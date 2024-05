Nuo 2022 metų spalio 5 dienos, kitaip tariant, nuo tos akimirkos, kai į Rusijos Federacijos sudėtį buvo priimta „Donecko liaudies respublika“ su nekontroliuojamu jos „rusišku pasauliu“, okupuotose teritorijose įsigaliojo nauji įstatymai – su savo taisyklėmis ir praktikomis. Vietiniams jie pasirodė netgi „švelnesni“ nei absoliuti „Donecko liaudies respublikos“ betvarkė. Pasirodo, kad negalima žmonių po pamainos šachtoje traukti tiesiai iš dušo ir per tris dienas, apvilkus XX amžiaus šeštojo dešimtmečio laikų uniforma, mesti į Avdijiivkos ir Mariupolio šturmą. Su jais reikia pirma pasirašyti sutartį, viską oficialiai įforminti, kažkiek pamokyti, įsitikinti, kad jie turi bent jau „Donecko liaudies respublikos“ pasą, o ne tik Ukrainos. Be to, kariams pradėjo daugiau mokėti.