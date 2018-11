Fotografavimosi ceremoniją iš spaudos centro stebėjo dešimtys žurnalistų. V. Putinas ant pakylos užlipo anksčiau, o D. Trumpas, eidamas pro šalį, jam netarė nė žodžio. Vėliau G-20 šalių lyderiai patraukė į pirmojo plenarinio posėdžio salę. V. Putinas ėjo grupės priekyje, o D. Trumpas – kiek toliau už jo. Salėje Rusijos lyderis maloniai pasisveikino su šalia jo pasodintu Saudo Arabijos sosto įpėdiniu princu Mohammedu bin Salmanu, patekusiu į keblią padėtį dėl karalystės konsulate Stambule praeitą mėnesį įvykdyto Rijado kritiko žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo. Tuo metu D. Trumpas vaikštinėjo po salę ir bendravo su kitais lyderiais. Ketvirtadienį skrisdamas į Buenos Aires D. Trumpas netikėtai atšaukė G-20 viršūnių susitikimo kuluaruose planuotas surengti derybas su V. Putinu. Jis pareiškė, kad šį apsisprendimą nulėmė tebetvyranti įtampa dėl praeitą sekmadienį įvykusio incidento Kerčės sąsiauryje netoli Maskvos aneksuoto Krymo krantų, kai Rusijos pajėgos apšaudė ir perėmė tris Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivus bei sulaikė jų įgulas. Susiję straipsniai: May žada būti griežta per susitikimą su Saudo Arabijos princu G-20 forumo metu Trumpas atvyko į G-20 forumą Buenos Airėse Šį sprendimą D. Trumpas paskelbė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Baltuosiuose rūmuose pareiškė, jog Argentinoje vyksiantis G-20 renginys yra „labai geras laikas“ susitikti su V. Putinu. „Remiantis faktu, kad laivai ir jūrininkai nebuvo grąžinti į Ukrainą iš Rusijos, nusprendžiau, kad visoms susijusioms šalims būtų geriausia atšaukti mano anksčiau suplanuotą susitikimą Argentinoje su prezidentu Vladimiru Putinu“, – D. Trumpas parašė per „Twitter“. „Laukiu reikšmingo Viršūnių susitikimo vėl, kai tik ši padėtis bus išspręsta!“ – pridūrė prezidentas tuojau po to, kai išskrido Buenos Aires. Tuo tarpu JAV Valstybės departamento atstovės spaudai pavaduotojas Robertas Palladino vėliau sakė, kad „agresija, kurios liudininkais tapome šią savaitę, yra nepriimtina, ir (D. Trumpas) pasiuntė stiprų signalą“. Žurnalistų paklaustas, koks signalas buvo pasiųstas, pareigūnas atsakė: „Izoliacijos.“ Putinas G-20 viršūnių susitikime kritikuoja „piktavališkas“ sankcijas ir protekcionizmą Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime dalyvaujantis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį sukritikavo „piktavališką“ sankcijų įvedimą ir prekybinį protekcionizmą, akivaizdžiai taikydamas šią kritiką JAV prezidentui Donaldui Trumpui. „Negalima nematyti, kad nesąžininga konkurencija vis labiau išstumia sąžiningą, valstybių lygybe pagrįstą dialogą“, – sakė V. Putinas didžiųjų ekonomikų lyderių susitikime Buenos Airėse. „Piktavališka neteisėtų, vienašališkų sankcijų įvedimo praktika ir protekcionistinės priemonės plinta, apeidamos Jungtinių Tautų chartiją, PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) taisykles ir tarptautinės teisės normas“, – kalbėjo V. Putinas. Pasak jo, tai daro „ypatingai neigiamą poveikį tarptautinio bendradarbiavimo dvasiai“, verslo plėtrai. D. Trumpas, savo prekybos politiką grindžiantis šūkiu „Pirmiausia – Amerika“, pažadėjo Buenos Airėse ignoruoti V. Putiną, protestuodamas prieš Rusijos pasieniečių ir ukrainiečių karo laivyno konfrontaciją Kerčės sąsiauryje. Tuo metu Jungtinėse Valstijose vyksta tyrimas dėl įtariamo D. Trumpo prezidento rinkimų kampanijos susimokymo su Maskva 2016 metų rinkimuose ir Kongreso nariai reikalauja sugriežtinti sankcijas Rusijai.

