Vadinamasis Mendosino kompleksinis gaisras apėmė iš viso 114 850 ha – didesnę teritoriją negu netoliese esantis Los Andželo didmiestis. Tik 30 proc. šio ploto liepsnos suvaldytos, nurodė valstijos priešgaisrinė tarnyba „CalFire“. Iki šiol ugnis nusinešė dvi žmonių gyvybes. „Šiandien aukšto slėgio sistema atnešė į regioną šiltesnius orus, sausrą ir stiprius vėjus“, – sakoma pavakarę paskelbtame naujausiame „CalFire“ pranešime. „Šiąnakt ugniagesių brigados mėgins pasinaudoti žemesne temperatūra, kad suaktyvintų (liepsnų) slopinimą ir išlaikytų priešgaisrines linijas“, – pridūrė tarnyba. Daugiausiai gyventojų turinčioje JAV valstijoje didžiausio miškų gaisro rekordas fiksuojamas jau antrąkart per pastaruosius dvejus metus. Pernai gruodį liepsnojęs Tomaso gaisras buvo apėmęs 114,1 tūkst. hektarų. Susiję straipsniai: Trumpas sako esąs atviras naujam susitarimui su Iranu, patvirtino grąžinantis sankcijas Iranas: JAV, Saudo Arabijos ir Izraelio lyderiai dėl savo politikos yra izoliuoti Šiauriau nuo liepos 23 dienos liepsnojantis vadinamasis Karo gaisras išdegino daugiau kaip 66,5 tūkst. ha ir jau pareikalavo septynių žmonių gyvybių. Vienu metu jis buvo toks intensyvus, kad sukėlė į tornadą panašų liepsnos sūkurį. Pasak pareigūnų, šį gaisrą sukėlė vienos „transporto priemonės mechaninis gedimas“, per kurį į perdžiūvusią augaliją pažiro kibirkštys. Karo gaisras jau sunaikino daugiau kaip 1,6 tūkst. pastatų, iš jų apie tūkstantį gyvenamųjų namų, sakė valstijos pareigūnai. Kalifornijoje su liepsnomis kovoja daugiau kaip 14 tūkst. ugniagesių. Keli tūkstančiai žmonių buvo evakuoti, bet pastarosiomis dienomis daliai jų buvo leista grįžti namo. Šie gaisrai „juda itin greitai ir yra nepaprastai pavojingi“, – sakė Kalifornijos miškų ir priešgaisrinės apsaugos departamento viršininko pavaduotojas Scottas McLeanas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas daugelį nustebino per tviterį neteisingai pareiškęs, kad ugniai gesinti nepakanka vandens. Iš jo žinučių taip pat buvo galima susidaryti įspūdį, kad dėl gaisrų kalti aplinkosaugos įstatymai, o ne klimato pokyčiai. „Kalifornijos miškų gaisrus smarkiai padidino ir labai pablogino blogi aplinkosaugos įstatymai, neleidžiantys tinkamai panaudoti lengvai prieinamus didžiulius kiekius vandens“, – rašė D. Trumpas. „Jis (vanduo) nukreipiamas į Ramųjį vandenyną. Taip pat būtina iškirsti medžius, kad gaisras liautųsi plitęs!“ – sakoma prezidento „Twitter“ žinutėje. Tačiau „CalFire“ direktoriaus pavaduotojo padėjėjas Danielis Berlantas sakė laikraščiui „The New York Times“, kad iš tikrųjų Kalifornijos ugniagesiai „turi pakankamai vandens kovoti su šiais miškų gaisrais, bet aiškiai pasakykime: smarkesnius ir labiau niokojančius gaisrus lemia mūsų besikeičiantis klimatas“. Kalifornijoje jau seniai tęsiasi ginčas tarp ūkininkų, reikalaujančių daugiau vandens pasėliams drėkinti, ir aplinkosaugininkų, aiškinančių, kad intensyvesnis vandens išteklių naudojimas būtų pragaištingas žuvims ir pakenktų upėms.

