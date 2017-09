Premjerė tai pareiškė jos valdančiojoje partijoje išryškėjus aštriems nesutarimams dėl „Brexit“. „Jungtinės Karalystės vyriausybei vadovaujama nuo viršaus ir mes visi prieš akis turime tą patį tikslą – užsitikrinti gerą „Brexit“ susitarimą su Europos Sąjunga“, – sakė Th. May per vizitą Kanadoje. Kiek anksčiau Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas sukėlė sambrūzdį tarp kolegų ir įstūmė Th. May į keblią padėtį, pristatęs savo „Brexit“ viziją. Susiję straipsniai: JK pasiūlė galimą teisėsaugos sutartį, kuri įsigaliotų po „Brexit“ B. Johnsonas: „Brexit“ yra Britanijos galimybė tapti geriausia pasaulio šalimi Užsienio reikalų sekretorius sulaukė vienos iš kolegių kaltinimų, kad jis žarsto nepageidaujamus patarimus, reikalaudamas išstojimo be jokio susitarimo su ES. Ši B. Johnsono pozicija sulaukė pagyrų iš euroskeptiškų pažiūrų valdančiosios Konservatorių partijos narių. Tačiau kiti toriai tai laiko mėginimu paspausti Th. May prieš penktadienį Florencijos mieste Italijoje numatytą jos kalbą. Joje premjerė pateiks naujausią informaciją apie savo planus ir pažangą derybose su ES. Th. May sakė, jog siekia „gero prekybos susitarimo su ES ir nuolatinių ryšių kitais klausimais, tokiais kaip saugumas“. „Gilios ir ypatingos partnerystės su ES išsaugojimas yra ne tik Jungtinės Karalystės interesas. Tai ir likusių 27 Europos Sąjungos narių interesas“, – sakė britų premjerė. „Būtent to ir siekiame“, – pridūrė ji.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.