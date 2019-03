78 metų M. Temerą, dabartinio kraštutinių dešiniųjų prezidento Jairo Bolsonaro pirmtaką, policija ketvirtadienį areštavo San Paule ir pervežė į Rio de Žaneirą. M. Temeras, visų laikų nepopuliariausias Brazilijos prezidentas, yra dar vienas buvęs šios Lotynų Amerikos valstybės lyderis, sučiuptas vykdant vadinamąjį „Plovyklos“ tyrimą, į kurio akiratį jau yra patekę dešimtys politikų ir verslo veikėjų. Tyrimas dėl M. Temero atskleidė „nusikalstamos organizacijos, visiškai veikiančios, dalyvaujančios konkrečiuose aiškaus sunkumo veiksmuose, egzistavimą“, sakoma federalinės prokuratūros pareiškime. Taip pat buvo areštuoti buvęs kasyklų ir energetikos ministras Moreira Franco ir keli kiti įtariamieji. M. Temerui pernai gruodį palikus postą jam buvo pateikti keli kaltinimai korupcija. 2017 metais M. Temeras buvo apkaltintas kyšių ėmimu, bet Brazilijos Kongresas balsavo už įtarimų panaikinimą, įtvirtindamas jo, kaip išlikėlio vienoje chaotiškiausių ir labiausiai skandalų krečiamų demokratijų, reputaciją. Dar vienas kaltinimas M. Temerui buvo pateiktas kelios dienos prieš J. Bolsonaro mandato pradžią sausio 1 dieną ir Kongresas neturėjo laiko jo įvertinti. „Teisingumas yra kiekvienam, ir kiekvienas atsako už savo veiksmus“, – su oficialiu vizitu lankydamasis Čilėje reporteriams sakė J. Bolsonaro. Prokuroro ketvirtadienio pareiškime aprašoma „rafinuota nusikalstama sistema“, kuri iki 2014 metų pabaigos neteisėtai išmokėjo maždaug 1 mln. realų (439 tūkst. eurų tuometiniu kursu). Nurodoma, kad tai buvo susiję su niekada taip ir nebaigtomis atominės elektrinės statybomis. Tyrimas rodytų, kad ši grupė galėjo įvykdyti „įvairių nusikaltimų“ su valstybinėmis agentūromis ir valstybinėmis kompanijomis, sakoma pareiškime. Kalbama apie 1,8 mlrd. realų (419 mln. eurų). Tyrimas 2014 metais prasidėjo nuo įtariamo pinigų plovimo vienoje automobilių plovykloje sostinėje Brazilijoje, bet išsiplėtė ir atskleidė didžiulę kyšininkavimo operaciją, įtraukusią valstybinę naftos kompaniją „Petrobras“ ir dideles statybos firmas. Kyšiai būdavo duodami kelių partijų politikams. Daugiau kaip 150 žmonių jau buvo nuteisti, o dar šimtai yra apkaltinti. Atskleistos korupcijos mastas pribloškė brazilus, kuriems jau įkyrėjo jų lyderių kyšininkavimas.

