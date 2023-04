„Jokiuose bunkeriuose jis niekada nesėdėjo, tai melas. Tikriausiai girdėjote, kad V. Putinas turi daug antrininkų, kurie dirba už jį, kai jis sėdi bunkeryje. Tai dar vienas melas. Matote, kokį prezidentą turime. Jis toks, koks ir buvo – megaaktyvus, sunkiai patys spėjame paskui jį“, – dėstė D. Peskovas.

Tiesa, kalbėdamas apie V. Putino sveikatą jis triskart pastukseno į stalą.

„Jo sveikatos, duok Dieve, galima palinkėti tik sau“, – tikino D. Peskovas.

Ukrainos politologas Oleksijus Košelis interviu „Radio NV“ tokius D. Peskovo pareiškimus pavadino klaida.

„Manau, kad tai yra blogiausia, ką gali padaryti valdžia – pradėti teisintis. Teisinimasis visada iššaukia tokią reakciją, kai žmonės, užuot patikėję šiomis tezėmis galvoja priešingai: „Jie pradeda teisintis, akivaizdu, kad bunkeris yra“, – kalbėjo O. Košelis.

Anot jo, jeigu šalies valdžia yra kažkuo apkaltinta, ji gali arba teisintis, arba tylėti.

„Kartais, kai jie tyli, ta informacinė banga labai greitai praeina ir baigiasi – žmonės išgirdo ir pamiršo. Bet kai praeina daug laiko ir tada primena bunkerį ir kitus dalykus, valdžia atrodo juokingai ir apgailėtinai. Jie iš tikrųjų padarė didelę klaidą“, – mano politologas.

O. Košelis svarstė, kad pats ir V. Putinas galėjo nuspręsti, jog reikia paneigti sklandančius gandus.

Nuolat sklando spėlionės, kad iš tikrųjų per viešus renginius V. Putiną atstovauja kiti asmenys, pasirodantys vietoj jo. Pastarąjį kartą taip teigta, kai buvo pranešta, kad V. Putinas vyko į Ukrainą ir lankėsi karo zonose Rusijos okupuotose teritorijose.

„Tai nebuvo tikrasis Putinas“, – praėjusią savaitę sakė Ukrainos Nacionalinio saugumo tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas. Šį jo pareiškimą Kremlius atmetė.

Nėra jokių įrodymų, kad per oficialius V. Putino susitikimus būtų pasirodęs jo antrininkas.

Pastarosiomis dienomis socialinių tinklų vartotojai aktyviai aptarinėjo ir neatitikimus, kuriuos pastebėjo nuotraukose iš V. Putino kabineto.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka tviteryje rašė, kad galimai V. Putinas „turi du identiškus bunkerius“.

I was bored and found these two photos to "spot the difference" I disregard most desk items. I guess the next question would be, which location is which. pic.twitter.com/hl38xTp8P6