Dėl kelis mėnesius fiksuotų neeilinių karščių prognozuojama, kad 2023-ieji taps karščiausiais metais istorijoje. Be to, šiais metais didelius planetos plotus siaubė sausros, didžiuliai gaisrai ir stiprios audros.

Preliminariais duomenimis, lapkričio 17 dienos temperatūra pasaulyje buvo 2,06 laipsnio Celsijaus aukštesnė už ikipramoninio laikotarpio vidurkį, socialiniame tinkle „X“ pranešė ES klimato kaitos tarnybos (C3S) vadovo pavaduotoja Samantha Burgess.

„Tai buvo pirmoji diena, kai pasaulinė temperatūra buvo daugiau nei 2 laipsniais Celsijaus aukštesnė už 1850-1900 m. lygį“, – pridūrė ji.

2015 metų Paryžiaus susitarime įrašytas tikslas sulaikyti vidutinės pasaulinės temperatūros kilimą iki „gerokai mažiau“ nei 2 laipsniai, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir siekti saugesnio skaičiaus – 1,5.

Viena diena, kai temperatūra viršija 2 laipsnius, nereiškia, kad buvo viršyta Paryžiuje nustatyta riba – susitarime kalbama apie pokyčius, matuojamus dešimtmečiais.

Nuo to laiko klimato ekspertai ragina pasaulį siekti žemesnės ribos, kad būtų išvengta didelio poveikio klimatui, pavyzdžiui, karščio bangų, itin stiprių uraganų ir tirpstančių ledynų.

Jie atšilimą apibrėžė kaip „30-ies metų pasaulinio vidurkio padidėjimą“, palyginti su 1850-1900 metų vidurkiu.

Manoma, kad dabartinis klimatas, palyginti su minimu praeities laikotarpiu, sušilo beveik 1,2 laipsnio.

Pasak „Copernicus“, pirmoji diena, kai temperatūra viršijo 2 laipsnius, yra dalis šių metų rekordų serijos: spalio mėnuo buvo šilčiausias kada nors užfiksuotas visame pasaulyje, taip pat ir kiekvienas mėnuo nuo birželio. Tarnybos teigimu, 2023 metai „beveik neabejotinai“ pranoks 2016-uosius, kurie buvo užfiksuoti kaip karščiausi.

Be šių oficialių rekordų, mokslininkai teigia, kad dar senesni netiesioginiai klimato duomenys, pavyzdžiui, medžių rievės ar ledo šerdys, rodo, kad šiemet užfiksuota temperatūra gali būti beprecedentė žmonijos istorijoje, galbūt šilčiausia per daugiau nei 100 tūkst. metų.

Spalio mėnuo buvo 1,7 laipsnio šiltesnis nei apskaičiuotas to mėnesio vidurkis ikipramoninėje eroje, anksčiau šį mėnesį teigė „Copernicus“.

Nuo sausio mėnesio vidutinė temperatūra pasaulyje buvo aukščiausia per visą laikotarpį nuo 1940 m., priduriama stebėsenos ataskaitoje, ir buvo 1,43 C aukštesnė už 1850-1900 m. priešindustrinio laikotarpio vidurkį.

Be to, vidutinė temperatūra pasaulyje nuo sausio mėnesio buvo aukščiausia per visą stebėjimų laikotarpį nuo 1940 metų ir 1,43 laipsnio aukštesnė už 1850-1900 metų ikipramoninį vidurkį.

Lapkričio 30-gruodžio 12 d. JAE į COP28 konferenciją susirinksiantys lyderiai turės reaguoti į gąsdinančią pažangos ataskaitą dėl Paryžiaus įsipareigojimų, nes platūs moksliniai tyrimai parodė, kad pasaulis gerokai nukrypo nuo kurso.

Tikimasi, kad konferencijoje bus parengtas pirmasis oficialus Paryžiaus susitarimo vertinimas ir, jei tai įmanoma, numatytos taisomosios priemonės.