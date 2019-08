ES derybininkai jau informavo Europos diplomatus, kad naujosios JK vyriausybės pozicija – panaikinti sienas Airijos saloje – yra nepriimtina ir dar kartą patvirtino, jog dėl permainų nežada derėtis iš naujo.

„Iki „Brexit“ lieka vos kelios savaitės, o jie (britai) derybas nori grąžinti ten, kur mes buvome prieš trejus metus“, – tokie žodžiai, anot BBC, pasakyti specialiame ES susitikime dėl tolimesnių derybų.

Be to, šiame susitikime vienas iš aukštas pareigas užimančių ES diplomatų tikino, jog JK neva nusiteikusi pasitraukimui be sutarties ir kitų scenarijų nesvarsto.

„Aišku, kad JK neturi kito plano. Nėra noro derėtis, nes deryboms reikia plano“, –neįvardintą politiką cituoja britų spauda.

JK premjero rezidencija atmeta tokius kaltinimus ir primena, jog Theresos May komandos su bendrija suderėtas „Brexit“ planas, kuris Parlamente atmestas jau 3 kartus, yra netinkamas.

„Mes esame pasiruošę dalyvauti derybose su didžiausia energija ir draugiškumo dvasia, taip pat tikimės, jog ES persigalvos dėl dabartinės savo pozicijos – ji atsisako daryti pakeitimus sutartyje“, – sakoma premjero rezidencijos atstovo spaudai išplatintame pranešime.

Praėjusią savaitę JK vyriausybė patvirtino, jog pasiruošimui „no deal“ variantui bus skirti 2,1 milijardo svarų sterlingų, kurie turėtų būt panaudoti transporto srautams reguliuoti atnaujinus sienų kontrolę, įvairioms atsargoms apsirūpinti bei remti verslui, kuris nukentėtų dėl vyriausybės sprendimo palikti ES be sutarties.

Šis sprendimas liudija, jog JK valdžia yra pasirengusi „no deal“.

Dabartinis šalies premjeras Borisas Johnsonas dar prieš užimdamas šį postą tvirtino, kad britai ES privalo palikti spalio 31-ąją „bet kokia kaina“.

Europos Komisija su Didžiąja Britanija išsiderėtą išstojimo sutartį pavadino „geriausiu įmanomu“ susitarimu ir atmetė naujų derybų galimybę, praneša agentūra „Reuters“.

Taip Komisijos atstovė pirmadienį reagavo į pakartotinius naujosios britų vyriausybės raginimus dar kartą derėtis dėl šalies išstojimo iš ES. „Pozicija, kad dėl išstojimo sutarties iš naujo deramasi nebus, iki šiol nepasikeitė. Tačiau mes atviri diskutuoti apie politinę deklaraciją“, - sakė Mina Andreeva.

Politinėje deklaracijoje kalbama apie būsimus Didžiosios Britanijos ir ES santykius. Britų premjero Boriso Johnsono atstovas savo ruožtu patvirtino, kad Karalystė spalio 31-ąją bet kokiu atvejus paliks ES – su sutartimi ar be jos. Britų laikraštis „Sunday Telepgraph“ prieš tai rašė, kad yra svarstymų jau spalio 31-ąją paskirti naujus rinkimus. Dvi partijos – UKIP ir naujoji „Brexit“ partija - kaltina konservatorius neryžtingu kursu vykdant išstojimą iš ES.