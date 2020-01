Dėl didelėje dalyje Ispanijos jau trečią dieną siaučiančios žiemos 200 tūkst. gyventojų liko be elektros, buvo uždarytos mokyklos, o daug kelių dėl sniego tapo nepravažiuojami.

Pakrantėje įsikūrusiuose miesteliuose siautusios didelės bangos ir smarkus vėjas padarė žalos daugybei parduotuvių ir restoranų.

Antradienį be elektros liko didelė dalis šiaurės rytinės Cheronos provincijos gyventojų, nes sugedo jungtis su Prancūzija, tviteryje paskelbė gelbėjimo tarnybos.

Šiaurės rytiniame Katalonijos regione, Aragone ir kiek piečiau esančioje Valensijoje daug mokyklų tebėra uždarytos, skelbia ispanų žiniasklaida.

Eismo institucijos praneša, kad dešimtys kelių nepravažiuojami dėl sniego, įskaitant greitkelį, jungiantį šiaurės rytinį Figereso miestą ir Prancūzijos sieną.

Sekmadienį kilusi audra jau pareikalavo trijų vyrų ir vienos moters gyvybių.

Pirmoji auka užfiksuota Astūrijoje, kur 44-erių metų amžiaus vyrą, bandantį šalikelėje ant savo automobilio ratų uždėti grandines, užmušė nevaldomu tapęs slystantis sunkvežimis, praneša thelocal.es.

Į šeštąją dešimtį įkopusi benamė moteris iš Rumunijos mirė nuo šalčio, užmigusi parke Gandijos mieste, esančiame Valensijos pakrantėje.

Kaimo Pedro Bernardo meras Davidas Segovia pranešė, kad sekmadienio popietę 63-ejų metų amžiaus kaimo gyventojas buvo rastas negyvas.

„Jis gulėjo netoli savo namo. Nelaimėlį užmušė nuo gausaus sniego nukritusios stogo čerpės“, – AFP pasakojo meras.

Audra Gloria šaliai smogė savaitgalį, tačiau pirmadienį didžiojoje rytinės Ispanijos dalyje ir Viduržemio jūroje esančiose Balearų salose tebebuvo paskelbtas audros pavojus.

Vidinėje Valensijos regiono dalyje ugniagesiai važiavo valyti sniego nuo kelių, o Balearų salose keliai buvo uždaryti dėl po 24 val. trukusių liūčių patvinusių upių.

Pajūrio miesteliai nuo Torevjechos Valensijos regiono pietuose iki Kasteljono šiaurėje skaičiavo per audras didžiulių bangų padarytus nuostolius.

Pirmadienį Valensijos regione vis dar neveikė apie 200 mokyklų, o maždaug 22 tūkst. keliautojų skrydžiai iš Alikantės oro uosto buvo atidėti, nes valdžios pareigūnai uždarė oro uostą. Jis tebėra uždarytas ir turėtų pradėti veikti antradienį.

Ispanijos meteorologijos tarnyba AEMET perspėjo „šalies rytinio trečdalio ir Balearų salų gyventojus dėl vėjo, lietaus, snygio ir bangų“.

Šios ekstremalios oro sąlygos tęsis iki antradienio.

Valensijoje užfiksuotas smarkus snygis.

Ties Ksabijos miestu pakrantė kaip reikiant nukentėjo nuo bangų. Nuotraukose užfiksuotas apgadintas pasivaikščiojimo takas, sugriauti restoranai ir parduotuvių fasadai bei užlieti keliai.

Maljorkoje mažiausiai devyni keliai tapo nepravažiuojami dėl vandens ir purvo nuošliaužų.

The weather today isn't as good as usual in Tamariu (Costa Brava). #StormGloria #temporal #Tamariu #spanje #costabrava #spain pic.twitter.com/AQ3151PSsO