ES nutraukia CAR karių apmokymo misiją dėl rusų samdinių įtakos

Jungtinės Tautos ir Prancūzija teigia, kad šios privačios saugumo pajėgos padeda CAR kariuomenei atremti sukilėlių, siekiančių užimti sostinę, antpuolį. Maskva tokius kaltinimus neigia.

Apie misijos nutraukimą paskelbta praėjus kelioms dienoms po to, kai ES užsienio reikalų ministrai sutarė dėl sankcijų „Wagner“. Be to, prieš kelias savaites JT ekspertai paragino Bangį nutraukti ryšius su šia grupuote, kaltindami ją smurtiniu priekabiavimu, bauginimu ir lytiniais nusikaltimais.

„Atsižvelgusi į „Wagner“ grupės samdinių CAR ginkluotųjų pajėgų kontrolę, Europos Sąjunga, norėdama laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, nusprendė laikinai sustabdyti mokymus“, – naujienų agentūrai AFP sakė ES apmokymo misijos vadas generolas Jacques'as Langlade'as de Montgros.

„Šie samdiniai apmoko CAR ginkluotąsias pajėgas ir naudoja jas per savo operacijas“, – pridūrė jis.

„Laikinai sustabdydami savo veiklą siekiame išvengti bet kokio dubliavimosi su šiais samdiniais ir pasirūpinti, kad jie nesinaudotų mūsų apmokytais CAR kariais“, – pažymėjo generolas.

Pasak jo, apie 70 Europos instruktorių laikinai grįžo į savo šalis, tačiau mokymai gali būti atnaujinti, „kai tik sulauksime garantijų, kad „Wagner“ samdiniai nesinaudos CAR kariais“.

Maskva teigia dislokavusi šalyje 1 135 „neginkluotus instruktorius“, palaikančius spaudžiamą prezidento Faustino Archange'o Touaderos vyriausybę.

Paryžiaus ir JT duomenimis, dalis šių instruktorių priklauso „Wagner“, tačiau Rusija tai neigia.

CAR, kurią Jungtinės Tautos laiko antra skurdžiausia valstybe pasaulyje, nuo 2013 metų yra draskoma pilietinio karo.

Nuo 2018 metų kautynių mastas mažėja, tačiau vyriausybė vis dar nekontroliuoja daugelio šalies rajonų.