankų. Praeitą naktį regione vyko intensyvūs susirėmimai, per kuriuos, kariuomenės teigimu, buvo nukauta dešimtys „teroristų“. Apie nuožmias kautynes pranešė ir „Hamas“.Izraelio sausumos pajėgas palaiko intensyvus naikintuvų, bepiločių orlaivių ir artilerijos apšaudymas, kurio metu kariuomenės duomenimis per parą smogta daugiau nei 600 objektų – gerokai daugiau nei dieną iki to, kai buvo suduoti smūgiai 450 taikinių.Vis didėja susirūpinimas dėl augančios humanitarinės katastrofos – labiausiai baiminamasi dėl Izraelio nurodytose evakuacijos zonose esančių Gazos ligoninių, kuriose dirbantys medikai perspėja, kad daugelio ligonių negalima išvežti.Kariuomenė pranešė, kad kariai per naktį „nukovė dešimtis smogikų, kurie buvo užsibarikadavę pastatuose ir tuneliuose ir bandė pulti karius“, o vienas naikintuvas smogė pastatui, „kuriame buvo daugiau nei 20 „Hamas“ teroristų“.Naujausioje kariuomenės paskelbtoje filmuotojo medžiagoje matyti, kaip per smėlį kasasi Izraelio tankų ir šarvuotų buldozerių kolonos, o ištuštėjusiuose gyvenamuosiuose namuose pozicijas užima Izraelio snaiperiai.Po to Izraelio tankai pastebėti Gazos priemiesčiuose – paprastai tankiausiai apgyvendintoje miesto dalyje, kurią, Izraeliui nurodžius išvykti, paliko daugelis jos gyventojų.Liudininkas pasakojo naujienų agentūrai AFP, kad tankai blokavo vieną iš pagrindinių ruožo pietus ir šiaurę jungiančių kelių ir „apšaudo visas mašinas, mėginančias juo judėti“.Po to, kai Izraelis perspėjo, kad šiaurinė teritorijos sritis turi būti laikoma karo zona, naujienų agentūros AFP žurnalistai išvyko iš Gazos miesto.„Žemė drebėjo“Nuo tada, kai „Hamas“ teroristai iš Gazos užpuolė Izraelio gyventojų namus, bendruomenes, ūkius ir apsaugos punktus ir, naujausiais Izraelio valdžios duomenimis, nužudė 1 400 žmonių, pagrinde civilių, o dar 239 asmenis paėmė įkaitais, tuo sukrėsdami ir įsiutindami izraeliečius, praėjo daugiau nei trys savaitės.Izraelis prisiekė išlaisvinti įkaitus, atsekti kaltuosius ir „sunaikinti“ islamistų grupuotę „Hamas“, Gazą valdančią nuo 2007 m.Po kelias savaites trukusių nuožmių antskrydžių, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paskelbė, kad „ilgame ir sunkiame“ kare pradėtas naujas „etapas“.Izraelis pastarosiomis savaitėmis ne kartą perspėjo civilius Palestinos gyventojus keliauti į pietinę Gazos Ruožo dalį, tuo pat metu atkirsdamas įprastą vandens, maisto, kuro ir kitų būtiniausių priemonių tiekimą jau seniai blokados sąlygomis gyvenančiai teritorijai.Jungtinės Tautos sekmadienį pranešė, kad srityje krinka viešoji tvarka ir „tūkstančiai žmonių“ nusiaubė jų sandėlius, tikėdamiesi ten rasti konservų, miltų, aliejaus ir higienos priemonių.JT teigimu, nurodymą evakuotis gavo visos 10 šiaurinėje Gazos dalyje esančių ligoninių, kuriose glaudžiasi tūkstančiai ligonių ir dar maždaug 117 000 namų netekusių gyventojų.Ligoninėse gydomi ligoniai, kuriems reikia intensyvios priežiūros, taip pat kūdikiai ir prie gyvybės palaikymo sistemų prijungti senoliai.Pasaulio sveikatos organizacijos vadovo teigimu, raginimas evakuoti Al-Qudso ligoninę „kelia didelį susirūpinimą“.„Kartojame – neįmanoma evakuoti ligonių pilnas ligonines, nesukeliant pavojaus jų gyvybėms,“ – socialiniame tinkle X rašė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.Gazos didžiausioje Al-Šifos ligoninėje besiglaudžiantis Mohamedas al-Talmasas pasakojo, kad „žemė drebėjo“ nuo intensyvių Izraelio reidų.Izraelis pavadino Al-Šifos ligoninę faktine „Hamas“ „vadaviete“ ir būstine.„Kolektyvinė bausmė“JT vadovas Antonio Guterresas perspėjo, kad padėtis „kas valandą tampa vis labiau beviltiška“ ir perspėjo dėl palestiniečių atžvilgiu taikomos „kolektyvinės bausmės“.Telefonu kalbėdamas su B. Netanyahu, JAV prezidentas Joe Bidenas pabrėžė, kad Izraelis turi teisę gintis, tačiau tai daryti privalo „laikydamasis tarptautinės humanitarinės teisės, pagal kurios normas pirmiausia būtina apsaugoti civilius“.Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmiau „pabrėžė, kaip svarbu skubiai pristatyti humanitarinę pagalbą“ į Gazą.O vyriausiasis Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras Karimas Khanas sekmadienį perspėjo Izraelį, kad galimybės naudotis humanitarine pagalba užkardymas gali būti laikomas „nusikaltimu“.Pagal JAV tarpininkaujant sudarytą susitarimą, iš Egipto į Gazą nedideliais kiekiais pradėta tiekti pagalba, tačiau jos kiekiai toli gražu nesiekia būtinų – humanitarinės pagalbos agentūrų skaičiavimu, kasdieną turėtų būti tiekiami šimtai sunkvežimių pagalbos.JT pranešė, kad sekmadienį į Gazą įvažiavo 33 sunkvežimiai su vandeniu, maisto produktais ir medikamentais, o bendras nuo tada, kai spalio 21 d. vėl pradėta teikti pagalbą Rafos pasienio punktą kirtusių sunkvežimių skaičius šiuo metu yra 117.Baiminantis, kad Gazoje gali vykti įnirtingi miesto mūšiai, Izraelio ginkluotųjų pajėgų atstovas Danielis Hagari dar kartą paragino civilius palestiniečius vykti į pietuose esančią „saugesnę zoną“, kur automobiliuose, palapinėse ar tiesiog po atviru dangumi šiuo metu glaudžiasi daugybė šeimų.„Mes palaipsniui didiname veiksmus ant žemės, o į Gazos Ruožą siunčiame vis naujų pajėgų,“ – nurodė jis.Baimė dėl įkaitųIzraelyje, kurio gyventojai po patirto šoko kiekvieną dieną vis dar yra apšaudomi raketomis, daug dėmesio skiriama „Hamas“ pagrobtiems įkaitams.„Hamas“ ligi šiol paleido keturis įkaitus ir yra pasiūliusi paleisti jų daugiau, mainais į Izraelyje laikomus palestiniečius.Grupuotė taip pat nurodo, kad per Izraelio atakas žuvo „beveik 50“ įkaitų – deja, šio pareiškimo, sukėlusio daug skausmo pagrobtųjų šeimoms, patikrinti neįmanoma.„Pareikalavome, kad nebūtų imamasi jokių veiksmų, dėl kurių galėtų kilti grėsmė mūsų šeimos nariams,“ – pasakojo Meirav Leshem Gonen, kurios duktė Romi Gonen yra tarp pagrobtųjų.Izraelio gynybos ministras Yoav Gallantas apkaltino „Hamas“ žaidžiant „psichologinius žaidimus“ ir tuo, kad „„Hamas“ ciniškai naudojasi mūsų artimaisiais – jie supranta skausmą ir spaudimą“.Regione, kuriame padėtis yra itin įtempta, kilo nepasitenkinimo Izraeliu banga.Vašingtonas yra pareiškęs gilų susirūpinimą, kad karas gali plisti, jeigu savo veiksmus Vidurio Rytuose išplėstų ir Izraelio priešai – ypač Irano sąjungininkės, vadinamai „pasipriešinimo ašiai“ priklausančios grupuotės.Irano prezidentas Ebrahimas Raisi perspėjo, kad Izraelio „nusikaltimai peržengė visas ribas, todėl kiekvienas gali būti priverstas imtis veiksmų“.Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė po „Izraelio teritorijos kryptimi“ paleistų raketų smogusi „Sirijos teritorijoje esančiai karinei infrastruktūrai“.Intensyvesni tapo ir susišaudymai su Irano remiama „Hezbollah“ Izraelio ir Libano pasienyje.Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė, kad, apvirtus tankui, šiaurinėje Izraelio dalyje žuvo 31 m. rezervo seržantas Yinonas Fleishmanas.

Po riaušių, nukreiptų prieš Izraelį, vėl atidarytas Machačkalos oro uostasDagestano sostinės Machačkalos oro uostas pirmadienio popietę vėl buvo atidarytas po sekmadienį vykusių riaušių, nukreiptų prieš Izraelį.„Spalio 30 dieną 14 val. Maskvos laiku atnaujintas lėktuvų atvykimas ir išvykimas iš Machačkalos Uitašo oro uosto“, – sakoma Rusijos federalinės oro transporto agentūros pranešime.

Kremlius: antižydiškus protestus Dagestane išprovokavo „Vakarų kišimasis“Po smurtinių prieš žydus nukreiptų protestų Dagestano valdžia pasiskundė, kad šią Rusijos respubliką, kur gyventojų daugumą sudaro musulmonai, bandoma destabilizuoti, o Kremlius bedė pirštu į Vakarus.Televizijos vaizdų apie „siaubą“ Gazos Ruože fone „labai lengva piktnaudžiauti situacija, išprovokuoti visa tai, suerzinti žmones“, pirmadienį pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, praneša Rusijos naujienų agentūros.Rusijos centrinis tyrimų komitetas Maskvoje pareiškė, kad žmonės „Telegram“ kanaluose buvo kviečiami į smurtinius protestus, o tada vykdė „pogromus“.Pasak valdžios institucijų, sekmadienį Dagestano sostinės Machačkalos oro uostą šturmavo įsiutusi minia, kai į ten atskrido lėktuvas iš Izraelio. Per smurto protrūkį buvo sužeista 20 žmonių, įskaitant kelis policijos pareigūnus, taip pat sulaikyta apie 60 neramumuose dalyvavusių asmenų.Apsilankęs oro uoste Dagestano gubernatorius Sergejus Melikovas kalbėjo apie sąmoningą bandymą destabilizuoti Dagestaną.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienio vakarą planuoja surengti pasitarimą dėl saugumo padėties. Akivaizdu, kad riaušes sukėlė kišimasis iš užsienio, sakė D. Peskovas.Posėdyje, kuriame dalyvaus vyriausybės ir Rusijos saugumo aparato atstovai, daugiausia dėmesio bus skiriama „Vakarų bandymams pasinaudoti padėtimi Artimuosiuose Rytuose siekiant suskaldyti Rusijos visuomenę“.Bus paskelbtas viešas V. Putino pareiškimas dėl šių įvykių, sakė jis.

„Hamas“ vadovaujama ministerija: Gazos Ruože žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 8 306Gazos Ruože žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 8 306, pranešė „Hamas“ vadovaujama sveikatos ministerija.Iš viso tarp žuvusiųjų yra 3 457 vaikai, pridūrė ji.Šis skaičius yra precedento neturintis per Izraelio ir Palestinos smurto dešimtmečius.Pasak Palestinos sveikatos ministerijos, Vakarų Krante nuo spalio 7 d. žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 121.

Per susirėmimus Vakarų Krante žuvo keturi žmonėsPer susirėmimus su Izraelio kariais Dženino mieste Vakarų Krante naktį į pirmadienį, palestiniečių duomenimis, žuvo keturi žmonės. Palestiniečių sveikatos ministerija Ramaloje pranešė, kad Izraelio dronas, be to, į vieno pastato stogą paleido raketą.Izraelio laikraštis „Jerusalem Post“ rašo, kad kariuomenė surengė operaciją prieš ginkluotus radikalių palestiniečių organizacijų narius. Esą konfiskuota sprogmenų.Pasak palestiniečių institucijų, Izraelio pajėgos naktį rengė reidus keliuose Vakarų Kranto miestuose. Ar buvo suimta žmonių ir jei taip, tai kiek, kol kas nežinoma.

Liudininkai: Izraelio tankai įvažiavo į Gazos miesto pakraštįPirmadienį ryte Izraelio tankai įvažiavo į Gazos miesto pakraštį ir atkirto svarbų kelią, vedantį iš šiaurinės karo kamuojamo Gazos Ruožo dalies į pietinę, naujienų agentūrai AFP sakė liudininkai.Liudininkų teigimu, tankų buvo pastebėta Zaytuno rajone. „Jie atkirto Salahedino kelią ir šaudo į visas juo važiuoti bandančias transporto priemones“, – nurodė vienas gyventojas.https://twitter.com/Khabar24net/status/1718904384271073569?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelis praneša, kad Sirijoje smogta karinei infrastruktūraiDidėjant nuogąstavimui, kad karas su „Hamas“ gali peraugti į regioninį konfliktą, Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė smogusi Sirijos teritorijoje esančiai karinei infrastruktūrai.„Ką tik IDF naikintuvas atakavo paleidimo sistemas,“ iš kurių naktį į Izraelio teritoriją skriejo raketos, teigiama karinių pajėgų pranešime.Kariuomenės teigimu, Izraelio naikintuvas „smogė Sirijos teritorijoje esančiai karinei infrastruktūrai“.Daugiau informacijos kariuomenė nepateikė, tačiau Izraelio visuomeninio transliuotojo „Kan News“ teigimu, atakos buvo įvykdytos netoli Daros miesto pietų Sirijoje.Sirijos gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad Izraelio puolimas įvyko maždaug 1:35 val. (23:35 val. Grinvičo laiku), pulta buvo „iš okupuoto Sirijos Golano, nusitaikius į dvi mūsų ginkluotųjų pajėgų pozicijas Daros priemiesčiuose, atakos metu padaryta materialinių nuostolių“.Karą stebintys stebėtojai iš Sirijos žmogaus teisių observatorijos teigė, kad Izraelis taikė į kariuomenės pozicijas, įskaitant „artilerijos batalioną“ Daros provincijoje, atsakydamas į kaimyninių okupuotų Golano Aukštumų apšaudymą artilerijos ugnimi.Vis labiau nerimaujama, kad Izraelio karas su Gazoje esančia „Hamas“ gali išplisti po visą regioną.Prasidėjus konfliktui Gazoje, jau buvo ne kartą užpulti Irake ir Sirijoje dislokuoti JAV kariai, intensyvėja ir „Hezbollah“ bei Izraelio pajėgų apsišaudymas Libano pasienyje.Sekmadienio vakarą, taip pat atsakydamos į paleistas raketas, Izraelio karinės pajėgos pranešė atakuosiančios „grupuotės „Hezbollah“ teroristų objektus Libane“.Po spalio 7 d., kai „Hamas“ teroristai iš Gazos įsiveržė į pietų Izraelį ir, Izraelio valdžios teigimu, nužudė 1 400 žmonių, pagrinde civilių, o dar beveik 240 asmenų paėmė įkaitais, susišaudymai su „Hezbollah“ pasienyje vyksta beveik kiekvieną dieną.Izraelis į spalio 7 d. išpuolį atsakė nepaliaunamu Gazos bombardavimu, per kurį, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, jau žuvo daugiau nei 8 000 žmonių, beveik pusė iš jų – vaikai.Naujienų agentūros skaičiavimu, po „Hamas“ surengto išpuolio dėl smurto pasienyje Libane jau žuvo mažiausiai 61 žmogus.Dauguma iš jų – „Hezbollah“ teroristai, nors tarp aukų yra keturi civiliai, tarp jų – vienas žurnalistas.Izraelio valdžios atstovai pranešė apie keturias aukas, įskaitant vieną civilį.Dėl susirėmimų savo namus Libane paliko beveik 29 000 gyventojų, praneša Tarptautinė migracijos organizacija.

Izraelis skelbia per operaciją Gazoje nukovęs dešimtis teroristųIzraelio kariuomenės sausumos daliniai per savo operaciją Gazos Ruože nukovė dešimtis teroristų. Kariuomenė pirmadienio rytą „Telegram“ tinkle pranešė, kad priešas užsibarikadavęs pastatuose ir tuneliuose ir mėgina pulti izraeliečių karius.Sausumos pajėgų naikintuvas esą bombardavo „Hamas“ pastatą, kuriame buvo daugiau kaip 20 teroristų. Praėjusiomis dienomis atakuota per 600 teroristinių taikinių, įskaitant ginklų sandėlius, dešimtis prieštankinių raketų paleidimo pozicijų, taip pat „Hamas“ slėptuvės ir bazės, sakoma toliau pranešime.Amerikiečių stotis CNN, remdamasi savo iš oro darytomis nuotraukomis, pranešė, kad Izraelio pajėgos įsiveržė maždaug 3 km gilyn į atkirstą Gazos Ruožą. Pakrantės ruožas rytinėje Viduržemio jūros pakrantėje yra maždaug 40 km ilgio ir nuo 6 iki 14 km pločio.Gazos Ruožas šiaurėje ir rytuose ribojasi su Izraeliu, o pietuose – su Egiptu. Manoma, kad Izraelis veikiausiai palaipsniui plės savo antžeminę operaciją, o ne rengs staigų puolimą.

CNN: JAV greitojo reagavimo pajėgos išsiųstos į Artimuosius RytusJungtinių Valstijų jūrų pėstininkų greitojo reagavimo pajėgos juda į rytinę Viduržemio jūros dalį amfibiniu puolimo laivu USS Bataan.CNN apie tai rašo remdamasi savo šaltiniais. Vienas iš šaltinių pranešė, kad laivas šiuo metu yra Raudonojoje jūroje ir netrukus turėtų plaukti į rytinę Viduržemio jūrą.Tai priartins JAV kariuomenę prie Libano ir Izraelio.

Dėl susitikimo su „Hamas“ atstovais Izraelis išsikvietė Rusijos ambasadoriųPo teroristinio „Hamas“ judėjimo atstovų vizito Maskvoje Izraelis išsikvietė Rusijos ambasadorių. Anatolijus Viktorovas iškviestas į Užsienio reikalų ministeriją, sekmadienį Tel Avive pranešė Izraelio užsienio reikalų ministerijos atstovas.Jam esą pareikšta, jog Izraelis rimtai vertina tai, kad „Maskva vienareikšmiškai ir aiškiai nepasmerkė „Hamas“ teroristinės organizacijos“. Priimant „Hamas“ atstovus kaip svečius, perduodama „žinia, kad terorizmas prieš Izraelį yra teisėtas“, sakoma pranešime.Rusijos užsienio reikalų ministerijos diplomatai ketvirtadienį Maskvoje susitiko su „Hamas“ atstovais. Anot Rusijos ministerijos, susitikime buvo kalbama apie užsieniečių įkaitų paleidimą. Viena temų esą buvo ir Rusijos bei kitų užsienio šalių piliečių evakuacija iš Gazos Ruožo.

Vyriausiasis prokuroras pranešė, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas tiria „Hamas“ ir Izraelio įvykdytus karo nusikaltimusTarptautinio baudžiamojo teismo (ICC) vyriausiasis prokuroras Karimas Khanas sekmadienį pranešė, kad tribunolas pradėjo galimus tiek Izraelio, tiek islamistų grupuotės „Hamas“ įvykdytus nusikaltimus.K. Khanas perspėjo, kad kliudymas teikti humanitarinę pagalbą gali būti laikomas nusikaltimu pagal ICC jurisdikciją ir Ženevos konvenciją. Savaitgalį jis lankėsi Rafos pasienio punkte Egipte.„Noriu aiškiai pabrėžti, kad Izraelis privalo nedelsdamas dėti apčiuopiamas pastangas užtikrinti, kad civiliai gyventojai būtų aprūpinami būtiniausiais maisto produktais, vaistais, nuskausminamaisiais,“ – Kaire kalbėdamas apie katastrofinę humanitarinę padėtį Gazos Ruože žurnalistams sakė K. Khanas.Vyriausiasis prokuroras taip pat kreipėsi ir į Gazą valdančią grupuotę, sakydamas, kad „„Hamas“ ir kiti, kuriems priklauso Gazos kontrolė... tokiai pagalbai atvykus į Gazą, labai svarbu, kad parama pasiektų civilius gyventojus ir nebūtų nukreipta nuo jų ar naudojama ne pagal paskirtį“.Per maždaug tris savaites nuo karo pradžios per Rafos pasienio punktą Egipte į uždarytą Gazos Ruožą pateko maždaug 100 pagalbą gabenančių sunkvežimių. Jungtinių Tautų pareigūnai nurodo, kad pirmiau į Gazą kasdien atvykdavo net 450–500 sunkvežimių.Tačiau, humanitarinės pagalbos organizacijų teigimu, to nė iš tolo nepakanka, kad būtų aprūpinti 2,2 mln. ruožo gyventojų, kurių padėtis kiekvieną dieną darosi vis siaubingesnė.Civiliai turi gauti maisto, vandens ir despeeratiškai būtinų medikamentų, kalbėjo K. Khanas.„Būtina nedelsiant dėti apčiuopiamas pastangas užtikrinti, kad civiliai gautų būtiniausio maisto, vaistų, nuskausminamųjų, morfijaus. Gauname pranešimų, kad operacijos atliekamos be šių būtiniausių medikamentų, tarytum gyventume Viduramžiais.“Kalbėdamas apie „Hamas“ Gazos Ruože laikomus įkaitus, vyriausiasis prokuroras nurodė, kad įkaitų paėmimas yra „rimtas Ženevos konvencijų pažeidimas“.Teroristai iš Gazos Ruožą valdančios grupuotės „Hamas“ spalio 7 d. įsiveržė į Izraelį ir nužudė daugiau nei 1 400 asmenų. Daugiau nei 230 asmenų buvo pagrobta.Nuožmių Izraelio antskrydžių aukų skaičius Gazos Ruože toliau augo. „Hamas“ kontroliuojamos Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, nuo karo pradžios žuvo daugiau nei 8 000 palestiniečių.

Izraelio kariuomenė: Gazos Ruože laikomi mažiausiai 239 įkaitaiToliau auga Gazos Ruože įkaitais laikomų žmonų skaičius. Iki sekmadienio apie pagrobtus artimuosius informuotos 239 šeimos, vakare pranešė Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagaris. Tai yra 9 žinomais įkaitais daugiau nei diena anksčiau. Manoma, kad įkaitų skaičius gali toliau augti.Tarp įkaitų yra ir užsieniečių darbininkų sakė D. Hagaris. Esą prireikia laiko, kol susisiekiama su visomis šeimomis. Izraelio duomenimis, manoma, kad tarp pagrobtųjų yra dešimtys darbininkų iš Tailando. Tailando užsienio reikalų ministerija sekmadienį kalbėjo apie 19 įkaitų, turinčių Tailando pilietybę.Iš viso tarp pagrobtųjų yra 25 valstybių piliečiai.Keturios „Hamas“ teroristų paleistos įkaitės, kariniais duomenimis, į naujausią 239 pagrobtų asmenų statistiką nėra įtrauktos.Kariniais duomenimis, nuo spalio 7 d. „Hamas“ įvykdyto teroristinio išpuolio vis dar be žinios dingusiais laikoma 40 asmenų,. Dėl prastos daugelio palaikų būklės dar nebaigtas ir žuvusiųjų identifikavimas. Tarp žuvusiųjų ir dingusiųjų, Izraelio duomenimis, yra daugiau kaip 40 šalių piliečiai.

Izraelis vėl apšaudė pozicijas SirijojeIzraelio pajėgos, reaguodamos į raketų atakas, vėl apšaudė taikinius Sirijoje. Naikintuvas smogė „karinei infrastruktūrai“ Sirijos žemėje, naktį į pirmadienį pranešė Izraelio kariuomenė.Kelios valandos prieš tai kariuomenė paskelbė atakavusi vietovę, iš kurios paleistos raketos į Izraelį. Iš Sirijos atskriejusios raketos, anot duomenųs, nukrito atviroje teritorijoje.Kokia grupuotė paleido raketas iš Sirijos, kol kas neaišku. Padėtis prie Izraelio šiaurinės išorės sienos nuo Gazos Ruožą valdančio „Hamas“ judėjimo surengtų žudynių ir tada Izraelio pradėtų atsakomųjų smūgių yra įtempta.

JT: Gazos Ruožą pasiekė dar 33 sunkvežimiai su pagalbaJungtinių Tautų (JT) duomenimis, Gazos Ruožą pasiekė dar per 30 vilkikų su pagalbos prekėmis. Tai „didžiausia humanitarinės pagalbos siunta nuo spalio 21 d.“, pirmadienio rytą pranešė JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA). Anot jo, sekmadienį 33 sunkvežimiai su vandeniu, maisto produktais ir medicinos prekėmis kirto Rafos pasienio perėjimo punktą.OCHA duomenimis,, nuo pastarosios eskalacijos Artimųjų Rytų konflikte iš Egipto į Gazos Ruožą įvažiavo 117 sunkvežimių su pagalbos kroviniais. Prieš palestiniečių teritorijos blokadą į Gazos Ruožą kasdien patekdavo apie 500 tokių vilkikų.Gazos Ruožą kontroliuojantis teroristinis judėjimas „Hamas“ spalio 7 d. pradėjo beprecedentį Izraelio puolimą, Per jį, Izraelio duomenimis, žuvo apie 1 400 žmonių. Reaguodamas į tai, Izraelis blokavo palestiniečių teritoriją ir pradėjo intensyvius oro smūgius. Per juos, „Hamas“ sekmadienio duomenimis, žuvo daugiau kaip 8 000 žmonių.JAV vyriausybės atstovas sekmadienį sakė, kad Izraelis pasirengęs leisti kasdien įvažiuoti 100 sunkvežimių su pagalba. OCHA pasveikino naujausią paramą, tačiau pabrėžė „daug didesnio“ pagalbos poreikio būtinybę. Ypač reikia medicinos įrangos, vandens, sanitarinių priemonių ir degalų.Izraelis blokuoja bet kokį degalų tiekimą teigdamas, kad „Hamas“ panaudos juos ginklų ir sprogmenų gamybai.

Bidenas ragina gerokai padidinti pagalbą Gazos RuožuiJAV prezidentas Joe Bidenas sekmadienį, vykstant kovoms palestiniečių teritorijoje, per pokalbį telefonu su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu pabrėžė būtinybę padidinti humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui, sakoma Baltųjų rūmų pranešime.Per atskirą pokalbį su Egipto prezidentu Abdel Fattah al Sisi J. Bidenas taip pat pritarė, kad „nuo šiandienos, o vėliau ir nuolat, būtų gerokai paspartintas ir padidintas pagalbos srautas į Gazos Ruožą“, sakoma antrajame Baltųjų rūmų pranešime.

Šiurpūs vaizdai Dagestane: įtūžusi minia šturmavo oro uostą, ieškojo atvykusių žydų Vienoje mažiausių Rusijos Federacijos respublikų Dagestane – rengiamasi rimtiems antisemitiniams pogromams. Šalies sostinėje Machačkaloje įtūžusi minia šturmavo oro uostą, laužė duris ieškodama lėktuvu iš Tel Avivo atvykusių žydų. Įtūžę musulmonai bandė veržtis į lėktuvus, juos tramdyti pasitelkta riaušių policija. Prieš tai minia buvo apsiautusi viešbutį, kai pasklido gandai, esą jame gyvenam pabėgėliai iš Izraelio. https://twitter.com/sentdefender/status/1718684395354116347?ref_src=twsrc%5Etfw

IDF: Izraelio naikintuvai smogė „Hezbollah“ objektams Izraelio gynybos pajėgos (IDF) paskelbė, kad šalies naikintuvai smogė Libano pietuose esančiai „Hezbollah“ grupuotės infrastruktūrai. Kaip skelbiama, taip Izraelis reagavo į „Hezbollah“ paleistas raketas. IDF nurodė, kad per izraeliečių smūgį buvo sunaikinti „Hezbollah“ ginklai, kuriuos šie galėjo panaudoti tolesnėms atakoms.

„Hamas“ praneša apie sausumos mūšius GazojeTeroristinė grupuotė „Hamas“ pranešė, kad sekmadienį Gazos Ruože „nuožmiai kovėsi“ su Izraelio pajėgomis. „Mūsų kovotojai šiuo metu Gazos Ruožo šiaurės vakaruose kulkosvaidžiais ir prieštankiniais ginklais smarkiai kaunasi su įsibrovusiais okupaciniais daliniais“, – sekmadienio vakarą pareikė radikalios palestiniečių organizacijos karinis sparnas.„Al-Qassam brigados“, be to, paskelbė, kad „minosvaidžio sviediniais ir raketomis“ apšaudė Izraelio karinę bazę Ereze. Erezas yra svarbi pasienio perėja tarp Izraelio ir Gazos Ruožo – ji nuo spalio 7 d. „Hamas“ surengto Izraelio puolimo yra uždaryta.Izraelio kariuomenė tuo tarpu informavo, kad sekmadienio vakarą toliau atakavo Gazos Ruožo šiaurinę dalį iš oro ir artilerijos. Esą buvo „identifikuoti teroristai“, kurie netoli pasienio perėjos išlindo iš tunelio. Jie buvo nužudyti ar sužeisti, sakoma pranešime.

Iš Libano į Izraelį vėl skriejo raketosSekmadienį iš Libano į Izraelį vėl skriejo raketos. Į Izraelio teritoriją pateko apie dešimt raketų, vakare pranešė kariuomenė ir paskelbė apie atsakomuosius smūgius.Jau vėlyvą popietę kariuomenė skelbė numušusi devynias raketas iš Libano. Į tai reaguojant, esą buvo apšaudyta vietovė, iš kurios paleistos raketos, ir be kita ko, smogta paleidimo rampoms. Nėra aišku, kokiai grupuotei Libane tenka atsakomybė dėl šio raketų paleidimo.Pasak Libano saugumo šaltinių, libanietiška „Hezbollah“ tikriausiai išplėtė savo raketų atakas. Tačiau su Iranu glaudžiai susijusi šiitų grupuotė to kol kas oficialiai nepatvirtino. Atsakomybę už raketų paleidimus reguliariai prisiima ir palestiniečių grupuotės Libane.

Irano prezidentas: Izraelis peržengė raudonąsias linijas Gazoje, o tai gali priversti visus imtis veiksmųIzraelis „peržengė raudonąsias linijas“ Gazoje, o tai „gali priversti visus imtis veiksmų“, sekmadienį sakė Irano prezidentas Ebrahimas Raisi, kurį cituota CNN.„Sionistinio režimo nusikaltimai peržengė raudonas linijas, o tai gali priversti visus imtis veiksmų. Vašingtonas prašo mūsų nieko nedaryti, bet jie ir toliau plačiai remia Izraelį“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė Raisi.„JAV išsiuntė žinutes Pasipriešinimo ašiai, bet gavo aiškų atsakymą mūšio lauke“, – sakė Raisi.

Iranas atmeta ryšį su „Hamas“ atakaIrano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amirabdollahianas teigė, kad teiginiai, jog Iranas buvo tiesiogiai susijęs su „Hamas“ spalio 7 d. išpuoliais, yra „nepagrįsti“.„Mes visada turėjome politinę žiniasklaidą ir tarptautinę paramą Palestinai. Niekada to neneigėme“, – CNN sakė A. Amirabdollahianas.„Tai tiesa, bet kalbant apie šią operaciją „Al Aksos audra“, nebuvo jokio ryšio su šiais duomenimis tarp Irano ir šios „Hamas“ operacijos.Iranas buvo ilgalaikis „Hamas“ rėmėjas, o anksčiau šią savaitę jo parlamento Nacionalinio saugumo komiteto vadovas Vahidas Jalalzadehas sakė, kad Iranas „bendrauja su mūsų draugais „Hamas“, „Islamo džihadu“ ir „Hezbollah“.

Antroji pagal dydį ligoninė Gazos mieste perspėjo evakuotis prieš galimą bombardavimąPalestinos Raudonojo Pusmėnulio draugija pranešė, kad sekmadienį gavo Izraelio kariuomenės įspėjimą nedelsiant evakuoti Al Quds ligoninę, antrą pagal dydį Gazos mieste, prieš galimą bombardavimą.Ligoninė yra į šiaurę nuo Vadi Gazos – linijos į pietus nuo kurios Izraelio gynybos pajėgos ragino žmones Gazoje bėgti.

Sunakas ir Macronas: būtina skubiai pristatyti pagalbą į GaząJungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Rishis Sunakas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sekmadienį telefonu aptarė būtinybę nedelsiant pristatyti humanitarinę pagalbą į Gazos Ruožą, praneša JK vyriausybė.Pasak Dauningo gatvės atstovo spaudai, reaguodami į Izraelio išplėstą karinę operaciją prieš „Hamas“ grupuotę, šalių lyderiai pokalbyje išreiškė „bendrą susirūpinimą dėl eskalavimo rizikos didesnėje teritorijoje“.„Jie sutarė bendradarbiauti tiek siekiant, kad gyvybiškai svarbus maistas, degalai, vanduo ir vaistai pasiektų tuos, kuriems jų reikia, tiek siekiant išvežti užsienio piliečius“, – teigiama pranešime.Šalių lyderiai taip pat pabrėžė, kad „Hamas“ neatstovauja paprastiems palestiniečiams ir kad jų barbarizmas neturi pakenkti teisėtiems palestiniečių tautos siekiams“, pranešė JK vyriausybė.Pasak Prancūzijos prezidento kanceliarijos, E. Macronas ir R. Sunakas dar kartą patvirtino, kad Izraelio turi teisę gintis tarptautinių įstatymų ribose.

Baltieji rūmai: Izraelis privalo atskirti „Hamas“ nuo civilių GazojeBaltieji rūmai sekmadienį pareiškė, kad Izraelis privalo padaryti viską, ką gali, kad atskirtų „Hamas“ teroristus nuo civilių Gazos Ruože ir apsaugotų nekaltus žmones karo niokojamoje palestiniečių teritorijoje.„Kaip jau sakiau anksčiau ir kaip sakė prezidentas, Izraeliui tenka pareiga imtis būtinų priemonių atskirti „Hamas“, kuri neatstovauja palestiniečių tautai, nuo nekaltų palestiniečių civilių“, – CNN pokalbių laidoje sakė JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake’as Sullivanas.J. Sullivanas pridūrė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas sekmadienį paskambins Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu ir pakartos Vašingtono poziciją, kad civiliai gyventojai privalo būti apsaugoti.

Izraelio premjeras atsiprašė šalies žvalgybosIzraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sekmadienį ištrynė savo socialinio tinklo įrašą, kuriame apkaltino šalies žvalgybą nesugebėjimu jo perspėti apie „Hamas“ planus pulti Izraelį ir pakeitė jį atsiprašymu.„Buvau neteisus. To, ką pasakiau po [šeštadienio] spaudos konferencijos, nereikėjo sakyti, ir aš atsiprašau už tai“, – B. Netanyahu parašė hebrajiškai socialiniame tinkle „X“.Ankstesniame įraše B. Netanyahu tvirtino, kad nebuvo įspėtas nė viename etape.„Priešingai, visi saugumo pareigūnai, įskaitant kariuomenės žvalgybos vadovą ir „Shin Bet“ [vidaus žvalgybos agentūros] vadovą, įvertino, kad atgrasymo priemonės prieš „Hamas“ buvo veiksmingos“, –vyriausybės vadovas teigė įraše, kuris vėliau buvo ištrintas.„Visiškai palaikau visus saugumo pajėgų vadovus. Palaikau štabo viršininką, vadus ir IDF karius, kurie yra fronte ir kovoja už mus. Kartu mes laimėsime“, – B. Netanyahu sakė naujajame įraše.

JT: Gazoje plėšiami organizacijos maisto sandėliai – „griūva civilinė tvarka“Jungtinės Tautos (JT) sekmadienį perspėjo, kad Gazos Ruože pradeda griūti „civilinė tvarka“ – tūkstančiai žmonių įsiveržė ir išplėšė organizacijos maisto sandėlius karo niokojamoje palestiniečių teritorijoje.JT pagalbos palestiniečių pabėgėliams agentūra (UNRWA) pranešė, kad iš kelių sandėlių buvo pagrobtos kviečių, miltų ir kitų produktų atsargos.„Tai nerimą keliantis ženklas [kuris rodo], kad po tris savaites trunkančio karo ir įtemptos apsiausties pradeda griūti civilinė tvarka“, – teigė UNRWA vadovas Gazos Ruože Thomas White‘as.Pasak jo, viename iš sandėlių centriniame Deir al-Balaho mieste buvo laikomos atsargos, kurias gabena humanitarinės pagalbos konvojai, pradėję važiuoti į Gazos Ruožą iš Egipto nuo spalio 21 d.„Tūkstančiai žmonių įsilaužė į kelis UNRWA sandėlius ir skirstymo centrus Gazos Ruožo centrinėje ir pietinėje dalyse, paėmė kvietinių miltų ir kitų išgyvenimui būtinų dalykų, pavyzdžiui, higienos reikmenų“, – pasakojo UNRWA.

Gazoje žuvo daugiau nei 8000 žmonių„Hamas“ vadovaujamos Gazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenimis, Gazoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 8 005. Tarp jų yra maždaug 3 342 vaikai.

Izraelis neleis naudoti Musko „Starlink“ ryšio GazojeIzraelio valdžia neleis naudoti palydovinės ryšių sistemos „Starlink“ Gazos Ruože. „Starlink“ savininkas Elonas Muskas šeštadienį pasiūlė padėti atkurti ryšį teritorijoje.„Hamas“ ją panaudos teroristinei veiklai“, – socialiniame tinkle „X“ sekmadienį pareiškė Izraelio komunikacijų ministras Shlomo Karhis.„Galbūt E. Muskas norėtų jį suteikti su sąlyga, kad bus paleisti įkaitais laikomi mūsų kūdikiai, sūnūs, dukterys, senoliai. Visi!“ – pabrėžė Izraelio ministras.Pasak E. Musko, palydovinio ryšio sistema padėtų Gazos Ruože veikiančioms tarptautiniu mastu pripažintoms pagalbos organizacijoms. Teritorijoje ryšys nutrūko Izraeliui penktadienį išplėtus antžeminį puolimą.Sekmadienį pranešta, kad interneto ir telefono ryšys Gazos Ruože buvo dalinai atkurtas.Milijardierius, kuriam priklauso „Starlink“ operatorė „SpaceX“, šeštadienį sureagavo į JAV kongreso narės demokratės Alexandrijos Ocasio-Cortez įrašą, kuriame ji pavadino ryšio nutraukimą Gazoje „nepriimtinu“.„Starlink“ užtikrins ryšį tarptautiniu mastu pripažintoms pagalbos organizacijoms Gazos Ruože“, – rašė E. Muskas jam priklausančiame socialiniame tinkle „X“.Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas atsakė: „Starlink“ mums tikrai praverstų bandant susisiekti su mūsų darbuotojais ir sveikatos priežiūros įstaigomis Gazoje. Kaip galėtume tai padaryti?“.Jungtinių Tautų (JT) agentūros ir nevyriausybinės organizacijos šeštadienį pranešė, kad prarado ryšį su savo komandomis Gazos Ruože.

Izraelis pareiškė, kad padidino pajėgas GazojeIzraelio karinės pajėgos (IDF) praneša padidinusios Gazos Ruože su „Hamas“ grupuote kovojančių karių skaičių.„Praėjusią naktį dar daugiau IDF karių įžengė į (Gazos) Ruožą ir prisijungė prie ten kovojančių“, – tvirtino kariuomenės atstovas Daniel Hagaris. Jis kalbėjo per televiziją transliuotoje trumpoje spaudos konferencijoje.Izraelio ginkluotosios pajėgos ir pėstininkai penktadienio vakarą Gazos Ruože pradėjo „naują etapą“ kare su islamistų vadeivomis, pasak Izraelio gynybos ministro Yoavo Gallanto.Tel Avivas ir anksčiau buvo surengęs kelis mažesnio masto antžeminius įsiveržimus į Gazos Ruožą, tačiau dabartinis įsiveržimas teritorijoje trunka ilgiausiai nuo „Hamas“ išpuolio spalio 7 d.

Vakarų Krante Izraelio pajėgos nukovė tris palestiniečiusPer naktį okupuotame Vakarų Krante Izraelio pajėgos nukovė tris palestiniečius, pranešė Palestinos sveikatos ministerija.Nuo spalio 7 dienos, kai prasidėjo Izraelio ir „Hamas“ karas Gazos Ruože, Vakarų Krante žuvo daugiau kaip 110 palestiniečių ir vienas izraelietis. Ministerija pranešė, kad auštant Izraelio pajėgos nušovė tris 29–31 metų amžiaus žmones. Incidentai įvyko Beit Rimoje, į šiaurės vakarus nuo Ramalos, Askaro pabėgėlių stovykloje šiauriniame Nabluso mieste ir šiauriau esančiame Tubaso mieste. Daugiau informacijos ministerija nepateikė.

Pasaulinė tinklo stebėsenos organizacija: interneto ryšys Gazos Ruože „atkuriamas“Interneto prieiga Gazos Ruože šiuo metu yra atkuriama, sekmadienį pranešė pasaulinio tinklo stebėsenos organizacija „Netblocks“.Ryšys Gazos Ruože nutrūko prieš dvi dienas, Izraeliui tęsiant intensyvų teritorijos bombardavimą.„Realaus laiko tinklo duomenys rodo, kad interneto ryšys Gazos Ruože yra atkuriamas“, – nevyriausybinė organizacija pranešė socialiniame tinkle „X“, anksčiau žinomame „Twitter“ pavadinimu.Gazos mieste esantis AFP darbuotojas netrukus po 4 val. ryto (Lietuvos laiku) informavo galėjęs pasinaudoti internetu, jam taip pat pavyko telefonu susisiekti su žmonėmis pietinėje Gazos dalyje.

Izraelio pajėgos: civiliai Gazos Ruože turi keltis į pietinę dalį, kur bus teikiama humanitarinė pagalbaIzraelio ginkluotosios pajėgos (IDF) sekmadienį civiliams Gazos Ruože nurodė trauktis į pietinę apsupto Ruožo dalį, kurioje bus teikiama humanitarinė pagalba.„Šiaurinėje Gazos dalyje ir Gazos mieste gyvenantys civiliai turėtų laikinai persikelti į pietus nuo Gazos vadės [upės slėnio – ELTA] į saugesnę teritoriją, kur galėtų gauti vandens, maisto ir vaistų“, – šeštadienį įrašytame pareiškime sakė IDF atstovas spaudai Daniel Hagari.„Rytoj, Egiptui ir JAV vadovaujant, bus pradėta teikti didesnio masto humanitarinė pagalba“, – pridūrė atstovas.Tel Avivas pradėjo masinį bombardavimą po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ ginkluoti užpuolikai įsiveržė per Gazos Ruožo sieną į Izraelį ir nužudė 1 400 žmonių, daugiausia civilių, bei paėmė 230 įkaitų, policijos pareigūnų duomenimis.Nuo to laiko per nesiliaujančius Izraelio smūgius Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 8 000 žmonių, pusė jų –vaikai, šeštadienį pranešė teroristinės grupuotės „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerija.Sekmadienį „Hamas“ pranešė, kad per naktį per smūgius dviejose pabėgėlių stovyklose Gazos šiaurėje žuvo „daug“ žmonių.Izraelio kariuomenės vadovybė iš anksto įspėjo pietinių Ašdodo ir Aškelono miestų gyventojus apie artėjančias raketų atakas.

Muskas paskelbė tieksiantis „Starlink“ ryšį Gazoje veikiančioms tarptautinėms organizacijomsElonas Muskas savo socialiniame tinkle „X“ paskelbė, jog tieks „Starlink“ ryšį tarptautinėms pagalbos organizacijoms po to, kai Gazoje buvo visiškai nutrauktas ryšys ir elektra. „Starlink palaikys ryšį su tarptautiniu mastu pripažintomis pagalbos organizacijomis Gazoje“, – pranešime sakė Muskas.Tuo tarpu Izraelis pareiškė, kad kovos su šiuo E. Musko pažadu. Izraelio ryšių ministras Shlomo Karhi „X“ sakė, kad „Hamas“ „naudos jį [palydovinį ryšį] teroristinei veiklai“.„Galbūt Muskas būtų pasirengęs išlaisvinti mūsų pagrobtus kūdikius, sūnus, dukras, pagyvenusius žmones. Visus juos! Iki to laiko mano biuras nutrauks bet kokius ryšius su „Starlink“, – paskelbė Karhi.

Netanyahu: kalinių apsikeitimo idėja buvo aptarta ministrų kabinete„Hamas“ pasiūlė iškeisti daugiau nei 220 įkaitų, kuriuos jie pagrobė spalio 7 d., mainais į visų Izraelio kalėjimuose esančių palestiniečių kalinių paleidimą.Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu tai pakomentavo anksčiau per spaudos konferenciją.Jis sakė, kad idėja dėl apsikeitimo sandorio buvo aptarta Izraelio karo kabinete, tačiau atsisakė pateikti detalių.

Netanyahu: prasidėjo antrasis karo etapasIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šeštadienį pareiškė, kad prasidėjo antrasis karo prieš „Hamas“ etapas, kurio tikslas – sunaikinti „Hamas“ kariuomenę ir vyriausybę bei grąžinti Gazos Ruože laikomus įkaitus į namus.

Izraelio premjeras: tai bus ilgas karasB. Netanyahu šeštadienio vakarą surengtą spaudos konferenciją užbaigė sakydamas, kad „tai bus ilgas karas“.„Mes laimėsime. Mes nugalėsime“, – pridūrė jis.

Ministerija: žydų naujakurys nušovė palestinietį Vakarų KranteŠeštadienį okupuotame Vakarų Krante žydų naujakurys nušovė palestinietį, pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerija.40-ies metų Bilalas Abu Salahas buvo „nušautas į krūtinę naujakurio“ Savijos gyvenvietėje netoli Nabluso Vakarų Kranto šiaurinėje dalyje, teigiama ministerijos pranešime.Savijos vadovas Mahmudas Hassanas agentūrai AFP sakė, kad Abu Salahas buvo nužudytas, kai su šeima skynė alyvuoges savo giraitėse, esančiose netoli tvoros, juosiančios netoliese esančią Izraelio Rechelimo gyvenvietę.„Juos užpuolė keturi naujakuriai, vienas iš jų, ginkluotas M16 šautuvu, be įspėjimo atidengė į juos ugnį“, – sakė M. Hassanas, o naujakurių lyderis Yosis Daganas tokį pareiškimą paneigė.Samarijos regiono gyvenviečių tarybos vadovas Y. Daganas teigė, kad palestiniečiai užpuolė izraeliečių grupę „akmenimis ir rieduliais, keldami grėsmę jų gyvybei“.Vienas karys, tuo metu nesantis tarnyboje, gindamas šeimą iššovė iš savo kariuomenės išduoto šautuvo ir „išgelbėjo šeimą“, pareiškime teigė Y. Daganas.Palestiniečių gyvenvietės vadovas M. Hassanas sakė: „Abu Salahas buvo sužeistas į krūtinę ir mirė kančiose savo šeimos ir vaikų akivaizdoje“.Izraelio kariuomenė pranešė žinanti apie „smurtinį kelių palestiniečių ir Izraelio civilių susirėmimą“ ir pridūrė, kad policija tiria šį incidentą.

Netanyahu: „aukščiausias karo tikslas“ – užtikrinti Izraelio egzistavimąVakar kariai į Gazą įžengė pro „blogio vartus“, sako B. Netanyahu.„Aukščiausias“ operacijos tikslas – „visiškai nugalėti žudantį priešą ir garantuoti mūsų [kaip valstybės] egzistavimą. Būna akimirkų, kai valstybė susiduria su dviem pasirinkimais – egzistuoti arba nustoti [egzistuoti]“, – aiškina premjeras. Izraelis daro „viską, ką gali“, kad išvengtų civilių aukų, pridūrė jis, prieš apkaltindamas „Hamas“ karo nusikaltimais.Jis dėkoja Vakarų lyderiams, įskaitant JK ir JAV, kad palaiko jo šalį.„Kovosime ir laimėsime... tai mūsų gyvenimo misija“.

Izraelio premjeras susitiko su „Hamas“ įkaitų šeimomis Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu susitiko su „Hamas“ Gazoje laikomų įkaitų šeimomis.Jis patikino šeimas, kad daroma viskas, kad būtų išgelbėti jų artimieji.„Išnaudosime visas galimybes parsivežti juos namo“, – sakė jis.

Saudo Arabija smerkia Izraelio sausumos puolimą Gazos RuožeSaudo Arabija pasmerkė „bet kokius Izraelio sausumos puolimus“ Gazos Ruože, pareikšdama, kad jie kelia grėsmę Palestinos civiliams.Dėl to palestiniečiai susiduria su „didesnėmis grėsmėmis ir nežmoniškomis sąlygomis“, šeštadienį paskelbė Saudo Arabijos užsienio reikalų ministerija ir pavadino tai „skandalingu ir nepateisinamu tarptautinės teisės pažeidimu“.Karalystė teigė su nerimu stebinti karinių veiksmų eskalavimą Gazos Ruože, kuris turės „rimtų padarinių regiono stabilumui ir regioninei bei tarptautinei taikai“, rašoma pareiškime.Saudo Arabija, ilgametė Izraelio priešė, yra pagrindinė palestiniečių rėmėja, nors prieš prasidedant karui Gazos Ruože būta užuominų apie galimą santykių normalizavimą, tarpininkaujant Jungtinėms Valstijoms.Tačiau Rijadas sustabdė derybas dėl smurto eskalavimo Artimuosiuose Rytuose.

Iš „Hamas“ – nauja sąlyga dėl įkaitų paleidimoŠeštadienį „Hamas“ ginkluotasis sparnas pareiškė esąs pasirengęs paleisti įkaitus, kuriuos pagrobė per spalio 7 d. įvykdytą netikėtą išpuolį, jei Izraelis paleis visus jo kalėjimuose laikomus palestiniečius.„Už tai, kad mūsų rankose yra daugybė priešo įkaitų, reikės sumokėti: paleisti visus palestiniečių belaisvius iš (Izraelio) kalėjimų“, – teigė „Ezzedine al-Qassam Brigades“ atstovas Abu Obeida pareiškime, kurį transliavo „Hamas“ kontroliuojamas televizijos kanalas „Al-Aqsa“.„Jei priešas norės vienu ypu užversti šią sulaikytųjų bylą, esame tam pasirengę. Jei nori tą padaryti palaipsniui, mes taip pat esame pasirengę.“Izraelio kariuomenės duomenimis, Gazos Ruože teroristai laiko maždaug 229 įkaitus.Ketvirtadienį „Ezzedine al-Qassam Brigades“ pranešė, kad per tris savaites nuo karo pradžios per Izraelio bombardavimus Gazos Ruože žuvo „beveik 50“ įkaitų. Naujienų agentūra AFP iškart negalėjo patikrinti šio skaičiaus.Izraelis rengiasi sausumos invazijai nuo spalio 7 dienos, kai „Hamas“ teroristai įsiveržė per sieną, paėmė įkaitų ir nužudė, kaip teigia Izraelio pareigūnai, daugiau kaip 1 400 žmonių, daugiausia civilių.Per atsakomuosius Izraelio smūgius Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 7 700 žmonių, iš jų apie 3 500 vaikų, pranešė „Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo Sveikatos apsaugos ministerija.

Gazos Ruože girdisi intensyvūs sprogimaiGazos Ruože sutemus, atrodo, kad Izraelio gynybos pajėgos sustiprino jo bombardavimą, rašo CNN.CNN komanda Aškelone (Izraelis) pranešė, kad pastarąją pusantros valandos iš Gazos Ruožo pusės buvo girdėti intensyvūs ir beveik nuolatiniai sprogimų griausmai.Girdisi skrendantys naikintuvai ir kariniai sraigtasparniai.

Egiptas: Izraelis sukelia „didelių logistinių problemų“ blokuodamas pagalbos pristatymą į GaząEgipto užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Izraelis kelia „didelių logistinių problemų“, o tai trukdo gyvybiškai svarbiai humanitarinei pagalbai pristatyti į Gazą.Sunkvežimiai, pripildyti pagalbos, laukė Rafaho perėjoje, esančioje Egipto ir Gazos pasienyje.„Gaila, kad pagalbos gabenimo į Gazos ruožą procesas susiduria su didelėmis logistikos problemomis, kurias primeta Izraelio pusė“, – sakė Egipto užsienio reikalų ministerijos atstovas.

Izraelis įsakė diplomatams grįžti iš TurkijosIzraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas „X“ socialiniame tinkle pranešė, kad įsakė Izraelio diplomatams išvykti iš Turkijos po, jo teigimu, „šiurkščių pareiškimų“ iš Stambulo.Kaip pranešama, Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas šiandien pavadino Izraelio smūgius Gazoje „žudynėmis“.https://twitter.com/elicoh1/status/1718295085270417780?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1718295085270417780%7Ctwgr%5E1f1a3de19e7bab8af3c277eb7063259f9624b09c%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Foct%2F28%2Fisrael-hamas-war-live-gaza-phone-and-internet-cut-off-as-israel-intensifies-bombardment

ES vyriausiasis diplomatas ragina daryti „karo veiksmų pertrauką“ Gazos RuožeES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis šeštadienį pareikalavo padaryti „karo veiksmų pertrauką“, kad po intensyvaus pakrantės teritorijos naktinio bombardavimo į Gazos Ruožą galėtų būti įleista humanitarinė pagalba.„Gazos Ruožas yra visiškai atjungtas nuo elektros energijos ir izoliuotas, tęsiantis intensyviam apšaudymui. UNRWA [Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūra Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose] įspėja apie beviltišką Gazos Ruožo gyventojų padėtį be elektros, maisto ir vandens, – rašė jis socialinėje žiniasklaidoje. –Žuvo per daug civilių, įskaitant vaikus. Tai prieštarauja tarptautinei humanitarinei teisei.“„Reikia skubiai daryti karo veiksmų pertrauką, kad būtų galima teikti humanitarinę pagalbą“, – pridūrė J. Borrellis.Izraelis pradėjo bombardavimo kampaniją po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ teroristinė grupuotė įsiveržė per Gazos Ruožo sieną ir, Izraelio pareigūnų teigimu, nužudė 1 400 žmonių, daugiausia civilių, bei paėmė daugiau kaip 220 įkaitų.Per atsakomuosius Izraelio smūgius Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 7 700 žmonių, iš jų apie 3 500 vaikų, pranešė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos apsaugos ministerija.J. Borrellis taip pat pasmerkė visus išpuolius prieš civilius gyventojus, „įskaitant tebesitęsiančias beatodairiškas raketų atakas prieš Izraelį“, ir paragino „nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus įkaitus“.Vėlų penktadienio vakarą Izraelis suintensyvino savo oro atakų kampaniją Gazos Ruože, šimtus pastatų ir tūkstančius namų pavertęs griuvėsiais.Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas šeštadienį perspėjo, kad Izraeliui pradėjus antžeminę operaciją Gazos Ruože gali žūti dar tūkstančiai civilių gyventojų.

JT įspėja: Gazos Ruože „gali žūti dar tūkstančiai žmonių“Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas šeštadienį perspėjo, kad Izraeliui pradėjus antžeminę operaciją Gazos Ruože gali žūti dar tūkstančiai civilių gyventojų.„Atsižvelgdamas į tai, kaip iki šiol buvo vykdomos karinės operacijos, 56 metų okupacijos kontekste, išreiškiu susirūpinimą dėl galimų katastrofiškų didelio masto sausumos operacijų Gazos Ruože padarinių ir dėl to, kad gali žūti dar tūkstančiai civilių gyventojų“, – pareiškė jis.Šeštadienį Izraelio kariuomenė po įnirtingo naktinio bombardavimo, per kurį, anot gelbėtojų, buvo sugriauta šimtai pastatų, nepaliaujamai smūgiavo Gazos Ruožui. Karas, kurį sukėlė daugiausia aukų pareikalavęs išpuolis šalies istorijoje, tęsiasi jau tris savaites.Izraelis pradėjo bombardavimo kampaniją po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ teroristai įsiveržė per Gazos Ruožo sieną ir, Izraelio pareigūnų teigimu, nužudė 1 400 žmonių, daugiausia civilių, bei paėmė daugiau kaip 220 įkaitų.Sveikatos apsaugos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože šeštadienį pranešė, kad per spalio 7 dieną prasidėjusį karą su Izraeliu mažiausiai 7 703 žmonės žuvo, tarp jų – per 3 500 vaikų.Šis konfliktas yra penktasis ir daugiausia aukų nusinešęs konfliktas Gazos Ruože nuo 2005 metų, kai Izraelis vienašališkai pasitraukė iš Palestinos teritorijos.Naujausi Izraelio smūgiai prieš „Hamas“ – islamistų grupuotę, kuri Gazos Ruožą kontroliuoja nuo 2007 metų, – buvo intensyviausi nuo karo pradžios. Jie sutapo su sausumos operacijomis.

R.T. Erdoganas: Vakarai – „pagrindinis kaltininkas“ dėl žudynių Gazos RuožeTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas šeštadienį pavadino Vakarų valstybes „pagrindiniu kaltininku“ dėl Izraelio kariuomenės vykdomų palestiniečių „žudynių“ Gazos Ruože.Per du dešimtmečius trunkantį valdymą Turkijos lyderis yra ryškus tarptautinis palestiniečių teisių rėmėjas.Pirmosiomis dienomis, iškart po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ teroristai surengė netikėtą išpuolį, per kurį buvo pagrobta daugiau kaip 220 įkaitų ir žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, jis laikėsi atsargesnės pozicijos.Tačiau jis ėmė kalbėti daug garsiau, padaugėjus pranešimų apie žuvusiuosius dėl Izraelio karinio atsako.„Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgius žuvo 7 703 žmonės, daugiausia civiliai, iš jų daugiau kaip 3 500 vaikų.R. T. Erdogano islamiškų šaknų turinti partija šeštadienį Stambule surengė didžiulį propalestinietišką mitingą, į kurį, anot Turkijos lyderio, susirinko 1,5 mln. žmonių minia.Užlipęs į sceną su mikrofonu rankoje, jis piktai užsipuolė Izraelį ir jo Vakarų šalininkus.„Pagrindinis Gazos Ruože vykdomų žudynių kaltininkas yra Vakarai“, – kalbėjo R. T. Erdoganas Turkijos ir Palestinos vėliavomis mojuojančiai miniai. R. T. Erdoganas pridūrė, kad Izraelis elgiasi kaip „karo nusikaltėlis“.„Žinoma, kiekviena šalis turi teisę gintis. Tačiau kur šiuo atveju yra teisingumas?“Jis apkaltino Vakarų valstybes, esą jos „lieja ašaras“ dėl civilių žūties Ukrainoje ir užmerkia akis prieš palestiniečių civilių žūtį Gazoje.„Mes esame prieš visus tokius dvigubus standartus ir tokią veidmainystę“, – pareiškė jis.Ir jis apkaltino Izraelio sąjungininkus kuriant „kryžiaus karo atmosferą“, kurstančią krikščionis prieš musulmonus.„Įsiklausykite į mūsų raginimą užmegzti dialogą, – kalbėjo R. T. Erdoganas. – Nuo teisingos taikos niekas nenukenčia.“

Gynybos ministras: Izraelio karas Gazos Ruože „įžengė į naują etapą“Izraelio karas su palestiniečių teroristų grupuote „Hamas“ „įžengė į naują etapą“, naktį ėmus intensyviai bombarduoti Gazos Ruožą, šeštadienį pareiškė Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas.„Įžengėme į naują karo etapą. Praėjusią naktį žemė Gazos Ruože drebėjo. Puolėme ir virš žemės, ir po žeme“, – kalbėjo Y. Gallantas vaizdo pareiškime, turėdamas galvoje Gazos Ruože po žeme „Hamas“ įrengtą karinių tunelių tinklą.„Nurodymai pajėgoms aiškūs: veiksmai bus tęsiami iki tolesnio pranešimo“, – pridūrė ministras.

Vokietijos-Izraelio grupė kritikuoja Vokietijos susilaikymą balsuojant JT dėl Gazos RuožoVokietijos-Izraelio draugija griežtai kritikavo Vokietijos susilaikymą Jungtinėse Tautose (JT) balsuojant dėl rezoliucijos dėl humanitarinės situacijos Gazos Ruože.„Kaip Vokietija gali susilaikyti nuo JT rezoliucijos, kurios vienintelis tikslas – delegitimizuoti Izraelio teisę į savigyną? Vokietija turėjo aiškiai balsuoti prieš“, – šeštadienį paskelbtame pareiškime teigė draugijos pirmininkas Volkeris Beckas.Penktadienio vakarą JT Generalinė Asamblėja Niujorke priėmė rezoliuciją, kurioje raginama nedelsiant nutraukti ugnį Gazos Ruože ir pagerinti liūdną civilių gyventojų humanitarinę padėtį.Vokietija buvo viena iš 45 susilaikiusių šalių per balsavimą. Rezoliucija buvo priimta, 120 šalių balsavus už ir 14 šalių, įskaitant Jungtines Valstijas, balsavus prieš.„Aiškūs Vokietijos vyriausybės įsipareigojimai dėl Izraelio teisės į savigyną neatitinka šio blankaus balsavimo“, – teigė V. Beckas, buvęs Vokietijos parlamento narys, atstovavęs Žaliųjų partijai.Pasak jo, Vokietijos paramos Izraeliui neturėtų varžyti „apgaulingas rūpinimasis kitais“, jei Vokietija yra nusiteikusi rimtai laikytis savo esminių įsipareigojimų Izraeliui.Vokietijos politikai dažnai kalba apie, jų nuomone, ypatingą Vokietijos atsakomybę už Izraelio ir visos žydų tautos saugumą po nacių nusikaltimų per Holokaustą.JT rezoliucijoje raginama „nedelsiant sudaryti ilgalaikes ir tvirtas humanitarines paliaubas, kuriomis būtų nutraukti karo veiksmai“, ir reikalaujama, kad į Gazos Ruožą būtų „netrukdomai tiekiamos būtiniausios prekės ir paslaugos“.„Hamas“ sveikino JT rezoliuciją; Izraelis ją griežtai atmetė.

Jokios šviesos, jokio ryšio: Izraelis nutraukė elektros energijos tiekimą Gazos RuožeIzraelis praneša apie pažangą kare su „Hamas“, sakydamas, kad Gazos Ruože nėra elektros ir praktiškai nėra ryšio.Kaip praneša „Reuters“, Izraelis išplėtė oro ir sausumos operacijas ir paskelbė apie seniai žadėto sausumos puolimo prieš palestiniečių anklavą kontroliuojančius „Hamas“ smogikus pradžią.Spalio 28 d. Izraelis pareiškė, kad jo kariai, išsiųsti spalio 27 d. vakare, vis dar dalyvauja kovinėse operacijose, nepateikė daugiau detalių. Ryšys Gazos Ruože beveik visiškai išnyko. Internetas ir mobilusis ryšys buvo atjungtas daugiau nei 12 valandų.

Izraelis: Civilių galimybė judėti į Gazos pietus baigiasiIzraelio gynybos pajėgos (IDF) dar kartą paragino Gazos gyventojus evakuotis iš šiaurinės teritorijos dalies prieš artėjančią Izraelio antžeminę operaciją.„Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, raginame visus šiaurinės Gazos ir Gazos miesto gyventojus laikinai persikelti į pietus“, – šeštadienį sakė IDF atstovas spaudai Danielis Hagari.„Persikelti atgal į šiaurinę Gazos dalį bus galima, kai pasibaigs intensyvūs karo veiksmai“, – pranešime sakė jis.IDF atstovas teigė, kad „Hamas“ kelia pavojų civiliams gyventojams, išdėstydama savo pajėgas mokyklose, mečetėse ir ligoninėse.„Artėjanti IDF operacija skirta tiksliai ir intensyviai neutralizuoti „Hamas“ grėsmę“, – pabrėžė D. Hagari.„Jūsų galimybės judėti į pietus dėl jūsų saugumo baigiasi. Tai nėra paprasčiausia atsargumo priemonė, tai skubus prašymas užtikrinti civilių Gazos gyventojų saugumą“, – D. Hagari kreipėsi į civilius gyventojus.

Palestiniečių Sveikatos apsaugos ministerija: Gazos Ruože jau žuvo 7 703 žmonėsSveikatos apsaugos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože šeštadienį pranešė, kad mažiausiai 7 703 žmonės žuvo per spalio 7 dieną prasidėjusį karą su Izraeliu.Tarp žuvusiųjų – daugiau kaip 3 500 vaikų, pridūrė ministerija.Šių skaičių kol kas neįmanoma patvirtinti remiantis nepriklausomais šaltiniais.Dėl besitęsiančio „Hamas“ ir Izraelio konflikto Gazoje žuvo daugiausiai žmonių nuo 2005 metų, kai Izraelis vienašališkai pasitraukė iš šios teritorijos.Penktadienio vakarą Izraelis suintensyvino Gazos Ruožo bombardavimą. Kaip pranešė armijos atstovas, buvo smogta dešimtims „Hamas“ taikinių, pirmiausia - požeminiams tuneliams.Pasak palestiniečių teritorijos civilinės saugos tarnybos, intensyvūs Izraelio aviacijos ir artilerijos smūgiai sugriovė šimtus pastatų ir tūkstančius gyvenamųjų namų Gazos Ruože.

„Hamas“ teigia bandanti surasti ir išlaisvinti 8 rusų kilmės įkaitus„Hamas“ pareiškė, kad po Rusijos prašymo ji ieško aštuonių Gazos Ruože įkaitais paimtų žmonių ir yra pasirengusi juos išlaisvinti. „Hamas“ atstovas Abu Marzoukas Rusijos valstybinei naujienų agentūrai RIA sakė, kad Užsienio reikalų ministerija perdavė aštuonių asmenų pavardžių sąrašą. Visi jie turėjo dvigubą pilietybę.„Mes labai dėmesingi šiam sąrašui ir elgsimės su juo atsargiai, nes į Rusiją žiūrime kaip į savo artimiausią draugą“, – sakė J. Marzoukas. „Dabar mes ieškome tų žmonių. Sunku, bet ieškome. Ir kai tik surasime, juos paleisime. Nepaisant sunkumų, kylančių dėl esamos situacijos.“Pastarosiomis dienomis M. Marzoukas lankėsi Maskvoje.Rusija vakar, penktadienį, gynė savo sprendimą pakviesti į šalį „Hamas“ delegaciją, sulaukus griežtos Izraelio kritikos, pabrėždama, kad būtina palaikyti ryšius su visomis konflikto šalimis.

Izraelio kariuomenė teigia užkirtusi kelią raketų apšaudymui iš Libano Izraelio kariuomenė pranešė, kad sustabdė iš Libano į vieną iš jos bepiločių orlaivių paleistą raketą žemė-oras, skelbia „Sky News“. Kariuomenė pridūrė, kad ji atsakė smūgiuodama į paleidimo vietą. Tai buvo padaryta po to, kai IDF pranešė, kad naktį atakavo grupuotės „Hezbollah“ infrastruktūrą.

BBC: Gazos Ruože – dar neregėto masto ir intensyvumo oro antskrydžiaiŠiaurinis Gazos Ruožas ir Gazos miestas susiduria su didžiausiais Izraelio bombardavimo smūgiais, praneša BBC korespondentas Rushdi Abualoufas, šiuo metu esantis Gazos Ruože.Pasak jo, vietos radijo stotis, kuri vis dar veikia, pranešė apie didžiulius sprogimus keturiose vietovėse šiauriniuose rajonuose, o skambinusieji teigė, kad sprogimų mastas ir intensyvumas yra toks, kokių žmonės dar „niekada anksčiau nematė“.Iš Chan Juniso pietuose pranešantis žurnalistas pasakojo, kad nėra ryšio su vietos valdžios institucijomis ir ligoninėmis, todėl nėra ir tikslaus naujų aukų skaičiaus.Jis pridurė, kad žmonės labai nerimauja dėl to, kas atsitiks, kai Izraelis pradės kitą savo antžeminio puolimo etapą.

Izraelio kariuomenė plečia sausumos operacijas GazojeIzraelio kariai žengia į priekį Gazos Ruožo šiaurėje, kariuomenė plečia savo operacijas. Tai šeštadienį pranešė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai.Pasak Danielio Hagario, Izraelis „eina iš vieno karo etapo į kitą“.Kaip teigė D. Hagaris, naktį Izraelio pėstininkai ir šarvuočiai pajudėjo į priekį Gazos Ruože, intensyviai remiami artilerijos ir aviacijos. Anot jo, tarp Izraelio karių aukų nėra.Izraelio pajėgos anksčiau buvo surengusios trumpus naktinius reidus Gazos Ruože.D. Hagaris taip pat pareiškė, kad nukauti keli aukšto rango islamistų grupuotės „Hamas“ vadai, tarp jų - Asemas Abu Rakaba, kuris, Izraelio kariškių nuomone, koordinavo bepiločių orlaivių ir sklandytuvų naudojimą per kruvinas „Hamas“ atakas prieš Izraelį spalio 7 d.Izraelio duomenimis, „Hamas“ teroristai spalio 7 d. nužudė daugiau kaip 1 400 žmonių ir dar mažiausiai 229 pagrobė.Pasak „Hamas“ valdomos Sveikatos apsaugos ministerijos, atsakomieji Izraelio veiksmai Gazos Ruože pareikalavo mažiausiai 7 300 žmonių gyvybių.

Turkijos prezidentas ragina Izraelį nutraukti atakas Gazoje ir užbaigti „beprotybę“Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoğanas paragino Izraelį „tučtuojau“ nutraukti atakas Gazos Ruože.„Izraelis turi nedelsdamas išeiti iš šios beprotybės būsenos ir sustabdyti savo atakas“, – socialiniame tinkle X parašė R. T. Erdoğanas.Turkijos prezidentas apkaltino Izraelį, kad esą per jo aviacijos antskrydžius užblokuotoje palestiniečių teritorijoje „taikomasi į moteris, vaikus ir nekaltus civilius“.R. T. Erdoğanas planuoja šeštadienį Stambule surengti didelį protesto mitingą prieš tai, ką jis pavadino „Izraelio žiaurumais“.Anksčiau šią savaitę Turkijos lyderis islamistų grupuotę „Hamas“ pavadino „laisvės kovotojais“. JAV, Europos Sąjunga ir Izraelis šią grupuotę, kuri kontroliuoja Gazos Ruožą ir surengė žiaurią ataką prieš Izraelį spalio 7-ąją, laiko teroristine organizacija.Ankara palaiko ryšius su „Hamas“ lyderiais ir derasi dėl įkaitų paleidimo.

Bombardavimo garsai aidi visą naktį netoli Izraelio sienos su Gazos RuožuApie tai praneša CNN. Aškelono mieste, esančiame netoli sienos su Gazos ruožu, naktį iš pakrantės anklavo pusės buvo girdėti smarkus bombardavimas, nuolatinė artilerijos ugnis ir naikintuvų riaumojimas.Taip pat skelbiama, kad Gazos ruožo gyventojai gedi daugybės aukų po naktinio bombardavimo.IDF penktadienį pareiškė, kad „plečia sausumos operacijas“ Gazos ruože ir „veikia ryžtingai“. Daugiau informacijos apie į anklavą įžengusių karių skaičių ji nepateikė.

JT pagalbos agentūros teigia praradusios ryšį su darbuotojais GazojeJungtinių Tautų agentūros pranešė praradusios ryšį su savo vietos darbuotojais Gazos Ruože, praneša CNN.Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas paskelbė, kad organizacija prarado ryšį su savo darbuotojais, taip pat su „sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos priežiūros darbuotojais ir kitais mūsų humanitarinės pagalbos partneriais vietoje“.Jungtinių Tautų nuolatinė ir humanitarinės pagalbos koordinatorė Palestinoje Lynn Hastings taip pat pranešė, kad „Gazos ruožas prarado ryšį su išoriniu pasauliu, nes pranešama apie suintensyvėjusį bombardavimą“. Gazos ruože beveik visiškai nutrūko interneto ryšys.

Izraelio aviacija naktį smogė 150 požeminių taikinių Gazos RuožeIzraelio naikintuvai atakavo 150 „požeminių taikinių“ šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje per intensyvius reidus naktį į šeštadienį. Tai pranešė Izraelio kariuomenė, praėjus trims savaitėms po daugiausiai aukų pareikalavusios teroristų atakos šalies istorijoje.Kariuomenės pareiškime teigiama, kad buvo smogta „teroro tuneliams, požeminėms patalpoms ir papildomai požeminei infrastruktūrai, nukauti keli „Hamas“ teroristai“.Žurnalistai Gazos Ruože ir Izraelio pietuose praneša, kad apšaudymai ir aviacijos antskrydžiai šeštadienį tęsiasi, nors jie nebe tokie intensyvūs kaip naktį.Atskirame pareiškime Izraelio kariuomenė pranešė, kad per vieną antskrydį žuvo „Hamas“ oro atakų vadovas Asemas Abu Rakaba, kuris, kaip teigiama, atliko svarbų vaidmenį organizuojant spalio 7 d. išpuolį, sukėlusį šį karą.„Jis vadovavo teroristams, kurie parasparniais įsiveržė į Izraelį, ir buvo atsakingas už bepiločių orlaivių atakas prieš Izraelio gynybos pajėgų (IDF) postus“, – sakoma pareiškime.Izraelio duomenimis, „Hamas“ teroristai per ataką spalio 7 d. nužudė daugiau kaip 1 400 žmonių ir dar mažiausiai 229 pagrobė.Pasak „Hamas“ valdomos Sveikatos apsaugos ministerijos, atsakomieji Izraelio veiksmai Gazos Ruože pareikalavo mažiausiai 7 300 žmonių gyvybių.

Per Izraelio ir „Hamas“ karą jau žuvo mažiausiai 29 žurnalistaiPer Izraelio ir „Hamas“ karą jau žuvo mažiausiai 29 žurnalistai. Tai penktadienį pranešė Žurnalistų gynimo komitetas (CPJ).Beveik tris savaites trunkantis karas tarp Izraelio ir Gazos Ruožą kontroliuojančios palestiniečių grupuotės „Hamas“ prasidėjo po plataus masto teroristų atakos prieš civilius Izraelio gyventojus spalio 7 d.„Per tris pastarąsias tris savaites CPJ užfiksavo daugiausiai konfliktus nušviečiančių žurnalistų žūčių nuo 1992 metų, kai buvo pradėti rinkti atitinkami duomenys“, – sakoma organizacijos pranešime.Vis labiau ribojant žurnalistų galimybes dirbti savo darbą, „labai suvaržomos visuomenės galimybės žinoti ir suprasti, kas vyksta šiame konflikte, o tai gali turėti padarinių visame pasaulyje“, perspėjo CPJ.Organizacija pažymi, jog jai „labai didelį nerimą“ sukėlė pranešimai apie komunikacijų nutraukimą Gazos Ruože.„Kadangi naujienų biurai praranda ryšį su savo darbuotojais ir žurnalistais Gazoje, kurie savarankiškai teikia informaciją apie šio karo įvykius ir žmonių aukas, pasaulis netenka lango į visų šiame konflikte dalyvaujančių šalių tikrovę“, - teigia CPJ.CPJ pridūrė, kad žurnalistai yra civiliai, kurie turi būti apsaugoti, o sąmoningas taikymasis į žurnalistus ar žiniasklaidos infrastruktūrą yra galimi karo nusikaltimai.„Hamas“ teroristai per ataką spalio 7 d. nužudė daugiau kaip 1 400 žmonių ir dar mažiausiai 229 pagrobė.Pasak „Hamas“ valdomos Sveikatos apsaugos ministerijos, atsakomieji Izraelio veiksmai Gazos Ruože pareikalavo mažiausiai 7 300 žmonių gyvybių.

„Hamas“ pareiškė, kad jo kovotojai yra pasirengę visa jėga atremti Izraelio atakasIzraeliui paskelbus, kad plečia antžemines operacijas, „Hamas“ pareiškė, kad jo kovotojai yra pasirengę „visa jėga“ atremti Izraelio atakas.Vėlai vakare „Hamas“ pranešė, kad jo kovotojai susirėmė su Izraelio kariais Gazos šiaurės rytiniame Beit Hanūno mieste ir centriniame Al-Burejaus rajone, esančiuose netoli sienos, skelbia „Sky News“.„Al Qassam“ brigados ir visos palestiniečių pasipriešinimo pajėgos yra visiškai pasirengusios visa jėga pasipriešinti [Izraelio] agresijai ir sužlugdyti jo įsiveržimus“, – šeštadienio rytą pareiškė „Hamas“.

Izraelis skelbia nukovęs itin svarbią „Hamas“ figūrą Izraelio gynybos pajėgos (IDF) paskelbė, kad per Izraelio naikintuvams pavyko nukauti „Hamas“ oro būrio vadą, kuris prisidėjo prie spalio 7 dieną įvykusio išpuolio planavimo, praneša „Sky News“.Izraelis paskelbė, kad Asemas Abu Rakaba buvo atsakingas už „Hamas“ dronus, parasparnius, oro gynybą. „Jis prisidėjo prie žudynių Gazos Ruožą supančiose bendruomenėse. Jis nukreipė teroristus, kurie infiltravosi į Izraelį parasparniais ir buvo atsakingas už dronų atakas prieš IDF patikros punktus“, – nurodoma IDF pranešime.

Benjamino Netanyahu patarėjas: „Hamas“ pajus Izraelio „rūstybę“Izraelio premjero Benjamino Netanyahu patarėjas Markas Regevas penktadienį sakė, kad „Hamas“ šį vakarą pajus Izraelio „rūstybę“, praneša „Sky News“.Kalbėdamas televizijai, M. Regevas sakė, kad Izraelis pradės keršyti šį vakarą.

JAV ir Izraelio pareigūnai: ši operacija nėra didelio mastoJAV ir Izraelio pareigūnai naujienų kanalui ABC News teigia, kad šiąnakt vykstantis antžeminis įsiveržimas į Gazą nėra didelio masto puolimas.Neįvardytas amerikiečių šaltinis teigia, kad operacija yra ribota. Ir IDF atstovas Peteris Lerneris sako, kad dabartinis veiksmas nėra pagrindinė operacija, kurios tikimasi.https://twitter.com/Timesofgaza/status/1717990237006152020?ref_src=twsrc%5Etfw

Palestiniečiai praneša apie Izraelio tankus Gazos Ruože Izraelio pajėgoms anksčiau pareiškus, kad jos plečia savo sausumos operacijas Gazos Ruože, palestiniečiai Gazoje pranešė, kad anklave jau veikia IDF sausumos pajėgos, įskaitant tankus.Pranešama apie intensyvius susišaudymus.Anksčiau oro pajėgos vykdė platų Gazos Ruožo bombardavimą, matyt, ruošdamosi naujausiam antžeminiam įsiveržimui.https://twitter.com/M86950933/status/1717980631869575450?ref_src=twsrc%5Etfw

„Hamas“: esame pasirengę Izraelio invazijai į sausumą„Hamas“ yra „pasiruošęs“ Izraelio invazijai į Gazą dėl spalio 7 d. išpuolių, sakė vienas aukščiausių Palestinos teroristų grupės pareigūnų.„Jei Netanyahu nuspręs šiąnakt įžengti į Gazos Ruožą, pasipriešinimas yra pasirengęs“, – socialinės žiniasklaidos platformoje „Telegram“ sakė Ezzatas al Rishaqas, vyresnysis „Hamas“ politinio biuro narys: „Jo karių palaikus praris Gazos žemė“.

Netanyahu patarėjas: „Hamas“ šiąnakt pajus Izraelio rūstybę „Hamas“ šį naktį pajus Izraelio „rūstybę“, sakė Benjamino Netanyahu patarėjas.Kalbėdamas su MSNBC Markas Regevas sakė, kad kovotojų grupuotė sumokės už savo nusikaltimus žmoniškumui.Izraelis šiąnakt pradeda keršyti, sakė jis naujienų agentūrai.Jo komentarai paskelbti po to, kai Izraelio gynybos pajėgos pareiškė, kad šįvakar išplės savo sausumos operacijas.

JT Generalinė Asamblėja patvirtino „humanitarinių paliaubų“ rezoliucijąJT Generalinė Asamblėja patvirtino rezoliuciją, raginančią Gazoje sudaryti „humanitarines paliaubas“.Arabų valstybių parengta rezoliucija nėra privaloma, bet turi politinį svorį. Už ją balsavo 120, susilaikė 45, o 14 – įskaitant Izraelį ir JAV – balsavo prieš.Generalinė Asamblėja balsavo po to, kai JT Saugumo Taryba keturis kartus per pastarąsias dvi savaites nesiėmė veiksmų.Skirtingai nei Saugumo Taryba, Generalinėje Asamblėjoje veto teisės nėra, todėl rezoliucija tikrai bus priimta.Nors tarybos rezoliucijos yra teisiškai privalomos, asamblėjos rezoliucijos – ne, tačiau jos yra svarbus pasaulio nuomonės rodiklis.

„Hamas“ vyriausybė praneša, kad visoje Gazoje išjungtas internetas ir ryšys„Hamas“ vyriausybė pranešė, kad Izraelis penktadienį visame Gazos Ruože „išjungė ryšį ir didžiąją dalį interneto“.Vyriausybės spaudos tarnyba apkaltino Izraelį, kad šis ėmėsi šios priemonės, „norėdamas tęsti žudynes ir kruvinus atsakomuosius smūgius iš oro, sausumos ir jūros.“ Šiaurinė Gazos dalis yra intensyviai bombarduojama.Naujienų agentūros AFP žurnalistai Gazoje patvirtino, kad ryšys veikia tik kai kuriose vietovėse, kur jiems pavyksta prisijungti prie kitoje sienos pusėje veikiančių Izraelio tinklų.Palestinos telekomunikacijų bendrovė „Jawwal“ pranešė, kad teritorijoje „visiškai išjungtas ryšys ir internetas“.„Per pastarąją valandą vykusį intensyvų bombardavimą sunaikinti vis likę Gazą su išorės pasauliu jungę tarptautiniai kanalai,“ – rašoma bendrovės „Jawwal“ feisbuko paskyroje.Tarptautinės interneto stebėsenos bendrovė „NetBlocks“ pranešė, kad „Gazos Ruože visiškai nutrūko ryšys ir dėl to smarkiai nukentėjo bendrovė „Paltel“,“ kuriai priklauso „Jawwal“. Pranešime remiamasi tiesioginiais tinklo duomenimis.„Ši bendrovė yra paskutinis likęs operatorius, teikęs ryšio paslaugas, kai dėl besitęsiančių kovų su Izraeliu vis dažniau pasitaikydavo ryšio sutrikimų,“ – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė bendrovė „NetBlocks“.

Izraelis kol kas neišsiuntė evakuacijos prašymo į al Shifa ligoninęIzraelis kol kas neišsiuntė evakuacijos prašymo į al Shifa ligoninę, nors mano, kad ji naudojama kaip „Hamas“ būstinė, „Sky News“ sakė šalies ministro pirmininko patarėjas.Markas Regevas sakė, kad Izraelis „iš tikrųjų žinojo“, kad kovotojų grupuotė naudojasi ligonine Gazoje.Anksčiau šiandien šalies kariuomenė paskelbė garso įrašą, kuris, kaip teigiama, buvo dviejų Gazos gyventojų pokalbis, patvirtinantis, kad „Hamas“ būstinė yra toje vietoje.Paklaustas, ar Izraelis ragino ligoninę evakuotis, jis sakė, kad „toks prašymas“ dar nebuvo pateiktas, tačiau šalis nori, kad žmonės žinotų, „ką veikia „Hamas“.„Buvo užfiksuoti atvejai, kai jie laikė raketas JT patalpose, šaudė iš mečečių. Niekas neturėtų stebėtis, kad nesigaili ligoninę paversti kariniu taikiniu“, – sakė M. Regevas.Viso šio konflikto metu Izraelis ne kartą sakė, kad jo tikslas yra likviduoti „Hamas“, o M. Regevas tai pakartojo savo interviu, tvirtindamas, kad Gazos gyventojams būtų geriau, jei grupė būtų sunaikinta.„Tai bus geriau Gazos ruožo palestiniečiams, kurie nusipelnė geresnio, nei ši krūva, kuri šiuo metu valdo Gazos ruožą“, – sakė jis.

„Hamas“ ragina pasaulį sustabdyti Izraelio bombardavimą„Hamas“ ragina pasaulį „nedelsiant veikti“, kad būtų sustabdytas Izraelio bombardavimas Gazoje, intensyviems smūgiams smogiant palestiniečių teritorijai.„Raginame arabų ir musulmonų šalis bei tarptautinę bendruomenę prisiimti atsakomybę ir nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų sustabdyti nusikaltimai ir žudynių serijos prieš mūsų žmones“, – sakoma „Hamas“ pranešime.

Izraelio pajėgos įvykdė parengiamąjį Gazos puolimą iš jūros pusėsIzraelio kariai išsilaipino Gazoje iš Viduržemio jūros pusės ir pasirengė pulti „Hamas“, prieš tai sunaikinę islamistų grupuotės jūrų pajėgų infrastruktūrą, praneša Izraelio kariuomenė.Tikslingą operaciją palaikė karo laivai ir orlaiviai, penktadienį pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IGP). Jos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip iš karinio jūrų laivyno laivų leidžiamos raketos, o sausumoje kareiviai iš automatinių ginklų šaudo į tamsą.IGP teigimu, karinės pajėgos po to pasitraukė iš Gazos Ruožo pietuose esančios zonos. Tikslus operacijos laikas ligi šiol nežinomas.Po karo pradžios spalio 7 d., kai „Hamas“ Izraelyje įvykdė daug gyvybių nusinešusį antpuolį, Izraelio kariuomenė tankiai apgyvendintame ruože surengė ne vieną nedidelio masto antpuolį.Manoma, kad šios operacijos vykdomos Izraeliui besirengiant plataus masto sausumos operacijai Gazos Ruože.

Gazos gyventojai: šio vakaro antskrydžiai yra patys intensyviausiKeli Gazos gyventojai CNN sakė, kad penktadienio vakarą antskrydžiai buvo intensyviausi nuo karo veiksmų pradžios prieš beveik tris savaites.Palestinos telekomunikacijų bendrovė, teikianti mobiliojo ryšio paslaugas Gazos Ruožui, Jawwal penktadienio vakarą paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad „dėl intensyvaus bombardavimo pastarąją valandą buvo sunaikinti visi likę tarptautiniai maršrutai, jungiantys Gazą su išoriniu pasauliu“, ir dėl to įvyko „visiškas telekomunikacijų paslaugų nutraukimas“.

Izraelis praneša apie naują karo etapą: sausumos pajėgos šiąnakt plečia operacijasIzraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagari sako, kad Izraelio sausumos pajėgos „šiąnakt plečia savo operacijas“.Paskelbęs apie Izraelio karinės operacijos išplėtimą, Izraelio kariuomenės atstovas liepia Gazos miesto gyventojams judėti į pietus.D. Hagari teigė, kad kariuomenė yra „pasirengusi visuose frontuose“ išsaugoti Izraelio saugumą ir šįvakar išplės savo sausumos operacijas.„Mūsų sausumos pajėgos plečia savo sausumos operacijas. IDF veikia visais matmenimis“, – sakė jis.Kalbėdamas apie al Shifa ligoninę, kuri, kaip teigia IDF, naudojama kaip „Hamas“ būstinė, jis sako: „Mes atidengėme požeminę sferą“.„Mes ir toliau atakuosime Gazoje ir jos apylinkėse“, – priduria jis, sakydamas piliečiams, kad regiono pietuose ras „geresnes sąlygas“.Jis sako, kad IDF kariai yra „didelės parengties“ palei šiaurinę sieną.Pasak jo, iki šiol iš viso žuvo 310 IDF kareivių, o 229 žmonės laikomi „Hamas“ įkaitais.

Irano užsienio reikalų ministras: kovotojai „pasirengę kautis“Irano užsienio reikalų ministras penktadienį perspėjo, kad Libano ir Palestinos kovotojai yra „pasirengę kautis“, belaukdami Izraelio sausumos operacijos „Hamas“ kontroliuojamame Gazos Ruože.Irano islamo valstybė remia „Hamas“, kurios spalio 7 d. įvykdytas kruvinas išpuolis Izraelyje iššaukė plataus masto atsakomąją reakciją, taip pat palaiko glaudžius ryšius su „Hezbollah“ – Libano šiitų smogikų grupuote, dažnai atidengiančią ugnį į Izraelio teritoriją.„Kaip supratau iš to, ką išgirdau iš jų, kokie jų planai – jie pasirengę kautis,“ – kalbėdamas apie savo sutiktus Libano ir Palestinos kovotojus sakė Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amir-Abdollahianas.Duodamas interviu JAV nacionaliniam viešajam radijui iš Jungtinių Tautų būstinės, kur jis dalyvavo Generalinės Asamblėjos sesijoje krizei aptarti, H. Amir-Abdollahianas pasakė, kad kovotojų veiksmai būtų „gerokai galingesni ir gilesni nei tai, ką matėte ligi šiol“.„Todėl manau, kad jei ši padėtis tęsis ir Gazoje bei Vakarų Krante toliau bus žudomos moterys, vaikai ir civiliai, viskas yra įmanoma,“ – sakė jis.Tačiau H. Amir-Abdollahianas tuo pat metu teigė, kad kovotojai patys priimtų sprendimą, o ne veiktų Irano nurodymu.„Nenorėtume, kad šis konfliktas plistų,“ – kalbėjo jis.Jo komentarai pasirodė po to, kai JAV prezidentas Joe Bidenas nurodė Sirijoje įvykdyti du antskrydžius, kurių metu turėjo būti suduoti smūgiai dviem Sirijoje esantiems objektams, kuriuos manoma naudoja Irano elitinė Revoliucinė gvardija.Pentagono antskrydžiai tapo pasvertu atsaku į Irano remiamų smogikų iš Irako ir Sirijos įvykdytus smūgius, per kuriuos vienas rangovas JAV pilietis mirė dėl širdies komplikacijų, dar 21 JAV karys patyrė lengvus sužalojimus.Spalio 7 d. „Hamas“ teroristai kirto Gazos Ruožo sieną ir per antpuolį nužudė 1 400 žmonių, pagrinde civilių, dar 220 asmenų paimdami įkaitais. Tai buvo didžiausias kraujo praliejimas Izraelio istorijoje.Izraelis atsakė nepaliaujamu bombardavimu, per kurį „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos ministerijos teigimu žuvo 7 326 asmenys, dauguma jų – civiliai. Tarp aukų yra 3 038 vaikai.

„Hamas“ praneša, kad į Izraelį paleistos „salvės“ raketų„Hamas“ penktadienį vakare pranešė, kad po intensyvaus Izraelio vykdomo Palestinos teritorijos bombardavimo į Izraelį buvo paleistos „salvės“ raketų.„Salvės raketų, nukreiptos į okupuotas teritorijas (Izraelį), kaip atsakas į civilių žudymą,“ – platformos „Telegram“ kanale paskelbė Ezzedine al-Qassamo brigados – „Hamas“ ginkluotasis sparnas.Intensyvūs antskrydžiai Gazoje tęsiasi nuo spalio 7 d. prieš Izraelį įvykdyto išpuolio. Karas jau pareikalavo tūkstančių aukų.

JT organizacija: situacija Gazos Ruože prilygsta „pragarui Žemėje“Jungtinių Tautų pagalbos palestiniečių pabėgėliams agentūra (UNRWA) įspėja, kad dėl Izraelio vykdomos Gazos Ruožo blokados žus dar daugiau žmonių.Daug mirs dėl apsiausties padarinių, nes nesulauks reikalingos pagalbos, penktadienį sakė organizacijos generalinis sekretorius Philippe‘as Lazzarinis. Jis pažymėjo, kad trūksta maisto, vandens ir vaistų, keliai Gazos Ruože užtvindytos nuotėkomis. „Nebegalime ignoruoti šios žmogiškos tragedijos“, – sakė Ph. Lazzarinis ir kalbėjo apie „pragarą Žemėje“.Gyventojų aprūpinimas Gazos Ruože dar prieš karą buvo labai prastas. Apie 1,3 mln. žmonų jau prieš tai buvo priklausomi nuo humanitarinės pagalbos. Gyventojų, kurie jau prieš tai kentė skurdą, badmiriavo ir negavo tinkamos medicininės priežiūros, padėtis dėl susirėmimų tarp „Hamas“ ir Izraelio pajėgų dar labiau pablogėjo. Beveik pusė iš 2,2 mln. žmonių Gazos Ruože yra vaikai.Anot Ph. Lazzarinio, kelios dešimtys sunkvežimių su pagalbos prekėmis, kurie iki šiol pasiekė Gazą, yra „tik trupiniai, kurie nepakeis 2 mln. žmonių situacijos“.Su vis didesniais sunkumais, pasak UNRWA vadovo, susiduria ir organizacijos darbuotojai. Iki šiol 53 jų žuvo. 15 šių mirčių patvirtina per vieną dieną. Vienas JT kolega esą žuvo, kai skubėjo į kepyklą, jis paliko šešis vaikus.Ph. Lazzarinis reikalavo humanitarinių paliaubų, kad būtų galima pasirūpinti kenčiančiais Gazos Ruožo gyventojais. „Mums reikia reikšmingo ir nepertraukiamo pagalbos srauto“, – pažymėjo jis.

Izraeliui bombarduojant Gazos Ruožą nutrūko ryšiai ir internetasAgentūros pateikė šiek tiek daugiau informacijos apie interneto ir ryšių sutrikimus Gazos Ruože. „Hamas“ kontroliuojama valdžia dėl to tiesiogiai kaltina Izraelį (tačiau kokiu būdu tai buvo padaryta, nenurodo), praneša AFP. Kaip praneša „Reuters“, „Netblocks“ smarkiai sumažėjusį interneto ryšį Gazos ruože sieja su pranešimais apie Izraelio bombardavimą. Tokių pranešimų iš tiesų yra, ir jie ateina ne iš su „Hamas“ susijusių subjektų: AFP tiesioginėje transliacijoje matomi oro antskrydžiai šiauriniame sektoriuje. IDF vadovybė nekalbėjo apie jokį konkretų smūgį ir agentūrai tik pažymėjo, kad oro antskrydžiai Gazos Ruože vyksta nuolat.Taip pat paskutinėmis minutėmis Palestinos mobiliojo ryšio operatorius „Jawwal Mobile“ paskelbė, kad dėl intensyvaus bombardavimo Gazoje negalima naudotis mobiliojo ryšio ir interneto paslaugomis, pranešė „Reuters“.

Virš Gazos miesto matyti sprogimaiCNN žurnalistas Nicas Robertsonas praneša apie stiprius sprogimus, sklindančius iš Gazos miesto, ir lėktuvus virš galvų.„Iš ten, kur esame, pasigirdo didžiulės tankų ugnies serijos“, – žurnalistas praneša iš Sderoto. „Artilerijos ugnis į Gazos Ruožą taip pat sklinda raundas po raundo. Pranešama apie daugybę smūgių Gazoje ir Gazos mieste“.N. Robertsonas sakė, kad maždaug prieš valandą CNN komanda matė, kaip „didžiulė dūmų siena tiesiogine to žodžio prasme kilo iš Gazos“.

Prancūzijos prezidentas ragina paskelbti „humanitarines paliaubas“ Izraelio ir Gazos karePrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pašaukė Izraelio ir „Hamas“ konflikte paskelbti „humanitarines paliaubas“, kad būtų galima apsaugoti intensyviai bombarduojamame Gazos Ruože esančius civilius bei paspartinti įkaitų paleidimo procesą.Savo kalboje, pasakytoje po ES viršūnių susitikimo Briuselyje, jis neapsiribojo „humanitariniais koridoriais ir pertraukomis“, kurių jis ir kiti vadovai prašė paskutiniame pareiškime.Ši formuluotė buvo parengta po valandų valandas trukusių karštų debatų dėl pareiškimo kalbos, atspindėjusių Europos Sąjungos susiskaldymą dėl to, kuria kryptimi juda Izraelio ir „Hamas“ konfliktas.Spalio 7 d. „Hamas“ teroristai kirto Gazos Ruožo sieną ir per antpuolį nužudė 1 400 žmonių, pagrinde civilių, dar 220 asmenų paimdami įkaitais. Tai buvo didžiausias kraujo praliejimas Izraelio istorijoje.Izraelis atsakė nepaliaujamu bombardavimu, per kurį „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos ministerijos teigimu žuvo 7 326 asmenys, dauguma jų – civiliai. Tarp aukų yra 3 038 vaikai.Izraelis taip pat nutraukė Gazai maisto, vandens ir elektros tiekimą ir uždraudė įvežti kurą, kadangi jį gali panaudoti „Hamas“.Visos ES šalys griežtai pasmerkė spalio 7 d. „Hamas“ Izraelyje įvykdytą antpuolį. Tačiau kai kurios iš jų suabejojo Izraelio karinio atsako mastais, teigdamos, kad Palestinos civiliai nusipelnė būti saugomi pagal tarptautinę teisę.„Bombardavimas nesirenkant taikinių“Kalbėdamas dvi dienas trukusiam viršūnių susitikimui baigiantis, E. Macronas sakė, kad „šiandien būtų naudinga paskelbti humanitarines pagalbas, kad galima būtų apsaugoti tuos, kurie yra vietoje, kurie nukentėjo nuo bombardavimo“.Jis patikino, kad Izraelis turi teisę gintis nuo „terorizmo“. Tačiau jis taip pat atkreipė dėmesį į „visišką blokadą, bombardavimą nesirenkant taikinių ir netgi plataus masto sausumos operacijos perspektyvą“ kaip pavojų civiliams Gazos gyventojams.E. Macronas sakė, kad Prancūzija nori „kaip galima greičiau“ išvesti savo piliečius iš Gazos.Prancūzijos diplomatinės tarnybos teigimu, Gazoje yra apie 50 Prancūzijos piliečių, tačiau Paryžius norėjo suteikti apsaugą ir jų šeimų nariams bei Prancūzijos kultūros instituto darbuotojams – iš viso 170 asmenų.Nepaisant kai kurių valstybių narių norų, ES paliaubas paskelbti neparagino.Ispanija norėjo, kad lyderių išvadų tonas būtų griežtesnis.Tačiau didžiausi Izraelio rėmėjai, įskaitant Vokietiją ir Austriją, tam pasipriešino, nerimaudami, kad tai galėtų būti palaikyta Izraelio veiksmų laisvės suvaržymu.Po viršūnių susitikimo kalbėdamas su žurnalistais, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas vengė vartoti tokius terminus, kaip paliaubos.„Darome viską, kad palaikytume Izraelio teisę gintis,“ – sakė O. Scholzas.Bet Madridui pavyko suvienyti lyderius ir parengti tarptautinės taikos konferencijos planą. Ispanijos premjero Pedro Sanchezo nuomone, konferencija galėtų įvykti per ateinantį pusmetį.Galvos skausmas dėl ES biudžetoValstybių narių vadovų posėdžiams pirmininkaujantis Europos Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis gynė ES raginimą daryti „pertraukas“ ir teigė, kad bloko pozicija yra vieninga ir „labai tvirta“.„Turime kalbėti labai aiškiai, tai reiškia, kad manome, jog yra itin aktualu, svarbu, būtina leisti humanitarinei pagalbai pasiekti jos gavėjus,“ – kalbėjo Ch. Michelis.ES vyriausybių vadovai taip pat aptarė paramos Ukrainai didinimo klausimą, norėdami daugiau dėmesio skirti šiai su Rusijos invazija kovojančiai šaliai teikiamai paramai, tuo tarpu, kai viso pasaulio dėmesį yra prikaustę neramumai Vidurio Rytuose.Viena iš pagrindinių ES priemonių – planas platesnių Vakarų saugumo įsipareigojimų kontekste sukurti Ukrainos gynybos fondą, kurio vertė preliminariais skaičiavimais per ketverius metus sudarys 20 mlrd. eurų.Tolesnę finansinę paramą Ukrainai parėmė beveik visos iš 27 ES šalių, išskyrus Vengriją ir Slovakiją.Tačiau visa tai nublanksta prieš gerokai didesnio masto derybas dėl bloko naujojo ilgalaikio biudžeto, kuris rodosi gali tapti rimtų nesitarimų objektu kitame viršūnių susitikime, kurį numatyta surengti gruodį.Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico sakė būtų pasirengęs skirti Ukrainai didesnį finansavimą, jei jie tenkintų tam tikras sąlygas ir, be kita ko, užtikrintų didesnį „skaidrumą“, tačiau tuo pat metu pabrėžė, kad jo šalis humanitarinės pagalbos nestabdys.

„Hamas“ kontroliuojamos valdžios institucijos skelbia, kad Gazos Ruože nutrauktas interneto ir telekomunikacijų ryšys, rašo BBC.Visame Gazos Ruože neveikia internetas ir ryšiai, praneša naujienų agentūra AFP, remdamasi „Hamas“ kontroliuojamomis valdžios institucijomis.Nuo „Hamas“ nepriklausoma tarnyba „Netblocks“ taip pat praneša, kad Gazoje smarkiai sumažėjo prisijungimų prie interneto skaičius, praneša „Reuters“.

Iki šiol į Gazos Ruožą įvažiavo 84 vilkikai su pagalbos prekėmisNuo „Hamas“ ir Izraelio karo pradžios į Gazos Ruožą įvažiavo 84 vilkikai su pagalbos prekėmis. Dešimt jų sieną kirto penktadienį, pranešė agentūra dpa, remdamasi saugumo šaltiniais palestiniečių pusėje. Į teritoriją atgabenta vandens ir maisto, taip pat medikamentų. Be to, su vilkstine į Gazos Ruožą atvyko dešimties Raudonojo Pusmėnulio medikų komanda. Ketvirtadienį prekės į teritoriją buvo atgabentos 12 vilkikų. Tačiau degalai ir toliau netiekiami.Jungtinių Tautų duomenimis, kad būtų aprūpinta daugiau kaip 2,2 mln. žmonių Gazos Ruože, kasdien į teritoriją turi patekti apie 100 sunkvežimių su pagalba. Rafos pasienio perėja su Egiptu yra vienintelis kelias į Izraelio blokuojamą teritoriją pristatyti skubiai reikalingą pagalbą.JT ir kitos pagalbos organizacijos skambina pavojaus varpais, nes degalai, be kita ko, reikalingi ligoninių elektros generatoriams. Izraelis būgštauja, kad „Hamas“ degalus gali panaudoti teroristiniams tikslams.

Izraelis tikisi „ilgo“ sausumos karo Gazos RuožeIzraelis tikisi netrukus pradėti ilgą ir sudėtingą sausumos puolimą Gazos Ruože, pareiškė šalies gynybos ministras, skelbia „Sky News“.Yoavas Gallantas sakė, kad operacijos metu reikės išardyti didžiulį „Hamas“ naudojamų tunelių tinklą. Jis sakė, kad po kelias savaites trukusių oro antskrydžių prasidėsianti sausumos invazija „užtruks ilgai“ ir kad po jos prasidės dar vienas ilgas mažesnio intensyvumo kovų etapas, kai Izraelis naikins „pasipriešinimo židinius“.

IDF: iš Libano į Izraelį paleistos „raketos“ nusileido SirijojeIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad per kelias pastarąsias valandas pastebėjo „raketų paleidimą“ iš Libano.IDF teigė, kad paleistos raketos buvo nukreiptos į Izraelį, bet nusileido Sirijos teritorijoje. „Prieš kurį laiką buvo nustatyti keli paleidimai iš Libano link Izraelio teritorijos, raketos nukrito Sirijoje“, – sakoma kariuomenės pareiškime. Neaišku, kas tiksliai buvo paleista ir ar yra kokių nors nuostolių ar aukų.Pranešimas nėra patikrintas.

Izraelis atmeta ES reikalavimą dėl paliaubų Gazos RuožeIzraelis atmetė ES šalių reikalavimą dėl paliaubų Gazos Ruože.„Izraelis atmeta humanitarines paliaubas šiuo metu“, – penktadienį pabrėžė Izraelio užsienio reikalų ministerijos atstovas. Tai esą apima „bet kokias reikalaujamas paliaubas“. Kartu atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad šalis iš esmės leidžia „į Gazos Ruožą patekti humanitarinei pagalbai, jei ji nepatenka į „Hamas“ teroristų rankas“.ES šalių lyderiai ketvirtadienio vakarą savo pareiškime pareikalavo „humanitarinių koridorių ir pertraukų humanitariniams tikslams“ Gazos Ruože. Šis pareiškimas yra kompromisinis, pasiektas po ilgų ginčų. Juo norima pabrėžti, kad ES neragina Izraelio nedelsiant nutraukti karo su „Hamas“ teroristais Gazos Ruože.

IDF: „Hamas“ naudoja ligonines kaip „teroro infrastruktūrą“Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari eiliniame brifinge sakė, kad „Hamas“ „kariauja iš ligoninių“ ir naudoja jas kaip „teroro infrastruktūrą“, skelbia BBC.Šia prasme pareigūnas išskyrė didžiausią Gazos Ruožo ligoninę „Al-Shifa“ ir atskleidė, kad po ja nutiestas ištisas požeminių tunelių tinklas. Tai nėra nauja informacija, tokie įtarimai, nepagrįsti svariais įrodymais, sklando jau seniai.D. Hagari taip pat sakė, kad „šimtai teroristų po spalio 7 d. išpuolių pabėgo į šią ligoninę, kad ten pasislėptų“, ir kad Izraelis turi žvalgybos duomenų, rodančių, jog „Gazos ligoninėse yra kuro, o „Hamas“ jį naudoja savo teroro infrastruktūrai“.Humanitarinės organizacijos ir medikai Gazoje sako, kad degalų trūksta, tačiau nė viename iš per Gazą vykusių pagalbos konvojų Izraelis neleido įvežti degalų, atkakliai tvirtindamas, kad anklave degalų jau yra, tik „Hamas“ juos naudoja savo, o ne civilių poreikiams.

„Hamas“: į Rusijos prašymą dėl įkaitų žiūrėsime palankiauĮ Maskvą atvykusios „Hamas“ delegacijos vadovas naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė, kad ši grupuotė į Rusijos prašymą paleisti Rusijos pilietybę turinčius įkaitus iš Gazos Ruožo žiūrės „pozityviau ir atidžiau“, skelbia BBC.„Dauguma izraeliečių turi kokią nors kitą pilietybę: Rusija, Jungtinės Valstijos, Prancūzija, Ispanija, Italija ir daugelis šalių pateikė mums prašymus dėl Gazos Ruože laikomų savo piliečių, įskaitant Rusijos draugus. Dėl santykių su Rusija pobūdžio šį Rusijos prašymą vertiname palankiau ir atidžiau nei kitų valstybių“, – agentūra citavo Abu Marzouko žodžius.Per „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį žuvo mažiausiai 20 Rusijos piliečių. Manoma, kad dar trys Rusijos piliečiai, kurie taip pat turi Izraelio pilietybę, laikomi įkaitais Gazos Ruože, anksčiau ketvirtadienį sakė Rusijos ambasadorius Izraelyje Anatolijus Viktorovas.Izraelis kritikavo Maskvą už tai, kad ji priėmė „Hamas“ delegaciją – kitą dieną po to, kai Rusija vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, smerkiančią kovotojus už spalio 7 d. išpuolį.Vėliau Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pabrėžė, kad delegacija nebuvo pakviesta į Kremlių. „Šiuo atveju nėra jokios Kremliaus programos šiems atstovams, nėra jokių kontaktų su Kremliumi. Buvo Užsienio reikalų ministerijos pranešimas, mes tęsiame ir manome, kad būtina tęsti ryšius su visomis pusėmis ir, žinoma, tęsime dialogą ir su Izraeliu“, – sakė jis.Skirtingai nei kitos šalys, Rusija nėra pripažinusi „Hamas“ teroristine organizacija.

Raudonasis Kryžius pranešė, kad į Gazą atvyko pirmieji medikai nuo karo pradžiosRaudonojo Kryžiaus organizacijos atstovė pranešė, kad penktadienį į Gazą atvyko pirmieji organizacijos tarptautinio komiteto medikai nuo karo pradžios spalio 7 d.Rafos pasienio punktą ties Gazos ir Egipto siena kirto šeši medikai, taip pat kiti RKTK specialistai ir šeši pagalbą gabenantys sunkvežimiai.Organizacijos regiono direktorius Fabrizio Carboni sakė, kad konvojus yra „nedidelė dozė humanitarinės pagalbos, tačiau jos nepakaks“.„Mūsų chirurgų komanda ir medicininės priemonės padės palengvinti milžinišką spaudimą, kurį Gazoje patiria gydytojai ir slaugytojai. Tačiau būtina kuo skubiau pradėti saugiai ir nuolat tiekti humanitarinę pagalbą,“ – pranešė jis.„Ši humanitarinė katastrofa kas valandą vis gilėja,“ – pridūrė F. Carboni.RKTK komentarai atspindi tuos, kuriuos išsakė Jungtinės Tautos, perspėjusios dėl vis didėjančios humanitarinės krizės Gazoje.Nors pastarosiomis dienomis teritoriją pasiekė nedidelis kiekis pagalbos, nuo karo pabėgti negali 2,4 mln. srities gyventojų.Aukų skaičius Gazoje siekia mažiausiai 7 326, penktadienį pranešė „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerija, dar 18 967 asmenys yra sužeisti.Karas su Izraeliu kilo spalio 7 d., kai „Hamas“ teroristai kirto Gazos sieną ir nužudė maždaug 1 400 žmonių, nurodo Izraelio valdžios atstovai.Anot abiejų šalių valdžios atstovų, didžioji dalis aukų tiek Gazoje, tiek Izraelyje yra civiliai.

Dar šeši pagalbos sunkvežimiai įvažiavo į Gazos RuožąTarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas pranešė, kad šeši sunkvežimiai su humanitarine pagalba įvažiavo į Gazos Ruožą iš Egipto per Rafos perėją. „Kartu su 6 sunkvežimiais su skubia humanitarine pagalba įvežame medicinos personalą, įskaitant karo chirurgijos komandą“, – sakoma pareiškime. Raudonasis Kryžius teigė, kad atvežta medicininių medžiagų, vandens valymo priemonių ir karo chirurgijos rinkinių.https://twitter.com/ICRC/status/1717856367921270915

Berlyne uždrausta rengti mitingą Palestinai palaikytiBerlyno policija uždraudė rengti Palestiną palaikančią demonstraciją prieš karą Gazoje, kuri turėjo įvykti penktadienį vakare Vokietijos sostinės rytinėje dalyje esančioje Aleksandro aikštėje.Mitingą rengti buvo uždrausta „įvertinus visas aplinkybes ir išvadas bei pasvėrus visus interesus,“ – teigiama prieš savaitgalį planuojamas surengti Palestiną ir Izraelį palaikančias demonstracijas išplatintame policijos pranešime spaudai.Buvo rizika, kad penktadienį vyksiančio renginio metu būtų skanduojami neapykantą kurstantys, antisemitiniai šūkiai, šlovinamas smurtas, grasinama ir smurtaujama, toliau rašoma policijos pranešime. Be to, taip pat uždrausta iki lapkričio 6 d. vietoje šio renginio organizuoti kitą.Grupuotė „Palestinos karta“ buvo užregistravusi 18:30 val. (16:30 val. Grinvičo laiku) turėjusį įvykti mitingą, kuriame turėjo dalyvauti 500 asmenų ir kurio lozungas buvo „Berlyno vaikai Gazos vaikams“.Savaitgalį mieste planuojama surengti keletą su konfliktu susijusių mitingų. Numatoma, kad prie centrinių Brandenburgo vartų šeštadienį 14:00 val. įvyksiančiame sambūryje „Taika Vidurio Rytuose“ turėtų susirinkti 500 dalyvių.Sekmadienį 14:00 val. miesto Kraucbergo rajone planuojama surengti solidarumo su aukomis Palestinos teritorijose demonstraciją. Kaip nurodo policija, dalyvauti šiame mitinge užsiregistravo 800 asmenų.Netoli Aleksandro aikštės esančioje Rozos Liuksemburg aikštėje solidarumą su Izraeliu pareikšti sekmadienį 15:00 val. susirinks 100 žmonių.Berlyno policijos vadovė Barbara Slowik prognozuoja, kad prasidėjus planuojamam Izraelio Gazos puolimui sausuma įtampa sostinėje gali išaugti. Karinės operacijos pradėtos atsakant į spalio 7 d. „Hamas“ iš Gazos įvykdytus antpuolius, kurių pirmosiomis valandomis žuvo šimtai Izraelio civilių.

Macronas ragina sudaryti „humanitarines paliaubas“ GazojePrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė nenorintis, kad Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu šį mėnesį „susilpnintų“ ES.„Aš prašau...., kad tokioje situacijoje, kokioje esame Rusijos atžvilgiu, nesinaudotume šiais dvišaliais kontaktais deryboms dėl dalykų..., kurie susilpnintų mūsų vienybę“, – sakė jis po ES vadovų susitikimo Briuselyje.„Humanitarinės paliaubos“Taip pat E. Macronas penktadienį paragino sudaryti „humanitarines paliaubas“ „Hamas“ ir Izraelio konflikte, kad būtų užtikrinta civilių Gazos Ruožo gyventojų apsauga.Pripažindamas Izraelio „teisę kovoti su terorizmu“, E. Macronas atkreipė dėmesį į „visišką blokadą, beatodairišką bombardavimą ir dar didesnę plataus masto sausumos operacijos perspektyvą“ kaip pavojų civiliams gyventojams.Jis paragino sudaryti „humanitarines paliaubas“ siekiant apsaugoti Gazos Ruožo gyventojus, patiriančius Izraelio bombardavimus, kuriuos paskatino spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolis.

Vėjaraupiai, odos ligos ir plaučių infekcijos „grėsmingai plinta“ GazojePasak labdaros organizacijos „Medicinos pagalba palestiniečiams“ (MAP), dėl švaraus vandens trūkumo Gazos Ruože grėsmingai padaugėjo infekcinių ligų protrūkių, skelbia „Sky News“.Organizacija teigė, kad sveikatos priežiūros sistemai Gazoje „gresia visiškas žlugimas“, o 12 ligoninių buvo priverstos užsidaryti dėl nesaugumo ar degalų trūkumo.Vis dar veikiančiose ligoninėse „iš bendruomenės gyventojų buvo renkamas bet koks kuras, kad būtų galima palaikyti elektros energijos tiekimą ir pacientų gyvybę“, sakoma MAP pareiškime.Organizacija taip pat pridūrė: „Dėl švaraus vandens trūkumo ir prieglaudų bei ligoninių perpildymo grėsmingai daugėja infekcinių ligų, tokių kaip vėjaraupiai, odos ligos ir bronchų infekcijos, protrūkių.“MAP teigė, kad dauguma medicinos darbuotojų buvo išvaryti iš savo namų, ir pranešė, kad nuo Izraelio bombardavimo ir blokados pradžios žuvo 19 žmonių.

Izraelio „sausumos pajėgos“ Gazoje surengė naktinį reidąIzraelio kariuomenės atstovai penktadienį pranešė, kad, besirengdamos sausumos invazijai, šalies sausumos pajėgos, remiamos naikintuvų ir dronų, Gazoje surengė „tikslingą reidą“.Izraelis pastaruoju metu iš oro ir artilerijos ugnimi įnirtingai atakavo Gazą, atsakydamas į spalio 7 d „Hamas“ teroristų įvykdytą daugiausiai gyvybių šalies istorijoje nusinešusį antpuolį.„Per praėjusią dieną Izraelio gynybos pajėgų (IGP) sausumos pajėgos, remiamos IGP naikintuvų ir bepiločių orlaivių, vidurinėje Gazos Ruožo dalyje surengė dar vieną tikslingą reidą,“ – teigiama armijos pranešime.„IGP nustatė ir atakavo keletą teroristų objektų, įskaitant prieštankinių raketų paleidimo aikšteles, karines vadavietes ir valdymo centrus, taip pat „Hamas“ teroristus,“ – sakoma pranešime, nurodant, kad kariai „užbaigus veiksmus pasitraukė iš zonos“.Kariuomenės paskelbtoje nespalvotoje filmuotoje medžiagoje matyti šarvuotų mašinų kolona ir po antskrydžių nakties danguje besiplaikstantis dulkių debesis.Panašią sausumos operaciją, kurioje dalyvavo tankai ir pėstininkai, šiaurinėje Palestinos teritorijos dalyje kariuomenė surengė ir prieš tai buvusią naktį.Šios operacijos įvykdytos po to, kai ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Izraelis „rengiasi sausumos puolimui“.Tačiau „Hamas“ pranešė, kad Izraelio kariai ankstyvą penktadienio rytą taip pat mėgino iš jūros pulti pietuose esantį Rafos miestą, nurodydama, kad kelią šiam puolimui užkirto jos ginkluotas sparnas.„Priešas penktadienį auštant Rafos pakrantėje mėgino įvykdyti plataus masto desantinę operaciją, tačiau buvo pastebėtas jam pasipriešinusių mūsų kovotojų,“ – teigiama Ezzedine al-Qassamo brigados pranešime.„Įsikišo (Izraelio) karinės oro pajėgos ir jiems teko sprukti jūra, po savęs palikus didelį kiekį ginklų.“Pasirodžius „Hamas“ pranešimui, Izraelio kariuomenė patvirtino, kad ši operacija tikrai įvyko, nurodydama, kad IGP kariai Gazos Ruožo pietuose įvykdė „tikslingą reidą iš jūros pusės“.„Kariai smogė „Hamas“ karinei infrastruktūrai ir atliko operaciją „Hamas“ komandosų karinio jūrų laivyno komplekse. Veiksmuose dalyvavo Izraelio karo laivai ir orlaiviai,“ – pranešė karinės pajėgos.Spalio 7 d. iš Gazos į Izraelį įsiveržė „Hamas“ teroristų būriai. Per puolimą 1 400 žmonių, pagrinde civilių, žuvo, dar 229 buvo paimti įkaitais, kaip nurodo Izraelio valdžios atstovai.Per atsakomuosius Izraelio antskrydžius ir artilerijos apšaudymą „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos paskelbtais duomenimis Gazos Ruože žuvo mažiausiai 7 028 žmonės, tarp jų 2 913 vaikai.Aukų skaičius Gazoje yra didžiausias nuo to laiko, kai Izraelis 2005 m. vienašališkai pasitraukė iš Palestinos teritorijos.

Beveik pusė izraeliečių nepritaria „neatidėliotinai“ sausumos invazijai į Gazos ruožąBeveik pusė izraeliečių nepritaria „neatidėliotinai“ karinei sausumos invazijai į Gazos Ruožą, rodo penktadienį paskelbti apklausos rezultatai, kuriais remiasi dienraštis „Maariv“.Instituto „Panel4All“ apklausos duomenimis, 49 proc. respondentų teigė, kad prieš pradedant sausumos puolimą į apgultą palestiniečių teritoriją būtų geriau „palaukti“.Tik 29 proc. respondentų teigė, kad puolimą reikėtų pradėti „nedelsiant“.Apklausa buvo atlikta spalio 25-26 dienomis, apklausoje dalyvavo 522 respondentai iš maždaug 10 mln. šalies gyventojų.Praėjusią savaitę 65 proc. to paties instituto apklaustųjų sakė, kad pritaria karinei invazijai į Gazos Ruožą, rašo „Maariv“. Tačiau toje apklausoje nebuvo nurodytas operacijos laikas.Apklausos duomenys paskelbti tuo metu, kai dešimtys tūkstančių karių sutelkti prie Gazos sienų po spalio 7 dienos „Hamas“ surengto išpuolio prieš pietų Izraelio bendruomenes, per kurį žuvo 1 400 žmonių, daugiausia civilių, bei pagrobti mažiausiai 229 įkaitai.Po išpuolių Izraelis atsakė nesiliaujančiais bombardavimais, per kuriuos, Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo 7 326 žmonės, daugiausia civiliai, tarp jų – 3 038 vaikai.Penktadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad jos sausumos pajėgos, remiamos naikintuvų ir dronų, praėjusią parą surengė „tikslinį reidą“ Gazoje ruošdamosi sausumos invazijai.„Praėjusią parą IDF sausumos pajėgos, remiamos IDF naikintuvų ir dronų, surengė papildomą tikslinį reidą Gazos Ruožo centrinėje dalyje“, – sakoma kariuomenės pranešime.„IDF nustatė ir smogė daugybei teroristų taikinių, įskaitant prieštankinių raketų paleidimo vietas, karinius vadovavimo ir kontrolės centrus, taip pat „Hamas“ teroristus“, – sakoma pranešime, kuriame teigiama, kad kariai „išėjo iš teritorijos pasibaigus veiksmams“.Kariuomenės paskelbtoje nespalvotoje filmuotoje medžiagoje matyti šarvuočių kolona ir tirštas dulkių debesis, po smūgių kylantis į dangų.Naujausi įsiveržimai buvo surengti po to, kai ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu anksčiau šią savaitę pakartojo, kad Izraelis „rengiasi antžeminiam puolimui“.

Irano sausumos pajėgos pradėjo dideles karines pratybasIšaugus įtampai Artimuosiuose Rytuose, Irano sausumos pajėgos pradėjo dviejų dienų pratybas. Manevruose centrinėje Isfahano provincijoje dalyvauja keturios kovinės formuotės, penktadienį pranešė Irano naujienų agentūra „Tasnim“. Per pratybas tikrinama pėstininkų, šarvuotųjų transporto priemonių, raketų ir elektroninės kovos priemonių operacinė parengtis. Manevrai rengiami „naujausių grėsmių akivaizdoje“, teigiama pranešime.Anot „Tasnim“, pratybų tikslas taip pat yra išbandyti naujus ginklus ir sausumos pajėgų atgrasymo pajėgumus.Nuo Gazos karo pradžios kyla būgštavimai dėl konflikto išplitimo Artimuosiuose Rytuose.

IDF teigia, kad naktį surengė „tikslinį reidą iš jūros“Izraelio kariuomenė pranešė, kad naktį surengė „tikslinį reidą iš jūros“ pietinėje Gazos Ruožo dalyje, skelbia „Sky News“.Buvo taikytasi į „Hamas“ karinę infrastruktūrą, o Izraelio kariai „veikė komplekse, kurį naudojo „Hamas“ jūrų pajėgų komandosai“, nurodė IDF.Reide dalyvavo karinių jūrų pajėgų laivai ir orlaiviai.Po trumpo reido kariai paliko teritoriją, pranešė kariuomenė.Ši operacija buvo nesusijusi su praėjusią naktį Gazos miesto pakraštyje surengtu sausumos reidu.

Apie Izraelio karą su „Hamas“ rašantys žurnalistai susiduria su neeiliniais iššūkiaisIzraelio karą su „Hamas“ nušviečiantys pasaulio žurnalistai susiduria su precedento beveik neturinčiais iššūkiais – prieštaringa propaganda, socialinių tinklų spaudimas ir tendencingos visuomenės nuomonės iš jų reikalauja itin didelio apdairumo.Tai, kad tiek Izraelio, tiek Egipto pasienio punktai yra uždaryti ir užsienio reporteriai negali patekti į Gazą tik dar labiau apsunkina žurnalistų padėtį, su kuria jų pačių teigimu jiems retai kada tekę susidūrti.„Karas – viena iš sudėtingiausių ir poliarizuojančių temų, kuriomis kada nors yra tekę rašyti,“ – šią savaitę internete rašė naujienų tarnybos „BBC News“ vadovė Deborah Turness.Gazoje esantys Palestinos reporteriai teikia pasaulio žiniasklaidai vaizdus ir informaciją, tačiau jų darbas stringa dėl nesiliaujančio teritorijos bombardavimo, elektros tiekimo pertrūkių ir kuro stokos.Jų sąjungos teigimu, nuo spalio 7 d., kai islamistų grupuotei „Hamas“ priklausantys teroristai užpuolė Izraelį, Gazoje žuvo 22 žurnalistai.„Pirmiau vykusiuose konfliktuose visuomet turėjome galimybę siųsti specialiuosius korespondentus, tačiau šį kartą mūsų komandos Gazoje yra atkirstos nuo likusio pasaulio,“ – teigė naujienų agentūros AFP pasaulio naujienų skyriaus vadovas Philas Chetwyndas.AFP, kurios nuolatiniame biure Gazoje dirba apie 10 žurnalistų, turėjo juos iš Gazos miesto perkelti į teritorijos pietus, kur gyvenimo sąlygos yra sunkos, o kai kuriems iš jų tenka miegoti palapinėse.Izraelio valdžios teigimu, į šalį karui nušviesti atvyko iš viso 2 500 žurnalistų.Didžiausias jų kontingentas – 358 – priklauso JAV žiniasklaidos priemonėms. Britų žiniasklaida su 281 žurnalistu yra antroje vietoje, trečioje – Prancūzijos žiniasklaidos priemonės, atsiuntusios 221 reporterį.Ukrainos, kurioje taip pat vyksta karas, žiniasklaida į Izraelį atsiuntė du žurnalistus.„Smaugia žurnalizmą“Spaudos laisvę ginanti nepelno organizacija „Žurnalistai be sienų“ (RSF) yra apkaltinusi Izraelį, kad šis „Gazoje smaugia žurnalizmą“.Tarptautinei žurnalistų federacijai (IFJ) priklausantys reporteriai yra priversti remtis „oficialiais“ šaltiniais be galimybės patikrinti jų teiginius.„Skubą painiodamos su operatyvumu, daugelis žiniasklaidos priemonių yra paskelbusios melagingos informacijos ir vaizdų, kurie buvo išimti iš konteksto, nebuvo patikrinti ir pateikti kaip patikimi,“ – teigiama IFJ pranešime.Vienas iš tokių pavyzdžių – pareiškimas, kad „Hamas“ teroristai kapojo galvas kūdikiams, kurį jo nepatikrinusios pasičiupo daugelis žiniasklaidos priemonių, įskaitant naujienų kanalą CNN, kurias šią naujieną pranešė tiesioginiame eteryje.„Turiu atidžiau rinktis žodžius ir atsiprašau,“ – naujienų kanalo CNN žinių vedėja Sara Sidner, tiesioginiame eteryje paskelbusi šią žinią, vėliau rašė socialiniame tinkle X.Kitas pavyzdys – plačiai nuskambėjusi Ahli Arabo ligoninės Gazoje istorija.Spalio 17 d. keletas žiniasklaidos priemonių, tarp jų – AFP, remdamosi „Hamas“ sveikatos apsaugos ministerijos pareiškimu pranešė, kad per ligoninei suduotą smūgį, dėl kurio „Hamas“ apkaltino Izraelį, žuvo nuo 200 iki 300 žmonių.Izraelis vėliau šį teiginį paneigė, sakydamas, kad žalą sukėlė ne laiku sprogusi Palestinos „Islamo džihado“ raketa.Nuo to laiko keletas žiniasklaidos kanalų ėmė laikytis Izraelio versijos, kuri buvo grindžiama žvalgybos pranešimais ir vaizdo įrašų analize.Tačiau išsamiai patikrinus filmuotą medžiagą ir apklausus analitikus ir ginkluotės ekspertus negalima nei atmesti nei vieno scenarijaus, nei nustatyti tikslaus aukų skaičiaus.„Trūko apdairumo“„The New York Times“ ir Prancūzijos laikraštis „Le Monde“ pripažino, kad pirmieji reportažai neatitiko įprastinių šių leidinių standartų.„Pirmosios reportažų versijos – ir tai, kaip jos buvo atvaizduojamos antraštėse, naujienų apžvalgose ir socialinių tinklų kanaluose – buvo pernelyg grindžiamos „Hamas“ teiginiais, nepaaiškinant, kad tokių teiginių negalima skubiai patikrinti,“ – pirmadienį pranešė laikraštis „The New York Times“.„Mums trūko apdairumo,“ – kitą dieną nurodė laikraštis „Le Monde“.Naujienų agentūrai AFP atstovaujantis P. Chetwyndas sakė, kad „turėjome atidžiau žiūrėti, ką rašome, bei suteikti daugiau konteksto tam, ko nežinome“.„Dabar lengva apie tai kalbėti, tačiau šie dalykai nėra tokie akivaizdūs, kai reportažai rengiami neatidėliojant,“ – pridūrė jis.Naujienų agentūrų patiriamą spaudimą didina ir aktyvumo nestokojantys socialiniai tinklai, kuriuose bet koks pareiškimas ar vaizdas gali išplisti žaibo greičiu, sukeldamas piktus kaltinimus žiniasklaidos šališkumu.„Kiekvieno konflikto metu turime nepamiršti, jog tam, kad dėl kažko įsitikintum, reikia laiko,“ – sakė laikraščio „The Washington Post“ tarptautinių naujienų redaktorius Douglasas Jehlis.„Šiuo atveju tai ypač sunku, turint omenyje abejų pusių aistras, neretai prieštaringas kiekvienos šalies nuomones apie konfliktą ir tai, kaip kruopščiai visi tikrina mūsų reportažus,“ – tinklalaidėje „Recode Media“ kalbėjo jis.Pasaulio žiniasklaida taip pat stengėsi atidžiai rinktis, kuriuos terminus reportažuose apie karą vartoti, o kurių derėtų vengti.Terminai „terorizmas“ ir „teroristas“ dažnai atsiduria pirmose tokių terminų sąrašo vietose.BBC, kartais kritikuojama už tai, kad vengia vartoti šiuose žodžių kalbėdama apie grupuotę „Hamas“, sakė terminą „teroristai“ vartosianti kabutėse, tačiau ne savo pačios parengtuose reportažuose.Panašios nuostatos laikosi ir AFP.

Iranas: „Hamas“ pasirengusi paleisti civilius įkaitus su viena sąlygaIrano užsienio reikalų ministras teigė, kad „Hamas“ yra pasirengusi paleisti civilius įkaitus su sąlyga, kad bus paleisti ir 6 000 Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių, skelbia „Sky News“.Kalbėdamas per JT Generalinės Asamblėjos neeilinį posėdį Niujorke, Hosseinas Amirabdollahianas sakė, kad Iranas „kartu su Kataru ir Turkija yra pasirengęs atlikti savo vaidmenį šioje labai svarbioje humanitarinėje veikloje“.Jis sakė, kad pasaulis „turėtų paremti“ palestiniečių kalinių paleidimą.Izraelio kariuomenė anksčiau padidino žmonių, kurie, kaip manoma, yra kovotojų įkaitai Gazos Ruože, skaičių iki 229. Iki šiol buvo paleisti keturi įkaitai.

Raketa pataikė į gyvenamąjį namą Tel Avive, yra nukentėjusiųjųIzraelio Tel Avivo mieste nukritus raketai, gelbėtojų duomenimis, nukentėjo trys žmonės. 20-metis vyras išvežtas į ligoninę, penktadienį pranešė gelbėjimo tarnyba „Magen David Adom“. Dar du žmonės patyrė nesunkius sužalojimus.Gazos Ruožą kontroliuojančio teroristinio „Hamas“ judėjimo karinis sparnas pareiškė paleidęs raketą į Tel Avivą. Miesto centre gaudė perspėjimo sirenos. Girdėjosi keli duslūs sprogimai.Kol kas nepriklausomai nepatvirtintame vaizdo įraše socialiniuose tinkluose buvo matyti raketos apgadintas namo viršutinis aukštas.Izraelio vyriausybės duomenimis, nuo karo pradžios iš Gazos Ruožo į Izraelį buvo paleista per 8 000 raketų. Daugumą jų numušė Izraelio priešraketinė gynyba.https://twitter.com/manniefabian/status/1717863742031921289?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1717864264357093821%7Ctwgr%5E6c29277699c808b3d4be802ef51045a0e1183def%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-67209560

„Hamas“: per oro antskrydžius žuvo 7326 palestiniečiai„Hamas“ valdoma Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo spalio 7 d. per Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože žuvo mažiausiai 7 326 palestiniečiai, skelbia „Sky News“.Į šį skaičių įeina 3 083 vaikai.Nuo tada, kai „Hamas“ beveik prieš tris savaites pradėjo atakas, Izraelyje žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių.

Izraelio kariuomenė: Gazos Ruože laikomi mažiausiai 229 įkaitaiOficialiais Izraelio duomenimis, Gazos Ruože įkaitais laikomi mažiausiai 229 žmonės. Iki penktadienio apie pagrobtus artimuosius informuotos 229 įkaitų šeimos, sakė Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagaris. Tai yra penkiomis daugiau nei dieną anksčiau. Manoma, kad skaičius dar gali augti.Keturios „Hamas“ teroristų paleistos įkaitės, kariniais duomenimis, į šį skaičių neįtrauktos. Izraelio informacija, tarp įkaitų yra 25 valstybių piliečiai.Jauniausiam įkaitui, Izraelio informacija, yra devyni mėnesiai, o vyriausiam – 85 metai. Praėjus beveik trims savaitėms po žudynių, anot vyriausybės atstovės, vis dar yra apie šimtas dingusiųjų, kurių likimas neaiškus.„Hamas“ teroristai spalio 7 d. užpuolė Izraelį ir pasienio teritorijoje surengė žudynes. Nuo tada Izraelyje žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, įskaitant 309 karius.Dėl blogos daugelio palaikų būklės dar nebaigtas ir aukų identifikavimas. Tarp žuvusiųjų ir dingusiųjų, Izraelio duomenimis, yra daugiau kaip 40 šalių piliečiai.

Į Gazos Ruožą atvyko dar 10 sunkvežimių su humanitarine pagalbaĮ Gazos Ruožą leista įvažiuoti dar vienai sunkvežimių kolonai, gabenančiai vandenį, maistą ir medikamentus, skelbia BBC.„Šį penktadienio rytą į Gazos Ruožą per Rafaho sausumos perėją įvažiavo medikų delegacija, sudaryta iš 10 užsienio gydytojų ir 10 sunkvežimių su vandeniu, maistu ir vaistais. Iš viso nuo karo pradžios sieną kirto 84 sunkvežimiai“, – agentūrai „Reuters“ sakė palestiniečių pareigūnas.Tarptautinės organizacijos anksčiau teigė, kad per dieną į Gazos Ruožą reikia pervažiuoti mažiausiai 100 pagalbos sunkvežimių. UNRWA (Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose) atstovas spaudai Thomas White’as šią savaitę BBC sakė, kad iki spalio 7 d. „Hamas“ atakos ir Izraelio atsako į ją kasdien į Gazos Ruožą prekes pristatydavo daugiau kaip 450 sunkvežimių.

Kas finansuoja „Hamas“?Palestiniečių kovotojų grupuotė turi sudėtingą finansavimo tinklą, kuriuo naudojasi gaudama paramą iš labdaros organizacijų ir privačių rėmėjų, taip pat iš draugiškų šalių, tokių kaip Iranas ir Kataras, skelbia „Sky News“.Grynieji pinigai perduodami per jos požeminių tunelių tinklą arba naudojant kriptovaliutas, kad būtų apeitos tarptautinės sankcijos po to, kai JAV ir ES ją įtraukė į teroristinių organizacijų sąrašą.JAV valstybės departamentas teigė turintis įrodymų, kad Iranas palestiniečių grupuotėms, įskaitant „Hamas“, kasmet skiria iki 100 mln. JAV dolerių.Iranas neigė padėjęs „Hamas“ pulti Izraelį, kurio jis nepripažįsta, tačiau džiaugėsi šiais rezultatais.Kataras nuo 2014 m. taip pat sumokėjo šimtus milijonų dolerių Gazos Ruožui.Pajamas „Hamas“ taip pat gauna iš mokesčių už atlyginimus, pagalbą, importą ir kitą ekonominę veiklą Gazos Ruože.Izraelio policija pranešė, kad neseniai bendradarbiavo su Jungtine Karalyste ir įšaldė „Barclays“ banko sąskaitą, susijusią su lėšų rinkimu „Hamas“, taip pat sėkmingai įšaldė kriptovaliutų sąskaitas, kurias ši grupuotė naudojo lėšoms rinkti.Tyrimų įmonė „TRM Labs“ sakė, kad Izraelio valdžios institucijos pastaraisiais metais areštavo „dešimtis milijonų dolerių“ kriptovaliutomis iš su „Hamas“ susijusių adresų.

JAV paskelbė antrąjį sankcijų „Hamas“ paketąJAV įvedė antrąjį sankcijų paketą su „Hamas“ susijusiems pareigūnams ir finansiniams tinklams, skelbia „Sky News“.Iždo departamento pranešime teigiama, kad šie veiksmai nukreipti prieš „papildomą „Hamas“ investicinio portfelio turtą“, taip pat asmenis, padedančius išvengti sankcijų su kovotojų grupuote susijusioms bendrovėms.Taip pat buvo nukreiptas dėmesys į Gazos Ruože įsikūrusį subjektą, kuris, Iždo departamento teigimu, buvo neteisėtų Irano lėšų „Hamas“ ir Palestinos islamo džihado grupuotei kanalas. Iranas remia „Hamas“ ir kitas sukarintas grupuotes Artimuosiuose Rytuose.Iždo sekretoriaus pavaduotojas Wally Adeyemo teigė, kad šie veiksmai „pabrėžia JAV įsipareigojimą išardyti „Hamas“ finansavimo tinklus“.Jis sakė, kad departamentas nedvejodamas imsis veiksmų, kad „dar labiau sumažintų „Hamas“ galimybes vykdyti siaubingus teroristinius išpuolius“.

Izraelio kariuomenė teigia nukovusi dar vieną aukščiausio rango „Hamas“ vadąIzraelio kariuomenė tvirtina, kad naktį per antskrydį nukovė dar vieną „Hamas“ vadą, skelbia „Sky News“.IDF teigė, kad vakarinio Chan Juniso bataliono vadas Madhathas Mubasharas buvo nukautas naudojantis karine ir saugumo tarnybų žvalgybos informacija.Izraelio kariuomenė sako, kad M. Mubasharas dalyvavo „sprogmenų ir snaiperių atakose prieš Izraelio civilių bendruomenes ir IDF karius“.Per praėjusią dieną Izraelio pajėgos smogė maždaug 250 „teroristų taikinių“, teigė IDF, paskelbdama naktinių smūgių vaizdo įrašą socialiniame tinkle X.https://twitter.com/IDF/status/1717840051491541077?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1717840051491541077%7Ctwgr%5E8a89af230f241da9358fd44b138194320ad8ab5b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-israel-sends-tanks-into-gaza-as-troops-complete-ground-incursion-12978800

Izraelio kariuomenė naktį Vakarų Krante nukovė keturis palestiniečiusIzraelio kariuomenė naktį per konfrontacijas Vakarų Krante nukovė keturis palestiniečius, penktadienio rytą pranešė palestiniečių šaltiniai.Pasak Sveikatos ministerijos Ramaloje, trys palestiniečiai nuo Izraelio ugnies žuvo Dženino mieste, o ketvirtas gyvybės neteko Kalkilijoje.Izraelio kariuomenė nurodė, kad bent vienas iš trijų Dženine žuvusių palestiniečių priklausė grupuotei „Islamo džihadas“. Kariškių teigimu, naktį keliuose Vakarų Kranto miestuose buvo rengiami reidai, per kuriuos buvo sulaikyti 36 Izraelio vyriausybės ieškomi asmenys, įskaitant 17 „Hamas“ narių.Izraelis kaltina šiuos asmenis dalyvavus „teroristinėje veikloje“.Izraelio kariuomenė tvirtino, kad Dženine surengtų reidų metu į karius buvo svaidomi sprogstamieji įtaisai. Į tai esą buvo reaguojama ugnimi.

PSO: 1000 kūnų vis dar po griuvėsiais GazojePasaulio sveikatos organizacijos pareigūnas sako, kad gauna skaičiavimus, kad 1000 kūnų vis dar yra įstrigę po griuvėsiais Gazos Ruože ir dar neatpažinti.Jie neįtraukti į „Hamas“ valdomos sveikatos ministerijos pateiktus mirčių skaičius, sakė pareigūnas.„Hamas“ vadovaujamos ministerijos duomenimis, nuo spalio 7 d. per Izraelio antskrydžius žuvo daugiau nei 7000 palestiniečių.

Pasak JT humanitarinės pagalbos koordinatoriaus Palestinai, vėliau šiandien Gazos ruože laukiama dar aštuonių pagalbos sunkvežimių.

Izraelio kariuomenė teigia patvirtinusi, kad šiuo metu „Hamas“ kovotojai laiko 229 įkaitus.

„Hamas“ kontroliuojama sveikatos tarnyba: per 24 val. Gazos Ruože žuvo 481 žmogusPer 24 val. laikotarpį Izraelio raketų atakos Gazos Ruože pareikalavo 481 gyvybės, pareiškė „Hamas“ kontroliuojama sveikatos tarnyba.Ankstesnėmis dienomis paros aukų skaičius kartais būdavo gerokai didesnis. Pasak sveikatos tarnybos, nuo pastarojo konflikto pradžios iš viso suskaičiuoti 7 028 žuvę palestiniečiai. Kaip teigiama, 66 proc. šių žmonių yra moterys ir vaikai.Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) penktadienį nurodė, kad naujausia paros statistika buvo surinkta iki ketvirtadienio 18 val. (19 val. Lietuvos laiku).Nepriklausomai patikrinti šios informacijos kol kas nėra galimybės.JT agentūros naudojasi sveikatos tarnybos Gazoje duomenimis.Izraelio kariuomenė sako, kad stengiasi vengti civilių žūčių. Anot kariškių, skelbiami perspėjimai, raginantys bėgti nuo raketų smūgių.

Izraelis tęsia atakas prieš „Hamas“ taikinius Gazos RuožePer pastarąsias 24 valandas Izraelio pajėgos surengė tikslinius reidus centrinėje Gazos ruožo dalyje ir smogė dešimtims „Hamas“ taikinių, pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF).Sausumos pajėgos, kurias lydėjo naikintuvai ir bepiločiai orlaiviai, smogė taikiniams Šudžaidijos rajone. Taip pat nukentėjo kitos vietos, įskaitant prieštankinių raketų paleidimo vietas, karinius vadovavimo ir valdymo centrus, taip pat „Hamas“ smogikus visame Gazos Ruože, pranešė IDF.https://t.me/idfofficial/4653

ES ragina Gazos Ruože užtikrinti „humanitarinius koridorius ir pertraukas“Europos Sąjungos lyderiai paragino Gazos Ruože užtikrinti „humanitarinius koridorius ir pertraukas“, kad palestiniečius civilius galėtų pasiekti pagalba.Šios priemonės sudarytų sąlygas „nepertraukiamai, sparčiai, saugiai ir netrukdomai humanitarinei prieigai“, sakoma ketvirtadienį priimtame bendrame pareiškime. Jame priduriama, kad lyderiai reiškia „didžiausią susirūpinimą dėl prastėjančios humanitarinės padėties Gazos Ruože“.Bloko šalys taip pat išsakė paramą saugiems koridoriams, kurie galėtų „palengvinti prieigą prie maisto, vandens, sveikatos priežiūros, degalų ir pastogės, užtikrinant, kad tokia pagalba nepiktnaudžiautų teroristinės organizacijos“.JAV, ES ir Izraelis laiko „Hamas“ teroristine organizacija.Kompromisas pasiektas pastarosiomis dienomis ES vykus karštoms diskusijoms apie pasigirdusius raginimus nedelsiant skelbti paliaubas, kad Gazos Ruožą galėtų pasiekti humanitarinė pagalba. Atitinkamą siūlymą lyderių susitikime Briuselyje palaikė tokios ES šalys, kaip Ispanija, Airija ir Belgija, tačiau kitos valstybės, įskaitant Vokietiją ir Vengriją, savo ruožtu pabrėžė Izraelio teisę gintis.

Izraelis sako nukovęs „Hamas“ žvalgybos direktorato vadovo pavaduotojąIzraelio kariuomenė pranešė, kad ketvirtadienį per smūgį Gazos Ruože nukovė „Hamas“ žvalgybos direktorato vadovo pavaduotoją Shadį Barudą.Pasak Izraelio gynybos pajėgų (IDF), S. Barudas „dalyvavo planuojant spalio 7-osios žudynes ir daugybę kitų mirtinų išpuolių prieš izraeliečius“.IDF nurodė, kad taip pat buvo nukauti trys „aukšto rango „Hamas“ nariai“.

Į Egipto kurortą prie Raudonosios jūros atskriejo raketaEgipto Tabos mieste prie Raudonosios jūros nugriaudėjo galingas sprogimas, o į dangų pakilo dūmų kamuoliai.Vėliau buvo pranešta, kad sprogimą sukėlė raketa, pataikiusi į vietinę medicinos įstaigą ir šalia esantį gyvenamąjį namą. Teigiama, kad buvo sužeisti šeši žmonės.Pasak leidinio „Al Qahera“, sprogimas susijęs su karo veiksmais tarp Izraelio ir palestiniečių grupuotės „Hamas“ Gazos Ruože.Izraelio kariuomenės atstovas sakė, kad Izraelis žino apie incidentą, kuris, kaip jis pažymėjo, „įvyko už mūsų sienos“.Kol kas nežinoma, kuri konflikto šalis atsakinga už šį incidentą.Taba – užsienio turistų pamėgtas kurortas prie Raudonosios jūros. Jis yra už daugiau kaip 350 km nuo Gazos Ruožo, priešais Izraelio uostamiestį Eilatą, esantį kitoje sienos pusėje.

JAV smogė su Iranu susijusioms vietoms SirijojeAnkstų penktadienio rytą JAV kariuomenė pradėjo atsakomuosius antskrydžius dviejose Rytų Sirijos vietose, susijusiose su Irano revoliucinės gvardijos korpusu, pranešė Pentagonas.Antskrydžiai buvo įvykdyti kaip atsakas į nuo spalio 17 d. įvykdytą daugybę dronų ir raketų atakų prieš JAV bazes ir personalą Irake ir Sirijoje.Tai atspindi JAV vyriausybės pasiryžimą išlaikyti pusiausvyrą ir atgrasyti nuo bet kokios tolesnės agresijos, kurią gali paskatinti Izraelio karas prieš „Hamas“.Pentagono duomenimis, nuo praėjusios savaitės buvo įvykdyta mažiausiai 12 išpuolių prieš JAV bazes ir personalą Irake ir 4 išpuoliai Sirijoje.

Pentagonas: 900 JAV karių vyksta į Artimuosius RytusPentagono atstovas Patas Ryderis teigia, kad maždaug 900 JAV karių yra pakeliui į Artimuosius Rytus, bet ne į Izraelį, kaip dalis „pastangų atgrasyti nuo platesnio konflikto ir toliau stiprinti mūsų pajėgų apsaugos pajėgumus“.Jis taip pat sako, kad JAV planuoja perduoti Izraeliui dvi Geležinio kupolo baterijas.

Po raketų iš Gazos atakos dalis Izraelio liko be elektrosIš Gazos ruožo ketvirtadienio vakarą paleista raketa nukrito netoli greitkelio, netoli Rehovoto, centrinėje Izraelio dalyje ir padegė komunalinių paslaugų stulpą.Gauta pranešimų apie plačiai paplitusius elektros energijos tiekimo sutrikimus rajone.Medikai teigia, kad fizinių sužalojimų nėra.

Iš Izraelio – kritika Maskvai dėl „Hamas“ delegacijos priėmimo Izraelis paragino Rusiją išsiųsti atvykusią „Hamas“ delegaciją ir pavadino jos kvietimą į Maskvą „apgailėtinu“.„Hamas“ delegacija šiandien lankėsi Maskvoje, kur tarėsi dėl užsienio įkaitų, įskaitant Rusijos piliečių, paleidimo.Tarp susirinkusiųjų buvo vyresnysis „Hamas“ narys Abu Marzoukas, pranešė Rusijos naujienų agentūra TASS.„Hamas“ yra teroristinė organizacija, blogesnė už ISIS“, – sakoma Izraelio užsienio reikalų ministerijos pranešime.„Hamas aukšto rango veikėjų rankos yra padengtos daugiau nei 1 400 izraeliečių, kurie buvo paskersti, nužudyti, sudeginti, krauju, ir jie yra atsakingi už daugiau nei 220 izraeliečių, įskaitant kūdikius, vaikus, moteris ir pagyvenusius žmones, pagrobimą“, - teigė Izraelis. Rusija palaiko ryšius su visais pagrindiniais veikėjais Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Izraelį, „Hamas“, Palestinos valdžią ir Iraną.

Iranas: „Hamas“ yra pasirengęs paleisti įkaitusIrano užsienio reikalų ministras sako, kad „Hamas“ yra pasirengęs paleisti iš Izraelio pagrobtus įkaitus ir kad Teheranas gali prisidėti prie mainų sandorio.Hosseinas Amiras-Abdollahianas per nepaprastąjį JT Generalinės Asamblėjos posėdį sakė, kad Iranas „yra pasirengęs atlikti savo vaidmenį šioje labai svarbioje humanitarinėje pastangoje kartu su Kataru ir Turkija“.

IDF: riboti antžeminiai reidai Gazos Ruože bus tęsiamiIzraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sakė, kad kariuomenė tęs ribotus antžeminius reidus Gazos Ruože po to, kai praėjusią naktį pėstininkų pajėgos ir tankai veikė kelias valandas už pasienio tvoros, siekdami pulti „Hamas“ pozicijas ir narius.D. Hagari sako, kad reidai bus vykdomi „šiąnakt ir dar stipriau tęsis artimiausiomis dienomis“.Jis sako, kad IDF vis dar vykdo „didžiulius smūgius“ Gazos Ruože „iš oro ir jūros“, daugiausia dėmesio skiriant aukšto rango „Hamas“ narių ir tų, kurie dalyvavo spalio 7 d. žudynėse, žudymui.

Paskelbtas dokumentas, kuriame įrašyti tariamai nužudytų palestiniečių vardai„Hamas“ vadovaujama sveikatos ministerija Gazoje išleido 212 puslapių dokumentą, kuriame, jos teigimu, yra daugiau nei 7 000 nužudytų palestiniečių pavardės.Jame teigiama, kad išvardyti žmonės žuvo Izraeliui bombarduojant anklavą.Anksčiau Joe Bidenas ir Izraelio kariuomenė suabejojo Gazos Ruožo valdžios paskelbtais aukų skaičiais.

Gallantas: sausumos puolimas įvyks netrukusIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas žada, kad Izraelis laimės karą prieš „Hamas“ Gazos Ruože ir sugrąžins daugiau nei 200 teroristinės grupuotės laikomų įkaitų.„Tai yra karas už mūsų namus ir mes jį laimėsime, arba mes, arba jie“, – sako jis. „Esame lemiamomis akimirkomis. Tai karas prieš mažus vaikus, moteris ir Holokaustą išgyvenusius asmenis. Mes laimėsime šį karą“.„Mačiau, kaip kariai krito mūšyje, o divizijų vadai vadovavo kovai“, – sako Y. Gallantas, kalbėdamas apie spalio 7 d. „Ateis ir papildomi karo etapai, juos ruošiame ir vykdysime. Esu pasiryžęs atnešti mums pergalę“, – sako Y. Gallantas.Jis teigė, kad planuojamas sausumos puolimas įvyks netrukus, „kai bus sudarytos tinkamos sąlygos“. Jis sako, kad Izraelis smogia „Hamas“ taikiniams „iš oro, sausumos ir jūros“, pataiko į bunkerius, tunelius ir postus.„Karas yra tikslus, mirtinas ir galingas. Žinau, kad mūsų pareiga laimėti karą. Mano, kaip gynybos ministro, pareiga vadovauti, kad laimėtume kovas, o piliečiai čia gyventų taikiai“, – tęsė jis.

Izraelio pajėgos: Gazoje nukauti trys aukšto rango „Hamas“ vadaiIzraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė, kad šiandien per oro antskrydį Gazos Ruože nukovė tris aukštus „Hamas“ bataliono Daraj-Tuffah vadus.IDF teigia, kad per smūgį žuvo bataliono vadas Rifaatas Abbasas, vado pavaduotojas Ibrahimas Jadba ir kovinės paramos vadas Tarekas Maaroufas.Anot IDF, batalionas Daraj-Tuffah priklauso „Hamas“ Gazos miesto brigadai, kuri yra „laikoma reikšmingiausia teroristinės organizacijos „Hamas“ brigada“.„Bataliono operatyvininkai suvaidino reikšmingą vaidmenį invazijoje ir žmogžudiškoje atakoje prieš Izraelį spalio 7 d.“, – priduria IDF.https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1717582936168452297?ref_src=twsrc%5Etfw

Per „Hamas“ išpuolį žuvusių prancūzų skaičius išaugo iki 35Per „Hamas“ teroristų išpuolį Izraelyje žuvusių prancūzų skaičius išaugo iki 35. Be to, dar devyni Prancūzijos piliečiai laikomi dingusiais. Spėjama, kad keli jų gali būti „Hamas“ paimti įkaitais, ketvirtadienį Paryžiuje pranešė Užsienio reikalų ministerija.„Hamas“ teroristų rankose yra mažiausiai 224 įkaitai. Tarp jų, Izraelio duomenimis, yra 25 valstybių piliečiai.

Iranas įspėja JAV: jei konfliktas tęsis, Amerikos „nebus pasigailėta“Irano užsienio reikalų ministras perspėjo, kad jei Izraelio atsakomieji veiksmai Gazos Ruože nesiliaus, JAV „nebus pasigailėta“, skelbia „Sky News“. Kalbėdamas Jungtinėse Tautose Hosseinas Amir-Abdollahianas sakė: „Atvirai sakau Amerikos valstybininkams, kurie dabar vadovauja genocidui Palestinoje, kad mes nepritariame karo išplėtimui regione. Tačiau jei genocidas Gazoje tęsis, jie nebus išgelbėti nuo šios ugnies“. Izraelis pažadėjo sunaikinti Gazos Ruožą valdančią organizaciją „Hamas“, keršydamas už spalio 7 d. išpuolius, per kuriuos žuvo 1 400 žmonių. JAV išliko tvirta Izraelio sąjungininkė ir pareiškė, kad po išpuolių palaikys Izraelį.

Dėl Gazos karo Izraelyje savo namus paliko 250 tūkst. žmoniųApie ketvirtis milijono žmonių Izraelyje dėl Gazos karo ir mūšių Libano pasienyje paliko savo gyvenamąsias vietas.Izraelio gynybos ministerijos atstovas ketvirtadienį sakė, kad 126 000 gyventojų į saugesnes vietas perkelti vykdant oficialią evakuacijos programą. Be to, daug žmonių, ieškodami saugumo, savo namus paliko savo iniciatyva – todėl bendras jų skaičius siekia apie 250 000.Izraelis turi beveik 10 mln. gyventojų.

Rusija: su „Hamas“ Maskvoje buvo kalbama apie užsienio įkaitų paleidimąRusijos užsienio reikalų ministerija įvardijo vieną iš pokalbių su Maskvoje viešinčia „Hamas“ delegacija temų, anksčiau pranešė ministerija, skelbia BBC.„Abu Marzoukas, islamo pasipriešinimo judėjimo „Hamas“ politinio biuro narys, yra atvykęs į Maskvą. Su juo buvo palaikomi kontaktai tęsiant Rusijos poziciją dėl Gazos Ruože laikomų užsienio įkaitų neatidėliotino paleidimo, taip pat aptarti klausimai, susiję su Rusijos ir kitų užsienio piliečių evakuacijos iš palestiniečių anklavo teritorijos užtikrinimu“, – taip buvo suformuluota Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.Jame nenurodyta, kodėl Maskva išskyrė būtent užsienio įkaitus. Daugelis tarptautinių organizacijų reikalavo nedelsiant paleisti visus įkaitus, taip pat ir Izraelio įkaitus.

Izraelis teigia, kad Iranui ne vieta JTIzraelio ambasadoriaus JT Giladas Erdanas sako, kad Iranas „ant savo rankų turi tūkstančių izraeliečių kraują“, nes rengia, finansuoja ir ginkluoja „Hamas“, skelbia „Sky News“.„Iranas yra žinomas kaip didžiausias pasaulyje teroro rėmėjas, ir tam yra rimtų priežasčių“, – sako G. Erdanas.Jis apkaltino Iraną ir „Hamas“ nacistine ideologija.„Šiandien jis atvyko čia tam, kad pripildytų jūsų ausis nuodų“, – sakė jis apie Irano užsienio reikalų ministrą.„Šiam žmogui, masiniam žudikui, ar bet kuriam kitam Irano teroro režimo atstovui nėra vietos Jungtinėse Tautose“.Jis tęsė: „Tai moralinė dėmė JT ir vertybėms, kuriomis remiantis jos buvo įkurtos. Ši organizacija parodė, kad yra tokia sugedusi, tokia morališkai sugedusi, kad neturiu didelių vilčių, jog ji sulauks [savo 90-ųjų metinių].“Izraelio ambasadorius sako, kad JT „iškraujuoja“ savo teisėtumą, ir paragino nares „stoti į teisingą istorijos pusę“.

Ispanijos ministrė paragino Izraelio premjerą teisti HagojeIspanijos socialinių teisių ministrė Ione Belarra paragino apskųsti Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) Hagoje Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanjahu dėl oro antskrydžių Gazos Ruože.Trečiadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbtame vaizdo įraše kairiųjų pažiūrų ministrė sakė, kad tai taikytina ir asmenims, atsakingiems už bombardavimą, per kurį žuvo tūkstančiai Gazos Ruožo gyventojų.Ministro pirmininko Pedro Sánchezo rinkimų aljansui „Unidas Podemos“ priklausanti ministrė paragino Europos valstybes suspenduoti diplomatinius santykius su Izraeliu ir įvesti Izraeliui ekonomines sankcijas bei ginklų embargą.Ispanijos socialistų darbininkų partijos ministras pirmininkas Pedro Sánchezas pasisakė už ugnies nutraukimą islamistų ekstremistų judėjimo „Hamas“ ir Izraelio kare, taip pat už diplomatinį konflikto sprendimą.P. Sánchezas taip pat gynė JT vadovą António Guterresą po to, kai Izraelis pasiūlė jam atsistatydinti.Ispanijos vyriausybės kritika Izraelio kariniam puolimui Gazos Ruože prieš kelias dienas sukėlė abiejų šalių ginčą.Izraelio ambasada Madride paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama: „Kai kurie Ispanijos vyriausybės nariai pasirinko terorizmo, panašaus į IS [Islamo valstybę], pusę“.Be kita ko, ambasada kalbėjo apie „absoliučiai amoralius pareiškimus, keliančius pavojų Ispanijos žydų bendruomenių saugumui“. Tačiau ambasada neminėjo I. Belarros pavardės.

„Hamas“ pareiškė, kad per Izraelio antskrydžius žuvo apie 50 įkaitųGinkluotas „Hamas“ sparnas ketvirtadienį pranešė, kad nuo tada, kai Izraelis pradėjo bombarduoti Palestinos teritoriją, žuvo „beveik 50“ izraeliečių, kuriuos smogikai laikė įkaitais Gazos Ruože.„(Ezzedine) Al-Qassampo brigados skaičiavimu, per sionistų atakas ir žudynes Gazos Ruože žuvusių sionistų belaisvių skaičius pasiekė beveik 50,“ – savo kanale platformoje „Telegram“ paskelbė grupuotė.AFP neturėjo galimybės skubiai patvirtinti šią informaciją. Izraelis pradėjo plataus masto Gazos antskrydžius ir bombardavimą po žiauraus spalio 7 d. „Hamas“ Izraelyje įvykdyto antpuolio.

Į Maskvą atvyko „Hamas“ delegacija Rusijos valstybinė agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad į Maskvą atvyko „Hamas“ delegacija. Apie vizitą iš anksto oficialiai skelbta nebuvo. Pasirodžius „RIA Novosti“ informacijai, Rusijos užsienio reikalų ministerija patvirtino , kad „Hamas“ atstovai atvyko į Maskvą. Delegacijai, pasak agentūros, vadovauja „Hamas“ politinio biuro narys Abu Marzookas. Su kuo „Hamas“ atstovai susitiks Maskvoje, nenurodoma. Rusijos užsienio reikalų atstovė Marija Zacharova nurodė, kad šiuo metu Maskvoje yra ir Irano užsienio reikalų viceministras Ali Bagheri Kani, kuris susitinka su Rusijos užsienio reikalų viceministru Michailu Galuzinu, rašo „Meduza“.

Izraelio prezidentas susitiko su didvyriu, išgelbėjusiu 30 žmoniųVyras, kuriam priskiriama atsakomybė už tai, kad per žudynes muzikos festivalyje išgelbėjo mažiausiai 30 jaunuolių, susitiko su Izraelio prezidentu Isaacu Herzogu, skelbia „Sky News“. Socialinėje žiniasklaidoje paskelbęs apie susitikimą, I. Hercogas sakė, kad susitikimas su didvyriu Youssefu Alziadna jį labai sujaudino. Prezidentas sakė, kad Y. Alziadna padėjo sužeistiems festivalio „Supernova“ dalyviams Reimo mieste. Apie 260 žmonių žuvo festivalyje, kai į jį įžengė „Hamas“ kovotojai ir pradėjo šaudyti.https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1717529458054230070?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1717529458054230070%7Ctwgr%5E5222bdc17fb028275a5ce75b4548a6158c31c627%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-israel-sends-tanks-into-gaza-as-troops-complete-ground-incursion-12978800

R. T. Erdoganas: Izraelio atakos Gazos Ruože prilygsta masinėms žudynėmsTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ketvirtadienį per pokalbį telefonu su popiežiumi Pranciškumi pareiškė, kad Izraelio atakos Gazos Ruože prilygsta masinėms žudynėms, o tarptautinės bendruomenės tyla yra „gėdinga“, pranešė Turkijos prezidento biuras, skelbia BBC.R. T. Erdoganas sakė, kad visos šalys turėtų garsiai pasisakyti prieš humanitarinę krizę regione, sakoma Turkijos vadovo spaudos tarnybos pranešime.Skambutis įvyko ryte, reaguojant į R. T. Erdogano prašymą, pranešė Vatikano spaudos tarnyba.„Popiežius išreiškė savo skausmą dėl to, kas vyksta, ir pakartojo Šventojo Sosto poziciją, jis tikisi, kad bus pasiektas dviejų valstybių sprendimas, taip pat pripažintas ypatingas Jeruzalės miesto statusas“, – pridūrė Pranciškaus atstovas spaudai.Ketvirtadienį prezidentas R. T. Erdoganas pareiškė, kad nereikėtų tikėtis, jog Turkija tylės smurto Gazoje akivaizdoje.Kalbėdamas Ankaroje, R. T. Erdoganas sakė, kad Turkijos akyse nėra skirtumo tarp Gazos gyventojų, palestiniečių, izraeliečių ir Sirijos vaikų. Jis taip pat sakė, kad Turkija kartu su Egiptu dės daugiau pastangų humanitarinei pagalbai į Gazą pristatyti.Dieną prieš tai R. T. Erdoganas paragino nedelsiant nutraukti ugnį ir sakė, kad Izraelis „gali laikyti „Hamas“ teroristine organizacija kartu su Vakarais“, tačiau Turkija laikosi kitokios nuomonės. „Hamas“ nėra teroristinė organizacija, tai mudžahidų grupė, ginanti savo žemę“, – sakė jis, kreipdamasis į Turkijos parlamentą.

Irano užsienio reikalų ministras netikėtai atvyko į JAVIrano užsienio reikalų ministras dėl Gazos karo netikėtai išvyko į JAV. Aukštų šios šalies politikų vizitai Jungtinėse Valstijose, kurias Islamo Respublika laiko prieše, yra reti.Irano diplomatijos vadovas Hosseinas Amirabdollahianas vėlų trečiadienio vakarą (vietos laiku) atvyko į Niujorką, pranešė Užsienio reikalų ministerija Teherane. Ministras JT posėdyje esą nori paremti palestiniečių interesus.Irano vadovybė gyrė spalio 7 d. „Hamas“ teroristų surengtą išpuolį prieš Izraelį, per kurį žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, tačiau atmetė tiesiogines sąsajas su juo.Nuo Islamo Revoliucijos 1979 m. Iranas yra paskelbęs Izraelį mirtinu savo priešu.

Pranešama, kad JAV galimai rengiasi evakuacijai iš Izraelio ir LibanoJAV galimai rengiasi evakuoti savo piliečius iš Libano ir Izraelio.Kaip praneša Atėnų laikraštis „Kathimerini“, Kretos salos (Graikija) Čanijos oro uoste ketvirtadienį pastebėti JAV karinių oro pajėgų transporto lėktuvai.Laikraštis taip pat išspausdino oro uosto nuotrauką, kurioje matyti JAV orlaiviai C-130, C-17 ir degalų lėktuvai KC-135.Soudos karinio jūrų laivyno bazė ir jai priklausantis oro uostas yra svarbiausios JAV bazės rytų Viduržemio jūros regione. JAV karinio jūrų laivyno bazė ir oro uostas ir vos už kelių kilometrų į rytus nuo Čanijos uostamiesčio.Graikijos ir Jungtinių Valstijų bendradarbiavimas pastaraisiais metais ženkliai išsiplėtė. Graikų vyriausybė dar antradienį paskelbė, kad JAV transporto orlaiviai gali naudotis į vakarus nuo Graikijos sostinės esančiu Eleusiso (Elefsinos) kariniu oro uostu.JAV valstybės departamento skaičiavimu, per spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytą Izraelio antpuolį Izraelyje buvo maždaug 600 000, Libane - dar 86 000 JAV piliečių.Baltųjų Rūmų nacionalinės saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby paneigė pranešimus, neva be antradienio užsakomųjų skrydžių šiuo metu dedamos „aktyvios pastangos“ evakuoti JAV piliečius iš šio regiono.

Palestiniečių vyriausiasis diplomatas Izraelio puolimą Gazoje vadina „keršto karu“Palestinos administracijos užsienio reikalų ministras ketvirtadienį pareiškė, kad Izraelio puolimas Gazos ruože yra „keršto karas“, ir paragino nutraukti ugnį.Rijadas al Malikis Hagoje lankėsi tuo metu, kai Izraelis pranešė, kad tankų ir pėstininkų kolona naktį surengė reidą į „Hamas“ kontroliuojamą Gazos Ruožą.Tuo pat metu Europos Sąjungos pareigūnai Briuselyje aptarė padėtį ir ketino raginti daryti „humanitarines pauzes“ Izraelio kare su „Hamas“.„Hamas“ teroristai spalio 7 dieną surengė netikėtą išpuolį prieš Izraelį, per kurį, pasak Izraelio pareigūnų, žuvo mažiausiai 1 400 žmonių, daugiausia civilių. Manoma, kad jie vis dar laiko daugiau kaip 200 įkaitų.Nuo to laiko, kaip teigia „Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, nuo nesiliaujančių Izraelio atsakomųjų bombardavimų jau žuvo daugiau kaip 7 000 palestiniečių, daugiausia civilių.Tarp žuvusiųjų yra 2 913 vaikų ir 1 709 moterys – tai didžiausias karo aukų skaičius Gazoje nuo 2005 metų, kai Izraelis vienašališkai pasitraukė iš šios teritorijos.„Šį kartą karas, kurį kariauja Izraelis, yra kitoks. Šį kartą... tai yra keršto karas“, – Hagoje sakė R. al Malikis.„Šis karas neturi jokio kito tikro tikslo, kaip tik visiškai sunaikinti kiekvieną gyvą kampelį Gazoje“, – sakė jis žurnalistams Palestinos administracijos atstovybėje Hagoje.Jis teigė, kad ugnies nutraukimo būtinybė yra svarbiausias prioritetas, siekiant tiekti pagalbą į Gazos Ruožą, kur, pasak pagrindinės JT agentūros, bus nutrauktos visos operacijos, nes baigiasi degalai.„Pirmiausia mums reikia, kad baigtųsi ši agresija, šis vienašališkas karas, o tada reikalauti paliaubų“, – sakė jis, pridurdamas, kad „ugnies nutraukimas yra būtinas... humanitarinės pagalbos paskirstymui“.„Humanitarinės pauzės“Tačiau R. al Malikis pabrėžė, kad vadinamosios „humanitarinės pauzės“ nepalengvins humanitarinės krizės Gazoje.Europos Sąjungos vadovai ketvirtadienį ketino paraginti sukurti „humanitarinius koridorius ir pauzes“, kad pagalba pasiektų civilius Gazoje.R. al Malikis sakė nesąs įsitikinęs, kad ES pareigūnai „sieks visiško ugnies nutraukimo“. „Tačiau esu įsitikinęs, kad jie surengs labai rimtą diskusiją ir sugebės suprasti skirtumą tarp humanitarinės pauzės ir paliaubų, – sakė jis. – Humanitarinė pauzė nepadės įvesti... būtino tokios pagalbos paskirstymo Gazoje“.R. al Malikis taip pat sakė, kad vienintelis ilgalaikis konflikto sprendimas būtų grįžimas prie dviejų valstybių sprendimo, t. y. atskiros Izraelio ir Palestinos valstybių sistemos.„Bus sunku, bet nėra neįmanoma pereiti prie dviejų valstybių sprendimo. O kokia yra alternatyva? Mes neturime alternatyvos“, – sakė jis.Trečiadienį R. al Malikis susitiko su aukščiausiais Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Hagoje pareigūnais, įskaitant jo vyriausiąjį prokurorą Karimą Khaną.„Padėtis Gazos Ruože dabar tokia pavojinga, kad reikia, jog (TBT) prokuroras nedelsdamas įsikištų“, – sakė R. al Malikis, kaltindamas Izraelį karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui.Jis pridūrė, kad Palestinos administracija „bendradarbiauja su TBT prokuroru“.Pasak jo, palestiniečiai pateikė antrąjį pareiškimą aukščiausiajam JT Tarptautiniam teisingumo teismui (TTT), kuris taip pat įsikūręs Hagoje.JT Generalinė Asamblėja paprašė TTT teisėjų pateikti patariamąją teisinę nuomonę dėl Izraelio okupacijos Palestinos teritorijose.

Kinija Gazos Ruožui suteiks apie 2 mln. dolerių humanitarinės pagalbos paketąKinija ketina suteikti 15 mln. juanių (šiek tiek daugiau nei 2 mln. JAV dolerių) humanitarinės pagalbos Gazos Ruožui, pranešė CNN.Kinijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūros (CIDCA) pareiškime teigiama, kad pagalbos paketą sudarys maistas, vaistai ir kitos būtiniausios prekės.Pareiškime taip pat pažymima, kad ši pagalba papildys anksčiau Kinijos suteiktą 1 mln. dolerių pagalbos paketą.Ankstesniame spalio 16 d. pareiškime agentūra nurodė, kad Kinija teiks pagalbą JT Pagalbos ir darbų agentūrai, Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose ir Palestinos savivaldai, kad patenkintų neatidėliotinus maisto, medicininės priežiūros ir pastogės poreikius. Tuometiniame pareiškime pagalbos suma nebuvo nurodyta.Dabartinis pranešimas pasirodė po to, kai Pekino specialusis pasiuntinys Artimuosiuose Rytuose Zhai Jun išvyko į kelionę po regioną skatinti Izraelio ir „Hamas“ taikos derybų.Pekinas atsisakė pasmerkti „Hamas“, o oficialiuose Kinijos pareigūnų pareiškimuose ši grupuotė neminima.

Gazos Ruože laikomų įkaitų skaičius yra didesnis, nei iki šiol manytaGazos Ruože laikomų įkaitų skaičius yra didesnis nei iki šiol manyta. Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagaris ketvirtadienį sakė, kad iki šiol 224 įkaitų šeimos informuotos apie pagrobimą. Kariuomenės duomenimis, į šį skaičių neįtrauktos keturios įkaitės, kurias paleido Gazos Ruožą valdantis judėjimas „Hamas“.Izraelio informacija, tarp įkaitų yra 25 valstybių piliečiai. „Hamas“ teroristai spalio 7 d. užpuolė Izraelį ir pasienio teritorijoje surengė žudynes. Nuo tada Izraelyje žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, įskaitant 309 karius. Teroristai pagrobė ir į Gazos Ruožą išvežė daugiau kaip 200 įkaitų.Jauniausiam jų, Izraelio informacija, yra devyni mėnesiais, o vyriausiam – 85 metai. Praėjus beveik trims savaitėms po žudynių, anot žiniasklaidos, vis dar yra dešimtys dingusiųjų, kurių likimas neaiškus. Dėl blogos daugelio palaikų būklės dar nebaigtas ir aukų identifikavimas. Tarp žuvusiųjų ir dingusiųjų, Izraelio duomenimis, yra daugiau kaip 40 šalių piliečiai.

Besiruošdamas „kitam etapui“, Izraelis naktį į Gazą pasiuntė tankusKetvirtadienį ginkluotosios pajėgos pranešė, kad naktį Izraelis į Gazos Ruožą pasiuntė tankus, karius ir šarvuotus buldozerius, kurie „tikslingo reido“ metu sunaikino daugybę objektų ir pasitraukė iš „Hamas“ valdomos teritorijos.Naktinio matymo prietaisais užfiksuotame vaizde, kurį kariuomenė išplatino po ministro pirmininko Benjamino Netanyahu paskelbto pranešimo apie vykstančius pasirengimus sausumos karui praėjus vos kelioms valandoms, nakties danguje po sprogimo plaikstėsi juodi dūmai.Dvidešimtą kruviniausio ir jau tūkstančius gyvybių nusinešusio Izraelio karo Gazoje dieną kariuomenė pranešė, kad jos pajėgos sudavė smūgį „daugybei teroristų grupelių, infrastruktūrai ir prieštankinių raketų paleidimo punktams“.Ši operacija šiaurinėje Gazos dalyje įvykdyta „besirengiant kitiems mūšio etapams“, teigė kariuomenės atstovai, pridurdami, kad kariai jau „grįžo į Izraelio teritoriją“.Nespalvotame vaizdo įraše buvo matyti šarvuotų mašinų kolona, judanti link tvoros, žyminčios sieną su Gaza. Dar kitame įraše parodytas aviacijos smūgis, matyti, kaip į pastatus pataiko sprogmuo ir aukštai į orą pakyla skeveldros.Vos prieš keletą valandų iki to B. Netanyahu per televiziją kreipėsi į izraeliečius, vis dar apimtus gedulo ir pykčio po kruvinų spalio 7 d. „Hamas“ išpuolių, sakydamas jiems, kad „mes vykdome savo išgyvenimo kampaniją“.Per netikėtą ir daugiausiai aukų šalies istorijoje pareikalavusį antpuolį, iš Gazos į Izraelį pasipylė būriai „Hamas“ teroristų, kurie oficialiais skaičiavimais nužudė daugiau nei 1 400 žmonių, pagrinde civilių, dar 224 paimdami įkaitais.Izraelis į tai atsakė nesiliaujančiais antskrydžiais, kurių metu, kaip teigia „Hamas“ kontroliuojama Gazos sveikatos apsaugos ministerija, jau žuvo daugiau nei 6 500 asmenų, kurių dauguma taip pat civiliai. Manoma, kad palei Gazos sieną sutelktiems Izraelio kariams įžengus į ruožą, aukų skaičius gali ženkliai išaugti.Toks scenarijus privertė dar labiau sunerimti pasaulio šalis, kurioms vis didesnį šoką kelia kančios, kurias patiria žmonės, esantys apsiaustoje teritorijoje, kuriai Izraelis beveik visiškai nutraukė vandens, maisto, kuro ir kitų būtiniausių priemonių tiekimą.Sielvarto apimta pietų Gazoje gyvenanti palestinietė Umm Omar al-Khaldi papasakojo naujienų agentūrai AFP mačiusi, kaip per Izraelio smūgį žuvo jos kaimynai – sprogus raketai, pastatas pavirto nuolaužų krūva, po kuria baiminamasi liko nemažai žmonių.„Matėme, kaip į juos pataikė bomba – buvo subombarduoti vaikai, kuriuos savo glėbyje laikė jų motina,“ – pasakojo ji, desperatiškai melsdama išorės pasaulio padėti.„Kur arabai? Kur žmogiškumas?“ – kalbėjo ji. „Pasigailėkite mūsų, pasigailėkite.“„Niekur nėra saugu“Vis augantis karo aukų skaičius yra didžiausias po to, kai Izraelis 2005 m. vienašališkai pasitraukė iš šios nedidelės pakrantės teritorijos – per šį laikotarpį Gazoje kilo jau keturi karai.Su žeme sulyginti ištisi miestų rajonai, chirurgams operacijas kartais tenka atlikti be nuskausminamųjų, o ledų furgonai virto improvizuotais morgais.Chaoso apsuptyje savanorių komanda ir kaimynai kartais savo plikomis rankomis kasasi per suskaldytą betoną ir smėlį, kad iš po jo ištrauktų nukentėjusius civilius.Labai dažnai pavyksta ištraukti tik jų lavonus, kurie, susukti į kruvinas baltas drobules, kraunami į krūvą.„Gazoje niekur nėra saugu,“ – sako JT humanitarinės paramos koordinatorė Palestinos teritorijose Lynne Hastings.Izraelį tvirtai remiantis JAV prezidentas Joe Bidenas prisidėjo prie kitų šalių, prašančių Izraelio „apsaugoti nekaltus civilius“ ir atakuojant „Hamas“ taikinius laikytis „karo įstatymų“.27 nares turinčios Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį tarėsi, ar derėtų kare paskelbti „humanitarinę pertrauką“ taip reikalingai pagalbai pristatyti.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas trečiadienį kalbėdamas Kaire sakė, kad „plataus masto intervencija, dėl kurios gali kilti rizika civilių gyvybėms, būtų klaida“.O Jordanijos karalius Abdullah pareiškė, kad pyktis ir kančia galėtų „sukelti sprogimą“ Vidurio Rytuose.„Lyja pragaro ugnimi“Vis garsiau aidint prašymams sušvelninti nuožmią bombardavimo kampaniją, B. Netanyahu pareiškė, kad iš Izraelio „ant „Hamas“ lyja pragaro ugnimi“ ir kad nukaunama „tūkstančiai teroristų“.Jis pasakė, kad jo karo kabinetas ir kariuomenė nustatys „sausumos puolimo“ laiką, siekdami „sunaikinti „Hamas““ ir „grąžinti mūsų belaisvius“.Tačiau jis pabrėžė nesakysiąs „nei kada, nei kaip, nei kiek“ pajėgų dalyvaus šioje operacijoje.B. Netanyahu taip pat pirmą kartą pripažino, kad jam teks pasiaiškinti dėl saugumo spragų, kurios paaiškėjo per spalio 7 d. puolimą.„Priežastys bus ištirtos ir pasiaiškinti turės visi, įskaitant mane,“ – sakė jis. „Tačiau tai bus vėliau.“J. Bidenas, taip pat kalbėdamas apie ateitį, pabrėžė, kad „kai ši krizė baigsis, matysime, kas bus toliau“.Jis pakartojo, kad Vašingtonas remia sprendimą, kurio pagrindą sudarytų dvi nepriklausomos Izraelio ir Palestinos valstybės.„Tai reiškia, kad visos šalys – izraeliečiai, palestiniečiai, partneriai regione, pasaulio lyderiai – turės dėti sutelktas pastangas, kad padėtų mums pasiekti taiką,“ – sakė JAV prezidentas.Tačiau tuo tarpu besitęsiantis karas pakurstė nuogąstavimus, kad konfliktas gali plisti, jei į jį įsitrauks daugiau Izraelio priešų, tokių, kaip Irano remiama Sirija ir Libano organizacija „Hezbollah“.Pastaruoju metu padaugėjo išpuolių ir prieš didžiausias Izraelio sąjungininkes – Jungtines Amerikos Valstijas, visuose Vidurio Rytuose turinčias platų karinių bazių tinklą.Irake yra apie 2 500 Amerikos karių, dar apie 900 dislokuota Sirijoje. Šių pajėgų tikslas – padėti kovoti su Islamo valstybės džihadistų grupuotės likučiais.Pentagonas pareiškė, kad nuo spalio 17 d. iki 24 d. prieš JAV ir sąjungininkų pajėgas Irake įvykdyta 10 atakų, Sirijoje – dar trys antpuoliai, kurių metu naudoti „dronai kamikadzės ir raketos“.

Penktasis pagalbos konvojus išvyko į Gazos RuožąDar vienas pagalbos konvojus įvažiavo į Rafaho perėjimo punktą, kuriame sunkvežimiai sulaikomi prieš oficialiai įvažiuojant į Gazos Ruožą iš Egipto.Humanitarinės organizacijos Palestinos Raudonasis Pusmėnulis duomenimis, jį sudaro 12 sunkvežimių.Pasak jų, sunkvežimiuose yra vandens, maisto, vaistų ir medicinos reikmenų.Jei konvojus įvažiuotų į Gazos Ruožą, nuo spalio 7 d. iš viso būtų priimti 74 sunkvežimiai.Tačiau tai vis dar gerokai mažiau nei 100 sunkvežimių per dieną, kurių, JT skaičiavimais, reikėtų tik būtiniausiems Gazos civilių poreikiams patenkinti.https://twitter.com/PalestineRCS/status/1717481832407613723

Gazos Ruožo ministerija: jau žuvo daugiau nei 7 tūkst. palestiniečių„Hamas“ vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo spalio 7 d. žuvo 7028 palestiniečiai, informuoja „Sky News“.Tarp žuvusiųjų buvo 2 913 vaikų, teigė ji.Vakar ministerija pranešė apie 6 546 mirties atvejus, iš jų 2 704 vaikai.

Jungtinė Karalystė siunčia pasienio pajėgų būrius į EgiptąJungtinė Karalystė Egipte iš anksto dislokavo pasienio pajėgų komandas, kurios padės visiems Didžiosios Britanijos piliečiams, bandantiems išvykti iš Gazos Ruožo, sakė britų premjeras Rishi Sunakas, skelbia „Sky News“.„Labai norime, kad galėtume juos išvesti ir grąžinti namo. Galiu pasakyti, kad iš anksto dislokavome pasienio pajėgų komandas Egipte, kad, jei būtų galimybė mūsų piliečiams kirsti Rafos perėją, būtume pasirengę juos įleisti ir pargabenti atgal.“Ministras pirmininkas sakė, kad padėtis Izraelyje ir Gazos Ruože tebėra sudėtinga.„Taigi tai nėra tai, ką galime padaryti iš karto, bet kai atsiras tokia akimirka, būsime pasirengę greitai to imtis.“

„Hamas“ ragina musulmonus rengti visuotinius protestus„Hamas“ paragino viso pasaulio musulmonus ir arabus „suintensyvinti masinį judėjimą“, reikalaujantį nutraukti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo bombardavimą ir visam laikui atidaryti Rafos perėjimo punktą su Egiptu, kad per jį būtų galima gabenti humanitarinę pagalbą, skelbia „Sky News“.Grupės pareiškime teigiama, kad ji nori, jog jos šalininkai „aktyviai ir intensyviai dalyvautų protestuose ateinantį penktadienį ir sekmadienį“, naudodami šūkius „Atidarykite Rafos perėjimo punktą“ ir „Sustabdykite Gazos naikinimo karą“.Už Palestiną pasisakantys mitingai jau įvyko visame pasaulyje.Izraelis teigia, kad taikosi į teroristų taikinius Gazoje ir kad jis nekontroliuoja Rafos perėjos.

Palestinos ministras: humanitarinės pauzės – nepriimtinosPalestinos užsienio reikalų ministras Riyadas al-Malikis paragino visiškai nutraukti ugnį Gazos Ruože, kad būtų galima teikti skubiai reikalingą humanitarinę pagalbą, skelbia „Sky News“.Tuo metu ES vadovai yra pasirengę paraginti nutraukti Gazos bombardavimą, tačiau neprašo nutraukti ugnies, kad, pasak Vakarų lyderių, nebūtų pažeista Izraelio teisė gintis ir sunaikinti „Hamas“.R. al Malikis sakė, kad šis pasiūlymas nepriimtinas, nes jis neužtikrins, kad būtų pristatyta pagalba ir atnaujintas vandens bei elektros tiekimas Gazos Ruože.

Izraelis: puolimas „netrukus suintensyvės“Izraelio karo ministrų kabineto narys Benny Gantzas pareiškė, kad prireiks metų, kol bus atkurtas saugumas pietiniame regione, kurį užpuolė „Hamas“, skelbia „Sky News“.Į atsargą išėjęs generolas sakė, kad bet koks galimas sausumos puolimas bus tik „vienas iš ilgalaikio proceso, apimančio saugumo, politinius ir socialinius aspektus, etapų, kuris užtruks ne vienerius metus“.„Kampanija netrukus suintensyvės su didesne jėga“, – pridūrė jis. Tai įvyko po to, kai kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari pareiškė, kad praėjusią naktį įvykęs ribotas įsiveržimas buvo „mūsų pasirengimo kitiems karo etapams dalis“.Izraelis surengė reidą į Gazos Ruožą, per kurį sunaikino kovotojų infrastruktūrą ir prieštankinių raketų paleidimo pozicijas, pranešė kariuomenė.

Izraelis vėl bombardavo šimtus taikinių Gazos RuožeKovoje su teroristine grupuote „Hamas“ Izraelio oro pajėgos vėl bombardavo daugybę taikinių Gazos Ruože.Kaip ketvirtadienį tinkle „Telegram“ paskelbė Izraelio kariuomenė, per praėjusią parą naikintuvai atakavo daugiau nei 250 taikinių, įskaitant vadavietes, tunelių šachtas ir raketų paleidimo aikšteles, esančias gyvenamosiose teritorijose.Izraelio pajėgų teigimu, kariai, be kita ko, smogė į „Hamas“ priklausančią raketų „žemė-oras“ paleidimo aikštelę Chan Junise Gazos Ruožo pietuose, kuri buvo įkurdinta netoli mečetės ir vaikų darželio. Tai, anot kariuomenės, yra dar vienas įrodymas, kad „Hamas“ sąmoningai naudojasi civiliniais objektais teroro tikslais.„Hamas“ nariai nurodė, kad trečiadienį iš Gazos Ruožo buvo paleistos dvi ilgojo nuotolio raketos, kurios skriejo link Haifo ir Eilato miestų Izraelio šiaurėje ir pietuose.Remiantis žiniasklaidos pranešimais, vienas sviedinys sprogo ore, o kitas nukrito atvirame lauke. Duomenų apie nukentėjusius žmones ar žalą kol kas negauta.

Patvirtintas žmonių, laikomų įkaitais Gazos Ruože, skaičius yra 224, praneša „Reuters“, remdamiesi Izraelio kariuomene.

Izraelis įvykdė „gana didelį“ sausumos įsiveržimą į Gazą Izraelio sausumos pajėgos per naktį įvykdė „gana didelį“ įsiveržimą, praneša naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi Izraelio armijos radiju. Reido taikinys buvo „teroro infrastruktūra“. Dabar visi kariai paliko teritoriją. Izraelio kariuomenės radijas tai apibūdino kaip didžiausią dabartinio karo įsiveržimą. https://twitter.com/IDF/status/1717401249199329634?ref_src=twsrc%5Etfw

JAV Atstovų Rūmai priėmė rezoliuciją, kurioje išreiškiamas solidarumas su IzraeliuJAV Atstovų Rūmai trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje išreiškiamas solidarumas su Izraeliu jo kare prieš „Hamas“ smogikus.Tai buvo pirmoji šio Respublikonų partijos kontroliuojamo teisėkūros organo iniciatyva, įgyvendinta po naujo pirmininko išrinkimo.Kaip pranešama, priemonei pavadinimu „Palaikymas Izraeliui, besiginančiam nuo „Hamas“ ir kitų teroristų pradėto barbariško karo“ pritarė beveik visi respublikonai ir visi, išskyrus 10, demokratai.

Izraelis teigia smogęs „Hezbollah“ priklausantiems kariniams taikiniams LibaneIzraelio gynybos pajėgos tvirtina smogusios „Hezbollah“ kariniams taikiniams Libane.Priduriama, kad naikintuvai smogė daug taikinių šalies viduje, įskaitant karinį kompleksą ir stebėjimo postus.„Hezbollah“ lyderis Hassanas Nasrallah trečiadienį susitiko su aukščiausiais „Hamas“ ir Palestinos Islamo džihado pareigūnais per pirmąjį praneštą susitikimą nuo karo pradžios.Toks susitikimas galėtų reikšti grupuočių koordinavimą, nes „Hezbollah“ pareigūnai perspėjo Izraelį nepradėti sausumos puolimo Gazoje.

JT rezoliucija dėl humanitarinių pauzių Gazoje nepriimtaJAV rezoliucija paragino apsvarstyti humanitarines pauzes, kad pagalba galėtų patekti į Gazą, tačiau Rusija ir Kinija vetavo šią idėją.Rusija vakar pareiškė, kad nepalaikys šio plano ir pateikė savo rezoliuciją, raginančią sudaryti humanitarines paliaubas.Jungtiniai Arabų Emyratai taip pat balsavo prieš, 10 narių balsavo už, o du susilaikė.„Sky News“ JAV korespondentas Markas Stone'as sakė, kad tai „nuostabu, kaip viskas klostėsi“.Jis paaiškino, kad praėjusią savaitę įvyko du balsavimai, kuriuose buvo raginama nutraukti ugnį, ir abu nepavyko.„Amerika, Didžioji Britanija ir kiti nenori aiškiai matyti paliaubų, nes mano, kad tai kenkia Izraelio teisei gintis“, – sakė jis.Savaitgalį JAV tada pateikė rezoliuciją dėl humanitarinės pauzės, dėl kurios buvo balsuota šį vakarą, o Rusija pateikė savo paliaubų idėją, kuri taip pat nepavyko.

Bidenas sako, kad negrįžta prie „status quo“ tarp Izraelio ir PalestinosJAV prezidentas Joe Bidenas kalbėjo spaudos konferencijoje, kurioje pareiškė, kad tarp izraeliečių ir palestiniečių „nėra kelio atgal į status quo, kuris buvo spalio 6 d.“.Kalbėdamas kartu su Australijos ministru pirmininku Anthony Albanese'u, J. Bidenas sakė, kad Izraelis turi padaryti „viską, ką gali, kad apsaugotų civilius“.J. Bidenas sakė esąs sunerimęs dėl pranešimų, kad Vakarų Krante palestiniečius puola „ekstremistiniai naujakuriai“. „Jie puola palestiniečius ten, kur jie turi teisę. Tai turi sustoti“, - sakė jis.Jis sakė, kad JAV remia Izraelio gynybą nuo „Hamas“ ir „užtikrins, kad Izraelis turėtų tai, ko reikia, kad apsigintų nuo šių teroristų. Tai garantija“.J. Bidenas sakė, kad „Hamas“ neatstovauja „didžiajai daugumai palestiniečių Gazos Ruože ar kur nors kitur“.

JT balsuos dėl Rusijos ir JAV rezoliucijų dėl karo GazojeTrečiadienį susiskaidžiusi JT Saugumo Taryba balsuos dėl tarpusavyje konkuruojančių rezoliucijų dėl Izraelio karo su „Hamas“, kurias parengė Rusija ir Jungtinės Valstijos, pranešė diplomatai.Tarybos darbotvarkėje numatyta, kad posėdis prasidės 15:00 val. (19:00 val. Grinvičo laiku).Diplomatai naujienų agentūrai AFP sakė, kad praėjusią savaitę nepavykus priimti dviejų Rusijos ir Brazilijos pateiktų rezoliucijų projektų, šį kartą bus balsuojama dėl naujų projektų.Rusijos dokumente reikalaujama „nedelsiant ir ilgam laikui paskelbti humanitarines paliaubas ir užtikrinti, kad jų bus laikomasi“ bei „smerkiamas bet koks smurtas ir karo veiksmai prieš civilius“.Tačiau kitaip nei praeitą savaitę Rusijos pateiktame projekte, kurį palaikė vos penkios šalys, naujojoje rezoliucijoje konkrečiai minima islamistų grupuotė „Hamas“.Spalio 7 d. „Hamas“ iš Gazos netikėtai užpuolus Izraelį ir nužudžius daugiau nei 1 400 žmonių, kurių dauguma buvo civiliai, prasidėjo karas.„Hamas“ taip pat paėmė daugiau nei 200 įkaitų, o Izraelis atsakydamas į antpuolį pradėjo nesibaigiantį bombardavimą, per kurį „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu žuvo daugiau nei 6 500 žmonių, beveik pusė iš jų – vaikai.Naujajame Rusijos rezoliucijos projekte „smerkiami baisūs „Hamas“ antpuoliai“.Kad projektas būtų priimtas, už jį turi balsuoti ne mažiau nei devyni iš 15 Tarybos narių, be to, nė viena iš nuolatinių narių, tai yra Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija, Prancūzija, Rusija ir Kinija jo atžvilgiu negali pasinaudoti veto teise.Praėjusią savaitę Jungtinės Valstijos vetavo Brazilijos pateiktą rezoliucijos projektą, už kurį balsavo 12 narių. Vašingtonas pareiškė, kad tekstas jam buvo nepriimtinas, nes jame nebuvo nurodyta, kad Izraelis turi teisę gintis.Naujajame Amerikos projekte ginama ne tik Izraelio, bet ir „prigimtinė visų valstybių teisė gintis tiek individualiai, tiek kolektyviai“.Be to, jame prašome padaryti „humanitarinių pertraukų“, kad į izoliuotą Gazos Ruožą galėtų patekti be galo reikalinga pagalba.Tačiau Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia antradienį sakė negalėsiąs patvirtinti JAV rezoliucijos, nes joje nenumatoma prašyti paskelbti paliaubas.Vieno diplomatinio šaltinio teigimu, trečiadienį nepriėmus nei Rusijos, nei JAV rezoliucijų projektų, savo projektus galėtų pateikti likę 10 nenuolatinių narių.Karo klausimus aptarti planuojama ir ketvirtadienį ir penktadienį vyksiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje.Šios institucijos, kurios veikloje be veto teisės dalyvauja visi JT nariai, rezoliucijos nėra privalomos. Tačiau, diplomatų teigimu, arabų šalys rengia rezoliuciją, dėl kurios galėtų būti balsuojama šią savaitę.Šiame projekte raginama nedelsiant paskelbti paliaubas ir leisti humanitarinei pagalbai be kliūčių patekti į Gazą.

IDF atstovas: oro antskrydžiai Gazoje ir toliau stiprina kariuomenės pozicijas prieš sausumos puolimąIDF atstovas spaudai galinis adm. Danielis Hagari sako, kad kariuomenė ir toliau vykdo oro antskrydžius Gazos Ruože, siekdama „pagerinti“ kariuomenės padėtį artėjančiam sausumos puolimui.„Šiandien mes smogėme Gazos miesto teroro infrastruktūrai pastatuose ir po žeme“, – sako D. Hagari.„Mes ir toliau smogsime Gazoje, kad pasiektume karo tikslus. Kiekvienas smūgis pagerina mūsų situaciją kitiems etapams“, – priduria jis, turėdamas omenyje numatomą sausumos įsiveržimą.Jis sako, kad karas „bus ilgas, o norint pasiekti karo tikslus, reikia iš visuomenės atsparumo, pasitikėjimo ir kantrybės“.Izraelis pareiškė, kad pagrindiniai karo tikslai yra visiškai sunaikinti „Hamas“ ir grąžinti įkaitus, kuriuos teroristinė grupė laiko nelaisvėje nuo spalio 7 d.

Netanyahu: Izraelis daro viską, kad apsaugotų įkaitusIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ką tik tiesiogiai kreipėsi į žiniasklaidą Tel Avive.Jis sako, kad jie daro viską, kas įmanoma, kad užtikrintų „Hamas“ paimtų įkaitų sugrįžimą.

Izraelio ir „Hamas“ konfliktui tęsiantis, padėtis Gazos ligoninėse darosi kritinėPalestinos medikai trečiadienį perspėjo, kad ligoninėms Gazoje gresia „visiškas krachas“. JT teigimu, atsargos kritiškai mažėja, o „Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad per pastarąją parą Izraelio bombardavimas nusinešė 700 gyvybių.Nevaldoma humanitarinė krizė Gazos Ruože, kurio bombardavimą Izraelis pradėjo po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ smogikai kirto šalies sieną ir surengė antpuolį, per kurį, kaip praneša Izraelio valdžia, daugiau nei 1 400 žmonių (pagrinde – civilių) žuvo ir daugiau nei 220 buvo paimti įkaitais, kelia vis didesnį susirūpinimą.JT duomenimis, daugiau nei trečdalis iš 35 siaurame Palestinos ruože esančių ligoninių buvo uždaryta dėl joms padarytos žalos ar kuro trūkumo, o vienas gydytojas teigė operacijas turįs atlikti be nuskausminamųjų. „Ligoninėse – visiškas krachas,“ – teigė didžiausios Gazoje Šifos ligoninės vadovas Mohammedas Abu Selmeya.Naujienų agentūrai AFP jis pasakojo, kad baigėsi „daugiau nei 90 proc. vaistų“ ir „mums skubiai reikia kuro, kad galėtume naudoti generatorius ir užtikrinti ligoninių skyrių ir operacinių darbą“.Šie žodžiai buvo pasakyti tuo metu, kai JT agentūra Palestinos pabėgėliams UNRWA perspėjo, kad vakare jai gali tekti stabdyti savo veiklą, jei nebus gauta daugiau kuro.Izraelis nutraukė įprastą vandens, maisto ir kitų atsargų tiekimą Gazai, o nuo karo pradžios į nusiaubta teritoriją pateko mažiau nei 70 humanitarinę pagalbą gabenančių sunkvežimių. Tačiau nė viename iš jų nebuvo kuro, mat Izraelis baiminasi, kad „Hamas“ gali jį panaudoti ginklams ir sprogmenims gaminti.Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu prisiekė „sunaikinti „Hamas““, o „Hamas“ kontroliuojama Gazos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad per Izraelio atakas nuo spalio 7 d. žuvo daugiau nei 6 500 žmonių, o aukų skaičius nuo antradienio išaugo daugiau nei 700.„Jie kariauja ne su „Hamas“, jie kariauja su vaikais... Tai skerdynės,“ – įsiutęs kalbėjo Abu Ali Zaarabas, per bombardavimą netekęs namų pietiniame Rafos mieste.Aistros virė ir Jungtinėse Tautose, kur Antonio Guterresas viešai pasmerkė „milžiniškas kančias“ ir „kolektyvinę bausmę“, kurią patiria 2,4 mln. Gazos gyventojų, sulaukdamas griežto atsakymo iš aukščiausiojo rango Izraelio diplomato Eli Coheno, kuris su visomis smulkmenomis papasakojo, kaip per vieną daugiausiai aukų Izraelio istorijoje nusinešusį išpuolį buvo žudomi civiliai, tarp jų – vaikai.Smarkiai išaugo ir smurtas okupuotame Vakarų Krante, kur sveikatos apsaugos atstovai praneša apie 100 palestiniečių aukų – dauguma jų žuvo per Izraelio karių atakas ir susidūrimus su Izraelio naujakuriais.Baisus skausmas, bet nuskausminamųjų nėraJT duomenimis, dėl per Izraelio antskrydžius padarytos žalos ar kuro trūkumo buvo uždaryta 12 iš 35 Gazoje esančių ligoninių ir beveik du trečdaliai iš 72 pirminės sveikatos priežiūros klinikų.Kuras reikalingas tam, kad būtų galima teikti gyvybiškai svarbias paslaugas – pavyzdžiui, Gazos galėtų veikti ligoninės, kuriose įrengti generatoriai, o humanitarinės pagalbos agentūros yra perspėjusios, kad, nustojus veikti medicinos įrangai, vandens gėlinimo įrenginiams ir sustojus skubiosios medicininės pagalbos automobiliams, mirusiųjų skaičius tik didės.Nustojus veikti generatoriams, ligoninės „taps morgais“, perspėjo Raudonasis kryžius.Be to, ligoninėms labai trūksta vaistų ir įrangos. „Trūksta nuskausminamųjų,“ – sakė Ahmadas Abdulas Hadi, Chan Juniso Nasero ligoninėje dirbantis ortopedijos chirurgas.„Sužeistieji patiria baisų skausmą, bet negalime laukti, kol bus baigta procedūra, todėl esame priversti operuoti. Jau ne vieną operaciją atlikome be nuskausminamųjų. Tai sunku ir skausminga, bet ką gi galime padaryti, neturėdami priemonių?“UNRWA taip pat nurodė, kad jos veiklą gali tekti nutraukti ir dėl kuro stygiaus. „Jei skubiai negausime kuro, jau (trečiadienio) vakare būsime priversti stabdyti savo veiklą Gazos Ruože,“ – antradienį pranešė agentūra.Degalai baigėsi ir pietiniame Rafos mieste esančiose degalinėse.„Meldžiame dievo, kad mums atvežtų kuro, kad nesustotų mašinos, traktoriai, skubiosios pagalbos automobiliai ir UNRWA galėtų tęsti savo veiklą ir padėti žmonėms,“ – naujienų agentūrai AFP sakė taksi vairuojantis Ibrahimas Namla.„Jei Gaza šiandien arba rytoj negaus kuro, bus katastrofa.“O smūgiai nesiliauja – vienas sviedinys pataikė į Rafoje esantį pastatą, kuriame gyventojų teigimu buvo daug vaikų.„Matėme, kaip bombarduojami vaikai, kuriuos savo glėbyje laikė jų motina,“ – pasakoja Ummas Omaras al-Khaldi, kurio kaimynai žuvo per atakas. „Kur arabai? Kur žmogiškumas? Pasigailėkite mūsų?„Dvigubi standartai“Karas Gazoje pakurstė baimes, kad konfliktas gali plisti, jei į jį įsitrauks daugiau Izraelio priešų – ypač artima Irano ir „Hamas“ sąjungininkė Libano organizacija „Hezbollah“, kurios pajėgos per sieną jau yra apšaudžiusios Izraelį ir sulaukusios atsakomosios ugnies – pranešama, kad per tokį apsišaudymą abejose pusėse buvo aukų.Kovoms tebesitęsiant, „Hezbollah“ lyderis Hassanas Nasrallah Beirute susitiko su vyresniais „Hamas“ ir „Islamo džihado“ atstovais, kad aptartų būdus pasiekti „realią pergalę... Gazoje ir Palestinoje“ bei sustabdyti Izraelio vykdomą „brutalią agresiją“, pranešė Libano judėjimas.Jordanijos karalius Abdullah kol kas yra paskutinis regiono vadovas, pokalbio su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu perspėjęs, kad besitęsiantis smurtas galėtų „baigtis sprogimu“ platesniame Vidurio Rytų regione.O jo žmona karalienė Rania apkaltino Vakarų šalių vadovus taikant „akis badančius dvigubus standartus“, kadangi jie nepasmerkia Izraelio dėl to, kad per Gazos bombardavimą žūva civiliai palestiniečiai.„Negi mums sakoma, kad šeimos, visos šeimos nužudyti nutaikius į ją ginklą negalima, tačiau nieko tokio, jei ji žus per artilerijos apšaudymą?“ – interviu su žurnaliste Christiane Amanpour iš naujienų agentūros CNN kalbėjo ji.Per trečiadienį Izraelio įvykdytas atakas pietų Sirijoje buvo nukauti aštuoni kariai, o per oro pajėgų antskrydį Alepo oro uostui suduotas jau ketvirts smūgis per dvi savaites, pranešė Damaske esanti gynybos ministerija.

Kreipdamasis į tautą Netanyahu pažadėjo: invazija į Gazos Ruožą įvyksPo akivaizdaus nuolatinio delsimo pradėti Izraelio pajėgų įsiveržimą į Gazos Ruožą, ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu kreipdamasis į tautą tvirtina, kad jis tikrai artėja. B. Netanyahu sakė, kad „esame kovos už savo egzistavimą įkarštyje“. Jis teigė, kad išlikę abu tikslai – sunaikinti „Hamas“ ir susigrąžinti įkaitus. B. Netanyahu sakė, kad visi „Hamas“ nariai „yra mirę vaikštantys vyrai“.Premjeras teigė, kad Izraelis ruošiasi antžeminei operacijai, tačiau nepaskelbs, kada ir kaip ji įvyks. Jis taip pat sakė, kad nesidalins savo svarstymais.B. Netanyahu sakė, kad buvo priimtas vieningas sprendimas dėl įsiveržimų į Gazos Ruožą laiko. „Mes ištrauksime visą kainą iš „Hamas“, – sakė jis ir vėl ragino Gazos civilius vykti į pietinę Gazos Ruožo dalį. Premjeras lyg pasigyrė, kad Izraelis pasitelkia pasaulio lyderių pagalbą ir kad dabar jie supranta, kad „Hamas yra ISIS, o ISIS yra Hamas“.

Izraelio ambasadorius JT dar kartą paragino Guterresą atsistatydintiIzraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose Giladas Erdanas reagavo į neseniai Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso išsakytus teiginius apie „Hamas“ karo prieš Izraelį priežastis, skelbia BBC.A. Guterresas anksčiau sakė, kad konfliktas „kilo ne iš nieko“, ir dėl to užsitraukė Izraelio, kuris apkaltino JT generalinį sekretorių bandymu pateisinti „Hamas“ agresiją, pyktį.Trečiadienį A. Guterresas sakė esąs sukrėstas tokios jo žodžių interpretacijos ir pabrėžė, kad smurtas prieš civilius gyventojus negali būti pateisinamas.Tačiau Izraelio šie paaiškinimai netenkino ir jis antrą kartą paragino A. Guterresą atsistatydinti.„JT gėda, kad generalinis sekretorius atsiėmė savo žodžius ir net nesugeba atsiprašyti už tai, ką vakar pasakė. Jis turėtų atsistatydinti“, – pareiškė G. Erdanas.Izraelio diplomatas apkaltino JT generalinį sekretorių „iškraipant tikrovę“.

Izraelis: daugiau nei pusė įkaitų turi užsienio pilietybęDaugiau nei pusė iš maždaug 220 „Hamas“ laikomų įkaitų turi 25 skirtingų šalių užsienio pasus, pranešė Izraelio vyriausybė, selbia „Sky News“. Tarp jų yra 54 Tailando piliečiai, 15 argentiniečių, 12 vokiečių, 12 amerikiečių, šeši prancūzai ir šeši rusai.Manoma, kad daugelis jų turėjo dvigubą Izraelio pilietybę, tačiau kai kurie, pavyzdžiui, tailandiečiai ir penki Nepalo įkaitai, beveik neabejotinai jos neturėjo.Vyriausybės duomenimis, Tailandas yra vienas iš didžiausių darbuotojų migrantų šaltinių Izraelyje – apie 30 000 jų dirba žemės ūkio sektoriuje.Pateikdama atnaujintus duomenis Izraelio vyriausybė taip pat sakė, kad patvirtinta, jog žuvo arba dingo 328 žmonės iš 40 šalių. Iš viso per „Hamas“ anksčiau šį mėnesį pradėtą puolimą žuvo apie 1 400 žmonių. Tarp kitų užsienio valstybių, patyrusių didelių nuostolių, buvo Jungtinės Valstijos – 34 žuvusieji ir penki dingusieji be žinios, Ukraina – 25 žuvusieji ir du dingusieji be žinios, Prancūzija – 23 žuvusieji ir vienas dingęs be žinios, Rusija – 23 žuvusieji ir keturi dingusieji be žinios.

Izraelis sutiko atidėti sausumos operaciją į Gazos RuožąIzraelis sutiko kol kas atidėti operaciją į Gazos Ruožą, kad JAV galėtų skubiai įrengti priešraketinę gynybą regione, pranešė „Wall Street Journal“, remdamasis JAV ir Izraelio pareigūnais. Naujienų portalo duomenimis, Pentagonas stengiasi dislokuoti beveik tuziną oro gynybos sistemų, kad apsaugotų JAV karius nuo raketų. „JAV pareigūnai kol kas įtikino izraeliečius palaukti, kol šios dalys bus sumontuotos jau šios savaitės pabaigoje“, – teigiama leidinyje. Izraelis taip pat atsižvelgia į pastangas tiekti humanitarinę pagalbą Gazos Ruože esantiems civiliams gyventojams, taip pat į diplomatines pastangas išlaisvinti „Hamas“ kovotojų laikomus įkaitus, sakoma pranešime.

Egipto prezidentas perspėjo nepulti Gazos sausumaEgipto prezidentas Abdelis-Fattah al-Sissi trečiadienį perspėjo, kad numatomas Izraelio puolimas tankiai apgyvendintame Gazos Ruože pasibaigtų dar didesniu skaičiumi civilių aukų.„Svarbu atsisakyti ruožo puolimo sausuma operacijos. Toks puolimas galėtų pasibaigti labai dideliu skaičiumi civilių aukų,“ – kalbėdamas per televiziją transliuojamoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu Kaire surengtoje bendroje spaudos konferencijoje sakė A. al-Sissi.Kaip teigė A. al-Sissi, prezidentų pokalbio metu aptarta būtinybė mažinti Izraelio susirėmimų su „Hamas“ intensyvumą, leisti į Gazą įvežti daugiau humanitarinės pagalbos ir užkirsti kelią konfliktui plisti.„Kalbėjome apie tai, kaip svarbu suteikti galimybę ir skirti laiko išlaisvinti daugiau Gazos Ruože esančių įkaitų ir kalinių, mėginant nuraminti situaciją,“ – sakė jis.

Atakuota Gazos mokykla, kurioje prieglobstį rado tūkstančiai žmoniųJT Palestinos pabėgėlių agentūra pranešė, kad Gazos Ruože per „smūgį iš arti“ buvo apgadinta pagalbos organizacijos valdoma mokykla, skelbia „Sky News“. Pietų Gazos Ruože, netoli sienos su Egiptu esančiame Rafos mieste, mokykloje prieglobstį rado 4 600 žmonių, pridūrė agentūra. Pranešama, kad per mokyklos ataką vienas žmogus žuvo ir 44 buvo sužeisti, įskaitant devynis vaikus. Šis smūgis buvo surengtas po to, kai organizacija įspėjo, kad bus priversta „gerokai sumažinti“ arba nutraukti savo humanitarines operacijas regione, jei skubiai negaus degalų. „Degalai yra skubiai reikalingi, kad agentūra galėtų tęsti gyvybes gelbstinčias humanitarines operacijas“, –teigiama agentūros pranešime. „Jei į Gazos Ruožą nebus tiekiami degalai, agentūra bus priversta gerokai sumažinti, o kai kuriais atvejais ir sustabdyti savo humanitarines operacijas visame Gazos Ruože. Artimiausios 24 valandos yra labai svarbios.“

„Hamas“ paleido ilgojo nuotolio raketas į Izraelio pietus ir šiaurę„Hamas“ grupuotės teroristai teigia iš Gazos Ruožo paleidę dvi ilgojo nuotolio raketas – Haifos kryptimi Izraelio šiaurėje ir Eilato link pietuose. Vietovėse į pietus nuo Haifos uostamiesčio buvo paskelbtas raketų pavojus, trečiadienį pranešė Izraelio kariuomenė.Raketa ten sprogo ore, skelbia Izraelio žiniasklaida, remdamasi kariuomene. Kita raketa esą nukrito atviroje teritorijoje šalies pietuose. Pranešimų apie žalą ar sužeistuosius kol kas nėra.

Žiniasklaida: Amerika bando sulaikyti Izraelį nuo sausumos puolimo GazojeAmerikos kariniai patarėjai, remdamiesi Irako karo pamokomis, bando sulaikyti Izraelį nuo plataus masto sausumos puolimo Gazos Ruože, praneša CNN. Padėdami Izraeliui parengti strategiją, kaip įveikti kovotojų grupuotę „Hamas“, patarėjai tikisi, kad IDF pavyks išvengti kruvinų mūšių miestuose, kaip tai JAV padarė Irake, CNN sakė keli šaltiniai.Konkrečiai jie analizuoja Faludžos, vieno kruviniausių Irako karo mūšių, pamokas.Jie pataria, kad užuot pradėjęs plataus masto sausumos puolimą, Izraelis turėtų derinti tikslius oro smūgius ir tikslingus specialiųjų operacijų reidus.J. Bideno administracija pasiuntė trijų žvaigždučių jūrų pėstininkų korpuso generolą konsultuoti IDF dėl puolimo planavimo, praneša CNN.Pareigūnai taip pat įspėjo, kad JAV vis labiau nerimauja, jog Izraelio strategija vykdyti sausumos puolimą yra „pusėtinai apgalvota“ ir tai gali lemti, kad Izraelio pajėgos neribotam laikui okupuos Gazos Ruožą.

JT vadovas „šokiruotas“ to, kaip „iškraipyti“ jo komentarai dėl Vidurio RytųJungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas trečiadienį nesutiko su tuo, kaip buvo „iškraipyti“ jo išvakarėse dėl palestiniečių nuoskaudų pasakyti komentarai, sukėlę Izraelio pasipiktinimą.„Esu šokiruotas, kaip kai kurios šalys iškraipė mano vakarykštį pasisakymą Saugumo Taryboje – tarytum aš teisinau „Hamas“ įvykdytus teroro aktus,“ – kalbėdamas su žurnalistais sakė A. Guterresas, tačiau konkrečiai Izraelio neįvardijo.Antradienį kalbėdamas Saugumo Tarybos posėdyje, JT vadovas, vėlgi neminėdamas Izraelio, pasmerkė „aiškius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos matome Gazoje“.Izraelį ypač papiktinusiuose komentaruose jis teigė, kad „svarbu suprasti, kad „Hamas“ atakos nebuvo įvykdytos iš niekur nieko“, o „Palestinos gyventojus jau 56 metus smaugia okupacija“.A. Guterresas trečiadienį sakė, kad „svarbu viską išsiaiškinti, ypač iš pagarbos aukoms ir jų šeimoms“.„Kalbėjau apie palestiniečių nuoskaudą. Ir galiu pacituoti, kad kalbėdamas aiškiai sakiau, jog „Palestinos žmonių nuoskauda negalima pateisinti pasibaisėtinų „Hamas“ išpuolių“.Izraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas atšaukė susitikimą su A. Guterresu ir antradienį vykusiame posėdyje piktai bedė į jį pirštu, skaidydamas vaizdingus liudininkų pasakojimus apie tai, kaip per spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytą išpuolį buvo žudomi civiliai.Izraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose Giladas Erdanas tiesiai šviesiai pareikalavo A. Guterreso atsistatydinti, socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašydamas, kad JT vadovas „pareiškė suprantąs teroristus ir žudikus.“Spalio 7 d „Hamas“ teroristai iš Gazos Ruožo įsiveržė į Izraelį ir, kaip teigia Izraelio valdžios atstovai, per pirmąją antpuolio dieną nužudė mažiausiai 1 400 žmonių, pagrinde civilių, kurie buvo šaudomi, luošinami ir deginami.Per Izraelio pradėtą atsakomąjį bombardavimą Gazoje žuvo daugiau nei 6 500 palestiniečių, dauguma jų – civiliai, nurodo „Hamas“ kontroliuojama Gazos sveikatos apsaugos ministerija.

ES vidaus reikalų komisarė įspėja dėl išpuolių EuropojeVykstant karui tarp Izraelio ir „Hamas“, Europos Sąjungos (ES) vidaus reikalų komisarė Ylva Johansson įspėja dėl išaugusios terorizmo grėsmės Europoje.„Yra didžiulė rizika, kad dėl padėties Artimuosiuose Rytuose padidės terorizmo grėsmė Europoje“, – sakė ji trečiadienį keliems Europos laikraščiams. Didžiausią riziką esą kelia tai, „kad išpuolius gali įvykdyti žmonės, kurie jau yra čia, jau yra radikalizavęsi“.Komisarė, anot laikraščio „Frankfurter Allgeimeine Zeitung“, atkreipė dėmesį virtinę Komisijos iniciatyvų ir įstatymų sugriežtinimų, kurie gali būti taikomi jau dabar. Esą yra parengtos gairės dėl geresnės religinių vietų ir viešųjų erdvių apsaugos, Komisija skiria tam finansinę paramą.Y. Johansson, be to, ragino policijos institucijas aktyviau keistis duomenimis ir paminėjo ES reglamentą dėl kovos su teroristiniu turiniu internete.Reglamentas, pavyzdžiui, įpareigoja tinklo operatorius per valandą pašalinti teroristinius turinius, jei jie gauna atitinkamą nacionalinių institucijų nurodymą. Tačiau šį instrumentą, anot komisarės, valstybės naudoja tik kaip „paskutinę priemonę“.

Izraelis pažėrė Turkijos prezidentui kritikos už mėginimą „apginti“ grupuotę „Hamas“Izraelis trečiadienį sukritikavo Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą po to, kai šis pavadino Gazą valdančią Palestinos smogikų grupuotę „Hamas“ „kovotojais už laisvę“ ir savo žemę.„Turkijos prezidento mėginimas apginti šią teroristinę organizaciją ir jo kurstantys žodžiai nepakeis to siaubo, kurį išvydo pasaulis,“ – rašoma Izraelio užsienio reikalų ministerijos pranešime, išplatintame po karu virtusio mirtino antpuolio Izraelio pietuose praėjus daugiau nei dviem savaitėms.https://twitter.com/LiorHaiat/status/1717179765117853794

JT: pasaulyje šiuo metu yra 114 mln. perkeltųjų asmenųJungtinės Tautos trečiadienį pranešė, kad pasaulyje priverstinai iš savo namų išvarytų žmonių skaičius viršijo 114 milijonų – tai rekordinis skaičius.„Dėl karo, persekiojimo, smurto ir žmogaus teisių pažeidimų visame pasaulyje perkeltųjų asmenų skaičius rugsėjo pabaigoje tikriausiai viršijo 114 milijonų“, – teigiama JT pabėgėlių agentūros UNHCR pranešime.Pirmąjį 2023 metų pusmetį tam daugiausiai įtakos turėjo karai Ukrainoje, Sudane, Mianmare ir Kongo Demokratinėje Respublikoje, užsitęsusi humanitarinė krizė Afganistane ir sausros, potvynių bei nesaugumo derinys Somalyje, teigė UNHCR.„Dabar pasaulis pagrįstai daugiausia dėmesio skiria humanitarinei katastrofai Gazoje. Tačiau visame pasaulyje gerokai per daug konfliktų plinta arba eskaluojasi, griaudami nekaltų žmonių gyvenimus ir išstumdami juos iš namų“, – sakė JT pabėgėlių reikalų vadovas Filippo Grandi.„Tarptautinės bendruomenės negebėjimas išspręsti konfliktų ir užkirsti kelio naujiems lemia gyventojų kraustymąsi ir kančias. Turime pasižiūrėti į save, dirbti kartu, kad užbaigtume konfliktus ir leistume pabėgėliams bei kitiems perkeltiems žmonėms grįžti namo arba pradėti gyvenimą iš naujo“, – sakė jis pareiškime.Savo Metų vidurio tendencijų ataskaitoje, kurioje analizuojamas priverstinis kraustymasis per pirmuosius šešis 2023 metų mėnesius, UNHCR teigė, kad iki birželio pabaigos pasaulyje priverstinai perkelta 110 mln. žmonių. Šis skaičius, palyginti su 2022 metų pabaiga, padidėjo 1,6 mln.UNHCR atstovas spaudai AFP patvirtino, kad naujasis skaičius yra rekordinis nuo 1975 metų, kai agentūra pradėjo rinkti duomenis.JT humanitarinės pagalbos agentūros OCHA duomenimis, nuo spalio 7 dienos, kai Izraelis, atsakydamas į beprecedentį „Hamas“ išpuolį, pradėjo Gazos Ruožą niokojančius smūgius, perkeltųjų asmenų skaičius Gazos Ruože pasiekė apie 1,4 mln.Daugiau nei pusė visų priverstų bėgti žmonių niekada nekerta tarptautinės sienos, teigė UNHCR.Metų vidurio ataskaitoje teigiama, kad pasaulyje beveik trečdalis visų priverstinai perkeltų asmenų yra kilę tik iš trijų šalių: Afganistano, Sirijos ir Ukrainos.„Stebint įvykius Gazoje, Sudane ir kitur, gali atrodyti, kad taikos ir sprendimų pabėgėliams bei kitiems perkeltiesiems perspektyva yra tolima, – sakė F. Grandi. – Tačiau negalime pasiduoti. Kartu su partneriais toliau sieksime sprendimų pabėgėliams ir juos rasime“.

„Hezbollah“ vadovas susitiko su aukštais „Hamas“ ir „Islamo džihado“ atstovaisLibano „Hezbollah“ grupuotės vadovas Hassanas Nasrallahas susitiko su aukštais palestiniečių teroristinių organizacijų „Hamas“ ir „Islamo džihadas“ (PIJ) atstovais. Apie tai pranešė „Hezbollah“ spaudos biuras.Pateiktais duomenimis, H. Nasrallahas susitiko su „Hamas“ vadovo pavaduotoju Salihu al Aruriu ir Siadu Nachaliu, kuris yra PIJ lyderis palestiniečių teritorijose, bei aptarė su jais „pastaruosius įvykius regione“.Be kita ko, buvo kalbama, „ką turi daryti pasipriešinimo (Izraeliui) ašis šioje jautrioje fazėje, kad pasiektų tikrą pasipriešinimo pergalę Gazoje ir Palestinoje“, – sakoma „Hezbollah“ pranešime. Tikslas esą yra sustabdyti „išdavikišką ir brutalią agresiją prieš mūsų tautą“.„Hezbollah“ paviešino ir susitikimo, kurio vieta ir laikas nebuvo įvardyti, nuotrauką. Ant sienos patalpoje kabojo mirusio Irano revoliucijos lyderio Rughollaho Chomeinio ir dabartinio šalies vadovo ajatolos Ali Khamenėjaus portretai.Padedant Iranui, šiitų organizacija „Hezbollah“ (Dievo partija) susikūrė 1982 m. kaip atsakas į Izraelio invaziją į Libaną. Nuo tada ji politinėmis priemonėmis, tačiau ir smurtu kovoja prieš Izraelį. H. Nasrallahas nuo karo tarp „Hamas“ ir Izraelio pradžios viešai situacijos nekomentavo. Nuo 2006 m. Izraelio ir Libano karo jis apskritai retai rodosi viešumoje.Kare tarp Izraelio ir Irano remiamų „Hamas“ teroristų tvyro nerimas, kad proiranietiška „Hezbollah“ grupuotė gali aktyviau įsitraukti į mūšius. „Hezbollah“ laikoma daug pavojingesne Izraeliui nei Gazos Ruožą kontroliuojanti „Hamas“.

Penkios priežastys, kodėl Izraelis nepradeda sausumos puolimoJau daugiau nei dvi savaites Izraelis grasina pradėti sausumos puolimą Gazos Ruože.Turkijos užsienio reikalų ministras trečiadienį perspėjo, kad tokia operacija būtų tiesiog žudynės.Izraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanjahu sudarė karo kabinetą ir pašaukė šimtus tūkstančių IDF rezervistų.Pasaulis laukia kito Izraelio žingsnio, tad kodėl jis dar neįvyko?, rašo „Sky News“.LyderystėPolitikos ir saugumo vadovai, priėmę sprendimą pulti, žino, kad gali būti, jog rašo „paskutinį savo viešojo gyvenimo skyrių,“ – NBC sakė Artimųjų Rytų ekspertas Robertas Satloffas.Daugelis jų prisiima tam tikrą atsakomybę už saugumo trūkumus, kurie leido įvykti mirtinam „Hamas“ išpuoliui spalio 7 d., ir supranta, kad po šio konflikto bus atliekami tyrimai, sakė Vašingtono Artimųjų Rytų studijų instituto atstovas Howardas Berkowitzas.ĮkaitaiGazoje tebėra apie 220 įkaitų, kurie, kaip manoma, yra paslėpti požeminių tunelių tinkle.Pareigūnams bus daromas spaudimas išgelbėti kuo daugiau įkaitų prieš bet kokį puolimą, o Joe Bideno administracijos šaltiniai teigia, kad JAV šiuo pagrindu rekomenduoja atidėti puolimą.Pavojus Izraelio kariamsBuvęs aukšto rango britų žvalgybos pareigūnas Philipas Ingramas naujienų kanalui „Sky News“ sakė, kad Gazos Ruože IDF susidurs su vienais nuožmiausių pasaulyje miesto teroristų kovotojais.Jis paaiškino, kad „Hamas“ žinos maršrutus, kuriais Izraelis keliaus, ir atakoms panaudos minas, geriausias snaiperių pozicijas ir savo tunelių tinklą.„Yra rizika pakliūti į labai pavojingus spąstus“, – NBC sakė buvęs Izraelio aukšto rango saugumo pareigūnas.„Hezbollah“Izraelio pareigūnų dėmesio centre bus Irano remiamos sukarintos grupuotės, veikiančios Sirijoje, Irake, Jemene ir, ko gero, svarbiausia – Libane.Galinga kovotojų grupuotė „Hezbollah“ nuo spalio 7 d. apsikeitė ugnimi su IDF virš Libano sienos ir perspėjo Izraelį dėl sausumos puolimo.„Šiuo metu niekas neturi apetito dviem frontams“, – sakė buvęs saugumo pareigūnas. Išėjimo planasB. Netanyahu nėra parengęs pasitraukimo plano, kaip ir kada palikti Gazos Ruožą, NBC sakė aukštas vyriausybės pareigūnas.Ir jei Izraelis pasieks savo strateginius tikslus, niekas nežino, kokie subjektai gali užimti „Hamas“ vietą.

Turkija ir Kataras sukritikavo „dvigubų standartų“ taikymą reaguojant į Izraelio ir „Hamas“ karąTurkijos ir Kataro užsienio reikalų ministrai trečiadienį apkaltino tarptautinę bendruomenę „dvigubų standartų“ taikymu reaguojant į vis didėjantį konfliktą tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“ Gazoje.Aukščiausiojo lygio Kataro diplomatas Mohammedas bin Abdulrahmanas Al-Thani sakė, kad abiejų Vakarų sąjungininkėmis esančių šalių vyriausybės „dar kartą patvirtina, kad mums nepriimtina tokia reakcija į krizę, kai žmonių gyvybių atžvilgiu yra taikomi dvigubi standartai“.„Negalima viename kontekste smerkti civilių žudymo, o kitame jį pateisinti,“ – teigė M. Al-Thani, kuris taip pat dar eina ir Kataro ministro pirmininko pareigas.Izraelis Gazos puolimą pradėjo po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ teroristai įvykdė precedento neturintį išpuolį per šalies sieną.Palestinos grupuotės smogikai iš Gazos įsiveržė į Izraelį ir nužudė 1 400 žmonių bei paėmė 222 įkaitus, nurodo Izraelio valdžios atstovai.Anot „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos, kare jau žuvo 6 546 žmonės, tarp žuvusiųjų daug vaikų.Vakarų šalių, tarp jų — Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Jungtinių Valstijų vyriausybės pasiūlė Izraeliui visapusišką paramą, nurodydamos, kad jis turi teisę gintis po mirtino „Hamas“ išpuolio.Kaip sakė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas, „Tai, kad kai kurios Amerikos ir Europos šalys nesugeba pasmerkti Gazos niokojimo bei šį regioną ištikusios nelaimės ir užkirsti jai kelio reiškia, kad yra taikomi dvigubi standartai ir prisidedama prie padėties destabilizavimo.Operaciją Gazoje būtina kuo skubiau sustabdyti. Turi būti atidaryti humanitariniai koridoriai,“ – pridūrė jis.Tiek Turkija, tiek Kataras tvirtai remia Palestiną ir palaiko ryšius su „Hamas“, Gazą valdančia islamistų grupuote.Turtingame Persijos įlankos emyrate, kuriame įsikūrusi didžiausia JAV karo bazė Vidurio rytuose, taip pat yra „Hamas“ politinis biuras ir pagrindinė savo noru į tremtį pasitraukusio islamistų lyderio Ismailo Haniyeh rezidencija.Kataras jau yra pasinaudojęs su JAV palaiminimu sukurtais ryšio su „Hamas“ kanalais, kad suvaidintų svarbų vaidmenį paleidžiant keturis iš daugiau nei 200 žmonių, kuriuos Gazos grupuotė laiko įkaitais.Kataro ministras pasakė, kad vienintelis būdas grąžinti taiką į Gazą ir aplinkinius regionus – palaikyti atvirus bendravimo kanalus.Jo teigimu, Doha ir Ankara toliau koordinuos veiksmus tarpusavyje ir su regioniniais partneriais, kad sušvelnintų konfliktą.Jis pasmerkė Kataro pozicijos atžvilgiu pareikštą kritiką, sakydamas, kad tokie komentarai „kenkia dedamos pastangoms, kelia riziką žmonių gyvybėms, o juos suprasti galima tik politinio šantažo kontekste“.

Ataskaita: „Hamas“ dvejus metus planavo išpuolį naudodamasi slaptu telefono tinkluAtaskaitoje teigiama, kad „Hamas“ dvejus metus planavo precedento neturinčius išpuolius pietų Izraelyje, naudodamasi slaptu telefono tinklu, įrengtu požeminių tunelių komplekse.Du su situacija susipažinę šaltiniai CNN sakė, kad telefono linijos leido kovotojams slapta kalbėtis tarpusavyje apie savo planus, kurių Izraelio žvalgyba nesusekė.Kad išvengtų aptikimo, „maža kovotojų ląstelė“ dvejus metus vengė naudotis kompiuteriais ar mobiliaisiais telefonais, pasakojo šaltiniai.„Nebuvo daug diskusijų, grįžimų pirmyn ir atgal bei koordinavimo už artimiausios teritorijos ribų“, – sakė vienas šaltinis.Žvalgybinė informacija, kuria Izraelis pasidalijo su JAV pareigūnais, atskleidė, kad „Hamas“ slėpė savo planus naudodama „senamadiškas kontržvalgybos priemones, pavyzdžiui, planavimo susitikimus rengė asmeniškai ir nesinaudojo skaitmeninėmis ryšio priemonėmis“, pranešė CNN.Izraelio kariuomenės štabo viršininkas, karinės žvalgybos vadovas ir žvalgybos tarnybos „Shin Bet“ vadovas pripažino, kad jų tarnybos nesugebėjo užkirsti kelio spalio 7 d. mirtiniems „Hamas“ išpuoliams.

„Hamas“ skelbia paleidusi raketą į kurortinį Eilato miestą„Hamas“ kovotojai pranešė, kad paleido raketą į pietinį Eilato kurortinį miestą, esantį maždaug už 220 km nuo Gazos Ruožo, skelbia BBC.Pranešimų apie sužeistuosius ar padarytą žalą negauta, tačiau vietiniai gyventojai pranešė girdėję sprogimą, o tai gali reikšti, kad raketa galėjo nukristi į atvirą vietovę arba sprogti ore, pranešė „Times of Israel“.Atsakomybę už Haifos apšaudymą prisiėmė ir „Hamas“ karinis sparnas – „Izz ad-Din al-Qassam“ grupuotė – ir teigė, kad raketą P-160 paleido reaguodama į civilių žudymą Gazoje.Izraelio kariuomenė šių pranešimų kol kas nekomentavo.

Kataras kalba apie pažangą derybose dėl „Hamas“ pagrobtų įkaitų paleidimoDerybose dėl „Hamas“ pagrobtų įkaitų paleidimo, pasak Kataro ministro pirmininko, pasiekta pažangos. Jis tikįs, kad labai greitai įvyks persilaužimas, sakė Mohammedas Bin Abdulrahmana al-Thanis spaudos konferencijoje su Turkijos užsienio reikalų ministru Hakanu Fidanu Dohoje, praneša agentūra „Reuters“.Kartu jis pabrėžė, kad vienintelis kelias į taikų konflikto sprendimą yra išlaikyti atvirus ryšių kanalus. Todėl Kataras toliau bendradarbiaus su Turkija ir regiono partneriais, kad būtų sušvelninta krizė. Turėdamas omenyje intensyvius Izraelio antskrydžius prieš Gazos Ruožą, M. B. A. al Thanis, kuris eina ir užsienio reikalų ministro pareigas, sakė, kad „Kataras smerkia kolektyvinės bausmės politiką“.Mediatoriai iš Kataro šiuo metu siekia, kad būtų paleista daugiau įkaitų, pirmiausiai moterys ir vaikai, agentūrai „Reuters“ sakė trys diplomatai.Katarą derybose dėl įkaitų paleidimo remia JAV. Spalio 7 d. Izraelyje buvo pagrobta per 220 asmenų, kurių amžius nuo 9 mėnesių iki 85 metų. Per „Hamas“ išpuolį daugiau kaip 1 400 žmonių žuvo.Iki šiol laisvę atgavo keturios įkaitės.

Sirijos Alepo oro uostui – Izraelio aviacijos smūgisIzraelio oro antskrydis ketvirtą kartą per dvi savaites buvo nukreiptas į Sirijos Alepo oro uostą, pranešė Sirijos valstybinė televizija, skelbia „Sky News“.Sirijos karinis šaltinis sakė, kad Izraelio „priešas“ surengė „oro ataką“ iš Viduržemio jūros krypties.Pasak šaltinio, ataka padarė žalos oro uosto kilimo ir tūpimo takui, kuris dėl Izraelio raketų smūgio neveikia nuo spalio 22 d.Pranešama, kad nuo konflikto pradžios Izraelis kelis kartus smogė Alepo oro uostui, taip pat buvo apšaudytas Sirijos Damasko oro uostas.

Naujausi įvykiai Izraelio kare su „Hamas“Po to, kai daugiau nei prieš pustrečios savaitės teroristai iš grupuotės „Hamas“ netikėtai užpuolė Izraelį ir, kaip teigia Izraelio valdžia, nužudė mažiausiai 1 400 žmonių, pagrinde civilių, trečiadienį karo apimtame Gazos Ruože jau 19 dienų tęsiasi mūšiai.„Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, po spalio 7 d. antpuolio per nesiliaujantį atsakomąjį Izraelio bombardavimą žuvo daugiau nei 5 700 palestiniečių, dauguma jų – civiliai, be to, didelė dalis aukų yra vaikai.Štai penki svarbiausi pastarosios paros įvykiai šiame kare.JT perspėja, kad gali sutrikti pagalbos tiekimasJT agentūra Palestinos pabėgėliams pranešė turėsianti nutraukti darbą Gazoje, jei iki trečiadienio negaus kuro.„Laikas baigiasi. Mums skubiai reikia kuro,“ – nurodė UNRWA komunikacijos direktorė Juliette Touma.Dėl kuro stokos Gazoje teko uždaryti jau šešias ligonines, praneša Pasaulio sveikatos organizacija.Savaitgalį į Gazą pateko nedidelis pagalbą gabenančių sunkvežimių konvojus, tačiau tai – vos nedidelė dalis įprasto sieną kertančio srauto.Aukų skaičius Gazoje ir Vakarų Krante didėjaJungtinės Tautos pranešė, kad antradienį užfiksuotas didžiausias nuo karo pradžios per vieną dieną žuvusių aukų skaičius, kuris Gazos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu siekia daugiau nei 700.Per naktį žuvo dar mažiausiai 80 žmonių, šimtai buvo sužalota, trečiadienį pranešė ministerija.Palestinos savivaldos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad, didėjant konfrontacijai tarp Izraelio karių ir naujakurių, okupuotame Vakarų Krante nuo spalio 7 d. žuvo 101 palestinietis.Izraelis smogė SirijaiPer Izraelio atakas trečiadienio rytą Sirijos pietuose buvo nukauti aštuoni kariai, praneša valstybinė Sirijos žiniasklaida.Izraelio karinės pajėgos nurodė, kad smūgiai Sirijos karinei infrastruktūrai ir minosvaidžiams buvo suduoti atsakant į antradienį paleistas raketas.Didžiojoje Britanijoje veikianti Sirijos žmogaus teisių observatorija pranešė, kad smūgių metu „buvo sunaikinti ginklų sandėliai ir Sirijos oro gynybos radaras“, taip pat buvo pataikyta į pėstininkų dalinį.„Hezbollah“ susitiko su „Hamas“ atstovais ir „Islamo džihado“ vadaisOrganizacijos „Hezbollah“ lyderis Hassanas Nasrallah Libane susitiko su grupuotės „Hamas“ ir „Islamo džihado“ vadais, kad aptartų būdus paremti Palestinos kovotojų grupuotes kovoje su Izraeliu, trečiadienį pranešė Libano grupuotė.„Hezbollah“, tarp kurios ir Izraelio pasienio ruože nuo karo pradžios tęsiasi susišaudymas, pranešė, kad buvo kalbama apie tai, ko reikia, norint Gazoje „pasiekti realią pergalę“ ir sustabdyti Izraelio vykdomą „brutalią agresiją“.Dėl karo nukenčia regiono ekonomikaIzraelio karas su „Hamas“ jau dabar daro neigiamą poveikį kaimyninių šalių ekonomikai, trečiadienį Saudo Arabijos investuotojų forume pasakė Tarptautinio valiutos fondo vadovė.„Pažvelkite į kaimynines šalis – Egiptą, Libaną, Jordaniją, jau dabar matyti, kad jos patiria poveikį,“ – Saudo Arabijos sostinėje Rijade vykstančiame forume „Future Investment Initiative“ kalbėjo TVF vadovaujanti Kristalina Georgieva.

„Hamas“: jau žuvo daugiau nei 6 tūkst. palestiniečiųPasak „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos, per konfliktą žuvusių palestiniečių skaičius viršijo 6 000.Ministerija teigė, kad nuo spalio 7 d. žuvo mažiausiai 6 546 žmonės, įskaitant 2 704 vaikus, ir dar 17 439 buvo sužeisti.Nuo vakar, kai „Hamas“ pranešė, kad žuvo 5 791 palestinietis, šis skaičius padidėjo beveik 1 000.„Sky News“ negali nepriklausomai patikrinti šio skaičiaus.

Į Izraelį iš Libano paleista prieštankinė raketaIzraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė, kad atsako į „teroristų“ iš Libano paleistą prieštankinę raketą, skelbia „Sky News“.Raketa buvo nutaikyta į karius Avivimo vietovėje netoli Izraelio ir Libano sienos.Izraelio pusė nepranešė apie sužeistuosius, sakė IDF ir pridūrė, kad jos tankai ir artilerija šaudė į šaudymo šaltinį.

Erdoganas pareiškė atšaukiantis planus apsilankyti IzraelyjeTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį pareiškė atšaukiantis planus apsilankyti Izraelyje dėl jo „nežmoniško“ karo prieš „Hamas“ narius Gazoje.„Turėjome projektą vykti į Izraelį, bet jis atšauktas, mes nevažiuosime“, –parlamente valdančiosios partijos įstatymų leidėjams sakė R. T. Erdoganas ir pridūrė, kad laiko „Hamas“ „išvaduotojais“, kovojančiais už savo žemę.Ankaros santykiai su Izraeliu buvo įšaldyti dėl Izraelio reido į Turkijos laivą, vežusį į Gazą pagalbą, per jį 2010 m. žuvo 10 civilių. Praėjusį mėnesį per Jungtinių Tautų viršūnių susitikimą Niujorke R. T. Erdoganas susitiko su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, tai rodė santykių pagerėjimą, prasidėjusį pernai priimtu sprendimu vėl paskirti ambasadorius.Turkijos lyderis nepasakė, kada ketino apsilankyti Izraelyje. Ankara ketino dalyvauti Jungtinių Amerikos Valstijų propaguojamame gamtinių dujų vamzdyno projekte.„Žinoma, turėjome gerų ketinimų, bet (B. Netanyahu) jais piktnaudžiavo“, – sakė R. T. Erdoganas. „Jei jis irgi būtų turėjęs gerų ketinimų, mūsų santykiai galėjo būti kitokie, bet dabar, deja, taip nebus“, – pridūrė jis.Pirmąją karo dieną R. T. Erdogano tonas buvo santūresnis, jis pasmerkė visus išpuolius prieš civilius ir ragino Izraelį reaguoti saikingai. Tačiau po praėjusios savaitės smūgio prie ligoninės Gazoje, jis sukėlė didelius ir piktus protestus visame musulmonų pasaulyje, nors dėl to kaltas ne Izraelis, o palestiniečių paleista raketa, R. T. Erdogano pasisakymai tapo griežtesni.Antradienį R. T. Erdoganas apkaltino Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą, tarp jos nuolatinių narių yra JAV, Didžioji Britanija ir Prancūzija, nusilenkus „Izraelio režimui“. Trečiadienį jis pridūrė: „Tie, kurie nepriklauso regionui, turėtų liautis pilti žibalą į ugnį. Visos šalys turėtų patraukti rankas nuo gaiduko, paliaubos turi būti paskelbtos nedelsiant (...) Turi būti pradėtos tiesioginės arba netiesioginės derybos dėl įkaitų išlaisvinimo“.Tikimasi, kad šeštadienį R. T. Erdoganas pasirodys didžiuliame Stambule rengiamame mitinge už palestiniečių teises.

R. T. Erdoganas: „Hamas“ nėra teroristinė organizacijaTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad „Hamas“ nėra teroristinė organizacija, o išsivadavimo grupė, kovojanti už savo žemę.Kalboje savo partijos įstatymų leidėjams parlamente R. T. Erdoganas sakė, kad Izraelis pasinaudojo gerais Turkijos ketinimais ir nevyks į Izraelį, kaip planavo anksčiau.Jis paragino nedelsiant nutraukti ugnį tarp Izraelio ir „Hamas“ ir paragino pasaulio galias daryti spaudimą Izraeliui sustabdyti Gazos Ruožo bombardavimą.

IDF tvirtina, kad nužudė dar vieną aukšto rango „Hamas“ vadąIzraelio gynybos pajėgos (IDF) teigia, kad per antskrydį nukovė dar vieną aukštą „Hamas“ vadą Taysirą Mubašerį.Kariuomenė teigė, kad Mubasheras buvo „atsakingas už daugybę teroro išpuolių prieš Izraelio civilius ir IDF karius per daugelį metų“.https://twitter.com/idfonline/status/1717075843749487060?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1717075843749487060%7Ctwgr%5E2c8241dd17f8fae0a27d47481bc9a39d7e5b8a97%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-live-updates-gaza-latest-sky-news-blog-12978800

Izraelis skelbia nukovęs dar vieną įtakingą „Hamas“ vadąIzraelio gynybos pajėgos tikina per antskrydį nukovusios dar vieną įtakingą „Hamas“ vadą, rašo „Sky News“.Skelbiama, kad, pasitelkus karinę ir saugumo žvalgybą, buvo susektas ir neutralizuotas „Hamas“ teroristinės organizacijos Chan Juno bataliono vadas Taysiras Mubasheras.Izraelio kariuomenės atstovų teigimu, T. Mubasheras „atsakingas už daugybę teroristinių išpuolių tiek prieš Izraelio civilius, tiek prieš Izraelio gynybos pajėgas“. Izraelis tikina pastarajame konflikte jau pašalinęs nemažai „Hamas“ vadų ir kovotojų.https://twitter.com/idfonline/status/1717075843749487060?ref_src=twsrc%5Etfw

Trečiadienį E. Macronas Kaire susitiks su Egipto prezidentuVėliau trečiadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, baigdamas kelionę, per kurią siekia neleisti krizei išplisti, Kaire surengs derybas su kolega iš Egipto Abdeliu Fattah Al Sisi, pranešė E. Macrono biuras.Egiptas yra vienas svarbių tarpininkų, mėginančių pasiekti daugiau nei 200 „Hamas“ Gazoje laikomų įkaitų išlaisvinimo. Antradienį E. Macronas jau atskirai susitiko su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu, o prieš išvykdamas į Egiptą Amane turėjo susitikti su Jordanijos karaliumi Abdullah II.

Gazos Ruožą pasiekė ketvirtoji sunkvežimių su pagalba vilkstinėAnkstų trečiadienį iš Egipto į Gazos Ruožą per Rafos pasienio perėjimo punktą įvažiavo dar 20 sunkvežimių su pagalba, pranešė vienas pareigūnas.Pagalbą priėmė palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis ir Jungtinių Tautų pagalbos palestiniečių pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūra (UNRWA), naujienų agentūrai „dpa“ pareiškė Egipto Raudonojo Pusmėnulio vadovas Khaledas Zayedas. Pasak jo, į Gazos Ruožą, be kita ko, įvežta vaistų, mišinių kūdikiams ir vandens.Vieno saugumo šaltinio teigimu, ši pagalba turėjo būti atgabenta antradienį, tačiau pristatymas buvo atidėtas, nes vilkikai turėjo važiuoti į El Augos perėjimo punktą tarp Egipto ir Izraelio, kur buvo tikrinami, ir tik po to grįžo į Rafos punktą.El Auga yra už maždaug 70 kilometrų į pietus nuo Rafos pasienio perėjimo punkto.Skaičiuojama, kad nuo šeštadienio į Gazos Ruožą jau atvyko 74 sunkvežimiai su pagalba.Paramą teikia Egiptas, kitos šalys ir JT agentūros. Nuo spalio 12 dienos į El Arišo oro uostą atvyko bent 32 lėktuvai su tarptautine pagalba.Izraelis yra inicijavęs Gazos Ruožo apgultį. Taip šalis reaguoja į spalio 7 dieną prieš ją prasidėjusius teroristinės grupuotės „Hamas“ išpuolius. Tankiai apgyvendintas Gazos Ruožas buvo atkirstas nuo maisto, degalų, vaistų, vandens ir kitų būtiniausių reikmenų tiekimo, o tai pakurstė nuogąstavimus dėl galimos humanitarinės katastrofos.

Izraelio įsiveržimą į Gazos Ruožą vilkina nesutarimai ir tarptautinis spaudimasIzraelis vis nepradeda sausumos invazijos į Gazos Ruožą, nors skelbia, kad ji neišvengiama. Pasak žiniasklaidos ir ekspertų, sausumos operacija vėluoja dėl tarptautinio spaudimo, politinio ir karinio susiskaldymo bei susirūpinimo dėl įkaitų.Praėjus devyniolikai dienų po daugiausiai aukų pareikalavusio Gazos Ruožą valdančio palestiniečių islamistų judėjimo „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį, kariuomenė nepaliaujamai bombarduoja šią teritoriją. Tačiau, neskaitant kai kurių nedidelių įsiveržimų, sausumos puolimas nepradėtas.„Yra pasitikėjimo krizė tarp (Izraelio ministro pirmininko) Benjamino Netanyahu ir IDF (kariuomenės)“, – sakoma dienraščio „Yedioth Ahronoth“ redakcijos skiltyje. Pasak jos autoriaus Nahumo Barneos, „vyriausybei sunku priimti sprendimus svarbiausiais, kaip visi sutaria, klausimais“.Pasak jo cituojamų šaltinių vyriausybėje ir kariuomenėje, „B. Netanyahu pyksta ant generolų ir kaltina juos dėl to, kas nutiko“, izraeliečiai tai vadina „spalio 7-osios fiasko“. Tą dieną šalis buvo priblokšta, kai „Hamas“ teroristai įsiveržė per Gazos Ruožo sieną ir nužudė daugiau nei 1 400 žmonių. Per didžiausią Izraelio istorijoje išpuolį jie pagrobė daugiau nei 220 įkaitų. Visa tai paskatino Izraelį bombarduoti Gazos Ruožą, „Hamas“ teigimu, ten žuvo beveik 6 tūkst. žmonių.Visos Izraelio pagrindinės politinės jėgos, tiek dešiniojo, tiek kairiojo sparno, deklaruoja vienybę. Tačiau „ginčai dėl šių operacijų kelia įtampą, ypač tarp ministro pirmininko B. Netanyahu ir gynybos ministro Yoavo Gallanto“, antradienio kairiųjų dienraštyje „Haaretz“ rašė apžvalgininkas Amosas Harelis.Valstybinis radijas atkreipė dėmesį į „premjero ir aukšto rango kariškių nesutarimus“ ir kaltinimus vieni kitiems, kad nepavyko užkirsti kelio kruvinam „Hamas“ išpuoliui.„Abipusis pasitikėjimas“Pasak apžvalgininkų, oficialiuose pareiškimuose dažnai minimas požiūrių suartėjimas aukščiausiu lygiu, bet iš tikrųjų tai reiškia visai ką kita - dirbtinį vieningo fronto pobūdį.„Ministras pirmininkas, gynybos ministras ir IDF štabo viršininkas glaudžiai ir visapusiškai bendradarbiauja visą parą, kad Izraelis pasiektų ryžtingą pergalę prieš „Hamas“, – sakoma antradienį paskelbtame Vyriausybės spaudos tarnybos komunikate. „Tarp premjero, gynybos ministro ir IDF štabo vado yra visiškas pasitikėjimas, vieningai siekiamas tikslas aiškus“, – sakoma jame.Tačiau Izraelio Tarptautinio kovos su terorizmu instituto (IKT) žvalgybos specialistas Patrickas Bettane'as patvirtino, kad „dėl sausumos puolimo nesutariama“. Jis pridūrė, kad viską apsunkina Gazos Ruože laikomi įkaitai. „Prieš veikdamas Izraelis nori išsiaiškinti, kaip galima būtų išspręsti šią problemą“, - sakė jis.Pagrobtųjų ir išvežtųjų į Gazą artimieji kasdien rengia demonstracijas prie Y. Gallanto namų Tel Avive. Izraelio politikos ekspertas Akiva Eldaras tvirtina, kad „po emocijų, kurias sukėlė šios baisios žudynės, Bibi (B. Netanyahu) ir generolai pradeda mastyti skirtingai“. Jis sakė, kad JAV karinio personalo buvimu Izraelyje siekiama užkirsti kelią bet kokiam žingsniui, galinčiam lemti įkaitų, įskaitant amerikiečių, mirtį. Tai, pasak A. Eldaro, kitoje šviesoje parodo B. Netanyahu ir Y. Gallanto pažadus, kad po karo grupuotės „Hamas“ nebeliks.„Gražūs“ žodžiaiNepaisant to, kariuomenės vadas Herzi Halevi pakartojo, kad jo tikslas yra visiškai pašalinti „Hamas“ ir jos lyderius. „Esame gerai pasirengę sausumos operacijoms pietuose“, – sakė jis kariams.Pasak politikos analitiko Danielio Bensimono, yra nesutarimų ar ne, aišku tai, kad „amerikiečiai ir europiečiai atvyksta į Izraelį ir žeria gražius žodžius siekdami užkirsti kelią sausumos puolimui“. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį buvo dar vienas užsienio lyderis, apsilankęs regione ir susitikęs su Izraelio premjeru B. Netanyahu.„Tarptautinė bendruomenė baiminasi, kad sausumos operacija sukels grandininę reakciją, galinčią apimti visą regioną ir gal net toliau“, – sakė D. Bensimonas.Izraeliečius sujaudino užuojauta ir solidarumas, reiškiamas per pastarąsias dvi savaites į šalį atvykusių lyderių, įskaitant JAV prezidentą Joe Bideną, apsilankiusį spalio 18 dieną. E. Macronas sakė izraeliečiams, kad „kovoje su šiomis teroristinėmis grupuotėmis“ jie nėra vieni, bet perspėjo „neplėsti konflikto“.Pasak D. Bensimono, „J. Bidenas ir E. Macronas kalba gražius dalykus“, bet iš tikrųjų siekia sustabdyti Izraelio įsiveržimą į Gazą ir neleisti Iranui įsitraukti į konfliktą per šiitų judėjimą „Hezbollah“, savo statytinį Libane.

Per Izraelio oro antskrydžius žuvo 8 Sirijos kariaiPer Izraelio ataką šalies pietvakariniame regione žuvo aštuoni Sirijos kariai, o dar septyni buvo sužeisti, pranešė Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA, remdamasi kariniu šaltiniu.SANA pranešė, kad Izraelis smogė Sirijos kariniams taikiniams per „išpuolį iš oro“ 1.45 val. vietos laiku Daraos kaime.Izraelio gynybos pajėgos anksčiau trečiadienį pranešė, kad Izraelio naikintuvai surengė antskrydžius prieš Sirijos karinę infrastruktūrą ir minosvaidžių paleidimo įrenginius.

UNICEF: per Izraelio atakas Gazos Ruože jau žuvo 2 360 vaikųJungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF) teigia, kad per Izraelio kontratakas Gazos Ruože jau žuvo 2 360 vaikų.Dar 5 364 vaikai buvo sužeisti, nurodė organizacija. Ji kalbėjo apie „nesiliaujančias atakas“.Nuo spalio 7 dienos, kai Izraelyje prasidėjo netikėtas teroristinės grupuotės „Hamas“ puolimas, Izraelio kariuomenė bombarduoja taikinius Gazos Ruože ir ruošiasi sausumos operacijai.„Padėtis Gazos Ruože yra didėjanti dėmė ant mūsų kolektyvinės sąžinės. Vaikų mirčių ir sužeidimų skaičiai yra tiesiog pribloškiantys“, – teigė UNICEF Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos padalinio vadovė Adele Khodr.Anot UNICEF, Gazos Ruože fiksuojamas vandens stygius, o tai itin neigiamai veikia vaikus, kurie sudaro maždaug 50 proc. tenykštės populiacijos.Fondas paragino visas puses susitarti dėl paliaubų, sudaryti sąlygas humanitarinės pagalbos teikimui ir paleisti visus įkaitus.

Izraelio gynybos pajėgos skelbia pastebėjusios „tunelį paliekančius“ „Hamas“ teroristus, jie jūra bandė patekti į IzraelįSavo paskyroje „Telegram“ Izraelio gynybos pajėgos skelbia, kad „teroristų požeminė slėptuvė“ buvo netoliese Zikimo šalies pietinėje dalyje.„Izraelio laivynas ir oro pajėgos, taip pat ir sausumos pajėgos sustabdė teroristus, užkirto kelią jų bandymui infiltruotis Izraelyje“, – teigiama įraše. „Izraelio naikintuvai ir kariai Gazos Ruože pataikė į priešų tunelį ir jų ginklų sandėlį“, – sako Izraelis. Šiuo metu „tiesioginio naujos infiltracijos pavojaus nėra“, tačiau daugiau detalių nepateikia.

Palestiniečių žiniasklaida: per Izraelio antskrydį netoli pabėgėlių stovyklos Vakarų Krante žuvo trys žmonėsTrys žmonės žuvo, o dar keli buvo sužeisti per Izraelio antskrydį netoli Dženino pabėgėlių stovyklos Vakarų Krante. Tai trečiadienį pranešė palestiniečių žiniasklaida.„Izraelio lėktuvas paleido mažiausiai dvi raketas į grupę žmonių netoli Dženino stovyklos“, žuvo trys žmonės, o dar keli buvo sužeisti, sakoma WAFA pranešime, kuriame remiamasi vietiniais šaltiniais.Izraelio kariškiai savo pareiškime pažymėjo, kad ėmėsi „kovos su terorizmu veiksmų “ rajone, tačiau neminėjo aukų.Jie tvirtino reagavę į ataką, kurią surengė „ginkluoti teroristai“, „šaudę ir mėtę sprogstamuosius įtaisus į Izraelio saugumo pajėgas“.JT humanitarinė agentūra OCHA teigia, kad mažiausiai 95 palestiniečiai žuvo Vakarų Krante nuo to laiko, kai Izraelis anksčiau šį mėnesį paskelbė karą grupuotei „Hamas“ Gazos Ruože.Karas įsiplieskė po to, kai spalio 7 d. palestiniečių islamistų judėjimo smogikai įsiveržė iš Gazos Ruožo į Izraelį ir ten pradėjo siautėti. Izraelio pareigūnų teigimu, jie nužudė daugiau kaip 1 400 žmonių.Teroristai taip pat pagrobė daugiau kaip 220 įkaitų per didžiausią Izraelio istorijoje išpuolį. Atsakydamas į tai Izraelis intensyviai bombardavo Gazos Ruožą, kur, kaip teigia „Hamas“, jau žuvo 5 791 žmogus.

Izraelio kariuomenė: atakuojami Sirijos kariniai taikiniaiPasak Izraelio kariuomenės, karo lėktuvai anksti trečiadienį smogė Sirijos armijos infrastruktūrai ir minosvaidžių pozicijoms.Ji teigė, kad tai buvo atsakas į ugnį iš Sirijos vėlų antradienio vakarą.Kariuomenė sakė, kad pirmiausia reagavo artilerijos ugnimi, kol jos lėktuvai pradėjo atakas.Izraelis teigė, kad minosvaidžių paleidimo įrenginiai ir infrastruktūra priklauso Sirijos armijai.Sirija kol kas nekomentavo.

Aštuoni pagalbos sunkvežimiai pasiekė GaząĮ Gazos ruožą iš Egipto įvažiavo aštuoni sunkvežimiai su vandeniu, maistu ir vaistais, pranešė Palestinos Raudonasis Kryžius. Pranešime teigiama, kad tai buvo ketvirtoji skubios pagalbos vilkstinė, patekusi į anklavą nuo karo su Izraeliu pradžios.Penkiuose iš sunkvežimių buvo vanduo, dviejuose – maistas, viename – vaistai, sakoma agentūros pranešime.

IDF paskelbė garso įrašą, kuriame „Hamas“ kovotojas giriasi, kad nužudė 10 žydų Izraelio gynybos pajėgos pasidalijo garso įrašu, kuriame teigiama, kad „Hamas“ kovotojas giriasi nužudęs 10 žydų. Nepriklausomai nepatvirtintame įraše tariamai galima išgirsti, kaip „Hamas“ kovotojas skambina savo šeimai iš mirusios moters telefono ir praneša, kad „savo rankomis“ nužudė 10 žydų. Šį vakarą JT Saugumo Taryboje šį garso įrašą paviešino Izraelio užsienio reikalų ministras. „Atidarykite mano „WhatsApp“ dabar ir pamatysite visus žuvusiuosius“, – skambutyje sako kovotojas. „Tėti, aš kalbu su tavimi iš žydės telefono. Aš nužudžiau ją ir jos vyrą. 10 nužudžiau savo rankomis. Tėti, 10 savo rankomis“, - garso įraše skamba vyriškas balsas. https://twitter.com/cogatonline/status/1716888695457128583?ref_src=twsrc%5Etfw

Daugumai Izraelio mokyklų trečiadienį leidžiama vėl atverti duris Remiantis naujomis šiandienos „Home Front Command“ gairėmis, mokyklos visame Izraelyje galės atsidaryti nuo rytojaus, įskaitant Jeruzalę, Tel Avivą ir Haifą. Anksčiau šiose srityse buvo leidžiamas nuotolinio mokymosi ir asmeninio aktyvumo derinys, atsižvelgiant į prieigą prie bombų slėptuvių ir personalo.Ši direktyva taikoma K-12 mokykloms „didžiojoje šalies dalyje“, tačiau neapima vakarų Negevo, Aškelono, Ašdodo ir kitų Gazos Ruožo vietovių, kur mokymasis asmeniškai vis dar draudžiamas. Kitose srityse, tokiose kaip Libano siena, Golanas ir centrinis Negevas, ir toliau bus galima mokytis asmeniškai vadinamosiomis saugiomis saugumo sąlygomis kartu su nuotoliniu mokymu.Ši naujausia direktyva techniškai galioja tik iki spalio 26 dienos 18 val. Jeruzalės savivaldybė paskelbė, kad mokyklos dirbs rytoj, o Tel Avive savivaldybė pareiškė, kad iki savaitės pabaigos bus leista atidaryti tik mokyklas, kurios turi tinkamą apsaugą visiems mokiniams.

Izraelio pajėgos: dvi raketos iš Sirijos buvo paliestos į Izraelį Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad dvi raketos buvo paleistos iš Sirijos į šiaurinį Izraelį ir sukėlė pavojaus signalą Golano aukštumų bendruomenėse – Neot Golan, Bnei Yehuda ir Givat Yoav.Anot IDF, abi raketos nukrito atvirose vietose. IDF teigia atsakanti artilerijos apšaudymu.

„Hamas“: Izraelis per pastarąją valandą nužudė mažiausiai 50 žmoniųIzraelio kariuomenė per pastarąją valandą nužudė iki 50 žmonių, pranešė „Hamas“ vadovaujamos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas.Ashrafas al Qidra sakė, kad IDF išplėtė savo taikinių zonas visame Gazos Ruože.Tai įvyko po to, kai ministerija pareiškė, kad Izraelio oro antskrydžiai per vieną dieną nusinešė daugiau nei 700 palestiniečių gyvybių.A. al Qidra sakė, kad tai didžiausias mirčių skaičius, koks užregistruotas per 24 valandas, nuo konflikto pradžios prieš daugiau nei dvi savaites.

Blinkenas perspėjo Iraną, kad JAV ryžtingai atsakys į bet kokį išpuolįIzraelio kare su „Hamas“ didėjant įtampai, valstybės sekretorius Antony Blinkenas antradienį perspėjo Iraną, kad Jungtinės Valstijos „ryžtingai“ atsakys į bet kokį jo parankinių išpuolį.„Jungtinės Valstijos nesiekia konflikto su Iranu. Mes nenorime, kad šis karas plėstųsi. Bet jei Iranas ar jo parankiniai kur nors užpultų JAV personalą, būkite tikri. Mes ginsime savo žmones, ginsime savo saugumą – greitai ir ryžtingai,“ – JT Saugumo Tarybos posėdžio metu kalbėjo A. Blinkenas.Jungtinės Valstijos yra apkaltinusios Iraną padedant Islamo valstijos grupuotei rengti naujas atakas prieš Irake dislokuotas JAV pajėgas.Irano dvasininkija remia „Hamas“, spalio 7 d. Izraelyje surengusią kruviną puolimą, kuris sulaukė plataus masto Izraelio atsako. Be to, Iranas palaiko glaudžius santykius su Libano šiitų smogikų grupuote „Hezbollah“, tarp kurios ir Izraelio taip pat ne kartą yra kilę konfliktų.Jungtinės Valstijos, būdamos pagrindiniu diplomatiniu Izraelio rėmėju, praėjusią savaitę vetavo rezoliucijos dėl konflikto projektą, sakydamos, kad joje turėtų būti aiškiai ginama Izraelio teisė į savigyną.Jungtinės Valstijos parengė nuosavą rezoliucijos projektą, kuriame reiškiama užuojauta dėl aukų tiek Izraelio, tiek Palestinos pusėje, ir ginama „prigimtinė visų valstybių teisė į individualią ir kolektyvinę savigyną“, tuo pat metu vykdant tarptautinėje teisėje numatytus įsipareigojimus.Naujojoje rezoliucijoje „atsižvelgiama į kitų Tarybos narių pastabas, kurias išgirdome pastarosiomis dienomis,“ – sakė A. Blinkenas.Dalindamasis vaizdingais pasakojimais, kaip „Hamas“ teroristai žudo vaikus ir kitus civilius, A. Blinkenas klausė: „Kur pasipiktinimas? Kur pasibjaurėjimas? Kur atmetimas? Kur vienareikšmiškas šių baisybių pasmerkimas?“„Turime užtikrinti kiekvienos tautos teisę apginti save ir neleisti tokiai žalai pasikartoti. Nė vienas šios Tarybos narys – nė viena visai šiaip institucijai priklausanti tauta – negalėtų toleruoti ar netoleruotų savo žmonių žudymo,“ – kalbėjo A. Blinkenas.

Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius priartėjo prie 5 800Nuo karo pradžios spalio 7 d. Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius, tenykštės Sveikatos ministerijos duomenimis, išaugo iki 5 791. Be to, 16 297 asmenys buvo sužeisti, antradienį pranešė ministerija „Hamas“ kontroliuojamame Gazos Ruože. 2 360 žuvusiųjų esą yra vaikai ir jaunuoliai.Šių duomenų nepriklausomai patikrinti šiuo metu nėra galimybės.

URM patvirtino, kad Gazoje žuvo du ukrainiečių vaikaiUkrainos užsienio reikalų ministerija patvirtino dviejų ukrainiečių vaikų žūtį Gazos Ruože, jų tapatybė nustatyta. Apie tai agentūrai „Ukrinform“ pranešė ministerijos atstovas.„Užsienio reikalų ministerija patvirtina dviejų 2014 ir 2017 metais gimusių Ukrainos vaikų žūtį Gazos Ruože. Jų tapatybė nustatyta“, – sakė atstovas.Jis pareiškė užuojautą vaikų tėvams ir informavo, kad Ukrainos atstovybė Ramaloje (Vakarų Krante) aiškinasi žūties aplinkybes ir palaiko kontaktą su vaikų šeimomis.

Zikime vis dar girdimi šūviai Atrodo, kad kova su Gazoje įsikūrusiais „Hamas“ teroristais, mėginusiais iš jūros įsiskverbti į Izraelį, tebevyksta, praneša „Channel 12“.Anot jo, Zikimo rajone girdimas šūvių aidas, o virš galvos skrenda kariniai sraigtasparniai.Izraelio pajėgos teigia, kad jos ir toliau tyrinėja teritoriją.„Walla“ praneša, kad netoliese esančio Zikimo kibuco gyventojams buvo pranešta, kad mūšiai vyksta pakrantėje, o ne kibuce.Pranešimai apie nužudytų teroristų skaičių svyruoja nuo penkių iki aštuonių.

Izraelio Golano aukštumose skamba sirenos: skelbia apie pavojų iš SirijosPietinėse Golano aukštumose skamba raketų sirenos, kurios rodo galimą raketų apšaudymą iš Sirijos.Izraelio gynybos pajėgos teigia tiriančios pavojaus signalo priežastis.Prieš dvi savaites iš Sirijos į šiaurinį Izraelį buvo paleista daug minosvaidžių, kurie nepadarė žalos.

Netanyahu kreipėsi į karius: mes laukiame kito etapo – jis jau vykstaIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šiandien aplankė karius stovykloje, sakydamas, kad šalis susiduria su „kitu etapu“ savo konflikte prieš „Hamas“.Vizito pradžioje dalinio vadas apžvelgė jo veiklą nuo spalio 7 d. prasidėjusių kautynių.Kalbėdamas su kovotojais, jis sakė: „Mes laukiame kito etapo, jis jau pakeliui. Jūs tai žinote, esate jo dalis, esate ietis. Turime tik vieną užduotį – sutriuškinti „Hamas“, sutriuškinti jį. Mes nesustosime, kol to nepadarysime, su jūsų pagalba. Aš pasitikiu jumis, Izraelio žmonės pasitiki jumis, aš didžiuojuosi jumis ir sveikinu jus“, - kalbėjo premjeras.Jis taip pat jiems pasakė, kad Izraelis „smogė priešui milžiniška jėga“ ir „nužudė daug dešimčių teroristų, galbūt daug daugiau“.

JT pareigūnas: pagalbos vilkstinė šiandien neįvažiuos į Gazą20 sunkvežimių vilkstinė, turėjusi gabenti pagalbą į apgultą Gazos Ruožą per Rafah perėją iš Egipto, į regioną neįvažiavo, pranešė JT pareigūnas.„Tikimės, kad priemonės rytoj galės patekti į Gazą“, – sakė JT pagalbos atstovė Eri Kaneko.Nuo šeštadienio į Gazą įvažiavo 54 sunkvežimiai, gabenę maistą, vaistus ir vandenį.Tačiau JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas tai apibūdino kaip „pagalbos lašą poreikių vandenyne“.

Bidenas: humanitarinė pagalba į Gazą nepatenka pakankamai greitaiJAV prezidentas Joe Bidenas perspėja, kad humanitarinė pagalba į Gazą nepatenka pakankamai greitai.Antradienį per Nacionalinių mokslo ir Nacionalinių technologijų ir inovacijų medalių įteikimo ceremoniją East Room prezidentas buvo paklaustas, ar, jo nuomone, pagalba civilius Gazos Ruože pasiekia greitai. „„Nepakankamai greitai“, – žurnalistams sakė J. Bidenas.CNN pranešė, kad 20 sunkvežimių, gabenusių humanitarinę pagalbą, pirmadienį pravažiavo Rafah sienos kirtimo punktą į Gazą, pranešė JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA). Savaitgalį į Gazos ruožą iš viso galėjo įvažiuoti 34 sunkvežimiai.Tačiau pagalbos agentūros perspėjo, kad šie pirmieji kuklūs pristatymai mažai kuo palengvins daugiau nei 2 milijonų žmonių, gyvenančių apgultame anklave, poreikius.Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby, pirmadienį paspaudęs dėl humanitarinės pagalbos Gazos Ruože, žurnalistams sakė: „Tai turi būti vykdoma kuo greičiau ir kiek įmanoma daugiau“.

„Hamas“ paleido raketas į Izraelį, sužeisti penki žmonėsAntradienį penki žmonės buvo sužeisti per „Hamas“ kovotojų raketų ataką Izraelio centre, pranešė pagalbos tarnybos, skelbia BBC.Vietos žiniasklaida šį apšaudymą, dėl kurio visame centriniame Izraelyje įsijungė oro pavojaus sirenos, apibūdino kaip vieną didžiausių nuo spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio.

Užsienio reikalų ministras: JT saugumo taryba nuvylė palestiniečius Palestinos užsienio reikalų ministras Riyadas al-Maliki apkaltino JT saugumo taryba neveikimu vis didėjančio smurto Vidurio Rytuose akivaizdoje.„Argi saugumo tarybos pareiga nėra palaikyti taiką ir saugumą pasaulyje bei užtikrinti, kad būtų paisoma mūsų tautoms garantuotų JT chartijos principų ir tikslų?“ – sakė R. al-Maliki, kalbėdamas galingiausios JT institucijos aukšto lygio pasitarime, kuris antradienį vyko Niujorke.Vidurio Rytuose kylant smurto bangai, saugumo tarybai ligi šiol nepavyko susitarti dėl bendros pozicijos.R. Al-Maliki sukritikavo tarybą, sakydamas, kad izraeliečių ir palestiniečių atžvilgiu ji taiko dvigubus standartus.Praėjusią savaitę dėl JAV pareikšto veto nebuvo priimtas Brazilijos pateiktas rezoliucijos dėl humanitarinės pagalbos projektas, kurį palaikė daugelis šalių. Vašingtonas jau seniai kaltinamas dangstąs savo sąjungininką Izraelį nuo nepageidaujamų rezoliucijų.Šiuo metu Joe Bideno administracija rengia nuosavą rezoliucijos projektą, kuriame akcentuojama Izraelio teisė į savigyną.JT saugumo tarybos nariai antradienį susirinko į posėdį, kad aptartų „padėtį Vidurio Rytuose, įskaitant Palestinos klausimą“.

Izraelio ambasadorius sukritikavo „šokiruojantį“ JT vadovo pasisakymąIzraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose pasmerkė JT generalinio sekretoriaus António Guterreso saugumo tarybos posėdyje pasakytus žodžius, pavadindamas jo pasisakymą „šokiruojančiu“, o jo požiūrį – „amoraliu“.A. Guterresas griežtai sukritikavo Izraelį už besitęsiančius Gazos antskrydžius, kurie prasidėjo po to, kai spalio 7 d. Izraelį užpuolė „Hamas“ teroristai.Jis pasmerkė „Hamas“ atakas, bet pasakė, kad palestiniečių atžvilgiu neturėtų būti taikoma „kolektyvinė bausmė“.Ambasadorius Giladas Erdanas į tai atsikirto socialiniame tinkle X (buvęs tviteris).„Šokiruojantis JT generalinio sekretoriaus pasisakymas saugumo tarybos posėdyje, tuo metu, kai į visą Izraelį skrieja raketos, galutinai ir aiškiai parodė, kad generalinis sekretorius yra visiškai atitrūkęs nuo mūsų regiono realybės ir kad į nacių teroristų iš „Hamas“ įvykdytas skerdynes jis žvelgia iškreiptai ir amoraliai.“G. Erdanas tęsė toliau: „Jo pareiškimas, kad „„Hamas“ atakos nebuvo įvykdytos iš niekur nieko“, reiškia, kad užjaučia teroristus ir žudikus. Tai tikrai nesuvokiama. Tikrai liūdna, kad po Holokausto įsteigtos organizacijos vadovas laikosi tokio siaubingo požiūrio. Tikra tragedija!“Savo kalboje A. Guterresas sakė, kad „taip pat svarbu suprasti, kad „Hamas“ atakos nebuvo įvykdytos iš niekur nieko. Palestinos gyventojus jau 56 metus smaugia okupacija.“

Izraelio gynybos pajėgos teigia nukovusios tris „Hamas“ vado pavaduotojusIzraelio kariuomenė nukovė tris „Hamas“ vado pavaduotojus, pranešė šalies gynybos pajėgų atstovas, skelbia „Sky News“. Trys vyrai buvo nužudyti padedant Izraelio saugumo agentūrai „Shin Bet“, socialiniame tinkle X rašė Danielis Hagari. „IDF, vadovaujant žvalgybos tarnybai „Shin Bet“, šį vakarą sutrukdė teroristinės organizacijos „Hamas“ teroristams“, – sakė Izraelio gynybos pajėgų atstovas. Jis teigė, kad tarp nužudytųjų buvo Nuzirato bataliono vado pavaduotojas Abdelis Rahmanas, Šati bataliono vado pavaduotojas Khalilis Mahjazas ir Šeiko Radvano bataliono vado pavaduotojas Khalilis Tetharis.

„Iš kokio pasaulio esate?“ – paklausė Izraelio ministras JT vadovo po kritikos dėl Gazos bombardavimoAntradienį Izraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas pasmerkė JT vadovą Antonio Guterresą dėl pastarojo kritikos Izraelio Gazoje vykdomos kampanijos atžvilgiu, vaizdingai nupasakodamas, kas vyko „Hamas“ išpuolio prieš civilius metu.„Ponas generalini sekretoriau, iš kokio pasaulio esate?“ E. Cohenas paklausė A. Guterreso neeilinio saugumo tarybos posėdžio krizei aptarti metu.

JT vadovas griežtai sukritikavo Izraelio vykdomą Gazos bombardavimąJT generalinis sekretorius António Guterresas griežtai sukritikavo Izraelį dėl nepaliaujamų Gazos antskrydžių, kurie buvo pradėti kaip atsakas į prieš daugiau nei dvi savaites „Hamas“ teroristų įvykdytas izraeliečių skerdynes.Po spalio 7 d. teroristinių išpuolių, Izraelis, ruošdamasis sausuma pultį Palestinos sritį, buvo nurodęs civiliams palestiniečiams evakuotis į Gazos Ruožo pietinę dalį.„Saugoti civilius nereiškia nurodyti daugiau nei 1 milijonui gyventojų evakuotis į pietus, kur nėra pastogės, nėra maisto, nėra vandens, nėra vaistų ar kuro, ir po to toliau tęsti tų pačių pietinių regionų bombardavimą,“ – antradienį sakė A. Guterresas, kalbėdamas JT saugumo tarybos posėdyje Niujorke.Aiškiai kreipdamasis į Gazą kontroliuojančią islamistų grupuotę „Hamas“, A. Guterresas pasmerkė civilių naudojimą vietoje gyvųjų skydų, kas yra laikoma karo nusikaltimu.„Man gilų susirūpinimą kelia akivaizdūs tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, kuriuos šiuo metu matome Gazoje. Nė viena ginkluoto konflikto šalis nėra virš tarptautinės humanitarinės teisės normų.“A. Guterresas dar kartą pakartojo griežtai smerkiąs „Hamas“ prieš Izraelį įvykdytas atakas, sakydamas, kad jų pateisinti neįmanoma.Jo teigimu, pagrįsta „Palestinos žmonių nuoskauda negalima pateisinti pasibaisėtinų „Hamas“ išpuolių. O tokiais pasibaisėtinais išpuoliais negalima pateisinti kolektyvinės bausmės, taikomos visų palestiniečių atžvilgiu.“

Izraelis skelbia, kodėl neprasideda sausumos puolamoji operacijaIzraelis yra „pasirengęs sausumos operacijoms“, tačiau sprendimą priims „kartu su politiniu ešelonu“, pareiškė šalies gynybos pajėgų vadas, skelbia „Sky News“.„Telegram“ kanale paskelbtame kreipimesi IDF generalinio štabo viršininkas generolas leitenantas Herzi Halevi sakė, kad kariuomenė parengė aukštos kokybės puolimo planą savo tikslams pasiekti. „Mes tam treniravomės, gerai apsirūpinome viena pažangiausių pasaulyje įranga“, – sakė jis.„Tačiau svarbiausia, kad šioms misijoms turime pačius geriausius karius. Noriu aiškiai pasakyti: IDF yra pasirengusios sausumos operacijoms ir kartu su politiniu ešelonu priims sprendimą dėl kito etapo būdo ir laiko.“ Izraelio sausumos operacijos buvo laukiama nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ pradėjo puolimą. Generolas leitenantas H. Halevi sakė, kad yra „taktinių ir strateginių veiksnių“, kurie suteikia pajėgoms „daugiau laiko“ tobulėti ir „išnaudoti kiekvieną minutę“.

Erdoganas su Putinu telefonu aptarė Gazos karąTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas su Rusijos kolega Vladimiru Putinu telefonu aptarė Gazos karą. Per pokalbį R. T. Erdoganas pabrėžė, kad, jo požiūriu, „brutalumas prieš palestiniečių žemę“ vis labiau didėja ir žūsta vis daugiau civilių, antradienį pranešė prezidentūra. R. T. Erdoganas, be to, kaltino Vakarus tylint dėl humanitarinės krizės Gazos Ruože.Gazos Ruožą kontroliuojantis „Hamas“ judėjimas spalio 7 d. surengė civilių žudynes Izraelyje bei pagrobė įkaitų. Į tai reaguodamas Izraelis paskelbė visišką vandens, elektros ir degalų tiekimo Gazos Ruožui blokadą ir pradėjo oro antskrydžius. Be to, Izraelio pajėgos rengiasi saugumo operacijai šioje palestiniečių teritorijoje.JAV, ES ir Izraelis laiko „Hamas“ teroristine organizacija. Turkija tuo tarpu – ne. Ankara palaiko kontaktus su „Hamas“ ir teigia, jog siekia įkaitų išlaisvinimo.

JT pareigūnas: šiandien į Gazą atvyks dar 20 pagalbos sunkvežimiųAntradienį į Gazos ruožą turėtų atvykti dar 20 pagalbos sunkvežimių, pranešė aukštas JT pareigūnas, skelbia „Sky News“. Pareigūnas pridūrė, kad prekės į regioną bus atgabentos iš Egipto. Šeštadienį į Gazą įvažiavo 20 sunkvežimių, kurie yra pirmasis pagalbos krovinys, atgabentas į šią teritoriją po to, kai Izraelis karo pradžioje įvedė visišką blokadą.Sekmadienį Izraelis į Gazą įleido antrą 15 sunkvežimių konvojų. Pirmadienį į Gazą įvažiavo trečias nedidelis pagalbos konvojus iš Egipto.Jie įvažiavo iš Egipto per Rafos perėją – vienintelį kelią į Gazą, kurio nekontroliuoja Izraelis.

„Hamas“: įkaitai bus paleisti tik į Gazą pristačius kuro ir vaistųAntradienį „Hamas“ valdžios atstovas perspėjo, kad islamistų grupuotė daugiau įkaitų nepaleis, kol į apsiaustą Gazos Ruožą bus leista įvežti medicininių priemonių ir kuro.Pirmadienį iš Gazos Ruožo buvo paleistos dvi izraelietės, kurias „Hamas“ laikė įkaitėmis. Dar du JAV piliečiai buvo paleisti penktadienį. Iš viso įkaitais laikoma daugiau nei 220 asmenų.„Humanitariniais tikslais besąlygiškai paleidome keturis [įkaitus], tačiau jei norima, kad jų būtų paleista daugiau, esame priversti reikalauti, kad tarptautinė bendruomenė imtų daryti didesnį spaudimą Izraeliui atverti Rafos pasienio punktą, kad per jį į Gazą būtų tiekiamas kuras ir medicininės priemonės,“ – naujienų agentūrai dpa sakė grupuotės „Hamas“ politinio biuro narys ir atstovas Libane Osama Hamdanas.O. Hamdanas, kuriam yra gerai žinomas derybų dėl įkaitų procesas, pabrėžė, kad turėti galimybę gydytis ligoninėje, kai Izraelis kiekvieną dieną vykdo antskrydžius – viena iš pagrindinių Palestinos gyventojų teisių.„Gazos gyventojai turi teisę į minimalių humanitarinių poreikių patenkinimą, pavyzdžiui, teisę gydytis žaizdas, kurias jiems daro Izraelis“ antskrydžių metu, pridūrė jis.„Izraelis turi liautis puldinėjęs mūsų gyventojus, kad galėtume paleisti tuos, kurie buvo pagrobti,“ – kalbėjo O. Hamdanas.Mažiausiai 222 asmenys buvo paimti įkaitais, kai teroristai iš Gazą kontroliuojančios islamistų grupuotės spalio 7 d. įvykdė teroristinį išpuolį prieš Izraelio bendruomenes.Per antpuolį Gazos pasienyje 1 400 žmonių žuvo, o šalis niekaip negali atsigauti po patirto šoko.„Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, Izraelio vykdomas atsakomasis Gazos bombardavimas nusinešė daugiau nei 5 000 gyvybių. Atlikti nepriklausomą šių skaičių patikrinimą nėra galimybės.Tiek JAV, tiek ES yra pavadinusi „Hamas“ teroristine organizacija. Po antpuolių Palestinos pakrantės teritorija, kurią nuo 2007 m. valdo „Hamas“, gyvena visiškoje Izraelio apsiaustyje, į sritį per Izraelio teritoriją netiekiamas maistas, vanduo, kuras.Vienintelė pagalba Gazos gyventojams, kurių ruože yra apie 2,2 mln., iš Egipto sunkvežimiais patenka per Rafos pasienio punktą.

Pritrūkus degalų, Gazoje neveikia trys ligoninėsTrys Gazos Ruožo ligoninės buvo priverstos užsidaryti, nes pritrūko degalų elektros generatoriams, pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministras, skelbia „Sky News“.Mai al-Kaila sakė, kad reikia skubiai sukurti saugų koridorių, kuriuo sužeistieji ir sunkiai sergantys žmonės būtų vežami gydytis į Egipto ligonines.Anksčiau šiandien Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad beveik du trečdaliai sveikatos priežiūros įstaigų Gazoje nustojo veikti. Po to, kai buvo perspėta, kad dėl Izraelio blokados pavojingai mažėja degalų kiekis.

Leista „Hamas“ narius suimti 90 dienų be teisės turėti advokatąIzraelio generalinė prokurorė Galia Bacharav-Miara antradienį patvirtino skubų sprendimą, kuriuo leidžiama iki 90 dienų pratęsti „Hamas“ narių suėmimą be teisės turėti advokatą, pranešė „Haaretz“. Tačiau sprendimą turi patvirtinti apygardos teismo teisėjas.Iki šiol maksimalus suėmimo be teisės turėti advokatą laikotarpis buvo 60 dienų.Generalinio prokuroro nuomonėje teigiama, kad pratęsimo būtinybė atsirado dėl to, kad sunku apklausti „Hamas“ narius, susijusius su išpuoliu prieš Izraelį.Be to, suimtieji turi daug vertingos informacijos, todėl nerimaujama, kad leidimas jiems susitikti su advokatais gali trukdyti tyrimo procesui, sakoma nuomonėje.

Prancūzijos prezidentas ragina steigti tarptautinę koalicija kovai su „Hamas“Į Izraelį solidarumo vizito po spalio 7 d. įvykdytų išpuolių atvykęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino įtraukti Gazos teroristinę grupuotę „Hamas“ į tarptautinės koalicijos kovai su Islamo valstybės grupuote priešų sąrašą.Po pokalbių su Gazos Ruožo sausumos invazijai besirengiančio ir „Hamas“ sunaikinti ketinančio Izraelio vadovais E. Macronas taip pat sakė, kad būtina „vėl ryžtingai pradėti“ taikos Vidurio Rytuose procesą.Pasak E. Macrono, „su „Hamas“ kovoti turėtų“ ir kovai su Islamo valstybe suburta pasaulinė koalicija.Prancūzijos prezidentas sakė šį pasiūlymą pristatęs susitikimų su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir kitais „tarptautiniais partneriais“ metu.„Turėtume suformuoti regioninę ir tarptautinę koaliciją kovoti su mums visiems grėsmę keliančiomis teroristų grupuotėmis,“ – su B. Netanyahu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje kalbėjo jis.Kaip nurodo šaltinis Eliziejaus rūmuose, E. Macrono pasiūlymas „grindžiamas pasaulinės koalicijos kovai su Islamo valstybe įgyta patirtimi, regint, kad kai kuriuos jos veiklos aspektus galima panaudoti kovai su „Hamas“.“Koalicija buvo įsteigta 2014 m. ir teigia turinti 86 „nares“ – tokias šalis ir grupuotes, kaip Europos Sąjunga ir Arabų lyga.Be pagrindinis savo veiklos tikslo – priešintis Islamo valstybei Irake ir Sirijoje – koalicija taip pat siekia užkirsti kelią džihadistų finansavimui, dalintis žvalgybine informacija ir teikti paramą daugeliui šalių, be kita ko apmokanti Irako ginkluotąsias pajėgas.E. Macronas buvo paskutinis iš eilės Vakarų vadovų, pareiškusių paramą Izraelio atsakui į Palestinos teroristinės grupuotės atakas, per kurias Izraelio teigimu žuvo 1 400 žmonių, dauguma jų – civiliai.„Hamas“ valdžia teigia, kad per atsakomąjį Izraelio bombardavimą Palestinos srityje žuvo 5 791 žmogus, dauguma aukų taip pat buvo civiliai. Kaip sako Izraelis, per šimtus kasdienių antskrydžių siekiama sunaikinti „Hamas“ vadus ir karinius objektus.Taikos procesasE. Macronas kalbėjo, kad koalicijos plėtra būtų naudinga Izraeliui ir jo kaimynėms, taip pat patiriančioms grupuotės „Hamas“, kurią Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos yra pavadinusios teroristine organizacija, keliamą „grėsmę“.„Kova turi būti negailestinga, tačiau ne be taisyklių, nes esame su teroristais kovojančios demokratinės valstybės, valstybės, kurios paiso teisių į karą ir užtikrina humanitarinę pagalbą,“ – sakė E. Macronas.Prieš vizitą Prancūzijos prezidentūra pranešė, kad vizito Izraelyje metu E. Macronas sieks Gazoje sudaryti „humanitarines paliaubas“, tačiau po susitikimo su B. Netanyahu apie tai nebuvo užsiminta.Prancūzijos prezidentas paragino „ryžtingai“ atnaujinti pastangas, kad būtų sukurta Palestinos valstybė, pareikšdamas, kad „Palestinos klausimą būtina išspręsti protingai“.„Izraelio saugumas negali būti tvarus, jeigu su Palestina vėl nebus ryžtingai pradėtas politinis procesas.“Palestinos savivalda pranešė, kad antradienį Prancūzijos prezidentas turėjo vykti į Ramalą, kur buvo numatytas jo susitikimas su Palestinos prezidentu Mahmudu Abbasu.„Rytoj susitiksiu su keletu regiono lyderių, kad bandytume pasiekti konkrečius tikslus, kuriuos esame sau iškėlę,“ – kalbėjo jis.E. Macronas susitiko su trisdešimties per spalio 7 d. įvykdytą antpuolį žuvusių ir devynių be žinios dingusių Prancūzijos piliečių, iš kurių mažiausiai vienas yra laikomas įkaitu, šeimomis.Jis kalbėjo, kad visų įkaitų išlaisvinimas turi būti karinės operacijos „uždavinys numeris vienas“.Kaip ir kiti Vakarų vadovai, kalbėdamas su B. Netanyahu ir Izraelio prezidentu Isaacu Herzogu E. Macronas sakė, kad Izraelis „nėra vienas“ ir pabrėžė, kad Prancūzija taip pat nukentėjo nuo teroristų išpuolių.„Manau, mūsų pareiga yra kovoti su šiomis teroristų grupuotėmis, kovoti be sumaišties... ir neleidžiant šiam konfliktui išplisti.“Irano remiamai „Hezbollah“ ir Izraelio kariuomenei kiekvieną dieną artilerijos sviediniais apšaudant viena kitos pozicijas Libano ir Izraelio pasienyje, Vakarų vyriausybės nerimauja, kad konfliktas gali plisti.E. Macronas teigė, kad „Hezbollah“, Iranas ir Jemeno hučiai neturėtų „prisiimti nepasvertos rizikos atverdami naujus frontus“.Savo vizitų Izraelyje metu praėjusią savaitę tą patį susirūpinimą išreiškė ir JAV prezidentas Joe Bidenas, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas bei Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.

Žiniasklaida: JAV generolas padeda Izraeliui planuoti sausumos operaciją Gazos RuožeJungtinės Valstijos, anot žiniasklaidos, padeda Izraeliui rengtis sausumos operacijai Gazos Ruože. Be kita ko, JAV jūrų pėstininkų korpuso trijų žvaigždučių generolas James Glynnas patarinėja Izraelio ginkluotosios pajėgoms dėl invazijos į tankiai apgyvendintą teritoriją, rašo portalas „Axios“.Apie tai, kad J. Glynnas, kuris jau Irake kovojo su „Islamo valstybės“ (IS) teroristais, yra nusiųstas į Izraelį, Pentagonas patvirtino ir leidiniui „New York Times“. Tačiau tai esą nereiškia, kad JAV priima sprendimus už Izraelį. Jei prasidės dalinių invazija, J. Glynno „ten nebus“, pabrėžė Pentagonas.Vašingtonas, laikraščio duomenimis, baiminasi, kad sausumos operacija gali pareikalauti daug palestiniečių civilių aukų. Ir JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas per pokalbį telefonu su kolega iš Izraelio Joavu Galantu dar kartą pabrėžė, kokia svarbi civilių apsauga, teigė Pentagono šaltiniai.Tačiau JAV vyriausybė esą taip pat abejoja, ar Izraelio ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios antžeminei operacijai. Vašingtonas baiminasi, kad Izraelis gali nepasiekti savo karinių tikslų Gazos Ruože, rašo laikraštis, remdamasis aukštais JAV vyriausybės pareigūnais.

Auga skaičius britų, žuvusių per „Hamas“ išpuolį IzraelyjeIšaugo skaičius britų aukų, žuvusių per „Hamas“ teroristų ataką prieš Izraelį. Žuvo 10 bričių ir britų, antradienį stočiai „Sky News“ sakė vyriausybės narė Victoria Atkins.Tarp aukų, jos duomenimis, yra dvi 13 ir 16 metų amžiaus seserys bei jų motina. V. Atkins taip pat paminėjo žuvusį fotografą, kuris išpuolio išvakarėse ketino grįžti į Tel Avivą, bei studentą, kuris „Hamas“ teroristų užpultame muzikos festivalyje Izraelyje dirbo apsauginiu.Anot V. Atkins, šešis Didžiosios Britanijos piliečiai dar laikomi dingusiais. Manoma, kad jie gali būti „Hamas“ įkaitai. Kartu pareigūnė pabrėžė, kad „situacija greitai keičiasi“. Skaičius „gali kisti, o gali ir ne“.Anksčiau buvo pranešama apie devynis žuvusius britus.

Žiniasklaida: Izraelis pasiuntė įspėjimą RusijaiIzraelis diplomatiniais kanalais pasiuntė įspėjimą Rusijai po Maskvos reakcijos į „Hamas“ išpuolį, kurį vadinamieji z propagandininkai palaikė atvirai, o valdininkai užslėptai – smerkdami Izraelio kariuomenės veiksmus Gazos Ruože.Kaip remdamasis „Kan“ rašo portalas „The Moscow Times“, nepasitenkinimą išreiškiantis pranešimas prieš kelias dienas nusiųstas į Maskvą, po to, kai Izraelio valdančiosios partijos „Likud“ narys Amiras Veitmanas pagrasino Kremliui „atpildą“ už palaikymą „Hamas“, kurią Vakarų šalys vienbalsiai pripažįsta teroristine grupuote.„Rusijos elgesys – Izraelį smerkiantys pareiškimai prieštarauja sunkiai situacijai, kurioje šiuo metu yra Izraelis, tai yra karo padėčiai“, – „Kan“ cituoja Izraelio diplomatų raštą Maskvai.Izraelio, kuris neprisijungė prie sankcijų Rusijai, pasipiktinimą sukėlė Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimai; šis pavadino nepriimtina Gazos sektoriaus apsiaustį, motyvuodamas tuo, kad ten gyvena du milijonai žmonių, o iš jų ne visi, pasak V. Putino, palaiko „Hamas“.Spalio 7 d. „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį, po kurio įkaitais paimta daugiau nei 200 žmonių, V. Putinas pasitelkė naujai antiamerikietiškos retorikos porcijai – jis apkaltino Vašingtoną mėginimu „monopolizuoti“ Artimųjų Rytų [situacijos] sureguliavimą. „Tai – ryškus žlugusios Jungtinių Valstijų pavyzdys“, – pareiškė V. Putinas. „Hamas“ savo ruožtu pareiškė, kad vertina V. Putino poziciją besitęsiančios sionistinės agresijos klausimu ir tai, kad jis nepripažįsta Gazos apsiausties.Rusija, priešingai nei JAV ir ES, nepaskelbė „Hamas“ teroristine organizacija, be to, palaikė glaudžius ryšius su judėjimu, kuris atėjo į valdžią Palestinoje 2006 m., primena „James Martin Center for Nonproliferation Studies“ branduolinio ginklo neplatinimo programos direktorė Hanna Notte.Jos teigimu, „Hamas“ delegacija reguliariai lankėsi Maskvoje, susitikdavo su Užsienio reikalų ministerijos vadovu Sergejumi Lavrovu ir jo pavaduotoju Sergejumi Bogdanovu, o po įsiveržimo į Ukrainą ir nutrūkus santykiams su Vakarais, Rusija suartėjo su Iranu, vienu iš pagrindinių „Hamas“ rėmėjų“.Be to, kelerius pastaruosius metus į Palestiną, tikėtina, iš Irano buvo gabenami rusiški ginklai – prieštankinės raketos, priešlėktuvinės gynybos sistemos ir kt., pabrėžė H. Notte.

Beveik du trečdaliai Gazos sveikatos priežiūros įstaigų neveikiaPasaulio sveikatos organizacija (PSO) pranešė, kad beveik du trečdaliai sveikatos priežiūros įstaigų Gazos Ruože nebeveikia, skelbia „Sky News“.Po perspėjimo, kad dėl Izraelio blokados pavojingai mažėja degalų kiekis, buvo paskelbta, kad šiose įstaigose trūksta degalų.PSO teigė, kad visoje teritorijoje nustojo veikti 46 iš 72 sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant 12 iš 35 ligoninių.

Žiniasklaida: Izraelis gali atidėti sausumos operacijąIzraelis, anot žiniasklaidos, pareiškė esąs pasirengęs atidėti sausumos operaciją Gazos Ruože. Tai sudarytų sąlygas deryboms dėl didelio skaičiaus įkaitų, pagrobtų ir išvežtų į Gazos Ruožą, paleidimo, antradienį rašo portalas „Axios“, remdamasis Izraelio atstovais.Izraelis, anot pranešimo, pasirengę atidėti antžeminę operaciją kelioms dienoms. Tačiau Izraelio kariuomenė nenori atsisakyti sausumos operacijos planų, jei ir įvyktų sandoris dėl įkaitų išlaisvinimo. Susitarimo sąlyga yra visų moterų ir vaikų paleidimas. Prasidėjus sausumos operacijai, sandoris, anot Izraelio, nebus įmanomas.Kariuomenės duomenimis, radikalių palestiniečių rankose Gazos Ruože dar yra mažiausiai 220 įkaitų. Penktadienį ir pirmadienį buvo paleista po dvi moteris.Anot pranešimo, „Hamas“ už pirmadienį paleistų įkaičių išlaisvinimą pradžioje reikalavo šešių valandų paliaubų. Tačiau Izraelis tai atmetė, kad nesukurtų precedento. Šalis baiminasi, kad „Hamas“ priešingu atveju kas kartą už dviejų įkaitų paleidimą reikalaus paliaubų. Izraelis būgštauja, kad paliaubas „Hamas“ gali išnaudoti persigripavimui ir persikėlimui iš vienos slėptuvės į kitą.

PSO pakartotinai perspėjo apie didelį vandens trūkumą GazojePasaulio sveikatos organizacija (PSO) antradienį dar kartą perspėjo dėl sunkios padėties Gazos Ruože ir atkreipė dėmesį į itin didelį vandens trūkumą.PSO regioninis direktorius Rickas Brennanas sakė, kad, PSO skaičiavimais, vienam žmogui per dieną liko tik 3 litrai vandens, nors būtinas minimumas vienam žmogui yra 15 litrų, skirtų gerti, gaminti maistą ir asmens higienai, sakė R. Brennanas.Pastarosiomis savaitėmis vargu ar kas nors galėjo tinkamai nusiprausti po dušu ar vonioje, sakė jis. Pasak jo, esant apie 1 mln. perkeltųjų asmenų, didžiulė problema yra tualetai. Viduriavimo ligos, odos ir kvėpavimo takų infekcijos yra tik laiko klausimas, pridūrė R. Brennanas.Gazoje kasdien gimdo apie 200 moterų, tačiau jos negali rasti saugių vietų gimdymui, o kilus komplikacijoms – pasiekti ligoninių.Tankiai palestiniečių gyvenamoje ir dar apgultoje pakrantės juostoje, praėjus daugiau nei dviem savaitėms nuo karo pradžios, humanitarinė situacija tampa katastrofiška.

Izraelis neketina nutraukti oro antskrydžių Gazos RuožeIzraelio generalinio štabo viršininkas generolas leitenantas Herzi Halevy pareiškė, kad Izraelis neketina nutraukti antskrydžių Gazos Ruože, skelbia BBC.„Mes norime visiškai sunaikinti „Hamas“, – sakė H. Halevy pareiškime. – Esame gerai pasirengę sausumos operacijoms pietuose“.Izraelio kariuomenės atstovas spaudai kontradmirolas Danielis Hagaris sakė, kad kariuomenė yra „pasirengusi ir pasiryžusi“ kitam karo etapui ir laukia politinių nurodymų.Tačiau vis dar neaišku, kaip greitai Izraelis galėtų pradėti plataus masto invaziją. Taip pat neaišku, kaip tiksliai deklaruojamas tikslas sunaikinti „Hamas“ virs aiškiais kariniais planais ir kokia civilių gyventojų kaina jis bus pasiektas. Kaip rašo „New York Times“, šie svarstymai jau kelia susirūpinimą Pentagonui.

Žiniasklaida: Vašingtonas turi parengęs masinės JAV piliečių evakuacijos iš Izraelio planąTam atvejui, jei Gazos konfliktas visiškai eskaluotųsi, JAV vyriausybė, anot žiniasklaidos, yra parengusi visų JAV piliečių evakuacijos iš Artimųjų Rytų planą. Apie tai rašo „Washington Post“, remdamasis keturiais vyriausybės pareigūnais, atsakingais už atitinkamą planavimą.Tai esą būtų apie 600 000 JAV pilietybę turinčių žmonių Izraelyje bei dar 86 000 JAV piliečių, kurie, kaip manoma, „Hamas“ išpuolio metu buvo Libane.Kad Gazos karas regione taip išplistų, kad į saugią vietą reikėtų išgabenti tiek daug žmonių, yra blogiausias įmanoma atvejis ir mažiau tikėtinas nei kiti scenarijai, teigė šaltiniai. Tačiau „būtų neatsakinga neturėti plano visiems atvejams“, laikraštis citavo vieną pareigūnų.Nepaisant aiškaus paramos Izraeliui pažado, JAV vyriausybė esą yra labai sunerimusi, kad Izraelio sausumos operacija Gazos Ruože gali drastiškai paaštrinti konfliktą. Nuogąstavimai, viena vertus, susiję su stiprėjančiais propalestinietiškais protestais arabų pasaulyje. Antra vertus, baiminamasi tolesnės eskalacijos dėl proiranietiškos „Hezbollah“ grupuotės Libane veiksmų. Ši šalis ribojasi su Izraelio šiaurine dalimi. „Vyriausybė labai, labai, labai sunerimusi, kad šis reikalas gali tapti nekontroliuojamas“, – laikraščiui sakė pareigūnas.Vašingtonas, pasak laikraščio „New York Times“, būgštauja, kad sausumos operacija gali pareikalauti daug palestiniečių civilių aukų. Tačiau JAV vyriausybė esą taip pat abejoja, ar Izraelio ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios antžeminei operacijai. Vašingtonas baiminasi, kad Izraelis gali nepasiekti savo karinių tikslų Gazos Ruože, rašo laikraštis, remdamasis aukštais JAV vyriausybės pareigūnais.

Izraelio kariuomenė surengė bepiločio lėktuvo smūgį LibaneIzraelio kariuomenė pranešė, kad panaudojo bepiločius orlaivius, kad pietų Libane smogtų teroristui, kuris bandė paleisti raketas į Izraelį, skelbia „Sky News“.Pateikiamoje filmuotoje medžiagoje tariamai matyti smūgis.https://twitter.com/idfonline/status/1716758219526201492?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1716758219526201492%7Ctwgr%5Ed889c20363d1a6195544cf47813103200edc5802%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-live-updates-gaza-latest-sky-news-blog-12978800

Netanyahu įspėja: „Hamas“ kels grėsmę ir EuropaiIzraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalies karas su „Hamas“ gali būti ilgas, skelbia CNN.Izraelis oficialiai paskelbė karą „Hamas“ spalio 8 d., kitą dieną po to, kai ši kovotojų grupuotė surengė žiaurų teroro išpuolį Izraelyje, per kurį žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių.Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Peteris Lerneris CNN sakė, kad Izraelio kariuomenės tikslas yra „smogti „Hamas“ ir užkirsti kelią tam, kad jie dar kartą galėtų mus užpulti“.Antradienį kalbėdamas spaudos konferencijoje Jeruzalėje kartu su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, B. Netanyahu pabrėžė, kad reikia nugalėti „Hamas“, kitaip „visi pralaimėsime“.B. Netanyahu įspėjo, kad „Hamas“ taip pat kels grėsmę Europai.

Izraelis Gazos Ruože platina skrajutes, prašoma informacijos apie įkaitusIzraelio kariuomenė Gazos Ruože mėto skrajutes, kuriose palestiniečių prašoma suteikti informacijos apie „Hamas“ laikomus įkaitus, skelbia „Sky News“. IDF pažadėjo, kad tie, kurie bendradarbiaus, gaus saugumą ir finansinę kompensaciją. Izraelio kariuomenė teigė, kad kreipėsi į Gazos Ruožo gyventojus su įvairiomis priemonėmis, kad jie atskleistų pagrįstą ir naudingą informaciją apie pagrobtuosius. Izraelis nurodė, kad „Hamas“ įkaitais laiko apie 220 žmonių. Pirmadienį buvo paleisti du pagyvenę įkaitai, taigi iš viso išlaisvinti keturi izraeliečiai.

„Hamas“: jau žuvo beveik 5800 palestiniečiųNuo spalio 7 d. per Izraelio smūgius žuvo 5 791 palestinietis, pranešė „Hamas“ vadovaujama Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, skelbia „Sky News“.Ministerija teigė, kad vien per pastarąsias 24 valandas žuvo 704 žmonės.

Išlaisvinta izraelietė papasakojo buvusi sumušta per pagrobimąPalestiniečių grupuotės „Hamas“ paleista 85 metų izraelietė antradienį sakė, kad per pagrobimą buvo sumušta, bet vėliau per daugiau nei dvi savaites nelaisvės Gazos Ruože su ja buvo elgiamasi gerai.„Tie vyrai mane sumušė, šonkaulių nesulaužė, bet sužeidė labai skaudžiai“, – praėjus dienai po išlaisvinimo pasakojo Yocheved Lifshitz.„Jie su mumis elgėsi gerai“, – sakė ji žiniasklaidai Tel Avivo ligoninėje ir pridūrė, kad gydytojas lankė ją ir kitus įkaitus kas dvi ar tris dienas.Y. Lifshitz taip pat papasakojo, kad buvo užsodinta ant motociklo galo ir išvežta į Gazą. „Jie užsodino mane ant motociklo šonu, kad nenukrisčiau, vienas teroristas laikė mane iš priekio, o kitas iš nugaros, – vietos žiniasklaidai sakė ji. – Jie kirto pasienio tvorą į Gazos Ruožą ir iš pradžių laikė mane Abesano mieste, esančiame netoli Beerio. Nežinau, kur po to mane nuvežė“.

Izraelis paviešino į nelaisvę paimtų „Hamas“ kovotojų apklausąIzraelio policija ir žvalgybos agentūra „Shin Bet“ paviešino sučiuptų „Hamas“ kovotojų, spalio 7 d. užpuolusių Izraelį, tardymų vaizdo medžiagą.Videoįrašuose vienas antrankiais surakintas „Hamas“ kovotojas pasakoja, kad jam buvo įsakyta žudyti vyrus, o moteris, vaikus ir senyvo amžiaus žmones paimti į nelaisvę ir pargabenti į Gazos Ruožą.

Izraelio atstovas: kariuomenė pasirengusi, laukia nurodymų Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagari antradienį sakė, kad kariuomenė yra „pasirengusi ir pasiryžusi“ kitam karo etapui ir laukia politinių nurodymų.„Reuters“ praneša, kad jis sakė, kad Izraelis mokosi iš JAV patirties Artimuosiuose Rytuose, tačiau „mūsų karas vyksta prie mūsų sienų, o ne už tūkstančių mylių nuo Izraelio“, ir pridūrė, kad laukia kelių savaičių kovos.Hagari sakė, kad Egiptas vaidina pagrindinį vaidmenį derybose dėl įkaitų išlaisvinimo iš Gazos, o tai, jo teigimu, yra svarbiausias Izraelio prioritetas.

IDF teigia, kad per pastarąją parą Gazos Ruože pataikė į 400 taikiniųIzraelio gynybos pajėgos (IDF) teigia, kad per pastarąsias 24 valandas Gazos Ruože smogė daugiau nei 400 taikinių, palyginti su 320, apie kuriuos vakar paskelbė tuo pačiu metu.X, anksčiau buvusiame Twitter, paskelbtame atnaujinime IDF teigia, kad taikiniai buvo „Hamas“ užpuolikai, besiruošiantys šaudyti raketomis į Izraelį, ir tunelio šachta, leidžianti „Hamas“ įsiskverbti į Izraelį per jūrą.Jame taip pat rašoma, kad nukentėjo komandų centrai, kuriuos naudojo operatyviniai darbuotojai, ir mečetėse buvusi sudėta ginkluotė.IDF priduria, kad „toliau veiks siekdama užtikrinti nekaltų civilių saugumą“.

PB vadovas: Izraelio ir „Hamas“ karas gali pridaryti rimtos ekonominės žalosIzraelio ir „Hamas“ karas gali suduoti rimtą smūgį pasaulio ekonomikos vystymuisi, antradienį pareiškė Pasaulio Banko (PB) vadovas Ajay Banga.Kalbėdamas Saudo Arabijoje rengiamoje investuotojų konferencijoje, A. Banga nurodė manantis, kad pastarųjų įvykių Izraelyje ir Gazos Ruože kontekste „poveikis ekonomikos vystymuisi yra dar rimtesnis“. „Manau, kad esame atsidūrę labai pavojingoje situacijoje“, – tvirtino PB vadovas.Teroristinės grupuotės „Hamas“ smogikai spalio 7 dieną įsiveržė į Izraelį iš Gazos Ruožo ir, anot Izraelio pareigūnų, pražudė mažiausiai 1 400 žmonių, o dar daugiau nei 200 paėmė įkaitais. Izraelis į tai reagavo atsakomaisiais smūgiais Gazos Ruožui, per kuriuos, vietos institucijų skaičiavimu, žuvo virš 5 000 palestiniečių.

Į Izraelį atvyko MacronasPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį atvyko į Tel Avivą pareikšti solidarumo Izraeliui po kruvinų „Hamas“ atakų.Tai pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.E. Macrono vizitas rengiamas praėjus daugiau kaip dviem savaitėms po to, kai teroristinės grupuotės „Hamas“ smogikai įsiveržė į Izraelį iš Gazos Ruožo ir, anot Izraelio pareigūnų, pražudė mažiausiai 1 400 žmonių.Tarp jų yra 30 Prancūzijos piliečių.Skelbiama, kad savo vizito metu E. Macronas turėtų susitikti su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Eliziejaus rūmų teigimu, prezidentas pareikš Izraeliui „visapusišką“ Prancūzijos solidarumą. Be to, E. Macronas turėtų išsakyti raginimą apsaugoti Gazos Ruože esančius civilius, ten šiuo metu vykstant Izraelio inicijuotam bombardavimui.„Hamas“ kontroliuojama Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad per Izraelio atakas iki šiol žuvo daugiau kaip 5 000 žmonių.Numatoma, kad E. Macronas per vizitą taip pat paragins paskelbti „humanitarines paliaubas“, kurios leistų įvežti į Gazos Ruožą reikalingą pagalbą.E. Macronas ir B. Netanyahu 13 val. Lietuvos laiku turėtų surengti bendrą spaudos konferenciją.Prancūzijos vadovas taip pat turėtų susitikti su Izraelio prezidentu Isaacu Herzogu ir opozicijos lyderiais Benny'iu Gantzu bei Yairu Lapidu. Negana to, planuojami susitikimai su „Hamas“ aukomis tapusių ar įkaitais paimtų Prancūzijos piliečių artimaisiais.Duomenys rodo, kad septyni Prancūzijos piliečiai vis dar laikomi dingusiais. Buvo patvirtinta, kad viena dingusi prancūzė moteris yra tarp daugiau kaip 200 žmonių, kuriuos, Izraelio teigimu, „Hamas“ smogikai paėmė įkaitais.Eliziejaus rūmai nurodė, kad E. Macronas taip pat sieks, jog toliau būtų dedamos pastangos išvengti konflikto eskalacijos regione. Prancūzijos prezidentas pasiūlys atnaujinti „taikos procesą“, kurio metu būtų siekiama sukurti Palestinos valstybę mainais į regiono galingųjų garantijas „Izraelio saugumui“.Izraelyje jau apsilankė JAV prezidentas Joe Bidenas, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Rishis Sunakas ir Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni.

„Hamas“ paskelbė įkaičių išlaisvinimo vaizdo įrašą„Hamas“ karinis sparnas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip paleidžiamos Izraelio įkaitės Yocheved Lifshitz ir Nurit Yitzhak.Vaizdo įraše matyti, kad kaukėti vyrai išlydi dvi moteris, kai jas pasitinka Raudonojo kryžiaus atstovai. Vienu metu Lifshitz, kuriai 85 metai, pasisuka ir paspaudžia ranką vienam iš Hamas kovotojų.https://twitter.com/MarioNawfal/status/1716555123432787985

Izraelio pajėgos subombardavo nedidelę grupuotę pietų LibaneIzraelio gynybos pajėgos pranešė surengusios bepiločio lėktuvo smūgį prieš kitą teroristinę grupelę pietų Libane.IDF teigia, kad ši grupelė ruošėsi paleisti raketas į Dovo kalno zoną prie šiaurinės Izraelio sienos.Tai yra ketvirtoji grupelė, kuriai IDF smogė šiandien per pasikartojančius „Hezbollah“ ir sąjungininkų palestiniečių teroristų grupuočių raketų atakas.https://twitter.com/idfonline/status/1716546225195925602?ref_src=twsrc%5Etfw

Bidenas: galime palaikyti paliaubas Gazoje, kai visi įkaitai bus paleistiJAV prezidentas Joe Bidenas sako, kad bet kokios diskusijos dėl Gazos Ruožo paliaubų gali vykti tik tuo atveju, jei „Hamas“ paleis visus įkaitus, pagrobtus Izraelyje spalio 7 dieną. „Turėtume paleisti tuos įkaitus ir tada galėsime pasikalbėti“, – sakė J. Bidenas Baltuosiuose rūmuose, paklaustas, ar pritartų susitarimui dėl „įkaitų dėl paliaubų“.Anksčiau Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris sakė, kad JAV nepritaria paliauboms, nes tai leistų „Hamas“ atgauti jėgas.Izraelis teigia norintis, kad visi įkaitai būtų paleisti, bet taip pat turi užtikrinti, kad teroristų grupuotė niekada nebegalėtų pakartoti žudynių, įvykdytų spalio 7 d., kai ji įsiveržė į bendruomenes netoli sienos ir išžudė apie 1400 izraeliečių.

Paaiškėjo paleistų įkaičių tapatybėsIzraelio 12 kanalo naujienos praneša, kad „Hamas“ paleistos įkaitės yra 79 metų Nurit Cooper ir 85 metų Yocheved Lifshitz. Jų šeimoms jau pranešta, kad senolės yra išlaisvintos. Abi moterys buvo pagrobtos iš savo namų Nir Ozo kibuce. Jų sutuoktinius „Hamas“ ir toliau kaiko įkaitais Gazoje. vyrai lieka Gazoje.Teigiama, kad moterys bus perduotos Raudonojo Kryžiaus globai.

Izraelis patvirtino: „Hamas“ paleido dar du įkaitus Hebrajų žiniasklaidos priemonės praneša, kad Izraelis patvirtino dviejų „Hamas“ nelaisvės įkaitų paleidimą.Remiantis pranešimais, Izraelis teigia, kad procese nedalyvavo.Ataskaitose taip pat nurodoma, kad ICRC teigia, kad dalyvavo juos paleidžiant iš nelaisvės.Apie įkaitų paleidimą pranešė ir Egipto televizijos stotis „Al Qahera News“. Teigiama, kad Rafaho perėjoje su Egiptu buvo paleisti du įkaitai iš Izraelio.Stotis teigia, kad paleidimas yra intensyvių Egipto pastangų rezultatas.„Hamas“ teigė, kad paleidimas įvyko dėl „humanitarinių priežasčių“.

IDF vadas: kariuomenė pasiruošusi invazijaiIzraelio pajėgų (IDF) štabo viršininkas generolas leitenantas Herzi Halevi sako, kad sausumos pajėgos yra „labai gerai pasiruošusios“ puolimui Gazos Ruože.„Mes norime privesti „Hamas“ į skilimo tašką. Jos vadovybė, karinis sparnas. Todėl puolame su didelėmis jėgomis. Mes žudome vyresniuosius vadus, žudome operatyvininkus, naikiname infrastruktūrą ir elgiamės labai ryžtingai“, – sakė H. Halevi 146-osios divizijos vadams Šiaurės Izraelyje.„Manevras pietuose buvo labai gerai paruoštas“, – teigė H. Halevi.Kalbėdamas apie akivaizdų vėlavimą sausumos puolime, H. Halevi sakė: „Yra taktinių, operatyvinių ir strateginių sumetimų, kurie suteikė mums daugiau laiko. Ir pajėgos, turinčios daugiau laiko, geriau ruošiasi, jos tai daro dabar“.

JAV teigia, kad išsiuntė karinius patarėjus į IzraelįJungtinės Valstijos išsiuntė kelis karinius patarėjus į Izraelį po spalio 7-osios „Hamas“ atakų, pranešė Baltieji rūmai.Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby sakė, kad pareigūnai turi patirties „tokiose operacijose, kurias Izraelis vykdo ir gali vykdyti ateityje“, ir „buvo ten, kad pasidalintų kai kuriomis perspektyvomis“.Jis taip pat sako, kad Iranas „aktyviai palengvina“ atakas prieš JAV bazes Artimuosiuose Rytuose.„Iranas ir toliau remia „Hamas“ ir „Hezbollah“, ir mes žinome, kad Iranas atidžiai stebi šiuos įvykius ir kai kuriais atvejais aktyviai prisideda prie šių išpuolių ir skatina kitus, nes galbūt norės išnaudoti konfliktą savo ar Irano labui“, - teigė J. Kirby. Tačiau jis pabrėžė, kad JAV neleis Iranui pasiekti savo tikslų.

JAV atmeta raginimus sudaryti paliaubas Artimuosiuose RytuoseJAV pirmadienį perspėjo, kad bet kokios Izraelio paliaubos Gazoje būtų naudingos „Hamas“, kai Europos Sąjunga svarsto galimybę paskelbti humanitarinę pertrauką.Paliaubos „suteiktų „Hamas“ galimybę pailsėti, persitvarkyti ir pasirengti tęsti teroristinius išpuolius prieš Izraelį“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.Liuksemburge susitikę ES užsienio reikalų ministrai pirmadienį nesutarė dėl krizės Artimuosiuose Rytuose ir dėl to, ar raginti Izraelio ir „Hamas“ atstovus Gazos Ruože paskelbti humanitarines paliaubas, kaip ragina Jungtinės Tautos.Tokiam raginimui pritaria kai kurios ES šalys, pvz., Ispanija, Airija ir Nyderlandai, o kitos, tokios kaip Vokietija ir Austrija, prieštarauja šiam požiūriui ir pabrėžia Izraelio teisę į savigyną.

Žiniasklaida: „Hamas“ gali netrukus paleisti iki 50 įkaitųIzraelio žinių kanalas „Channel 12“, remdamasis Izraelio šaltiniais, pranešė, kad po intensyvių derybų, kurioms tarpininkavo Kataras ir JAV, jau netrukus gali būti paleista dalis Gazos Ruože laikomų įkaitų.„The New York Times“ cituoja aukštą Izraelio karinį pareigūną, teigusį, kad gali būti paleista 50 dvigubą pilietybę turinčių asmenų.Gazos Ruože laikoma per 200 Izraelyje pagrobtų įkaitų. Iki šiol „Hamas“ paleido dvi įkaites amerikietes.

„Hamas“ tvirtina paleidęs du įkaitus: Izraelis tai vadina melu„Hamas“ karinio sparno atstovas spaudai, vadovaujantis Abu Obeidos vardu, teigė, kad grupuotė paleido du Gazos Ruože laikomus įkaitus iš Izraelio.Abu Obeida įvardijo du įkaitus ir sako, kad jie paleidžiami dėl „humanitarinių priežasčių“, tarpininkaujant Egiptui ir Katarui.Šeštadienį Abu Obeida pareiškė, kad teroristų grupuotė norėjo paleisti tuos pačius du įkaitus, bet Izraelis atsisakė juos priimti. Po tokio pareiškimo Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras pareiškė nereaguosiantis į „Hamas“ propagandinį melą“.Izraelio pareigūnai kol kas nekomentuoja ir naujausio „Hamas“ pranešimo.

Baltieji rūmai atsisako pasakyti, ar JAV spaudė Izraelį atidėti sausumo operaciją Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby pirmadienį atsisakė pasakyti, ar Joe Bideno administracija ragina Izraelį atidėti galimą sausumos įsiveržimą į Gazos Ruožą.„Izraelio gynybos pajėgos turi pačios nuspręsti, kaip jos vykdys operacijas. Mes nesiekiame diktuoti joms sąlygų“, – pirmadienį Baltuosiuose rūmuose vykusioje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė J. Kirby.Sekmadienį CNN pranešė, kad J. Bideno administracija spaudė Izraelį atidėti neišvengiamą invaziją į Gazos Ruožą, kad būtų galima išlaisvinti daugiau „Hamas“ laikomų įkaitų, kad humanitarinė pagalba pasiektų Gazą.J. Kirby taip pat nesakė, ar J. Bideno administracija yra girdėjusi apie kitas šalis, raginančias Izraelį atidėti invaziją į Gazos ruožą. „Aš nekalbėsiu už kitas tautas ir apie tai, kaip jos gali bendrauti su Izraeliu. Galiu pasakyti, kad nuo konflikto pradžios palaikėme ryšį su Izraelio kolegomis, kad išsiaiškintume jų ketinimus, strategiją, tikslus, kad sužinotume, kokie yra jų atsakymai į tokius sunkius klausimus, kuriuos bet kuri kariuomenė turėtų užduoti prieš pradedant bet kokią didelę operaciją“, – sakė J. Kirby CNN laidai MJ Lee.

Antradienį Izraelyje lankysis Macronas: ragins atnaujinti taikos procesąPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį lankydamasis Izraelyje ragins „atnaujinti tikrą taikos procesą“, sukurti Palestinos valstybę ir „sustabdyti kolonizaciją“ Vakarų Krante, pranešė jo biuras.„Vienintelis būdas būti naudingam – solidarizuotis su Izraeliu; antra, labai aiškiai prisiimkite įsipareigojimus teroristinėms grupėms; ir trečia – atverti politinę perspektyvą“, – prieš kelionę teigė E. Macrono biuras.Baltuosiuose rūmuose Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby sakė, kad JAV neatsisakė dviejų valstybių sprendimo ar Izraelio santykių normalizavimo su Saudo Arabija.„Mes vis dar tikime dviejų valstybių sprendimo pažadu. Mes vis dar dirbsime ties tuo“, – teigė jis.

IDF: žuvo penki „Hamas“ oro gynybos pajėgų vadaiIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad pastarosiomis dienomis per antskrydžius Gazos Ruože nukovė penkis „Hamas“ oro pajėgų vadus.„Hamas“ aviacijos masyvas, anot IDF, yra atsakingas už oro gynybą Ruože, taip pat „svarbią dalį“ spalio 7 dieną vykusiose žudynėse pietų Izraelyje.Spalio 14 d. IDF paskelbė, kad nužudė „Hamas“ aviacijos masyvo vadovą Muradą Abu Muradą.Per pastarąsias kelias dienas IDF pranešė nukovę dar keturis vadus iš oro pajėgų.https://twitter.com/manniefabian/status/1716504061690761543?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio gynybos ministras apie puolimą Gazos Ruože: tai bus mirtina atakaIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas, susitikęs su kariais, pažadėjo, kad Izraelis surengs sausumos puolimą Gazos Ruože, sakydamas, kad tai bus mirtina ataka.Kartu su Izraelio kariniu jūrų laivynu apžiūrėjęs vietovę netoli Gazos pakrantės, Y. Gallantas pasakė pajėgoms, kad jos „turėtų likti pasiruošusios puolimui, nes jis ateis“, sakoma jo biuro pranešime.„Ruošiamės kruopščiai. Tai bus mirtina ataka. Tai bus kombinuota ataka iš sausumos, jūros ir oro“, – sakė jis.„Atlik savo darbą, ruoškis, mes jus dislokuosime“, – pridūrė Y. Gallantas.Pareiškimas buvo paskelbtas netrukus po to, kai kariuomenė nurodė, kad ji laukia įsakymo įsiveržti, ir skundėsi, kad kariai negali likti pasienyje visiškai parengti neribotą laiką.

„Hamas“: pirmoji politinio biuro narė moteris žuvo per Izraelio ataką Gazos miestui„Hamas“ politinio biuro narė Jamila Al-Shanti žuvo po Izraelio antskrydžio jos namuose Gazos mieste, sakoma „Hamas“ pranešime, kuris buvo paskelbtas spalio 19 d.„Palestiniečių įstatymų leidžiamosios tarybos narė ir judėjimo „Hamas“ politinio biuro narė dr. Jamila Al-Shanti buvo nukankinta per okupacinį savo namų Gazos ruože sprogdinimą šiandien auštant“, – sakoma „Hamas“ pareiškime.Daktarė Jamila Al-Shanti įkūrė „Hamas“ judėjimo moterų sparną Gazoje ir, anot „Hamas“, buvo pirmoji moteris jo politinio biuro narė. Al-Shanti buvo „Hamas“ įkūrėjo Abdel Aziz Al-Rantisi našlė.

BBC šaltiniai: derybos dėl įkaitų paleidimo įžengia į rimtą etapąBBC šaltinis, susipažinęs su „Hamas“ įkaitų išlaisvinimo derybų, kurioms tarpininkauja Kataras, eiga, teigė, kad derybos dėl daugiau žmonių išlaisvinimo iš Gazos atėjo į „rimtą etapą“.Teigiama, kad „Hamas“ davė „teigiamą atsaką“ dėl maždaug 50 užsieniečių ir dviejų tautybių civilių įkaitų paleidimo mainais į paliaubas ir daugiau pagalbos įvežimą į Gazą.Šaltinis teigė, kad Izraelio atsisakymas bet kokių paliaubų stabdo bet kokį proveržį.Atsakydamas į pranešimus, kad „Hamas“ mainais už paliaubas gali prekiauti užsienio įkaitais, aukštas Izraelio vyriausybės pareigūnas atsakė: „Paliaubos yra juokingos! Tai tarsi prašymas JAV nutraukti ugnį po rugsėjo 11-osios – ir tai yra 20 kartų blogiau“.Naujausiais skaičiavimais, Izraelis nurodė, kad „Hamas“ Gazos ruože yra sulaikęs 222 žmones.

Į Gazos Ruožą įvažiavo trečiasis pagalbos konvojusTrečiasis pagalbos sunkvežimių konvojus įvažiavo į Gazos Ruožą, patvirtino „Sky News“.JT pranešė, kad 20 sunkvežimių pervažiavo Rafos perėją.Tai reiškia, kad nuo šeštadienio 54 sunkvežimiai pristatė pagalbą, o nuo spalio 7 d. Gazą pasiekė tik trys konvojai.Tai gerokai mažiau nei 100 sunkvežimių, kurių, JT teigimu, Gazai reikia kasdien.

Sirijoje smogta JAV pajėgoms, apie aukas nepranešamaKaip praneša vienas JAV valdžios atstovas, pirmadienį prieš amerikiečių ir sąjungininkų pajėgas Sirijoje buvo surengtas išpuolis, per kurį niekas nenukentėjo, o atsakomybę už į Vašingtono karius paleistus bepiločius prisiėmė viena smogikų grupuotė.Iranui artimos ginkluotos grupuotės jau yra grasinusios pulti JAV objektus dėl paramos, kurią Vašingtonas Izraeliui pareiškė po to, kai spalio 7 d. per valstybės sieną kirtusį „Hamas“ teroristų iš Gazos išpuolį Izraelyje buvo nužudyta daugiau nei 1 400 žmonių.Izraeliui vykdant atsakomąjį Gazos bombardavimą, Gazos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu žuvo daugiau nei 5 000 žmonių.„Anksti šįryt prieš JAV ir koalicijos pajėgas Sirijoje įvykdytas išpuolis. Žmonės ir infrastruktūra nenukentėjo,“ – pranešė JAV gynybos pareigūnas, omenyje turėdamas tarptautinę koaliciją kovai su Islamo valstijos (IV) džihadistų grupuote.JAV valdžios atstovas daugiau informacijos apie išpuolį nepateikė, tačiau Islamo pasipriešinimu pasivadinusi grupuotė iš Irako pirmiau pranešė paleidusi keletą į amerikiečių pajėgas Sirijos Al-Tanfo ir Al-Malikiyaho miestuose nutaikytų bepiločių orlaivių.Ta pati grupuotė prisiėmė atsakomybę ir už šeštadienį įvykdytą Irake dislokuotų JAV karių antpuolį (kurio Jungtinės Valstijos teigė negalinčios patvirtinti), o amerikiečių pajėgos praėjusią savaitę numušė dar du bepiločius.Jungtinės Valstijos Sirijoje turi apie 900 karių kontingentą, dar 2 500 karių yra dislokuota Irake, siekiant kovoti su IV, kuri kadaise kontroliavo nemažą abejų šalių teritoriją, tačiau tarptautinių pajėgų antskrydžių remiamų vietos ginkluotųjų pajėgų buvo išstumta.

Putinas ragina leisti „be kliūčių tiekti“ humanitarinę pagalbą GazaiKremlius praneša, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pirmadienį telefonu kalbėdamas su savo kolega Brazilijoje Luizu Inacio Lula da Silva, pakvietė leisti „be kliūčių tiekti“ humanitarinę pagalbą Gazai.Kaip teigiama Kremliaus paskelbtame pokalbio stenogramoje, abu lyderiai „pareiškė rimtą susirūpinimą dėl didėjančio civilių aukų skaičiaus ir pabrėžė, kaip svarbu kuo greičiau nutraukti ugnį, iš Gazos Ruožo evakuoti užsienio piliečius ir užtikrinti, kad į sritį būtų galima be kliūčių tiekti humanitarinę pagalbą“.Jungtinių Tautų teigimu, norint patenkinti 2,4 mln. Gazos gyventojų poreikius, į ruožą kasdien turėtų būti pristatoma po maždaug 100 sunkvežimių. Skaičiuojama, kad per Izraelio atsakant į spalio 7 d. „Hamas“ organizuotą išpuolį vykdomą bombardavimą namus paliko maždaug pusė Gazos gyventojų.Pirmadienį per Rafos pasienio punktą Egipte į Gazą atvyko maždaug tuzinas sunkvežimių, gabenančių taip reikalingą pagalbą – tai trečiasis sritį pasiekęs konvojus per tris dienas.Jungtinės Valstijos pažadėjo, kad Gazai, kuriai Izraelis nutraukė didžiąją dalį vandens tiekimo, taip pat maisto, elektros ir kuro tiekimą, bus tiekiamas „nepertraukiamas srautas“ humanitarinės pagalbos.V. Putinas ir L. Lula taip pat aptarė „operatyvias ir veiksmingas“ priemones, kurių galėtų imtis JT, kurios saugumo tarybai šį mėnesį pagal rotaciją pirmininkauja Brazilija, teigiama Kremliaus pranešime, tačiau daugiau informacijos nepateikiama.

Izraelis rengiasi visų laukiamam sausumos puolimuiIzraelis yra pasiryžęs sunaikinti „Hamas“, tačiau kol kas nėra aiškiai nurodęs, kas ją po karo pakeistų Gazos valdžioje, o stebėtojai mano, kad lemiamą vaidmenį šiame procese suvaidins Vašingtonas.„Aišku viena – karui pasibaigus, „Hamas“ Gazos Ruožo nebevaldys,“ – naujienų agentūrai AFP sakė Izraelio vyriausybės atstovas Eylonas Levy. Tuo tarpu Izraelio ginkluotosios pajėgos didina savo atakų intensyvumą ir rengiasi visų laukiamam sausumos puolimui.Po spalio 7 d. įvykdytų išpuolių, per kuriuos Palestinos islamistų judėjimo teroristai kirto valstybės sieną ir nužudė 1 400 žmonių, Izraelis tesiekė vieno – „sunaikinti „Hamas“.“Nuo to laiko jis vykdo žiaurų atsakomąjį bombardavimą, per kurį „Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu jau žuvo daugiau nei 5 000 žmonių.Nepaisant to, kad 2008 m., 2012 m., 2014 m. ir 2021 m. jau buvo kilę karai su „Hamas“ vadais Gazoje, Izraelis niekada negrasino visiškai nuversti šį nedidelę 2,4 mln. gyventojų turinčią teritoriją valdantį judėjimą.Nuo tada, kai 2007 m. į valdžia atėjo „Hamas“ Izraelio ir Egipto blokados sąlygomis gyvenančioje teritorijoje po spalio 7 d. išpuolių prasidėjo vis didėjanti humanitarinė krizė – srityje praktiškai visai nutrauktas vandens tiekimas, trūksta maisto ir kitų būtinųjų priemonių, daugiau nei milijonui gyventojų teko palikti namus.Nors Izraelis savo karius ir naujakurius iš Gazos išvedė dar 2005 m., tuo užbaigdamas 1967 m. prasidėjusią okupaciją, tarptautinė bendruomenė mano, kad būtent jis privalo užtikrinti, kad būtų tenkinami pagrindiniai šios mažos teritorijos gyventojų poreikiai ir tiekti jiems elektros energiją, maistą ir vaistus.„Perduoti raktus“Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šį karą pavadino „žūtbūtiniu“. O jo vyriausybė tikisi atsikratyti bet kokios atsakomybės už Gazą, tikėdamasi, kad po karo regione susiformuos „nauja realybė“.Pasibaigus šiuo metu vykdomiems Gazos antskrydžiams ir veiksmams šiame ruože, kaip yra pasakęs gynybos ministras Yoavas Gallantas, „trečiuoju etapo“ būtų „naikinama Izraelio atsakomybė už Gazos Ruožo gyventojus, o Izraelio gyventojų saugumo atžvilgiu atsirastų naują realybė“.Tačiau nė vienas ministras neužsiminė apie tai, kas ateityje valdys Gazą.Kaip niekas neužsiminė ir apie tai, kad Izraelis gali vėl okupuoti ruožą – karinę ir finansinę tokios baigties naštą būtų sunku pakelti.„Su partneriais aptariame galimybes,“ – sakė vyriausybės atstovas E. Levy.Izraelis nori „perduoti raktus“ trečiajai šaliai, pasakė nežinomu likti pageidavęs šaltinis užsienio reikalų ministerijoje.Pasak buvusio Izraelio vyriausybės saugumo specialisto Eitano Shamiro, šiuo metu einančio Jeruzalės Begin-Sadato strateginių tyrimų centro vadovo pareigas, lemiamą žodį sprendžiant Gazos ateitį tars Vašingtonas.Jo teigimu, JAV jau dabar „stebėtojo“ teisėmis dalyvauja Izraelio veiksmuose prieš „Hamas“.„Amerikiečiams ir Izraeliečiams labiausiai patiktų toks variantas, kad, tarkim, Saudo Arabijai finansuojant, su Palestinos savivalda būtų suformuota tarptautinė struktūra,“ – E. Samiras sakė naujienų agentūrai AFP, pridurdamas, kad JAV ir Europa šiame procese galėtų teikti administracine pagalbą.Kitos regiono šalys tyliPraėjusią savaitę lankydamasis Izraelyje, JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė tvirtą paramą B. Netanyahu, perspėdamas kitas regiono šalis nesikišti į konfliktą ir suteikdamas beveik 15 mlrd. JAV dolerių karinės pagalbos, tuo pačiu perspėdamas Izraelį, kad jo „pyktis“ neturėtų peržengti ribų.Tačiau ir Vašingtonas ligi šiol konkrečiai nepaaiškino, kaip jis įsivaizduoja Gazos ateitį.„Reikia rasti kažką, kas padėtų užtikrinti, kad „Hamas“ negalėtų to pakartoti, tačiau tuo pačiu nebūtų grįžta prie Izraelio valdžios Gazoje, nes jie to nepageidauja,“ – sekmadienį TV kanalui CBS sakė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.„Yra įvairių minčių apie tai, kaip viskas galėtų būti toliau ir visas jas būtina apsvarstyti, kol Izraelis kovoja su esama grėsme.“Šaltinis Izraelio užsienio reikalų ministerijoje užsiminė, kad padėtį galėtų išgelbėti Egiptas, nors Kairui jau dešimtmečius pavykdavo sėkmingai atsilaikyti prieš spaudimą imtis reikšmingesnio vaidmens.Egiptui ir Jordanijai didelį susirūpinimą kelia tai, kad dėl karo gali pradėti plūsti nauja Palestinos pabėgėlių banga.Jokios intervencijos kol kas nėra pasiūliusi nė viena arabų ar musulmonų šalis.Viena galimybė, kuria palaiko Izraelio opozicijos lyderis Yairas Lapidas, yra ta, kad valdžią galėtų perimti Palestinos savivalda.Savivalda jau dabar padeda Izraeliui kontroliuoti kai kuriuos okupuotos Vakarų Pakrantės regionus, tačiau garbaus amžiaus sulaukusio Palestinos lyderio adresu nuo karo pradžios pasigirsta vis daugiau kritikos.Kaip ten bebūtų, Tarptautinės krizių grupės paskelbtame pranešime teigiama, kad yra „mažai vilties, kad itin nepopuliari PS po Izraelio invazijos galėtų sugrįžti į Gazą ir nebūtų laikoma priešu.Be to, nėra aišku, ar Izraelis norėtų, kad Vakarų Pakrantę ir Gazą valdytų viena valdžia,“ – teigiama ekspertų grupės pranešime.

Irano karininkas: kariuomenė „prireikus“ raketomis smogtų IzraeliuiIrano revoliucinės gvardijos aukšto rango karininkas užsiminė, kad kariuomenė svarstytų galimybę smogti Izraeliui, „jei to prireiktų“, teigiama pranešimuose, skelbia „Sky News“.„Iran International“ pranešė, kad vado pavaduotojas Ali Fadavi sakė: „Kai kurie mano, kad tiesioginė raketų ataka prieš Haifą būtų praktiškiausias veiksmų būdas. Mes nedvejodami įvykdysime šią užduotį, jei tai bus būtina ir reikalinga“.Jis pridūrė: „Tačiau aš nesu tas, kuris nustato užduotį“.Haifa yra šiaurės Izraelio uostamiestis.Tai A. Fadavi kalbėjo Teherano universiteto mečetėje vykusiame studentų susirinkime. Tai ne pirmas kartas, kai A. Fadavi išsako pastabas apie konfliktą.Praėjusią savaitę jis teigė, kad Izraelis susidurs su dar viena pasipriešinimo fronto „smūgine banga“, jei jo „žiaurumai“ Gazoje nesiliaus.Pasipriešinimo frontas – tai terminas, kurį Iranas dažnai vartoja kalbėdamas apie ginkluotas grupuotes regione, su kuriomis jis palaiko ryšius.

Sveikatos ministerija Gazoje prašo Egipto atverti Rafos perėją sužeistiesiemsTeroristinio „Hamas“ judėjimo kontroliuojama Sveikatos ministerija Gazoje paragino Egiptą atverti Rafos pasienio perėją sužeistiesiems. „Kreipiamės į Egipto Arabų Respubliką, ragindami atverti Rafos pasienio perėją ir užtikrinti medicinos prekių ir degalų įvežimą bei sužeistųjų ir pacientų išvykimą“, – sakoma pirmadienį paskelbtame ministerijos pranešime.Be to, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (IKRK) esą turėtų nedelsiant iš kaimyninių šalių atgabenti paaukoto kraujo. Jungtinės Tautos vėlgi esą turi dėti pastangas, kad ligonines Gazos Ruože galėtų pasiekti degalai. Kitos šalys, anot ministerijos, turėtų atsiųsti specializuotas medikų brigadas. Medikai Gazos Ruože šiuo metu, be kita ko, turi gydyti sunkius nudegimus.Po „Hamas“ teroristų išpuolio Izraelyje, per kurį žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, Izraelis pradėjo atakuoti Gazos Ruožą. Pasak Sveikatos ministerijos Gazoje, iki šiol žuvo 5 087 palestiniečiai. „Hamas“ kontroliuojamos ministerijos skaičių nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.

Sunakas: sprogimą prie ligoninės Gazoje tikriausiai sukėlė palestiniečių teroristų paleista raketaSprogimą Al-Ahli ligoninės teritorijoje Gazos Ruože, britų duomenimis, tikriausiai sukėlė palestiniečių teroristų raketa. Britų vyriausybė, remdamasi britų žvalgybos analize, priėjo prie išvados, kad sprogimą „tikriausiai sukėlė raketa, paleista iš Gazos Ruožo į Izraelį, ar jos dalis“, pirmadienį parlamente Londone sakė ministras pirmininkas Rishis Sunakas. Užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly‘is šią poziciją patvirtino tinkle X.R. Sunakas kritikavo, kad melaginti pranešimai apie incidentą turėjo „neigiamų padarinių regionui“, įskaitant JAV diplomatines pastangas, ir pakurstė įtampas Didžiojoje Britanijoje. „Turime iš to pasimokyti ir užtikrinti, kad ateityje nebūtų skubotų vertinimų“, pažymėjo R. Sunakas.„Hamas“ teroristai iš karto po sprogimo apkaltino Izraelį apšaudžius ligoninę. Izraelis tuo tarpu teigia, kad tai buvo palestiniečių teroristinės organizacijos „Islamo džihadas“ netiksliai paleista raketa. Izraelio kariuomenė pateikė tai esą įrodančias nuotraukas ir vaizdo medžiagą. „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos Gazoje duomenimis, per sprogimą žuvo ir buvo sužeista šimtai žmonių.

Izraelio pajėgos praneša užkirtusios kelią iš Gazos Ruožo paleistų dronų atakaiIzraelio karinės pajėgos skelbia užkirtusios kelią dviejų iš Gazos Ruožo skriejančių dronų atakai. Atsakomybę už jų paleidimą prisiėmė „Hamas“ teroristai.Netoli sienos „buvo identifikuoti du dronai, kurie iš Gazos Ruožo pateko į Izraelio teritoriją“, pirmadienį pareiškė Izraelio kariuomenė. Abu bepiločiai esą buvo atremti. Ar jie buvo numušti, Izraelio kariuomenė nepasakė.„Hamas“ teroristai „Telegram“ kanale pareiškė karinių bazių Pietų Izraelyje link paleidę du dronus kamikadzes.

Izraelis paskelbė neredaguotą vaizdo medžiagą iš „Hamas“ žudynių dienosIzraelis pirmadienį paskelbė vaizdo medžiagą, filmuotą spalio 7 d., kai „Hamas“ teroristai surengė žudynes pasienio teritorijoje su Gazos Ruožu. Įrašą paviešino vyriausybės spaudos tarnyba. Jame matyti, kaip Gazos Ruožą kontroliuojančio judėjimo „Hamas“ teroristai šaudo į izraeliečių automobilį ir nužudo juose buvusius žmones.Šis įrašas yra automobilio vaizdo kameros ir užpuolikų kūnų kamerų užfiksuota medžiaga. Kai kurie teroristai dėvi uniformas, panašias į Izraelio kareivių. Vienas jų ginkluotas prieštankiniu ginklu.Spaudos tarnyba taip pat paviešino detalius „Hamas“ puolimo planus bei nurodymus dėl įkaitų grobimo. Šie rasti pas teroristus. Be kita ko, teroristams nurodoma įkaitus surišti ir užrišti jiems akis. Vaikai ir moterys turi būti atskirti nuo vyrų. „Žudykite probleminius ir tuos, kurie kelia pavojų“, – teigiama instrukcijose.Socialinėje žiniasklaidoje jau buvo paskelbta daug žiaurumo vaizdo įrašų ir nuotraukų. „Hamas“ teroristai spalio 7 d. Izraelyje surengė civilių žudynes.Pasak žiniasklaidos, apie 2 500 teroristų iš Gazos Ruožo kirtiosieną. Tai buvo kruviniausios žudynės Izraelio istorijoje. Per jas ir kitomis dienomis Izraelyje žuvo per 1 400 žmonių. Teroristai, be to, daugiau kaip 200 žmonių pagrobė ir išvežė į Gazos Ruožą.

Trečiasis pagalbos konvojus įvažiavo į Rafos perėjąPer Rafos perėją į Gazos Ruožą įvažiavo trečioji pagalbos sunkvežimių kolona, patvirtino „Sky News“.Pirmieji du pagalbos konvojai savaitgalį į regioną įvažiavo iš Egipto.

„Hamas“ surengė bepiločių lėktuvų smūgį Izraelio kariuomenei„Hamas“ ginkluotasis sparnas „Al-Qassam“ pranešė apie du dronų smūgius prieš Izraelio kariuomenę, skelbia BBC.Vienas iš jų buvo nukreiptas į Izraelio oro pajėgų dalinius, esančius Hatzerimo bazėje, o kitas – į Izraelio kariuomenės Sinajaus divizijos štabą, esantį Taslimo bazėje.Izraelio kariuomenės radijas patvirtino pranešimą apie tariamą dronų prasiskverbimą į pietines Nir Ozo ir Ein HaBesoro vietoves, esančias netoli vietos, skiriančios Izraelio teritoriją nuo Gazos Ruožo.

Palestinos premjeras: Vakarai suteikia Izraeliui „leidimą žudyti“ GazojePalestinos ministras pirmininkas Mohammedas Shtayyehas pirmadienį apkaltino Vakarų valstybes, kad jos suteikė Izraeliui „leidimą žudyti“ kare prieš Gazos Ruožą valdančią islamistų grupuotę „Hamas“.Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą nuo tada, kai spalio 7 dieną ginkluoti „Hamas“ smogikai pralaužė sieną, skiriančią Izraelį nuo palestiniečių teritorijos ir, pasak Izraelio pareigūnų, nužudė daugiau kaip 1 400 žmonių, daugiausia civilių.„Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį pranešė, kad per Izraelio bombardavimą žuvo daugiau kaip 5 000 žmonių, taip pat daugiausia civilių. AFP negali nepriklausomai patikrinti šių skaičių.„Tai, ką girdime iš okupacinės (Izraelio) valdžios lyderių lūpų apie pasirengimą sausumos invazijai, reiškia dar daugiau nusikaltimų, žiaurumų ir priverstinio perkėlimo“, – sakė M. Shtayyehas Palestinos savivaldos vyriausybės posėdžio pradžioje.„Mes smerkiame tokius pareiškimus, kurie yra leidimas žudyti ir suteikia Izraeliui politinę priedangą vykdyti žudynes ir skleisti destrukciją Gazoje“, – pridūrė jis.JAV prezidentas Joe Bidenas, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ir kiti lyderiai pastarosiomis dienomis lankėsi Izraelyje, dar kartą patvirtindami jo „teisę gintis“ ir ragindami Izraelio vyriausybę laikytis tarptautinės humanitarinės teisės.J. Bidenas ir JK, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos vadovai šią poziciją dar kartą patvirtino sekmadienį po vaizdo pokalbių paskelbtame pareiškime.

ES lyderiai reikalaus „humanitarinių paliaubų“ Izraelio ir „Hamas“ kareEuropos Sąjungos (ES) šalių lyderiai šią savaitę vyksiančiame viršūnių susitikime paragins Izraelį ir „Hamas“ skelbti humanitarines paliaubas. Tai sakoma baigiamojo pareiškimo projekte, su kuriuo susipažino agentūra „Reuters“.„Europos Taryba remia JT generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso raginimą skelbti humanitarinę pauzę, kad būtų galima saugiai nugabenti pagalbos prekes ir kad ši pagalba pasiektų jos reikalingus žmones“, – teigiama projekte. ES esą nori glaudžiai bendradarbiauti su partneriais regione, kad apsaugotų civilius. Turi būti sudarytos paprastesnės sąlygos jiems gauti vandens, maisto produktų, medicininę priežiūrą, degalų ir pastogę.ES, be to, reikalaus besąlygiškai paleisti visus įkaitus.ES viršūnių susitikimas vyks Briuselyje šios savaitės ketvirtadienį ir penktadienį.

Izraelis: „Hamas“ išstūmimo iš Gazos Ruožo operacija gali užtrukti tris mėnesiusIzraelio gynybos ministras teigė, kad „Hamas“ neutralizavimo operacija Gazos Ruože gali užtrukti iki trijų mėnesių, skelbia „Sky News“.„Kalbant apie operatyvinius manevravimo aspektus – galiausiai niekas nesustabdys IDF“, – cituojamas Yoavas Gallantas.Jis pridūrė, kad tai bus paskutinė Izraelio kariuomenės manevravimo operacija Gazoje.„Tai gali užtrukti mėnesį, du ar tris, bet pabaigoje „Hamas“ nebeliks“, – sakė Izraelio gynybos ministras.

Pranešama, kad Gazoje žuvusių JT darbuotojų skaičius siekia 29Pirmadienį Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) atstovė pranešė naujienų agentūrai dpa, kad nuo karo tarp Izraelio ir Gazos Ruožą kontroliuojančios grupuotės „Hamas“ pradžios Gazoje žuvo mažiausiai 29 Jungtinių Tautų darbuotojai.Jos teigimu, sekmadienį patvirtinta 12 ar daugiau JT darbuotojų žūtis, taigi visas aukų skaičius siekia 29.Po karo pradžios, humanitarinė padėtis tankiai apgyvendintame pajūrio ruože, kuriame gyvena apie 2,2 mln. žmonių, jau daugiau nei dvi savaites yra katastrofiška.Spalio 7 d. Izraelį užpuolė daugiau nei tūkstantis „Hamas“ teroristų, pasienyje surengusių skredynes, per kurias daugiau nei 1 400 žmonių žuvo, dar mažiausiai 222 buvo pagrobti.Atsakydamas į skerdynes, Izraelis pradėjo Gazos Ruožo antskrydžius. Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos, per antskrydžius žuvo daugiau nei 5 000 žmonių.Maždaug 400 000 dėl Izraelio vykdomo puolimo savo namus palikusių žmonių šiuo metu glaudžiasi JT bazėse, kurių yra apie 90, praneša UNRWA. Vien per pastarąją parą perkeltųjų asmenų skaičius išaugo maždaug 22 000.UNRWA teigimu, prieglaudos yra visiškai perpildytos. Kiekviena iš jų pritaikyta priimti iki 2 000 žmonių, tačiau vienoje iš tokių bazių šiuo metu glaudžiasi beveik 20 000 perkeltųjų asmenų.

Buvęs „Mossad“ pareigūnas: sausumos operaciją į Gazą reikia atidėtiIzraelio gynybos pajėgos turėtų atidėti sausumos operaciją Gazos Ruože, jei vis dar vyksta derybos dėl įkaitų išlaisvinimo, pareiškė buvęs Izraelio žvalgybos tarnybos „Mossad“ aukšto rango pareigūnas Davidas Meidanas, skelbia BBC.D. Meidanas, kuris 2011 m. išlaisvinant Izraelio kareivį Giladą Shalitą dirbo įkaitų ir dingusių asmenų koordinatoriumi, sakė, kad svarbiausias prioritetas turėtų būti žmonių gyvybių gelbėjimas, o sausumos operacija galėtų palaukti.„Turime priemonių, turime žmonių, ir tai galime padaryti vėliau“, – sakė D. Meidanas Izraelio radijo stočiai 103FM. Jis mano, kad laiko išlaisvinti spalio 7 d. „Hamas“ Gazos Ruože paimtus įkaitus liko nedaug.„Tarp įkaitų yra 30 vaikų, pagyvenusių žmonių, kai kurie sunkiai sužeisti. Kuo ilgiau delsite dėl humanitarinio susitarimo paleisti nusilpusius įkaitus, tuo labiau rizikuosite jų gyvybėmis“, – mano pareigūnas.

Naujausi įvykiai Izraelio kare su „Hamas“Po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ teroristai įsiveržė į Izraelio teritoriją ir, kaip teigia Izraelio valdžia, nužudė mažiausiai 1 400 žmonių, jau daugiau nei dvi savaites nesiliauja mūšiai.Per nesibaigiantį bombardavimą, kurį Izraelis vykdo atsakydamas į išpuolius, Gazoje žuvo daugiau nei 5 000 palestiniečių, dauguma jų – civiliai, pirmadienį pranešė grupuotės „Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija.Ties šiaurine Izraelio siena taip pat vyksta spontaniški susirėmimai tarp izraeliečių pajėgų ir smogikų iš organizacijos „Hezbollah“ – grupuotės „Hamas“ sąjungininkės Libane.Toliau — penki svarbiausi pastarosios paros įvykiai šiame kare.Izraelis tęsia Gazos bombardavimą„Hamas“ valdžia pranešė, kad per naktinius Izraelio antskrydžius Gazoje žuvo daugiau nei 60 žmonių, iš jų 17 žuvo, kai į pastatą Gazos šiaurinėje dalyje esančioje Jabalioje pataikė raketa.Teigiama, kad pirmadienį ryte žuvo dar 10 žmonių.Pranešama, kad Izraelio kariuomenė per naktį Gazoje įvykdė šimtus antskrydžių ir apsiaustoje srityje smogė „daugiau nei 320 karinių objektų“.„Tarp teroristams priklausančių objektų, į kuriuos buvo pataikyta – tuneliai, kuriuose slepiasi „Hamas“ teroristai, dešimtys veikiančių vadaviečių... ir grupuotės „Islamo džihadas“ teroristai, kariuomenės stovyklos ir stebėjimo punktai,“ – teigiama kariuomenės pranešime.Atvyko nauja pagalbos siuntaPirmadienį iš Egipto į Gazą atvyko maždaug tuzinas sunkvežimių, gabenančių taip reikalingą pagalbą – tai trečiasis sritį pasiekęs konvojus per tris dienas.Jungtinės Valstijos pažadėjo, kad Gazai, kuriai Izraelis nutraukė didžiąją dalį vandens tiekimo, taip pat maisto, elektros ir kuro tiekimą, bus tiekiamas „nepertraukiamas srautas“ humanitarinės pagalbos.Sekmadienį pasienio punktą kirto 14 sunkvežimių, dar 20 sunkvežimių į karo draskomą sritį įriedėjo sekmadienį.Jungtinių Tautų skaičiavimu, norint patenkinti 2,4 mln. Gazos gyventojų poreikius, į ruožą kasdien turėtų būti pristatoma po maždaug 100 sunkvežimių. Skaičiuojama, kad per Izraelio vykdomą bombardavimą namų neteko maždaug pusė Gazos gyventojų.JAV perspėjo Iraną dėl „eskalavimo“Jungtinės Valstijos perspėjo Iraną ir jo sąjungininkus dėl bet kokio Izraelio karo su „Hamas“ „eskalavimo“.„Mums susirūpinimą kelia tai, kad Irano parankiniai gali sustiprinti savo atakas prieš mūsų karius, mūsų žmones,“ – kanalo CBS žinių laidoje kalbėjo JAV valstijos sekretorius Antony Blinkenas.Sekmadienį Iranas pats perspėjo Izraelį ir Jungtines Valstijas, o užsienio reikalų ministras Hosseinas Amir-Abdollahianas pasakė, kad dėl karo regionas rizikuota tapti „nevaldomas“.ES nori padaryti „humanitarinę pertrauką“Pirmadienį Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis paragino paspartinti pagalbos tiekimą Gazai ir pasakė, kad visų 27 bloko šalių užsienio reikalų ministrai tarsis dėl galimybės kare padaryti „humanitarinę pertrauką“.„Aš asmeniškai manau, kad tam, jog būtų leista įvežti ir paskirstyti humanitarinę paramą, reikia padaryti humanitarinę pertrauką, ypač turint omenyje, kad namus paliko pusė Gazos gyventojų,“ – kalbėjo J. Borrellis.Diplomatų veiksmaiAntradienį Tel Avive lankysis Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kuris susitiks su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, praneša Prancūzijos prezidentūra.Jo vizitas taps naujausiu įvykiu diplomatinių veiksmų fronte – ligi šiol šalyje jau lankėsi JAV prezidentas Joe Bidenas, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas.

IDF: nuo karo pradžios Vakarų Krante suimta 800 įtariamųjųIzraelio gynybos pajėgos praneša, kad nuo spalio 7 d., kai kovotojai iš Gazos Ruožo surengė išpuolį, Vakarų Krante suimta 800 palestiniečių, ieškomų dėl teroristinės veiklos, įskaitant daugiau kaip 500 su „Hamas“ susijusių įtariamųjų, skelbia BBC.Kariuomenės duomenimis, per praėjusią naktį buvo suimti 37 „Hamas“ nariai.Kariuomenės duomenimis, per pastarąsias dvi savaites Vakarų Krante įvyko daugybė IDF pajėgų ir palestiniečių susirėmimų, taip pat keli bandymai įvykdyti teroristinius išpuolius.Palestinos savivaldos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo spalio 7 d. Vakarų Krante Izraelio kariai, o kai kuriais atvejais ir Izraelio naujakuriai, nužudė mažiausiai 97 palestiniečius.

Per sausumos reidą Gazos Ruože žuvo Izraelio kareivisPer sausumos reidą „Hamas“ kontroliuojamame Gazos Ruože žuvo Izraelio karys, skelbia „Sky News“.Izraelio kariuomenės duomenimis, karys žuvo sekmadienį nuo prieštankinės raketos, kitas karys buvo vidutiniškai sužeistas, o du – lengvai sužeisti.Ginkluotasis „Hamas“ sparnas „al Qassam Brigades“ pranešė, kad jo kovotojai kovėsi su Izraelio pajėgomis į rytus nuo Chan Juniso miesto pietiniame Gazos Ruože ir sunaikino Izraelio karinę įrangą.„Kovotojai susikovė su prasiskverbusiomis pajėgomis, sunaikino du buldozerius ir tanką ir privertė Izraelio pajėgas pasitraukti“, – sakoma jų pareiškime.Izraelio gynybos pajėgos (IDF) vykdė „ribotus“ reidus Gazos Ruože, siekdamos išvalyti teritoriją prieš numatomą sausumos operaciją ir surinkti žvalgybinę informaciją apie dingusius žmones ir „Hamas“ laikomus belaisvius.

Izraelis teigia pirmą kartą panaudojęs minosvaidžio bombas „Steel Sting“Izraelio gynybos pajėgos (IDF) sekmadienį pranešė, kad pirmą kartą kovoje su „Hamas“ operatyviai panaudojo minosvaidžio bombą „Steel Sting“, skelbia CNN.„Steel Sting“ yra minosvaidžio bomba (PGM) su dvigubu nukreipimu, kuris leidžia tiksliai pataikyti į taikinius nustatytoje teritorijoje, kartu padidinant pataikymo mirtingumą ir sumažinant riziką pataikyti į nekaltus žmones, sakoma IDF pranešime. Daugiau kaip 10 pirmųjų ir mirtinų bombų buvo paleista Gazos Ruožą supančioje teritorijoje ir šiauriniame sektoriuje, priduriama IDF pareiškime.IDF kovotojai bombą panaudojo atakuodami „Hamas“ poziciją, iš kurios buvo paleisti šūviai į Izraelio valstybės teritoriją, sakoma IDF pareiškime.IDF paskelbė vaizdo įrašą, kuriame tariamai matyti, kaip naudojama bomba. „Pirmą kartą ją panaudojome karo pradžioje“, – pasak IDF pareiškimo, sakė „Magellan“ komandosų būrio kapitonas. „Ji leidžia mums neutralizuoti grėsmes tiksliau nei kitų tipų bombos“.

„Hamas“ teigia, kad visose Gazos ligoninėse baigėsi degalai„Hamas“ išplatino pareiškimą, kuriame teigiama, kad visose Gazos Ruožo ligoninėse baigėsi degalai, skelbia „Sky News“.Kovotojų grupuotė ragina sukurti nuolatinį koridorių į regioną, kad būtų išvengta „humanitarinės katastrofos“.„Besitęsianti apgultis paralyžiavo humanitarines sąlygas ir sukėlė didelį maisto produktų ir vaistų trūkumą. Jau nekalbant apie tai, kad visose Gazos Ruožo ligoninėse baigėsi degalai“, – teigiama pranešime.„Hamas“ kritikavo tai, kad į Gazos Ruožą įleidžiama nedaug pagalbos, ir ragino arabų ir islamo šalis bei Jungtines Tautas dėti daugiau pastangų, kad būtų atidarytas humanitarinės pagalbos koridorius.„Gazos Ruože vykdoma ne kas kita, kaip genocidas ir nusikaltimai žmonijai, kurie, jei bus tęsiami, bus absoliuti žmonijos gėda“, – sakoma pareiškime.

Žuvusių palestiniečių skaičius viršija 5 tūkst.„Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad pastarąją parą per Izraelio smūgius Gazos Ruože žuvo 436 palestiniečiai, įskaitant 182 vaikus, skelbia „Sky News“.Ministerija taip pat teigia, kad nuo konflikto pradžios iš viso žuvo 5087 žmonės, dar 15 273 buvo sužeisti.„Sky News“ negali nepriklausomai patikrinti šių skaičių.

IDF ieško įrodymų apie „Hamas“ cheminio ginklo pajėgumusIzraelio kariuomenė vis dar ieško įrodymų, ar „Hamas“ kovotojai, spalio 7 d. šturmuodami pietų Izraelį, turėjo medžiagų cheminiam ginklui pasigaminti.Tai buvo padaryta po to, kai Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas išskirtiniame interviu televizijai „Sky News“ sakė, kad kovotojai turėjo instrukcijų, kaip pasigaminti ginklus.Izraelio pajėgos tvirtina, kad instrukciją su schemomis aptiko ant žuvusio kovotojo kūno kibuce Be’eri.„Sky News“ saugumo ir gynybos redaktorė Deborah Haynes per naujienų brifingą IDF generolui majorui Michaelui Edelsteinui pateikė klausimą apie I. Herzogo komentarus.Jis atsakė: „Dėl pajėgumų, apie kuriuos jūs klausiate, cheminių medžiagų... mes vis dar ieškome įrodymų, ar jie jų turėjo, ar ne.Bet įsakymų buvo, kaip vakar minėjo mūsų prezidentas I. Herzogas, buvo įsakymų, kaip žudyti, kiek nužudyti, kiek paimti įkaitų.“

Iš Egipto į Gazą atvyksta trečias pagalbos konvojusPranešama, kad į Gazą iš Egipto atvyko trečioji pagalbos vilkstinė.Tiek Reuters, tiek AFP naujienų agentūros teigia, kad daugiau sunkvežimių ką tik įvažiavo per Rafah perėją.

Izraelio kariuomenė: mažiausiai 222 įkaitai GazojeIzraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė, kad dabar patvirtinta, kad Gazos Ruože „Hamas“ įkaitais laikomi 222 žmonės.Atstovas spaudai kontradmirolas Danielis Hagari sakė, kad IDF vykdo „ribotus“ reidus regione, siekdami nusitaikyti į „Hamas“ užpuolikus ir ieškoti įkaitų.Jis taip pat tvirtino, kad oro antskrydžiai nukreipti į sritis, kuriose „Hamas“ telkiasi kovoti su bet kokiu platesniu Izraelio puolimu.

Nepaisydami Izraelio įspėjimų, Gazos gyventojai grįžta namoDalis žmonių, kurie Izraelio kariuomenės nurodymu paliko savo namus šiaurinėje Gazoje, pradeda grįžti, sako Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūros vadovas.Thomas White‘as „BBC Radio 4“ laidoje „Today“ sakė: „Šiaurinėje dalyje iš tiesų labai pavojinga, bet žmonės žūsta ir pietinėse teritorijose“.Th. White‘o teigimu, jo agentūros sandėlių komplekse šiuo metu glaudžiasi per 8 tūkst. žmonių, jie gyvi vos litru vandens per dieną ir keliais duonos gabalėliais.Izraelio kariuomenė skelbia, kad per pastarąsias 24 valandas Gazos Ruože pataikė į 320 taikinių.

Aukščiausiasis ES diplomatas ragina suteikti „daugiau ir greitesnę“ pagalbą Gazos RuožuiEuropos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį paragino greičiau pristatyti pagalbą į Gazos Ruožą ir pareiškė, kad blokas aptaria raginimą padaryti „humanitarinę pauzę“ Izraelio kampanijoje prieš „Hamas“.„Svarbu pristatyti daugiau pagalbos ir greičiau, o ypač patenkinti svarbiausias reikmes, atkurti vandens ir elektros tiekimą“, – prieš ES užsienio reikalų ministrų susitikimą sakė J. Borrellis.Pirmadienį Liuksemburge susitinkantys ES užsienio reikalų ministrai ketina aptarti krizę Artimuosiuose Rytuose ir tolesnę paramą Rusijos puolimą atremiančiai Ukrainai.Kalbant apie Artimuosius Rytus, pagrindinis klausimas yra, kaip ES gali padėti užkirsti kelią konflikto eskalavimui regione.Kalbant apie Ukrainą, artimiausiais mėnesiais ministrai turi aiškiai pasakyti, kaip ES turėtų dalyvauti vykdant suplanuotus Vakarų įsipareigojimus saugumo srityje.J. Borrellis siūlo prisiimti ilgalaikius karinės pagalbos finansavimo įsipareigojimus, taip pat panaudoti ES lėšas modernių naikintuvų ir raketų pristatymui. Jis nori, kad nuo 2024 m. iki 2027 m. pabaigos kasmet būtų skiriama po 5 mlrd. eurų.Toli siekiančių sprendimų pirmadienio posėdyje nesitikima. Kai kurios ES valstybės narės kol kas nerodo noro prisiimti naujų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Ukrainai. Taip pat yra skirtumų vertinant Izraelio reakciją į „Hamas“ išpuolį spalio 7 dieną. Pavyzdžiui, Ispanijos lyderiai atvirai kaltina Izraelį, kad ragindamas Gazos Ruožo žmones evakuotis jis pažeidžia tarptautinę teisę. Jie taip pat palaiko raginimus nutraukti ugnį. Kita vertus, lyderiai iš tokių šalių kaip Vokietija prieštarauja tokiam požiūriui ir pabrėžia Izraelio teisę į savigyną.Dar viena ministrų susitikimo tema – Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktas. Be to, po susitikimo vyks derybos su Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikistano, Turkmėnistano ir Uzbekistano atstovais.

CNN šaltiniai: JAV paragino atidėti operaciją Gazos RuožeJoe Bideno administracija paragino Izraelį atidėti invaziją į Gazos Ruožą, kad „Hamas“ galėtų paleisti daugiau įkaitų ir kad Gazos Ruožą pasiektų humanitarinė pagalba, nurodė du apie diskusijas tarp Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Izraelio žinantys šaltiniai.Penktadienį, spalio 20 d., „Hamas“ į laisvę paleido du amerikiečius – tai ženklas, kad gali būti paleista ir daugiau iš maždaug 200 žmonių, kuriuos, kaip manoma, pagrobė palestiniečių kovotojai, spalio mėnesio pradžioje surengę siaubingą išpuolį prieš Izraelį.„Administracija pareikalavo, kad Izraelio vadovai atidėtų invaziją dėl pažangos bandant išlaisvinti įkaitus“ ir dėl būtinybės į Gazos Ruožą sunkvežimiais nugabenti humanitarinės pagalbos, kaip rašo CNN, teigė vienas iš šaltinių.Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo taryba neatsakė į prašymą pateikti komentarų.Vyresnysis Izraelio pareigūnas paneigė, kad JAV reikalauja Izraelio atidėti sausumos invaziją į Gazos Ruožą.„Paneigiame šį pranešimą. Artimai diskutuojame ir konsultuojamės su JAV administracija. Amerika nespaudžia Izraelio atidėti sausumos operaciją“, – patikino jis.Kai šeštadienį, spalio 21 d., prezidento J. Bideno paklausė, ar ragina Izraelį atidėti invaziją, jis atsakė: „Kalbuosi su izraeliečiais.“

Bosnijos sostinėje tūkstančiai žmonių dalyvavo protesto akcijoje palestiniečiams remtiKeli tūkstančiai žmonių sekmadienį susirinko į protesto akciją Sarajevo centre, jie mojavo Palestinos ir Bosnijos ir Hercegovinos vėliavomis, reikalaudami sustabdyti Izraelio puolimą Gazos Ruože, praneša portalas „eurointegration“.Protestuotojai skandavo „Genocidas, genocidas“, „Laisva Palestina“, „Izraelis teroristas“, o dideliame plakate buvo parašyta „Vakar Srebrenica, šiandien Gaza“.Manifestacijoje dalyvavo Sarajevo merė Benjamina Karič. Ji pareiškė, kad miestas žino, „ką reiškia gyventi be vandens ir maisto ir matyti, kaip žudomi vaikai“, turėdama omenyje 1992–1995 m. m. apgultį, per kurią serbų pajėgos pražudė apie 11 tūkst. Sarajevo gyventojų, tarp jų - 1 600 vaikų.Bosnija ir Hercegovina vis dar bando atsigauti po 1992–1995 m. m. karo, kuris padalijo šalį į du darinius – Serbų Respubliką su stačiatikių dauguma ir Bosnijos ir Hercegovinos Federaciją, kurioje daugumą sudaro musulmonai.

Izraelio gynybos ministras sako, kad karas su „Hamas“ gali trukti kelis mėnesiusIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas mano, kad karas su teroristine grupuote „Hamas“ gali trukti kelis mėnesius.„Kalbant apie operatyvinius manevravimo aspektus, galų gale niekas nesustabdys IDF (Izraelio gynybos pajėgų – ELTA). Derinami du dalykai – mūsų oro pajėgumai ir manevrai sausumoje“, – sekmadienį Tel Avive pareiškė Y. Gallantas.„Tai turėtų būti paskutinė mūsų manevravimo operacija Gazoje – paprasčiausiai dėl to, nes vėliau nebebus „Hamas“, – pabrėžė ministras.„Hamas“ smogikai spalio 7 dieną surengė didelį išpuolį prieš Izraelį, per kurį žuvo apie 1 400 žmonių. Nuo tada Izraelis Gazos Ruože vykdo oro antskrydžių kampaniją. Tuo pat metu šalies kariuomenė ruošiasi sausumos operacijai.

Izraelio prezidentas: „Hamas“ kovotojai nešiojo instrukcijas, kaip pasigaminti cheminį ginkląIzraelio prezidentas Isaacas Herzogas sako, kad į Izraelį įsiveržę „Hamas“ kovotojai nešiojo instrukcijas, kaip pasigaminti cheminį ginklą.Izraelio pajėgos teigia aptikusios medžiagą ant žuvusio kovotojo kūno Kibuco Beeryje, kur žuvo arba buvo pagrobta maždaug 20 proc. iš 1100 gyventojų.Dokumentus su diagramomis interviu sekmadienio vakarą „Sky News“ parodė Izraelio prezidentas.

Gazos mieste žuvo palestiniečių žurnalistasPalestinos žurnalistas Roshdi Sarraj žuvo per Izraelio raketų smūgį Gazos mieste, sekmadienį pranešė oficiali Palestinos spaudos agentūra WAFA.Jo šeimos nariai taip pat buvo sužeisti per smūgį, nukreiptą į namą Gazos mieste šiaurinėje apgultos teritorijos dalyje, ir jie buvo perkelti į Al-Shifa ligoninę.Žurnalistų apsaugos komiteto duomenimis, sekmadienį per Izraelio ir „Hamas“ konfliktą žuvo mažiausiai 23 žurnalistai, dar aštuoni buvo sužeisti, o trys – dingę arba sulaikyti.Devyniolika iš žuvusiųjų buvo palestiniečiai, įskaitant Sarrajų, trys – izraeliečiai ir vienas libanietis, nurodė CPJ.

„Hamas“ lyderis kalbėjosi su Irano užsienio reikalų ministru„Hamas“ lyderis Ismailas Haniyehas surengė pokalbį su Irano užsienio reikalų ministru dėl to, kaip sustabdyti Izraelio „žiaurius nusikaltimus“, rašoma bendrame pareiškime.Irano atstovas Hosseinas Amirabdollahianas taip pat kalbėjosi su kovotojų grupės „Islamo džihadas“ lyderiu, jis paskelbė „X“.„Palestinos pusėje pasipriešinimas stiprus, – sakė A. Amirabdollahianas. –Izraelio režimo politinė ir saugumo struktūra žlugo ir tik jo karo mašina veikia prieš civilius.“

IDF smogė teroristams Libano teritorijojeIzraelio gynybos pajėgos (IDF) teigia, kad per naktį Libano teritorijoje sunaikino „teroristų grupę“ ir sunaikino daugybę „Hezbollah“ taikinių.Trumpuose savo „Telegram“ kanalo atnaujinimuose IDF pranešė, kad smogė į sandėlį Libano pasienyje ir infrastruktūros taikinius, įskaitant prieštankinių raketų paleidimo postą, karinį kompleksą ir stebėjimo postą.Informacijos apie aukas nepateikiama.https://t.me/idfofficial/4521

E. Macronas antradienį vyks į IzraelįPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį vyks į Izraelį. Tai pranešė Prancūzijos žiniasklaida.Dienraštis „Le Parisien“, remdamasis diplomatiniais šaltiniais, rašo, jog labai tikėtina, kad E. Macronas šios kelionės metu aplankys ir Libaną bei Egiptą.Per palestiniečių teroristinės organizacijos „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį žuvo 30 Prancūzijos piliečių, o septyni dingo be žinios. Kai kurie iš jų, kaip pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, „greičiausiai tapo „Hamas“ įkaitais“.

Vakarų lyderiai tikina remiantys Izraelį, bet taip pat ragina saugoti civiliusBendrame pareiškime, paskelbtame po pokalbių telefonu dėl karo tarp Izraelio ir palestiniečių grupuotės „Hamas“, Vakarų lyderiai palankiai įvertino jos sprendimą paleisti dvi įkaites ir paragino nedelsiant išlaisvinti visus kitus Gazos Ruože laikomus žmones.JAV prezidentas Joe Bidenas, Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, Italijos premjerė Giorgia Meloni ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas įsipareigojo glaudžiai bendradarbiauti, kad padėtų savo piliečiams regione, pirmiausia tiems, kurie nori išvykti iš Gazos Ruožo.Vakarų lyderiai sveikino pirmųjų humanitarinės pagalbos vilkstinių atvykimą į Gazos Ruožą ir pažadėjo toliau dirbti su partneriais regione, kad Gazos Ruožo gyventojai turėtų „tvarią ir saugią prieigą“ prie maisto, vandens, medicininės priežiūros ir kitos humanitarinės pagalbos.Jie susitarė tęsti glaudų diplomatinį bendradarbiavimą, taip pat ir su pagrindiniais partneriais regione, kad „būtų užkirstas kelią konflikto plitimui, užtikrintas stabilumas Artimuosiuose Rytuose, rastas politinis krizės sprendimas ir pasiekta ilgalaikė taika“.Sekmadienį Amerikos lyderis J. Bidenas taip pat kalbėjosi su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir popiežiumi Pranciškumi.

Žiniasklaida: Izraelis neplanuoja nutraukti Gazos Ruožo apšaudymo vykstant deryboms dėl įkaitų paleidimoIzraelis neplanuoja nutraukti Gazos Ruožo apšaudymo, kad įvykdytų „Hamas“ sąlygą dėl kai kurių įkaitų paleidimo.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis CNN.Aukštas Izraelio pareigūnas pareiškė, kad Gazos Ruože nebus „jokių paliaubų“ JAV ir Katarui dedant pastangas išlaisvinti daugiau nei 200 įkaitų, kuriuos ten laiko „Hamas“.Pareigūnas taip pat teigė nežinantis apie JAV raginimus atidėti sausumos operaciją Gazoje ir pabrėžė, kad Izraelis ir JAV nori „kuo greičiau“ išlaisvinti visus įkaitus.„Bet negalima leisti, kad humanitarinės pastangos turėtų įtakos misijai likviduoti „Hamas“, – pridūrė jis.

Nugriaudėjo sprogimai netoli Gazos ligoniniųPer pastarąsias kelias valandas buvo gauta pranešimų apie sprogimus prie kelių Gazos ligoninių. Vis dar neaišku, ar yra aukų.Remiantis naujienų agentūra Reuters, remdamasi Palestinos žiniasklaida, šiose ligoninėse yra didžiausias medicinos kompleksas Gazoje Al-Shifa, taip pat Al-Quds ir Indonezijos ligoninė.„Hamas“ savo „Telegram“ kanale paskelbė vaizdo įrašą, kuris, kaip teigiama, buvo Izraelio antskrydis netoli Al-Quds. Jie taip pat paskelbė sugriauto pastato nuotraukas, tvirtindami, kad jis buvo už Kuveito ligoninės. BBC paprašė Izraelio gynybos pajėgų patvirtinti, ar jos pradėjo antskrydžius į taikinius tose srityse, jie atsakė, kad informacija tikrinama.

Į Gazos ruožą įvažiavo dar 14 pagalbos sunkvežimiųŠį vakarą į Gazos ruožą įvažiavo dar vienas pagalbos konvojus, naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė JT Paramos ir darbo agentūra, skebia „Sky News“. Ankstesni pranešimai buvo prieštaringi: Egipto žiniasklaida skelbė, kad sunkvežimiai jau atvyko, o JT iki šiol tai neigė. Tai jau antrasis krovinių pristatymas nuo tada, kai Izraelis prieš dvi savaites įvedė visišką apsiaustį – vakar pirmą kartą į šalį įvažiavo 20 sunkvežimių. Egipto kariuomenė anksčiau pranešė, kad Izraelis apšaudė sargybos bokštą Egipto pasienio pusėje ir lengvai sužeidė žmones.JT pareigūnai teigė, kad Gazoje reiktų mažiausiai 100 sunkvežimių per dieną, kad būtų patenkinti neatidėliotini poreikiai, nes trūksta maisto, degalų ir vandens.

JT pabėgėlių agentūra: Gazoje žuvo 29 jos darbuotojai Jungtinių Tautų palestiniečių pabėgėlių agentūra sekmadienį pranešė, kad prasidėjus karui tarp „Hamas“ kovotojų ir Izraelio Gazoje žuvo 29 jos darbuotojai.„Esame šokiruoti ir gedime. Dabar patvirtinta, kad nuo spalio 7 d. Gazoje žuvo 29 mūsų kolegos“, – šeštadienį paskelbė UNRWA socialiniame tinkle X, anksčiau buvusiame „Twitter“.

Kairo „Viršūnių susitikimas“ dėl Izraelio-Palestinos karo patyrė nesėkmęKairo „Viršūnių susitikimas dėl taikos“ turėjo būti diplomatinis proveržis siekiant paliaubų Gazoje, tačiau jo nesėkmė atskleidė, kaip vienas analitikas pavadino „lūžio linijas“ tarp arabų ir Vakarų valstybių Izraelio ir Palestinos konflikto klausime.Šeštadienį savo įžanginėje kalboje arabų lyderiai ir Vakarų delegatai sutarė, kad reikia pagalbos, kuri pasiektų palestiniečius Gazos ruože, Izraelio apgultame ir bombarduojamame.Tačiau po kelias valandas trukusių diskusijų jie taip ir nerado bendros kalbos kitais klausimais – susitikimas baigėsi be baigiamojo pareiškimo.„Nesutarimai buvo susiję su Izraelio pasmerkimu, o Vakarų valstybės atsisakė tai daryti“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas arabų pareigūnas, prašęs likti anonimiškas, nes neturi teisės kalbėti su žiniasklaida.Vietoj to, jos siekė pareiškimo, kuriame „atsakomybė už eskalavimą būtų priskirta „Hamas“, tokio pareiškimo, pasak kito arabų diplomato, arabų valstybės atsisakė.Nors daugelis arabų lyderių pasmerkė Izraelio civilių aukas, jie atsisakė priskirti atsakomybę už kraujo praliejimą „Hamas“ grupuotei.Arabų valstybės – kai kurios iš jų dalyvauja derybose dėl įkaitų su „Hamas“ – būtų atsidūrusios „nepatogioje padėtyje savo žmonių akyse“, jei būtų pasirašiusios pasmerkimą, sakė arabų pareigūnas.Pasak regiono eksperto Karimo Bitaro, susitikimas, kai nebeliko dėl ko tartis, iš susitikimo teliko „kurčiųjų dialogas“ ir jis baigėsi tyliai.

Sarajeve tūkstančiai žmonių susirinko išreikšti paramą palestiniečiamsKeletas tūkstančių žmonių sekmadienį susirinko Bosnijos sostinėje Sarajeve į palestiniečius palaikantį mitingą, o merė prisiminė kruviną miesto apgultį per Bosnijos etninį karą 10-ajame dešimtmetyje.„Sarajevas, miestas, ištvėręs ilgiausią šiuolaikinėje istorijoje apgultį, šiandien turi teisę tvirtai remti Gazos Ruožą“, – sakė merė Benjamina Karic susirinkusiesiems prie miesto rotušės.„Žinome, kaip yra, kai nėra vandens, maisto, žinome, kaip būna, kai žudomi vaikai“, – su ašaromis akyse kalbėjo ji.„Sarajevas yra už taiką, Sarajevas yra prieš bet kokių nekaltų aukų žudymą šiame pasaulyje“, – šiuos B. Karic žodžius palydėjo plojimai.Visame Gazos Ruože žuvo daugiau nei 4600 palestiniečių, daugiausia civilių, per negailestingus Izraelio bombardavimus, šiam keršijant už palestiniečių islamistų kovotojų grupės „Hamas“ atakas, rodo naujausia Gazos Ruožo sveikatos ministerijos aukų statistika.Per 1992–1995 m. Bosnijos karą Sarajevą 44 mėnesius buvo apgulusios Bosnijos serbų pajėgos. Apgulties metu žuvo daugiau nei 11 500 žmonių, tarp jų keli šimtai vaikų.

Egiptas: per Izraelio bombardavimą sužeistas Egipto karysPasak liudininkų ir vieno Egipto saugumo šaltinio, netoli Egipto sienos su Gazos ruožu per Izraelio bombardavimą skeveldros sužeidė Egipto karį.„Vienas Egipto šauktinis buvo sužeistas atskriejusio šrapnelio, kai buvo Rafos sienos kirtimo punkte, Egipto pusėje“, – sakė anoniminis šaltinis.Rafa, vienintelis Egipto sienos kirtimo punktas su Gazos ruožu, buvo uždarytas dėl Izraelio bombardavimo šioje srityje, priduria šaltinis.Savo ruožtu Izraelio armija teigia, kad Izraelio tankas netyčia iššovė ir pataikė į egiptiečių postą, esantį greta sienos.„Įvykis tiriamas, o detalės peržiūrimos“, – priduriama kariuomenės pranešime ir išreiškiamas apgailestavimas dėl šio incidento.

JT pabėgėlių agentūra: Gazoje žuvo 29 jos darbuotojaiJungtinių Tautų palestiniečių pabėgėlių agentūra sekmadienį pranešė, kad prasidėjus karui tarp „Hamas“ kovotojų ir Izraelio Gazoje žuvo 29 jos darbuotojai.„Esame šokiruoti ir gedime. Dabar patvirtinta, kad nuo spalio 7 d. Gazoje žuvo 29 mūsų kolegos“, – šeštadienį paskelbė UNRWA socialiniame tinkle X, anksčiau buvusiame „Twitter“.

Izraelis atsitiktinai apšaudė Egipto pozicijasIzraelio karinių pajėgų tankas atsitiktinai pataikė į „Egipto poziciją netoli sienos“, pranešė atstovas spaudai Danielis Hagaris, kurį cituoja „Sky News“ portalas. Pozicija esą buvo Kerem Šalomo rajone. Kerem Šalomo rajone yra pasienio perėja, tačiau iš IDF aprašymo nebuvo aišku, kur pataikė tanko sviedinys. „Incidentas tiriamas, detalės nagrinėjamos. IDF apgailestauja dėl šio incidento“, – sakė jis.

Gazos Ruože daugėja vėjaraupių, niežų ir viduriavimo atvejųGazos Ruože daugėja vėjaraupių, niežų ir viduriavimo atvejų, nes sanitarinės sąlygos ten yra baisios, pranešė Jungtinės Tautos.JT neatidėliotinos pagalbos biuras (OCHA) nurodė, kad viena iš priežasčių yra ta, kad dėl geriamojo vandens trūkumo žmonėms tenka naudoti nešvarų vandenį.JT biuras nepateikė jokių konkrečių skaičių.Pranešime teigiama, kad atvejų skaičius padidės, jei vandens paskirstymo ir sanitarijos įrenginiai nebus greitai aprūpinti elektra ar kuru, kad būtų galima atnaujinti veiklą.Izraelis įvedė „visišką Gazos apgultį“ – tankiai apgyvendintą Viduržemio jūros pakrantės ruožą atkirto nuo maisto, kuro, vaistų, vandens ir kitų būtiniausių atsargų tiekimo, reaguodamas į prieš dvi savaites „Hamas“ kovotojų įvykdytas žudynes.

JAV kariuomenė ruošiasi reaguoti į galimą situacijos eskalaciją Artimuosiuose RytuoseJungtinės Valstijos perspėjo, kad negali būti jokio „eskalavimo“ Artimuosiuose Rytuose po Izraelio karo su „Hamas“, sekmadienį sakė gynybos sekretorius Lloydas Austinas, praėjus kelioms valandoms po to, kai Pentagonas ėmėsi veiksmų sustiprinti karinę parengtį regione.Jungtinės Valstijos mato „žymaus atakų prieš mūsų karius eskalavimo perspektyvą“ regione, sekmadienį sakė L. Austinas ir pridūrė, kad JAV kariuomenė ruošiasi „reaguoti“.„Jei kuri nors grupuotė ar šalis nori išplėsti šį konfliktą ir pasinaudoti šia labai apgailėtina situacija, kurią matome, patariame: nedarykite to“, – sakė jis ABC News.„Mes išlaikome teisę gintis ir nedvejodami imsimės atitinkamų veiksmų“, – pridūrė jis.Jo komentarai pasirodė praėjus kelioms valandoms po to, kai Pentagonas pareiškė, kad jis didina pasirengimą regione, reaguodamas į „pastarąjį Irano ir jį palaikančių pajėgų eskalavimą“.L. Austinas įsakė suaktyvinti oro gynybos sistemas ir pranešė papildomoms pajėgoms, kad jos netrukus gali būti dislokuotos.Jis neatskleidė, kiek JAV karių prisijungs prie jau esančių regione.Naujausi Pentagono sprendimai buvo priimti po to, ką L. Austinas anksčiau savo pareiškime apibūdino kaip „išsamias diskusijas“ su prezidentu Joe Bidenu.„Šie žingsniai sustiprins regionines atgrasymo pastangas, padidins JAV pajėgų apsaugą regione ir padės ginti Izraelį“, – sakė L. Austinas.

Gazos Ruožą pasiekė degalų siuntaSekmadienį į Gazos Ruožą buvo pristatyta kuro siunta, pranešė Rafaho perėjos pareigūnas ir naujienų agentūros AFP žurnalistas. Tokių siuntų nuo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ pradžios Gazoje labai trūko.Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip šeši sunkvežimiai įvažiavo iš parduotuvių Rafos perėjoje tarop Gazos Ruožo ir Egipto, o perėjoje buvęs palestiniečių pareigūnas patvirtino, kad sunkvežimiai gabeno degalus.Perdavimas buvo atliktas po Jungtinių Tautų įspėjimo, kad kyla, rizika, jog ligoninės ir kitos gyvybiškai svarbios tarnybos Palestinos teritorijoje be kuro nebegalės veikti.Nepaisant šios siuntos, ligoninės vis dar susiduria su trūkumu, elektros energija jas aprūpina generatoriai.„Hamas“ valdoma sveikatos ministerija sekmadienį paragino „degalinių savininkus ir žmones, turinčius bet kokį kuro kiekį, nedelsiant vykti į ligonines ir paaukoti jį, kad būtų išgelbėtos sužeistųjų ir ligonių gyvybės“.Spalio 7 dieną Izraeliui pradėjus bombardavimo kampaniją Gazos Ruože žuvo mažiausiai 4651 žmogus, daugiausia civiliai.

„Hezbollah“ apie karą su Izraeliu: negalime nieko garantuotiAntrasis pagal rangą „Hezbollah“ grupuotės narys Naimas Kassimas pareiškė neatmetąs aktyvesnio savo judėjimo dalyvavimo konflikte su Izraeliu. „Negalime nieko garantuoti, – sakė jis Beirute. – Niekam neturime sakyti, koks mūsų planas ir kokia mūsų ateities vizija“. „Hezbollah“ Pietų Libane prie sienos su Izraeliu esą kovoja už savo žemę, už palestiniečius ir už „mūsų kartų ateitį“.Libano ir Izraelio pasienyje reguliariai vyksta smurtiniai susirėmimai. Jie nuo karo tarp Izraelio ir Gazos Ruožą valdančios grupuotės „Hamas“ sustiprėjo. Sekmadienį „Hezbollah“ pasienio regione toliau kovėsi su Izraelio kariuomene. Tvyro nerimas, kad Irano remiama „Hezbollah“ gali dar labiau suintensyvinti savo atakas prieš Izraelį.„Hezbollah“ vadas Hassanas Nasrallahas nuo karo pradžios prieš dvi savaites viešai nesirodė. Nuo 2006 m. Izraelio ir Libano karo jis apskritai retai rodosi viešumoje. N. Kassimas yra jo pavaduotojas.Remiant Iranui, šiitų organizacija „Hezbollah“ susikūrė 1982 m. kaip atsakas į Izraelio invaziją į Libaną. Nuo tada ji politinėmis priemonėmis, tačiau ir smurtu kovoja prieš Izraelį. Daugiakonfesinėje šalyje grupuotė yra atstovaujama ir parlamente. Ją daugiausiai finansuoja Iranas.„Hezbollah“ laikoma daug galingesne už Gazos Ruožą valdantį „Hamas“. Ji turi didelę įtaką krizių paralyžiuotoje Libano valstybėje. Organizacija kontroliuoja pirmiausiai šalies pietinę dalį pasienyje su Izraeliu, šiitų gyvenamus kvartalus sostinėje Beirute bei Bekos lygumą šalies šiaurėje.

Netanyahu: jei „Hezbollah“ pradės karą prieš Izraelį, jis padarys didžiausią klaidąIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį perspėjo Libano judėjimą „Hezbollah“, kad jei jie pradės karą prieš Izraelį, taip padarys didžiausią savo gyvenimo klaidą.Premjeras pažymėjo, kad jei „Hezbollah“ pradės karą prieš Izraelį, jis smogs tokia jėga, kuri bus pražūtinga šiam Libano islamistų judėjimui ir pačiai Libano valstybei.Izraelis ir JAV jau perspėjo Irano remiamą „Hezbollah“, kurią JK, JAV ir kitos šalys paskelbė teroristine organizacija, neatidaryti kito mūšio fronto prie Izraelio šiaurinės sienos.

Gazoje žuvo žymus žurnalistasPer Izraelio smūgį savo namuose žuvo „Ain Media“ įkūrėjas Roshdi Sarraj, pranešė „Sky News“.Jis buvo vienas žinomiausių žurnalistų Gazoje ir net porą pastarųjų savaičių bendradarbiavo su tarptautinėmis žiniasklaidos priemonėmis, bandydamas išplatinti filmuotą medžiagą.

Į Gazos Ruožą įvažiavo dar 17 sunkvežimių su pagalbaSiekiant palengvinti katastrofišką žmonių Gazos Ruože padėtį, sekmadienį į palestiniečių teritoriją įvažiavo dar 17 vilkikų su tarptautine pagalba. Sunkvežimiai, pasak agentūros AFP korespondento, iš Egipto kirto Rafos pasienio perėjimo punktą. Tai šiuo metu yra vienintelė prieiga prie palestiniečių teritorijos, kuria gali būti gabenamos pagalbos prekės.„Hamas“ teroristams spalio 7 d. užpuolus Izraelį, šis pradėjo intensyvų Gazos Ruožo apšaudymą ir visiškai blokavo „Hamas“ kontroliuojamą palestiniečių teritoriją. Dėl Rafos perėjos atvėrimo humanitarinei pagalbai tarpininkavo JAV prezidentas Joe Bidenas. Šeštadienį per Rafą į Gazos Ruožą įvažiavo pirmieji 20 sunkvežimių, o dabar atvyko dar 17. JT vertinimu, kasdien Gazos Ruožą turėtų pasiekti mažiausiai 100 vilkikų su pagalba, kad būtų galima aprūpinti gyventojus.

Gazos Ruože žuvo 33 metų olandėGazos Ruože žuvo 33 metų olandė. Apie tai Hagoje pranešė Užsienio reikalų ministerija. Apie moters mirties aplinkybes kol kas informacija nepateikiama.„Šiuo siaubingu metu mintimis esu su jos šeimos nariais ir kitais artimaisiais“, – tinkle X rašė užsienio reikalų ministrė Hanke Bruins Slot. Anot duomenų, moteris buvo taro 22 žmonių Gazos Ruože, kurie prašė Nyderlandų konsulinės pagalbos.

JT: Gazos Ruožui kasdien reikia 100 vilkikų su pagalbos prekėmisPasak JT skubios pagalbos koordinatoriaus Martino Griffithso, per dieną reikia mažiausiai 100 sunkvežimių su pagalbos prekėmis, kad būtų galima aprūpinti kenčiančius Gazos ruožo civilius gyventojus. Jungtinės Tautos pasveikino pirmąją humanitarinės pagalbos vilkstinės, kuri šeštadienį pasiekė nuolat apšaudomą Gazos Ruožą, nusiuntimą. Tačiau 20 sunkvežimių, anot JT, yra tik lašas jūroje. Jų atgabenta pagalba sudaro tik apie 4 proc. vidutinio kiekio, kuris kasdien buvo įvežamas prieš prasidedant karui su Izraeliu. Tai tik „dalelytė“ to, ko anklavui reikia praėjus dviem savaitėms nuo blokados pradžios, sekmadienį pareiškė JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (Ocha).JT reikalauja humanitarinių paliaubų, kad galėtų padėti daugiau kaip 2 mln. žmonių. Gazos Ruože, JT duomenimis, praktiškai nebėra maisto produktų ir geriamojo vandens, kai Izraelis po „Hamas“ teroristų išpuolio spalio 7 d. nutraukė jų tiekimą. Tūkstančiams chroniškomis ligomis sergančių žmonių, anot JT, skubiai reikalinga medicininė priežiūra.

JAV bazė Irake apšaudyta raketomisJungtinėms Valstijoms ketinant stiprinti savo karinį buvimą Artimuosiuose Rytuose, kariuomenės šaltinių duomenimis, Irake surengta raketų ataka prieš amerikiečių bazę. Du kariniai atstovai Irake patvirtino, kad sekmadienį raketomis „Katiuša“ apšaudyta Ain al-Assado bazė. Bazėje esą driokstelėjo sprogimas, informuoja agentūra „Reuters“.Šioje bazėje Vakarų Irako Anbaro provincijoje be JAV karių dislokuotos ir kitų šalių pajėgos.Šeštadienį bazės gynybinės sistemos numušė du dronus, sukusius ratus bazės prieigose. Pastaruoju metu Irano remiamos teroristinės organizacijos kelis kartus atakavo karines bazes Irake, kuriose dislokuotos amerikiečių pajėgos.

Nuo eskalacijos su Izraeliu pradžios žuvo mažiausiai 19 „Hezbollah“ teroristųNuo smurto su Izraeliu paaštrėjimo prieš dvi savaites Libane žuvo mažiausiai 19 šiitų grupuotės „Hezbollah“ teroristų. Tai sekmadienį patvirtino organizacijos spaudos biuras.Irano remiami teroristai sekmadienį toliau kovėsi su Izraelio kariuomene ir raketomis atakavo Izraelio karinį postą netoli sienos, pranešė Libano saugumo šaltiniai. Izraelis esą atidengė atsakomąją ugnį.Pasak Izraelio pajėgų, teroristai į vieną jų tankų paleido gynybinę raketą, šis tada paleido ugnį. Izraelio pusėje aukų esą nėra.

100 000 žmonių Londone reikalavo „Laisvos Palestinos“Dešimtys tūkstančių žmonių šeštadienį Londone išėjo į gatves, solidarizuodamiesi su palestiniečiais. Policijos vertinimu, miesto centru žygiavo iki 100 000 demonstrantų. Jie mojo Palestinos vėliavomis ir reikalavo nutraukti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą bei oro antskrydžius prieš teritoriją. Po eitynių žmonės susirinko prie premjero Rishio Sunako rezidencijos Dauningo gatvėje. Jų plakatai skelbė „Laisvę Palestinai“.Pasak policijos, per protestus būta „pavienių neramumų ir kelias atvejais – neapykantos kalbų“. Tačiau didžioji dalis demonstracijų esą praėjo be incidentų.Protestai surengti praėjus dviem savaitėms po „Hamas“ teroristinio išpuolio prieš Izraelį, per kurį spalio 7 d. žuvo 1 400 žmonių. Per 200 asmenų buvo pagrobti ir išvežti į Gazos Ruožą. Izraelis tada įvedė teritorijos blokadą ir nuo tada atakuoja čia esančius „Hamas“ taikinius. Per atakas Gazos Ruože, tenykštės Sveikatos ministerijos duomenimis, jau žuvo apie 4 400 žmonių.

Izraelis skelbia per atakas Gazoje vėl nukovęs „Hamas“ teroristųIzraelio pajėgos praneša per atakas Gazos Ruože vėl nukovusius grupuotės „Hamas“ teroristų. Kariuomenė sekmadienio rytą „Telegram“ tinkle paskelbė, kad šeštadienį, be kita ko, nukautas „Hamas“ šturmo būrio „Nuchba“ („Elitas“) narys. „Nuchba“ teroristai priklausė pajėgoms, vadovavusioms įsiveržimui į Izraelį spalio 7 d., kai žuvo per 1 400 žmonių.Nuo tada Izraelio karinė aviacija rengia intensyvias atakas Gazos Ruože. Naikintuvai ten šeštadienį atakavo dešimtis „Hamas“ taikinių – kai kurie jų buvo daugiaaukščiuose pastatuose, sakoma toliau Izraelio kariuomenės pranešime. Atakuotos tunelių šachtos, ginklų sandėliai ir mečetės, kurias „Hamas“ naudojo kaip vadavietes. Medicinos šaltinių duomenimis, per atakas žuvo daugiau kaip 50 palestiniečių. Izraelis šių duomenų kol kas nepatvirtino.

Kataras neigia finansuojantis „Hamas“Kataras atmetė kaltinimus, esą jis finansuoja Gazos Ruožą kontroliuojančią palestiniečių teroristinę organizaciją „Hamas“. „Šie kaltinimai akivaizdžiai neteisingi. Tai supranta kiekvienas, kas bent paviršutiniškai įvertina faktus“, – vokiečių laikraščiui „Welt am Sonntag“ sakė Kataro užsienio reikalų ministro patarėjas Majedas al-Ansaris. Kataro parama Gazos Ruožui esą visiškai koordinuojama su Izraeliu, JT ir JAV.Paklaustas apie atitinkamus kai kurių Vokietijos politikų kaltinimus, M. al-Ansaris pabrėžė, kad jo vyriausybė yra „šokiruota melagienų masto“. Tie, kas taip kalba, anot jo, matomai siekia politinių taškų.M. al-Ansaris atsiribojo ir nuo „Hamas“ išpuolio Izraelyje spalio 7 d. „Tai tikrai buvo blogiau už tai, ką matėme iki šiol“, – teigė jis. Kartu M. al-Ansaris pažymėjo, kad Kataras yra susirūpinęs dėl palestiniečių civilių Gazos Ruože.Kalbėdamas apie galimą konflikto išplitimą regione, M. al-Ansaris sakė, jog „Kataras bendradarbiauja su visomis šalimis, kad būtų pasiekta deeskalacija“. Kataras tarpininkavo iš „Hamas“ nelaisvės paleidžiant dvi amerikietes įkaites ir už tai sulaukė JAV prezidento Joe Bideno padėkos.

Izraelis: „Hezbollah“ įtraukia Libaną į karąPo naujų susirėmimų Izraelio ir Libano pasienyje Izraelio pajėgos apkaltino „Hezbollh“ grupuotę įtraukiant Libaną į karą. „Hezbollah“ rengia atakas ir įtraukia Libaną į karą, kuris „neatneš jam jokios naudos, tačiau padarys daug nuostolių“, tinkle X pareiškė Izraelio kariuomenės atstovas Jonathanas Conricusas.Proiranietiški „Hezbollah“ teroristai esą žaidžia „labai, labai pavojingą žaidimą“. „Jie eskaluoja situaciją. Kasdien matome vis daugiau atakų“, – teigė atstovas. Izraelis, anot jo, iki šiol daugiausiai dėmesio skyrė pasienio regionui Libano pietuose, kur kariai reaguoja į „Hezbollah“ atakas. Tačiau Libanas esą dabar turi pats sau atsakyti: „Ar Libano valstybė tikrai pasirengusi statyti ant kortos tai, kas dar likę iš Libano gerovės ir Libano suverenumo – dėl teroristų Gazos Ruože, dėl Gazos IS?“ Šeštadienį pasienio regione vėl būta susirėmimų. „Hezbollah“ pareiškė per juos netekusi keturių savo kovotojų. Palestiniečių grupuotė „Islamo džihadas“ pranešė netekusi vieno žmogaus.Nuo tada, kai „Hamas“ teroristai spalio 7 d. užpuolė Izraelį, Izraelio pusėje pasienyje su Libanu žuvo mažiausiai keturi žmonės – trys kareiviai ir civilis. Pietų Libane žuvo per 20 žmonių, tarp jų – mažiausiai keturi civiliai, įskaitant naujienų agentūros „Reuters“ žurnalistą.„Hezbollah“ yra vienintelė Libano grupuotė, kuri po 1975–1990 metų pilietinio karo pasiliko ginklus ir dabar turi didesnį jų arsenalą nei kariuomenė. Irano remiami „Hezbollah“ teroristai 2006 m. kariavo kruviną karą su Izraeliu, per kurį Libane žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių, daugiausiai civilių. Izraelio pusėje žuvo 160 žmonių, daugiausiai – kareivių.

JAV į Viduržemio jūrą perkelia oro gynybos sistemasDėl gresiančios eskalacijos Artimųjų Rytų konflikte Jungtinės Valstijos į rytinę Viduržemio jūros dalį perkelia daugiau ginkluotės. JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas šeštadienį pareiškė nurodęs dislokuoti regione labai pažangios priešraketinės gynybos sistemos THAAD bateriją bei papildomus „Patriot“ oro gynybos sistemos vienetus. Į „visą“ regioną bus permesta ir papildomų dalinių, sakė L. Austinas, tačiau detalių nenurodė. Tai esą yra reakcija yra Irano ir jo sąjungininkų „pastarąją eskalaciją“.Prieš tai JAV atgrasymo tikslais į rytinę Viduržemio jūros dalį jau perkėlė kelis karo laivus, įskaitant lėktuvnešius „USS Dwight D. Eisenhower“ ir „USS Gerald R. Ford“. Į regioną jau nusiųstos ir oro pajėgų eskadrilės.JAV bet kokia kaina nori išvengti tolesnės konflikto eskalacijos regione.

Žiniasklaida: Izraelis atakavo oro uostus SirijojeSirų valstybinė žiniasklaida praneša apie Izraelio raketų atakas prieš tarptautinius Damasko ir Alepo oro uostus Sirijoje. Oro uostų darbas nutrauktas. Pasak Transporto ministerijos, maršrutiniai skrydžiai nukreipti į Latakiją, informuoja agentūra „Reuters“.Izraelis vis atakuoja Sirijos oro uostus, nes Iranas per juos gabena ginklus savo sąjungininkams – prezidentui Basharui al Assadui, „Hezbollah“ ir kitoms teroristinėms organizacijoms Sirijoje.

Izraelio pajėgos smogė mečetei Vakarų KranteIzraelis surengė oro antskrydį prieš mečetę Vakarų Krante ir, jo pačio duomenimis, nukovė „Hamas“ bei „Islamo džihado“ teroristus. Al Ansa mečetę Dženine „teroristai naudojo kaip vadavietę išpuoliams planuoti ir kaip bazę jiems vykdyti“ pranešė Izraelio radijas. Teroristai, į kuriuos taikytasi, esą praėjusiais mėnesiais surengė „virtinę teroristinių išpuolių ir rengė dar vieną teroristinę ataką“.Izraelio kariuomenė paskelbė, kad teroristai buvo neutralizuoti, tačiau nei žuvusiųjų skaičiaus, nei tapatybės nenurodė. Raudonasis Pusmėnulis Dženine pranešė, kad žuvo vienas žmogus ir trys buvo sužeisti. Kitais duomenimis, žuvusiųjų yra du.Tankiai apgyvendintas Dženino miestas ir čia esanti pabėgėlių stovykla su 17 000 žmonių jau daug metų laikoma radikalių palestiniečių centru. Čia savo įtaką smarkiai išplėtė ne tik Gazos Ruožą kontroliuojantis „Hamas“ judėjimas, bet ir „Islamo džihadas“ bei kitos grupuotės. Jas daugiausiai finansuoja Iranas.

Izraelis intensyvina atakas Gazos RuožeIzraelis paskelbė intensyvinantis savo oro antskrydžius Gazos Ruože. „Nuo šiandien stipriname atakas“, – šeštadienio vakarą spaudos konferencijoje sakė kariuomenės atstovas Danielis Hagaris. Taip esą norima padidinti spaudimą teroristinei palestiniečių organizacijai „Hamas“.„Kitą karo etapą turime pradėti kiek įmanoma geriausiomis sąlygomis“, – pabrėžė atstovas.Izraelio oro antskrydžiai prieš palestiniečių teritoriją yra reakcija į spalio 7 d. „Hamas“ surengtą puolimą. Tuo pat metu šalis ruošiasi sausumo operacijai.„Hamas“ spalio 7 d. surengė didelį išpuolį prieš Izraelį, per kurį žuvo apie 1 400 žmonių. Apie 200 buvo pagrobti ir išvežti į grupuotės kontroliuojamą Gazos Ruožą.

Izraelis: tvirtinimas, kad atsisakėme priimti įkaitus, yra propagandaIzraelis propaganda pavadino „Hamas“ teiginį, neva jis atsisakė priimti dar du įkaitus.„Hamas“ grupuotė anksčiau šį vakarą pareiškė ketinusi paleisti porą įkaitų dėl „humanitarinių priežasčių“, tačiau Izraelis esą atsisakė juos paimti.„Mes nekalbėsime apie melagingą „Hamas“ propagandą“, – nurodė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras trumpame pareiškime.„Mes ir toliau imsimės visų veiksmų, kad visi pagrobti ir dingę žmonės būtų grąžinti namo“, – sakoma jame.

Kariuomenės atstovas: Izraelis sustiprins savo smūgius GazaiIzraelis netrukus sustiprins savo smūgius Gazoje, kad padidintų spaudimą „Hamas“, šeštadienį per spaudos konferenciją sakė kariuomenės atstovas.„Turime įžengti į kitą karo etapą geriausiomis sąlygomis, o ne pagal tai, ką kas nors mums sako. Nuo šiandien mes stipriname smūgius ir mažiname pavojų“, – per spaudos konferenciją sakė atstovas spaudai admirolas Danielis Hagari.

Kataras: „Hamas“ paimti įkaitai gali labai greitai būti paleisti Kataras, reikšminga politinė jėga, padedanti išlaisvinti „Hamas“ iš Izraelio užgrobtus įkaitus, mano, kad jie gali būti paleisti „labai greitai“ šiuo metu vykstančių diskusijų dėka, šeštadienį Vokietijos laikraščiui „Welt am Sonntag“ sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas.Dohos tarpininkavimas suvaidino pagrindinį vaidmenį penktadienio vakarą paleidžiant dvi įkaites amerikietes, kurios buvo laikomos nuo Palestinos kovotojų grupės išpuolio prieš Izraelį spalio 7 d., ir Persijos įlankos valstybė pridūrė, kad šiuo metu vyksta derybos su Izraeliu bei „Hamas“ .„Negaliu jums pažadėti, kad tai įvyks šiandien, rytoj ar poryt. Tačiau mes einame keliu, kuris labai greitai lems įkaitų, ypač civilių, paleidimą“, – sakė Majedas Al-Ansari.„Šiuo metu rengiame susitarimą, pagal kurį iš pradžių bus paleisti visi civiliai įkaitai“, – pridūrė jis.Izraelis teigia, kad 203 žmones – izraeliečius, dvigubą pilietybę turinčius asmenis ir užsieniečius – pagrobė „Hamas“ užpuolikai, surengę daugiausiai aukų pareikalavusių išpuolių per 75 metų Izraelio istoriją. Pasak vyriausybės, žuvo mažiausiai 1 400 žmonių, daugiausia civiliai.Izraelis sureagavo negailestinga bombardavimo kampanija prieš Gazos Ruožą, per kurią žuvo mažiausiai 4 385 žmonės, daugiausia civiliai, pranešė „Hamas“ administracija.M. Al-Ansari sakė, kad dviejų Amerikos piliečių paleidimas „mums ir mūsų partneriams įrodė, kad pastangos, įdėtos pastarosiomis dienomis, yra prasmingos ir turi būti tęsiamos“.Abi moteris pagrobė „Hamas“, kai jos lankėsi Nahal Ozo kibuce pietų Izraelyje, ir tai buvo pirmasis įkaitų paleidimas, kurį patvirtino abi šalys.

Vokietijoje tęsiasi palestiniečius remiančios demonstracijosŠeštadienį keli tūkstančiai žmonių dalyvavo palestiniečiams palankioje demonstracijoje Vakarų Vokietijos mieste Diuseldorfe, kai tuo tarpu Berlyno policija uždraudė sekmadieniui suplanuotas eitynes.Pasak valdžios institucijų, maždaug 5 500 žmonių išėjo į Diuseldorfo gatves protestuoti prieš Izraelio kontrpuolimus Gazos Ruože po to, kai spalio 7 d. palestiniečių islamistų judėjimo „Hamas“ kovotojai kirto sieną iš Gazos Ruožo į Izraelį ir surengė teroristinius išpuolius.„Prieš karą, smurtą ir agresiją Gazoje“ ir „Už taiką, teisingumą, žmogaus orumą Palestinoje“ skelbė dalyvių plakatai. Daugelis mojavo palestiniečių vėliavomis.Policijos atstovė sakė, kad atvyko daug daugiau žmonių, nei buvo registruota. Nepaisant to, per eitynes, kurios buvo intensyviai prižiūrimos, smurto atvejų nebuvo užfiksuota.Vakarų Vokietijoje įvyko keletas propalestietiškų demonstracijų ir atsakomųjų, Izraelį palaikančių, susibūrimų: buvo planuojamos demonstracijos Kelne, Bylefelde ir kituose miestuose.Miunsteryje policija pranešė, kad palestiniečiams palankiose eitynėse dalyvavo apie 1000 žmonių. Tuo pat metu apie 700 dalyvių surengė proizraelietišką mitingą, kurio šūkis buvo „Veiksmų aljansas prieš bet kokį antisemitizmą“.Susirėmimų nebuvo. Tačiau, pasak policijos, palestiniečiams palankios demonstracijos lyderis ir jo pavaduotojas šūkavo nelegalius šūkius.Jie buvo laikinai sulaikyti, kad būtų išvengta tolesnių pažeidimų, o pasibaigus demonstracijai buvo paleisti, sakė policijos atstovas. Miunsterio demonstrantams buvo leista tęsti žygį.

„Hamas“ kontroliuojama ministerija: žuvusiųjų skaičius Gazoje išaugo iki 4 385Nuo karo su Izraeliu pradžios prieš dvi savaites Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius išaugo daugiau nei 200 iki 4 385, pranešė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos apsaugos ministerija.Ministerija nurodė, kad tarp žuvusiųjų yra 1 756 vaikai ir jaunuoliai. Nepriklausomai patikrinti aukų skaičiaus neįmanoma.Po spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytų pražūtingų teroristinių išpuolių Izraelio pietuose, per kuriuos ten žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, Izraelis ėmėsi atsakomųjų veiksmų – įvedė Gazos ruožo blokadą ir bombarduoja teritoriją iš oro.Izraelio kariuomenė šeštadienį pranešė, kad apie 700 tūkst. palestiniečių šiuo metu jau yra pabėgę į pietinę Gazos Ruožo dalį po to, kai šiaurėje gyvenantys civiliai gyventojai buvo paraginti evakuotis.Gazos mieste ir šiaurinėje palestiniečių teritorijos dalyje likę civiliai gyventojai dėl savo pačių saugumo turėtų persikelti į pietus nuo Vadi Gazos gamtos rezervato, per televiziją paskelbtame pranešime sakė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari.Izraelis suintensyvins atakas prieš „Hamas“ karinius objektus ir vyriausybinius objektus šiaurėje, perspėjo jis: „Mes ir toliau atakuosime taikinius, kurie kituose karo etapuose gali kelti grėsmę sausumos pajėgoms“.Jungtinių Tautų duomenimis, Izraelio kontrpuolimo metu iš savo namų Gazos Ruože jau turėjo pasitraukti apie 1,4 mln. žmonių.Daugiau kaip 544 tūkst. iš jų ieškojo prieglobsčio JT Palestinos pabėgėlių reikalų agentūros (UNRWA) valdomose įstaigose. JT duomenimis, kiti prisiglaudė pas šeimos narius ar draugus.Šeštadienį Izraelis pranešė, kad šimtai raketų, kurias į Izraelį paleido kovotojai, nukrito per anksti ir pataikė į Gazos Ruožą.Pasak IDF atstovo spaudai D. Hagari, daugiau kaip 550 iš maždaug 7 000 raketų, paleistų iš Gazos Ruožo teritorijos nuo karo pradžios, pataikė į pačią palestiniečių teritoriją.Pasak jo, vien per pastarąją parą paleistos raketos sudarė penktadalį jų visų: „Dėl nevykusių „Hamas“ ir „Islamo džihado“ raketų atakų Gazos Ruože žūsta nekalti civiliai gyventojai“.

Buvęs britų žvalgybos pareigūnas: Izraelio operacija Gazos Ruože prasidės artimiausiomis dienomisIzraelio sausumos operacija Gazos Ruože tikriausiai prasidės „per kelias ateinančias dienas“, mano buvęs Jungtinės Karalystės žvalgybos pareigūnas Philipas Ingramas.Dvi savaitės po „Hamas“ atakos būtų anksčiausia, kada kai Izraelis galėtų pradėti puolimą, teigia Ph. Ingramas, kurį cituoja „Sky News“, nes pasiruošti tokiai operacijai, anot jo, užtrunka.Jis pabrėžė, kad Izraelis turės rengti operaciją srityje, kurioje „Hamas“ daug laiko ruošėsi. Dabar, pasak buvusio britų žvalgybos pareigūno, Izraelis turi įvertinti, ar patirs didesnių nuostolių, jei pradės operaciją per anksti, ar davęs „Hamas“ daugiau laiko pasiruošti.

Izraelis teigia, kad degalai į Gazos Ruožą pagalbos sunkvežimiais neįvežamiIzraelio kariuomenė teigia, kad į Gazos Ruožą su pirmąja humanitarine pagalba neįvežami degalai, o tik vanduo, maistas ir vaistai, sakė Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari.„Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo Sveikatos apsaugos ministerija šeštadienį įspėjo, kad jei nebus nedelsiant pristatyta generatoriams eksploatuoti reikalingų degalų, ligoninėse esantiems sužeistiesiems ir ligoniams iškils „realus pavojus“.Tačiau Izraelis nerimauja, kad „Hamas“ kovotojai gali panaudoti kurą savo tikslams.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pasveikino šeštadienį į apgultą Gazos Ruožą atvykusius sunkvežimius su humanitarine pagalba – tai pirmas humanitarinės pagalbos pristatymas nuo karo pradžios.„Gera ir svarbi žinia, kad Gazos gyventojams dabar pristatoma pirmoji humanitarinė pagalba“, – sakė O. Scholzas socialiniame tinkle „X“, pridurdamas, kad Vokietija dirbs „visais kanalais, kad palengvintų šio konflikto sukeltas kančias“.Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock šeštadienį Egipto sostinėje dalyvauja Egipto prezidento surengtame aukščiausiojo lygio susitikime už taiką. Ji kiek anksčiau lankėsi Libane, Jordanijoje ir Izraelyje.

JT vadovas paragino nutraukti ugnį ir užbaigti šį „siaubingą košmarą“ GazojeJT vadovas Antonio Guterresas šeštadienį prašė „humanitarinių paliaubų“ Izraelio ir „Hamas“ kare, reikalaudamas, kad pasauliniu mastu būtų imtasi „veiksmų šiam siaubingam košmarui užbaigti“.Kalbėdamas aukščiausiojo lygio taikos susitikime Kaire, karui įžengus į trečią savaitę, A. Guterresas sakė, kad mažytis palestiniečių anklavas, kuriame gyvena 2,4 mln. žmonių, išgyvena „humanitarinę katastrofą“: tūkstančiai žmonių žuvo, o daugiau kaip milijonas buvo priversti palikti namus.Jo pastabos nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai į pietinę Gazos Ruožo dalį įvažiavo pirmoji pagalbos sunkvežimių kolona, kuri, pasak A. Guterreso, turi būti skubiai didinama ir siunčiama „daug daugiau“ pagalbos.Palestiniečiams reikia „nuolatinio pagalbos tiekimo į Gazą ir tokiu mastu, kokio reikia“, – pareiškė jis Kairo viršūnių susitikime už taiką, kuriame dalyvavo daug arabų šalių vadovų.Nors diplomatinės pastangos nutraukti smurtą beveik nepasistūmėjo į priekį, Kairas – istoriškai pagrindinis tarpininkas tarp „Hamas“ ir Izraelio – paskelbė apie planus surengti aukščiausiojo lygio susitikimą praėjus savaitei nuo karo pradžios, ragindamas laikytis „santūrumo“ ir sugrįžti prie taikos derybų, kurios jau eilę metų yra įšaldytos.

Artimiausiomis dienomis į Gazos Ruožą bus pristatyta dar daugiau pagalbos, tikisi JT koordinatoriusJT skubios pagalbos koordinatorius Martinas Griffithsas tikisi, kad po pirmosios 20 sunkvežimių humanitarinės pagalbos vilkstinės, kuri šeštadienį išvyko į Gazą, greitai atvyks ir kiti.„Esu įsitikinęs, kad šis pristatymas bus pradžia nuolatinių pastangų saugiai, patikimai, besąlygiškai ir netrukdomai aprūpinti Gazos gyventojus būtiniausiomis prekėmis“, – sakė jis Kaire.Keturi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) sunkvežimiai taip pat yra pakeliui į Gazą, pranešė JT agentūra. Jie gabena vaistus ir reikmenis sužeistiems bei lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms.Penktadienį į netoliese esantį Egipto al Arišo miestą atskrido lėktuvas su papildomomis sveikatos priežiūrai skirtomis atsargomis, dar vieno lėktuvo laukiama šeštadienį, sakė PSO. Lėktuvu taip pat atgabenta palapinių ir vandens talpų.

Izraelis teigia, kad Gazos ruože yra 210 įkaitųPasak Izraelio kariuomenės atstovo spaudai, Gazos ruože šiuo metu yra 210 įkaitų.

U. von der Leyen: Rafos perėjos atidarymas yra svarbus pirmas pagalbos Gazos gyventojams žingsnisEuropos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen teigė, kad šeštadienį atidarytas Rafos perėjimo punktas padės palengvinti padėtį Gazos Ruožo civiliams gyventojams.„Džiaugiuosi, kad atidarytas Rafos sienos perėjimo punktas į Gazą humanitarinei pagalbai, – rašė ji socialinėje žiniasklaidoje. – Tai svarbus pirmas žingsnis, kuris palengvins nekaltų žmonių kančias“.Europos Sąjunga neseniai paskelbė, kad triskart padidino humanitarinę pagalbą palestiniečiams Gazos Ruože – per trumpą laiką ji pasieks daugiau kaip 75 mln. eurų.Be to, ES planuoja gabenti humanitarinę pagalbą į Egiptą, tikėdamasi, kad bus atidarytas pagalbos koridorius į Gazos Ruožą per Rafą.

JT agentūra teigia, kad pagalbos kolona į Gazą gabena 60 tonų maistoJT Pasaulio maisto programa (WFP) pranešė, kad pirmojoje pagalbos kolonoje į Gazos Ruožą yra gabenama 60 tonų maisto.Konservuotas tunas, miltai, makaronai, pupelės ir kiti produktai bus skubiai išdalyti tiems, kam labiausiai reikia, šeštadienį pranešė WFP.WFP vykdomoji direktorė Cindy McCain iš Kairo perduotoje žinutėje paragino „nedelsiant užtikrinti saugų ir nuolatinį humanitarinės pagalbos kelią į Gazos Ruožą“.Ji sakė, kad tik kelių dienų klausimas, kada baigsis maisto produktai ir Gazos gyventojai pradės badauti.WFP vis dar turi dar 930 tonų maisto Egipto pusėje prie sienos perėjimo su Gazos Ruožu ir per ateinančius du mėnesius siekia padėti 1,1 mln. žmonių.

PSO teigia, kad į Gazos ruožą keliauja svarbiausios atsargosPasaulio sveikatos organizacija (PSO) teigia bendradarbiaujanti su Egiptu ir Palestinos Raudonojo pusmėnulio draugija, kad užtikrintų, jog medicinos reikmenys pasiektų Gazos ligonines.Ji teigia, kad atsargas gabenančios transporto priemonės yra Egipte ir keliauja į Rafos perėjimo punktą. Šį rytą 20 pagalbos sunkvežimių perėjoje buvo leista įvažiuoti į Gazos ruožą, kiti vis dar laukia Egipto pusėje.PSO teigia, kad prie sienos perėjos artėjančiose transporto priemonėse yra šie reikmenys:Traumatologiniai vaistai ir reikmenys 1 200 žmonių.Nešiojamieji traumų krepšiai, skirti vietoje stabilizuoti iki 235 sužeistųjų būklę.Lėtinių ligų vaistai ir gydymas 1 500 žmonių ir pagrindiniai būtiniausi vaistai bei sveikatos priežiūros reikmenys 300 000 žmonių trims mėnesiams.

Per raketos ataką iš Libano žuvo Izraelio karysIzraelio kariuomenė šeštadienį patvirtino, kad per apšaudymą pasienyje su Libanu žuvo karys.Pasak Izraelio gynybos pajėgų (IDF), 22 metų seržantas rezervistas žuvo penktadienį per prieštankinės raketos ataką iš Libano.Mirtinų incidentų Izraelio ir Libano pasienyje nuolat pasitaiko nuo tada, kai spalio 7 dieną „Hamas“ surengė išpuolį Izraelyje, o šis – kontratakas Gazos Ruože.

JT teigia, kad nuo „žiauraus“ karo Gazoje pradžios žuvo 17 jos darbuotojųJungtinių Tautų agentūra palestiniečių pabėgėlių reikalams šeštadienį pranešė, kad per karą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 17 jos darbuotojų, ir įspėjo, kad žuvusiųjų skaičius gali didėti.„Iki šiol patvirtinta, kad šiame žiauriame kare žuvo 17 mūsų kolegų. Labai liūdna, bet tikrieji skaičiai gali būti didesni“, – sakoma pareiškime.

Izraelis paragino savo piliečius nedelsiant išvykti iš Egipto ir JordanijosIzraelis paragino savo piliečius nedelsiant išvykti iš Egipto ir Jordanijos, šeštadienį pranešė nacionalinio saugumo taryba, regione išaugus įtampai dėl karo Gazos Ruože.„Izraelio nacionalinio saugumo taryba didina įspėjimus dėl kelionių į Egiptą (įskaitant Sinajaus pusiasalį) ir Jordaniją iki ketvirtojo lygio (didelė grėsmė): rekomenduojama nevykti į šias šalis, o jose esantiems asmenims kuo greičiau išvykti“, – sakoma jos pranešime.Šis pranešimas paskelbtas praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Izraelis saugumo sumetimais atšaukė savo diplomatus iš Turkijos po ankstesnio prašymo savo piliečiams išvykti ir iš ten.Raginimai evakuotis pasigirdo po ne vieną dieną vykusių protestų Artimuosiuose Rytuose dėl Izraelio vykdomų Gazos Ruožo bombardavimų.Karas prasidėjo po to, kai „Hamas“ teroristai įsiveržė į Izraelį iš Gazos Ruožo, paėmė daugiau kaip 200 įkaitų ir, pasak Izraelio pareigūnų, nužudė 1 400 žmonių, daugiausia civilių, kurie buvo nušauti, sukapoti arba sudeginti.Nuo tada Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“ ir pradėjęs bombardavimą jau sulygino su žeme ištisus Gazos Ruožo miestų kvartalus. „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, iki šiol žuvo 4 137 palestiniečiai, daugiausia civiliai gyventojai.

Jungtinės Tautos: pagalbos sunkvežimiai yra tik lašas jūroje to, ko reikiaJT organizacija teigia, kad pagalbos konvojus yra „lašas jūroje“, palyginti su tuo, kiek jos reikia Gazos ruožui.Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose skirtos pagalbos ir darbų agentūros atstovė Juliette Touma sako, kad reikia užtikrinti tvarų humanitarinės pagalbos srautą.„Civilių gyventojams Gazoje iš tikrųjų reikia tvaraus ir nuolatinio humanitarinės pagalbos tiekimo... įskaitant ir ypač degalus vandens stotims“, – sakė ji radijo laidai „Radio 4 Today“.Izraelis sutiko įsileisti 20 sunkvežimių, gabenančių pagalbą į Gazą per Rafos perėją, tačiau atsisakė leisti per sieną vežti degalus.Tačiau Touma sako, kad degalai būtini vandens siurbliams maitinti – „Gazoje trūksta vandens“, – sakė ji. „Kai kuriose vietose jis visiškai baigėsi“.

Izraelis sutiko į Gazos ruožą iš Egipto per pietinę perėją įleisti apie 20 sunkvežimių, gabenančių maistą, vandenį ir vaistus, bet ne degalus, praneša BBC ir CNN. Po šių sunkvežimių įleidimo siena buvo vėl uždaryta.

Nuo tada, kai „Hamas“ užpuolė Izraelį, Berlyne užfiksuota 70 antisemitinių incidentųPo islamistų grupuotės „Hamas“ įvykdyto teroristinio išpuolio prieš Izraelį Berlyne labai padaugėjo antisemitinių incidentų, teigia antisemitizmą Vokietijoje fiksuojanti institucija.Antisemitizmo tyrimų ir informacijos departamentas (RIAS) iki spalio 18 dienos užfiksavo 70 atvejų. Tai tris kartus daugiau patvirtintų incidentų nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai buvo užfiksuoti 25 atvejai.Institucija sulaukė ir daugybės kitų pranešimų, kurie dar turi būti patikrinti.Pasak Vokietijos antisemitizmą tiriančios institucijos, užfiksuotas vienas kraštutinio smurto atvejis, trys išpuoliai ir grasinimai, taip pat devyni tikslinės žalos turtui atvejai. Trečiadienio bandymas padegti žydų bendruomenės centrą ir sinagogą Berlyno Brunnenstrasse gatvėje yra vienas iš jų.Institucija pranešė apie 12 incidentų, kai gyvenamųjų pastatų durys ar įėjimai buvo išteplioti Dovydo žvaigždėmis.„Tai primena nacionalsocialistų praktiką, kai žydų parduotuves žymėdavo Dovydo žvaigžde“, – teigė RIAS.Trečiadienį paskelbtais RIAS duomenimis, visoje Vokietijoje nuo spalio 7 dienos, kai buvo įvykdytas „Hamas“ teroristinis išpuolis, visoje šalyje užfiksuoti 202 incidentai – 240 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.RIAS yra pranešimų centrų tinklas, kuriame nukentėjusieji ir liudininkai gali pranešti apie antisemitinius incidentus.

JAV ambasada teigia tikinti, kad Rafaho perėjimo punktas netrukus bus atidarytasJAV ambasada Izraelyje teigia „gavusi informacijos“, kad Rafaho sienos perėja tarp Gazos ruožo ir Egipto bus atidaryta 10 val. vietos laiku.„Manome, kad atsidarius sienai ją bandys kirsti daug žmonių, o JAV piliečiai, bandantys patekti į Egiptą, turėtų tikėtis potencialiai chaotiškos ir netvarkingos aplinkos abiejose sienos kirtimo vietos pusėse“, – sakoma jos pareiškime.Jame teigiama, kad jei siena bus atidaryta, neaišku, kiek laiko ji liks tokia, kad užsienio piliečiai galėtų išvykti.Ambasada informuoja JAV piliečius, kad situacija „išlieka dinamiška ir nepastovi, o saugumo aplinka nenuspėjama“, ir pataria žmonėms įvertinti savo saugumą prieš vykstant prie sienos ar bandant ją kirsti.Dešimtys sunkvežimių su būtiniausiais vaistais, maistu ir vandeniu įstrigo Egipto pusėje – tai vienintelė Izraelio nekontroliuojama perėja į Gazos ruožą. Šiuo metu visos sienos perėjos į Gazą uždarytos.

JT teigia, kad Gazos ligoninės „atsidūrė ant sugriuvimo ribos“Ligoninės Gazos Ruože „atsidūrė ant žlugimo ribos“, perspėjo Jungtinių tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras, sakydamas, kad gydomų ar laukiančių gydymo pacientų skaičius viršija 150 proc. ligoninių pajėgumų, o žmonės guli ant grindų ir koridoriuose, rašo CNN.Ji teigė, kad Gazos Ruože uždaryta 60 proc. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, o ligoninės sunkiai verčiasi, nes trūksta elektros energijos, vaistų, įrangos ir specializuoto personalo.Vandens tiekimo situacija Gazoje taip pat išlieka baisi. JT pranešė, kad praėjusį sekmadienį dėl degalų trūkumo buvo uždaryta paskutinė veikianti vandens gėlinimo gamykla, taip pat paskutinė veikianti nuotekų valymo gamykla. „Vandens buteliuose beveik nėra, o dėl jo kainos daugumai šeimų jis tapo neįperkamas. Pagrindiniais švaraus geriamojo vandens tiekėjais tapo privatūs pardavėjai, valdantys nedidelius vandens gėlinimo ir valymo įrenginius, kurie dažniausiai veikia naudodami saulės energiją“, – priduriama OCHA pranešime.Blogėja sanitarinės sąlygos. Visos penkios nuotekų valyklos Gazos ruože neveikia dėl elektros energijos trūkumo, todėl daug nuotekų išpilama į jūrą, o „dauguma iš 65 nuotekų siurblinių neveikia“ Taip pat kaupiasi šiukšlės, vis blogėja situacija ir su maistu.

„Hamas“ išlaisvino dvi įkaites JAV pilietes, yra vilties, kad jų bus daugiauGazos Ruožo valdanti grupuotė „Hamas“ penktadienį paleido dvi amerikietes iš maždaug 200 įkaitų, kuriuos pagrobė per žiaurius spalio 7 dienos išpuolius Izraelyje, ir nurodė, kad gali būti paleista ir daugiau.Judith Tai Raanan ir jos duktė Natalie Shoshana Raanan penktadienį vakare grįžo į Izraelį, pranešė Izraelio vyriausybė.Jokios informacijos apie jų būklę nepateikta, tačiau JAV prezidentas Joe Bidenas sakė, kad „labai džiaugiasi“ šia žinia. Po to, kai abi moterys buvo išlaisvintos, J. Bidenas su jomis kalbėjosi telefonu.O „Hamas“ pareiškė, kad bendradarbiauja su Kataru ir Egiptu, kad išlaisvintų savo „civilius“ įkaitus, taip parodydama, kad gali būti išlaisvinta ir daugiau įkaitų.Abi moteris Gazos pasienyje pasitiko Izraelio pasiuntinys ir nugabeno į karinę bazę centrinėje Izraelio dalyje, „kur jų laukia šeimos“.Amerikietės motina ir dukra buvo pagrobtos spalio 7 dieną Nahal Ozo kibuce netoli Izraelio ir Gazos sienos. Pranešama, kad tuo metu jos atostogavo Izraelyje.Izraelis teigia, kad ginkluoti „Hamas“ užpuolikai, surengę daugiausiai aukų pareikalavusius išpuolius per 75 metų Izraelio istoriją, pagrobė 203 žmones – izraeliečius, dvigubą pilietybę turinčius asmenis ir užsieniečius. Vyriausybės duomenimis, žuvo mažiausiai 1 400 žmonių, daugiausia civilių.Izraelis atsakė nesiliaujančia Gazos Ruožo bombardavimo kampanija, per kurią, pasak „Hamas“ vadovybės, žuvo mažiausiai 4 137 žmonės, daugiausia civiliai.

Paviešinta pirmoji amerikiečių įkaitų, sugrįžusių į Izraelį, nuotraukaMinistro Pirmininko biuras paskelbė pirmąją amerikiečių įkaitų Judith ir Natalie Raanan nuotrauką po jų sugrįžimo į Izraelį.Natalie Raanan, 3 kairėje, Judith Raanan, dešinėje, matomos atvykusios į Izraelį po to, kai buvo paleistos iš „Hamas“ nelaisvės. Jas lydi vyriausybės įkaitų pasiuntinys Gal Hirsch (centre).

„Hamas“ paleistos įkaitės jau yra saugios Izraelyje JAV valstybės sekretorius Antony Blinken pateikė naujausią informaciją apie „Hamas“ paleistas įkaites – dvi amerikietes, mamą ir dukrą Judith ir Natalie Raanan.A. Blinkenas sakė, kad abi amerikietės yra saugios Izraelio valdžios rankose. Jis pridūrė, kad JAV pareigūnai su savo šalies pilietėmis susitiks kuo greičiau.A. Blinkenas taip pat sakė, kad dar 10 amerikiečių buvimo vieta nežinoma. „Nė viena šeima neturėtų patirti tokių kančių“, – teigė jis.

Izraelio gynybos ministras prie Gazos sienos aiškinosi karių pasirengimą išplėsti karinę kampanijąIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas šį vakarą atvyko į Izraelio gynybos pajėgų susirinkimo zoną netoli sienos su Gazos ruožu ir „atidžiai stebėjo pajėgų pasirengimą išplėsti kampaniją“, sakoma jo biuro pranešime.Y. Gallantas kalbėjosi su įvairių padalinių vadais ir kariais, priduriama pranešime.Prieš numatomą Izraelio sausumos puolimą ruože prie Gazos sienos yra susirinkę dešimtys tūkstančių karių.

Izraelis ragina evakuoti Gazos ligoninę, penkias mokyklas Izraelis perspėjo humanitarines grupes Gazos ruože evakuoti didelę ligoninę ir penkias mokyklas prieš galimą ataką, pranešė pagalbos agentūros. Al-Quds ligoninė yra šiaurinėje Gazos ruožo dalyje, kuri patyrė daugiausia Izraelio antskrydžių nuo tada, kai spalio 7 d. „Hamas“ surengė didžiausius išpuolius prieš Izraelį. JT palestiniečių pabėgėlių agentūra UNRWA teigia, kad Izraelis liepė evakuoti penkias mokyklas „kuo greičiau“. Visos mokyklos yra Gazos mieste, netoli ligoninės. „Padarėme viską, ką galėjome, protestuodami ir atmesdami šį sprendimą, bet tai reiškia, kad nuo šiol šios patalpos nebėra saugios“, – sakoma UNRWA pareiškime, kuriame tūkstančiai žmonių ligoninėse ir jų apylinkėse raginami bėgti. IDF nepatvirtino, kad paragino evakuoti ligoninę ir mokyklas. Be to, Izraelio pajėgos ne kartą yra sakiusios, kad į ligonines nesitaiko.

Kataras teigia, kad tęs derybas su Izraeliu ir „Hamas“ dėl daugiau įkaitų paleidimo Kataras patvirtino dviejų amerikiečių įkaitų paleidimą ir pareiškė, kad „tęs dialogą su Izraeliu ir „Hamas“, tikėdamasis išlaisvinti visus civilius, visų tautybių įkaitus“, – sakoma Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovo Majedo Al-Ansari pranešime. „Šiandieninis proveržis įvyko po daugelio dienų nenutrūkstamo bendravimo tarp visų dalyvaujančių šalių“, – sakė M. Al-Ansari.„Mes tęsime dialogą tiek su izraeliečiais, tiek su „Hamas“ ir tikimės, kad šios pastangos leis išlaisvinti visus civilius įkaitus, visų tautybių, siekiant galutinio tikslo deeskaluoti dabartinę krizę ir atkurti taiką“, – pridūrė jis.

Izraelio kariuomenė „rengiasi kitam šio karo etapui“Izraelio gynybos pajėgos (IDF) „rengiasi kitam šio karo etapui“, penktadienį spaudos konferencijoje sakė jų atstovas brigados generolas Danielis Hagari.Jis taip pat perspėjo, kad Izraelio karas su „Hamas“ „tęsis dar daug savaičių“, ir sakė, kad laukia „sunkūs laikai“.D. Hagari taip pat teigė, kad „išnaudoja visas galimybes“, kad garantuotų saugų įkaitų, laikomų Gazos ruože, sugrįžimą.„IDF ir toliau darys viską, ką gali, kad sugrąžintų dingusius“, – sakė jis.Tačiau jis tvirtino, kad „Hamas“ „vis dar laikosi“ moterų ir vaikų Gazos ruože.Apytiksliai 200 žmonių, įskaitant 30 paauglių ir mažų vaikų bei 20 vyresnių nei 60 metų amžiaus, yra laikomi įkaitais Gazos ruože, ketvirtadienį pranešė Izraelio visuomeninis transliuotojas, remdamasis kariniais šaltiniais.Tai įvyko po to, kai „Hamas“ penktadienį paleido motiną ir dukrą Judith ir Natalie Raanan, dvi JAV pilietes.Teigiama, kad Izraelio ir Gazos ruožo pasienyje paleistas įkaites pasitiko aukšti Izraelio vadai. Jos turi susitikti su šeima karinėje bazėje centrinėje Izraelio dalyje.

Raketos iš Gazos smogė į namus, automobilius AškelonePranešama, kad raketos, paleistos iš Gazos ruožo į pietinį Izraelio Aškelono miestą, padarė žalos.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba teigė, kad miestą pasiekė dvi raketos. Viena jų pataikė tiesiai į namą ir padarė žalos, o kita – į daugybę automobilių.Aškelono savivaldybė ir Magen David Adom greitosios medicinos pagalbos tarnyba teigia, kad pranešimų apie sužeistus žmones nėra.

Libanas ragina Izraelį paskelbti 48 valandų paliaubasLibano užsienio reikalų ministras Abdallah Bou Habibas prašo Izraelio paskelbti 48 valandų paliaubas ir CNN sakė, kad „tada tiksliai žinosime, kas ką pradeda“.Ministras CNN laidai Poppy Harlow Friday sakė, kad jo šalis labai nerimauja, kad karas gali išplisti į regioną. „Tikrai mes nenorime karo. Vyriausybė nenori karo. Mes palaikome dialogą su įvairiomis grupėmis. Tačiau tai nekontroliuojama, nes viskas priklauso nuo to, kas atsitiko Gazoje“, - sakė Bou Habibas.Kol Izraelis ruošiasi kitam karo su „Hamas“ Gazoje etapui, Irano remiama grupuotė „Hezbollah“ apsikeitė ugnimi su Izraelio pajėgomis per sieną šiaurinėje Izraelio dalyje ir pietų Libane.Anksčiau penktadienį Izraelio gynybos pajėgų atstovas pulkininkas leitenantas Peteris Lerneris sakė CNN: „Libano vyriausybė, viskas, kas vyksta iš jų suverenios teritorijos, jie yra atsakingi ir bus už tai atsakingi. Tai suvereni valstybė, ji kontroliuoja savo sienas. Jie yra atsakingi už tai, kad tokie teroristai kaip „Hezbollah“, teroristų armija, nerengtų atakų prieš Izraelį“.

„Hamas“ paleistos įkaitės – amerikietės Judith ir Natalie RaananVienas aukšto rango Izraelio pareigūnas, kalbėdamas su „The Times of Israel“, nurodė, kad „Hamas“ paleido dvi įkaites – Judith Raanan ir jos dukrą Natalie.Jos abi turi Amerikos pilietybes, prieš atvykstant į Izraelį buvo perduotos Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui, sako pareigūnas.Teigiama, kad mama su dukra šį mėnesį atvyko į Izraelį švęsti giminaičio 85-ojo gimtadienio ir žydų švenčių sezono.Prasidėjus „Hamas“ puolimui, Raanan šeima šventė Simchat Torą Nahal Oze, kibuce Izraelyje, maždaug už mylios nuo Gazos sienos.18 metų Natalie Raanan neseniai baigė vidurinę mokyklą ir nekantriai laukė, kada galės pailsėti ir aplankyti šeimą užsienyje, praėjusią savaitę per bendruomenės renginį sakė jos dėdė Avi Zamir.Izraelio pareigūnai ir BBC patvirtino, kad „Hamas“ paleido dvi amerikietes įkaites. Spalio 7 dieną „Hamas“ motiną ir dukrą įkaitėmis paėmė kibuce Nahal Oze, pietų Izraelyje.

Sustiprėjo apšaudymas raketomis iš Gazos į pietų IzraelįTeroristai Gazos ruože ir toliau leidžia raketas prieš Izraelį, sukeldami pavojaus signalus keliose bendruomenėse.Sirenos skamba Gazos pasienio bendruomenėse, įskaitant Sderotą, taip pat Aškelone, Ašdode ir kelis netoliese esančius miestus.Kol kas pranešimų apie sužalojimus ar žalą nėra.

IDF: Gazoje nukautas „Hamas“ inžinieriusIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad anksčiau šiandien Gazos ruože smogė ir nukovė aukštą „Hamas“ inžinierių.IDF teigia, kad Mahmoudas Sabihas vadovavo padaliniui, kuris kūrė ginklus teroristų grupei, įskaitant bepiločius orlaivius, ir „keitėsi žiniomis su kitomis teroristinėmis grupuotėmis Viduriniuose Rytuose“.https://twitter.com/idfonline/status/1715414321411334425?ref_src=twsrc%5Etfw

„Hamas“ įkaitų šeimos keliaus į po užsienį: taip sieks sugrąžinti artimuosius namo„Hamas“ nelaisvėje laikomų Izraelio įkaitų giminaičiai planuoja keliauti į Londoną, Romą ir kitus miestus, kad paragintų užsienio aukštus pareigūnus padėti parsivežti jų artimuosius namo.Pirmoji delegacija, sudaryta iš dingusiųjų ir aukų šeimų, sekmadienį keliaus į Londoną, paskelbė Izraelio diasporos reikalų ministras Amichai Chikli.Antradienį antroji grupė keliaus į Italijos sostinę, sakė A. Chikli. Planuojamos papildomos kelionės į Briuselį ir JAV.„Šių misijų tikslas – perduoti šiuos tiesioginius liudijimus ir istorijas aukšto rango sprendimų priėmėjams visame pasaulyje, siekiant padėti pastangoms sugrąžinti įkaitus ir sustiprinti tarptautinės bendruomenės paramą Izraelio karui prieš teroristines organizacijas“, - sakė A. Chikli.Izraelio ministras teigė, kad delegacijos susitiks su parlamentarais, žydų bendruomenėmis ir tarptautinės žiniasklaidos atstovais.„Kova už pasaulinę viešąją nuomonę yra sunki ir sudėtinga, ir mes ją taip pat laimėsime“, – sakė jis.

Izraelio pajėgos teigia surengusios oro antskrydžius prieš „Hamas“ valdymo centrus Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad nuo penktadienio ryto įvykdė antskrydžius prieš „Hamas“ valdymo centrus, prieštankinių valdomų raketų paleidimo aikšteles ir požeminę infrastruktūrą Gazos ruože. Šiuo metu vykdomi tolesni oro antskrydžiai prieš teroristinės grupuotės vietas, pridūrė Izraelio pajėgos. https://twitter.com/idfonline/status/1715387208813695179?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio pajėgos „davė nurodymą evakuoti Gazos ligoninę“Palestinos humanitarinė organizacija teigia, kad Izraelio pajėgos ją perspėjo „nedelsiant“ evakuotis iš Al Quds ligoninės Gazoje.Organizacija šiandien pareiškė, kad jai buvo liepta palikti Al Quds ligoninę, kurioje šiuo metu yra daugiau nei 400 pacientų ir 12 000 perkeltų Gazos gyventojų.Atstovas spaudai sakė: „Raginame pasaulį nedelsiant ir skubiai imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias naujoms žudynėms, tokioms, kurios įvyko Al-Ahli baptistų ligoninėje“.

Izraelio žiniasklaida patvirtino informaciją apie įkaitų paleidimą12 kanalas teigia, kad „Izraelio šaltiniai“ patvirtino „Hamas“ teiginį, kad teroristų grupuotė paleido motiną ir jos dukrą, kurios buvo laikomos nelaisvėje Gazos ruože.Jos bus perduotos Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui, kuris nugabens į Egiptą, o paskui į Izraelį, rašoma 12 kanale.Tikimasi, kad perkėlimas įvyks artimiausiu metu, tačiau tikslaus termino dar nėra žinoma, teigia žiniasklaida.

„Hamas“ pranešė, kad paleisti du įkaitaiDu JAV įkaitai, kuriuos laikė „Hamas“, buvo paleisti „dėl humanitarinių priežasčių“, pareiškė organizacijos ginkluotojo sparno atstovas Abu Ubaida, skelbia „Sky News“.„Hamas“ teigia paleidę amerikietę motiną ir dukrą, kurias laikė Gazoje.Jis sakė, kad tai buvo atsakas į Kataro tarpininkavimo pastangas ir siekis „įrodyti Amerikos žmonėms ir pasauliui, kad Joe Bideno ir jo fašistinės administracijos teiginiai yra melagingi ir nepagrįsti“.

Izraelio tankai telkiami į šiaurę nuo Gazos RuožoPalydovinėse nuotraukose matyti, kad Izraelis dviejose į šiaurę nuo Gazos Ruožo esančiose teritorijose dislokavo šimtus tankų ir šarvuočių, o tai rodo, kad ruošiamasi galimai sausumos karinei operacijai.„Sky News“ komanda nustatė, kad tai yra maždaug už keturių mylių į šiaurę nuo uždarytos Erezo sienos perėjos Gazos šiauriniame pasienyje.Nuo spalio 7 d., kai Izraelio pajėgos ją atkovojo, Erezo perėja, užgrobta „Hamas“ kovotojų, liko uždaryta.Izraelio kariuomenė paskelbė planus apie neišvengiamą sausumos invaziją į Gazos Ruožą, dešimtims tūkstančių kareivių nurodyta likviduoti aukščiausius „Hamas“ vadovus.Manoma, kad šis puolimas bus svarbiausia Izraelio sausumos operacija nuo 2006 m. invazijos į Libaną.

Turkijos prezidentas paragino Izraelį nutraukti Gazos Ruožo puolimąTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas paragino Izraelį nutraukti Gazos ruožo puolimus, sakydamas, kad tai „atneš tik dar daugiau skausmo, mirties ir ašarų“, skelbia „The Guardian“.Socialiniame tinkle paskelbtame pranešime R. T. Erdoganas paragino kuo greičiau Gazoje sudaryti humanitarines paliaubas. Jis rašė: „Pakartoju mūsų raginimą Izraelio administracijai niekada neišplėsti savo išpuolių prieš civilius gyventojus masto ir nedelsiant nutraukti savo operacijas, kurios prilygsta genocidui“.Jis taip pat pridūrė: „Turkija ir toliau dės visas pastangas, kad būtų išvengta daugiau nekalto kraujo praliejimo, humanitarinių tragedijų ir konfliktai Palestinoje būtų išspręsti, kol jie nepasiekė taško, iš kurio nebegalima grįžti“.

Vokietijos ministrė: „Hamas“ šalininkai turėtų būti deportuotiVokietijos vidaus reikalų ministrė penktadienį pareiškė, kad „Hamas“ šalininkai turėtų būti deportuoti iš šios šalies, kai tik tai įmanoma, o valdžios institucijos atidžiai stebės galimas grėsmes po palestiniečių kovotojų grupuotės išpuolio prieš Izraelį, skelbia „Sky News“. „Jei galime deportuoti „Hamas“ šalininkus, privalome tai padaryti“, – sakė Nancy Faeser po derybų su Federalinės kriminalinės policijos biuro pareigūnais. „Mūsų saugumo institucijos šiuo metu dar didesnį dėmesį skiria islamistinėms grėsmėms“, – pridūrė ji, nurodydama neseniai Briuselyje įvykdytą išpuolį kaip grėsmės požymį. Didėjantis susirūpinimas dėl antisemitizmo Vokietijoje padidėjo, ypač po bandymo įvykdyti išpuolį prieš Berlyno sinagogą, kurio metu buvo panaudotos benzininės bombos, taip pat po palestiniečius remiančių demonstrantų ir policijos susirėmimų Berlyne.

Humanitarinės pagalbos konvojus dar neįvažiavo į Gazos RuožąJT generalinis sekretorius Antonio Guterresas, šiandien kalbėdamas prie vis dar uždarytos Rafos perėjos, atrodė labai susierzinęs.Nebuvo aišku, kodėl šiandien eksperimentinis humanitarinės pagalbos konvojus – iš viso 20 sunkvežimių – dar neįvažiavo į Gazos Ruožą. A. Guterresas paminėjo sąlygas ir apribojimus, kuriuos vis dar reikia užtikrinti, tačiau išsamiau nepasisakė.Nepaisant Izraelio ir Egipto pasiekto susitarimo, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Joe Bidenas, atrodo, kad vis dar yra neišspręstų klausimų. Izraelis primygtinai reikalauja, kad automobiliais būtų galima vežti tik maistą, vandenį ir vaistus, ir nė vienas iš jų neturi atitekti „Hamas“.Dėl karinės kampanijos, kurios metu be perstojo vykdomi oro antskrydžiai, visame Gazos Ruože taip pat trūksta maisto, vandens, elektros ir degalų.BBC kalbintas aukštas Izraelio pareigūnas, paklaustas apie vėlavimą šį vakarą, sakė, kad yra „nuolatinių problemų, kurios sprendžiamos“. Jis teigė, kad yra didelė tikimybė, jog rytoj į Gazą galės įvažiuoti 20 transporto priemonių.JT teigia, kad 20 transporto priemonių yra tik nedidelė dalis to, ko reikia Gazos Ruožui.

Izraelis: iš savo namų evakuota apie 100 tūkst. civilių gyventojųIzraelio gynybos ministerijos duomenimis, šiaurės ir pietų Izraelyje iš savo namų iki šiol evakuota apie 100 tūkst. civilių gyventojų, skelbia CNN.Tarp šių evakuacijų yra ir trumpalaikių išvykimų, teigė ministerija, tačiau nenurodė laikotarpio.Kirjat Šmonos miesto evakuacija, kuri nėra privaloma, į šį skaičių neįtraukta, tačiau bendras evakuacijos skaičius padidėtų iki maždaug 123 tūkst. civilių gyventojų, teigė ministerija.

Latvijos „airBaltic“ iki metų pabaigos atšaukė visus skrydžius į IzraelįLatvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“ pareiškė atšaukianti visus reisus į Tel Avivą iki 2023 metų pabaigos dėl neapibrėžtos padėties Izraelyje, praneša portalas „avianews.com“. Oro vežėjas vykdė tiesioginius skrydžius tarp Rygos ir Tel Avivo.Latvijos aviacijos kompanija savo sprendimą motyvuoja tuo, kad keleivių, darbuotojų ir skrydžių saugumas jai yra pagrindinis prioritetas.Teritoriją šalia Ben Guriono oro uosto Tel Avive ne kartą apšaudė „Hamas“ smogikai. Spalio 17 d. Vokietijos kancleris Olafas Scholzas buvo priverstas evakuotis iš vyriausybinio lėktuvo Tel Avivo oro uoste, kai buvo paskelbtas oro pavojus.„airBaltic“ pažymėjo, kad palaiko glaudžius ryšius su Latvijos ir tarptautinėmis institucijomis ir prireikus yra pasiruošusi keisti skrydžių tvarkaraštį. Tai reiškia, kad, įtampai sumažėjus, bendrovė gali atnaujinti skrydžius į Izraelį arba priešingai – pratęsti skrydžių atšaukimą, jei konfliktas nesiliaus.Atšauktų skrydžių keleiviai jau gali kreiptis dėl bilietų grąžinimo.

Bidenas paprašė 105 mlrd. JAV dolerių paketo, įskaitant lėšas Ukrainai ir IzraeliuiPenktadienį JAV prezidentas Joe Bidenas paprašė milžiniško 105 mlrd. JAV dolerių saugumo paketo, įskaitant 61 mlrd. JAV dolerių karinę pagalbą Ukrainai ir 14 mlrd. JAV dolerių Izraeliui, tačiau paralyžius Kongrese lems, kad jis tuojau pat atsimuš į sieną.„Pasaulis stebi, o Amerikos žmonės pagrįstai tikisi, kad jų lyderiai susitelks ir įgyvendins šiuos prioritetus“, – sakoma Baltųjų rūmų valdymo ir biudžeto biuro direktorės Shalandos Young laiške Kongresui.

Izraelyje padaugėjo civilių, prašančių išduoti šaunamojo ginklo licencijąIzraelio nacionalinio saugumo ministerija užfiksavo, kad šalyje padaugėjo civilių gyventojų, prašančių išduoti privačią šaunamojo ginklo licenciją, teigiama ministerijos pranešime spaudai, skelbia CNN.„Šimtais procentų šoktelėjo prašymų turėti privačius šaunamuosius ginklus skaičius: nuo karo veiksmų pradžios maždaug 100 tūkst. civilių gyventojų paprašė gauti licenciją“, – sakoma pranešime. Tokį prašymų skaičių ministerija fiksuoja vidutiniškai per dvejus metus, sakė Nacionalinio saugumo ministerijos Šaunamųjų ginklų kontrolės ir vykdymo užtikrinimo skyriaus vadovas Davidas Weizmanas.Prasidėjus karo veiksmams, ministerija sakė, kad gerokai padidino licencijų išdavimo veiklos mastą.

Gynybos ministras: po karo Izraelis nutrauks visus ryšius su GazaIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas pasirodė Kneseto gynybos ir tarptautinių reikalų komitete ir papasakojo, kaip jis mato galutinius karo prieš „Hamas“ tikslus. Pasak jo, šie tikslai yra „sunaikinti „Hamas“ ir jos karinius bei vyriausybinius pajėgumus“ ir „sukurti naują saugumo realybę regione“, skelbia BBC.Kai šie tikslai bus pasiekti, Izraelis nebeturės jokios „atsakomybės“ už gyvenimą Gazos Ruože, taip pat sakė Y. Gallantas. Dabar Izraelis kontroliuoja Gazos oro erdvę, sienas ir pakrantę.Jis pažymėjo, kad po karo bus nutraukti visi Izraelio ir šios teritorijos ryšiai, ir pavadino tai dar vienu būsimos kampanijos tikslu.

JT ragina atlikti tarptautinį tyrimą dėl sprogimo Gazos ligoninėjeJungtinių Tautų Žmogaus teisių biuras ragina atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą dėl anksčiau šią savaitę Al Ahli ligoninėje Gazoje įvykusio pražūtingo sprogimo.„Darome viską, ką galime, kad nustatytume, kas įvyko“, – penktadienį Ženevoje pareiškė biuro atstovė.Pasak jos, esama akivaizdaus poreikio atlikti nepriklausomą tyrimą.Nors darbuotojai bando rinkti įrodymus, tai sunkina besitęsiantis bombardavimas ir degalų stygius, pridūrė atstovė.„Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija Gazoje teigia, kad per sprogimą žuvo 471 žmogus. Šios informacijos nepriklausomai patikrinti negalima.Izraelis dėl sprogimo kaltina paklydusią raketą, kurią paleido grupuotė „Islamo džihadas“. Tuo metu palestiniečiai atsakomybę priskiria Izraelio kariuomenei.

Izraelis atnaujino duomenis apie žuvusius užsieniečiusIzraelis atnaujino duomenis apie užsieniečius, žuvusius per „Hamas“ teroristų ataką spalio 7 d. Šiame sąraše daugiausia JAV ir Ukrainos piliečių.Tai penktadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Izraelio žiniasklaida.Izraelio valdžios duomenimis, teroristų aukomis tapo 32 JAV piliečiai, dar aštuoni amerikiečiai laikomi dingusiais be žinios.Izraelio pareigūnai taip pat teigia, kad per „Hamas“ ataką žuvo 24 Ukrainos piliečiai, o trys ukrainiečiai dingo be žinios.Prancūzija taip pat yra tarp lyderių pagal aukų skaičių – žuvo 22 jos piliečiai.Tarp „Hamas“ aukų yra Argentinos, Rusijos, Tailando, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, Austrijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Ispanijos, Latvijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Čilės, Peru, Paragvajaus, Azerbaidžano, Baltarusijos, Moldovos, Brazilijos, Kinijos, Indijos, Šri Lankos, Kambodžos, Filipinų, Nepalo, Pietų Afrikos Respublikos, Sudano, Turkijos, Uzbekistano ir Kazachstano piliečių.

Irano diplomatas: „Hamas“ veiksmai yra pateisinamiIrano reikalų patikėtinis Jungtinėje Karalystėje pareiškė, kad Iranas turi du pagrindinius prioritetus: nutraukti ugnį konflikte Gazos Ruože ir užtikrinti, kad humanitarinė pagalba pasiektų civilius gyventojus, skelbia „Sky News“. Seyedas Mehdi Hosseini Matinas penktadienį Londone žiniasklaidai sakė, kad dėl pastarųjų dviejų savaičių įvykių po pastangų normalizuoti Izraelio ir kai kurių arabų šalių santykius Palestinos klausimas vėl sulaukė pasaulio dėmesio.Iranas yra susirūpinęs dėl tolesnio konflikto eskalavimo regione. „Negalime nuspėti, kas nutiks“, – sakė jis ir pridūrė, kad Iranas imsis veiksmų priklausomai nuo to, kaip klostysis situacija.Jis paragino Jungtinę Karalystę ir kitas Vakarų šalių vyriausybes daryti spaudimą Izraeliui, kad šis nutrauktų Gazos Ruožo puolimą. Paklaustas, kodėl Iranas nepasmerkė spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytų Izraelio civilių gyventojų žudynių ir jų paėmimo į nelaisvę, Irano diplomatas apibūdino „Hamas“ veiksmus kaip pateisinamą ir teisėtą savigyną.

Palestina: neveikia septynios Gazos ligoninėsSeptynios ligoninės ir 21 pirminės sveikatos priežiūros centras Gazos Ruože neveikia, o 64 medicinos darbuotojai žuvo, Izraeliui tęsiant oro antskrydžius, penktadienį pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, skelbia CNN.„Dėl Izraelio vykdomų atakų neveikia septynios ligoninės, taip pat 21 pirminės sveikatos priežiūros centras. Žuvo 64 medicinos darbuotojai ir buvo sunaikinti 23 greitosios pagalbos automobiliai“, – sakė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai Ashrafas Al-Qidra.CNN negali nepriklausomai patikrinti aukų masto.Ketvirtadienį JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras pareiškime nurodė, kad daugiau kaip 60 proc. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų yra uždarytos, o ligoninės Gazoje atsidūrė ties žlugimo riba, nes trūksta elektros energijos, vaistų, įrangos ir specializuoto personalo.

Gazos Ruože žuvo du JT pagalbos darbuotojaiGazos Ruože žuvo dar du pagalbos darbuotojai, dirbę JT Paramos ir darbo agentūroje palestiniečių pabėgėliams (UNRWA), praneša agentūra, skelbia „Sky News“.„Visa agentūra gedi“, – sakoma JT agentūros pareiškime.Iš viso nuo karo pradžios žuvo 16 UNRWA pagalbos darbuotojų.UNRWA teigė, kad ji ir toliau „aukščiausiu lygiu pasisako už tai, kad būtų užtikrintas nuolatinis ir nekliudomas humanitarinės pagalbos teikimas“.https://twitter.com/UNRWA/status/1715301680521019454

BBC šaltiniai: „Hamas“ siūlo paleisti įkaitų mainais į paliaubas„Hamas“ pasiūlė paleisti kai kuriuos įkaitus mainais į paliaubas, BBC patvirtino šaltiniai.Izraelio pusė dar nesutiko su radikalios grupuotės pasiūlymu.Izraelio gynybos pajėgų duomenimis, Gazos Ruože kovotojai laiko 203 įkaitus.Žinoma, kad ne visus įkaitus laiko „Hamas“ kovotojai, dešimtis jų Gazos Ruože laiko kitos radikalios grupuotės.

Izraelio kariuomenė: dauguma įkaitų Gazoje – gyviIzraelio gynybos pajėgos (IDF) paskelbė naują informaciją apie įkaitų ir dingusių be žinios asmenų, kuriuos „Hamas“ paėmė po žiauraus ir įžūlaus netikėto išpuolio spalio 7 d., būklę, skelbia CNN.„Dauguma įkaitų yra gyvi. Į Gazos Ruožą taip pat buvo išvežta lavonų“, – nurodoma kariuomenės pranešime.Anot kariuomenės, daugiau kaip 20 įkaitų yra vaikai. Dar 10–20 įkaitais paimtų žmonių yra vyresni nei 60 metų.Nuo „Hamas“ puolimo pradžios taip pat suskaičiuota apie 100–200 žmonių, kurie laikomi dingusiais be žinios, pridūrė kariuomenė.Spalio 7 dieną teroristinė grupuotė „Hamas“ užpuolė Izraelį. Smogikai inicijavo kruvinas atakas, kurios Izraelyje, vietos pareigūnų duomenimis, iki šiol jau pareikalavo daugiau kaip 1 400 gyvybių. Izraelis į tai reagavo Gazos Ruože surengdamas antskrydžius, per kuriuos, pasak palestiniečių, jau žuvo mažiausiai 3 785 žmonės.

Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 4 tūkst. žmoniųGazos Ruože žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 4 127, iš jų 1 661 vaikas, pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos Gazos Ruože atstovas spaudai, skelbia CNN. Dar 13 162 žmonės buvo sužeisti, sakė atstovas spaudai Ashrafas Al-Qidra. Ketvirtadienį JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras įspėjo, kad dėl elektros, vaistų, įrangos ir personalo trūkumo Gazoje ligoninės atsidūrė ant žlugimo ribos.

„Hamas“: per Izraelio antskrydį prieš graikų stačiatikių bažnyčios kompleksą žuvo mažiausiai du žmonės„Hamas“ duomenimis, per praėjusią naktį įvykdytą antskrydį prieš ortodoksų bažnyčią žuvo mažiausiai du žmonės, o dar dešimtys buvo sužeisti.Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai sakė, kad išpuolis prieš bažnyčią pareikalavo gyvybių ir buvo sužeista daug kitų. Palestinos pareigūnai sakė, kad mažiausiai 500 musulmonų ir krikščionių bažnyčioje prisiglaudė nuo Izraelio bombardavimo.Gazos ruožą kontroliuojanti kovotojų grupuotė „Hamas“ pranešė, kad žuvo mažiausiai du žmonės, o dešimtys buvo sužeisti, daugelio jų būklė kritinė. Iš bažnyčios nebuvo jokios žinios apie galutinį žuvusiųjų skaičių.

JT vadovas atvyko į Sinajaus šiauręJungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterresas atvyko į Sinajaus šiaurę, JT sutelkiant dėmesį į pastangas per Egipto sieną į Gazą nugabenti humanitarinę pagalbą, penktadienį pranešė JT atstovo biuras.„Beveik dvi savaites Gazos ruože nebuvo gabenamos degalų, maisto, vandens ir vaistų siuntos. JT sutelkia visas savo pastangas, kad būtų tęsiama operacija, kuria siekiama pristatyti svarbią humanitarinę pagalbą Gazos gyventojams“, – sakė JT atstovas spaudai.

Liudininkų teigimu, Egiptas „valo kelią į Gazą gabenamai pagalbai“Kaip penktadienį naujienų agentūrai AFP nurodė egiptiečių saugumo pajėgų atstovas, Egiptas nuo pasienio su Gaza patraukė betoninius blokus, todėl galima tikėtis, kad į ruožą netrukus bus pradėta tiekti viduje esantiems palestiniečiams taip reikalinga pagalba.Izraeliui dėl kruviniausio 75 metų istorijoje įvykdyto „Hamas“ išpuolio be atvangos iš oro atakuojant sritį, JT atstovai yra minėję, kad padėtis Gazoje yra „blogesnė nei katastrofiška“.Naujausiu „Hamas“ sveikatos apsaugos ministerijos Gazoje pranešimu, per nesiliaujantį Gazos Ruožo bombardavimą, kurį Izraelis pradėjo atsakydamas į Palestinos islamistų grupuotės išpuolius, jau žuvo daugiau nei 3 700 palestiniečių, dauguma jų – civiliai.Bombardavimas prasidėjo po to, kai „Hamas“ teroristai spalio 7 d. įsiveržė į Izraelį iš Gazos Ruožo ir per pirmąją antpuolio dieną nušovė, subadė ar sudegino mažiausiai 1 400 žmonių, pagrinde civilių, praneša Izraelio valdžia.Jungtinių Tautų teigimu, namų neteko daugiau nei milijonas iš 2,4 mln. Gazos gyventojų, humanitarinė padėtis kasdien tampa vis blogesnė, o pasienyje išsirikiavusius sunkvežimius delsiama praleisti.Izraelis atsisakė atverti savo sieną su Gaza, tačiau su JAV prezidento Joe Bideno pagalba pavyko pasiekti susitarimą, kad pagalba būtų tiekiama per Rafos pasienio punktą Egipte – vienintelį kelią į Gazos teritoriją, kurio nekontroliuoja Izraelis.Pagalba kaupiasi, tačiau į Gazą kol kas nepatenka.Egipto valstybinis transliuotojas „Al Qahera News“ pranešė, kad Rafos pasienio punktas bus atvertas penktadienį, tačiau Kairas paaiškino, kad reikia daugiau laiko sutaisyti kelius.Egiptas vis dar tęsia kelių remontą ir, kaip naujienų agentūrai AFP pasakojo liudininkai, penktadienį „transporto priemonės ir įranga iš Egipto važiavo taisyti kelią Palestinos pusėje“.Anot J. Bideno susitarimo, sieną galėtų kirsti 20 pagalbą gabenančių sunkvežimių, tačiau Izraelis susitarimui nustatė griežtas sąlygas. Pagalba gali būti tiekiama tik civiliams ir negali jokiais būdais pakliūti į „Hamas“ teroristų rankas.Pagalba būtų tiekiama tik Gazos Ruožo pietinėje dalyje, į kurią Izraelis yra nurodęs evakuotis civiliams.Tačiau PSO krizių valdymo skyriaus direktorius Michaelis Ryanas, kalbėdamas apie J. Bideno pasiektą susitarimą teigė, kad tai – „lašas būtinos pagalbos jūroje“ ir pridūrė, kad poreikiams patenkinti reikėtų 2 000 sunkvežimių.Pasak JAV valstybės departamento atstovo Matthew Millerio, buvęs ilgametis JAV ambasadorius Davidas Satterfieldas, pirmadienį paskirtas koordinuoti humanitarinės pagalbos tiekimą, susitiko su Izraelio ir Egipto valdžios atstovais, kad susitarimas būtųpradėtas vykdyti.

Pranešama apie suimtą „Hamas“ atstovąGaunama pranešimų, kad „Hamas“ atstovas Hassanas Yousefas buvo suimtas.Izraelio kariams surengus reidus Vakarų Krante, Yousefas buvo suimtas „įtariant, kad jis veikė „Hamas“ vardu“, CNN sakė Izraelio saugumo agentūra Shin Bet.Yousefas užima vietą Palestinos įstatymų leidžiamojoje taryboje ir yra pagrindinė politinė figūra.Jis buvo ne kartą areštuotas Izraelio pajėgų ir iš viso 24 metus praleido Izraelio kalėjimuose.

Izraelis per naktį smogė daugiau nei 100 „Hamas“ taikiniųIzraelis smogė daugiau nei 100 taikinių, priklausančių „Hamas“, šį rytą skelbia Izraelio gynybos pajėgos (IDF).Teigiama, kad taikiniai buvo požeminis tunelis, ginklų sandėliai ir dešimtys operatyvinių valdymo centrų.Pranešama, kad Amjadas Majedas Muhammadas Abu'Odehas, „Hamas“ karinio jūrų laivyno darbuotojas, dalyvavęs atakoje prieš pietų Izraelį, žuvo, o „Hamas“ oro pajėgoms priklausantis teroristų būrys „buvo neutralizuotas per tikslinį smūgį Gazos miestui“.„Be to, buvo sunaikinti teroro ištekliai ir ginklai, esantys Džabalijos kaimynystėje įsikūrusioje mečetėje, kurią „Hamas“ teroristai naudojo kaip stebėjimo postus ir sustojimo vietą“, – pridūrė jie.

Vakarų Krante ketvirtadienį žuvo dešimt palestiniečiųPalestiniečių duomenimis, per susirėmimus Vakarų Krante ketvirtadienį žuvo dešimt žmonių. Septyni palestiniečiai žuvo per konfrontaciją su Izraelio kariais vienoje pabėgėlių stovykloje į vakarus nuo Nabluso, Ramaloje pranešė Sveikatos ministerija. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie „kovos su terorizmu priemones“ stovykloje. Per operaciją esą sulaikyti penki įtariamieji. Pasak liudininkų ir Izraelio žiniasklaidos, šešios aukos žuvo per kariuomenės dronų ataką.Pasak kariuomenės, reidai vyko ir kitose Vakarų Kranto vietose. Per juos kai kur kariai buvo apmėtyti akmenimis.Budruso laime netoli Ramalos Izraelio pajėgos, kariuomenės ir palestiniečių Sveikatos ministerijos duomenimis, sugriovė spėjamo teroristą būstą. Žmonės tam priešinosi. Apie 20 asmenų mėtė į karius „Molotovo kokteilius“, pranešė kariuomenė. Šie atsakė šūviais. Čia, Sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo vienas palestinietis. Vienas vyras taip pat žuvo per susirėmimus su Izraelio kariais gyvenvietėje į pietus nuo Jeruzalės Vakarų Krante.Centrinėje Vakarų Kranto dalyje, anot Sveikatos ministerijos, žydų naujakuriai naktį į ketvirtadienį nušovė 21 metų palestinietį. Šio incidento detalės nežinomos.Saugumo padėtis Vakarų Krante nuo „Hamas“ teroristų spalio 7 d. surengto išpuolio prieš Izraelį vis labiau auga. Po mirtino sprogimo prie ligoninės Gazoje palestiniečių grupuotės Vakarų Krante paragino priešintis Izraelio kariams.Spėjamų, nuteistų ar nužudytų teroristų namų griovimas vertinamas prieštaringai. Žmogaus teisių organizacija vadina tai kolektyvine bausme ir karo nusikaltimu. Izraelis tuo tarpu šią priemonę gina, vadindamas svarbiu atgrasymu.

Pranešama apie per oro antskrydį Gazoje nukentėjusią graikų ortodoksų bažnyčiąŠv. Porfirijaus graikų ortodoksų bažnyčia ketvirtadienio vakarą nukentėjo per Izraelio antskrydį, teigia jos savininkai ir „Hamas“.Bažnyčios miestelis Gazos mieste priklauso Jeruzalės stačiatikių patriarchatui, kuris savo pareiškime teigė, kad „tebėra įsipareigojęs vykdyti savo religinę ir moralinę pareigą teikti pagalbą, paramą ir prieglobstį tiems, kuriems jos reikia, nepaisant nuolatinių Izraelio reikalavimų evakuotis“. „Taikymasis į bažnyčias ir jų institucijas, taip pat jų teikiamas prieglaudas, skirtas apsaugoti nekaltus piliečius, ypač vaikus ir moteris, netekusius namų dėl Izraelio antskrydžių gyvenamuosiuose rajonuose per pastarąsias trylika dienų, yra karo nusikaltimas, kurio negalima ignoruoti“, – parašyta patriarchato pareiškime.Per antskrydį sugriuvo vienas iš Graikijos stačiatikių bažnyčiai priklausančių pastatų Gazos miesto centre. Priduriama, kad daugelis pastate prisiglaudusių žmonių buvo sužeisti.Izraelio gynybos pajėgos (IDF) penktadienį pripažino, kad dėl IDF smūgio „buvo apgadinta bažnyčios siena rajone“.„Hamas“ tyčia laiko savo turtą civilinėse teritorijose ir naudoja Gazos ruožo gyventojus kaip žmonių skydus“, – nurodė IDF.

Po susirėmimų su „Hezbollah“ Izraelio kariuomenė įsakė evakuoti miestą Izraelio kariuomenė penktadienį paskelbė apie planus evakuoti šiaurinį Kirjat Šmonos miestą po kelias dienas trukusių susirėmimų su „Hezbollah“ kovotojais palei sieną su Libanu.„Prieš kurį laiką Šiaurės vadovybė apie šį sprendimą informavo miesto merą. Planui vadovaus vietos valdžia, Turizmo ministerija ir Gynybos ministerija“, – sakoma kariuomenės pranešime.Irano remiama Libano „Hezbollah“ ir su ja susijusios palestiniečių grupuotės kelias dienas per sieną keitėsi ugnimi su Izraeliu po to, kai spalio 7 dieną ginkluoti „Hamas“ teroristai užpuolė pietų Izraelio bendruomenes ir, pasak šios šalies pareigūnų, žuvo mažiausiai 1 400 žmonių, daugiausia civilių.Per atsakomuosius Izraelio bombardavimus visame Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 3 700 palestiniečių, daugiausia civilių, rodo „Hamas“ vadovaujamos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.Izraelio kariuomenė teigė, kad jos pajėgos toliau taikėsi į „Hezbollah“ taikinius, augant įtampai pasienyje.„IDF (Izraelio gynybos pajėgos) surengė keletą atakų prieš „Hezbollah“ infrastruktūrą, įskaitant stebėjimo postus, – ankstyvą penktadienį pranešė kariuomenė. – Be to, IDF naikintuvai smogė trims teroristams, kurie bandė paleisti prieštankines raketas į Izraelį“.Izraelio valdžios institucijos nuolat evakuoja bendruomenes palei šiaurinę sieną, o į teritoriją plūsta rezervistai ir tankų bei šarvuočių kolonos.Šiitų musulmonų judėjimas „Hezbollah“, vienintelė Libano ginkluota grupuotė, kuri nenusiginklavo po 1975–1990 metų pilietinio karo, paskutinį kartą didelį karą su Izraeliu kariavo 2006 metais.Per tą karą Libane žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių, daugiausia civilių, o Izraelyje – 160 žmonių, daugiausia karių.

JAV žvalgyba: per Gazos ligoninės apšaudymą žuvo nuo 100 iki 300 žmoniųPer Al Ahli ligoninės apšaudymą Gazoje antradienį, JAV žvalgybų vertinimu, tikriausiai žuvo nuo 100 iki 300 žmonių. Tai sakoma JAV Nacionalinės žvalgybos direkcijos (ODNI) pranešime, su kuriuo ketvirtadienį susipažino agentūra AFP.Kai kurios Europos žvalgybos agentūros nurodo dar mažesnius skaičius. Anot jų, per ataką žuvo ne šimtai, o „veikiau kelios dešimtys“ žmonių. Anoniminis šaltinis nurodė, kad ligoninės pastatas nebuvo sugriautas. Jis esą prieš tai tikriausiai buvo evakuotas. Pasak šaltinio, kad automobilių stovėjimo aikštelėje šalia pastato buvo šimtai žmonių, „įrodymų nėra“.Gazos Ruožą valdanti teroristinė grupuotė „Hamas“ tuo tarpu skelbia apie daugiau kaip 470 žuvusiųjų ir dėl atakos kaltę verčia Izraeliui.

„Human Rights Watch“ apkaltino Vakarus veidmainiavimu dėl karo tarp Izraelio ir GazosŽmogaus teisių stebėtojų organizacija „Human Rights Watch“ (HRW) apkaltino JAV ir jų sąjungininkes stokojant kritikos Izraelio veiksmų Gazos Ruože atžvilgiu.„Tačiau Vašingtono ir beveik visų Europos sostinių reakcijos į Izraelio veiksmus Gazoje po spalio 7 d. beveik nesigirdėjo,“ – ketvirtadienį išplatintame pareiškime teigė HRW programų skyriaus direktoriaus pavaduotojas Tomas Porteousas.„Kodėl nebuvo vienareikšmiškai pasmerkta žiauriai sustiprinta jau 16 metų trunkanti Gazos izoliacija, prilygstanti kolektyvinei bausmei – karo nusikaltimui,“ – klausė jis.T. Porteousas taip pat pareiškė pasipiktinimą Izraelio vadovų pareiškimais, „kuriais siekiama ištrinti labai svarbią ribą tarp Gazoje esančių civilių ir smogikų, nurodant vis intensyviau bombarduoti šią tankiai apgyvendintą teritoriją, nuolaužų krūvomis paverčiant ištisus miestų rajonus“.„Kodėl nesigirdi aiškių ir vienareikšmiškų raginimų, kad puldamas Gazą Izraelis laikytųsi tarptautinių normų, jau nekalbant apie atsakomybę,“ – klausė T. Porteousas.Jis teigė, kad tarptautinės humanitarinės teisės reikalavimai saugoti civilinius galioja visiems.T. Porteousas priminė apie Rusijos invaziją Ukrainoje, kai Vakarų valstybės akcentavo, kaip svarbu laikytis ginkluoto konflikto taisyklių, siekdamos užtikrinti tarptautinę paramą Ukrainai ir izoliuoti Rusiją.„Vakarų valstybių veidmainiavimas ir dvigubi standartai bado akis ir kelia pasibaisėjimą,“ – žėrė kritiką T. Porteousas.Jis pabrėžė, kad tokiu būdu rizikuojama pakenkti humanitarinės pagalbos ir žmogaus teisių grupių metų metus kartu su kai kuriomis valstybėmis uoliai atliekamam darbui „siekiant sustiprinti ir standartizuoti normas, skirtas apsaugoti bet kurioje pasaulio vietoje kilusių konfliktų zonose atsidūrusius civilius.“

Bidenas teigia susitaręs dėl humanitarinės pagalbos siuntimo į GaząJoe Bidenas teigia, kad pasiekė susitarimą dėl pagalbos siuntimo į Gazą.Prezidentas paskelbė „X“ socialiniame tinkle, sakydamas, kad po diskusijų su Izraelio ir Egipto lyderiais pirmoji humanitarinės pagalbos siunta iš Jungtinių Tautų netrukus bus pakeliui į anklavą.Anksčiau šią savaitę JAV paskelbė, kad siųs 100 mln. USD humanitarinės pagalbos į Gazą ir Vakarų krantą.https://twitter.com/POTUS/status/1715173636644933702?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1715173636644933702%7Ctwgr%5E3b6a179b643cd01da3e2dfac36ad3fea6648623d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-live-updates-gaza-latest-sky-news-blog-12978800Anksčiau socialinėje medijoje pasirodė vaizdai, kaip ketvirtadienio vakarą iš Egipto pusės Rafah sienos kirtimo punkto pašalinamos betono užtvaros.Ataskaitose buvo teigiama, kad siena gali būti atidaryta penktadienį, kad į Gazą būtų įleistas ribotas humanitarinės pagalbos kiekis, nors oficialaus patvirtinimo, nebuvo.CNN taip pat cituoja kelis šaltinius, sakančius, kad perėja gali būti atidaryta savaitgalį.Anksčiau pasienyje buvo sukrauti šimtai sunkvežimių su gyvybiškai svarbiomis atsargomis.https://twitter.com/OSINTNic/status/1715117253102878795?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1715117253102878795%7Ctwgr%5E3b6a179b643cd01da3e2dfac36ad3fea6648623d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-live-updates-gaza-latest-sky-news-blog-12978800

IDF nukovė „Hamas“ karinio jūrų laivyno komandos narįIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad šį vakarą per ataką Gazos Ruože nukovė „Hamas“ karinio jūrų laivyno komandos narį.Kariuomenė pranešė, kad naikintuvai ir karinio jūrų laivyno laivai smogė „Hamas“ vadovybės centrui Gazoje ir žuvo Mamdouh Shalabiya. Pasak IDF, Shalabiya „dirbo, kad įvykdytų atakas iš jūros“.IDF teigia, kad šį vakarą taip pat smogė daugeliui kitų „Hamas“ taikinių.Kariuomenė skelbia antskrydžių filmuotą medžiagą.https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1715104660057461080?ref_src=twsrc%5Etfw

Pranešama, kad per Izraelio antskrydį Gazos ruože žuvo mažiausiai 10 žmoniųPasak Al-Aksos kankinių ligoninės sveikatos apsaugos pareigūnų, ketvirtadienio vakarą per Izraelio antskrydį, smogusį į gyvenamąjį pastatą Gazos Ruožo centre, žuvo mažiausiai 10 žmonių.Per oro smūgį Deir al Bala mieste taip pat buvo sužeisti mažiausiai 35 žmonės, pranešė sveikatos apsaugos pareigūnai. Pasak jų, tarp žuvusiųjų ir sužeistųjų yra vaikų.Sveikatos apsaugos pareigūnai ir liudininkai sakė, kad tai buvo trijų aukštų gyvenamasis pastatas.CNN gavo vaizdo įrašus, kuriuos nufilmavo vietinis žurnalistas, kuris po atakos buvo ligoninėje, ir rodo chaotišką vaizdą, kai sveikatos priežiūros darbuotojai skuba gydyti atvežtus sužeistus žmones, įskaitant vaikus ir moteris.CNN susisiekė su Izraelio gynybos pajėgų žiniasklaidos biuru dėl komentarų.Izraelio pajėgos (IDF)jau ne kartą smogė Gazos ruožui, keršydamos už „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį spalio 7 d. IDF praėjusią savaitę CNN sakė, kad per „Hamas“ atakas žuvo daugiau nei 1 400 žmonių.Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per Gazos ruožą išplitusius antskrydžius žuvo mažiausiai 3 478 žmonės.

Pentagonas apie numuštas raketas iš Jemeno: jos kėlė grėsmę Pentagono spaudos sekretorius Patas Ryderis žurnalistams patvirtino, kad JAV karinio jūrų laivyno minininkas „USS Carney“ šiaurinėje Raudonosios jūros dalyje sulaikė tris sausumos atakų sparnuotąsias raketas ir keletą dronų, kuriuos Jemene paleido Houthi pajėgos. Rakeros ir dronai buvo numušti virš vandens. „Negalime tiksliai pasakyti, į ką taikėsi šios raketos ir bepiločiai orlaiviai, bet jie buvo paleisti iš Jemeno, einančio į šiaurę palei Raudonąją jūrą, galbūt link taikinių Izraelyje“, – sakė P. Ryderis.Jis teigė, kad raketos buvo numuštos, nes, remiantis jų skrydžio profiliu, jos „kėlė potencialią grėsmę“, ir pridūrė, kad JAV yra pasirengusios padaryti viską, ko reikia, „kad apsaugotų mūsų partnerius ir mūsų interesus šiame svarbiame regione“.

JAV karo laivas numušė raketas iš Jemeno, kurios, manoma, skriejo į IzraelįJAV karinio jūrų laivyno karo laivas išmušė tris raketas, kurios buvo paleistos iš Jemeno ir skriejo į šiaurę, pranešė JAV pareigūnai.Jie teigė, kad karinio jūrų laivyno minininkas „USS Carney“ buvo Raudonojoje jūroje ir sulaikė tris raketas. Iš karto nebuvo aišku, ar jos buvo nukreiptos į Izraelį, nors hebrajų žiniasklaidos pranešimai rodo, kad Izraelio gynybos pareigūnai mano, kad taip buvo.Vienas iš pareigūnų sakė, kad JAV netiki, kad raketos buvo nukreiptos į laivą.Irano remiami husių sukilėliai išreiškė paramą palestiniečiams ir grasino Izraeliui.

„Axios“: JAV artilerijos sviedinius, skirtus Ukrainai, siųs į IzraelįPentagonas planuoja pasiųsti Izraeliui dešimtis tūkstančių 155 mm artilerijos sviedinių, kurie prieš kelis mėnesius buvo pažadėti skirti Ukrainai iš JAV atsargų.Izraelio gynybos pajėgos (IDF) ir Izraelio gynybos ministerija savo kolegoms JAV sakė, kad jiems skubiai reikia artilerijos sviedinių, kad galėtų pasirengti sausumos įsiveržimui į Gazos Ruožą ir galimam „Hezbollah“ karo eskalavimui palei Izraelio ir Libano sieną, sako Izraelio pareigūnai.JAV pareigūnai teigė, kad Ukrainos sviedinių nukreipimas į Izraelį neturėtų tiesioginio poveikio Ukrainos gebėjimui kovoti su Rusijos kariais.Tačiau neaišku, ar JAV karinės atsargos Ukrainai galėtų būti toliau skiriamos, jei karas tarp Izraelio ir „Hamas“ peraugtų į platesnį regioninį konfliktą.JAV karinis pareigūnas sakė „Axios“, kad negali pateikti detalių apie konkrečius ginklus, siunčiamus į Izraelį.Jis sakė, kad JAV Gynybos departamento ir transporto vadavietė turi tvirtus pasaulinius dislokavimo ir paskirstymo pajėgumus, todėl gali ir toliau remti Izraelį bei kitas šalis.„Mes dalyvaujame visapusiškame koordinavime Gynybos ministerijoje. Tai apima glaudų bendradarbiavimą su mūsų kovotojų komandomis, siekiant išsiaiškinti, kokia amunicija ir įranga iš JAV arsenalų gali būti greitai prieinama Izraelio reikmėms“, – sakė JAV kariuomenės atstovas.Nuo tada, kai „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį įžiebė karą spalio 7 d., Izraelio kariuomenė gerokai padidino artilerijos naudojimą tiek Gazos Ruože, tiek susirėmimuose su „Hezbollah“ pasienyje su Libanu.Ukrainai skirta amunicija buvo JAV ginklų arsenalo, kuris saugomas Izraelyje pagal šalių susitarimą, dalis. Tik JAV kariškiai turi prieigą prie ginklų saugyklų. Tačiau pagal šalių susitarimą, Izraelis gali panaudoti šiuos šaudmenis karo scenarijuje per trumpą laiką, gavęs JAV pritarimą.Po spalio 7 d. „Hamas“ atakos Izraelio pajėgos atliko pirminį savo skubių ginklų poreikių įvertinimą ir perdavė jį Pentagonui.Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Joe Bidenas sakė, kad jie gali teikti paramą tiek Izraeliui, tiek Ukrainai, kartu išlaikydami „bendrą tarptautinę gynybą“.

Netanyahu: Izraelis laimės visomis jėgomis Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu savo kariams pasakė, kad Izraelis „stovi už jų“ ir šalis „laimės visomis mūsų jėgomis“.Izraelio premjeras šiandien susitiko su kovos kariais prie Gazos sienos.Kai jis paklausė, ar jie pasiruošę – matyt, turėdamas omenyje numatomą sausumos invaziją, jie atsakė: „Taip, iki pergalės“.Anksčiau Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas kariams sakė, kad jie netrukus pamatys Gazą „iš vidaus“.B. Netanyahu paskelbė šį vaizdo įrašą socialiniame tinkle X su žinute: „Kariai pasiruošę“.https://twitter.com/netanyahu/status/1715043838824206781?ref_src=twsrc%5Etfw

Ambasada: du rusai laikomi įkaitais Gazos RuožeDu Rusijos piliečiai yra laikomi įkaitais Gazos Ruože, praneša Rusijos naujienų agentūra TASS.Atnaujinimą agentūrai perdavė Rusijos ambasados Izraelyje sekretorė spaudai Marina Riazanova.Ji sakė, kad „Hamas“ laikomų įkaitų sąraše yra „bent du Rusijos piliečiai, kurie taip pat turi Izraelio pilietybę“.Ambasada anksčiau pranešė apie vieną rusą tarp įkaitų Gazoje.

„Hamas“: per Izraelio antskrydžius pabėgėlių stovykloje žuvo 18 palestiniečių„Hamas“ valdoma vidaus reikalų ministerija tvirtina, kad per Izraelio suduotus oro smūgius Jabalijos pabėgėlių stovyklai šiaurinėje Gazos ruože žuvo 18 palestiniečių.Tai vyksta Izraeliui toliau bombarduojant regioną, o tai yra reakcija į prieš beveik dvi savaites įvykusius mirtinus „Hamas“ išpuolius.

Izraelio pajėgos: tarp įkaitų Gazoje yra apie 30 vaikųRemiantis naujais Izraelio gynybos pajėgų duomenimis, tarp 203 įkaitų, kuriuos teroristai laiko Gazos Ruože, apie 30 yra vaikai ir jaunuoliai, o dar 10–20 – pagyvenę žmonės.Be to, yra dar 100-200 dingusių žmonių, kurių likimai šiuo metu nežinomi.Izraelio kariuomenė mano, kad dauguma Gazos ruože laikomų įkaitų yra gyvi.

Vidurio Izraelio miestuose skamba oro antskrydžių sirenosOro antskrydžio sirenos skamba Holone, Bat Jame, Rišon Lezione ir kituose vidurio Izraelio miestuose po raketų paleidimo iš Gazos.

Preliminari JAV žvalgyba: per sprogimą Gazos ligoninėje žuvo nuo 100 iki 300 žmoniųRemiantis CNN gautu neįslaptintu žvalgybos vertinimu, JAV žvalgybos bendruomenė mano, kad per sprogimą Al-Ahli baptistų ligoninėje Gazoje greičiausiai žuvo nuo 100 iki 300 žmonių.Vertinime teigiama, kad žvalgybos bendruomenė „stebėjo tik lengvus konstrukcinius pažeidimus ligoninėje“, nepastebėjo pagrindinio ligoninės pastato ir smūgio kraterių.„Vis dar vertiname tikėtinus aukų skaičius ir mūsų vertinimas gali keistis, tačiau šis žuvusiųjų skaičius vis tiek atspindi stulbinamą aukų skaičių“, – teigiama vertinime. „Jungtinės Valstijos rimtai žiūri į visų civilių gyventojų mirtis ir intensyviai dirba siekdamos išspręsti humanitarinę krizę Gazoje“, - dėstoma dokumente. Neįslaptintas vertinimas papildo JAV žvalgybos bendruomenės trečiadienį paskelbtą pirminį vertinimą, kad Izraelis nebuvo atsakingas už smūgį ligoninei.Vertinime teigiama, kad ir toliau tiriama, ar sprogimas įvyko dėl sugedusios kovotojų grupuotės „Islamo džihadas“ raketos.

Žiniasklaida: Gazoje žuvo „Hamas“ lyderiaiSu „Hamas“ susijusi žiniasklaida skelbia, kad Gazos Ruože žuvo „Hamas“ saugumo pajėgų vadovas. Pranešama, kad žuvo ir Jehado Mheiseno šeimos nariai.Pranešama, kad per naktį žuvo ir „Hamas“ įkūrėjo Abdel Aziz al-Rantisi našlė.Jie yra paskutiniai aukšto rango „Hamas“ veikėjai, žuvę per tai, ką Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu apibūdino kaip ilgą karą, kurį jo šalis kovoja prieš „Hamas“.Trečiadienį naujienų agentūra AFP pranešė, kad Jamila Al-Shantee, pirmoji moteris, išrinkta į „Hamas“ politinę vadovybę, žuvo per Izraelio smūgį.

Buvęs premjeras: Izraelis pasirengęs netrukus surengti sausumos puolimą Gazos RuožeArtimiausiomis dienomis Gazos Ruože vis dar tikėtinas sunkus ir kruvinas sausumos puolimas, pareiškė buvęs Izraelio premjeras Ehudas Barakas JAV televizijai „NBC News“.E. Barakas, kuris 2009 m. dirbo gynybos ministru per didžiausią šalies antžeminę invaziją į Gazos Ruožą, turintis retos tokios operacijos patirties, sakė, kad jei konfliktas išplis, tai gali sukelti platesnio masto karą, kuris pareikalaus daugiau laiko, triūso, prakaito, ašarų ir kraujo.Tačiau jis tvirtino, kad net jei taip atsitiktų, Izraeliui nekils egzistencinė grėsmė.„Mums nereikia dar vieno karo. Bet jei jis bus, mes jį kariausime“, – sakė jis trečiadienį duodamas platų interviu. „Ir Izraelis laimės.“

MTV apdovanojimai atšaukti dėl saugumo problemųOrganizatoriai pranešė, kad MTV Europos muzikos apdovanojimų ceremonija buvo atšaukta dėl susirūpinimo saugumu „atsižvelgiant į pasaulio įvykių nepastovumą“, skelbia „Sky News“.Renginys turėjo vykti lapkričio 5 d., sekmadienį, Paryžiuje, o tarp nominantų buvo tokios žvaigždės kaip Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus ir Nicki Minaj.Pareiškime, kuriame pranešama apie šį sprendimą, „Paramount“, kuriai priklauso MTV, atstovas spaudai teigė: „Atsižvelgdami į pasaulio įvykių nepastovumą, nusprendėme neorganizuoti 2023 m. MTV EMA iš atsargumo dėl tūkstančių darbuotojų, komandos narių, atlikėjų, gerbėjų ir partnerių, kurie keliauja iš visų pasaulio kampelių, kad įgyvendintų šį šou. MTV EMA yra kasmetinė pasaulinės muzikos šventė. Stebint, kaip toliau vystosi niokojantys įvykiai Izraelyje ir Gazos Ruože, neatrodo, kad tai yra tinkamas metas pasaulinei šventei. Tūkstančiai žmonių jau neteko gyvybių, todėl tai – gedulo akimirka“.

Izraelio gynybos ministras prisiėmė atsakomybę už „Hamas“ atakąIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas prisiėmė atsakomybę už saugumo spragas, kurios leido teroristinės grupuotės „Hamas“ smogikams spalio 7 dieną kirsti Izraelio sieną iš Gazos Ruožo ir nužudyti daugiau kaip 1 400 žmonių.„Esu atsakingas už gynybos aparatą. Už jį buvau atsakingas praėjusias dvi savaites, įskaitant sudėtingus incidentus“, – viename kariniame komplekse netoli Gazos Ruožo sienos pareiškė Y. Gallantas, kurį cituoja Izraelio žiniasklaida.Tačiau dabar jis esą taip pat yra atsakingas už kariuomenės atvedimą „į pergalę“.„Būsime preciziški ir mirtini ir tęsime savo veiksmus tol, kol užbaigsime misiją“, – kalbėjo Y. Gallantas.Asmeninę atsakomybę taip pat prisiėmė žvalgybos tarnybų vadovai Aharonas Chaliva ir Ronenas Baras.Izraelio kariuomenė į kruviną „Hamas“ išpuolį sureagavo atsakomaisiais antskrydžiais Gazos Ruože. Per juos, vietos pareigūnų skaičiavimu, žuvo mažiausiai 3 785 žmonės.

Rafos perėja penktadienio rytą bus atidaryta pagalbos tiekimuiPenktadienio rytą iš Egipto pusės bus atidaryta Rafos perėja tarp Egipto ir Gazos Ruožo, per kurią į Gazos Ruožą bus gabenama humanitarinė pagalba, pranešė su Egiptu susijusi valstybinė žiniasklaidos priemonė „Al-Qahera News“, cituodama neįvardytą Egipto pareigūną. Kanalas nenurodė tikslaus perėjos atidarymo laiko.

Izraelio gynybos ministras įspėjo karius: artėja antžeminis puolimasIzraelio gynybos ministras Gazos Ruožo pasienyje esantiems kariams pasakė, kad jie netrukus pamatys Gazos Ruožą „iš vidaus“, pranešė jo biuras, taip leisdamas suprasti, kad artėja antžeminis puolimas, skelbia „Sky News“.„Dabar Gazą matote iš tolo, netrukus pamatysite ją iš vidaus. Įsakymas ateis“, – sakė ministras.Prieš numatomą antžeminį puolimą Izraelis nurodė daugiau kaip 1 mln. palestiniečių evakuotis į pietus.Savaitgalį šalies kariuomenė pareiškė esanti pasirengusi „reikšmingai“ operacijai sausuma, jūra ir oru, tačiau nenurodė, kada puolimas įvyks.https://twitter.com/manniefabian/status/1715023322801484117

Izraelis iš JAV sulaukė šarvuočių siuntosIzraelio gynybos ministerija iš JAV sulaukė šarvuočių siuntos.Kaip pranešama, ši technika turėtų pakeisti karines transporto priemones, kurios buvo sunaikintos per kautynes su „Hamas“ smogikais.Pasak ministerijos atstovės, naujoji siunta yra dalis „didelio masto viešųjų pirkimų operacijos“, kurios tikslas – sustiprinti „transporto priemonių, skirtų įvairiems veiklos scenarijams, parką“.

Nyderlandai: žydų vaikai mokyklose patiria bendraamžių patyčiasPer Amsterdamo mokyklas ritasi „antisemitinių patyčių banga“, rašo ketvirtadienį Nyderlandų leidinys „Het Parool“.„Kai kurie vaikai dėl persekiojimo mėgina nuslėpti savo žydišką tapatybę“, - pareiškė žurnalistams Patricia Bolwerk iš fondo „Stop Bullying Now“. Anot jos, persekiotojai neapsiriboja vien tik žodžiais, tai jau „rimta problema“.Žydų konsultacinis centras (CJO) pranešė, kad pastarosiomis dienomis Amsterdame mažiausiai šeši žydų vaikai dėl šios priežasties pakeitė mokyklą.Nacionalinis kovos su antisemitizmu koordinatorius Eddo Verdoneris taip pat patvirtina, kad Nyderlandų mokyklose vis platesnį mastą įgauna antisemitizmas. „Neapykantos žydams reiškimas aidu atsiliepia klasėse“, – sako E. Verdoneris, kurį cituoja „Het Parool“.„Vaikai yra persekiojami ir bauginami dėl savo žydiškos kilmės. Nefiltruota informacija apie karą (Gazoje) pasiekia labai greitai per socialinius tinklus“, – pabrėžia koordinatorius. Anot jo, kai kurie žydai taip išsigandę dėl dabartinės situacijos, kad nebeišeina į gatvę su kipa ant galvos.Praėjusią savaitę trys Nyderlandų sostinėje esančios žydų mokyklos buvo uždarytos, baiminantis smurto, kai joms paskambino asmuo, prisistatęs „Hamas“ nariu. Gavusios sustiprintą apsaugą, jos savo veiklą atnaujino pirmadienį.

IDF pranešė apie šešias iš Libano paleistas raketasIš Libano į Izraelio pusę buvo paleistos šešios raketos, dėl kurių keliuose šalies šiaurėje esančiuose miestuose buvo įjungta oro pavojaus sistema, pranešė Izraelio gynybos pajėgos, skelbia BBC.Vieną raketą numušė Izraelio priešlėktuvinės gynybos sistema, o kitos penkios nukrito negyvenamoje vietovėje, nurodė kariuomenė.Be to, iš Libano taip pat buvo paleista viena valdomoji prieštankinė raketa, o netoli sienos girdėjosi šaudymo garsai.IDF teigimu, Izraelio kariuomenė atsakomąja ugnimi apšaudė raketų paleidimo vietas ir apšaudymo šaltinį.

Žiniasklaida: Izraelio planuojama operacija bus nepanaši į jokią ankstesnęKarinė operacija, kurią Izraelis paskelbė po „Hamas“ atakų šalies teritorijoje spalio 7 dieną, bus žymiai žiauresnė nei visos ankstesnės Izraelio kariuomenės operacijos. Apie tai skelbia naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi šaltiniais.Konkrečiai skelbiama, kad Izraelio planuojama karinė operacija bus precedento neturinčio žiaurumo ir nepanaši nė į vieną ankstesnę, kada nors vykdytą Gazos Ruože.Remiantis trijų šaltinių, kuriais remiasi agentūra, žodžiais, artimiausią Izraelio strategiją sudaro ne tik tikslas sunaikinti Gazos Ruožo infrastruktūrą, bet ir siekis nustumti teritorijos gyventojus link sienos su Egiptu ir išnaikinti „Hamas“ teroristus, sugriaunant jų požeminių tunelių tinklą. Elektra aprūpintuose tuneliuose, kuriuose netgi įrengta oro kondicionavimo sistema, slepiasi labai daug teroristų. Tuneliai driekiasi tiek po valstybiniais pastatais, tiek po privačiais, o tai reiškia, kad teroristai gyvena po taikių civilių namais, taip jiems keldami mirtiną pavojų. Tuneliai taip pat naudojami žmonių, prekių pervežimui, taip pat raketų laikymui. Galimas dalykas, kad būtent ten „Hamas“ islamistai laiko ir iš Izraelio atsivežtus įkaitus.Vienas iš ekspertų aiškina, kad galima kalbėti apie tikrų tikriausią miestą po žeme, palyginus su kuriuo „Vietkongo tuneliai“ atrodo tik vaikų žaidimas.Šaltiniai „Reuters“ sakė, kad „Hamas“ jau pasirūpino prieštankinėmis minomis ir minomis spąstais, kurie padės apsukti Izraelio karius.Anot kai kurių ekspertų, yra abejonių, kad Izraeliui pavyks sunaikinti „Hamas“. Neatmetama galimybė, kad Izraelio kariuomenė bandys likviduoti arba paimti į nelaisvę kuo įmanoma daugiau „Hamas“ narių, susprogdinti tunelius ir sunaikinti raketų gamybos galimybes, o tada ieškos būdų, kaip „operaciją užbaigti“.Pabrėžiama, kad Izraelis nori sunaikinti „Hamas“, tačiau kol kas nežino, kokiu būdu pergalės atveju valdys minimą teritoriją,„Kai kurie Amerikos prezidento Joe Bideno padėjėjai sunerimę, kad, nors Izraelis ir gali parengti veiksmingą planą, kaip padaryti didelės žalos „Hamas“ teroristinei organizacijai, reikia sugalvoti ir pasitraukimo strategiją“, – teigia „Reuters“.

Vokietijos gynybos ministras atvyko į IzraelįVokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius ketvirtadienį atvyko į Tel Avivą diskusijų su Izraelio lyderiais apie karinį bendradarbiavimą.B. Pistorius planuoja susitikti su Izraelio gynybos ministru Yoavu Gallantu. Šiuo vizitu siekiama pademonstruoti Vokietijos vyriausybės paramą Izraeliui kruvinų teroristinės grupuotės „Hamas“ atakų akivaizdoje.Manoma, kad abu ministrai aptars Izraelio prašymą perduoti ginkluotosioms pajėgoms įrangos, įskaitant medicinos reikmenis.Anksčiau ketvirtadienį B. Pistorius dar viešėjo kaimyniniame Libane, kur susitiko su Vokietijos kariais, ten dalyvaujančiais Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijoje UNIFIL.Šią savaitę Izraelyje taip pat lankėsi Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ir užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.

Gazos Ruože žuvusiųjų skaičius išaugo iki 3 785Gazos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo spalio 7 d. žuvusiųjų Gazoje skaičius išaugo iki 3 785, skelbia CNN. Žuvusiųjų sąraše yra 1 524 vaikai, 1 000 moterų ir 120 pagyvenusių žmonių, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Be to, 12 493 žmonės buvo sužeisti, įskaitant 3 983 vaikus ir 3 300 moterų, sakė ministerijos atstovas dr. Ashrafas Al-Qidra. A. Al-Qidra spaudos konferencijoje dar labiau pabrėžė įtampą sveikatos priežiūros sistemai, sakydamas, kad dėl „Izraelio smurto“ mirė 44 medicinos darbuotojai, dar 70 buvo sužeista ir 23 greitosios pagalbos automobiliai buvo sunaikinti.

Izraelio pasienyje su Libanu kaukia sirenosIzraelio šiauriniame pasienyje su Libanu kaukia sirenos, pranešama „Home Front Command“ perspėjimo programėlėje, skelbia „Sky News“. Programėle siunčiami signalai visiems, esantiems teritorijoje, kuriai gresia raketų ataka. Libane veikia Irano remiama „Hezbollah“ kovotojų grupuotė, kuri, kaip pranešama, pastarosiomis dienomis su pertraukomis dalyvavo susirėmimuose su Izraeliu kitoje sienos pusėje. Trečiadienį iš Libano buvo paleistos devynios raketos, kurios, Izraelio gynybos pajėgų (IDF) duomenimis, įjungė sirenas Kirjat Šmonoje ir keliose aplinkinėse bendruomenėse.

Po 15 valandų pauzės iš Gazos Ruožo atnaujintos raketų atakosGazos Ruože esantys palestiniečių smogikai tęsia Izraelio gyvenviečių apšaudymą.Izraelio kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad pakrantės mieste Aškelone ir kituose miestuose netoli sienos vėl kaukė perspėjimo sirenos.Prieš tai pranešimų apie naujas raketų atakas iš Gazos Ruožo nebuvo apie 15 valandų.Nuo karo pradžios spalio 7 dieną palestiniečių smogikai į Izraelį iš Gazos Ruožo iki šiol jau paleido tūkstančius raketų. Gazos Ruožą kontroliuoja islamistų grupuotė „Hamas“, kuri Europos Sąjungoje (ES), Izraelyje ir JAV yra pripažinta teroristine organizacija.Skaičiuojama, kad „Hamas“ teroristų aukomis Izraelyje jau tapo daugiau kaip 1 400 žmonių. Izraelis į smogikų atakas reagavo Gazos Ruože surengdamas antskrydžius, per kuriuos, anot palestiniečių, iki šiol žuvo 3 500 žmonių.

Vakarų Krante Izraelis suėmė daugiau nei 500 įtariamųjųPer antiteroristines operacijas Vakarų Krante po „Hamas“ išpuolių prieš Izraelį saugumo pajėgos sulaikė daugiau nei 500 įtariamųjų, ketvirtadienį pranešė Izraelio kariuomenė.Sulaikyti iš viso 524 žmonės, įskaitant mažiausiai 330 aktyvių islamistų teroristinės organizacijos, spalio 7 d. iš Gazos Ruožo surengusios didelio masto puolimą prieš Izraelį, narių. Izraelio gynybos pajėgų duomenimis, konfiskuota daugiau nei 50 ginklų.Įtampa Vakarų Krante po kruvino palestiniečių grupuotės išpuolio didėja. Palestiniečių, gyvenančių priėjimo prie jūros neturinčioje teritorijoje, besiribojančioje su Jordanija, parama „Hamas“ išlieka stipri.Nėra oficialių skaičių, kiek narių turi „Hamas“. Tačiau rugsėjį atlikta apklausa parodė, kad jei vyktų palestiniečių prezidento rinkimai, „Hamas“ lyderis Ismailas Haniyehas galėtų tikėtis gauti pusę balsų, jei vienintelis jo varžovas būtų dabartinis palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas.

Ambasadorius: rėmėjai padeda evakuoti iš Izraelio nemokius ukrainiečiusUkrainos ambasada Izraelyje rėmėjų lėšomis suorganizavo šešių Ukrainos piliečių evakuaciją, diplomatai šiuo metu dirba, kad galimybę išvykti turėtų dar 20 finansiškai nemokių tautiečių.Tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas, praneša „Ukrinform“.„Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriame darbui su pažeidžiamiausiais piliečiais, kuriuos reikia evakuoti. Per kelias pastarąsias dienas su rėmėjų pagalba nemokami bilietai parūpinti šešiems ukrainiečiams, o eilėje – dar apie 20 vyresnio amžiaus, finansiškai nemokių, neįgalių žmonių, su kuriais dirbame. Tikiuosi, kad artimiausiomis dienomis taip pat pavyks juos evakuoti geradarių sąskaita“, – sakė diplomatas.J. Kornijčukas priminė, kad jau buvo suorganizuoti trys užsakomieji skrydžiai, kuriais evakuota apie 450 Ukrainos piliečių. Ketvirtadienio vakarą numatytas dar vienas evakuacinis skrydis į Rumuniją. Pasak ambasadoriaus, į jį jau užsiregistravo 80 piliečių, o lėktuve iš viso yra 150 vietų.Diplomatas pažymėjo, kad ambasados ​​svetainėje užsiregistravę žmonės patvirtino galintys sumokėti bilieto kainą, kuri Ukrainos piliečiams už ketvirtadienio skrydį siekia 399 eurus.„Bet žmonėms, kurie kreipiasi į mus ir įrodo, kad neturi finansinių galimybių, o tokių nedaug, mes padedame“, – sakė J. Kornijčukas.Jis pridūrė, kad ketvirtadienį ambasada pasirašė rėmimo sutartį su Amerikos labdaros fondu „Naujoji Ukraina“, pagalbą taip pat teikia Ukrainos verslas ir vietiniai filantropai, bendradarbiaujantys su ambasada.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pirmadienį, spalio 16-ąją, iš Izraelio į Rumuniją išskrido trečiasis evakuacinis lėktuvas su 74 Ukrainos piliečiais, kurių dauguma – moterys ir vaikai.

Sunakas atvyko į Izraelį pareikšti solidarumo šaliai, patyrusiai „Hamas“ atakasDidžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas atvyko į Izraelį „pareikšti solidarumo“ šaliai po „Hamas“ išpuolio spalio 7 d., per dviejų dienų kelionę jis ragins išvengti bet kokios platesnės eskalacijos regione.Per susitikimą su prezidentu Isaacu Herzogu R. Sunakas sakė, kad šalis turi „ne tik teisę“, bet ir „pareigą“ atkurti savo saugumą.Nusileidęs Ben Guriono oro uoste, R. Sunakas žurnalistams sakė: „Visų pirma esu čia tam, kad pareikščiau solidarumą su Izraelio žmonėmis. Jūs patyrėte neapsakomą, siaubingą teroro aktą ir noriu, jog žinotumėte, kad Jungtinė Karalystė ir aš esame su jumis“.Per dviejų dienų kelionę R. Sunakas ragins Artimųjų Rytų lyderius „vengti tolesnio pavojingo eskalavimo“, nes Izraelio ir „Hamas“ konfliktas jau ir taip „pareikalavo pernelyg daug gyvybių“. Vizitas vyksta po JAV prezidento apsilankymo Izraelyje trečiadienį siekiant diplomatinėmis priemonėmis neleisti, kad kovos peraugtų į didesnę krizę.Pranešime apie R. Sunako susitikimą su prezidentu I. Herzogu sakoma, kad abu lyderiai „sutarė dėl skubios humanitarinės pagalbos paprastiems palestiniečiams Gazoje, kurie taip pat kenčia“. „Ministras pirmininkas ir prezidentas I. Herzogas pabrėžė būtinybę vengti tolesnio smurto eskalavimo regione. Jie susitarė toliau kartu dirbti siekiant šio tikslo“, – sakoma pranešime.R. Sunakas sakė valstybės vadovui, kad Izraelis turi „ne tik teisę“, bet ir „pareigą“ atkurti šalies saugumą, o prezidentas padėkojo premjerui už „paramą, sprendimus ir vadovavimą“.Po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku B. Netanyahu R. Sunakas keliaus į Saudo Arabiją, o vėliau penktadienį grįš į JK, pranešė Dauning Strytas. Per kelionę į Artimuosius Rytus jis turėtų susitikti su daugeliu kolegų ir ketina primygtinai reikalauti, kad į Gazos Ruožą būtų įleista pagalba, o „teritorijoje įstrigusiems žmonėms“ būtų leista išvykti iš 25 mylių zonos.Artimiausiomis dienomis Egipte, Turkijoje ir Katare lankysis Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly.

Šalyje vykstant Palestiną palaikantiems protestams, Vokietijos lyderiai ragina imtis griežtų priemoniųPraėjus vos kelioms valandoms po dar vieno Berlyno policijos susidūrimo su Palestiną palaikančiais protestuotojais, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas paragino vyriausybę imtis griežtų priemonių prieš antisemitizmą ir priešiškumą žydams Vokietijoje.„Būtina aiški pozicija“ ir negalima nusigręžti nuo to, kas vyksta, ketvirtadienį kalbėdamas Vokietijos parlamente sakė O. Scholzas.„Antisemitizmui Vokietijoje ne vieta ir mes dėsime visas įmanomas pastangas, kad jam pasipriešintume. Tai darysime kaip piliečiai ir politiškai atsakingi asmenys.“Be to, tuo tikslu būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kalbėjo O. Scholzas.Berlyno policija išvakarėse sulaikė 174 asmenis, dalyvavusius Vokietijos sostinėje vykusiuose mitinguose Palestinai palaikyti, kurie valdžios teigimu kartais virsdavo riaušėmis.Palestiną palaikantys protestuotojai Vokietijoje pastarosiomis dienos ne kartą susidūrė su policija. Policijos atstovė teigė, kad dėl išvakarėse patirtos traumos vienas pareigūnas tapo laikinai netinkamas tarnybai, dar 64 patyrė ne tokius rimtus sužalojimus.Po Palestinos teroristų grupuotės „Hamas“ spalio 7 d. Izraelyje įvykdytų išpuolių Berlyne ir kituose Vokietijos miestuose įvyko Palestiną palaikančių demonstracijų, kai kuriose iš jų buvo sveikinama „Hamas“ arba skanduojami antisemitiniai šūkiai.Vokiečių valdžia iš esmės uždraudė rengti audringus mitingus ar demonstracijas, kurių metu būtų reiškiama parama Palestinai arba kritikuojamas Izraelis, taip pat stengėsi išvaikyti nesankcionuotus sambūrius.O. Scholzas pakvietė valdžią laikytis dar griežtesnės pozicijos ir paragino uždrausti visus sambūrius, jei egzistuoja rizika, kad juose bus skanduojami antisemitiniai lozungai, šlovinamos žudynės ir vyks kiti dalykai, „kurie mums čia nepriimtini“.Centro ir dešiniųjų opozicijos lyderis Friedrichas Merzas teigė laukiąs „griežtų policijos ir teisminės valdžios priemonių“ tam tikrų protestuotojų Vokietijoje atžvilgiu, kad būtų parodyta, jog „neapykanta žydams ir smurtinis priešiškumas Izraeliui mūsų šalyje netoleruojamas“.CDU / CSU blokui vadovaujantis F. Merzas perspėjo dėl Europos šalyse „atvirai kylančio konflikto“, kurį sukėlė karas Gazoje.Ketvirtadienį atvykusi į ES vidaus reikalų ministrų susitikimą Liuksemburge, Vokietijos vidaus reikalų ministrė Nancy Faeser taip pat „griežtai pasmerkė“ Berlyne įvykusius susidūrimus.„Taip, turime plačią laisvę rinktis ir viskas gerai, kai žmonės gatvėse rengia demonstracijas. Negerai tai, kad naudojamas smurtas, ypač prieš policijos pajėgas,“ – sakė N. Faeser.„Būtent todėl griežtai smerkiu praėjusios nakties išpuolius prieš policijos pareigūnus.“Didžioji dalis susidūrimų Vokietijos sostinėje įvyko Noikiolno rajone, kur gyvena daug musulmonų imigrantų.Naujienų agentūros dpa žurnalistas trečiadienį Nuikiolne tvyrojusią atmosferą apibūdino kaip labai įkaitintą – prieš demonstrantus buvo pasiųstos policijos pajėgos riaušėms malšinti, protestuotojai degino šiukšlių dėžes ir padangas, svaidė petardas, butelius ir akmenis. Buvo padegti ir keturi automobiliai bei furgonas.Panašių susidūrimų būta ir antradienio naktį.Ankstų trečiadienio rytą du kaukėti asmenys į Berlyne esančią sinagogą ir žydų centrą sviedė kelis Molotovo kokteilius.Buteliai sudužo ant grindinio ir žalos pastatui nepadarė, tačiau mėginimas padegti sukėlė pasipiktinimą ir siaubą visoje Vokietijoje.Aukščiausiojo rango Vokietijos politikai suskubo pasmerkti šį incidentą, pažadėdami sustiprinti žydų įstaigų apsaugą.Šalia sinagogos tuo metu budėjo policija, tačiau kaltininkams pavyko pasprukti. Ketvirtadienį Berlyno prokuratūra pranešė perimanti šio išpuolio tyrimą.

O. Scholzas pasipiktinęs cinišku V. Putino susirūpinimu Artimųjų Rytų civiliaisKetvirtadienį Vokietijos kancleris Olafas Scholzas kritikavo Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad šis apgailestauja dėl civilių likimo per Izraelio ir „Hamas“ konfliktą, kai tuo metu jo kariuomenė puola Ukrainą.„Esu daugiau nei pasipiktinęs, kai girdžiu Rusijos prezidentą nuolat įspėjantį, jog dėl ginkluoto konflikto gali būti civilių aukų“, – Vokietijos parlamente sakė O. Scholzas. „Didesnio cinizmo negali būti“, – sakė jis.Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą reaguodamas į spalio 7 d. „Hamas“ surengtą išpuolį, per sieną įsiveržusi grupuotė Izraelyje nužudė daugiau nei 1 400 žmonių, daugiausia civilių, dar apie 200 paėmė įkaitais. Per Izraelio antskrydžius Gazos Ruože, blokuojamo anklavo valdžios teigimu, irgi žuvo daugiau nei 3000 žmonių, tačiau šių skaičių neįmanoma nepriklausomai patikrinti, o palestiniečiai linkę juos išpūsti. Izraelis sutelkė prie sienos karius ir rengiasi sausumos puolimui, kad sunaikintų „Hamas“ vadovybę ir narius.V. Putinas perspėjo, kad numatomas sausumos puolimas lems civilių aukas, o tai „visiškai nepriimtina“. Jis taip pat „tragedija“ vadino sprogimą prie Gazos ligoninės. „Tai baisus įvykis (...) Labai tikiuosi, jog tai bus signalas, kad šį konfliktą reikia kuo greičiau baigti“, – sakė jis.Po antradienio sprogimo „Hamas“ pareiškė, kad į ligoninę per oro antskrydį smogė Izraelis. Tačiau Izraelis surinko ir pateikė įrodymus, jog ten sprogo kovotojų grupuotės „Islamo džihadas“ netinkamai paleista raketa. JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį taip pat sakė, kad Izraelis dėl to nekaltas, sprogimą sukėlė „teroristinės grupuotės Gazoje paleista raketa“.Krizė Artimuosiuose Rytuose atitraukė tarptautinį dėmesį nuo Ukrainos, daugiau nei 600 dienų kovojančios su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis. Jungtinių Tautų duomenimis, nuo 2022 m. vasario, kai Rusija pradėjo invaziją, Ukrainoje žuvo daugiau nei 9000 civilių.Kalbėdamas parlamente prieš Europos Sąjungos viršūnių susitikimą Briuselyje, O. Scholzas pažadėjo, kad blokas ir toliau rems Ukrainą. Pasak jo, per susitikimą bus kalbama apie tai, „kaip galime garantuoti, kad šią žiemą būtų padaryta tai, kas reikalinga“, Kyjivui rengiantis naujiems Rusijos puolimams prieš šalies infrastruktūrą.

„Hamas“: Per oro antskrydį žuvo „Hamas“ saugumo pajėgų vadovasPer Izraelio antskrydį Gazoje žuvo „Hamas“ vadovaujamų nacionalinių saugumo pajėgų vadovas, pranešė „Hamas“ žiniasklaida.Jo šeima taip pat žuvo per ataką, rašoma pranešime.

Per palestiniečius palaikančius protestus sužeisti 65 Berlyno policininkaiPer naktį Berlyne vykusius protestus prieš Izraelio vykdomą Gazos Ruožo bombardavimą buvo sužeisti 65 policijos pareigūnai, ketvirtadienį pranešė valdžia, protestuotojai nepaisė, kad tokios demonstracijos uždraustos.Pareigūnai buvo „sužeisti akmenimis, degiais skysčiais ir pasipriešinimo veiksmais“, socialinėje platformoje X, buvusiame „Twitter“, pranešė Berlyno policija.Policijos atstovė sakė, kad buvo suimti 174 žmonės, prieš 65 jų bus pradėti tyrimai. Susibūrimas prasidėjo vėlai trečiadienį Berlyno rajone, kuriame gyvena gausi arabų bendruomenė. Dienraštis „Bild“ pranešė, kad per „Telegram“ „vyrai“ buvo raginami „paversti šį rajoną Gaza, deginti viską“.Policijai įsakius protestuotojams išsiskirstyti, gatvėse buvo išdėliotos šiukšlių dėžės ir kliūtys, buvo svaidomi akmenys ir pirotechnika, policija atsakė šaudydama iš vandens patrankos, pranešė pareigūnai.Po „Hamas“ atakos spalio 7 d. Izraeliui pradėjus negailestingai bombarduoti Gazos Ruožą, didžiuosiuose Vokietijos miestuose kilo palestiniečius palaikantys protestai, nors tokie susibūrimai daugiausia uždrausti.Taip pat padaugėjo antisemitinių incidentų, anksti trečiadienį Molotovo kokteiliais.apmėtyta Berlyno sinagoga.Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ketvirtadienį paragino valdžios institucijas užkirsti kelią demonstracijoms, kurios gali peraugti į antisemitinį kurstymą. Susibūrimai, kuriuose „skanduojami antisemitiniai šūkiai, šlovinamos kitų žmonių mirtys“, turi būti uždrausti, sakė O. Scholzas.

Vakarų Krante nužudyti penki palestiniečiaiVakarų Krante per susirėmimus su Izraelio kariais žuvo penki palestiniečiai, dešimtys buvo sulaikyti. Apie tai ketvirtadienį savo portale skelbia leidinys „Haaretz“.Be to, palestiniečių duomenimis, vieną palestinietį Vakarų Krante nušovė naujakuriai. Sveikatos ministerija pranešė, kad 21-erių jaunas vyras nuo naujakurių kulkų žuvo netoli Dura al-Qaros kaimo.Saugumo padėtis Vakarų Krante nuo „Hamas“ teroristų spalio 7 d. surengto išpuolio prieš Izraelį vis labiau auga. Po mirtino sprogimo prie ligoninės Gazoje palestiniečių grupuotės Vakarų Krante paragino priešintis Izraelio kariams. Pastaruoju metu išaugo ir naujakurių smurto, trečiadienį JT Saugumo Tarybos posėdyje sakė JT skubios pagalbos koordinatorius Martinas Griffithsas.Kyla pavojus, „kad situacija taps nekontroliuojama“, – įspėjo jis.Izraelis Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę užkariavo 1967 m. Palestiniečiai siekia šių teritorijų savo nepriklausomai Palestinos valstybei su sostine Rytų Jeruzale.

Nuo „Hamas“ puolimo žuvo daugiau nei 300 Izraelio kariųIzraelio kariuomenė teigia, kad nuo spalio 7 d. žuvo mažiausiai 306 kariai.Vakar Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sakė, kad „Hamas“ iš viso nužudė daugiau nei 1 400 izraeliečių.

Per Izraelio smūgį Gazos Ruože žuvo aukšto rango „Hamas“ teroristėPer Izraelio oro smūgį Gazos Ruože žuvo aukšto rango „Hamas“ teroristė – grupuotės politinio biuro narė Jamila al-Shanti. Apie tai rašo Izraelio laikraščiai „Haaretz“ ir „The Times of Israel“. Leidinys „Haaretz“ remiasi informacija iš Gazos Ruožo. Anot pranešimo, nėra aišku, ar tai buvo tikslinga ataka prieš teroristę.1955 m. gimusi J. al-Shanti 2021-aisiais tapo pirmąja moterimi, išrinkta į politinį biurą – aukščiausią teroristinės organizacijos sprendimų priėmimo instituciją. Daktaro laipsnį turėjusi Gazos universiteto dėstytoja buvo „Hamas“ grupuotės moterų organizacijos įkūrėja ir „Hamas“ lyderio Abdelo Azizio al-Rantissio našlė. Šis žuvo per Izraelio antskrydį per antrąją intifadą. Jis holokaustą buvo pavadinęs „didžiausiu žydų skleidžiamu melu“.Nuo karo pradžios Izraelis nukovė jau visą virtinę aukštų „Hamas“ narių. Tarp jų yra ir karinio, ir politinio sparno atstovų.

Xi Jinpingas: Kinija bendradarbiaus su Egiptu, kad padėtų stabilizuoti Artimuosius RytusKetvirtadienį Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pareiškė Egipto ministrui pirmininkui, kad abi šalys turėtų bendradarbiauti siekdamos „didesnio stabilumo“ Artimuosiuose Rytuose, temdomuose Izraelio ir „Hamas“ karo.Ir iki karo per daugelį dešimtmečių trukusią aklavietę tarp Izraelio ir palestiniečių Kinija ne kartą palaikė miglotą dviejų valstybių pasiūlymą, bet istoriškai yra palankesnė palestiniečiams, nors labiau vertina Palestinos išlaisvinimo organizaciją, o ne islamistinę „Hamas“.Ketvirtadienį Xi Jinpingas Pekine susitiko su Egipto ministru pirmininku Mostafa Madbouli ir pakartojo Kinijos paramą „dviejų valstybių sprendimui (...) kad būtų įgyvendintas taikus Palestinos ir Izraelio sambūvisį“, pranešė kelios valstybinės žiniasklaidos priemonės.„Kinija nori stiprinti bendradarbiavimą su Egiptu (...) ir suteikti daugiau tikrumo bei stabilumo regionui ir pasauliui“, – sakė Xi Jinpingas.Pekinas taip pat nori dirbti su Kairu, kad „drauge garantuotų tarptautinį sąžiningumą ir teisingumą, o taip pat bendrus besivystančių šalių interesus“, sakė jis.Karui pratrūkus, Egiptas iš esmės uždarė savo sieną su Gazos Ruožu, ten humanitarinė padėtis tampa vis beviltiškesnė. Tačiau ketvirtadienį Kairas pareiškė, kad leis humanitarinei pagalbai patekti į anklavą per Rafos perėją.Kinija „vertina svarbų Egipto vaidmenį deeskaluojant padėtį ir remia Egipto pastangas atverti humanitarinius koridorius“, Egipto premjerui sakė Xi Jinpingas. „Svarbiausias prioritetas yra nutraukti ugnį ir kuo greičiau sustabdyti karą“, – pridūrė jis.Šiltėjantys ryšiaiPastaraisiais mėnesiais Kinijos ir Egipto santykiai tapo šiltesni, nuo kitų metų Kairas oficialiai taps neseniai išplėstos besivystančios ekonomikos šalių grupės BRICS nariu.„Kinija sveikina Egiptą prisijungus prie BRICS bendradarbiavimo mechanizmo ir tiki, kad tai suteiks naują postūmį BRICS bendradarbiavimui“, – per susitikimą su M. Madbouli sakė Xi Jinpingas.„Kinija ir Egiptas yra geri draugai, turintys tuos pačius tikslus ir pasitikintys vienas kitu, ir geri partneriai, kurie ranka rankon dirba siekdami vystymosi ir bendros gerovės“, – sakė jis. „Šiuo metu tarptautinė ir regioninė padėtis išgyvena esminius ir sudėtingus pokyčius, pasaulis sparčiai keičiasi kaip niekada per šimtmetį“, – sakė Xi Jinpingas.

Izraelio kariuomenė kaltina „Hamas“ išpūtus per sprogimą prie Gazos ligoninės žuvusių žmonių skaičiųPer sprogimą prie ligoninės Gazos mieste žuvusių žmonių skaičius, Izraelio teigimu, yra mažesnis nei nurodo Gazos Ruožą kontroliuojantis teroristinis judėjimas „Hamas“. „Izraelio kariuomenė turi žvalgybinės informacijos, tvirtai rodančios, kad tragiškų mirčių dėl netiksliai „Islamo džihado“ paleistos raketos skaičių „Hamas“ išpūtė – tai yra ir dalis dezinformacijos kampanijos“, – ketvirtadienį sakė kariuomenės atstovas.Sveikatos ministeriją Gazoje kontroliuoja „Hamas“, kurį ir ES bei JAV priskiria teroristinėms organizacijoms. Ministerija trečiadienį skelbė, kad per raketos smūgį žuvo 471 žmogus. Nepriklausomai patikrinti duomenų kol kas nėra galimybės.Izraelis sako, kad sprogimą prie ligoninės sukėlė teroristinės grupuotės „Islamo džihadas“ netiksliai paleista raketa ir pateikė esą tai įrodančią medžiagą.Palestiniečiai bei daug arabų valstybių tuo tarpu skelbia, kad kaltė tenka Izraeliui.

Kinija „labai nusivylusi“, kad JAV vetavo JT rezoliuciją dėl Izraelio ir „Hamas“ karoKetvirtadienį Kinija pareiškė esanti „labai nusivylusi“ Jungtinių Amerikos Valstijų sprendimu vetuoti Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos rezoliuciją, raginančią padaryti „humanitarinę pauzę“ Izraelio ir „Hamas“ konflikte.„Kinija yra labai nusivylusi tuo, kad Jungtinės Valstijos trukdo Saugumo Tarybai priimti rezoliucijos projektą Palestinos klausimu“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Mao Ning, ragindama Saugumo Tarybą „atlikti savo vaidmenį siekiant paliaubų ir stabdant karą“.

Įkaitų šeimos „siaubingu sprendimu“ vadina Egipto perėjos į Gazos Ruožą atidarymą humanitarinei pagalbaiPaskelbus apie humanitarinės pagalbos tiekimą Gazos Ruožui, Izraelyje pagrobtų ir į šią palestiniečių teritoriją išvežtų įkaitų šeimos ketina griežtinti savo protestus. Jie reikalauja, kad prieš bet kokią pagalbą Gazai pirmiausiai būtų paleisti įkaitai. Izraelio laikraštis „Haaretz“ trečiadienio vakarą rašė, kad įkaitų artimųjų atstovai „siaubingu sprendimu“ pavadino planuojamą Egipto pasienio perėjimo punkto atidarymą humanitarinėms prekėms.„Vaikai, kūdikiai, moterys, kareiviai, vyrai ir seni žmonės – kai kurie jų sergantys sunkiomis ligomis ar sužeisti šūvių – nežmoniškomis sąlygomis (...) laikomi po žeme“, tačiau, nepaisant to, Izraelio vyriausybė „apdovanoja“ žudikus ir įkaitų pagrobėjus, sakoma pareiškime.Įkaitų artimieji jau kelias dienas rengia demonstracijas prie kariuomenės būstinės Tel Avive. Jie reikalauja greitai išlaisvinti „Hamas“ teroristų pagrobtus šeimų narius.Egiptas, pasak JAV prezidento Joe Bideno, pažadėjo pradžioje per Rafos perėjimo punktą į Gazos Ruožą praleisti iki 20 sunkvežimių su pagalba. Izraelis pažadėjo netrukdyti pagalbos gabenimui iš Egipto.

Patvirtintų įkaitų skaičius augaIzraelio kariuomenė patvirtino, kad mažiausiai 203 žmonės yra laikomi įkaitais Gazos Ruože.Tai keturiais žmonėmis daugiau nei paskutinis oficialus Izraelio paskelbtas skaičius.„Hamas“ anksčiau pranešė, kad įkaitais laiko 250 žmonių.

Pranešama apie išpuolius prieš JAV bazes SirijojeDvi JAV karinės bazės Sirijoje buvo užpultos, pranešė su Iranu susijusi Libano televizija „Al Mayadeen“.Oficialaus išpuolių patvirtinimo nebuvo.„Al Mayadeen“ pranešė apie raketų ataką Konoko bazėje šiaurinio Deir al Zoro regiono kaime.Taip pat buvo surengta bepiločio lėktuvo ataka prieš Al-Tanf bazę netoli Sirijos sienų su Iraku ir Jordanija, sakoma pranešime.Šie pranešimai paskelbti po to, kai mažai žinoma grupuotė, vadinama Tashkil al-Waritheen , prisiėmė atsakomybę už vakar atskirą bepiločio lėktuvo ataką prieš Amerikos al Hariro oro bazę Irako šiaurėje.

Jordanija: niekas regione netiki Izraelio istorija apie ligoninės sprogimąJordanijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad „niekas netiki“ Izraelio pasakojimu apie sprogimą Gazos ligoninėje.Aymanas Safadi sakė NBC laidai, kad žmonės „šioje pasaulio dalyje“ nepatikės, kad palestiniečių kovotojai netyčia subombardavo al Ahli ligoninę, nebent bus atliktas nepriklausomas tyrimas.Paklaustas, ar tiki Izraeliu, J. Safadi atsakė: „šioje pasaulio dalyje niekas netiki tuo pasakojimu“.Jis tęsė: „Vienintelis būdas, kada žmonės galėtų patikėti, yra nepriklausomas tarptautinis tragedijos tyrimas su nepriekaištingais įrodymais, kad tai ne Izraelis.“

Izraelis teigia Gazoje nukovęs įtakingos ginkluotos frakcijos karinio sparno vadąIzraelio gynybos pajėgos Gazos Ruože pataikė į šimtus taikinių ir teigia nukovusios Liaudies pasipriešinimo komitetų karinio sparno vadą Rafatą Abu Hilalį. Liaudies pasipriešinimo komitetai – trečia pagal dydį ginkluota Gazos Ruože veikianti frakcija po „Hamas“ ir Palestinos „Islamo džihado“.Izraelio gynybos pajėgos teigia sudavusios smūgį pietiniam Gazos Ruožo Rafos miestui. Sprendimas priimtas gavus reikiamos informacijos iš šalies žvalgybos.

IDF: sunaikinta šimtai „Hamas“ infrastruktūros objektųIzraelio gynybos pajėgos ketvirtadienio rytą paskelbė, kad per pastarąją dieną sunaikino šimtus „Hamas“ teroristinių infrastruktūros objektų.Įraše „X“ socialiniame tinkle IDF teigė, kad „visą laiką atakuoja visame Gazos ruože“ ir pridūrė, kad sunaikino „prieštankinių raketų paleidimo aikšteles, tunelių šachtas, žvalgybos infrastruktūrą, operatyvinę būstinę ir kt. būstinė“.Jame taip pat teigiama, kad „buvo pašalinta ir daugiau nei dešimt teroristų“.

Izraelio pajėgos vėl apšaudė „Hezbollah“ pozicijas LibaneIzraelio pajėgos vėl atakavo proiranietiškos „Hezbollah“ grupuotės pozicijas Libane. Apie tai Izraelio kariuomenė pranešė naktį į ketvirtadienį. Kitos detalės kol kas nežinomos.Prieš tai „teroristai“, Izraelio duomenimis, į Izraelio gyvenvietę netoli sienos su Libanu paleido prieštankinę raketą. Izraelio pajėgos į šią ataką reagavo artilerijos ugnimi.Po palestiniečių teroristinės organizacijos „Hamas“ išpuolių prieš Izraelį ir Izraelio atsakomųjų smūgių Gazos Ruože incidentai praėjusiomis dienomis vis kartojosi pasienyje tarp Izraelio ir Libano – tai kelia nerimą dėl tolesnės eskalacijos. Praėjusiomis dienomis per mūšius žuvo 13 „Hezbollah“ narių, pranešė organizacija.

Britų premjeras R. Sunakas ketvirtadienį lankysis IzraelyjeBritų premjeras Rishis Sunakas ketvirtadienį su trumpu vizitu lankysis Izraelyje. Jis, be kita ko, susitiks su ministru pirmininku Benyaminu Netanyahu ir prezidentu Izchaku Herzogu, pranešė britų naujienų agentūra PA.Po to R. Sunakas, dar vyks į kitas regiono sostines. Iš viso jo kelionė regione truks dvi dienas. Tikslas yra diplomatinėmis priemonėmis užkirsti kelią mūšių išplitimui. R. Sunakas taip pat ketina spausti, kad Gazos Ruožą kuo skubiau pasiektų humanitarinė pagalba.Trečiadienį Izraelyje lankėsi JAV prezidentas Joe Bidenas. Jis smurto eskalacijos Artimuosiuose Rytuose akivaizdoje pažadėjo Izraeliui JAV solidarumą ir visišką paramą. Antradienį su solidarumo vizitu Izraelyje buvojo Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.

Bidenas: Egiptas atidarys perėją į Gazos Ruožą, kad praleistų iki 20 pagalbos sunkvežimiųEgipto prezidentas Abdel Fattah al Sisi sutiko atidaryti Rafos perėjimo punktą į Gazos Ruožą, kad per jį galėtų pravažiuoti pirmoji maždaug 20 humanitarinės pagalbos sunkvežimių kolona, trečiadienį pranešė JAV prezidentas Joe Bidenas.„Jis sutiko... pirmiausia praleisti iki 20 sunkvežimių“, – sakė J. Bidenas žurnalistams po skambučio A. F. al Sisi‘ui iš lėktuvo „Air Force One“, grįždamas namo po vizito Izraelyje, kur išreiškė solidarumą dėl spalio 7 dieną įvykdytų „Hamas“ išpuolių.Tikėtina, kad krovinys nekirs perėjos iki penktadienio, nes ten esančiam keliui reikia remonto, sakė J. Bidenas.„Jie ketina sutvarkyti kelią. Jie turi užtaisyti duobes, kad šie sunkvežimiai galėtų pravažiuoti. Ir tai įvyks – jie tikisi, kad tai užtruks apie aštuonias valandas rytoj“, – sakė jis.Pirmieji 20 sunkvežimių bus išbandymas pagalbos skirstymo sistemai, kuri neleistų Gazos Ruožą kontroliuojančiai palestiniečių grupuotei „Hamas“ gauti naudos, sakė JAV prezidentas. Pagalbą Gazos Ruožo pusėje skirstys Jungtinės Tautos.„Jei „Hamas“ ją konfiskuos arba neleis jos pervežti, arba tiesiog konfiskuos, tada viskas bus baiga, nes mes nesiųsime jokios humanitarinės pagalbos „Hamas“, jei jie norės ją konfiskuoti. Tokį įsipareigojimą aš prisiėmiau“, – sakė J. Bidenas.Jis pridūrė, kad 20 sunkvežimių yra „pirmoji dalis“, o iš viso laukiama „150 ar panašiai“ sunkvežimių. Ar bus leista pervažiuoti likusiems sunkvežimiams, priklausys nuo to, „kaip seksis“.

Aktyvistai surengė mitingą JAV Kapitolijaus kalvoje reikalaudami paliaubų GazojeDidelė protestuotojų grupė protestavo prie JAV Kongreso, reikalaudami, kad valdžia priverstų Izraelį nutraukti ugnį Gazos Ruože.„Smurto šaknys yra priespauda, ir mes esame čia, kad savo vardu pasakytume „ne“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė „Žydų balsas už taiką“. – Mes turime galią sustabdyti žiaurumus prieš palestiniečius. Mes atsisakome likti nuošalyje, kol Izraelio vyriausybė vykdo genocidą prieš palestiniečius Gazoje“.https://t.me/uniannet/114906Anot protestuotojų, prie Kapitolijaus susirinko 10 000 žmonių, o dar 500 „yra viduje reikalaudami nutraukti Izraelio ir JAV vyriausybių genocidą Gazoje“.Pasak policijos, po mitingo Kapitolijaus kalvoje buvo areštuota „maždaug 300 žmonių“.Vaizdai iš Vašingtono rodo protestuotojus, kurių daugelis buvo iš grupės „Žydų balsas už taiką“, užpildę „Cannon House“ biurų pastatą.Kita protestuotojų grupė užblokavo Nepriklausomybės alėją prie pastato.https://t.me/uniannet/114912

„Hezbollah“ teigia esanti stipresnė nei anksčiauLibano „Hezbollah“ perspėjo savo priešus, kad ji yra „tūkstančius kartų stipresnė“ nei anksčiau, kai jos smogikai prie sienos apsikeitė ugnimi su Izraelio pajėgomi.JAV perspėjo Iraną, „Hezbollah“ ir „Hamas“ šalininką, neįsitraukti į krizę.JAV dislokavo du lėktuvnešius, siekdamos užkirsti kelią bet kokiam valstybiniam ar nevalstybiniam veikėjui eskaluoti konfliktą.„Hezbollah“ pareigūnas Hashemas Safieddine'as, kreipdamasis į didelę šalininkų minią, perspėjo JAV prezidentą Joe Bideną, Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu ir jo vadinamus „piktybiškus europiečius“, kad jie būtų atsargūs.„Reakcija į klaidą, kurią galite padaryti, bus skambi“, – sakė jis.

Bidenas: Egipto prezidentas sutinka atverti sieną pagalbai GazojeJoe Bidenas sako, kad Egipto lyderis Abdel Fattah El-Sisi sutiko atidaryti Rafah sienos kirtimo punktą, kad į Gazą galėtų įvažiuoti maždaug 20 sunkvežimių, gabenančių humanitarinę pagalbą.Humanitarinės pagalbos darbuotojai Gazoje ne kartą perspėjo apie krizę regione, kai trūksta maisto, vandens ir energijos atsargų.Anksčiau Izraelis sakė neblokuosiantis vandens, maisto ir vaistų patekimo į Gazos ruožą iš Egipto, reaguodamas į JAV prezidento reikalavimą.Baltieji rūmai nurodė, kad J. Bidenas ir A. F. El-Sisi „sutarė glaudžiai bendradarbiauti“ „skubiu ir tvirtu tarptautiniu atsaku“ į humanitarinę situaciją Gazoje.Jų pareiškime teigiama, kad abu lyderiai taip pat susitarė dėl būtinybės išsaugoti stabilumą Artimuosiuose Rytuose ir užkirsti kelią konflikto eskalacijai.

JAV spaudžia Izraelį nepradėti karo su „Hezbollah“JAV prezidento Joe Bideno administracija privačiai ragino Izraelį nepradėti karinės kampanijos prieš „Hezbollah“, nes Vašingtonas stengiasi, kad dabartinis karas neišplistų už Gazos ruožo ribų, „The Times of Israel“ sako du su šiuo klausimu susipažinę pareigūnai.Pareigūnai paaiškina, kad JAV pripažįsta, kad Izraelis turi reaguoti į „Hezbollah“ išpuolius. Tačiau pasikartojantys Libano teroristinės grupuotės išpuoliai ir tai, kad Izraelis nenuspėjo „Hamas“ puolimo iš Gazos, suaktyvino diskusijas apie tai, ar Izraelis turi pradėti kovą su „Hezbollah“, kad išlaikytų pranašumą.Tokios kalbos sukėlė susirūpinimą JAV, kurios privačiai ir viešai perspėjo „Hezbollah“ ir Iraną nepradėti karo Izraelio šiauriniame fronte, teigia pareigūnai.Jie pridūrė, kad JAV perspėjo Izraelį būti atsargiems kariniu atsaku į „Hezbollah“ gaisrą, paaiškindamos, kad IDF klaida Libane gali sukelti daug didesnį karą.J. Bideno pareigūnai pastarosiomis dienomis nurodė Izraeliui, kad jei „Hezbollah“ pradės karą prieš Izraelį, JAV kariuomenė prisijungs prie IDF kovoje su teroristine grupe, teigia pareigūnai.Nuo spalio 7 d. „Hamas“ puolimo „Hezbollah“ paleido dešimtis prieštankinių valdomų raketų, raketų ir minosvaidžių į Izraelio karines pozicijas ir Izraelio miestus, o taip pat siuntė ginkluotus žmones, kad jie įsiveržtų į Izraelį. Keli bepiločiai orlaiviai taip pat buvo sulaikyti virš Izraelio šiaurės.Per šiuos atakas žuvo mažiausiai penki Izraelio kariai, 13 „Hezbollah“ teroristų ir penki palestiniečiai iš kitų teroristinių grupuočių. Vienas Izraelio civilis žuvo per „Hezbollah“ ataką sekmadienį, o du Libano civiliai ir žurnalistas taip pat žuvo per Izraelio apšaudymą.

Jungtinės Tautos norės atlikti savo tyrimą dėl Gazos ligoninės sprogimoAukštas Jungtinių Tautų pareigūnas paragino JT ištirti aplinkybes, susijusias su antradienį įvykusiu sprogimu Gazos Ruože ligoninėje.„JT tikrai norės atlikti savo tyrimą... Ir tai turėtų būti padaryta labai greitai“, – CNN sakė JT generalinio sekretoriaus pavaduotojas humanitariniams reikalams ir skubios pagalbos koordinatorius Martinas Griffithsas.Pasak Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos, per sprogimą Al-Ahli baptistų ligoninėje Gazos miesto centre žuvo šimtai žmonių. Gazos valdžia kaltino Izraelį, o šalis teigė, kad jos žvalgyba nurodė, kad priežastis buvo nesėkminga „Islamo džihado“ raketa. Grupė tai paneigė.Nacionalinio saugumo tarybos teigimu, JAV šiuo metu mano, kad Izraelis „nėra atsakingas“ už sprogimą. CNN negali savarankiškai patvirtinti, nei kas sukėlė sprogimą, nei aukų skaičiaus. M. Griffithsas taip pat sakė, kad JT yra pasirengusios teikti humanitarinę pagalbą ir paragino nutraukti oro antskrydžius tose vietose, kur reikia patekti.„Tarptautinė humanitarinė teisė draudžia oro antskrydžius į civilinių objektų vietas, civilinę infrastruktūrą. Tai pagalbos saugumas, kuris yra toks pat svarbus kaip ir jos patikimumas. Mes galime tai padaryti, nes turime pagalbą, turime žmones, sunkvežimius ir tikrai turime valios“, – sakė jis.

JAV gynybos sekretorius ragina „Hezbollah“ nutraukti atakas prieš IzraelįIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas telefonu kalbėjosi su JAV gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu. Jiedu kalbėjosi beveik kasdien nuo spalio 7 d. „Hamas“ puolimo.Y. Gallantas informavo L. Austiną apie savo karines operacijas reaguojant į teroro išpuolius.L. Austinas „paragino Libano „Hezbollah“ nutraukti atakas iš Pietų Libano į Izraelį ir pabrėžė humanitarinės pagalbos gabenimo civiliams Gazos ruože svarbą“, sakoma JAV pranešime.L. Austinas taip pat informavo Y. Gallantą apie „būsimos saugumo pagalbos teikimą Izraeliui ir pakartojo JAV įsipareigojimą saugiai grąžinti „Hamas“ laikomus įkaitus“, sakoma JAV pranešime.

Kuleba apie neįvykusį Zelenskio vizitą į Izraelį: jie paprašė palauktiUkrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nebuvo duotas neigiamas atsakymas dėl vizito į Izraelį. Jis tik buvo įspėtas, kad tokios kelionės teks palaukti.Kaip praneša portalas „rbc.ua“, Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba tai pareiškė interviu leidiniui „La Repubblica“.„Mes nesijaučiame atstumti. Mes aptarėme su jais vizitą iškart po "Hamas" atakos, ir jie mums pasakė, kad turėsime palaukti. Tuo metu Tel Avivas nelaukė nė vieno užsienio lyderio. Dabar padėtis pasikeitė“, - sakė Ukrainos diplomatijos vadovas.Jis pridūrė, kad V. Zelenskio vizitas greičiausiai įvyks tada, kai bus susitarta dėl datos.Pirmadienį žiniasklaida pranešė, jog Ukrainos prezidentas V. Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, solidarizuodamasis su „Hamas“ teroristų užpulta šalimi, bet jam buvo pasakyta, kad „dabar vizitui netinkamas laikas“.

Netanyahu: Bidenas sutiko padėti mums laimėti karą Izraelio mnistras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sako, kad „didžiulis, precedento neturintis“ karinės pagalbos paketas, kurį Izraelis gavo iš JAV prezidento Joe Bideno per jo vizitą Tel Avive anksčiau, padės Izraeliui laimėti karą prieš „Hamas“.Vaizdo pareiškime iš Izraelio kariuomenės Kirya karinės būstinės Tel Avive B. Netanyahu sako, kad jis parodė J. Bidenui įrodymą, kad palestiniečių teroristų grupuotė „Islamo džihadas“ buvo atsakinga už sprogimą Gazos ligoninėje, prieš JAV prezidentui atvykstant į Izraelį.B. Netanyahu sako, kad J. Bideno vizitas Izraelyje buvo pirmasis JAV prezidento vizitas per karą.Premjeras sako, kad Izraelis dirbs „visais įmanomais būdais“, kad užtikrintų įkaitų išlaisvinimą, paliks atviras karines galimybes juos išlaisvinti.B. Netanyahu teigė sakęs Bidenui, kad Raudonajam Kryžiui turi būti leista aplankyti įkaitus ir kad Izraelis neleis humanitarinei pagalbai patekti į Gazą iš Izraelio, kol įkaitai nebus paleisti.

Ambasada: uždaromas JAV konsulatas pietų TurkijojeJAV konsulatas Adanoje (Turkija) „liks uždarytas visuomenei iki kito pranešimo“, vykstant protestams dėl karo tarp Izraelio ir „Hamas“, trečiadienį pranešė Amerikos ambasada.„Visoje Turkijoje ateinančias kelias savaites tikimasi didelių demonstracijų, susijusių su įvykiais Izraelyje ir Gazoje“, – sakoma perspėjime. „Bet koks susibūrimas, net ir tas, kuris turėtų būti taikus, gali paaštrėti ir tapti smurtiniu. Dėl protestų gali padidėti policijos dalyvavimas, gali būti uždaryti keliai ir sutrikti eismas“, - dėstome pareiškime.Perspėjime taip pat pažymėta, kad JAV vyriausybės darbuotojams buvo „nurodyta kuo labiau sumažinti judėjimą“ ir vengti keliauti į konsulinę apygardą.JAV valstybės departamentas išplatino savo ambasadų visame regione, įskaitant Beirute ir Amaną, įspėjimus, kur buvo panašių pranešimų, įspėjančių JAV piliečius apie vykstančius protestus, kurių daugelis buvo nukreipti prieš JAV diplomatinius junginius.

JAV vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliucijąJungtinės Valstijos vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, raginančią padaryti „humanitarinę pauzę“ siautėjančiame Izraelio ir „Hamas“ kare, nes tekste nebuvo paisoma Izraelio teisės gintis.„Jungtinės Valstijos yra nusivylusios, kad šioje rezoliucijoje neužsimenama apie Izraelio teisę į savigyną“, – sako JAV ambasadorė JT Linda Thomas-Greenfield. „Kaip ir kiekviena pasaulio tauta, Izraelis turi prigimtinę teisę į savigyną, kaip nurodyta JT Chartijos 51 straipsnyje. Po ankstesnių teroristinių išpuolių, kuriuos surengė tokios grupuotės kaip al-Qaida ir ISIS, ši taryba dar kartą patvirtino šią teisę. Šis tekstas turėjo padaryti tą patį“, – priduria ji.Dvylika iš 15 tarybos narių balsavo už Brazilijos pateiktą ir kelias dienas derintą rezoliuciją, o Rusija ir Jungtinė Karalystė susilaikė.Jungtinės Valstijos buvo vienintelės balsavusios prieš, tačiau jos, kaip vienos iš penkių nuolatinių organizacijos narių, balsas skaičiuojamas kaip veto.Rezoliucijoje teigiama, kad taryba „griežtai smerkia bet kokį smurtą ir karo veiksmus prieš civilius bei visus teroro aktus“.

Izraelio kariuomenės vadas: kovosime, bet liksime žmonėmisIzraelio gynybos pajėgų (IDF) vadas sako, kad vykstantis karas prieš teroristinę grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože nebus trumpas, ypač jei teroristų grupuotė „Hezbollah“ ir toliau įsijungs į kovas.IDF štabo viršininkas generolas leitenantas Herzi Halevi taip pat kaltina „Hamas“ „kovojant kaip gyvulius“ po spalio 7 dieną įvykusių žudynių pietų Izraelyje.„Kovojame pagal taisykles. Visi esame pikti, bet naudojamės galvomis. Mes kovojame ryžtingai ir liekame žmonėmis, kitaip nei kita pusė, kuri kovoja kaip gyvuliai“, – sako Halevi Izraelio oro pajėgų Tel Nofo oro bazės kariams.„Jis nebus trumpas, ir mums gali prireikti išplėsti [kovą], jei prisijungs dar vienas priešas. Bet žinosime, kaip plėstis“, – sako jis, turėdamas galvoje pastarosiomis dienomis pasikartojančius „Hezbollah“ išpuolius prie šiaurinės Izraelio sienos.

IDF: iš Libano paleistos 9 raketos įskriejo į šiaurės IzraelįTrečiadienį iš Libano teritorijos į šiaurės Izraelį buvo paleistos devynios raketos, sakoma Izraelio gynybos pajėgų pranešime, skelbia CNN.Keturias raketas perėmė IDF oro gynybos kompleksas, teigiama pranešime.Trečiadienio popietę Izraelio šiaurėje, netoli Libano sienos, skambėjo sirenos, įspėjančios apie galimai atskriejančias raketas.„Nustatyti keli prieštankinių raketų paleidimai link Metulos, Malkijos ir Manaros vietovių. IDF atsako ugnimi į šūvių ištakas“, – pranešė Izraelio kariuomenė. Anksčiau trečiadienį IDF pranešė, kad prie Libano sienos esančių Izraelio gyvenviečių Manaros ir Rosh HaNikros link buvo paleistos prieštankinės raketos. Pareiškime „Hezbollah“ teigė, kad atakavo Izraelio poziciją į pietus nuo Manaros.

Izraelis: po „Hamas“ išpuolio šimtai žmonių vis dar gydomi ligoninėseIzraelio sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad praėjus 11 dienų po mirtinų „Hamas“ išpuolių ligoninėje tebėra 330 žmonių, skelbia „Sky News“. Penkiasdešimt aštuonių žmonių būklė yra sunki, 167 – vidutinio sunkumo, o 105 – gera. Iš viso po išpuolių į ligoninę buvo paguldyti 4562 žmonės. Izraelio valdžios institucijų duomenimis, „Hamas“ šturmuojant Pietų Izraelį žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių.

Praėjus kelioms minutėms po Bideno išvykimo, Izraelyje pasigirdo sirenosIzraelio centrinėje dalyje pasigirdo raketų sirenos – praėjus kelioms minutėms po to, kai išvyko JAV prezidentas Joe Bidenas, skelbia „Sky News“. Sirenos buvo girdimos centriniuose Hod Hašarono, Ganei Am, Jarkonos, Adanimo ir Petah Tikvos miestuose. Taip pat pasirodė Izraelio žurnalisto pasidalinta filmuota medžiaga, kurioje matyti, kaip Izraelio „Geležinis kupolas“ perima raketas.

Baltieji rūmai: „vaizdai, perimti ryšiai“ rodo, kad Izraelis nėra atsakingas už smūgį Gazos ligonineiJAV žvalgybos duomenys, pagrįsti vaizdais iš oro ir perimtu ryšiu, rodo, kad Izraelis nėra kaltas dėl smūgio Gazos ligoninei, per kurį žuvo šimtai žmonių, trečiadienį pranešė Baltieji rūmai.„Mes ir toliau renkame informaciją, tačiau dabartinis mūsų vertinimas, pagrįstas vaizdų iš oro, perimtų ryšių ir atvirų informacijos šaltinių analize, yra toks, kad Izraelis nėra atsakingas už vakar Gazos ligoninėje įvykusį sprogimą“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbė Nacionalinio saugumo tarybos atstovė Adrienne Watson.

Bidenas pažadėjo 100 mln. dolerių humanitarinę pagalbą Gazos RuožuiJAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo skirti 100 mln. dolerių humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui ir Vakarų Krantui, skelbia BBC.„Šie pinigai bus skirti daugiau kaip milijonui palestiniečių, kurie dėl konflikto paliko savo namus, taip pat neatidėliotiniems poreikiams Gazos Ruože tenkinti“, – sakė J. Bidenas savo kalboje Tel Avive.Anksčiau JAV televizijos kanalas „CBS News“ pranešė, kad Izraelis po „Hamas“ išpuolio paprašė JAV 10 mlrd. dolerių skubios karinės pagalbos.

Izraelis JT Saugumo Tarybai pateiks įrodymus apie sprogimą ligoninėjeIzraelis šiandien JT Saugumo Tarybos posėdyje pateiks įrodymus dėl sprogimo al Alhi ligoninėje, pranešė Izraelio užsienio reikalų ministras, skelbia „Sky News“.Vaizdo žinutėje, paskelbtoje socialiniame tinkle X, Eli Cohenas sakė, kad Izraelis turi „konkrečių įrodymų“, kad jis nepuolė ligoninės.Saugumo Taryba šiandien susitinka savo būstinėje Niujorke aptarti padėties Artimuosiuose Rytuose.https://twitter.com/IsraelMFA/status/1714617440905150704

Bidenas: Izraelis sutiko, kad humanitarinė pagalba pradėtų judėti iš Egipto į GaząJAV prezidentas Joe Bidenas perspėjo izraeliečius, kad jie nebūtų apakinti pykčio, patyrę didžiausią visų laikų ataką, ir perspėjo, kad po rugsėjo 11-osios teroro aktų Jungtinės Amerikos Valstijos padarė klaidų.„Įspėju, kol jaučiate tą pyktį, neleiskite, kad jis jus užvaldytų. Po rugsėjo 11-osios mes Jungtinėse Valstijose buvome įsiutę. Ieškodami teisybės ir siekdami teisingumo taip pat padarėme klaidų“, – lankydamasis Tel Avive sakė J. Bidenas.Trečiadienį jis taip pat sakė, kad Izraelis sutiko leisti teikti pagalbą į nuskurdusį Gazos Ruožą net ir vykdydamas karinę kampaniją, kurią pradėjo reaguodamas į „Hamas“ surengtą Izraelio užpuolimą.„Izraelis sutiko, kad humanitarinė pagalba gali pradėti judėti iš Egipto į Gazą“, – per vizitą Izraelyje sakė J. Bidenas ir pridūrė, jog Jungtinės Amerikos Valstijos bendradarbiauja su partnerėmis, kad „sunkvežimiai kuo greičiau pajudėtų per sieną“.Trečiadienį ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras taip pat paskelbė, kad Izraelis leis teikti pagalbą Gazos Ruožui per Egiptą, bet pabrėžė, jog į blokuojamą palestiniečių anklavą bus leidžiama įvežti tik „maistą, vandenį ir vaistus“.„Atsižvelgdamas į prezidento J. Bideno reikalavimą, Izraelis netrukdys teikti humanitarinę pagalbą per Egiptą“, – apie ministrų kabineto sprendimą pranešė ministro pirmininko biuras. Pranešime sakoma, kad pagalba civiliams Gazos Ruožo pietuose bus leidžiama tol, kol šios atsargos nepasieks Gazą valdančios palestiniečių grupuotės „Hamas“.

Bidenas žada paramą Izraeliui: mes nestovėsime nuošalyjeJoe Bidenas vėl kalba iš Tel Avivo, kur žada palaikyti Izraelį, skelbia „Sky News“. „Hamas“ įvykdė žiaurumus, primenančius didžiausius ISIS siaubus, išleisdama į pasaulį gryną, nesumeluotą blogį“, – sako jis. JAV prezidentas tvirtina, kad spalio 7 d. „Hamas“ išpuolis buvo pražūtingiausia diena žydų tautai nuo Holokausto laikų. „Pasaulis tada stebėjo, pasaulis nieko nežinojo. Mes daugiau nestovėsime nieko nedarydami“, – sako J. Bidenas.Prezidentas kalbėjo, kad svarbiausias jo prioritetas tebėra įkaitų paleidimas ir saugus jų sugrįžimas, ir jis tai aptarė su Izraelio pareigūnais. J. Bidenas sako, kad JAV palaikys „Geležinio kupolo“ (tai Izraelio priešraketinė sistema) aprūpinimą ir perkėlė į regioną JAV pajėgas.

JAV patvirtino: Gazos ligoninėje sprogimas įvyko dėl palestiniečių raketosJAV tvirtinimu, tikėtina, kad Gazos ligoninėje įvyko sprogimas dėl netinkamai paleistos palestiniečių judėjimo „Islamo džihadas“ raketos.JAV turi nepriklausomą vertinimą, kad tai buvo palestiniečių grupuotės „Islamo džihadas“ raketa, kuri buvo paleista klaidingai ir pataikė į ligoninę Gazos Ruože, „NBC News“ sakė du aukšto rango pareigūnai.Tai sutampa su Izraelio teiginiais, kad sprogimą sukėlė grupuotės „Islamo džihadas“ raketa. Palestiniečių sveikatos apsaugos pareigūnai ir „Hamas“ dėl sprogimo, per kurį, jų teigimu, žuvo beveik 500 žmonių, kaltino Izraelio aviacijos smūgį.

Ambasadorius: Izraelyje žuvusių ukrainiečių skaičius išaugo iki 23Per „Hamas“ ataką prieš Izraelį žuvo 23 Ukrainos piliečiai.Tai trečiadienį socialiniame tinkle X pranešė Izraelio ambasadorius Ukrainoje Michaelas Brodsky, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Naujausiais duomenimis, per „Hamas“ ataką prieš Izraelį žuvo 23 Ukrainos piliečiai. Tai antras per ataką žuvusių užsieniečių skaičius po amerikiečių“, – parašė diplomatas.Anksčiau buvo pranešta apie 13 Izraelyje žuvusių Ukrainos piliečių.

Bidenas: JAV duomenys rodo, kad Izraelis nėra atsakingas už smūgį į Gazos ligoninęPrezidentas Joe Bidenas trečiadienį sakė matęs JAV gynybos departamento „duomenis“, patvirtinančius jo teiginį, kad dėl pražūtingo smūgio į Gazos ligoninę kalti palestiniečių kovotojai, o ne Izraelis.Žurnalistų Tel Avive paklaustas, kas leido jam įsitikinti, kad Izraelis nėra atsakingas už smūgį, per kurį antradienį žuvo šimtai žmonių, J. Bidenas atsakė: „Duomenys, kuriuos man parodė mano gynybos departamentas“.

Ukrainos ambasadorius: iš Izraelio jau evakuota apie 450 ukrainiečiųArtimiausias evakuacinis skrydis iš Tel Avivo numatytas spalio 19 d. Iš Izraelio dėl karo veiksmų jau išvyko apie 450 ukrainiečių.Tai trečiadienį žurnalistams papasakojo Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas, praneša UNIAN. Pasak diplomato, iki šiol ukrainiečiams buvo surengti trys evakuaciniai skrydžiai iš Izraelio.„Iš viso buvo evakuota apie 450 piliečių, evakuacijos poreikis labai sumažėjo. Tai reiškia, kad tie, kurie mėgino skubiai evakuotis, jau išvyko", - pažymėjo ambasadorius.Kartu jis prisiminė, kad visi skrydžiai buvo į Rumuniją.„Suteikėme konsulinę pagalbą ir parūpinome pigiausių bilietų – kaina apie 400 eurų, kai dabar bet kokie skrydžiai į Europą kainuoja 1000-1500 eurų“, – teigė jis.J. Kornijčukas pridūrė, jog organizuoti nemokamą evakuaciją neįmanoma, nes tam nėra lėšų. Anot ambasadoriaus, ukrainiečiai skundėsi kaip tik dėl ​​to, kad skrydžiai nebuvo nemokami.„Vakar nemokamai buvo išsiųstas karstas su žuvusios mūsų pilietės palaikais, o šiandien išsiunčiamas jos nepilnametis sužeistas sūnus, iš pradžių į Moldovą, o paskui į Odesą, į mamos laidotuves“, – sakė diplomatas.Praėjus savaitei po „Hamas“ smogikų atakos, spalio 14 d. iš Izraelio išskrido pirmasis lėktuvas su evakuojamais ukrainiečiais. Jame buvo 207 Ukrainos piliečiai, tarp jų daugiau kaip 60 vaikų.Spalio 16 d. iš Ben Guriono oro uosto į Rumuniją išskrido antrasis evakuacinis lėktuvas su 155 Ukrainos piliečiais, tarp kurių buvo 107 moterys ir 23 vaikai.Deja, evakuoti ukrainiečius iš Gazos Ruožo, kur vyksta aktyvūs karo veiksmai, kol kas nepavyko, apgailestavo ambasadorius.

Palestinos savivalda kaltina Izraelį tyčia apšaudžius ligoninę GazojePalestinos savivaldos (Vakarų Kranto) užsienio reikalų ministras Riadas Malki apkaltino Izraelį tyčia apšaudžius Al Ahli ligoninę Gazos Ruože ir pridūrė, kad anklavo gyventojai patiria genocidą, skelbia BBC.Izraelio vyriausybė ir kariuomenė anksčiau kategoriškai neigė prisidėjusi prie šio smūgio ir pateikė įrodymų, kad raketa, nukritusi automobilių stovėjimo aikštelėje netoli ligoninės, buvo viena iš dešimties, kurias iš Gazos Ruožo paleido palestiniečių grupuotė „Islamo džihadas“. Šiuo metu Izraelyje viešintis JAV prezidentas Joe Bidenas patvirtino, kad Izraelio kariuomenės pateikti įrodymai atrodo patikimi.Kalbėdamas Saudo Arabijoje vykstančiame Islamo bendradarbiavimo organizacijos posėdyje, R. Malki pažymėjo, kad Izraelio kariuomenė esą jau prieš dvi dienas bandė bombarduoti ligoninę, perspėdama joje dirbančius gydytojus.R. Malki pridūrė, kad, jo nuomone, tarptautinė bendruomenė leidžia Izraeliui žudyti palestiniečius „vadovaujantis savigynos šūkiu“. R. Malki, nepateikdamas jokių įrodymų, teigia, kad per pastarąsias 11 dienų dėl Izraelio bombardavimo Gazos Ruože žuvo 1 300 vaikų.

Dėl smūgio į ligoninę Gazos Ruože Turkija paskelbs 3 dienų gedulą Turkija paskelbs trijų dienų gedulą dėl mirtino smūgio į ligoninę karo draskomame Gazos Ruože, per jį žuvo keliasdešimt žmonių, trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė vienas turkų pareigūnas.Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, karštas palestiniečių rėmėjas, kaltina Izraelį „smogus ligoninei, kurioje glaudėsi moterys, vaikai ir nekalti civiliai“, ir paragino pasaulį sustabdyti tragediją Gazoje.„Turkija paskelbs trijų dienų nacionalinį gedulą“, – naujienų agentūrai AFP sakė anonimu norėjęs likti pareigūnas.

IDF: šaudyta į Izraelio karinį postą prie Libano sienosIzraelio kariuomenė pranešė, kad reaguoja į šūvius, paleistus į jos karinius postus palei Libano sieną, skelbia „Sky News“. Pranešama, kad apšaudomi postai yra Zar’it vietovėje. Izraelio ir Libano pasienyje ne kartą buvo pranešta apie susirėmimus, dažniausiai 2,5 mylios spinduliu palei demarkacinę liniją. Vis labiau baiminamasi, kad abiejų šalių susirėmimai gali sukelti platesnį karą Artimuosiuose Rytuose. Irano remiama ginkluota grupuotė „Hezbollah“ dominuoja Pietų Libane ir yra Izraelio priešininkė.

Izraelio kariuomenė: daugėja raketų paleidimų iš Gazos RuožoIzraelio kariuomenė teigia, kad nuo konflikto su „Hamas“ pradžios Gazos Ruože nukrito 450 raketų, kurias palestiniečių kovotojai paleido į Izraelio teritoriją, skelbia BBC.Izraelio karinės oro pajėgos trečiadienį pareiškė, kad nesėkmingų raketų paleidimų iš Gazos Ruožo daugėja. Izraelio karinės oro pajėgos socialiniame tinkle X paskelbė keletą pranešimų, kuriuose kaltina „Hamas“ „nuolat naudojantis Gazos Ruožo civiliais gyventojais kaip gyvaisiais skydais“.Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad raketos paleidžiamos iš taškų, esančių netoli civilių taikinių, „pavyzdžiui, ligoninių, JT mokyklų, mečečių, restoranų, diplomatinių pastatų ir viešbučių“.Izraelis teigia, kad smūgis Gazos Al-Ahli ligoninei, per kurį žuvo keli šimtai žmonių, buvo nesėkmingo raketos paleidimo į Izraelį iš Gazos Ruožo rezultatas. Palestiniečių šaltiniai dėl raketų atakos prieš ligoninę kaltino Izraelio valdžios institucijas.

Borrellis: ES negali pritarti tam, kad Izraelis neteisėtai nutraukė vandens tiekimą Gazos RuožuiEuropos Sąjunga (ES) „negali pritarti“ tam, kad Izraelis nutraukė vandens tiekimą Gazos Ruožo gyventojams, nes tai „akivaizdžiai“ pažeidžia tarptautinę teisę, trečiadienį pareiškė bloko užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis.„Vandens tiekimo apgultai bendruomenei nutraukimas prieštarauja tarptautinei teisei. Mes negalime su tuo sutikti“, – sakė jis Europos Parlamente Strasbūre.Tokia buvo ES pozicija ir kalbant apie Ukrainą, kur Rusijos pajėgos apgulė bendruomenes ir atkirto vandenį. Tai prieštarauja tarptautinei teisei tiek kalbant apie Ukrainą, tiek apie Gazą, pabrėžė J. Borrellis. „Jei to negalime pasakyti apie abi vietas, mums trūksta moralinio autoriteto, reikalingo, kad mūsų balsas būtų išgirstas“, – sakė jis.J. Borrellio komentarai nuskambėjo Europos Sąjungoje prieštaringai pasisakant apie Izraelio ir „Hamas“ konflikto raidą. Spalio 7 d. kruvinas „Hamas“ puolimas prieš Izraelio civilius netoli Gazos buvo plačiai ir pakartotinai smerkiamas, tačiau ES šalys, pareigūnai ir įstatymų leidėjai skirtingai reagavo į Izraelio atsakomuosius karo veiksmus Gazos Ruože. Dauguma pabrėžia, kad Izraelis turi laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, draudžiančios kolektyvines bausmes gyventojams, taikymąsi į civilius ir neproporcingus veiksmus.J. Borrellis, vyriausiasis 27 ES šalių narių užsienio politikos atstovas, pasisakė labai aiškiai, kad Izraelio sprendimas nutraukti vandens tiekimą Gazos Ruožui pažeidžia tarptautinę teisę.Jungtinių Tautų palestiniečių pabėgėlių agentūra (UNRWA) teigia, kad dauguma iš maždaug 2 mln. Gazos gyventojų nebeturi vandens, kai kurie priversti gerti iš užterštų šaltinių.

Gazos Ruože žuvo beveik 3 500 palestiniečiųGazos Ruože žuvo mažiausiai 3 478 palestiniečiai ir dar 12 000 buvo sužeisti, pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerija, skelbia „Sky News“.Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai Ašrafas al-Qidra sakė, kad per, jo žodžiais tariant, „Izraelio žudynes“ al Ahli ligoninėje žuvo 471 žmogus.Palestinos užsienio reikalų ministras Riadas Malki sakė, kad per pastarąsias 11 dienų nuo Izraelio bombardavimų žuvo 1 300 vaikų.Izraelis neigė bet kokią atsakomybę už sprogimą ligoninėje, kaltindamas palestiniečių „Islamo džihadą“ netinkamai paleidus raketą iš Gazos Ruožo.Islamo džihadas paneigė bet kokį savo dalyvavimą ir savo ruožtu apkaltino Izraelį.

„Hamas“: JAV yra „aklai šališkos“ Izraelio atžvilgiuPo to, kai Joe Bidenas pareiškė, kad Izraelis, atrodo, nėra atsakingas už Gazos ligoninės bombardavimą, „Hamas“ apkaltino JAV „aklu šališkumu Izraelio atžvilgiu“, skelbia „Sky News“.Po mirtino sprogimo al Ahli ligoninėje, esančioje teritorijos šiaurėje, J. Bidenas Benyaminui Netanyahu pasakė: „Remiantis tuo, ką mačiau, atrodo, kad tai padarė kita komanda, o ne jūs.“Kovotojų grupuotė „Hamas“ pareiškė, kad Izraelio oro antskrydis smogė ligoninei, ir teigė, kad per jį žuvo mažiausiai 500 žmonių.Izraelis neigė atsakomybę, teigdamas, kad palestiniečių „Islamo džihadas“ netinkamai paleido raketą, kuri pataikė į ligoninės automobilių stovėjimo aikštelę, ir sakė, kad žuvusiųjų skaičius yra išpūstas.

Landsbergis apie sprogimą Gazos ligoninėje: geriausias dalykas – nepriklausomas tyrimasUžsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis mano, kad turėtų būti atliktas nepriklausomas tyrimas dėl mirtino sprogimo Gazos ligoninėje. Anot jo, tokį tyrimą geriausiai atliktų Jungtinių Tautų (JT) specialistai.„Aš manau, kad tyrimas yra reikalingas ir Izraeliui, mano būtų toks suvokimas. Jų žodžiais kaip ir nėra pagrindo nepasitikėti, bet norint įtikinti ne tik lietuvius, Europos Sąjungą, partnerius ar tuos, kurie nori padėti, (...) ko gero, geriausias dalykas yra nepriklausomas tyrimas“, – trečiadienį žurnalistams komentavo G. Landsbergis.„Tokie tyrimai geriausiai gimsta Jungtinėse Tautose. Tai tada pagrįstų žodžius, kuriuos girdime iš Izraelio“, – pridūrė užsienio reikalų ministras, turėdamas omenyje Izraelio pareikštus kaltinimus „Hamas“ teroristams dėl smūgio Gazos ligoninei.Palestinos ekstremistų organizacijos „Hamas“ kontroliuojamos Gazos ministerija dėl ligoninėje įvykusio sprogimo įvykio kaltina Izraelį, tačiau Izraelio kariuomenė teigia, kad dėl to kalta yra nuo kurso nukrypusi Palestinos ekstremistų grupuotės „Islamo džihadas“ paleista raketa. Savo teiginį kariuomenė grindžia iš oro darytomis įvykio vietos nuotraukomis, taip pat perimto „Hamas“ pareigūnų pokalbio įrašu.ELTA primena, kad spalio 7-osios rytą palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ pradėjo puolimą prieš Izraelį. Teroristai paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį. Izraelis oficialiai paskelbė karo padėtį.

Netanyahu paragino Vakarus padėti nugalėti „absoliutų blogį“ – „Hamas“Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paragino Vakarus sutelkti pajėgas ir nugalėti „Hamas“ po šios Palestinos ekstremistų organizacijos spalio 7 d. įvykdytų skerdynių, po kurių paaiškėjo, kad ši grupuotė – „absoliutus blogis“.Tel Avive trečiadienį susitikęs su JAV prezidentu Joe Bidenu, B. Netanyahu sakė, kad „civilizuotas pasaulis privalo susivienyti, kad nugalėtų „Hamas“,“ šią Gazos Ruožą valdančią smogikų grupuotę prilygindamas naciams ir Islamo valstybės teroristų tinklui.B. Netanyahu teigimu, Izraelyje „Hamas“ įvykdė sunkiausius nusikaltimus. Buvo prievartaujamos moterys, kapojamos galvos kariams, žudomi vaikai, pridūrė jis.„Ponas prezidente, pamėginkite įsivaizduoti tą baimę ir paniką, kuri buvo apėmusi tuos mažylius paskutinėmis jų gyvenimo akimirkomis, po to, kai tie pabaisos aptiko, kur jie slepiasi,“ – kalbėdamas su J. Bidenu sakė ministras pirmininkas.„Mes nugalėsime „Hamas“ ir pašalinsime jos grėsmę iš mūsų gyvenimo,“ – sakė B. Netanyahu. Jis pridūrė, kad J. Bidenas yra pirmasis istorijoje JAV prezidentas, apsilankęs Izraelyje karo metu, ir pasakė esąs „giliai, giliai sujaudintas“.„Ačiū, kad esate su Izraeliu – šiandien, rytoj ir visada.“

Vyriausybėje – susitikimas su iš Izraelio evakuotais lietuviaisTrečiadienį Vyriausybės kanceliarijoje surengtas susitikimas su iš Izraelio evakuotais Lietuvos piliečiais, praneša Vyriausybė.„Valstybės institucijų veikimo procedūros yra nuolatiniame tobulinimo procese, kadangi turime adaptuotis prie naujų iššūkių. Ypač tai aktualu tokiose situacijoje, kokioje atsidūrė Lietuvos piliečiai Izraelyje. Todėl siekdami tobulinti esamus veikimo algoritmus, esame labai dėkingi už mūsų piliečių grįžtamąjį ryšį“, – teigė Nacionalinio krizių valdymo centro (toliau – NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas.Sugrįžę piliečiai institucijoms išsakė siūlymus, kaip tobulinti esamą sistemą bei padėkojo už sėkmingai įvykdytą operaciją. Susitikimo metu diskutuota apie problemas, su kuriomis susidurta siekiant operatyviai užmegzti ryšį su karo zonoje įstrigusiais piliečiais.Aptarta, kiek tokiomis sąlygomis institucijų teikiama informacija apie galimybę evakuotis buvo tiksli ir savalaikė. Taip pat susitikimo dalyviai aptarė ir psichologinės pagalbos poreikio tokiose situacijos problematiką, nurodoma pranešime.Atsižvelgiant į šios diskusijos radinius, NKVC ir kitos institucijos pasirengusios tobulinti savo veiklos procedūras.Šiuo metu su valstybės institucijų pagalba Izraelį paliko 152 Lietuvos piliečiai. NKVC kartu su Užsienio reikalų ministerija ir kitomis institucijoms palaiko ryšį su konflikto zonoje buvusiais ir vis dar ten esančiai piliečiais.

Palestinos aukų skaičius išaugo iki 3 300Palestinos sveikatos ministras Mai al-Kaila teigia, kad nuo tada, kai Izraelis pradėjo antskrydžius prieš 11 dienų, Gazoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 3300.Jis priduria, kad dar 13 000 buvo sužeisti.Mažiausiai 1 300 izraeliečių žuvo per „Hamas“ atakas, prasidėjusias naujausią smurto ciklą, o mažiausiai 199 žmonės buvo paimti įkaitais.

Irano užsienio reikalų ministerija paragino šalis įvesti sankcijas Izraeliui Irano užsienio reikalų ministras ragina islamo šalis nedelsiant įvesti visišką embargą Izraeliui, įskaitant sankcijas už naftą, be to, išsiųsti Izraelio ambasadorius, jei bus užmegzti santykiai su sionistų režimu.Iranas nepalaiko diplomatinių santykių su Izraeliu.

Stambulo policija užkirto kelią mėginimui šturmuoti Izraelio konsulatąStambulo policija užkirto kelią protestuotojams naktį šturmuoti Izraelio konsulatą po Gazos Ruožo ligoninėje įvykusio sprogimo, per kurį žuvo dešimtys civilių, praneša vietos valdžia.Stambulo gubernatoriaus biuras pranešė, kad ankstyvą trečiadienio rytą grupei asmenų apmėčius konsulatą akmenimis, pagaliais ir petardomis, buvo sužeista daugiau nei 60 žmonių, dauguma jų – policijos pareigūnai.Vienas žmogus vėliau ligoninėje mirė dėl įvykio vietoje patirto infarkto, rašoma pranešime.Trečiadienį dieną vietos gydytojų sąjunga ir nedidelė opozicijos partija prie Izraelio konsulato Stambule surengė protestą.Šis incidentas Stambule įvyko vos dieną po sukrečiančio sprogimo Gazos Ruožo ligoninėje, per kurį kaip teigia vietos sveikatos ministerija žuvo šimtai žmonių.Palestinos ekstremistų organizacijos „Hamas“ kontroliuojamos Gazos ministerija dėl šio įvykio kaltina Izraelį, tačiau Izraelio kariuomenė teigia, kad dėl to kalta yra nuo kurso nukrypusi Palestinos ekstremistų grupuotės „Islamo džihadas“ paleista raketa. Savo teiginį kariuomenė grindžia iš oro darytomis įvykio vietos nuotraukomis, taip pat perimto „Hamas“ pareigūnų pokalbio įrašu.Nepriklausomai įvertinti šiuos pareiškimus nebuvo galimybių.Stambulo gubernatoriaus biuras pasmerkė Izraelio vykdomą Gazos bombardavimą kaip „panašų į teroro atakas“.

A. Blinkenas paskambino M. Abbasui ir pareiškė užuojautą dėl žūčių Gazos ligoninėjeJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas paskambino Palestinos prezidentui Mahmudui Abbasui ir pareiškė užuojautą dėl mirtino sprogimo Gazos ligoninėje bei išreiškė paramą palestiniečių „teisėtiems siekiams“, trečiadienį pranešė Valstybės departamentas.A. Blinkenas, išvykęs į regioninę kelionę krizės klausimais, antradienį vakare, po smūgio Ahli Arab ligoninei, telefonu kalbėjosi su M. Abbasu praėjus kelioms valandoms po asmeninio susitikimo su juo Amane.Jis paskambino M. Abbasui „pareikšti gilią užuojautą dėl per sprogimą ligoninėje žuvusių civilių“, sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.A. Blinkenas „išreiškė tęstinę JAV paramą palestiniečių tautai, pabrėždamas, kad „Hamas“ teroristai neatstovauja palestiniečiams ir jų teisėtiems apsisprendimo siekiams, taip pat orumo, laisvės, saugumo ir teisingumo siekiams“, sakė M. Mileris.JAV valstybės sekretoriaus skambutis inicijuotas tuo metu, kai sprogimas ligoninėje paskatino Jordaniją atšaukti Amane planuotą aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame turėjo dalyvauti M. Abbasas, JAV prezidentas Joe Bidenas ir Jordanijos bei Egipto vadovai.A. Blinkenas, kuris trečiadienį išvyko į Izraelį, kad prisijungtų prie atvykusio J. Bideno, per savo kelionę po regioną du kartus susitiko su M. Abbasu, kurio vadovaujama Palestinos savivaldos institucija įsikūrusi Vakarų Krante ir kuris priešinasi „Hamas“.Po sprogimo Gazos ligoninėje Vakarų krante kilo protestai prieš M. Abbasą.

Rusija pavadino sprogimą Gazos ligoninėje „nusikaltimu“Trečiadienį Rusija pareiškė, kad Gazos ligoninės komplekse įvykęs sprogimas, kuriame sveikatos priežiūros įstaigų teigimų žuvo šimtai žmonių, yra „nusikaltimas“ ir „nužmogėjimo aktas“.Izraelis ir Palestinos smogikai dėl viso pasaulio pasipiktinimą ir audringus protestus kai kuriose musulmoniškose šalyse sukėlusio sprogimo kaltina vieni kitus.„Mūsų vertinimu, tokį veiksmą tikrai laikome nusikaltimu, nužmogėjimo aktu,“ – pareiškė užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, nutylėdama, kas jos manymu dėl to yra kaltas.Ji teigė, kad Rusija seka oficialius Izraelio pareiškimus, kuriuose neigiamas šalies dalyvavimas, ir kad dabar būtina pateikti įrodymus.„Jei rimtai ketinama... įrodyti, kad ji nėra su tuo susijusi ir yra nekalta, tuomet ji neturėtų apsiriboti komentarais žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, bet pateikti faktus,“ – sakė ji.„Prašome pateikti palydovais darytų nuotraukų, kuriose būtų matyti skrydžių geografija ir visi tuo metu turėti duomenys – būtų gerai, jeigu ir partneriai iš Amerikos galėtų tą patį padaryti,“ – pridūrė ji.Trečiadienį Izraelio kariuomenė pranešė turinti „įrodymų“, kad už ligoninės sprogimą yra atsakingi smogikai ir pareiškė, kad atliktas tyrimas rodo, jog dėl šio incidento yra kalta kita šalis.

Berlyno sinagoga apmėtyta Molotovo kokteiliaisTrečiadienio rytą Berlyne savadarbiais padegamaisiais užtaisais apmėtytas žydų bendruomenės centras ir sinagoga – manoma, kad šis Vokietijos sostinės žydų bendruomenę pašiurpinęs ir jos pasipiktinimą sukėlęs išpuolis buvo mėginimas pastatą padegti.Kahalo Adasso Yisroelio bendruomenė išplatino pranešimą, kad nežinomi užpuolikai nuo gatvės sviedė du Molotovo kokteilius Berlyno Mitės rajono Brunenštrasės gatvėje esančio bendruomenės centro link.Policija patvirtino išpuolio faktą ir pradėjo tyrimą.Buteliai sprogo ir degusis skystis užsidegė, tačiau nei žmonės, nei pastatas nenukentėjo. Vietos dienraštis „Tagesspiegel“ pranešė, kad Molotovo kokteiliai į pastatą nepataikė ir užsiliepsnojo ant šaligatvio.Pasikėsinimo padegti metu vietoje budėjo žydų centrą saugantys policininkai, tačiau nusikaltėlių sučiupti jiems nepavyko.Pastate įsikūrę keletas žydų įstaigų, tarp jų – Talmudo Toros mokykla ir sinagoga, rašoma dienraščio „Tagesspiegel“ pranešime.Padegti žydų bendruomenės pastatą mėginta po Berlyno policijos susidūrimų su nesankcionuotų demonstracijų Palestinai palaikyti dalyviais praėjus vos kelioms valandoms.Spontaniškos demonstracijos buvo surengtos po to, kai Gazos Ruože įvyko ligoninės sprogimas, kurio metu žuvo šimtai žmonių.Konfliktui tarp Palestinos smogikų grupuočių ir Izraelio vis aštrėjant, visame pasaulyje nuogąstaujama dėl galimų išpuolių prieš žydų grupes.

Gazoje susprogdinus ligoninę, Vokietijoje surengtos Palestiną palaikančios demonstracijosNepaisant Vokietijos policijos pastangų uždrausti šalyje rengti plataus masto Palestiną palaikančias demonstracijas, po triuškinančio sprogimo Gazos ligoninėje antradienį kai kuriose šalies vietose susirinko Palestiną remiančių protestuotojų būriai.Valdžiai mėginant priversti susirinkusiuosius išsiskirstyti, kai kur, ypač Berlyne, įvyko susidūrimai su policija.Mitingai, kurie buvo rengiami spontaniškai ir kurių dalyvius greitai išvaikė policija, įvyko po to, kai antradienį Gazos Ruožo ligoninėje įvyko sprogimas, per kurį šimtai žmonių žuvo. Sprogimo priežastis kol kas neaiški.Palestiniečių grupuotės ir keletas arabų šalių dėl sprogimo apkaltino Izraelį. Tačiau Izraelis teigia, kad sprogimą sukėlė ne laiku sprogusi islamo džihadistų grupuotės Gazoje paleista raketa.Palestiną palaikantys demonstrantai rinkosi kai kuriuose Vokietijos vakarų žemės Šiaurės Reino–Vestfalijos miestuose: Achene, Dortmunde, Diuseldorfe, Esene, Kelne ir kituose.Policija praneša, kad demonstracijos praėjo taikiai. Kai kurie demonstrantai laikė Palestinos vėliavas ir žvakes.Badeno–Viurtembergo žemėje šalies pietvakariuose mitingai įvyko Štutgarto ir Manhaimo miestuose – policijos duomenimis, juose dalyvavo nuo 40 iki 60 žmonių. Buvo nešamos Palestinos vėliavos. Policija praneša, kad susibūrimai praėjo ramiai.Po Palestiną palaikančio budėjimo prie Brandenburgo vartų, antradienį vakare Berlyno policija pranešė apie susidūrimus su protestuotojais, kai valdžia mėgino išvaikyti neteisėtą susibūrimą. Policijos teigimu, buvo susirinkę daugiau nei 300 žmonių, nors naujienų agentūros „dpa“ fotokorespondento vertinimų, jų galėjo būti apie 1 000.Berlyno Noikiolno rajone užfiksuota vandalizmo ir susidūrimų su policija atvejų, po to, kai buvo pasiūlyta surengti su valdžia nesuderintą demonstraciją Palestinai palaikyti.Ugniagesiai praneša, kad buvo padegta keletas užtvarų, elektrinių paspirtukų ir vaikų žaidimų aikštelė. Į ugnį gesinti atvykusius ugniagesius buvo paleistos petardos.Tuo tarpu policija praneša, kad pareigūnai buvo apmėtyti akmenimis, dviem iš jų dėl patirtų traumų prireikė medikų pagalbos.

Bidenas: ataką prieš ligoninę, „panašu, surengė palestiniečių kovotojai“Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas, komentuodamas praėjusią naktį įvykdytą ataką prieš Gazos Ruože esančią ligoninę, Izraelio ministrui pirmininkui pasakė, kad, „panašu, jog ją surengė palestiniečių kovotojai“. J. Bidenas pridūrė, kad šis incidentas jį „smarkiai nuliūdino ir papiktino“.„Sprendžiant iš to, ką mačiau, panašu, kad ataką surengė palestiniečių kovotojai, ne jūs. Bet yra daug žmonių, kurie nėra tikri, todėl turime įveikti nemažai sunkumų“, – kalbėjo JAV lyderis.

Popiežius paragino dėti pastangas išvengti „humanitarinės katastrofos“ GazojePopiežius Pranciškus trečiadienį paragino dėti visas pastangas, kad būtų išvengta „humanitarinės katastrofos“ Gazoje, ir išreiškė susirūpinimą dėl „Hamas“ bei Izraelio konflikto išplitimo pavojaus.„Aukų daugėja, o padėtis Gazoje yra baisi. Prašau padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta humanitarinės katastrofos“, – sakė 86-erių metų popiežius, baigiantis kassavaitinei audiencijai Vatikane.Jis konkrečiai nepaminėjo sprogimo, kuris antradienį vakare nugriaudėjo Gazos ligoninėje, nusinešdamas šimtų žmonių gyvybes, ir dėl kurio Izraelis bei palestiniečiai apsikeitė kaltinimais.„Galimas konflikto išplitimas kelia nerimą, nors visame pasaulyje jau ir taip yra labai daug atvirų frontų“, – pridūrė pasaulinės Katalikų Bažnyčios vadovas.„Tegul nutyla ginklai, tegul tampa girdimas vargšų, žmonių, vaikų šauksmas prašant taikos, – sakė Pranciškus. – Karas nesprendžia jokių problemų, jis tik skleidžia mirtį ir destrukciją. Jis didina neapykantą ir kerštą. Karas ištrina ateitį“.Kalbėdamas tūkstančiams žmonių Šventojo Petro aikštėje jis pridūrė: „Raginu tikinčiuosius šiame konflikte stoti į vieną – taikos – pusę“.Jis paragino spalio 27 dieną paskelbti maldos, pasninko ir atgailos diena, taip pat vakare susirinkti Šventojo Petro aikštėje ir pakvietė prisijungti įvairių krikščioniškų konfesijų bei kitų religijų narius.Praėjusį savaitgalį popiežius Pranciškus paragino kurti humanitarinius koridorius, kuriais būtų galima pristatyti būtiniausius dalykus į Gazos Ruožą, smarkiai bombarduojamą Izraelio po kruvino „Hamas“ išpuolio.

Izraelis teigia turintis įrodymų, kas sukėlė sprogimą Gazos ligoninėje: paviešintas garso įrašasTrečiadienį Izraelio kariuomenė pranešė turinti „įrodymų“, kad dėl šimtus gyvybių nusinešusio sprogimo Gazos ligoninėje yra kalti smogikai, teigdama, kad atliktas tyrimas parodė, jog sprogimas įvyko dėl kitos šalies kaltės.„Įrodymai – kuriuos jums visiems ir pristatome – patvirtina, kad sprogimą Gazos ligoninėje sukėlė ne laiku sprogusi islamo džihadistų raketa,“ – Tel Avive surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo karinių pajėgų atstovas Danielis Hagari.Šie komentarai pasirodė po to, kai ligoninės komplekse Gazoje įvyko sprogimas, per kurį srities sveikatos priežiūros institucijų duomenimis žuvo mažiausiai 200 žmonių ir dėl to visose Vidurio Rytų šalyse kilo protestai, o daugelis šalių pareiškė smerkiančios šį išpuolį.„Į ligoninę pataikė ne Izraelio gynybos pajėgų iš sausumos, jūros ar oro paleista raketa,“ – teigė D. Hagari.„Mūsų radarai sprogimo metu sekė teroristų Gazoje paleistas raketas ir jų trajektorijų analizė rodo, kad raketų paleidimo vieta buvo netoli ligoninės.“Po sprogimo teritoriją kontroliuojanti Palestinos smogikų grupuotė „Hamas“ apkaltino Izraelį.Izraelio užsienio reikalų ministerija taip pat paskelbė, jos teigimu, perimtą dviejų „Hamas“ operatyvininkų pokalbį, kuriame jie aptarė, kaip į al-Ahli al-Arabi ligoninę pataikė nesėkminga raketa, paleista iš Gazos ruožo, skelbia „The Guardian“.https://twitter.com/IsraelMFA/status/1714546593146249559?ref_src=twsrc%5EtfwPokalbis esą įvyko anksčiau trečiadienį.Štai kaip, anot Izraelio, atrodo visa pokalbio stenograma: 1 kovotojas: Sakau tau, tai pirmas kartas, kai matome taip krentančią raketą, štai kodėl sakome, kad ji priklauso palestiniečių „Islamo džihadui“.2 kovotojas: Ką?1 kovotojas: Jie sako, kad ji priklauso palestiniečių „Islamo džihadui“. 2 kovotojas: Tai ji mūsų?1 kovotojas: Atrodo, kad taip!2 kovotojas: Kas taip sako?1 kovotojas: Jie sako, kad raketos šrapnelis yra vietinis šrapnelis, o ne kaip Izraelio šrapnelis.2 kovotojas: Ką tu sakai [vardas]?Tyla2 kovotojas: Bet, Dieve mano, negi ji negalėjo susirasti kitos vietos, kur susprogti?1 kovotojas: Nesvarbu, taip, [vardas] jie paleido ją iš kapinių už ligoninės.2 kovotojas: Ką?!1 kovotojas: Jie iššovė ją iš kapinių už al Ma`amadani ligoninės, tačiau ji buvo blogai paleista ir nukrito ant jų. 2 kovotojas: Už jos yra kapinės?1 kovotojas: Taip, al Ma`amadani kaip tik yra tame komplekse.Tyla2 kovotojas: Kur jos yra, kai įvažiuoji į kompleksą?1 kovotojas: Pirmiausia įvažiuoji į kompleksą, bet nevažiuoji miesto link, ir jos yra dešinėje al Ma`amadani ligoninės pusėje.2 kovotojas: Taip, žinau jas.Negalima savarankiškai patikrinti įrašo kilmės ar laiko.

Joe Bidenas atvyko į IzraelįJAV prezidento lėktuvas „Air Force One“ nusileido Tel Avive.Joe Bidenas vykdo diplomatinę misiją, didėjant susirūpinimui dėl konflikto – ypač dėl Gazos Ruožo ligoninės išpuolio, per kurį, pareigūnų teigimu, žuvo mažiausiai 500 palestiniečių.Bidenas tikisi, kad karas neperaugtų į dar didesnį konfliktą, tačiau ši užduotis bus dar sunkesnė, nes Vidurinius Rytus apėmė pasipiktinimas.Jis taip pat turėjo apsilankyti Jordanijoje, tačiau šis susitikimas su arabų lyderiais buvo atšauktas jam išvykstant iš Vašingtono.https://twitter.com/IsraeliPM/status/1714550228978712600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1714550228978712600%7Ctwgr%5E07bad371f2dbcb036ed82f2bf5f1f108773bda17%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Foct%2F18%2Fisrael-hamas-war-live-news-gaza-hospital-west-bank-update-joe-biden-visit-protests-latest-updates

Izraelis teigia, kad sprogimą sukėlė palestiniečių raketos, paleistos iš kapiniųIDF vadas Hagari sako, kad Izraelio kariuomenė padarė išvadą, kad palestiniečių islamo džihado grupuotė buvo atsakinga už Al Ahli ligoninės sprogimą.„Mes nedelsdami peržiūrėjome visus atitinkamus IDF padalinius“, – sakė jis žurnalistams.Jis sako, kad antradienį, 18:15 vietos laiku, prieš ligoninės sprogimą „Hamas“ paleido raketų į Izraelį.Tada, 18:59, jis sako, kad iš netoliese esančių kapinių paleista maždaug 10 raketų. Tuo pat metu buvo gauta pranešimų apie sprogimą Gazos miesto ligoninėje, sako jis.

PSO vadovo teigimu, padėtis Gazoje „tampa nevaldoma“JT sveikatos apsaugos agentūros vadovas trečiadienį perspėjo, kad po šimtus gyvybių nusinešusio sprogimo ligoninėje padėtis Gazos Ruože tampa nevaldoma.„Padėtis #Gazoje tampa nevaldoma,“ – Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas parašė socialiniame tinkle X (buvęs tviteris). „Būtina, visos šalys liautųsi smurtavusios.“„Kol laukiame, kada bus leista įvežti medicininę pagalbą, kiekvieną sekundę prarandame gyvybių,“ – pridūrė jis. „Mums turi būti tuojau pat leista pradėti tiekti gyvybiškai svarbias priemones.“

Palestiniečių pasiuntinys: Izraelis įspėjo ligoninę valandą prieš mirtiną sprogimąPalestinos pasiuntinys Japonijoje pareiškė, kad Izraelis įspėjo Al Ahli ligoninę likus valandai iki sprogimo.Pasiuntinys sakė, kad žuvo 500 žmonių, tačiau tikėtina, kad žuvusiųjų skaičius dar padidės.Izraelis neigė esąs atsakingas už sprogimą, tvirtindamas, kad palestiniečių islamo džihadas netinkamai paleido raketas, paleistas iš Gazos į Izraelį.„Islamo džihadas“ teigė esąs nesusijęs su sprogimu ir apkaltino Izraelį smogus ligoninei.„Hamas“ ir kelios pagalbos organizacijos taip pat kaltino Izraelį.

Izraelis ragina savo piliečius palikti TurkijąIzraelis, baimindamasis keršto akcijų, paragino savo piliečius palikti Turkiją. Pavojaus izraeliečiams laipsnis šioje šalyje padidintas iki aukščiausio, antradienio vakarą pranešė Nacionalinė saugumo taryba.Visi izraeliečiai raginami kuo greičiau išvykti iš Turkijos, sakoma pranešime. To priežastis – susirūpinimas dėl išpuolių, vykstant karui su „Hamas“ Gazos Ruože.Izraelis paskelbė perspėjimą ir dėl kelionių į Maroką. Izraelio turistai ten raginami būti „ypač atsargūs“.

Ch. Michelis: būtina užkirsti kelią eskalacijai Artimuosiuose RytuoseEuropos Sąjungos (ES) šalių lyderiai, pasak Europos Vadovų Tarybos pirmininko Charleso Michelio, visomis diplomatinėmis ir politinėmis priemonėmis sieks užkirsti kelią tolesniam Artimųjų Rytų konflikto išplitimui.Būtina bet kokia kaina užkirsti kelią eskalacijai regione, sakė jis antradienio vakarą po vaizdo ryšiu vykusio viršūnių susitikimo. Tokia eskalacija esą ir Europai būtų milžiniškas iššūkis – ypač tuo metu, kai Ukrainoje toliau tęsiasi karas.Susitikime, anot Ch. Michelio, be kita ko, buvo sutarta glaudžiau bendradarbiauti su Jungtinėmis Tautomis (JT). Kenčiantiems civiliams esą būtina suteikti prieigą prie vandens, elektros, maisto ir medicininės priežiūros. Kalbėdamas apie „Hamas“ rankose esančius įkaitus, Ch. Michelis pabrėžė, jog labai svarbu paremti veikėjų regione tarpininkavimo pastangas. Visi įkaitai esą turi būti besąlygiškai paleisti.Ch. Michelis, be to, pasisakė už tai, jog ES būtų plečiamas saugumo tarnybų bendradarbiavimas, kad būtų sumažintos Artimųjų Rytų konflikto keliamos rizikos. Įvykiai ir ten, anot jo, sukėlė didelį susiskaldymą ir poliarizaciją.Jau praėjusį sekmadienį ES lyderiai priėmė bendrą pareiškimą dėl padėties Artimuosiuose Rytuose. Jame teigiama, kad ES griežtais smerkia „Hamas“ ir jos brutalius išpuolius visame Izraelyje. Tačiau kartu pabrėžiama, kad Izraelis, naudodamasis savo teise gintis, turi „paisyti tarptautinės teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės“.

JAV prezidentas Joe Bidenas vyksta į Izraelį parodyti paramąJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį atvyksta į Izraelį, kad parodytų solidarumą po „Hamas“ iš Gazos Ruožo įvykdytų teroro išpuolių.Pasak Baltųjų Rūmų, planuojama, kad J. Bidenas susitiks ir kalbėsis su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir prezidentu Isaacu Herzogu, taip pat Izraelio karo kabinetu.Baltųjų Rūmų nacionalinio saugumo komiteto atstovas spaudai Johnas Kirby sakė, kad J. Bideno susitikimų metu daugiausiai dėmesio bus skiriama Izraelio ketinimams ir planams.„Jis užduos jiems keletą sunkių klausimų. Juos užduos kaip draugas – tikras Izraelio draugas. Tačiau klausimų bus,“ – teigė J. Kirby.„Be to, jis ketina aiškiai pasakyti, kad nenorime, jog šis konfliktas plėstųsi ar gilėtų. Tą jis išdėstys labai aiškiai.“Planuojama, kad J. Bidenas pasiūlys Izraeliui karinę pagalbą ir aptars humanitarinės pagalbos teikimo Gazos gyventojams klausimus.Taip pat numatoma, kad bus kalbama ir apie galimybę išlaisvinti bemaž 200 „Hamas“ įkaitais laikomų žmonių.Pirmiau J. Bidenas planavo lankytis ir kaimyninėje Jordanijoje, kur ketino susitikti su karaliumi Abdullah II, Egipto prezidentu Abdeliu Fattah al-Sisi ir Palestinos savivaldos prezidentu Mahmoudu Abbasu, tačiau po to, kai į ligoninę Gazos Ruože pataikė raketa, susitikimai buvo atšaukti.Baltieji Rūmai pranešė, kad M. Abbasas atšaukė susitikimą, kad laikytųsi trijų dienų gedulo, „kas yra visiškai suprantama kultūros prasme,“ – paaiškino J. Kirby.J. Kirby taip pat pasakė, kad J. Bidenas ketino grįždamas namo su M. Abbasu ir A. al-Sisi pasikalbėti telefonu.

JT generalinis sekretorius pasmerkė „kolektyvinę bausmę“ palestiniečių atžvilgiuJungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas trečiadienį pareiškė, kad smogikų grupuotės „Hamas“ išpuoliai prieš Izraelį nepateisina „kolektyvinės bausmės“ visų palestiniečių atžvilgiu ir paprašė nedelsiant nutraukti ugnį.Kalbėdamas Kinijoje vykstančiame ekonomikos forume, A. Guterresas pasmerkė spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį, kurių metu žuvo daugiau nei 1 400 žmonių, pavadindamas juos „teroro aktais“, kurių negalima pateisinti.„Tačiau šiais išpuoliais negalima pateisinti kolektyvinės bausmės visų palestiniečių atžvilgiu,“ – teigė A. Guterresas.Jis paprašė „nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas“ Izraelio ir grupuotės „Hamas“ kare Gazoje, pakartodamas, jo žodžiais tariant, „du primygtinius humanitarinius prašymus“.A. Guterresas paprašė grupuotės „Hamas“ „nedelsiant ir besąlygiškai paleisti įkaitus“, turėdamas omenyje daugiau nei 199 žmonių, kuriuos smogikai pagrobė per daugiausiai aukų Izraelio istorijoje pareikalavusį puolimą.A. Guterresas taip pat paprašė, kad Izraelis „tuojau pat leistų be jokių kliūčių tiekti humanitarinę pagalbą, kad būtų patenkinti būtiniausi Gazos gyventojų, kurių absoliuti dauguma yra moterys ir vaikai, poreikiai“.„Prašau nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas, kad būtų skirta pakankamai laiko ir erdvės padėti įvykdyti du mano prašymus ir palengvinti milžiniškas žmonių kančias, kurių liudininkais dabar esame,“ – kalbėjo A. Guterresas.„Ant plauko kabo pernelyg daug gyvybių ir viso regiono likimas.“A. Guterresas sakė „puikiai suprantąs gilias Palestinos gyventojų nuoskaudas, kurias jie jaučia po 56 metų okupacijos“.„Tačiau, kokios rimtos tos nuoskaudos bebūtų, jomis negalima pateisinti teroro aktų, kuriuos „Hamas“ įvykdė spalio 7 d.,“ – kalbėjo jis.JT vadovas pirmiau sakė „pasibaisėjęs“ antradienio vakare Gazą sukrėtusiu sprogimu, nusinešusiu šimtus gyvybių.„Hamas“ apkaltino Izraelį sudavus smūgį ligoninei. Izraelio teigimu, sprogimas įvyko, nepavykus paleisti Gazoje esančių islamo džihadistų raketos.„Širdimi esu su aukų šeimomis. Ligonines ir medicinos personalą saugo tarptautinė humanitarinė teisė,“ – socialiniame tinkle X paskelbtame įraše rašė A. Guterresas.A. Guterresas taip pat pasmerkė išpuolį prieš Gazos pabėgėlių stovykloje esančią JT mokyklą, kurio metu žuvo šeši žmonės.

Per „Hamas“ išpuolį žuvo, pagrobti ar dingo be žinios dešimtys užsienio šalių piliečiųPo išpuolio, kurį spalio 7 d. „Hamas“ įvykdė prieš Izraelį, žuvo, buvo sužeista ar paimta įkaitais dešimtys užsienio šalių piliečių.Pasak Izraelio valdžios atstovų, per Izraelio 75 metų istorijoje daugiausiai aukų pareikalavusį išpuolį šalyje žuvo daugiau nei 1 400 žmonių, dauguma jų – civiliai.Izraelis atsakė bombardavimu, per kurį Gazos Ruože žuvo beveik 3 000 žmonių, pagrinde civilių gyventojų, teigia grupuotės „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos valdžia, antradienio vakare taip pat pranešusi, kad per Gazoje esančiai ligoninei suduotą smūgį žuvo mažiausiai 200 žmonių.Agentūros AFP vertinimu, skirtingų šalių valdžios atstovai patvirtino, kad išpuolio metu žuvo daugiau nei 170 užsienio šalių piliečių, dauguma iš jų taip pat turėjo Izraelio pilietybę.Kaip pirmadienį pranešė Izraelio karinių pajėgų atstovai, apie 199 žmonių buvo pagrobta.Štai, kas yra žinoma šiuo metu.Jungtinės Valstijos – 31 žuvęs, 13 pagrobtų, dar kiti dingę be žiniosAntradienio vakare Baltieji Rūmai pranešė, kad po praėjusią savaitę „Hamas“ įvykdyto išpuolio žuvo ne mažiau nei 31 JAV pilietis. Dar 13 Amerikos piliečių yra dingę be žinios.Prezidentas Joe Bidenas antradienį kalbėjo, kad amerikiečių yra ir tarp grupuotės „Hamas“ paimtų įkaitų.Tailandas – 30 žuvusių, 17 laikoma įkaitaisTrečiadienį Tailando ministras pirmininkas Srettha Thavisin pranešė, kad žuvo trisdešimt šios šalies piliečių. Dar 17 yra laikomi pagrobtais. Oficialiais duomenimis, Izraelyje dirba apie 30 000 tailandiečių, dauguma iš jų – žemės ūkyje.Prancūzija – 21 žuvęs, 11 dingusių be žiniosUžsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvo dvidešimt vienas Prancūzijos pilietis, 11 vis dar yra dingę be žinios, dauguma jų „greičiausiai laikomi „Hamas“ įkaitais“. Tarp įkaitų yra Mia Shem, Prancūzijos ir Izraelio pilietybę turinti mergina, esanti vaizdo įraše, kurį pirmadienį išplatino „Hamas“. Tai pirmas vaizdo įrašas su įkaitu, kurį Palestinos islamistų judėjimas išplatino po išpuolio prieš Izraelį.Rusija – 16 žuvusių, aštuoni dingę be žiniosMažiausiai 16 rusų žuvo, dar aštuoni dingo be žinios, teigiama Rusijos ambasados Tel Avive pranešime. Ambasada pridūrė, kad mažiausiai Rusijos pilietis, turintis dar ir Izraelio pilietybę, yra laikomas „Hamas“ įkaitu Gazoje.Nepalas – 10 žuvusių, vienas dingęs be žiniosHimalajuose esančios respublikos ambasada Tel Avive pranešė, kad Alumimo kibuce žuvo dešimt Nepalo piliečių. Dar keturi buvo hospitalizuoti, su dar vienu buvo prarastas ryšys. Antpuolio metu kibuce svečiavosi 17 studentų iš Nepalo.Argentina – septyni žuvę, 15 dingusių be žiniosArgentinos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad žuvo septyni šios šalies piliečiai, dar 15 yra dingę be žinios.Ukraina – septyni žuvę, devyni dingę be žiniosKyjivas pranešė, kad žuvo septyni ukrainiečiai, dar devyni yra dingę be žinios.Jungtinė Karalystė – mažiausiai šeši žuvę, 10 dingusių be žiniosMinistras pirmininkas Rishi Sunakas pirmadienį informavo Didžiosios Britanijos parlamentą, kad oficialiais duomenimis žuvo mažiausiai šeši britai. Jo teigimu, dar 10 yra dingę be žinios ir baiminamasi, kad kai kurie iš jų taip pat gali būti negyvi.Kanada – šeši žuvę, du dingę be žiniosAntradienį vyriausybė pranešė, kad šeši Kanados piliečiai žuvo, dar su yra dingę be žinios.Kinija – keturi žuvę, du dingę be žiniosPirmadienį Kinijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad keturi Kinijos piliečiai žuvo, du yra dingę be žinios.Rumunija – keturi žuvę, vienas dingęs be žiniosŠeštadienį Rumunija pranešė apie keturis žuvusius šios šalies piliečius, įskaitant vieną karį, turintį Izraelio ir Rumunijos pilietybę. Vienas Rumunijos pilietis vis dar yra dingęs be žinios.Austrija – trys žuvę, du dingę be žiniosAtakų metu žuvo trys Izraelio ir Austrijos pilietybę turintys asmenys, praneša valdžios institucijos. Dar du yra dingę be žinios.Baltarusija – trys žuvę, vienas dingęs be žiniosBaltarusijos ambasada Tel Avive pranešė, kad žuvo trys šios šalies piliečiai, dar vienas yra dingęs be žinios.Brazilija – trys žuvęPenktadienį užsienio reikalų ministerija pranešė apie žuvusią Brazilijos pilietę, taigi bendras aukų skaičius yra trys.Filipinai – trys žuvę, trys dingę be žiniosFilipinų užsienio reikalų ministerija pranešė, kad muzikos festivalyje žuvo 49 metų moteris. Valdžios institucijos pirmiau yra paskelbusios, kad viename iš kibucų žuvo 33 metų moteris ir 42 metų vyras. Dar trys piliečiai yra laikomi dingusiais be žinios.Peru – du žuvę, penki dingę be žiniosValdžios teigimu, du Peru piliečiai žuvo, penki yra dingę be žinios.Pietų Afrika – du žuvęPietų Afrikos valdžia paskelbė, kad antpuolio metu žuvo du šios šalies piliečiai.Australija – vienas žuvęs Užsienio reikalų ministrė Penny Wong pranešė, kad per antpuolį žuvo viena australė.Azerbaidžanas – vienas žuvęsUžsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvo vienas Azerbaidžano pilietis.Kambodža – vienas žuvęsKambodžos ministras pirmininkas Hunas Manetas pranešė, kad žuvo vienas studentas iš Kambodžos.Čilė – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosValdžios atstovų teigimu, žuvo viena Čilės pilietė. Anot užsienio reikalų ministerijos, pranešta, kad vieno kibuco gyventojas dingo be žinios.Kolumbija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosBogota pranešė apie vieno Kolumbijos piliečio žūtį, dar vienas yra dingęs be žinios.Hondūras – vienas žuvęsHondūro valdžia penktadienį patvirtino, kad žuvo vienas šios šalies pilietis.Airija – vienas žuvęsPer antpuolį žuvo 22 metų Airijos ir Izraelio pilietė, pranešė Airijos vyriausybė.Italija – vienas žuvęs, du dingę be žiniosUžsienio reikalų ministerija antradienį pranešė, kad po DNR tyrimų patvirtinta, jog žuvo 65 metų Italijos ir Izraelio pilietis. Dar du dvigubą pilietybę turintys asmenys yra dingę be žinios.Portugalija – vienas žuvęs, keturi dingę be žiniosUžsienio reikalų ministras Gomesas Cravinho pranešė, kad žuvo vienas Portugalijos pilietis, dar keturi yra dingę be žinios.Ispanija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosUžsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvo vienas Ispanijos pilietis. Pasak Madrido, pagrobtas ir šiuo metu įkaitu Gazoje laikomas vienas ispanas Baskijos, kuris yra vedęs čilietę.Šveicarija – vienas žuvęsSpalio 7 d. įvykdyto išpuolio metu žuvo vienas Izraelio ir Šveicarijos pilietis.Turkija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosPenktadienį Ankara patvirtino, kad per antpuolį žuvo vienas Turkijos ir Izraelio pilietis, į Izraelį su šeima gyventi išvykęs 1972 m. Dar vienas yra dingęs be žinios.Vokietija – mažiausiai aštuoni įkaitaiŠeštadienį Vokietijos valdžia pranešė apie „aštuonis žinomus atvejus“, susijusius su „Hamas“ Gazoje laikomais įkaitais. Paskiau užsienio reikalų ministerija pranešė, kad kiekvienu iš šių atvejų įkaitų gali būti daugiau nei vienas – pavyzdžiui, keli vienos šeimos nariai.Meksika – du įkaitaiUžsienio reikalų ministrė Alicia Barcena socialiniuose tinkluose paskelbė įrašą, kad įkaitais buvo paimti du meksikiečiai – vyras ir moteris.Paragvajus – du dingę be žiniosValdžia pranešė, kad be žinios dingo du Izraelyje gyvenantys Paragvajaus piliečiai.Šri Lanka – du dingę be žiniosAntradienį Šri Lankos ambasadorius Izraelyje pranešė, kad be žinios yra dingę du šios šalies piliečiai – 48 metų vyras ir 49 metų moteris.Tanzanija – du dingę be žiniosTanzanijos ambasadorius Izraelyje informavo agentūrą AFP, kad be žinios yra dingę du Tanzanijos piliečiai.

Izraelio pajėgos vėl atakavo „Hezbollah“ taikinius LibaneIzraelio pajėgos vėl atakavo proiranietiškos „Hezbollah“ grupuotės pozicijas Libane. Reaguojant į pakartotinį Izraelio apšaudymą iš Libano, naikintuvai smogė šiitų teroristų stebėjimo postui ir karinei infrastruktūrai, naktį į trečiadienį „Telegram“ tinkle pranešė Izraelio kariuomenė.Netrukus po to Izraelio pajėgos pranešė apie susišaudymą pasienyje tarp Izraelio ir Libano. Izraelio kariai Štulos vietovėje apsauginės tvoros zonoje buvo apšaudyti prieštankinėmis raketomis, trečiadienio rytą informavo Izraelio kariuomenė. Į tai esą buvo reaguota artilerijos ugnimi.

Po raketų smūgio ligoninei atšauktas Jordanijoje turėjęs vykti karaliaus susitikimas su J. BidenuPo daugybės aukų pareikalavusio raketų smūgio ligoninei Gazos Ruože Jordanija atšaukė trečiadienį planuotą karaliaus Abdullaho II susitikimą su JAV prezidentu Joe Bidenu. Susitikimas, kuriame turėjo dalyvauti ir Egipto vadovas Abdelas Fattahas al-Sisis, įvyks tik tada, kai bus pasiektas susitarimas nutraukti karą ir sustabdyti šias „žudynes“, Jordanijos TV stočiai „Al-Mamlaka“ sakė užsienio reikalų ministras Aimanas al-Safadis.JAV vyriausybės atstovas netrukus po to patvirtino, kad J. Bidenas, pasitaręs su karaliumi Abdullahu II ir atsižvelgdamas į palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso paskelbtas gedulo dienas, atideda savo kelionę į Jordaniją ir ten turėjusius vykti pokalbius. Jis pareiškė užuojautą raketų smūgio ligoninėje aukų artimiesiems. J. Bidenas, anot atstovo, toliau palaikys reguliarų ir tiesioginį kontaktą su pokalbių partneriais, su kuriais ketino susitikti.Palestiniečių prezidentas M. Abbasas, jo patarėjo duomenimis, jau prieš tai anksčiau laiko nutraukė savo vizitą Jordanijoje – reaguodamas į raketų ataką. Jis taip pat ten turėjo susitikti su J. Bidenu.Ligoninėje Gazos Ruože, tenykštės Sveikatos ministerijos duomenimis, per raketų smūgį žuvo ir buvo sužeista šimtai žmonių. Palestiniečių duomenimis, ligoninę atakavo Izraelis. Tačiau Izraelio pajėgos atsakomybę verčia Gazos Ruože veikiančiam judėjimui „Islamo džihadas“, kuris esą netiksliai paleido raketą.

JT Saugumo Taryba surengs neeilinį posėdį dėl smūgio Gazos ligonineiJungtinių Tautų Saugumo Taryba trečiadienį per neeilinį posėdį ketina aptarti raketų ataką prieš ligoninę Gazos Ruože.Jungtiniai Arabų Emyratai ir Rusija antradienį paprašė, kad trečiadienio rytą Niujorke būtų surengtas neeilinis galingiausios JT institucijos posėdis, agentūrai dpa pranešė diplomatiniai šaltiniai.Brazilija, kuri šiuo metu pirmininkauja šiai institucijai, taip pat patvirtino, kad posėdyje Taryba balsuos dėl rezoliucijos projekto.Rezoliucijos projekte raginama užtikrinti galimybę teikti humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui ir atšaukti Izraelio raginimą evakuoti civilius gyventojus iš šiaurinės pakrantės regiono dalies. Taip pat jame visos konflikto šalys raginamos laikytis tarptautinės teisės.

Gazos ligoninės ataka sukėlė protestus visame arabų pasaulyjePo ligoninės sprogimo Gazoje visame arabų pasaulyje kilo protestai.Žmonės rinkosi prie Izraelio ambasadų Turkijoje ir Jordanijoje, o Libane žmonių buvo galima pamatyti prie JAV ambasados.Palestinos saugumo pajėgos paleido ašarines dujas ir apsvaiginimo granatas, siekdamos išvaikyti protestuotojus okupuotame Vakarų Kranto mieste Ramaloje, kurie mėtė akmenis ir skandavo prieš Palestinos valdžios prezidentą Mahmoudą Abbasą.Televizijos filmuota medžiaga rodo protestus Jemeno pietvakariniame Tazo mieste, taip pat Maroko sostinėje Rabate ir Irako sostinėje Bagdade.Tuo tarpu nuotraukos iš Stambulo rodė minias žmonių, besirenkančių prie laužo ir laikančių Palestinos vėliavas.Reakcija miestuose, tokiuose kaip Amanas, Teheranas ir Beirutas, apsunkins JAV pastangas, kad konfliktas su Izraeliu ir „Hamas“ neišplistų.

Artimųjų Rytų valstybės reaguoja į ligoninės sprogimą GazojeŠtai kaip kaimyninės šalys reagavo į ligoninės Gazoje sprogimą, nors Izraelio kariuomenė teigė turinti pakankamai įrodymų, kad tragediją sukėlė Palestinos kovotojų raketa. Egipto užsienio reikalų ministerija tariamą smūgį pasmerkė „griežčiausiai“.Irano užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad per sprogimą žuvo ir buvo sužeisti šimtai „neginkluotų ir neapsaugotų žmonių“.Sirijos prezidentūra tai apibūdino kaip „vienas baisiausių ir kruviniausių žudynių prieš žmoniją“, žodžiai, kuriuos atkartojo Saudo Arabija, pavadinanti tai „siaubingu nusikaltimu“.Jordanijos karalius Abdullah tai apibūdino kaip „karo nusikaltimą“.O JAE kartu su Rusija paragino trečiadienio rytą sušaukti skubų JT Saugumo Tarybos posėdį.

„Hamas“ lyderis dėl Gazos ligoninės tragedijos kaltina JAVIsmailas Haniyehas, kuris laikomas „Hamas“ lyderiu, sako, kad JAV yra atsakingos už išpuolį prieš Al Ahli ligoninę, pabrėždamas, kad Vašingtonas suteikė Izraeliui „priedangą jo agresijai“.„Šios žudynės patvirtina priešo žiaurumą ir jo pralaimėjimo jausmo mastą“, – sakė I. Haniyehas per televiziją.Jis paragino visus Palestinos žmones „išlipti ir susiremti su okupacija ir naujakuriais“, o visus arabus ir musulmonus surengti protestus prieš Izraelį.

„Hezbollah“: trečiadienis bus beprecedentė pykčio prieš Izraelį dienaIrano remiama „Hezbollah“ trečiadienį paskelbė „beprecedentė pykčio diena“ prieš Izraelį ir Joe Bideno vizitą šalyje.Libano kovotojų grupuotė yra „Hamas“ sąjungininkė ir gyrė precedento neturintį išpuolį pietų Izraelyje spalio 7 d.Izraelis ir „Hezbollah“ pastarosiomis dienomis ne kartą vienas kitą apšaudė.

Izraelis įrodinėja, kad neapšaudė Gazos ligoninės: pateikė daugiau informacijosIzraelio Užsienio reikalų ministerija išleido vaizdo įrašą ir grafiką, kuriame aiškiai nurodoma, kad nesėkmingas Islamo džihado raketos paleidimas sukėlė sprogimą Gazos ligoninėje. „Spalio 17 d., apie 19 val., PIJ [Palestinos Islamo džihadas] paleido raketą į Izraelį“, – teigia ministerija. „Viena iš raketų nukrito į Al Ahli ligoninę Gazoje ir padarė didelę žalą, žuvo mažiausiai keli palestiniečiai ir dar daug buvo sužeista“.„Smūgio metu IDF nevykdė jokių operacijų rajone“, – priduria Užsienio reikalų ministerija.Ji taip pat paskelbė incidento vaizdo įrašą, kuriame teigiama, kad nepavyko raketos paleidimas, todėl ji pataikė į ligoninę. „The Times of Israel“ nepavyko nepriklausomai patvirtinti vaizdo įrašo.https://twitter.com/Israel/status/1714371894521057737?ref_src=twsrc%5Etfw

Netanyahu: barbariški teroristai atsakingi už išpuolį, o ne Izraelio kariuomenėIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sakė, kad barbariški teroristai Gazoje subombardavo Al Alhi ligoninę, o Izraelio kariuomenė nėra atsakinga.„Taigi visas pasaulis žino: barbariški teroristai Gazoje yra tie, kurie užpuolė Gazos ligoninę, o ne Izraelio pajėgos“, – sakoma jo pareiškime. „Tie, kurie žiauriai nužudė mūsų vaikus, žudo ir savo vaikus“.„Hamas“ ir daugelis kitų pasaulio šalių dėl šio sprogimo apkaltino Izraelio antskrydį, per kurį, kaip teigiama, žuvo šimtai žmonių, o IDF teigia, kad tai buvo nesėkminga palestiniečių islamo džihado raketa.https://twitter.com/netanyahu/status/1714377902991528174?ref_src=twsrc%5Etfw

Palestinos Islamo džihadas neigia savo atsakomybęPalestinos Islamo džihado atstovas spaudai paneigė, kad yra atsakingas už sprogimą Gazos ligoninėje. Tai įvyko po to, kai Izraelio kariuomenė pareiškė, kad jų žvalgybos duomenys parodė, kad ataka buvo nesėkmingas Izraeliui skirtos kovotojų grupės raketų paleidimas.

Pentagonas teigia, kad nuolatinis ginklų srautas į Izraelį tęsisPentagonas teigė, kad ir toliau bus nuolatinis ginklų srautas į Izraelį iš JAV.Pentagono spaudos sekretoriaus pavaduotoja Sabrina Singh sakė, kad antradienį „buvo penkios C-17 orlaivių misijos, kurios sėkmingai atgabeno į Izraelį įvairią saugumo pagalbą“. Tie skrydžiai įvyko spalio 12–16 dienomis, sakė S. Singh.„Matote beveik kasdienius pristatymus į Izraelį, ir aš tikiuosi, kad jie tęsis“, – sakė S. Singh.JAV ne tik siunčia ginklus, bet ir stiprina savo buvimą Artimuosiuose Rytuose, siekdamos užkirsti kelią konfliktui tarp Izraelio ir „Hamas“ toliau plėstis.JAV jūrų pėstininkų greitojo reagavimo pajėgos išvyksta į vandenis prie Izraelio krantų, o Pentagonas ruošia amerikiečių karius galimai dislokuoti šalyje, savaitgalį pranešė keli gynybos pareigūnai.

IDF vadas: „Hezbollah“ bus „sunaikinta“, jei „darys klaidą“Izraelio gynybos pajėgų Generalinio štabo viršininkas Herzi Halevi perspėjo „Hezbollah“ dėl bet kokių išpuolių prieš Izraelį, antradienį lankydamasis kariuomenės Šiaurės vadavietėje netoli Libano.„Jei „Hezbollah“ padarys klaidą ir smogs mums, ji bus sunaikinta, sunaikinta, sunaikinta“, – sakė H. Halevi.„Kiekvienas iš mūsų padarys viską, įskaitant rizikavimą savo gyvybe. Kodėl taip yra? Mes kovojame dėl savo namų, civilių, suvereniteto, atgrasymo ir mūsų egzistavimo ateityje“, - pabrėžė H. Halevi.Kryžminę ugnį ties Libano siena su Izraeliu sumažina „Hamas“ ir Izraelio karo pietuose mastas ir intensyvumas.Mūšiai pasienyje vyksta maždaug keturių kilometrų (2,5 mylios) spinduliu abiejose demarkacinės linijos pusėse, nuo praėjusio šeštadienio žuvo mažiausiai 13 žmonių.

Po smūgio ligoninei žuvusiųjų skaičius gali išaugti iki 800Savo naujausiame pranešime „Hamas“ valdoma sveikatos ministerija Gazoje teigia, kad po smūgio Al Ahli ligoninei žuvusių žmonių skaičius gali išaugti iki 800.

IDF tikslina: nesėkmingas Islamo džihado raketos paleidimas sukėlė sprogimą Gazos ligoninėjeIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad remiantis „žvalgybos informacija, mirtiną sprogimą Gazos ligoninėje sukėlė nesėkminga Palestinos Islamo džihado (PIJ) raketa“.IDF pareiškime sakoma, kad „iš IDF operatyvinių sistemų analizės matyti, kad priešo raketų užtvara buvo įvykdyta Izraelio link, kuri, kai buvo pataikyta, pralėkė netoli ligoninės“.„Remiantis žvalgybos informacija, gauta iš kelių mūsų turimų šaltinių, PIJ organizacija yra atsakinga už nepavykusį [raketos] smūgį, pataikytą į ligoninę“, – priduria IDF.https://twitter.com/LTCPeterLerner/status/1714365516595204189?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio pajėgos: sprogimas Gazos ligoninėje įvyko dėl „Hamas“ kaltės Pradinis Izraelio gynybos pajėgų (IDF) tyrimas rodo, kad sprogimas ligoninėje Gazoje įvyko dėl nesėkmingo „Hamas“ raketos paleidimo. Apie tai praneša Izraelio žiniasklaida. BBC tarptautinis redaktorius Jeremy Bowenas sakė, kad gavo pareiškimą telefonu iš Izraelio gynybos pajėgų atstovo biuro. Tai buvo reakcija į tai, ką palestiniečių pareigūnai sakė apie Izraelio smūgį Al Ahli ligoninei Gazoje. Pareiškime sakoma, kad „ligoninė yra labai jautrus pastatas ir nėra IDF taikinys. IDF tiria sprogimo šaltinį ir, kaip visada, pirmenybę teikia tikslumui ir patikimumui. Raginame visus elgtis atsargiai, pranešant apie nepatvirtintus teroristinės organizacijos teiginius“, - paragino Izraelio gynybos pajėgos. https://twitter.com/i24NEWS_EN/status/1714348101748559883?ref_src=twsrc%5Etfw

Palestinos prezidentas atšaukė susitikimą su Joe BidenuPasak aukštų palestiniečių pareigūnų, Mahmoudas Abbasas atšaukė rytoj planuotą susitikimą su Joe Bidenu.

Chirurgas: dega ligoninės dalys BBC taip pat kalbėjosi su antruoju ligoninės darbuotoju – britų ir palestiniečių chirurgu profesoriumi Ghassanu Abu Sittah, kuris dirbo per ataką. „Ligoninės dalys dega“, – sako jis. „Nežinau, ar tai skubios pagalbos skyrius. Bet tai tikrai operacinė, dalis stogo nukrito. Visur stiklas“.Pašnekovas patvirtino, kad yra saugus, ir sako, kad ligoninėje buvo daug žmonių.

Egiptas kaltina Izraelį dėl sprogimo Gazos miesto ligoninėjeEgiptas teigia, kad Izraelis atsakingas už smūgį Gazos miesto Al Ahli baptistų ligoninei, per kurį, kaip pranešama, žuvo šimtai civilių palestiniečių.Egipto užsienio reikalų ministerija griežtai pasmerkė incidentą ir sakė, kad Kairas mano, kad šis „tyčinis civilių bombardavimas yra rimtas tarptautinės, humanitarinės teisės ir pagrindinių žmonijos vertybių pažeidimas“.Izraelio kariuomenė teigia, kad vis dar tiria, ar jos pajėgos buvo atsakingos už smūgį, ar tai įvyko dėl nesėkmingo raketos paleidimo ar kitos priežasties.„Egiptas paragino Izraelį nedelsiant nutraukti savo kolektyvinių bausmių politiką Gazos ruožo žmonėms“, – priduriama Egipto užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Gydytojas: ligoninė buvo visiškai sugriautaBBC pavyko pasikalbėti su neįvardytu gydytoju, dirbančiu Gazos ruožo centre esančioje ligoninėje.BBC World Service programai „Newshour“ jis sakė, kad išpuolio vieta, kur prieglobsčio ieškojo apie 4000 perkeltųjų asmenų, buvo visiškai nuniokota.Jis pridūrė, kad 80 proc. ligoninės neveikė, o per sprogimą žuvo arba buvo sužeisti šimtai žmonių.Jis sakė, kad ligoninė buvo tuščia, nes žmonės buvo užsiėmę bandydami gelbėti po atakų išgyvenusius žmones.

Po išpuolio ligoninėje paskelbtas trijų dienų gedulasPalestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas paskelbė trijų dienų gedulą po mirtino smūgio Gazos miesto Al Ahli arabų baptistų ligoninei, praneša valstybinė žiniasklaida.„Tai, kas vyksta, yra genocidas. Raginame tarptautinę bendruomenę nedelsiant įsikišti, kad būtų sustabdytos šios žudynės. Tyla nebepriimtina“, – sakoma Palestinos išlaisvinimo organizacijos pranešime.

Iš „Hamas“ – netikėtas pareiškimas: Izraelis turi įvykdyti vieną sąlygą ir visi įkaitai bus paleisti per valandą„Hamas“ yra pasirengęs per valandą paleisti visus civilius įkaitus, jei Izraelis sustabdys Gazos ruožo bombardavimą, „Sky News“ JAV partnerių tinklui „NBC News“ sakė aukštas šios grupuitės pareigūnas.Izraelis teigia, kad praėjusį savaitgalį per netikėtą ataką kovotojų grupuotė paėmė įkaitais mažiausiai 199 žmones.„Hamas“ pirmadienį patvirtino, kad įkaitais laiko 200-250 žmonių, tarp jų yra ir Izraelio kariuomenės karių.

Izraelis: kol kas nėra informacijos apie susprogdintą ligoninę Izraelio kariuomenė teigia kol kas neturinti informacijos apie Gazos miesto Al Ahli arabų baptistų ligoninės sprogdinimą. „Hamas“ vadovaujama sveikatos apsaugos ministerija Gazoje pareiškė, kad Izraelis įvykdė oro antskrydį, pataikė į ligoninė, o per ataką žuvo apie 500 žmonių. Izraelio kariuomenės (IDF) atstovas spaudai adm. Danielis Hagari sakė, kad pranešimai apie galimą Izraelio ataką prieš ligoninę Gazoje vis dar peržiūrimi.D. Hagari sakė, kad dar neturi visos informacijos, o išsamesnė informacija bus pateikta, kai bus įmanoma.Jis sako dar nežinantis, ar sprogimas, kuris, kaip pranešama, nusinešė šimtus aukų, buvo Izraelio smūgis.„Yra daug oro antskrydžių, daug nepavykusių raketų ir daug netikrų pranešimų iš „Hamas“, – teigė jis.

Skelbia apie 500 žuvusiųjųPalestinos sveikatos ministerija patikslino, kad per išpuolį prieš Al Ahli Arabų baptistų ligoninę žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 500.„Sky News“ negali savarankiškai patikrinti šio pranešimo.CNN nurodo, kad Palestinos sveikatos ministerijos pranešime pažymima, kad po griuvėsiais vis dar liko daug žmonių.Palestinos vyriausybė Gazoje ankstesniame pareiškime nurodė, kad smūgis Al Ahli Arabų ligoninei nusinešė dešimtis gyvybių.„Naujas karo nusikaltimas, įvykdytas okupacijos bombarduojant Al-Ahli Arabų ligoninę Gazos miesto centre, dėl kurios į Al-Shifa medicinos kompleksą dėl bombardavimo atvyko dešimtys kankinių ir sužeistų. Pažymėtina, kad ligoninėje buvo šimtai pacientų, sužeistų dėl oro antskrydžių, priverstinai iš namų buvo perkelti žmonės“, – sakoma vyriausybės pranešime.CNN paprašė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) pakomentuoti šiuos teiginius.

Pranešama, kad per smūgį Gazos ligoninei žuvo šimtai žmonių Apytiksliai 200–300 žmonių žuvo per smūgį Al Ahli arabų baptistų ligoninei Gazos mieste, pranešė Palestinos sveikatos ministerijos atstovas. „Sky News“ negali savarankiškai patikrinti šio pranešimo. Izraelis įsakė civiliams bėgti iš Gazos miesto ir vykti į pietus prieš numatomą sausumos puolimą. https://twitter.com/ytirawi/status/1714317127623090295?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio pajėgos Vakarų Krante areštavo 440 palestiniečiųIzraelio gynybos pajėgos (IDF) teigia, kad nuo karo Gazos ruože pradžios spalio 7 d. Izraelio kariai Vakarų Krante suėmė 440 ieškomų palestiniečių, iš kurių 220 yra susiję su „Hamas“.Pasak kariuomenės, per pastarąją dieną buvo suimtas 51 „Hamas“ narys, įskaitant kelis aukšto rango narius.Pasak kariuomenės, pastarosiomis dienomis Vakarų Krante įvyko keli IDF pajėgų ir palestiniečių susirėmimai ir keli bandymai surengti teroro išpuolius.Palestinos savivaldos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo spalio 7 dienos Izraelio pajėgos nukovė mažiausiai 61 Vakarų Kranto palestinietį.

Izraelyje – oro antskrydžio sirenosOro antskrydžio sirenos vėl aidėjo didžiuosiuose centrinio Izraelio plotuose, įskaitant Tel Avivą ir kitus aplinkinius miestus.

Nausėda: Lietuva griežtai smerkia „Hamas“ išpuoliusPrezidentas Gitanas Nausėda antradienį, vos atskridęs į Melburną, dalyvavo nuotoliniame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime dėl „Hamas“ teroristinių išpuolių prieš Izraelį.„Lietuva griežtai smerkia „Hamas“ išpuolius ir teroro aktus prieš Izraelį ir jo žmones. Tokiam terorui nėra jokio pateisinimo, o Izraelis turi teisę gintis laikydamasis tarptautinės humanitarinės teisės principų“, – neeiliniame EVT susitikime teigė G. Nausėda.Be to, šalies vadovas pabrėžė, kad siekiant stabilizuoti situaciją turi būti veikiama koordinuotai, užkertant kelią konflikto plėtrai ir užtikrinant reikiamą humanitarinę paramą.„Dar vienas didelis konfliktas Europos kaimynystėje yra naudingas Kremliui. Tai patogus būdas nukreipti dėmesį ir sukurti sąlygas žiauraus karo prieš Ukrainą eskalacijai. Turime išlikti budrūs ir atidžiai stebėti įvykius, jų tarpusavio ryšį, poveikį regionui ir visam pasauliui“, – kalbėjo prezidentas.Lietuvos vadovas akcentavo būtinybę ES glaudžiai bendradarbiauti su regiono ir tarptautiniais, ypač transatlantiniais, partneriais ir sąjungininkais, siekiant užkardyti tolesnę konflikto plėtrą ir užtikrinti ilgalaikį taikos procesą ateityje.Prezidentas taip pat pareiškė užuojautą Belgijai ir Švedijai dėl teroro išpuolio Briuselyje, per kurį žuvo du Švedijos piliečiai. Šalies vadovas pabrėžė, kad ES turi vieningai kovoti prieš bet kokias terorizmo ir ekstremizmo apraiškas, nes joms visuomenėse nėra vietos.ELTA primena, kad G. Nausėda antradienį pradėjo iki spalio 20 dienos truksiantį oficialų vizitą Australijoje.

Izraelis atšaukia daug oro smūgių, kad išvengtų civilių aukųIzraelis atšaukė daug oro antskrydžių, kad išvengtų palestiniečių civilių aukų, pareiškė aukštas Izraelio pareigūnas, skelbia „Sky News“.Kalbėdamas anonimiškai, pareigūnas sakė, kad kiekviena Izraelio kariuomenės operacija yra „patvirtinta aukščiausiu lygiu“.Pareigūnas teigė, kad iki šiol buvo atakuota apie 5 tūkst. „Hamas“ taikinių.Per oro antskrydžius Gazos Ruože iki šiol žuvo mažiausiai 3 tūkst. palestiniečių, o šalis susiduria su vis didėjančia humanitarine krize.

Netanyahu: „Hamas“ yra naujieji naciaiIzraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu pareiškė, kad „Hamas“ yra atsakingas už civilių Gazos Ruože, įskaitant Izraelio įkaitus ir palestiniečius, saugumą, skelbia BBC.Kalbėdamas bendroje spaudos konferencijoje su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu, B. Netanyahu paragino pasaulį nugalėti „Hamas“.„Hamas“ yra naujieji naciai. „Hamas“ yra ISIS, kai kuriais atvejais blogesnė už ISIS. Ir kaip pasaulis susivienijo, kad nugalėtų nacius, kaip pasaulis susivienijo, kad nugalėtų ISIS, taip pasaulis turi susivienyti aplink Izraelį, kad nugalėtų „Hamas“. Tai yra Irano, „Hezbollah“ ir „Hamas“ blogio ašies dalis“, – sakė B. Netanyahu.„Jų tikslas, atviras tikslas, yra sunaikinti Izraelio valstybę. Atviras „Hamas“ tikslas – nužudyti kuo daugiau žydų, ir vienintelis skirtumas yra tas, kad jie nužudytų kiekvieną iš mūsų, jei tik galėtų“, – sakė Izraelio ministras pirmininkas.„Jie tiesiog neturi galimybių, bet jie nužudė 1 300 civilių gyventojų, o tai pagal Amerikos standartus prilygsta daugeliui, daugeliui, daugeliui Rugsėjo 11-osios išpuolių. Taigi akivaizdu, kad turime imtis veiksmų, kad nugalėtume „Hamas“ ir užtikrintume, kad kas nors panašaus nepasikartotų. Tačiau tai ne tik mūsų kova, tai mūsų bendra kova“, – sakė B. Netanyahu.

Šeši žmonės žuvo per antskrydį prieš JT agentūros mokyklą GazojePer Izraelio oro antskrydį prieš Jungtinių Tautų pagalbos agentūros UNRWA mokyklą Gazos Ruože žuvo šeši žmonės, skelbia „Sky News“.Organizacija pranešė, kad dar dešimtys žmonių, įskaitant UNRWA darbuotojus, buvo sužeisti, o mokyklai al-Maghazi pabėgėlių stovykloje padaryta „didelė struktūrinė žala“.„Tikėtina, kad skaičiai gali būti didesni“, – sakoma UNRWA pareiškime.Mokykloje prieglobstį rado apie 4 000 žmonių, teigė ji.Agentūra šį išpuolį pavadino „pasipiktinimą keliančiu“ ir rodančiu „šiurkštų civilių gyventojų gyvybių nepaisymą“. „Gazoje nebėra saugios vietos, net UNRWA patalpose“.https://twitter.com/UNRWA/status/1714174338268860515

„Hamas“ vyriausybė: per Izraelio oro antskrydžius žuvo 940 vaikųNuo spalio 7 d. per Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože žuvo mažiausiai 940 vaikų, pranešė „Hamas“ vyriausybės žiniasklaidos biuras, skelbia „Sky News“.Ji taip pat nurodė, kad žuvo 1032 moterys.Anksčiau Palestinos sveikatos apsaugos ministerija teigė, kad Gazoje žuvo mažiausiai 3 000 žmonių ir dar 12 500 buvo sužeisti.

Izraelio gynybos pajėgų vadas: karas bus sunkus ir ilgasIzraelio generalinio štabo viršininkas parašė laišką Izraelio gynybos pajėgų (IDF) kareiviams ir vadams, kuriame sako, kad Izraelis „nugalės“ konflikte, skelbia „Sky News“.Herzi Halevi teigė, kad „patyrėme sunkų smūgį ir esame už tai atsakingi“, tačiau „iniciatyva yra mūsų rankose“.„Kiekvienas iš jūsų turi savo vaidmenį sprendžiant iššūkius, su kuriais susidursime ateityje. Karas bus sunkus ir ilgas, o IDF nugalės“, – rašė jis.Jis pagerbė Izraelio karius ir civilius, kurie kovojo prieš „Hamas“ per jų plataus masto reidus į pietų Izraelio miestus, sakydamas, kad „jie sumokėjo savo gyvybėmis“, bet nebus pamiršti.„Izraelio žmonės ir anksčiau yra susidūrę su sunkumais... Mūsų jėga, ryžtas ir vienybė nugalės ir šiame istorijos skyriuje“, – sakė A. Halevi.

Izraelio ligoninėse tebėra 344 „Hamas“ išpuolių aukosIš viso po praėjusią savaitę „Hamas“ kovotojų įvykdytų išpuolių ligoninėse tebegydomi 344 žmonės, pranešė Izraelio sveikatos apsaugos ministerija, skelbia BBC.Šį rytą ministerija pranešė, kad 82 žmonių būklė yra sunki, 194 – vidutinio sunkumo ir 68 – lengvos būklės.Pranešama, kad iš viso po išpuolių į ligoninę paguldyti 4 229 žmonės.

Bidenui – raginimai įvesti sankcijas Iranui už „Hamas“ rėmimąDviejų partijų grupė, kurią sudaro 113 JAV Kongreso įstatymų leidėjų, ragina Joe Bideno administraciją patraukti Iraną atsakomybėn už jo vaidmenį remiant „Hamas“ grupuotę, teigiama laiške, kurį gavo CNN.Laiške, kurį pasirašė 63 demokratai ir 50 respublikonų, prezidentas J. Bidenas raginamas „imtis visų būtinų priemonių, kad būtų nutraukti Irano finansavimo šaltiniai“.„Tai apima maksimalų visų JAV sankcijų laikymąsi ir visų veiksmų, kad būtų sustabdyta Irano prekyba nafta su Kinija, iš kurios šiuo metu gaunama 150 mln. dolerių pajamų per dieną“, – rašoma laiške.Kongresmenai pažymi, kad pagal Bendro visapusiško veiksmų plano sąlygas spalio 18 d. baigiasi JT balistinių raketų sankcijų galiojimas.„Negalima leisti, kad taip atsitiktų. Raginame Jūsų administraciją kartu su mūsų sąjungininkais Europoje nedelsiant įvesti atsakomąsias sankcijas Iranui JT Saugumo Taryboje“, – sakoma laiške. – JAV taip pat turėtų daryti didelį spaudimą Katarui ir Turkijai, kad jos nutrauktų paramą „Hamas“ ir išsiųstų iš šalies „Hamas“ vadovybę, kurią jos priima.“

Izraelio žvalgybos vadas: mes neįvykdėme savo svarbiausios misijosIzraelio karinės žvalgybos vadovas Aharonas Haliva prisiėmė asmeninę atsakomybę dėl pražūtingo „Hamas“ įvykdyto Izraelio užpuolimo.„Karas prasidėjo nuo žvalgybos nesėkmės“, – sakoma A. Halivos laiške kariams, antradienį pranešė šaltiniai kariuomenėje.Jo vadovaujama žvalgybos tarnyba nesugebėjo perspėti apie „Hamas“ rengiamą teroro aktą, sakoma laiške. „Neįvykdėme savo svarbiausios užduoties ir aš, kaip karinės žvalgybos vadovas, prisiimu visą atsakomybę už nesėkmę“.A. Haliva įsakė pradėti nuodugnų tyrimą ir tik po jo bus padarytos išvados. „Tačiau kol kas turime tik vieną užduotį – duoti atkirtį ir laimėti karą!“.Atsakomybę už nesėkmę pirmadienį taip pat prisiėmė vidaus žvalgybos tarnybos „Shin Bet“ vadovas Ronenas Baras. Jis taip pat paskelbė apie tyrimą ir pabrėžė, kad dabar vyksta karas.Daugelis kritikuoja tai, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu dar neprisiėmė atsakomybės, nors užima aukščiausias pareigas vyriausybėje.

Nužudytų palestiniečių skaičius išaugo iki 3 tūkst.Palestinos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė naujausią informaciją apie padėtį Gazoje. Ji pranešė, kad žuvusių žmonių skaičius regione išaugo iki mažiausiai 3 tūkst., skelbia „Sky News“. Taip pat priduriama, kad apie 12 500 žmonių buvo sužeisti. Vakarų Krante žuvo 61 žmogus ir 1250 buvo sužeisti, teigė ministerija.

JT įspėja Izraelį dėl galimų karo nusikaltimųJungtinės Tautos dar kartą paprašė humanitarinių organizacijų leisti patekti į Gazos Ruožą ir perspėjo dėl galimų karo nusikaltimų, skelbia BBC.JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovė spaudai Ravina Shamdasani sakė, kad organizacija susirūpinusi, jog Izraelio kariuomenės reikalavimas palestiniečiams persikelti iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietus gali reikšti „prievartinį civilių gyventojų perkėlimą – tai yra tarptautinės teisės pažeidimas“.Savo pareiškime P. Shamdasani pridūrė, kad išpuoliai prieš civilius gyventojus, bandančius palikti šiaurinę Gazos dalį, turėtų būti nepriklausomai ištirti.Ji taip pat paragino „nedelsiant ir besąlygiškai“ paleisti visus Izraelio įkaitus.Įtariamus karo nusikaltimus konflikto metu gali teisti Tarptautinis baudžiamasis teismas. Tačiau Izraelis šiame teisme nedalyvauja ir nėra ratifikavęs Romos statuto.Nepaisant to, 2021 m. TBT vyriausioji prokurorė Fatou Bensouda pradėjo oficialų tyrimą dėl įtariamų karo nusikaltimų Palestinos teritorijose.Tyrime nagrinėjami įvykiai nuo 2014 m. Vakarų Krante, Rytų Jeruzalėje ir Gazos Ruože. Teismas nusprendė, kad gali ten vykdyti savo jurisdikciją.

Žuvo „Hamas“ aukšto rango ginkluotasis vadasŽuvo „Hamas“ aukšto rango ginkluotasis vadas, pranešė kovotojų grupuotė, skelbia „Sky News“. Aymanas Nofalas žuvo per Izraelio oro antskrydį Gazos Ruože. Jis buvo Generalinės karinės tarybos narys ir „Hamas“ ginkluotojo sparno „al-Qassam“ grupuočių centrinės grupuotės vadas, rašoma „Telegram“ kanale. Jis „žuvo per barbarišką sionistų bombardavimą, kurio taikinys buvo Bureijo stovykla Gazos Ruožo centrinėje dalyje“, – pridūrė grupuotė.

Keturi žmonės žuvo per Izraelio ataką LibanePer Izraelio apšaudymą Libano pietuose žuvo keturi žmonės, pranešė šalies saugumo šaltiniai, skelbia „Sky News“. Pasak jų, apšaudymas įvyko netoli Alma al-Šaabo kaimo. Daugiau informacijos kol kas nepateikiama.

Pentagonas: 2000 JAV karių pasirengę dislokavimui į Artimuosius RytusAntradienį Pentagonas pranešė, kad reaguodama į aštrėjantį Izraelio ir „Hamas“ konfliktą Gazos Ruože JAV kariuomenė pasirengusi dislokuoti 2 000 karių.JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas paskelbė darbuotojams ir įvairiems daliniams „padidintą parengtį rengiantis dislokavimo įsakymui“, kad būtų galima „greitai reaguoti į besikeičiančią saugumo aplinką Artimuosiuose Rytuose“, sakoma Pentagono pranešime.Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby sakė, kad karių pasirengimas dislokavimui „iš tikrųjų yra atgrasymo signalas“. „Mes nenorime, kad šis konfliktas paaštrėtų ir išsiplėstų“, – CNN sakė J. Kirby. „Nėra planų ar ketinimų pasiųsti JAV karius dalyvauti sausumos kovose Izraelyje“, – sakė jis.To imamasi prezidentui Joe Bidenui trečiadienį vykstant į Izraelį pareikšti Vašingtono paramą artimai sąjungininkei. Tačiau J. Bidenas taip pat tikisi neleisti, kad karas Gazoje paaštrėtų ir peraugtų į platesnį konfliktą Artimuosiuose Rytuose.Pasak J. Kirby, kol kas Baltieji rūmai nemato ženklų, kad Iranas labiau įsitrauktų į konfliktą, „tik retoriką“.Izraelis paskelbė karą „Hamas“, kai palestiniečių islamistų grupuotė spalio 7 d. prasiveržė per stipriai įtvirtintą Gazos Ruožo sieną, nužudė daugiau nei 1 400 žmonių, daugiausia civilių, ir paėmė įkaitais mažiausiai 199 žmones. Izraelis atsakė oro antskrydžiais, užblokavo Gazos Ruožą ir dislokavo dešimtis tūkstančių karių prie sienos rengdamasis sausumos puolimui.Jungtinės Amerikos Valstijos jau dislokavo regione du lėktuvnešius, „kad atgrasytų Izraeliui priešiškus veiksmus“, praėjusią savaitę sakė L. Austinas.JAV žiniasklaida pranešė, kad dislokavimui pasirengę kariai atliks pagalbinius vaidmenis, pavyzdžiui, teiks medicinos pagalbą, išminuos sprogmenis.

IDF: iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies evakuota per 600 tūkst. žmoniųIzraelio gynybos pajėgų atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Jonathanas Conricusas antradienį pranešė, kad iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietus evakuota daugiau kaip 600 tūkst. palestiniečių. J. Conricusas pridūrė, kad dar keli šimtai tūkstančių civilių turi išvykti, skelbia BBC.„Manau, kad kuo daugiau laiko praeina, tuo daugiau žmonių supranta, kad tai yra geriausia išeitis, jei jie nori išlikti saugūs“, – sakė jis.J. Conricusas taip pat apkaltino „Hamas“, kad ji neleidžia evakuotis civiliams gyventojams ir naudoja juos kaip gyvuosius skydus.Pats Izraelis evakavo piliečius iš 20 vietovių šiaurėje, sakė J. Conricusas ir pridūrė, kad šios priemonės buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad civiliai gyventojai neatsidurtų mūšio lauke.Pirmadienį IDF paskelbė apie planus evakuoti 28 gyvenvietes, esančias maždaug 2 km pločio juostoje prie sienos su Libanu.

Gazos ligoninė iš dalies uždaroma dėl degalų trūkumoGazos Ruožo ligoninė buvo priversta iš dalies užsidaryti dėl degalų trūkumo, pranešė regiono sveikatos apsaugos ministerija, skelbia „Sky News“. Turkijos draugystės ligoninė, kurioje veikia vienintelis regione onkologijos skyrius, nutrauks „didelę dalį savo paslaugų“, sakoma jos generalinio direktoriaus Sobhi Skiko pareiškime. Jis pridūrė, kad likusi ligoninės dalis bus uždaryta „ne vėliau kaip per 48 valandas“. Anksčiau šiandien JT Palestinos pabėgėlių agentūra UNRWA įspėjo, kad visose Gazos ligoninėse per 24 valandas baigsis degalai. Sveikatos priežiūros įstaigos jau dabar naudojasi atsarginiais generatoriais, o elektros energijos tiekimo nutraukimas sukeltų pavojų tūkstančių pacientų gyvybei.

Žiniasklaida: nužudytas už Rafos perėją atsakingas direktoriusPasak regiono valdymo administracijos, generolas majoras Fouadas Abu Butihanas buvo nužudytas Gazos Ruože, paskelbė JAV televizija NBC, remdamasi arabų žiniasklaidos pranešimais. Pranešimuose teigiama, kad jis žuvo po to, kai Izraelio smūgiai pataikė į jo namus, tačiau tai nebuvo patvirtinta. Anksčiau Izraelis teigė, kad vykdo karinius smūgius prieš „Hamas“ kovotojų aktyvistus Rafaho mieste.Generolas majoras F. Abu Butihanas yra Gazos Ruožo sienų ir sienos perėjimo punktų, kuriems priklauso ir Rafos perėjimo punktas į Egiptą, vadovas. Šimtai žmonių jau kelias dienas laukia, kad galėtų išvykti iš Gazos Ruožo per Rafos perėją, nes ji turėjo būti atidaryta pirmadienį ryte.JAV ir kitos šalys darė diplomatinį spaudimą, kad perėja būtų atidaryta pagalbai teikti ir kad iš jos būtų galima išvežti dvigubos pilietybės ir užsienio šalių piliečius.Tačiau perėja liko uždaryta, o Izraelis ir „Hamas“ teigia, kad paliaubų nėra.

Izraeliui – dar vienas Irano įspėjimasIrano revoliucinės gvardijos vado pavaduotojas perspėjo Izraelį, kad jei jo „žiaurumai“ Gazos Ruože nesiliaus, jo laukia „dar viena smūginė banga“, skelbia valstybinė žiniasklaida, informuoja „Sky News“.„Pasipriešinimo fronto smūgiai prieš sionistinius režimus tęsis tol, kol šis „vėžinis auglys“ bus išnaikintas iš pasaulio žemėlapio“, – naujienų agentūra „Fars News Agency“ pranešė Ali Fadavi žodžius. „Jei Izraelis nenutrauks žiaurumų Gazos Ruože, laukia dar viena smūginė banga“, – sakė jis.

Izraelio kariuomenė užsiminė apie „kitokią operaciją“ Gazos RuožeIzraelio ginkluotųjų pajėgų atstovų teigimu, besirengiant „kitiems etapams kare“ su Palestinos ekstremistų organizacija „Hamas“ Gazos Ruože, yra svarstomos ir kitos galimybės, ne tik puolimas sausuma.„Visi kalba apie sausumos puolimą, tačiau tai gali būti ir kitokia operacija,“ – antradienį sakė Izraelio armijos atstovas Richardas Hechtas, tačiau daugiau informacijos jis nepateikė.Ekspertai perspėjo dėl sunkių mūšių sąlygų ir galimai didelių abejų pusių nuostolių, jeigu tankiai apgyvendintame ir „Hamas“ kontroliuojamame Gazos Ruože vyktų sausumos puolimas.Islamistų karinius pajėgumus sunaikinti ir jų valdžią nuversti Izraelis siekia po to, kai šios grupuotės smogikai spalio 7 d. Izraelio pietuose įvykdė keletą daug aukų pareikalavusių teroro išpuolių.Be atsakomųjų Gazos antskrydžių, Izraelio kariuomenė taip pat šalia pakrantės ruožo sienos sutelkė savo pajėgas ir karinę techniką.

Izraelis: humanitarinių paliaubų Gazos kare kol kas nėraIzraelio kariuomenės atstovas antradienį patvirtino, kad kare prieš Gazos Ruožą kontroliuojantį teroristinį „Hamas“ judėjimą kol kas humanitarinių paliaubų nėra. Rafos pasienio perėja su Egiptu ir toliau lieka uždaryta, žurnalistams sakė karinis atstovas Richardas Hechtas.JAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas prieš tai per pokalbius Izraelyje ir arabų šalyse, be kita ko, pasisakė už tai, kad būtų sudarytos galimybės gyventojams Gazos Ruože gauti humanitarinę pagalbą.Izraelio pajėgos tuo tarpu teigia, kad Gazos Ruože nebūtinai bus surengta antžeminė operacija. „Mes rengiamės kitiems karo etapams, – sakė karinis atstovas. – Kol kas nepranešėme, kas tai bus. Visi kalba apie sausumos operaciją. Tačiau tai gali būti ir kas kita“.

JT agentūra perspėja, kad Gazoje baigiasi atsargosJungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūra Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) antradienį perspėjo, kad Gazos Ruože baigiasi jos turimos atsargos.„Būtent todėl tiesiog būtina nedelsiant pristatyti į Gazą reikalingas atsargas,“ – agentūrai dpa teigė UNRWA komunikacijos vadovė Juliette Touma.Ji pridūrė, kad per pastarąsias dešimt dienų UNRWA negalėjo įvežti į Gazą jokių išteklių.„Laikas eina,“ – perspėjo Touma.

Rusija perspėjo Izraelį dėl sausumos puolimo GazojeRusija perspėjo Izraelį dėl pastarojo ketinimų sausuma pulti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože.Kaip praneša Rusijos valstybės kontroliuojama žiniasklaida, antradienį Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, jog egzistuoja grėsmė, kad konfliktas Vidurio Rytuose gali plisti ir tai turės „baisių pasekmių visam regionu“ ir sukels dar didesnę humanitarinę katastrofą.D. Peskovas taip kalbėjo būdamas Pekine, kur prezidentas Vladimiras Putinas lankosi su dviejų dienų vizitu.Kremliaus teigimu, padėtį Vidurio Rytuose su Kinijos partijos ir valstybės vadovu Xi Jinpingu aptarti V. Putinas ketina pertraukų tarp Juostos ir kelių forumo renginių metu.Pirmadienį V. Putinas telefonu asmeniškai kalbėjosi su keletu iš Vidurio Rytų šalių lyderių, tarp jų – Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu. Kremliaus vadovas, kuris pats yra pradėjęs pragaištingą karą Ukrainoje, paprašė paskelbti paliaubas civiliams apsaugoti.D. Peskovas dar kartą patvirtino, kad M. Abbaso laukiama atvykstant Maskvoje, nors tiksli vizito data nėra nustatyta. Rusija ragina sukurti nepriklausomą Palestinos valstybę, tuo pačiu suteikiant saugumo garantijų Izraeliui. D. Peskovas pabrėžė, kad Izraelio gyventojai turi gyventi taikiai, tačiau paminėjo, kad šiuo metu svarbiausias uždavinys yra baigti karą Vidurio Rytuose.

IDF: būsimas Gazos Ruožo statusas – nusimatančių diskusijų objektasPasibaigus planuotai Izraelio atakai, Gazos Ruožo statusas taps globaliu, tarptautinio lygmens diskusijų klausimu, antradienį pareiškė Izraėlio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai, praneša „Reuters“.„Operacijos, kaip teko matyti, baigiasi įvairiai“, – pasakė admirolas Danielis Hagari į spaudos konferenciją susirinkusiems žurnalistams, atsakydamas į klausimą, ar Izraelis galų gale okupuos Gazos Ruožo teritoriją.„Kabinetas irgi svarsto, kaip viskas galėtų atrodyti. Bet klausimas dėl situacijos tame regione yra ir globalus“, – nurodė jis.Gazos Ruožas, lygiai kaip okupuotas Vakarų Krantas, yra Palestinos teritorijų dalis.

Šeštadienį Egipte vyks viršūnių susitikimas Izraelio ir Palestinos konfliktui aptartiTurkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas antradienį pareiškė, kad Egipte šeštadienį vyks valstybių lyderių viršūnių susitikimas, skirtas aptarti Izraelio ir Palestinos konfliktą.

Gazoje žuvo 2800 žmoniųPasak Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūno, Gazos ruože žuvo mažiausiai 2 800 žmonių, o dar 11 000 buvo sužeisti.Teritorijoje įvyko 115 išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas, pranešė JT agentūra.Atstovas sakė, kad PSO šiandien surengs derybas Egipte, siekdama įtikinti sprendimus priimančius asmenis kuo greičiau leisti pagalbą per Rafaho sienos kirtimo punktą.

Izraelio rezervistai nežino, kas jų laukia karo su „Hamas“ frontePo Izraelio rezervisto Amiro šalmu blizga auskaras – vaikinas teigia esąs kairiųjų pažiūrų ir pasisako už taiką, tačiau dabar Gazos Ruože esančius pastatus jam tenka stebėti pro ginklo taikiklį.„Būdamas čia, jautiesi atitrūkęs nuo tikrovės,“ – pasakoja Amiras, vienas iš daugiau nei 360 000 Izraelio rezervistų, pašauktų į karą su Gazoje esančiais grupuotės „Hamas“ smogikais.Vieną dieną tokie, kaip Amiras – civiliai, kitą jie jau kariai.Maskuotės slepiamas ir kartu su būriu dislokuotas vos už pusantro kilometro nuo Palestinos srities, Amiras atsisakė atskleisti savo pavardę – tokie kariuomenės nurodymai. Vaikinas karo tarnybą baigė 2014 m., iškart po vieno iš praėjusių Izraelio karų su smogikais iš Gazos pabaigos.Jis romiai pasakė vis dar patiriantis „sielvartą ir traumą“ po ano konflikto ir, nepaisant kasmetinių pratybų, jis „nesitikėjo“, kad po devynerių metų vėl bus pašauktas kovoti.„Niekas neturėtų atsidurti tokioje padėtyje,“ – kalbėjo jis, rankose laikydamas ginklą.„Taip ir neišmokau juo naudotis, bet tikiuosi, kad ir neprireiks,“ – atsiduso jis.Už jo nugaros bazines taktinio judėjimo ir nebylios komunikacijos naudojant rankų ženklus pratybas atlieka jo būrys – grupė rezervistų, kurie dar neseniai visai nepažinojo vienas kito.Daugelis privalomąją karinę tarnybą atlikusių izraeliečių įtraukiami į rezervus, kol jiems sukaks 40 m.Amiro būryje, kaip ir daugelyje kitų būrių visame Izraelyje, yra vyresnio amžiaus savanorių, nusprendusių grįžti į tarnybą po to, kai spalio 7 d. Palestinos grupuotei „Hamas“ priklausantiems smogikams pralaužus sukarintą sienos su Gazos Ruožu užkardą ir užpuolus pietinį Izraelio regioną, prasidėjo karas.Smogikai nušovė, mirtinai subadė ir sudegino daugiau nei 1 400 žmonių, kurių dauguma buvo civiliai.Izraelis ruošiasi Gazos Ruožo invazijai sausuma, tačiau jau keletą dienų tūkstančiais sviedinių bombarduoja pajūrio ruože esančius taikinius, su žeme sulygindamas ištisus miestų rajonus – tokių antskrydžių metu jau žuvo ne mažiau nei 2 750 žmonių, dauguma jų – eiliniai palestiniečiai.Izraelio rezervistai papildo 169 500 pagal sutartį tarnaujančių tiek privalomosios tarnybos, tiek karjeros karių pajėgas.Tikras siaubas24 metų Elia – rezervo karė ir medikė, uniformos nevilkėjusi jau ketverius metus.Prancūzijos ir Izraelio pilietybę turinčią ir startuolyje dirbančią merginą žinia apie tai, kad yra pašaukta tarnauti, pasiekė Tailando paplūdimyje.„Tai – tikras siaubas net ir mums. Žinoma, klausiu savęs, ką čia darau, tačiau taip jau yra. Tokia mūsų pareiga,“ – agentūrai AFP pasakojo mergina su mediko krepšiu ant pečių.Kariuomenė pranešė, kad nuo praėjusios savaitės kovose žuvo ne mažiau nei 258 Izraelio kariai.Sustojus pailsėti Beit Kamoje, vienoje iš paskutinių stotelių prieš pasiekiant Gazą, civiliai tampa kariais. Vaizdas – spalvingas ir tikrai ne pagal statutą: iš po šalmų styro suveltos kasos, matyti madingų barzdelių, neįprastos formos akinių, kai kas dėvi kabančias plačias kelnes, avi turistinius batus.Nors kariuomenės aprangos kodas yra itin griežtas, o kariai baudžiami vien už tai, kad dėvi ne tos spalvos kojines ar ne tos tekstūros gumą plaukams surišti, rezervistai „atvyksta tokie, kokie stovi“, agentūrai AFP aiškino netoli Gazos tarnaujantis karo policijos pareigūnas.Izraelyje, kad iš civilio taptum kariškiu, užtenka gauti trumpąją žinutę ar telefono skambutį.Nuo spalio 7 d. rezervistai ir kiti izraeliečiai namo grąžinami užsakomaisiais skrydžiais, tuo tikslu rezervuojant visą lėktuvą.Mobilizacijos apimtys matyti pažvelgus į du kilometrus besitęsiančią palei kelią, kuris veda pro vieną iš didžiausių šalies bazių netoli Jeruzalės, išrikiuotų automobilių eilę.Norint paremti artimuosius, namuose gausiai dalinamos dovanos – maistas, įranga, turistinis inventorius, kariai gali netgi nemokamai apsikirpti. Tačiau pernelyg uoliems rėmėjams kariuomenė primena, kad taktines ar kovos priemones parūpins ji pati.

Per Izraelio antskrydžius Gazos ruože žuvo mažiausiai 17 JT darbuotojųMažiausiai 17 Jungtinių Tautų pagalbos agentūros Gazoje (UNRWA) darbuotojų žuvo per Izraelio antskrydžius nuo spalio 7 d., sakoma agentūros antradienį paskelbtame pranešime.UNRWA nurodė, kad Izraelio oro antskrydžiai tęsėsi Khan Younis ir kitose pietinėse anklavo srityse.

Per „Hamas“ atakas žuvo 13 metų britėJaunesnioji iš dviejų britų seserų, kurios buvo paskelbtos dingusiomis, žuvo per „Hamas“ išpuolius, pranešė BBC.Šeimos nariai pranešė transliuotojui, kad dabar patvirtinta, kad 13 metų Yahel buvo nužudyta kartu su savo motina Lianne, o jos sesuo Noiya (16) ir tėvas vis dar dingę.Jie dingo po to, kai „Hamas“ teroristai įsiveržė į jų namus Be'eri kibuce.

Jordanijos karalius: nei Jordanijoje, nei Egipte neturi būti pabėgėlių iš PalestinosJordanijos karalius Abdullah antradienį perspėjo nebandyti stumti palestiniečių pabėgėlių į Egiptą ar Jordaniją ir pridūrė, kad humanitarinė padėtis turi būti sprendžiama Gazos ruože ir Vakarų Krante.„Tai yra raudona linija <...>. Jokių pabėgėlių Jordanijoje, jokių pabėgėlių Egipte“, – sakė karalius per spaudos konferenciją po susitikimo su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu Berlyne, praneša „Reuters“.Per bendrą spaudos konferenciją Scholzas paragino užkirsti kelią eskalacijai Artimuosiuose Rytuose ir pasakė: „Aiškiai įspėju „Hezbollah“ ir Iraną nesikišti į konfliktą“.

JT Saugumo Taryba atmetė Rusijos rezoliuciją dėl karo tarp Izraelio ir „Hamas“Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba atmetė Rusijos pateiktą rezoliucijos projektą dėl karo tarp Izraelio ir „Hamas“. Per posėdį pirmadienio vakarą už rezoliuciją balsavo tik penkios šalys, įskaitant Rusiją ir Kiniją. Nuolatinės narės – JAV, Prancūzija ir Didžioji Britanija, taip pat Japonija buvo prieš. Brazilija, kuri šiuo metu pirmininkauja aukščiausiai JT institucijai, bei dar penkios šalys susilaikė.Rusija penktadienį pateiktame savo rezoliucijos projekte reikalavo skubių „humanitarinių paliaubų“ ir „nekliudomo“ humanitarinio patekimo į Gazos Ruožą. Projekte griežtai smerkiamas smurtas ir kariniai veiksmai prieš civilius bei „bet kokie teroro aktai“. Tačiau teroristinė „Hamas“ organizacija dokumente tiesiogiai neminima.Diplomatų duomenimis, antradienio vakarą (vietos laiku) bus balsuojama dėl Brazilijos pateikto rezoliucijos projekto. Jame aiškiai smerkiami „bjaurūs“ grupuotės „Hamas“ teroristiniai išpuoliai.Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia pirmadienį sakė, kad, nepaisant to, kad Maskvos rezoliucija nebuvo priimta, ji padėjo pradėti „plačias diskusijas Saugumo Taryboje šie tema“. Britų ambasadorė JT Barbara Woodward tuo tarpu kaltino Rusiją rimtai nemėginus siekti konsensuso. „Mes negalime paremti rezoliucijos, kurioje nėra smerkiami „Hamas“ teroristiniai išpuoliai“, – sakė ji.Izraelio ambasadorius JT Giladas Erdanas paragino Saugumo Tarybą „paremti kovą už civilizaciją“ ir „įvardyti „Hamas“ žudikiška teroristine organizacija, kokia ji ir yra“.Palestiniečių ambasadorius Rijadas Mansuras pareikalavo pasmerkti Izraelio atakas Gazos Ruože. „Tai, kas vyksta Gazoje, nėra karinė operacija, – teigė jis. – Tai nekaltų žmonių žudynės“.

ES vadovai tarsis dėl Izraelio ir „Hamas“ konfliktoEuropos Sąjungos lyderiai antradienį surengs vaizdo konferenciją aptarti tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“ įsiplieskusį konfliktą, kurio metu per pastarąsias 10 dienų žuvo daugiau nei 4 000 žmonių.Kaip iki susitikimo nurodė Europos Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis, ES viršūnių susitikime daugiausiai dėmesio bus skiriama aptarti tolesnius bloko veiksmus kaip išvengti konflikto eskalavimo visame regione, taip pat konflikto pasekmes bloko saugumui.Taip pat bus kalbama apie humanitarinę pagalbą civiliams ir dėl Izraelio paskelbto nurodymo gyventojams evakuotis iš šiaurinės Gazos dalies bei gręsiančio puolimo regione galinčią prasidėti didelio masto migraciją.ES „visuomet buvo ir turi būti tvirtu taikos ir tarptautinės teisės gynėja,“ – teigė Ch. Michelis.Šiam pasitarimui daugiau konteksto suteiks ir tai, kad keletas ES piliečių vis dar yra laikomi grupuotės „Hamas“ įkaitais.Sekmadienį paskelbtame bendrame pranešime ES vadovai pareikalavo „grupuotės „Hamas“ tuojau pat ir be jokių sąlygų paleisti visus įkaitus“.Jie pasmerkė „„Hamas“ ir jos žiaurias ir aukų nesirenkant visame Izraelyje vykdomas atakas bei giliai [gailėjosi] prarastų gyvybių“.Vadovai taip pat pabrėžė „Izraelio teisę gintis pagal humanitarinės ir tarptautinės teisės normas“.Bendras pranešimas pasirodė po to, kai Europos Komisija pirma paskelbė laikinai sustabdanti visas palestiniečiams skirtas išmokas, o po keleto valstybių narių pareikštos kritikos patikslino, kad humanitarinė pagalba vis tik bus teikiama, o jos apimtys didinamos.

Per naujus antskrydžius Gazoje žuvo 49 žmonėsPer naujus Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože, palestiniečių duomenimis, naktį į antradienį žuvo mažiausiai 49 žmonės. Smogta gyvenamiesiems namams Chan Junyje ir Rafoje, pranešė Vidaus reikalų ministerija teroristinės „Hamas“ organizacijos kontroliuojamame Gazos Ruože, informuoja agentūra „Reuters“.

Gazos Ruožo šiaurėje vis dar likę šimtai tūkstančių palestiniečiųIzraelio kariuomenės duomenimis, šimtai tūkstančių palestiniečių Gazos Ruože vis dar nepaiso raginimų evakuotis. Iki antradienio nakties į pietinę teritorijos dalį pasitraukė kiek daugiau nei 600 000 žmonių, antradienį sakė kariuomenės atstovas Jonathanas Conricusas.„Vis dar yra keli šimtai tūkstančių, kurie turėtų pasitraukti“, – pridūrė jis.Prieš tikėtiną sausumos operaciją prieš „Hamas“ teroristus Izraelis keliskart paragino gyventojus Gazos Ruožo šiaurėje evakuotis į pietinę dalį.

Pietų Korėjos kariuomenė: Šiaurės Korėja galėjo tiekti ginklus, naudotus per „Hamas“ ataką Pietų Korėjos kariuomenė teigia stebinti požymius, kad Šiaurės Korėja tiekė „Hamas“ ginklus, naudotus atakuojant Izraelį.„Mes ir toliau matome įrodymų, kad Šiaurės Korėja eksportuoja įvairius ginklus į Artimųjų Rytų šalis ir kovotojų grupes, įskaitant neseniai netoli sienos su Izraeliu aptiktus Šiaurės Korėjoje pagamintus 122 mm radialinius artilerijos sviedinius, kuriuos, kaip manoma, naudoja kovotojai, aktyviai remiantys „Hamas“, arba su „Hamas“ susiję kovotojai“, – per trumpą pranešimą šalies žurnalistams sakė karinis pareigūnas.Pareigūnas taip pat užsiminė, kad „Hamas“ motorizuotų parasparnių įsiveržimo taktika galėjo kilti Šiaurės Korėjoje, nurodydamas režimo sustiprintus oro infiltracijos mokymus naudojant parasparnius.

Humanitarinės pagalbos sunkvežimiai atkeliauja į Rafaho perėjąPasak liudininko ir Egipto saugumo šaltinių, prie Rafaho perėjos atvyko sunkvežimiai, gabenantys pagalbą Gazai.Pasak dviejų šaltinių, pagalbos siuntos laukia, kol atsidarys Gazos sienos pusė ir bus užtikrintas saugus judėjimas prieš įeinant į perėją.Apie 160 sunkvežimių vakar 60 km nuo pervažos Al-Arish mieste laukė, kol ji bus atidaryta.

„Hamas“ paskelbė pirmąjį vaizdo įrašą su Izraelyje pagrobta įkaite„Hamas“ teroristai pirmą kartą paviešino vaizdo įrašą su Izraelyje pagrobta ir į Gazos Ruožą išvežta įkaite. Pirmadienį išplatintame įraše matyti, kaip jaunai moteriai tvarstoma žaizda rankoje ir tada ji kalba tiesiai į kamerą. „Man 21 metai, esu iš Šohamo“, – sako mergina maždaug minutės trukmės įraše. Ji teigia šiuo metu esanti Gazos ligoninėje. „Prašau, kuo greičiau išgelbėkite mane“, – toliau sako izraelietė, kuri, anot žiniasklaidos, turi ir Prancūzijos pilietybę.Nėra aišku, kur, kada ir kokiomis aplinkybėmis įrašas darytas. Pasak žiniasklaidos, jauna moteris po „Hamas“ surengtų žudynių Pietų Izraelyje buvo užregistruota kaip dingusi be žinios.Izraelio kariuomenė „X“ tinkle patvirtino, kad įkaitė yra Mia, ją pagrobė „Hamas“. Įraše grupuotė esą mėgina pavaizduoti save kaip humanišką, ta čiau iš tikrųjų „Hamas“ yra teroristinė organizacija.„Hamas“ karinio sparno atstovas prieš tai pranešė, kad į Gazos Ruožą pagrobta nuo 200 iki 250 žmonių. 200 jų yra „Hamas“, likę – kitų radikalių grupuočių rankose, pareiškė atstovas. Jis pridūrė, kad „užsieniečiai yra ne belaisviai, o svečiai Gazoje“. Jie esą bus paleisti, „kai tik baigsis dabartinė situacija“. Anot atstovo, „Hamas“ siekia apsikeitimo belaisviais.

Izraelio kariai užkirto kelią bandymui slapta kirsti šalies sieną iš Libano pusės ir nukovė keturis asmenisAntradienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad, įtampai Izraelio ir Libano pasienyje didėjant, jos kariai nukovė keturis smogikus, mėginusius slapta kirsti šalies sieną iš Libano pusės.„Ką tik Izraelio gynybos pajėgų karių būrys pastebėjo operatyvinę teroristų grupę, mėginančią prasiskverbti pro apsauginę tvorą Libano pasienyje ir padėti sprogstamąjį užtaisą,“ – teigiama kariuomenės pranešime spaudai. „Keturi teroristai buvo nukauti.“Pirma kariuomenės atstovai yra pranešę, kad naktį atakuoti Libane esantys „teroristiniai“ organizacijos „Hezbollah“ objektai.Nuo karo, kurį sukėlė spalio 7 d. grupuotės „Hamas“ įvykdytas precedento neturintis išpuolis prieš Izraelį pradžios, susidūrimuose Izraelio ir Libano pasienyje Libano pusėje žuvo apie 10 žmonių. Dauguma jų buvo smogikai, tačiau tarp žuvusiųjų yra ir agentūros „Reuters“ žurnalistas bei du civiliai.Mažiausiai du žmonės žuvo Izraelio pusėje.Tarptautinė bendruomenė baiminasi, kad, Irano remiamai grupuotei „Hezbollah“ prisijungus prie savo sąjungininkės „Hamas“ šios kovoje prieš Izraelį, konflikte gali būti atidarytas antras frontas.Izraelis pradėjo evakuoti tūkstančius gyventojų iš 28 šiaurėje esančių vietovių.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas vyksta į Izraelį solidarumui parodytiAntradienį Vokietijos kancleris Olafas Scholzas vyksta į Izraelį, kad parodytų solidarumą po „Hamas“ iš Gazos Ruožo įvykdyto teroristinio išpuolio.„Labai svarbu, kad solidarumą vizito į Izraelį metu galėčiau pareikšti praktiškai,“ – pirmadienį viešėdamas Albanijos sostinėje Tiranoje kalbėjo O. Scholzas, pridurdamas, kad tai yra svarbu Izraelio valstybei ir žmonėms.O. Scholzas yra pirmasis vyriausybės vadovas, apsilankysiantis Izraelyje po prieš 10 dienų įvykdyto išpuolio. Planuojama, kad jis kalbėsis su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, po to lėktuvu skris į Egiptą, kur susitiks su šalies prezidentu Abdeliu Fattah al-Sissi.Vokietijos kancleris sakė norintis aptarti padėtį karo zonoje ir tai, kaip galima būtų užkirsti kelią tolesniam konflikto eskalavimui. „Beje, tai reiškia, kad konstruktyviai kalbėsime ir su daugeliu kitų šio regiono šalių. Tiesiog turime su visais nuolat kalbėtis ir užtikrinti tokią perspektyvą, kuri padėtų užkirsti kelią tokiam eskalavimui.“Numatoma, kad pokalbių metu daugiausiai dėmesio bus skiriama pastangoms išlaisvinti beveik 200 asmenų, kuriuos „Hamas“ laiko įkaitais ir tarp kurių yra keletas Vokietijos piliečių, ir užkirsti kelią konfliktui įsiplieksti visame regione.Be to, O. Scholzas turėtų pasiūlyti karinę paramą Izraeliui ir humanitarinę pagalbą Gazos gyventojams.„Grupuotės „Hamas“ įvykdyta ataka buvo neatsakingas ir siaubingų pasekmių turėjęs teroristinis išpuolis, kurio metu žuvo ir pažeminimą patyrė neįtikėtinai didelis žmonių skaičius. Todėl Izraelis turi visas teises gintis,“ – teigė O. Scholzas.Prieš išvykdamas O. Scholzas planuoja antradienio rytą Berlyne susitikti su Jordanijos karaliumi Abdullah II. Pastarosiomis dienomis jis Berlyne aptarė kylančią krizę su Kataro emyru Tamimu bin Hamadu Al Thani, šiuo klausimu telefonu kalbėjosi su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu.

Izraelio pajėgos praneša nukovusios „Hamas“ Šuros Tarybos vadovąIzraelio kariuomenė praneša per oro antskrydį Gazos Ruože nukovusi teroristinės „Hamas“ grupuotės Šuros Tarybos vadovą.Osama Mazinis buvo atsakingas už „Hamas“ kalinius ir vadovavo teroristinei veiklai prieš Izraelį, antradienio rytą pranešė Izraelio kariuomenė. Ji „Telegram“ tinkle paskelbė atakos vaizdo įrašą.Šuros Taryba renka „Hamas“ politinį biurą, kuris yra aukščiausia Gazos Ruožą kontroliuojančio „Hamas“ judėjimo sprendimų priėmimo institucija.

V. Putinas per pokalbį telefonu pasiūlė B. Netanyahu Rusijos paramą sprendžiant krizęRusijos prezidentas Vladimiras Putinas, oficialiais duomenimis, pasiūlė Izraelio premjerui Benyaminui Netanyahu pagalbą sprendžiant krizę.V. Putinas, be to, per pokalbį telefonu informavo B. Netanyahu apie prieš tai vykusius savo pokalbius su Artimųjų Rytų šalių lyderiais, kad „padėtų normalizuoti situaciją, kad būtų užkirstas kelias tolesnei smurto eskalacijai ir humanitarinei katastrofai Gazos Ruože“, pranešė Kremlius.V. Putinas per seriją pokalbių telefonu su Artimųjų Rytų šalių vadovais pareikalavo neatidėliotinų paliaubų humanitariniams tikslams, kad būtų aprūpinti civiliai gyventojai Gazos Ruože.Per pokalbius su Sirijos, Egipto, Irano ir palestiniečių prezidentais V. Putinas pareiškė susirūpinimą dėl dabartinės situacijos, sakoma toliau Kremliaus pranešime. Kartu V. Putinas, kurios daliniai jau 600 dienų kariauja su Ukraina, pasisakė prieš smurto naudojimą prieš civilius.Prezidentai, Kremliaus duomenimis, sutarė, kad „su visais konstruktyviai nusiteikusiais partneriais“ būtina siekti, kad smurtas greitai baigtųsi ir padėtis Artimuosiuose Rytuose stabilizuotųsi. Jie taip pat buvo vieningi, kad prie dabartinės krizės prisidėjo nutrūkęs taikos procesas.

Kariuomenė: apie pusė milijono Izraelio gyventojų perkelta šalies vidujePer 10 dienų nuo tada, kai „Hamas“ surengė kruviniausią išpuolį Izraelio istorijoje, buvo evakuota ir perkelta apie 500 000 šalies gyventojų, antradienį pranešė Izraelio kariuomenė.„Šiuo metu yra apie pusė milijono šalies viduje perkeltų izraeliečių“, – internetiniame brifinge sakė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai Jonathanas Conricusas.Jis nurodė, kad buvo evakuotos visos bendruomenės aplink Gazos Ruožą, taip pat daugiau kaip 20 bendruomenių palei Izraelio šiaurinę sieną su Libanu.Evakuacijos pradėtos po žiauraus netikėto „Hamas“ teroristų išpuolio, kai spalio 7 dieną jie prasiveržė pro stipriai įtvirtintą sieną ir nužudė daugiau kaip 1 400 žmonių, daugiausia civilių.Tai buvo baisiausias išpuolis per 75 metų šalies istoriją. Dėl nesiliaujančių Izraelio atsakomųjų antskrydžių Gazos Ruože buvo sulyginti su žeme ištisi kvartalai, žuvo mažiausiai 2 750 žmonių, dauguma jų – taip pat paprasti palestiniečiai.Daugiau kaip milijonas žmonių buvo priversti palikti savo namus tankiai apgyvendintoje Palestinos teritorijoje, nes Izraelis rengiasi plataus masto sausumo puolimui prieš „Hamas“.Daugelis žmonių iš Izraelio bendruomenių aplink Gazos Ruožą iš pradžių „evakavosi savo pačių iniciatyva“, sakė J. Conricusas, pridurdamas, kad vėliau „visos bendruomenės aplink Gazos Ruožą buvo evakuotos vyriausybės nurodymu“.„Nenorime, kad civiliai gyventojai būtų šalia mūšio zonos“, – sakė jis, pabrėždamas, kad „norime apsaugoti civilius gyventojus, visų pirma – mūsų, nuo siaubingų karo padarinių“.Izraelio kariuomenė taip pat evakuoja gyventojus, gyvenančius palei šiaurinę sieną su Libanu, didėjant įtampai dėl „Hezbollah“ kovotojų veiksmų.Sekmadienį per raketų atakas iš Libano žuvo vienas Izraelio civilis ir vienas karininkas, o Izraelio kariuomenė surengė atsakomuosius smūgius ir atakavo kovotojų grupuotės infrastruktūrą.

Bidenas lankysis IzraelyjeJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį lankysis Izraelyje, kur susitiks su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu.Prezidentas Bidenas dar kartą patvirtins solidarumą su Izraeliu, kai jis ruošiasi sausumos puolimui prieš „Hamas“ teroristus Gazoje, sakė valstybės sekretorius Antony Blinkenas.Savo vizitą į Izraelį J. Bidenas taip pat patvirtino „X“ socialiniame tinkle. Jis rašo vėliau keliausiantis į Jordaniją aptarti humanitarinius poreikius. „Susitiksiu su lyderiais ir aiškiai parodysiu, kad „Hamas“ negina palestiniečių apsisprendimo teisės“, – rašo JAV prezidentas. https://twitter.com/POTUS/status/1714090576076038360?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1714090576076038360%7Ctwgr%5E78c69ec276ca78a2cee8a50199b4709b7befa468%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-latest-updates-gaza-sky-news-live-blog-12978800

Izraelis smogė „Hezbollah“ taikiniams LibaneRemiantis Izraelio kariuomenės įrašu „X“ socialiniame tinkle, IDF naktį į antradienį atakavo „Hezbollah“ taikinius Libane.Izraelis jau evakavo miestus netoli savo šiaurinės sienos su Libanu, kur kariuomenė ne kartą apsikeitė ugnimi su Irano remiama grupuote.Anksčiau kalbėdamas ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu perspėjo Iraną ir „Hezbollah“: „Nebandykite mūsų šiaurėje. Nedarykite praeities klaidos. Šiandien kaina, kurią mokėsite, bus daug didesnė.“ Galvoje jis turėjo 2006 m. Izraelio karą su „Hezbollah“.

„Hamas“: Gazoje laikomi 200–250 įkaitų„Hamas“ karinio sparno atstovas sako, kad Gazoje yra „maždaug 200–250“ Izraelio belaisvių, praneša naujienų agentūra „Reuters“.„Hamas“ įrašytame vaizdo įraše teigė, kad turi „apie 200“ įkaitų, o likusius laiko „kitos ginkluotos grupuotės“.Grupė tvirtina, kad ji elgiasi su kaliniais pagal etiką ir humanitarinę teisę.Grupė teigė, kad turi belaisvių „kitų tautybių, kurie yra svečiai“ ir „paleis juos, kai leis aplinkybės“.BBC nepriklausomai nepatvirtino šių teiginių.„Hamas“ anksčiau teigė paslėpęs įkaitus „saugiose vietose ir tuneliuose“ Gazos ruože, bet grasino juos nužudyti, jei Izraelis be įspėjimo subombarduos civilių namus.

Raketos iš Gazos ruožo nukrito Sderote Izraelio Sderoto savivaldybė pranešė apie du raketų smūgius pietiniame mieste per naujausią ataką iš Gazos ruožo.Savivaldybė teigia, kad viena iš raketų rėžėsi į namą, tačiau šeimos nebuvo namuose.Pranešimų apie sužalojimus per naujausią ataką nėra.

Izraelio gynėjai Gazos ruožo pasienio zoną tyrinėja nuo spalio 7-osios Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sakė, kad kariuomenė vykdo paieškas abiejose Gazos sienos pusėse, ieškodama kūnų ir įrodymų, kurie galėtų padėti gauti daugiau informacijos apie dingusius izraeliečius ir užsieniečius per spalio 7 d. įvykdytą žmogžudišką „Hamas“ išpuolį.„Pajėgos ieško dingusių žmonių abiejose sienos pusėse, bando užbaigti pastangas surasti dingusiuosius. Mes nuskaitome visas įmanomas sritis“, – sakė D. Hagari.Jis patikino, kad didžiausias IDF prioritetas tebėra žudyti „Hamas“ teroristus, „ypač tuos, kurie dalyvavo siaubingoje atakoje“.Jis teigė, kad sausumos pajėgos vykdo intensyvias pratybas susirinkimų zonose prieš numatomą Izraelio sausumos puolimą Gazos ruože.Kalbant apie „Hezbollah“, D. Hagari teigė, kad pastaruoju metu Libano teroristinės grupuotės atakos prie šiaurinės sienos yra skirtos „nukreipti mūsų dėmesį nuo karo Gazoje“ pagal Irano nurodymus.Jis sakė, kad IDF gali vienu metu kovoti dviem frontais, jei reikia.D. Hagari pridūrė, kad IDF „visiškai koordinuoja veiklą su Jungtinėmis Valstijomis“, kurios išsiuntė du lėktuvnešius į Artimuosius Rytus.

Pentagonas dėl karo Izraelyje ruošia dislokuoti 2000 JAV kariųPentagonas išsiuntė įsakymus „pasirengti dislokuoti“ maždaug 2 000 JAV karių, kad jie būtų pasirengę reaguoti į Izraelio ir „Hamas“ karą, pranešė du JAV pareigūnai, su sąlyga, kad jie liktų anonimiški, kad aptartų dar nepaskelbtą sprendimą, skelbia AP.Kariai ketina atlikti įvairius paramos vaidmenis, pavyzdžiui, teikti papildomą medicininę pagalbą ar paramą sprogmenims, įskaitant papildomą apsaugą vartų perėjose, sako vienas iš pareigūnų.Jie nebus siunčiami į Izraelį, bet gali būti išsiųsti į regiono šalis, sako vienas iš pareigūnų.

Vienas iš „Hamas“ vadovų prisipažino: nežino, ar paimti įkaitai yra gyvi „Hamas“ politinių ir tarptautinių santykių vadovas Basemas Naimas „Sky News“ sakė nežinantis, ar įkaitais paimti 199 Izraelio civiliai vis dar gyvi.Kovingame interviu B. Naimas sakė, kad to „neįmanoma“ patikrinti, nes Gaza yra smarkiai bombarduojama.„Visiems tarpininkams pasakėme, kad esame pasirengę paleisti visus civilius įkaitus tuo metu, kai bus sustabdyta agresija prieš mūsų žmones“, – sakė jis „Sky News“ laidų vedėjui Markui Austinui.B. Naimas taip pat perspėjo, kad besitęsiantys Izraelio pajėgų bombardavimai gali kelti pavojų įkaitų gyvybėms – iki šiol žuvo devyni žmonės.Paklaustas, ar sutinka, kad „Hamas“ žudė Izraelio civilius siaubingu mastu, B. Naimas sakė, kad „nepriimtina“ ir „tikrai gėdinga“ diskutuoti apie tai, kas įvyko prieš savaitę, kai dabar „nužudyti ir išžudyti“ 3000 palestiniečių.Jis tęsė, kad „Hamas“ tikslas buvo „atsikratyti okupacijos ir atsikratyti dusinančios apgulties“ – pridūrė: „Karas pats savaime nėra tikslas“.

Blinkenas ir Netanyahu per susitikimą Tel Avive turėjo slėptis bunkeryje JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir Izraelio karo kabinetas penkias minutes prisiglaudė bunkeryje, kai pirmadienį Tel Avive suveikė oro antskrydžio sirenos, sakė atstovas spaudai Mattas Milleris. Nuo to laiko pareigūnai persikėlė ir tęsia diskusijas komandų centre, sakė M. Milleris. A. Blinkeno susitikimai Izraelyje – antrasis jo turas per mažiau nei savaitę – įvyksta, kai atrodo, kad Izraelis yra pasirengęs neišvengiamai įsiveržti į Gazos ruožą. https://twitter.com/John_Hudson/status/1713964808976908333?ref_src=twsrc%5Etfw

Pasipiktinusi Izraelio ambasadoriumi, Kolumbija pareikalavo, kad jis išvyktųPirmadienį Kolumbija pareikalavo, kad Izraelio ambasadorius paliktų šią Pietų Amerikos šalį, pasipiktinusią jo kritika dėl prezidento Gustavo Petro pasisakymų apie karą su „Hamas“.Užsienio reikalų ministras Alvaro Leyva pareiškė, kad ambasadorius, kritikavęs prezidento G. Petro Izraelio atakų Gazoje palyginimą su nacių vykdytu žydų persekiojimu, turėtų „bent jau atsiprašyti ir išvykti“.Diplomatinei nesantaikai paaštrėjus, Izraelis, vienas pagrindinių ginklų tiekėjų Kolumbijos kariuomenei, sekmadienį pareiškė „stabdantis saugumo eksportą“ į šią Pietų Amerikos šalį.G. Petro viename įraše socialiniame tinkle X apkaltino Izraelio gynybos ministrą Yoavą Gallantą apie Gazos žmones kalbant taip, kaip „naciai kalbėjo apie žydus“. Jis tvirtino, kad „demokratinės valstybės negali leisti, kad nacizmas vėl įsitvirtintų tarptautinėje politikoje“.Sekmadienį Izraelio užsienio reikalų ministerijos atstovas Lioras Haiatas sakė, kad dėl G. Petro „priešiškų ir antisemitinių pareiškimų“ buvo iškviesta Kolumbijos ambasadorė Izraelyje Margarita Manjarrez.Prezidento pareiškimai sukėlė „nuostabą“, sakė atstovas ir apkaltino G. Petro, kad jis pritaria „Hamas“ teroristų įvykdytiems žiaurumams, savo pareiškimais kursto antisemitizmą, liečiantį Izraelio valstybės atstovus, ir kelia pavojų žydų bendruomenės ramybei Kolumbijoje“.Reaguodamas į L. Haiato pareiškimą, G. Petro sakė, kad jo šalis nepritaria „genocidui“. „Jei turime sustabdyti užsienio santykius su Izraeliu, mes juos sustabdysime“, – pridūrė jis.Kolumbijos ginkluotosios pajėgos, įsitraukusios į dešimtmečius trunkantį konfliktą su kairiųjų partizanais, dešiniųjų sukarintomis grupuotėmis ir narkotikų karteliais, naudoja Izraelio gamybos ginklus ir lėktuvus. Šalis turi stiprių diplomatinių ir karinių santykių su Izraeliu ir JAV istoriją.G. Petro taip pat įsitraukė į žodžių karą internete tiesiogiai su ambasadoriumi Gali Daganu, raginusiu prezidentą pasmerkti „teroristų išpuolį prieš nekaltus civilius“. G. Petro į tai atsakė, kad „terorizmas yra žudyti nekaltus vaikus, nesvarbu, Kolumbijoje ar Palestinoje“. Tada G. Daganas pakvietė G. Petro apsilankyti Holokausto memoriale Jeruzalėje ir Aušvico-Birkenau mirties stovykloje, prezidentas atkirto tai matąs „kopijuojant Gazoje“. „Nė vienas demokratas pasaulyje negali sutikti, kad Gazos Ruožas būtų paverstas koncentracijos stovykla“, – pridūrė G. Petro.Iš pradžių Kolumbijos užsienio reikalų ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame „griežtai pasmerkė Izraelyje įvykdytą terorą ir išpuolius prieš civilius“ bei pareiškė solidarumą su „Hamas“ aukomis. Vėliau nuoroda į šį pareiškimą buvo pašalinta, o naujame pareiškime „terorizmas“ nebeminimas.

„Mossad“ rekomendavo imtis priemonių prieš „Al Jazeera“ žurnalistus IzraelyjeIzraelio užsienio žvalgybos tarnyba „Mossad“ rekomendavo vyriausybei uždrausti Katare įsikūrusio televizijos kanalo „Al Jazeera“ žurnalistų, transliuojančių iš Izraelio, veiklą.Kaip praneša naujienų tarnyba „Kan Hadashot“, „Mossad“ pateikė duomenų, patvirtinančių, kad televizijos kanalo darbuotojai atskleidžia informaciją apie Izraelio gynybos pajėgų (IDF) buvimo vietą.Anksčiau ryšių ministras Shlomas Karai pateikė vyriausybei svarstyti nutarimus dėl nepaprastosios padėties, leidžiančius uždaryti „Al Jazeera“ biurus Izraelyje dėl bendradarbiavimo su „Hamas“.Izraelio užsienio reikalų ministerija šiam žingsniui pritaria, tačiau atkreipia dėmesį į galimas neigiamas jo pasekmes reputacijai.„Al Jazeera“ personalą Izraelyje sudaro apie 30 darbuotojų, dauguma jų - Izraelio piliečiai.

Tel Avivo srityje skamba oro pavojaus signalaiTel Avive ir kai kuriuose aplinkiniuose miestuose skamba sirenos, įspėjančios apie oro pavojų. Magen David Adom greitosios medicinos pagalbos tarnybos teigė, kad iki šiol ji negavo pranešimų apie smūgius ar aukas.

Izraelis: mes negalime suteikti Gazai pagalbosIzraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas sakė, kad šalis negali teikti pagalbos Gazos gyventojams.Pulkininkas leitenantas Peteris Lerneris toliau tvirtino, kad palestiniečiai turi pakankamai maisto kelioms savaitėms, taip pat pastoges.Kalbėdamas su „Sky News“, jis sakė, kad Izraelio vyriausybė vakar atnaujino vandens tiekimą pietinėms Gazos ruožo zonoms, kur šimtai tūkstančių žmonių buvo raginami bėgti.Palestinos valdžia pranešė, kad nuo spalio 7 d. Gazos ruože žuvo 1 030 vaikų, nors sausumos puolimas dar neprasidėjo. Paklaustas apie šį skaičių, pulkininkas leitenantas P. Lerneris atsakė: „Aš nepasitikiu niekuo, ką sako „Hamas“, ir labai rekomenduoju nepasitikėti jums. Tai žmonės, kurie mėsinėja kūdikius savo miegamuosiuose, neatsižvelgdami į jokią žmogaus gyvybę“.

PSO: iki katastrofos Gazos Ruože liko 24 valandosPasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad Gazos Ruožą nuo tikros katastrofos skiria vos 24 valandos – vandens, elektros ir degalų atsargų nebeužteks, skelbia BBC.PSO Rytų Viduržemio jūros regiono direktorius Ahmedas Al-Mandhari sakė, kad Gazos Ruožui turi būti leista priimti pagalbos konvojus, šiuo metu įstrigusius Rafos pasienio perėjoje su Egiptu.Jei pagalba nebus pristatyta laiku, gydytojams teks „rengti mirties liudijimus savo pacientams“, sakė jis naujienų agentūrai AFP.

Blinkenas antrą kartą per kelias dienas Izraelyje susitiko su premjeru ir prezidentuJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas antrą kartą nuo ketvirtadienio susitiko su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir prezidentu Isaacu Herzogu.Po pirmojo apsilankymo Izraelyje A. Blinkenas keliavo į Katarą, Saudo Arabiją, Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) ir Egiptą, surengė derybas su palestiniečių prezidentu Mahmoudu Abbasu, Saudo Arabijos sosto įpėdiniu princu Mohammedu bin Salmanu ir Egipto prezidentu Abdeliu Fattah Al Sisi bei kitais.Per susitikimą su B. Netanyahu A. Blinkenas pranešė apie savo pokalbius regione ir gavo naujausią informaciją apie padėtį Izraelyje, pranešė JAV valstybės departamentas. Su B. Netanyahu ir I. Herzogu jis aptarė civilių apsaugą ir pastangas išlaisvinti Gazos Ruože „Hamas“ laikomus įkaitus.

Izraelis teigia, kad „Hamas“ regioninės žvalgybos vadovas – pašalintasIzraelio gynybos pajėgos (IDF) per raketų smūgį Gazos Ruože likvidavo „Hamas“ regioninės žvalgybos vadovą, skelbia „The Times of Israel“.Kaip patikslino Izraelio gynybos pajėgos, smūgis buvo suduotas Chan Juniso miestui, esančiam Gazos Ruožo pietuose.Daugiau informacijos apie „Hamas“ kovotojo likvidavimą, įskaitant jo vardą ir pavardę bei konkrečią vietą, kurioje buvo smogta, IDF neatskleidžia.Tačiau kariuomenė paskelbė atakos, per kurią buvo likviduotas „Hamas“ regioninės žvalgybos vadovas, vaizdo įrašą.https://twitter.com/idfonline/status/1713414572911071523?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1713414572911071523%7Ctwgr%5E94fc20c8c96cdfc9dd1cf022af3a4f06506c7800%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fidf-kills-hamas-commander-who-led-deadly-border-attack-as-rocket-fire-on-south-resumes%2F

Izraelio gynybos ministras Blinkenui: kaina bus didelė, bet mes laimėsimeIzraelio gynybos ministras pirmadienį viešėjusiam JAV valstybės sekretoriui Antony Blinkenui sakė, kad tikisi ilgos, bet sėkmingos kampanijos prieš „Hamas“ teroristus.„Leiskite jums pasakyti, pone sekretoriau, jog tai bus ilgas karas, kaina bus didelė, bet mes laimėsime – dėl Izraelio, žydų tautos ir vertybių, kuriomis tiki abi šalys“, – A. Blinkenui gynybos ministerijoje Tel Avive sakė Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallanas.Izraelis taip pat paviešino ir parodė JAV valstybės sekretoriui „barbariškų“ „Hamas“ atakų vaizdus.Tarp šimtų valandų filmuotos medžiagos, kurią Izraelis teigia surinkęs nuo tada, kai „Hamas“ išpuoliai išprovokavo karą, yra vaizdai, kaip užpuolikas nukerta galvą nuo kūno, kitos aukos automobiliuose suvarpomos kulkų.Prieš numatomą sausumos invaziją į blokuojamą Gazos Ruožą Izraelio kariuomenė pirmadienį parodė tarptautinei žiniasklaidai maždaug 40 minučių trukmės spalio 7 d. užpuolimo filmuotą medžiagą ir teigė, kad vaizdų autentiškumas patikrintas.Vienoje scenoje, kuri, kaip teigiama, buvo nufilmuota užpuoliko mobiliuoju telefonu, matomas ginkluotas banditas, sodo įrankiu daužantis negyvos aukos galvą Beroi mieste, kibuco bendruomenėje netoli Gazos sienos, kur žuvo daugiau nei 100 žmonių. Kiti matomi stovintys netoliese ir šaukiantys padrąsinimus. Tada į kūną paleidžiami šūviai.„Hamas“ paskelbė kai kuriuos išpuolių vaizdus savo socialinėje žiniasklaidoje, bet nepripažįsta vykdžiusi žiaurumus.Izraelis parodė kai kurią filmuotą medžiagą A. Blinkenui ir kitiems atvykusiems ministrams, ​​vadino „Hamas“ veiksmus „barbariškais“ ir sakė, kad buvo žudomi kūdikiai, o moterys prieš jas nužudant prievartaujamos ir kankinamos.AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti teiginių apie žaginimus ir kankinimus.Dalis parodytos filmuotos medžiagos buvo paimta iš šimtų žuvusių ar į nelaisvę paimtų „Hamas“ kovotojų kamerų ir mobiliųjų telefonų, „Hamas“ socialinių tinklų, taip pat aukų ir greitosios pagalbos tarnybų telefonų, pranešė kariuomenės pareigūnai.Vaizduose matyti, kaip ginkluoti vyrai įžengia į karinę bazę, ieško aukų Beryje, kur buvo paimta dešimtys įkaitų, ir išguldo jaunas moteris ir vyrus, bėgančius iš muzikos festivalio, kuriame žuvo daugiau nei 250 žmonių. Beris buvo viena labiausiai nukentėjusių iš maždaug 20-ies užpultų bendruomenių ir karinių bazių prie Gazos Ruožo sienos.Viename epizode matyti, kaip automobilis mėgina išvažiuoti pro bendruomenės vartus, tačiau užpuolikai ima šaudyti į vairuotoją ir keleivį. Automobilis važiuoja toliau, keleiviai atrodo negyvi.Keliuose epizoduose užpuolikai matomi šaudantys į aukų kūnus. Matyti, kaip viena moteris krauju permirkusiais drabužiais tempiama už plaukų iš keturračio sunkvežimio galo ir nusviedžiama į priekinę sėdynę. Dabar manoma, kad ji yra viena iš mažiausiai 199 įkaitų, Izraelio teigimu, laikomų Gazoje.Kariniai pareigūnai teigė, kad vaizdai buvo patikrinti remiantis pareigūnų ir šeimos narių pasakojimais ir nustačius aukų tapatybes.

Izraelio saugumo agentūra: nesugebėjome atgrasyti „Hamas“ atakosŽvalgybos agentūros „Shin Bet“ vadovas pareiškė, kad jis asmeniškai yra atsakingas už tai, kad nepakankamai įspėjo apie artėjantį „Hamas“ kovotojų išpuolį Izraelio teritorijoje, skelbia „Sky News“.Kaip rašo „The Times of Israel“, likus kelioms valandoms iki atakos pradžios Gazos Ruože buvo užfiksuotas neįprastas judėjimas, tačiau šie ženklai iš esmės buvo atmesti.Agentūrai vadovaujantis Ronenas Baras teigė, kad bus atliktas išsamus tyrimas, tačiau kol kas daugiausia dėmesio skiriama kovai.

„Hamas“ teigia, kad Izraelis apšaudė Rafos pasienio perėjąSu „Hamas“ susijusi radijo stotis teigia, kad Izraelis apšaudė Rafos sienos perėją, esančią pietinėje Gazos Ruožo dalyje ir Egipto pasienyje.Pastarosiomis dienomis čia susirinko tūkstančiai palestiniečių, tikėdamiesi, kad jiems bus leista išvykti.Buvo tikimasi, kad 9 val. ryto vietos laiku bus atidarytas pagalbos įvežimo į Gazą ir kai kurių užsienio piliečių išvykimo punktas, tačiau Izraelis ir „Hamas“ teigė, kad nėra paliaubų, kurios palengvintų tokį susitarimą. Baltųjų rūmų pareigūnai tikisi, kad Rafos perėjimo punktą prie sienos su Egiptu šiandien dar bus galima atidaryti kelioms valandoms.Tai leistų kai kuriems žmonėms išvykti iš Gazos prieš numatomą Izraelio antžeminį puolimą, CNN sakė atstovas spaudai Johnas Kirby.

Izraelio gynybos ministras: tai bus ilgas karasIzraelio gynybos ministras, susitikęs su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, perspėjo, kad laukia ilgas karas, skelbia „Sky News“.Yoavas Gallantas sakė: „Kaina bus didelė, bet mes ketiname laimėti – dėl Izraelio, žydų tautos ir vertybių, kuriomis tiki abi šalys“.Trumpose pastabose žiniasklaidai A. Blinkenas atsakė: „Jūs žinote mūsų svarbų įsipareigojimą Izraelio teisei – iš tiesų jo pareigai – gintis ir ginti savo tautą. Šioje srityje jus visada remia Jungtinės Valstijos.“

Netanyahu: yra daug klausimų, susijusių su katastrofa, kuri mus ištikoKalbėdamas Kneseto žiemos sesijos atidaryme Izraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu pripažino, kad „lieka daug klausimų, susijusių su katastrofa, kuri mus ištiko prieš dešimt dienų. Mes nuodugniai ištirsime visus aspektus“, skelbia BBC.Kartu jis sakė, kad šiuo metu tautą vienija vienas tikslas – pergalė. „Mes nugalėsime, nes kalbama apie mūsų egzistenciją šiame regione, kur veikia tamsios jėgos. „Hamas“ yra „blogio ašies“, kuriai priklauso Iranas ir „Hezbollah“, dalis. Jų tikslas – panardinti Artimuosius Rytus į chaoso bedugnę“, – sakė jis.Prezidentas Isaacas Herzogas pripažino, kad visuomenė patiria pasitikėjimo krizę.„Daugelis Izraelio visuomenės narių patiria pasitikėjimo krizę. Valstybė ir jos institucijos turi prisitaikyti prie žmonių nustatytų standartų“, – sakė jis. – Žmonės reikalauja atsakomybės, atkurti pasitikėjimą ir reabilituoti nukentėjusias bendruomenes. Jie reikalauja būti išgirsti; jie reikalauja pagalbos rankos“.Prezidentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl „pavojingų balsų, bandančių sėti susiskaldymo ir neapykantos sėklas“.„Mūsų priešininkai aistringai siekia bet kokios užuominos apie susiskaldymą mūsų gretose“, – sakė Izraelio prezidentas.

Žuvusiųjų Gazos Ruože skaičius išaugo iki 2 808 žmoniųIzraelio vykdomas Gazos Ruožo bombardavimas nusinešė mažiausiai 2 808 palestiniečių gyvybes, dar 10 859 žmonės buvo sužeisti, pranešė Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, skelbia BBC.Vyriausybės biuro Gazoje duomenimis, per pastarąją parą žuvo 254 palestiniečiai. Apie 64 proc. visų žuvusiųjų buvo moterys ir vaikai.

„Hamas“ į Jeruzalę ir Tel Avivą paleido raketas„Hamas“ ginkluotasis sparnas paleido „raketų ugnį“ į Jeruzalę ir Tel Avivą.Grupuotė „Al Qassam“ teigė, kad išpuolis buvo atsakas į Izraelio „taikymąsi į civilius gyventojus“.Pasak laikraščio „Haaretz“, Knesete – Izraelio parlamente – pasigirdo raketų sirenos, o posėdį teko nutraukti du kartus.„Sky News“ Artimųjų Rytų korespondentas Alistairas Bunkallas pasidalijo šiuo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip virš sostinės perimamos raketos.https://twitter.com/AliBunkallSKY/status/1713917895485391289?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1713917895485391289%7Ctwgr%5E6db225c220e63a1c45c8658c5949b6408ec8402b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-latest-updates-gaza-sky-news-live-blog-12978800

Gazos Ruože po griuvėsiais atsidūrė daugiau kaip 1 tūkst. žmoniųPalestinos civilinės gynybos tarnybos duomenimis, daugiau kaip 1 tūkst. žmonių vis dar yra po pastatais, sugriautais per Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože, skelbia BBC.Gazos Ruožo „Hamas“ valdomos Vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai Eyadas al-Bozomas taip pat patvirtino, kad tiek pat žmonių dingo be žinios.Nuo spalio 7 d. Gazos Ruože žuvo mažiausiai 2750 palestiniečių ir 9700 buvo sužeisti, pirmadienį pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerija. Vakarų Krante žuvo 58 žmonės ir daugiau kaip 1 250 buvo sužeisti.Palestinos žurnalistų sindikato duomenimis, tarp žuvusiųjų yra 11 palestiniečių žurnalistų.

Žiniasklaida: Taylor Swift asmens sargybinis vyksta į Izraelį kovoti IDF gretoseIzraelio žiniasklaida praneša, kad vienas iš Taylor Swift turo „Eras Tour“ asmens sargybinių paliko darbą JAV ir išvyko namo į Izraelį, skelbia „Sky News“. Pranešama, kad jis vėl prisijungė prie savo kariuomenės dalinio, kad kovotų IDF gretose. „JAV gyvenu gana puikų gyvenimą, turiu svajonių darbą, puikius draugus ir patogius namus“, – „Israel Hayom“ sakė vyras, pageidavęs neskelbti savo pavardės. „Aš neprivalėjau čia atvykti, bet negalėjau stovėti nuošalyje, kai šeimos buvo žudomos ir deginamos gyvos savo namuose. Negalima stovėti nuošalyje ir nieko nedaryti. Nebūkite neteisingoje istorijos pusėje“.https://twitter.com/ReichmanShmuel/status/1713789184639390122

Iranas mano, kad JAV „dalyvauja Izraelio kare su „Hamas“Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Nasseras Kanaani pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos jau aktyviai dalyvauja konflikte tarp Izraelio ir palestiniečių ir turi būti patrauktos atsakomybėn, skelbia BBC.Paklaustas, ar Teheranas dalyvautų kare, jei JAV įsikištų, Kanaani atsakė: „Iranas mano, kad Jungtinės Valstijos jau yra kariškai įsitraukusios į konfliktą tarp Izraelio ir palestiniečių“.„Sionistinio režimo nusikaltimai vykdomi remiant JAV, o Vašingtonas turi būti patrauktas atsakomybėn“, – pridūrė jis.Viduržemio jūroje jau yra Amerikos laivyno lėktuvnešių grupė, o artimiausiu metu prie jos turėtų prisijungti dar viena iš JAV rytinės pakrantės.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sekmadienį pareiškė, kad JAV lėktuvnešių buvimas Viduržemio jūroje yra ne provokacija, o atgrasymo priemonė.

Izraelis įsakė evakuoti 28 kaimus netoli Libano sienosIzraelio vyriausybė pirmadienį įsakė evakuoti 28 kaimus Izraelio šiaurėje per du kilometrus nuo šalies sienos su Libanu, skelbia CNN.„Plano įgyvendinimui pritarė gynybos ministras Yoavas Gallantas“, – sakoma bendrame Izraelio gynybos ministerijos ir Izraelio gynybos pajėgų pareiškime. „Prieš kurį laiką Šiaurės vadovybė informavo vietos valdžios vadovus apie sprendimą. Planą įgyvendins vietos savivaldybių, Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos Nacionalinės ekstremalių situacijų valdymo tarnybos (NEMA) vadovai“.

Žiniasklaida: Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, bet jam buvo atsakytaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, solidarizuodamasis su „Hamas“ teroristų užpulta šalimi, bet jam buvo pasakyta, kad „dar ne laikas“.Tai pranešė žiniasklaida, remdamasi šaltiniais, rašo leidinys „The Times of Israel“.Po užpuolimo V. Zelenskis išsakė solidarumą su Izraeliu ir pareiškė, kad valstybė turi neabejotiną teisę gintis nuo palestiniečių teroristų atakų.„Teroras – tai visada nusikaltimas, ne tik vienai šaliai ar konkrečioms aukoms, bet ir visai žmonijai. Pasaulis turi būti vieningas, kad teroras niekur ir niekada nebandytų atimti ar sunaikinti gyvybės“, – pabrėžė Ukrainos valstybės vadovas.Izraelis ne kartą reiškė paramą Ukrainai po Rusijos kariuomenės įsiveržimo praėjusių metų vasarį, tačiau nepasiūlė karinės pagalbos, o tai sukėlė diplomatinę įtampą tarp Kyjivo ir Jeruzalės.„Izraelis nedrįso stoti prieš Maskvą, kuri Sirijoje turi daug karinių pajėgų“, – pažymi leidinys.

Putinas su Assadu aptarė padėtį GazojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas telefonu su Sirijos prezidentu Basharu al Assadu aptarė padėtį Gazos Ruože, skelbia BBC.Pasak TASS, pokalbyje abu lyderiai „pabrėžė būtinybę nedelsiant pristatyti humanitarinę pagalbą civiliams sektoriaus gyventojams“.Sirija, po Irano, yra vienintelės šalys, kurios rėmė radikalių islamistų kovotojų „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį.Tikimasi, kad pirmadienį V. Putinas aptars padėtį Izraelyje su Izraelio ministru pirmininku Benyaminu Netanyahu ir palestiniečių lyderiu Mahmoudu Abbasu.

JAV tikisi, kad Rafos perėjimo punktas bus atidarytas šiandienBaltųjų rūmų pareigūnai tikisi, kad Rafos perėjimo punktas prie sienos su Egiptu bus atidarytas kelioms valandoms vėliau šiandien, skelbia „Sky News“.

Iranas: „Hamas“ gali būti pasirengusi paleisti įkaitus, jei Izraelis nutrauks oro antskrydžiusIrano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad „Hamas“ gali būti pasirengusi paleisti beveik 200 įkaitų, jei Izraelis nutrauks Gazos Ruožo oro antskrydžių kampaniją, skelbia „Sky News“. Tačiau kovotojų grupuotė nepripažino, kad pateikė tokį pasiūlymą. Iranas yra pagrindinis „Hamas“ rėmėjas kovoje su Izraeliu, kuris yra didžiausias Teherano priešas regione. „Hamas“ pareigūnai „pareiškė, kad yra pasirengę imtis būtinų priemonių, kad būtų paleisti pasipriešinimo grupuočių laikomi piliečiai ir civiliai gyventojai, tačiau jie pabrėžė, kad tokioms priemonėms reikia pasiruošimo, kuris neįmanomas sionistams kasdien bombarduojant įvairias Gazos Ruožo dalis“, – sakė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Nasseras Kanaani. „Hamas“ yra sakiusi, kad iškeis 199 savo turimus belaisvius į tūkstančius Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių. Izraelis anksčiau yra sakęs, kad nenutrauks Gazos Ruožo apsiausties, kol nebus išlaisvinti įkaitai.

JAV iždo sekretorė: dar per anksti spėlioti apie galimus ekonominius Izraelio ir „Hamas“ karo padariniusJAV iždo sekretorė Janet Yellen pirmadienį pareiškė, kad dar per anksti spėlioti apie galimus ekonominius Izraelio ir „Hamas“ karo padarinius.Kaip rašo „Reuters“, J. Yellen atitinkamą komentarą išsakė stočiai „Sky News“.Pasak iždo sekretorės, poveikis priklausys nuo to, ar konfliktas išplis į platesnį regioną.„Stebime potencialius ekonominius karo veiksmų padarinius... Dar per anksti spėlioti, ar bus ryškių padarinių“, – tvirtino J. Yellen.„Manau, kad viskas priklausys nuo to, ar karo veiksmai išplis už Izraelio ir Gazos ribų, o to tikrai norėtume išvengti“, – pažymėjo ji.Paklausta, ar JAV ir Vakarai šiuo metu yra pajėgūs finansiškai atlaikyti dar vieną karą, J. Yellen nurodė: „Manau, kad atsakymas yra – neabejotinai. Amerika tikrai gali remti Izraelį ir jo karines reikmes, o mes taip pat galime ir turime remti Ukrainą jos kovoje prieš Rusiją.“

Sunakas: kai kurie veiksmai per palestiniečius palaikančias eitynes – nepriimtiniPirmadienį Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas kaip „tiesiog nepriimtinus“ pasmerkė kai kuriuos incidentus per palestiniečius palaikančias eitynes Didžiojoje Britanijoje, savaitgalį policija suėmė kelis asmenis.„Mūsų visuomenėje nėra vietos antisemitizmui ir mes padarysime viską, ką galime, kad jį išgyvendintume. O ten, kur tai įvyks, bus pasitelkta visa įstatymo galia“, – sakė R. Sunakas, apsilankęs žydų mokykloje Londone.Londono policija sekmadienio vakarą pranešė, kad per Didžiosios Britanijos sostinės centre šeštadienį vykusį palestiniečius palaikantį protestą buvo suimta 15 žmonių. Vėliau trys vyrai buvo apkaltinti nusikaltimais, vienas jų, 68-erių metų, įtariamas rasistiniais pasisakymais. Kiti du buvo apkaltinti neteisėtai turėję peilius ir atsisakę nusiimti veido apdangalus.„Keli žmonės buvo suimti, tačiau dabar policija peržiūri filmuotą medžiagą (...) joje yra daugeliui žmonių tiesiog nepriimtinų dalykų, gali būti daugiau areštų“, – pridūrė R. Sunakas.Dešimtys tūkstančių žmonių Londone ir kituose Jungtinės Karalystės miestuose šeštadienį, praėjus savaitei po didžiausios per istoriją „Hamas“ atakos prieš Izraelį, surengė demonstracijas už palestiniečius. Islamistai įsiveržė į Izraelį iš Gazos Ruožo, nužudė daugiau nei 1400 žmonių ir dar dešimtis paėmė įkaitais. Kitą dieną Izraelis paskelbė karą „Hamas“ ir pradėjo Gazos Ruožo bombardavimo kampaniją, per ją sugriauta daug namų, žuvo mažiausiai 2750 žmonių, daugiausia civilių, tačiau „Hamas“ linkusi padidinti aukų skaičių, be to, niekada nepraneša, kiek tarp aukų yra jos vadų ir kovotojų. Nepriklausomai patikrinti, kiek žmonių žuvo Gazos Ruože, nebuvo įmanoma.JK vyriausybė ir Didžiosios Britanijos policija teigia po „Hamas“ surengto Izraelio užpuolimo pastebinti antisemitinių nusikaltimų ir incidentų šuolį Didžiojoje Britanijoje. R. Sunakas sakė patikinęs Didžiosios Britanijos žydų bendruomenės narius, kad padarys „viską, ką gali, kad jie būtų saugūs“.Jis taip pat perspėjo, kad „Hamas“ liaupsinimas gali užtraukti ilgas kalėjimo bausmes, ši teroristinė organizacija Jungtinėje Karalystėje yra uždrausta. „Įstatymai sako labai aiškiai: „Hamas“ rėmimas ir šlovinimas yra neteisėtas, už tokius nusikaltimus gresia beveik iki 14 metų kalėjimo“, – sakė premjeras britų transliuotojams.Londono policija praėjusią savaitę paaiškino, kad remti „Hamas“ yra nusikaltimas, tačiau apskritai pareikšti paramą palestiniečiams ir turėti jų vėliavas nėra kriminalinis nusikaltimas.

Per „Hamas“ išpuolį nukauti, pagrobti ar dingę be žinios užsienio šalių piliečiaiPer grupuotės „Hamas“ Izraelyje praėjusią savaitę įvykdytą išpuolį, kurio aukų skaičius Izraelyje siekia daugiau nei 1 400 žmonių, žuvo, buvo sužeista ar paimta įkaitais dešimtys užsienio valstybių piliečių.Gazos Ruožo sveikatos priežiūros įstaigų atstovai praneša, kad per atsakomąsias Izraelio atakas žuvo daugiau nei 2 750 žmonių.Agentūros AFP vertinimu, skirtingų šalių valdžios atstovai patvirtino, kad išpuolio metu žuvo daugiau nei 160 užsienio šalių piliečių, dauguma iš jų taip pat turėjo Izraelio pilietybę.Kaip pirmadienį pranešė Izraelio karinių pajėgų atstovai, maždaug 199 žmonių buvo pagrobta.Štai kas yra žinoma šiuo metu:Jungtinės Valstijos – 30 žuvusių, dar kiti pagrobti ar dingę be žiniosSekmadienį Valstijos departamento atstovas pranešė, kad po praėjusią savaitę „Hamas“ įvykdyto išpuolio žuvo ne mažiau nei 30 JAV piliečių. Atstovo teigimu, dar 13 Amerikos piliečių yra dingę be žinios.Manoma, kad nenustatytas amerikiečių skaičius buvo pagrobti.Tailandas – 28 žuvę, 17 laikomi įkaitaisSekmadienį Tailando užsienio ministerija pranešė, kad dvidešimt aštuoni šios šalies piliečiai žuvo, kai kuriais atvejais jų žūties aplinkybės nėra nustatytos.Užsienio reikalų ministerijos teigimu, 17 yra laikomi pagrobtais, o sužeistųjų skaičius lieka toks pats – 16.Oficialiais duomenimis, Izraelyje dirba apie 30 000 tailandiečių, dauguma iš jų – žemės ūkyje.Prancūzija – 19 žuvusių, 13 dingusių be žiniosDevyniolika Prancūzijos piliečių žuvo, dar 13 yra dingę be žinios – taip sekmadienį besibaigiant jos vizitui Izraelyje pranešė užsienio reikalų ministrė Catherine Colonna.Rusija – 16 žuvusių, aštuoni dingę be žiniosMažiausiai 16 rusų žuvo, dar aštuoni dingo be žinios, sekmadienį teigiama Rusijos ambasados Tel Avive pranešime.Ambasada pridūrė, kad bent vienas Rusijos pilietis, turintis dar ir Izraelio pilietybę, yra laikomas „Hamas“ įkaitu Gazoje.Nepalas – 10 žuvusiųHimalajuose esančios respublikos ambasada Tel Avive pranešė, kad Alumimo kibuce žuvo dešimt Nepalo piliečių.Antpuolio metu kibuce svečiavosi 17 studentų.Argentina – septyni žuvę, 15 dingusių be žiniosArgentinos užsienio reikalų ministras patvirtino, kad žuvo septyni šios šalies piliečiai, dar 15 yra dingę be žinios.Ukraina – septyni žuvę, devyni dingę be žiniosKetvirtadienį užsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvusių ukrainiečių skaičius išaugo iki septynių, devyni yra dingę be žinios, dar devyni – sužeisti.Kanada – penki žuvę, trys dingę be žiniosOtava pranešė, kad penki Kanados piliečiai žuvo, dar trys yra dingę be žinios.Čilė – keturi žuvę, vienas dingęs be žiniosValdžios atstovų teigimu, žuvo viena Čilės pilietė.Anot užsienio reikalų ministerijos, pranešta, kad vieno kibuco gyventojas dingo be žinios.Kinija – keturi žuvę, du dingę be žiniosPirmadienį Kinijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad keturi Kinijos piliečiai žuvo, du yra dingę be žinios.Rumunija – keturi žuvę, vienas dingęs be žiniosKetvirtadienį Rumunija pranešė apie keturis žuvusius šios šalies piliečius, įskaitant vieną karį, turintį Izraelio ir Rumunijos pilietybę. Vienas Rumunijos pilietis vis dar yra dingęs be žinios.Jungtinė Karalystė – keturi žuvęPer antpuolį žuvo du britai – tai patvirtino jų šeimų nariai; trečiadienį Izraelio ambasada Londone patvirtino dar dviejų šios šalies piliečių žūtį.BBC pranešė, kad yra žuvę ar dingę be žinios 17 britų, tačiau oficiali valdžia šio skaičiaus dar nepatvirtino.Austrija – trys žuvę, du dingę be žiniosAtakų metu žuvo trys Izraelio ir Austrijos pilietybę turintys asmenys, praneša valdžios institucijos. Dar du yra dingę be žinios.Baltarusija – trys žuvę, vienas dingęs be žiniosBaltarusijos ambasada Tel Avive pranešė, kad žuvo trys šios šalies piliečiai, dar vienas yra dingęs be žinios.Brazilija – trys žuvęPenktadienį užsienio reikalų ministerija pranešė apie dar vieną žuvusią Brazilijos pilietę – taigi bendras aukų skaičius šiuo metu yra trys.Filipinai – trys žuvę, trys dingę be žiniosFilipinų užsienio reikalų ministerija pranešė, kad muzikos festivalyje žuvo 49 metų moteris.Valdžios institucijos pirmiau yra paskelbusios, kad viename iš kibucų žuvo 33 metų moteris ir 42 metų vyras.Dar trys piliečiai yra laikomi dingusiais be žinios.Peru – du žuvę, penki dingę be žiniosValdžios teigimu, du Peru piliečiai žuvo, penki yra dingę be žinios.Pietų Afrika – du žuvęPietų Afrikos valdžia paskelbė, kad antpuolio metu žuvo du šios šalies piliečiai.Australija – vienas žuvęsTrečiadienį užsienio reikalų ministrė Penny Wong pranešė, kad per antpuolį žuvo viena australė.Azerbaidžanas – vienas žuvęsUžsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvo vienas Azerbaidžano pilietis.Kambodža – vienas žuvęsKambodžos ministras pirmininkas Hunas Manetas pranešė, kad žuvo vienas studentas iš Kambodžos.Kolumbija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosBogota pranešė apie vieno Kolumbijos piliečio žūtį, dar vienas yra dingęs be žinios.Hondūras – vienas žuvęsHondūro valdžia penktadienį patvirtino, kad žuvo vienas šios šalies pilietis.Airija – vienas žuvęsPer antpuolį žuvo 22 metų Airijos ir Izraelio pilietė – tai trečiadienį patvirtino Airijos vyriausybė.Portugalija – vienas žuvęs, keturi dingę be žiniosTrečiadienį užsienio reikalų ministras Gomesas Cravinho pranešė, kad žuvo vienas Portugalijos pilietis, dar keturi yra dingę be žinios.Ispanija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosKaip trečiadienį pranešė užsienio reikalų ministerija, žuvo vienas Ispanijos pilietis.Pasak Čilės valdžios, vienas Ispanijos pilietis, kuris yra vedęs Čilės gyventoją, yra dingęs be žinios.Šveicarija – vienas žuvęsSpalio 7 d. įvykdyto išpuolio metu žuvo vienas Izraelio ir Šveicarijos pilietis.Turkija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosPenktadienį Ankara patvirtino, kad per antpuolį žuvo vienas Turkijos ir Izraelio pilietis, į Izraelį su šeima gyventi išvykęs 1972 m.Dar vienas yra dingęs be žinios.Vokietija – mažiausiai aštuoni įkaitaiŠeštadienį Vokietijos valdžia pranešė apie „aštuonis žinomus atvejus“, susijusius su „Hamas“ Gazoje laikomais įkaitais. Paskiau užsienio reikalų ministerija pranešė, kad kiekvienu iš šių atvejų įkaitų gali būti daugiau nei vienas – pavyzdžiui, keli vienos šeimos nariai.Meksika – du įkaitaiUžsienio reikalų ministrė Alicia Barcena socialiniuose tinkluose paskelbė įrašą, kad įkaitais buvo paimti du meksikiečiai – vyras ir moteris.Italija – trys dingę be žiniosKetvirtadienį užsienio reikalų ministras Antonio Tajani pranešė, kad trys Izraelio ir Italijos piliečiai yra dingę be žinios.Paragvajus – du dingę be žiniosVyriausybė pranešė, kad be žinios dingo du Izraelyje gyvenantys Paragvajaus piliečiai.Šri Lanka – du dingę be žiniosAntradienį Šri Lankos ambasadorius Izraelyje pranešė, kad be žinios yra dingę du šios šalies piliečiai – 48 metų vyras ir 49 metų moteris.Tanzanija – du dingę be žiniosTanzanijos ambasadorius Izraelyje informavo žinių agentūrą AFP, kad be žinios yra dingę du Tanzanijos piliečiai.

JT pagalbos koordinatorius vyks į Artimuosius RytusJT pagalbos koordinatorius Martinas Griffithsas sako, kad vyks į Artimuosius Rytus derėtis dėl humanitarinės pagalbos pristatymo į Gazos Ruožą, skelbia BBC.M. Griffithsas sakė, kad jo biuras šiuo klausimu intensyviai derasi su Izraeliu, Egiptu ir kitomis šalimis.„Rytoj vyksiu į regioną, kad pabandyčiau padėti derybose ir solidarizuočiausi su tūkstančiais humanitarinės pagalbos darbuotojų, pasižyminčių nepaprasta drąsa, kurie iki galo atliko savo darbą ir vis dar padeda žmonėms Gazoje ir Vakarų Krante“, – sakoma jo pareiškime.Humanitarinės pagalbos tiekimo ir evakuacijos iš Gazos Ruožo likimas tebėra abejotinas po to, kai vienintelis Izraelio nekontroliuojamas Rafos pasienio perėjimo punktas neribotam laikui sustabdė savo veiklą.

Žuvo 11 palestiniečių žurnalistųIzraelis nuo spalio 7 d. per oro antskrydžius Gazos Ruože nužudė 11 palestiniečių žurnalistų, pranešė Palestinos žurnalistų sindikatas, informuoja „Sky News“.Ši žinia pasirodė po to, kai Libano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad pateiks oficialų skundą JT Saugumo Tarybai dėl to, ką ji pavadino „tyčiniu Izraelio įvykdytu „Reuters“ vaizdo žurnalisto nužudymu“ penktadienį.Izraelis paleido raketą, kuri pataikė į žiniasklaidos grupei priklausantį civilinį automobilį, pranešė šalies vyriausioji vadovybė.

„Hamas“ bazėms ir kompleksui – Izraelio oro smūgiaiIzraelis sunaikino „Hamas“ vado būstinę, pranešė Izraelio oro pajėgos, skelbia „Sky News“.Pasak jų, buvo smogta operatyvinei bazei, kuriai vadovavo Ali Kachi, pats žuvęs prieš kelias dienas, ir „dešimtims“ kitų būstinių bei minosvaidžių paleidimo pozicijų.Per smūgį į karinį kompleksą taip pat žuvo keletas „Hamas“ kovotojų, sakė oro pajėgos.Ši žinia pasirodė po to, kai IDF pranešė, kad nukovė Matezą Eidą, „Hamas“ nacionalinio saugumo sparno pietinės apygardos vadą.

„Hamas“ pareiškė vėl paleidęs raketą į Tel AvivąGinkluoto „Hamas“ sparno nariai pareiškė pirmadienį paleidę dar vieną raketą į Izraelio pakrantės miestą Tel Avivą. Miesto centre girdėjosi duslus sprogimas, tačiau raketų pavojus nebuvo paskelbtas.„Al-Qassam“ brigados „Telegram“ tinkle pabrėžė, kad tai yra reakcija į Izraelio vykdomas civilių „žudynes“.Izraelis atakuoja Gazos Ruožą, reaguodamas į beprecedentį „Hamas“ teroristų išpuolį Izraelyje spalio 7 d., per kurį žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių. Žuvusiųjų Gazos Ruože iki šiol yra 2 750, pranešė Sveikatos ministerija Gazoje.

Žiniasklaida: Scholzas antradienį vyks į IzraelįVokietijos kancleris Olafas Scholzas antradienį vyks į Izraelį, kad kruvinos „Hamas“ smogikų atakos akivaizdoje pademonstruotų solidarumą.Tai pirmadienį pranešė vokiečių žiniasklaida.O. Scholzas jau yra pažadėjęs Izraeliui visapusišką paramą. Praėjusią savaitę kancleris tvirtino, kad Vokietija stovi Izraelio pusėje.Vokietijos transliuotojas NTV, remdamasis šaltiniais vyriausybėje, skelbė, kad O. Scholzas Izraelyje gali lankytis jau antradienį. Manoma, kad viena iš diskusijų temų bus „Hamas“ pagrobtų Vokietijos piliečių likimas.Tuo metu populiarus laikraštis „Bild“ rašė, kad vizitas gali įvykti „artimiausiomis dienomis“.Vokietijos vyriausybė šių pranešimų dar nepatvirtino.Penktadienį Izraelyje viešėjo Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.

JT pagalbą tiekiantys darbuotojai teigia, kad Gazos Ruože baigiasi vanduo, maistas ir kurasŠimtams tūkstančių žmonių evakuojantis į Gazos Ruožo pietus, kad išvengtų netikėtos Izraelio invazijos sausuma, jiems baigiasi būtiniausios atsargos, pasakoja JT darbuotojai.Sekmadienio vakare JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pranešė, kad Palestinos pajūrio ruože esančių ligoninių avariniams generatoriams kuro užteks vos 24 valandoms. Jei generatoriai nustotų veikti, tūkstančiai pacientų susidurtų su „neišvengiama rizika“, savo naujausioje padėties ataskaitoje perspėjo ši agentūra.Po netikėtos ir precedento neturinčios „Hamas“ atakos prieš Izraelio pietuose esančias pasienio bendruomenes, Izraelis izoliavo grupuotės „Hamas“ kontroliuojamą Gazą, atkirsdamas ją nuo elektros, maisto ir vandentiekio.Pirmadienio rytą Izraelio kariuomenė dar sykį paragino šiaurės Gazoje gyvenančius civilius evakuotis į pakrantės ruožo pietus, kadangi tampa vis aiškiau, kad Izraelio sausumos invazija darosi neišvengiama. Šią sritį jau paliko daugiau nei 600 000 gyventojų.Anot OCHA, šiuo metu Gazos gyventojai per dieną vidutiniškai tegauna vos tris litrus vandens atsigerti, maistui ruošti ir nusiprausti. Padėties ataskaitoje rašoma, kad sekmadienį Izraelis vėl pradėjo tiekti vandenį vienoje Gazos Ruožo pietuose esančio Chan Juniso miesto dalyje.Iš Dubajaus į El Arišo miestą Egipte netoli pietinio Gazos Ruožo pakraščio keliauja JT parama – apie 115 tonų maisto. Tačiau, kaip teigia OCHA, artimiausias Rafos pasienio kontrolės punktas toliau lieka uždarytas.

Izraelis kaltina Iraną įsakius „Hezbollah“ atakasIzraelio kariuomenė apkaltino Iraną surengus „Hezbollah“ atakas prie sienos su Libanu.Izraelis yra pasirengęs kariauti dviem ar daugiau frontų, sakė vyriausiasis kariuomenės atstovas kontradmirolas Danielis Hagari.„Hezbollah“ vakar atakavo Izraelio armijos postus ir pasienio kaimą Štulą, prieš tai Izraeliui atsakant į smūgius.

Iranas: JAV jau įsitraukė į konfliktąJAV jau aktyviai dalyvauja konflikte ir „turi būti patrauktos atsakomybėn“, sakė vienas Irano pareigūnas.Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Nasseras Kanaani, paklaustas, ar Iranas įsitrauktų, jei JAV įsitrauktų, sakė: „Iranas mano, kad Jungtinės Valstijos jau yra kariškai įsitraukusios į Izraelio ir palestiniečių konfliktą“.JAV reagavo į „Hamas“ atakas, perkeldamos kelis laivus, įskaitant lėktuvnešį „USS Gerald R Ford“, į rytinę Viduržemio jūros dalį.Artimiausiomis dienomis prie jo turėtų prisijungti antrasis lėktuvnešis, nors JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad tai buvo atgrasymas, o ne provokacija.

Izraelis: finansų kovai su „Hamas“ nepritrūksIzraelio kovai su „Hamas“ lėšų nepritrūks, pareiškė finansų ministras Basalelis Smotrichas, kurį cituoja agentūra „Reuters“. Šalies ekonomika esą stipri, ji pajėgi finansuoti visas kovines operacijas.„Nedviprasmiškai nurodžiau, kad biudžeto limito nėra“, – pabrėžė ministras. Tai esą pasakytina apie kariuomenę, saugumo tarnybas ir paramą „Hamas“ teroristų, kurie spalio 7 d. pradėjo netikėtą Izraelio puolimą, aukoms. Atitinkamai bus pakeisti 2023 ir 2024 metų biudžeto prioritetai.Ir Centrinio banko vadovas Amiras Jaronas sakė, kad finansiniai padariniai suvaldomi, nes Izraelis į atsinaujinusį konfliktą žengia turėdamas solidžius finansus. Ekonomika esą šiuo metu stipri ir stabili.Vis dėlto, anot A. Jarono, finansinius padarinius kol kas įvertinti sunku. Daug kas priklausys nuo konflikto trukmės ir intensyvumo.

Izraelio kariuomenė patvirtino, kad „Hamas“ pagrobė 199 įkaitusIzraelio kariuomenė pirmadienį iki 199 padidino skaičių žmonių, kuriuos „Hamas“ pagrobė ir nusigabeno į Gazos Ruožą po to, kai islamistai prasiveržė per sieną ir surengė atakas, įplieskusias niokojantį karą.„Atnaujinome informaciją 199 įkaitų šeimoms“, – sakė kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari, padidindamas ankstesnį 155 įkaitų skaičių.Tarp spalio 7 dieną per „Hamas“ išpuolį pagrobtų įkaitų yra ir izraeliečių, ir užsieniečių. „Pastangos dėl įkaitų yra svarbiausias nacionalinis prioritetas, – sakė jis. – Kariuomenė ir Izraelis dirba ištisą parą, kad juos susigrąžintų“.Abiejų pusių pareigūnų duomenimis, Izraelyje žuvo mažiausiai 1 400 žmonių, o per atsakomuosius smūgius Gazos Ruože – 2 750 žmonių.Izraelio kariuomenė pranešė, kad po atakų buvo aptikta apie 1 500 teroristų kūnų.

Blinkenas atvyko į IzraelįJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas dar kartą nusileido Izraelyje. Vizito tikslas – neleisti, kad įsižiebtų platesnis regioninis konfliktas.JAV pabrėžė visapusišką paramą Izraeliui po „Hamas“ išpuolių, tačiau pastarosiomis dienomis ragino savo lyderius parodyti santūrumą ruošiantis pradėti puolimą ant žemės.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad Gazos Ruože mažiausiai 199 žmonės yra laikomi „Hamas“ įkaitais.

Paramos agentūros sunerimęIzraeliui telkiant tūkstančius karių ir sunkiosios ginkluotės šalies pietuose esančioje dykumoje, šalies kariuomenė pranešė laukianti „politinio“ leidimo įsiveržti į šiaurės Gazą.Kariuomenė yra nurodžiusi 1,1 mln. Gazos Ruožo šiaurinėje dalyje gyvenančių palestiniečių pasitraukti į regiono pietus.Tačiau Izraelio antskrydžiai tęsėsi pietuose, įskaitant Chan Junisą ir Rafą, kur vieno gyventojo teigimu buvo pataikyta į gydytojo namus.„Žuvo visa šeima,“ – pasakojo Khamisas Abu Hilalas.Pirmadienį JT pranešė, kad per Izraelio vykdomą bombardavimą žuvo ištisos 47 šeimos – iš viso maždaug 500 žmonių.Užsienio šalių vyriausybės ir paramos agentūros, įskaitant JT ir Raudonąjį kryžių, ne kartą kritikavo Izraelio nurodymą evakuotis.Palestinos pabėgėlius remianti JT agentūra sekmadienį pranešė, kad per pirmąją konflikto savaitę namų neteko jau apie milijoną palestiniečių, tačiau šis skaičius greičiausiai bus didesnis.JT humanitarinės paramos Palestinos teritorijoms koordinatorė Lynn Hastings viešai pasmerkė tai, kad Izraelis sieja humanitarinę paramą Gazos Ruožui su per „Hamas“ ataką pagrobtų dešimčių įkaitų paleidimu.„Nei vienas, nei kitas iš šių dalykų neturėtų būti sąlyginis,“ – primygtinai teigė ji JT paskelbtame vaizdo įraše.„Jie teigia norintys sunaikinti „Hamas“, tačiau savo veiksmais jie greičiausiai sunaikins Gazą.“

Įsiutęs Izraelis ruošiasi puolimui sausuma, oru ir jūraSielvartaujantis ir įsiutęs Izraelis sutelkė pajėgas palei 2,4 mln. gyventojų turinčio ir jau seniai blokados sąlygomis egzistuojančio Ruožo sieną, besirengdamas puolimui sausuma, oru ir jūra, kurį kariuomenės atstovų teigimu sudarys ir „didelė sausumos operacija“.„Pradedame intensyvius ir plataus masto karinius veiksmus Gazos mieste,“ – paaiškino Izraelio gynybos pajėgų (IGP) atstovas Jonathanas Conricusas.„Civiliams čia pasilikti būtų nesaugu,“ – pridūrė jis.„Hamas“ rėmėjas Iranas ir Teherano taip pat remiama Libano grupuotė „Hezbollah“ perspėjo, kad Gazos invazija neliktų be atsako.Izraeliui pasiuntus savo karius į Gazą, „niekas negali garantuoti, kad situacija bus kontroliuojama, o konfliktai neplis,“ – teigė Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amir-Abdollahianas.Susišaudymas Izraelio ir Libano pasienyje praeitą savaitę sustiprėjo ir dėl to Izraelis uždarė šią teritoriją civiliams.Izraelio kariuomenė praneša, kad sekmadienį raketa pataikė į JT taikdarių bazę Libano pietuose, o per „Hezbollah“ atakas Izraelyje žuvo vienas žmogus.Praėjusią savaitę Libane žuvo daugiau nei 10 žmonių, Izraelyje – ne mažiau nei du.Tarp žuvusiųjų Libane buvo agentūros „Reuters“ žurnalistas Issamas Abdallah.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas po kelionės po Vidurio Rytų šalis, kurios metu buvo mėginama visomis pastangomis užkirsti kelią krizei išplisti stabilumo stokojančiame regione, pirmadienį turėjo grįžti į Izraelį.Tačiau, Izraeliui siekiant atkeršyti už brutalų puolimą, kurio metu grupuotės „Hamas“ smogikai paėmė dešimtis įkaitų, tarp kurių buvo ir mažų vaikų, Arabų lyga ir Afrikos sąjunga perspėjo, kad invazija galėtų pasibaigti „precedento neturinčiu genocidu“.JT vadovas Antonio Guterresas perspėjo, kad visas regionas stovi „ant prarajos krašto“.

Namus paliko milijonas Gazos gyventojųIzraeliui pirmadienį toliau bombarduojant „Hamas“ kontroliuojamas teritorijas ir telkiant karius besirengiant visavertei sausumos invazijai, savo namus Gazos Ruože chaose paliko daugiau nei vienas milijonas nevilties apimtų gyventojų.Izraelis karą šiai islamistų grupuotei paskelbė po to, kai spalio 7 d. būriai jos smogikų prasiveržė pro gerai įtvirtiną sieną ir nušovė, mirtinai subadė ir sudegino daugiau nei 1 400 žmonių, kurių dauguma buvo civiliai.Po daugiausiai gyvybių per visą šios valstybės istoriją nusinešusios atakos Izraelis ėmė be atvangos bombarduoti Gazos Ruožą – apšaudymo metu žuvo mažiausiai 2 670 žmonių, pagrinde civilių, nuo žemės buvo nušluoti ištisi miesto rajonai.Izraeliui nurodžius pasitraukti į Gazos Ruožo pietus, gyventojai paliko savo namus šiaurinėje Ruožo dalyje, ieškodami prieglobsčio visur, kur tik įmanoma į rasti, įskaitant gatves ir JT prižiūrimas mokyklas.Visur galima buvo matyti savo mantą maišuose ir lagaminuose, triračiais motociklais, apdaužytais automobiliais, furgonais ir net asilų traukiamais vežimais gabenančius palestiniečius.„Jokios elektros, jokio vandens, jokio interneto. Jaučiu, kaip nužmogėju,“ – pasakojo Mona Abdel Hamid, 55 metų Gazos Ruožo gyventoja, iš Gazos miesto pabėgusi į regiono pietuose esančią Rafą, kur jai teko apsistoti su nepažįstamaisiais.JAV prezidentas Joe Bidenas interviu CBS žinių laidos „60 minutes“ metu teigė, kad nors įvykdyti invaziją ir „likviduoti ekstremistus“ yra būtina, bet kokie Izraelio bandymai okupuoti Gazos Ruožą būtų „didelė klaida“.

Izraelio kariuomenė teigia iki šiol Gazoje nukovusi šešis aukštus „Hamas“ vadusIzraelio kariuomenė praneša per atakas Gazos Ruože jau nukovusi šešis aukštus „Hamas“ narius. Kariuomenės atstovas pirmadienį sakė, kad tarp jų yra ir grupuotės karinio, ir politinio sparno atstovų. Pranešime buvo įvardyti du teroristinių dalinių vadai, dalyvavę žudynėse Izraelyje. Taip pat esą žuvo vadas, kuris buvo atsakingas už saugumą Gazos Ruožo pietuose. Nukautas ir „Hamas“ ekonomikos ministras Jawadas Abu Shamala bei Sakaria Abu Maamaras, kuris „Hamas“ politiniame biure buvo atsakingas už tarptautinius santykius. Tarp žuvusiųjų – ir oro kontrolės Gazos mieste vadovas.Izraelio puolimo Gazos Ruože tikslas yra eliminuoti „Hamas“ vadovybę. Kariuomenės atstovas sakė, kad ir „Hamas“ vadas Jihia al-Sinwaras jau yra „gyvas lavonas“.Vis dėlto svarbi „Hamas“ vadovybės dalis yra ne Gazos Ruože, o užsienyje. Pavyzdžiui, grupuotės vadeiva užsienyje Ismailas Haniya gyvena Katare, o dar vienas aukštas narys Salehas al-Aruris įsikūręs Beirute. Pastarais laikomas atsakingu už ginkluoto „Hamas“ sparno veiksmus Vakarų Krante. Po žudynių Izraelio pasienio teritorijoje ir atsakomųjų Izraelio smūgių ir čia padėtis smarkiai paaštrėjo.

Izraelis neigia pranešimus apie planus atidaryti Rafah sienos kirtimo punktąPalestiniečiai renkasi prie Rafah sienos kirtimo su Egiptu, tikėdamiesi pirmadienį gauti leidimą išvykti iš Gazos.Izraelio ministro pirmininko biuras paneigė, kad yra kokių nors susitarimų dėl Rafah sienos kirtimo tarp Gazos ir Egipto atidarymo.„Šiuo metu Gazos Ruože nėra nei paliaubų, nei humanitarinės pagalbos mainais už užsieniečių išvykimą“, – apie 9.45 val. vietos laiku CNN pranešė biuras.„Hamas“ taip pat paskelbė pareiškimą, kuriame pažymėjo, kad negavo patvirtinimo iš Egipto dėl galimo Rafaho sienos kirtimo punkto atidarymo.JAV ambasados Jeruzalėje pirmadienį paskelbtame saugumo įspėjime buvo cituojami žiniasklaidos pranešimai, kad Rafah perėja bus atidaryta spalio 16 d. 9 val. vietos laiku.

Izraelis tęsia Gazos Ruožo bombardavimąDėl tikėtinos Izraelio sausumos operacijos šimtams tūkstančių palestiniečių pasitraukus į Gazos Ruožo pietinę dalį, Izraelio karinė aviacija toliau bombarduoja „Hamas“ taikinius. Praėjusią parą oro smūgiai Gazos Ruože buvo tęsiami, pirmadienio rytą pranešė Izraelio kariuomenė. Pasak naujienų portalo „Ynet“, kuris remiasi palestiniečiais, tai buvo iki šiol smarkiausios atakos.Izraelio aviacija nuo daugiau kaip 1 400 gyvybių nusinešusių „Hamas“ teroro atakų prieš dešimt dienų be perstojo atakuoja Gazos Ruožą.Bombardavimai smarkiai nuniokojo siaurą pakrantės ruožą. Žuvusiųjų skaičius čia jau išaugo iki 2 670, sekmadienio vakarą Gazoje pranešė Sveikatos ministerija. Apie 9 600 gyventojų buvo sužeisti.Izraelio pajėgos dabar ruošiasi galimai sausumos operacijai prieš „Hamas“ Gazos Ruože. Pasienyje su Gaza mobilizuota šimtai tūkstančių rezervistų.

Izraelis evakuoja gyvenvietes Libano pasienyjePo pakartotinių proiranietiškos „Hezbollah“ grupuotės atakų iš Pietų Libano Izraelis evakuoja gyvenvietes, esančias 2 km atstumu nuo sienos. Izraelio gynybos ministro Joavo Galanto biuras pirmadienį pranešė, kad tai yra 28 vietovės prie Izraelio šiaurinės sienos. Gyventojai į saugias vietas bus išvežti valstybės lėšomis.Po „Hamas“ teroristų atakų prieš Izraelį ir Izraelio kariuomenės atsakomųjų smūgių Gazos Ruožui praėjusiomis dienoms kilo vis rimtesnių incidentų ir pasienyje tarp Izraelio ir Libano. Tai kursto nerimą dėl tolesnės eskalacijos.

Izraelio kariuomenė: į Gazos Ruožo pietinę dalį pasitraukė 600 000 palestiniečiųPo virtinės raginimų Gazos Ruožo gyventojams evakuotis, Izraelio kariuomenės duomenimis, į teritorijos pietinę dalį pasitraukė daugiau kaip 600 000 palestiniečių. Tai sekmadienį pranešė kariuomenės atstovas Danielis Hagaris. Priešingai nei Gazos Ruožą kontroliuojantis islamistinis „Hamas“, Izraelio pajėgos nori, kad kuo mažiau nukentėtų nekalti civiliai, pabrėžė jis.Praėjus daugiau kaip savaitei po beprecedenčio „Hamas“ teroristinio išpuolio, Izraelio kariuomenė taip pat patvirtino, kad Izraelyje pagrobti ir į Gazos Ruožą išvežti 155 žmonės. Artimieji esą informuoti. Kariuomenės „darys viską“, kad grąžintų juos namo.Izraelio pajėgos nurodė daugiau kaip milijonui Gazos Ruožo šiaurėje gyvenančių palestiniečių pasitraukti į pietus, nes, anot stebėtojų, pajėgos planuoja sausumos operaciją.

Ribotam laikui netrukus gali būti atidaryta Rafah perėja Pasak Palestinos ambasados, užsienio piliečiams bus leista naudotis Gazos ruožo sienos perėjimu į Egiptą nuo 9 val. (vietos ir Lietuvos laiku), rašo „Sky News“.Šįryt JAV ambasada Izraelyje perspėjo, kad Rafah perėja gali būti atidaryta netrukus ir „ribotam laikui“.Turistai raginami judėti link perėjos, tačiau tik įsivertinus, kad tai daryti saugu. Tikimasi, kad atidarius perėjimo punktą į Gazą bus įleista humanitarinė pagalba.Pasklidus žiniai, kad buvo susitarta leisti jiems išvykti, prie sienos susirinko dešimtys užsienio piliečių.

Bidenas: Izraelis turi sunaikinti „Hamas“, bet išsaugoti Palestinos valstybę „Hamas“ turi būti visiškai sunaikinti, bet Palestinos valstybė turi būti išsaugota.Kaip informuoja „Ukrinform“, tokią nuomonę per CBS išreiškė JAV prezidentas Joe Bidenas.„Hamas“ turi būti visiškai išnaikintas. Tačiau Palestinos valdžia turi egzistuoti. Būtinas kelias į Palestinos valstybės formavimąsi“, – sakė Bidenas.„Izraelis supranta, kad nemaža dalis palestiniečių nepritaria „Hamas“ ir „Hezbollah“ požiūriams“, – pažymėjo JAV prezidentas.Anot jo, po netikėtos „Hamas“ atakos praėjusią savaitę Izraelis neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik ryžtingai reaguoti.„Izraelis persekioja grupuotę, kuri veikė barbariškai ir gali turėti tokių pasekmių kaip holokaustas. Taigi Izraelis turi reaguoti, jis turi persekioti „Hamas“. „Hamas“ yra bailių grupė, kuri slepiasi už civilių“, – sakė Bidenas.

Vokietija planuoja iš šalies išsiųsti „Hamas“ šalininkusVokietija ieško teisinių mechanizmų, kurie leistų jai išsiųsti „Hamas“ šalininkus iš šalies. Tai pareiškė Vokietijos vidaus reikalų ministrė Nancy Feser, rašo „Bild“.„Mes netoleruosime antisemitinių ir prieš Izraelį nukreiptų raginimų ar smurto. Islamistų žudikų rėmėjai turi palikti Vokietiją . Pasinaudosime visomis teisinėmis priemonėmis, kad deportuotume „Hamas“ šalininkus“, – sakė N. Feser.Pažymėtina, kad praėjusią savaitę keliuose Vokietijos miestuose vyko mitingai, skirti Izraelio invazijai paremti. Šalies valdžios institucijos sustiprino žydų ir Izraelio institucijų apsaugą, siekdamos užkirsti kelią galimoms provokacijoms.

Izraelis likvidavo aukšto rango „Hamas“ vadąIzraelio gynybos pajėgos (IDF) paskelbė, kad per antskrydį Gazos Ruože buvo likviduotas aukšto rango „Hamas“ vadas Mu'atazas Ida.Kaip rašo „The Israel Times“, Ida vadovavo teroristinės grupuotės „Hamas“ pietinei nacionalinio saugumo apygardai. Kariuomenė teigia, kad vakar smogė daugiau kaip 250 taikinių visame Gazos ruože, daugiausia jo šiaurėje. Tarp taikinių buvo „Hamas“ ir „Palestinos islamo džihado“ kariniai štabai, stebėjimo postai ir kelios raketų paleidimo vietos.

Izraelio kariuomenės atstovas: sausumos operacija atidėta ne dėl nepalankaus oroSausumos operacija prieš „Hamas“ teroristus Gazos Ruože, pasak Izraelio kariuomenės atstovo, atidėta ne dėl nepalankių orų. „Ne, visiškai ne“, – sekmadienio vakarą Vokietijos televizijai ARD sakė Arye Sharuzas Shalicaras. Jis davė suprasti, kad viena pagrindinių to priežasčių yra siekis, jog dar daugiau palestiniečių civilių galėtų pasitraukti į Gazos Ruožo pietinę dalį, kad jiems nekiltų pavojus per sausumos operaciją šiaurėje.Nepatvirtintais žiniasklaidos pranešimais, antžeminė operacija buvo planuota jau savaitgalį, tačiau esą atidėta dėl debesuoto dangaus ir dėl prasto matomumo pilotams ir dronams.A. Sh. Shalicaras ragino daryti dar didesnį spaudimą Egiptui, kad šis priimtų pabėgėlius prie savo sienos su Gazos Ruožu. „Mes nenorime, kad nukentėtų nekalti žmonės, ypač moterys ar vaikai, ar senyvi žmonės. Mes norime sunaikinti „Hamas“, norime nubausti ją už tą šeštadienio išpuolį“, – kalėjo jis.Pašalinti už išpuolius šeštadienį atsakingą teroristinę grupuotę „Hamas“ yra „didelis ir sunkus tikslas“, – pabrėžė atstovas. Jis šiame kontekste priminė palestiniečių teroristinės organizacijos išpuolį prieš Izraelio sportininkus per 1972 m. olimpines žaidynes Miunchene. Visi su išpuoliu susiję teroristai esą anksčiau ar vėliau buvo patraukti atsakomybėn. Tas pats bus su „Hamas“ vadovybe ir šeštadienio išpuoliuose dalyvavusiais teroristais, teigė A. Sh. Shalicaras.

JAV prezidentas svarsto galimybę apsilankyti IzraelyjeJAV prezidentas Joe Bidenas svarsto galimybę artimiausiomis dienomis vykti į Izraelį, sekmadienį vakare pranešė JAV žiniasklaida. Praėjusį savaitgalį islamistų grupuotė „Hamas“ surengė didelio masto išpuolius prieš Izraelį.JAV ir Izraelis tariasi dėl J. Bideno vizito ateinančią savaitę, pranešė įvairios žiniasklaidos priemonės, tarp jų ir „Axios“ bei CNN“, remdamosi abiejų šalių oficialiais asmenimis.Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu šeštadienį per pokalbį telefonu pakvietė J. Bideną atvykti į Izraelį, „Axios“ citavo Izraelio pareigūnus. Tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas.„Nėra jokių naujų kelionių, apie kurias galėtume pranešti“, – CNN citavo Nacionalinio saugumo tarybos atstovę Adrienne Watson.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, Izraelyje apsilankęs praėjusį ketvirtadienį, vėl planuoja vykti ten pirmadienį, agentūrai dpa patvirtino Valstybės departamentas.

Palestiniečių prezidentas Abbasas atsiribojo nuo „Hamas“Praėjus daugiau kaip savaitei po didelio išpuolio prieš Izraelį, palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas atsiribojo nuo Gazos Ruožą kontroliuojančio „Hamas“ judėjimo. „Hamas“ politika ir akcijos „nereprezentuoja palestiniečių tautos“, pareiškė jis sekmadienį per pokalbį telefonu su Venesuelos prezidentu Nicolu Maduro. Vienintelė teisėta palestiniečių tautos atstovė yra Palestinos išsivadavimo organizacija (PLO), M. Abbasą citavo palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“.Per pokalbį telefonu N. Maduras patvirtino „besąlygišką Venesuelos paramą palestiniečių reikalui ir jų valdžiai“, sekmadienį pareiškė Venesuelos užsienio reikalų ministerija. Be to, N. Maduras, šiais duomenimis, pažadėjo 30 tonų humanitarinės paramos „palestiniečių tautai“, kuri bus išsiųsta ateinančiomis dienomis.M. Abbasas ir N. Maduras taip pat susitarė reikalauti „neatidėliotinų paliaubų ir humanitarinio koridoriaus pagalbai gyventojams“, sakoma toliau pareiškime. Taip esą būtų atkurta „tarptautinė teisė“.

J. Bidenas pasmerkė šešiamečio musulmonų berniuko nužudymą netoli ČikagosJAV prezidentas Joe Bidenas sekmadienį pasmerkė šešiamečio musulmonų berniuko nužudymą kaip „siaubingą neapykantos aktą“ po to, kai teisėsaugos institucijos apkaltino užpuoliką žmogžudyste ir neapykantos nusikaltimais dėl išpuolio, kaip įtariama, susijusio karu tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“.Vaiką šeštadienį 26 peilio smūgiais subadė būsto, kuriame jis gyveno, šeimininkas ir vėliau jis mirė ligoninėje, o jo 32 metų motina taip pat buvo sužeista, tačiau tikimasi, kad ji išgyvens, sakoma Ilinojaus valstijos Vilo apygardos šerifo biuro pranešime.„Detektyvams pavyko nustatyti, kad abi šio žiauraus išpuolio aukos tapo įtariamojo taikiniu dėl to, kad jie buvo musulmonai, ir dėl vykstančio Artimųjų Rytų konflikto, kuriame dalyvauja „Hamas“ ir izraeliečiai“, – sakoma šerifo biuro pranešime, kuriame priduriama, kad nužudymas įvyko maždaug už 64 km į vakarus nuo Čikagos.J. Bidenas sekmadienį vakare paskelbtame pareiškime patvirtino, kad moteris buvo berniuko motina, ir sakė, kad jų „palestiniečių musulmonų šeima atvyko į Ameriką ieškodama to, ko ieškome mes visi – prieglobsčio ramiai gyventi, mokytis ir melstis“.„Tokiam siaubingam neapykantos aktui neturi būti vietos Amerikoje, nes jis prieštarauja mūsų pamatinėms vertybėms“, – pridūrė J. Bidenas, ragindamas amerikiečius „susivienyti ir atmesti islamofobiją ir visų formų fanatizmą bei neapykantą“.Valdžios institucijos teigė, kad moteris sugebėjo paskambinti pagalbos telefonu 911, kai grūmėsi su šeimininku. Šerifo biuras paskelbė, kad įtariamas žudikas – 71 metų Josephas Czuba.

JAV pareigūnas: Izraelio ir „Hamas“ karas gali peraugti į platesnio masto konfliktąJAV nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas sekmadienį perspėjo dėl platesnio regioninio konflikto Artimuosiuose Rytuose pavojaus, nes Izraelis, atsakydamas į precedento neturinčius netikėtus „Hamas“ išpuolius, puola Gazos Ruožą iš oro.„Yra šio konflikto eskalavimo, antrojo fronto šiaurėje atsivėrimo ir, žinoma, Irano įsitraukimo rizika. Ir tai yra rizika, apie kurią mes galvojome nuo pat pradžių“, – sekmadienį CBS laidoje sakė Sullivanas.„Prezidentas taip greitai ir ryžtingai imasi veiksmų, kad lėktuvnešis įplauktų į rytinę Viduržemio jūros dalį, lėktuvai į Persijos įlanką, nes nori pasiųsti labai aiškią atgrasymo žinią bet kuriai valstybei ar veikėjui, kuris siektų pasinaudoti šia situacija“, – sakė jis.Pentagonas įsakė antrai lėktuvnešio smogiamajai grupei vykti į rytinę Viduržemio jūros dalį ir siunčia į regioną oro pajėgų naikintuvus, nes Izraelis ruošiasi išplėsti savo operacijas Gazos ruože, šeštadienį pareiškė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas.JAV karo laivais nesiekiama prisijungti prie kovų Gazos ruože ar dalyvauti Izraelio operacijose, tačiau dviejų galingiausių karinio jūrų laivyno laivų buvimu siekiama pasiųsti atgrasymo signalą Iranui ir Irano įgaliotiniams regione, tokiems kaip „Hezbollah“ Libane.