Ekspertas: dislokavus branduolinį ginklą Lenkija taptų pirmuoju taikiniu

„Branduolinių ginklų atsiradimas ar galimybės jiems atsirasti mažina komfortą, o Rusija tikai per daug šiandien to komforto turi“, – sako Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojas Artur Plokšto komentuodamas Lenkijos prezidento pareiškimą, kad jie pasirengę priimti NATO branduolinius ginklus, jei būtų nuspręsta to imtis. Pasak Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) direktorės Margaritos Šešelgytės, saugumo situacija šiame regione yra itin prasta ir valstybės nenori tapti Vladimiro Putino šantažo įkaitėmis.