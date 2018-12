Bulgarijos policija aptiko garaže Sofijoje nelegalių ginklų arsenalą

Per savaitgalį įvykdytą operaciją policijos kovos su terorizmu padalinio pareigūnai konfiskavo 65 Kalašnikovo automatus, 37 pistoletų kulkosvaidžių „Scorpion“ ir 43 pistoletus, per spaudos konferenciją pranešė ministerijos kovos su organizuotu nusikalstamumu skyriaus vadovas Ivailo Spiridonovas. Jis pridūrė, kad policija taip pat rado 8 kg itin sprogaus juodojo parako, 14 granatsvaidžių ir dešimtis tūkstančių šovinių. Be to, per reidą buvo suimti įtariamas ginklų kontrabandos operacijos vadeiva ir dar šeši asmenys. Policininkai konfiskavo dar 17 Kalašnikovo automatų ir 15 pistoletų su dulsikliais centriniame Kazanlako mieste, kur įsikūręs Bulgarijos didžiausias ir seniausias gamintojas „Arsenal“. Pareigūnai sako, kad rasti ginklai buvo pagaminti šios įmonės. Per reidą Kazanlake buvo aptikta suklastotų tapatybės dokumentų gamybos operacija. Prokurorai nurodė ištirti, kaip ginklai buvo išvežti kontrabanda iš „Arsenal“ gamyklos. Susiję straipsniai: Bulgarija patvirtino nepasirašysianti JT migracijos pakto Garsus istorikas įvertino Rytų Europos valstybių skaudulius: kad joms pavyko, yra milžiniškas pasiekimas „Tai buvo „savų“ darbas. Ginklai neabejotinai buvo nelegaliai išnešti iš gamyklos“, – pažymėjo vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Ivanas Geševas. Bulgarijos ginklų pramonė, kurią po komunizmo žlugimo 1989 metais ištiko nuosmukis, pastaruoju metu klesti, siaučiant konfliktams Artimuosiuose Rytuose. Iš šalies eksportuojamų ginklų vertė 2017 metais sudarė 1,2 mlrd. eurų. Ekspertai mano, kad šios produkcijos didžioji dalis Saudo Arabijai ir Jungtinėms Valstijoms parduotų ginklų galiausiai atsidūrė šių valstybių remiamų Sirijos ir Jemeno ginkluotų grupių rankose.

