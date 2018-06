„Pasakykime aiškiai: atsižvelgiant į JK pozicijas, mūsų bendradarbiavimą reikės organizuoti kitaip“, – sakė M. Barnier, kalbėdamas Vienoje. „Jis bus paremtas efektyviu ir abipusiu (duomenų) pasikeitimu, bet nesuteikiant prieigos prie ES ar Šengeno zonos duomenų bazių“, – tęsė jis. Pasak M. Barnier, „suprantama“, kad „JK naujausiame dokumente dėl saugumo išreikštas noras išsaugoti ES narystės privilegijas“. Tačiau dėl JK priimto sprendimo „pasitraukti iš ES, jos institucijų, struktūrų ir garantijų“ tai nebus įmanoma, sakė ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas. Pasak jo, šios institucijos buvo labai svarbios, kuriant pasitikėjimą, būtiną siekiant dabartinio „intensyvaus bendradarbiavimo“ saugumo klausimais tarp valstybių narių. „Šis pasitikėjimas nenukrito iš dangaus! Nėra jokios burtų lazdelės, – tęsė M. Barnier. – Jeigu jūs pasitrauksite iš šios „ekosistemos“, jūs neteksite šio bendradarbiavimo privilegijų. Jūs būsite trečioji šalis, nes taip jūs nusprendėte.“ Jis pridūrė, kad toks bus derybų „dėl naujų ambicingų santykių“ pagrindas. M. Barnier taip pat tiesiogiai kreipėsi į tuos britus, kurie kaltina ES dėl jos nelankstumo derybose. „Mes nesileisime įtraukiami į tas kaltųjų paieškas. Tai būtų laiko, kurio mes neturime, švaistymas“, – pareiškė jis.

