Didžioji Britanija Covid-19 gydyti naudos naujus medikamentus

Be to, Didžioji Britanija, kaip ir likęs pasaulis, dideles viltis sieja su vakcinacijos kampanija. Didžiojoje Britanijoje iki šiol nuo koronaviruso paskiepyta 1,5 mln. žmonių. Iki sausio vidurio bus paskiepyta „šimtai tūkstančių žmonių“ per dieną, iki vasario vidurio pasiūlymo dėl pirmojo skiepo bus sulaukę didžiausių rizikos grupių asmenys– joms priskiriama 15 mln. žmonių šalyje.

Tai leis užkirsti kelią daugeliui mirčių, sakė valstybinės sveikatos tarnybos vadovas Simonas Stevensas. 88 proc. iki šiol registruotų mirčių priskiriama grupėms, kurioms teikiama pirmenybė skiepijant.

Didžiojoje Britanijoje iki šiol mirė daugiau kaip 82 000 virusu užsikrėtusių žmonių.