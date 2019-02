„Turėdamas omenyje kadaise sunkiai įsivaizduojamą gerovę ir partnerystę su Vietnamu, noriu pasiųsti svarbią žinutę Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui: prezidentas D. Trumpas mano, kad jūsų šalis gali pakartoti Vietnamo kelią“, – liepą viešėdamas Vietname sakė Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Mike‘as Pompeo.

„Tai gali būti ir jūsų kelias, jei išnaudosite akimirką ir galimybę. Tai gali būti ir jūsų stebuklas – tai gali būti Šiaurės Korėjos stebuklas“, – sakė amerikiečių diplomatas.

Hanojaus karo istorijos muziejuje eksponuodami Vietnamo numušto B-52 likučiai – tai tarsi priminimas apie miestą naikinusias amerikiečių bombas.

Nors Šiaurės Korėjos žmonės ir po šiai dienai mokomi nekęsti „klastingų vilkų iš Jungtinių Valstijų”, vietnamiečiai sugebėjo pamėgti Holivudo produkciją, KFC ir amerikietiškos svajonės koncepciją.

Praėįus daugiau nei keturiems dešimtmečiams nuo Vietnamo karo pabaigos, dabar net 84 proc. Vietnamo gyventojų Jungtines Valstijas vertina palankiai, atskleidė „Pew Research Center“ atliktas viešos nuomonės tyrimas. Tai geriausias rodiklis iš visų užsienio šalių, ir vos vienu procentu mažesnisnei pačių amerikiečių vertinimas.

Priimta manyti, kad Šiaurės Korėja gali transformuotis pagal panašų šabloną, tačiau, anot ekspertų, tai gana menkai tikėtinas scenarijus.

Šiaurės Korėjos santykiai su Vietnamu pašlijo XX amžiaus 8-ąjį dešimtmetį, kai Kim Il Sungas ėmėsi remti Kambodžos diktatoriaus Pol Poto, skriaudusio ir Vietnamą, vykdytą genocidą. Vėliau vykusi Hanojaus invazija į Kambodžą, siekiant nuversti nuo valdžios Pol Potą, Vietnamą ir Šiaurės Korėją sukiršino galutinai. Vietnamo ambasada Pchenjane iš 20 darbuotojų susitraukė iki septynių, teigia buvęs Vietnamo ambasadorius Šiaurės Korėjoje 75 metų Do Thi Hoa.

Donaldo Trumpo ir Kim Jong-uno susitikimas Hanojuje AFP / Scanpix

Vietnamui ėmus įgyvendinti rinkos reformas ir megzti diplomatinius santykius su Jungtinėmis Valstijomis, fanatiški Pchenjano lyderiai tokius veiksmus įvardijo kaip dar didesnę išdavystę.

„Oficialiai jie niekada to nesakė, tačiau visi puikiai ir be žodžių suprato, kad jie labai nepatenkinti tuo, kad ėmėme bičiuliautis su buvusiais priešais“, – pridūrė Do Thi Hoa.

Ne tik Vietnamo santykiai su Šiaurės Korėja ir Jungtinėmis Valstijomis po XX amžiaus 8-ojo dešimtmečio ėmė ir apvirto aukštyn kojomis.

Vos už valandos kelio automobiliu į Vakarus nuo visų pamiršto memorialo Šiaurės Korėjos pilotams, galima pamatyti gana paveikų Vietnamo transformacijos simbolį: didžiulį „Samsung“ gamyklos kompleksą, įdarbinusi per 60 tūkst. žmonių. Pačiame jo centre – didžiulis belangis tvorų apjuostas pastatas, stebėjimo bokšteliai ir bendrabučiai. Visa ši infrastruktūra tikrai skirta ne tam, kad darbuotojai negalėtų pabėgti, o tam, kad pavyktų apsisaugoti nuo komercinių paslapčių medžiotojų.

Pietų Korėjos „Samsung“ konglomeratas Vietname pagamina net trečdalį visos produkcijos, čia jis investavo daugiau nei 17 mlrd. dolerių. Produkcija sudaro ketvirtadalį visų Vietnamo eksportuojamų prekių. Pietų Korėja 2018 metais buvo antroji didžiausia Vietnamo tiesioginė investuoja – nusileido tik Japonijai.

Šiaurės Korėja tapo trečiąja šalimi po Sovietų Sąjungos ir Kinijos, 1950 metais pripažinusia Šiaurės Vietnamą. Šiandien Hanojaus santykiai su Seulu tvirtesni, nei kada nors buvo su Pchenjanu. Jie grįsti ne tik verslu, bet ir turizmu bei kultūra, teigia Pham Hong Thai iš Vietnamo socialinių mokslų akademijos. Čia labai populiari korėjiečių popmuzika ir serialai.

Į Vietnamą atvykęs Kim Jong Unas iš tikrųjų gali suteikti vilties, jog jo šalis ims ir pakartos Vietnamo sėkmės istoriją.

Japonijos dienraštis „Sanken Shimbun“ prognozuoja, kad Šiaurės Korėjos lyderis apsilankys „Samsung“ gamykloje. Pietų Korėjos valdžia taip pat teigia besidominti Vietnamo ekonominiu modeliu.

Nors ir menka paslaptis, kad Kim Jong Unas iš Vietnamo patirties mielai perimtų keletą dalykų, Šiaurės Korėjos ir Vietnamo skirtumai daugiau nei akivaizdūs.

„Šiaurės Korėjos viešai demonstruojamas susidomėjimas Vietnamo patirtimi iš dalies yra ne kas kita, kaip parodomoji programa. Ji skirta pritraukti tarptautinę paramą Šiaurės Korėjos ekonomikai, nors Kim Jong Uno režimas ir nori išlaikyti minimalią užsienio įtaką šaliai ir galbūt iš tikrųjų visai negalvoja iš tikrųjų atsisakyti branduolinio ginklo“, – sako Seulo „Ehwa“ profesorius Leifas Ericas Easley.

Tiesą sakant, Šiaurės Korėjos tolerancija privatiems prekiautojams ir rinkoms kontrastuoja su pastaruoju metu vis dažniau pasirodančia informacija apie atnaujintą priešinimąsi užsienio kultūros įtakai, pavyzdžiui, Pietų Korėjos serialams ir filmams.

„Kad ir kas nutiktų su ekonomikos vystymusi, Šiaurės Korėjos valdžia visomis išgalėmis stengiasi išlaikyti kontrolę būtent savo rankose. Jie jau verčiau skurs, nei neteks įtakos“, – sako „Stimson Center“ ekspertų grupės konsultantas Benjaminas Katzeffas Silbersteinas.

Vietnamo ekonomikos transformacijai puikius pagrindus padėjo žmonėms suteiktos laisvės – keliauti, prekiauti, bendrauti ir mokytis iš užsieniečių. Pavyzdžiui, Kinijos ekonomikos sėkmės istorija prasidėjo išlaisvinus žmonių verslumo potencialą.

„Praturtėti šlovinga“, – taip skamba frazė, priskiriama Kinijos lyderiui Deng Xiaoping. Labai sunku įsivaizduoti Šiaurės Korėjos lyderį Kim Jong Uną tarianti tokius žodžius, nes tokiu atveju Pietų Korėja būtų oficialiai pripažinta mažiausiai 20 kartų šlovingesnė nei Šiaurės Korėja. Vietnamo komunistai savo laiku buvo žymiai palankesnėje situacijoje imtis gana rizikingos ekonominės restruktūrizacijos, nes, prieš imdamiesi tokių atsakingų pokyčių, suvienijo šalį.

B. K. Silbersteinas perspėja Šiaurės Korėjos klausimais niekada neturėti pernelyg daug vilčių. Tikėtis, kad Pchenjanas lyg niekur nieko bandys pakartoti kitos šalies sėkmės istoriją, taip pat gana naivu.

„Ar mes galime pasimokyti iš Vietnamo? Žinoma. O iš Kinijos? Be abejo. Ar yra tik Šiaurės Korėjai būdingų dalykų, kurie ir liks būdingi tik Šiaurės Korėjai? O taip. Socialinės kontrolės klausimu tai neabejotinai išskirtinė valstybė. Taigi, kodėl neįsivaizdavus unikalaus ekonominio vystymosi diktatoriško valdymo sąlygomis?“, – samprotauja B. K. Silbersteinas.

Drąsiai atverdama duris prekybai ir investicijoms, Vietnamo komunistų partija taip pat atsisakė ir didžios dalies kapitalo kontrolės, pabrėžia Go Myong Hyun iš Politikos studijų instituto Seule.

Prekės su užrašu „Pagaminta Šiaurės Korėjoje“ pasaulinėje rinkoje nebus patrauklios tol, kol šalis, pavyzdžiui, neuždarys kalėjimo stovyklų.