Th. May ketina pasakyti pagrindinei Jungtinės Karalystės verslo lobistų organizacijai – Britanijos pramonės konfederacijai (CBI) – neabejojanti, jog jai pavyks susitarti Europos Vadovų Taryboje prieš sekmadienį turintį įvykti viršūnių susitikimą, per kurį planuojama pasirašyti Britanijos išstojimo iš Bendrijos sutartį. „Tikiuosi, kad per šį laiką suderinsime mūsų ateities ryšių pagrindo išsamias ir galutines detales“, – premjerės kalbos ištraukas iš anksto citavo jos biuras Dauningo gatvėje. „Esu tikra, kad Taryboje galėsime sudaryti sutartį, kurią galėsiu pateikti Bendruomenių Rūmams“, – ketina pasakyti Th. May. Į keblią padėtį patekusios premjerės, kurios kabinetas praeitą savaitę nenoriai patvirtino „Brexit“ sutarties juodraštį, dabar laukia itin sunkus uždavinys – prastumti šį dokumentą skeptiškai nusiteikusiame parlamente. Per derybas Briuselyje bus galutinai suderinta lygiagreti politinė deklaracija, nustatanti gaires, kaip po „Brexit“ vyks derybos dėl būsimų ES ir JK ryšių. Per susitikimą su CBI premjerė taip pat ketina pasakyti, kad jos sutartis užtikrins proveržį daugelyje Britanijos žmonėms rūpimų sričių. „Mūsų sienų kontrolė, laisvąjį judėjimą užbaigiant kartą ir visiems laikams, – sakoma jos kalbos ištraukose. – Mūsų pinigų kontrolė, kad patys galėtume spręsti, kur juos leisti. Mūsų įstatymų kontrolė, užbaigiant Europos Teisingumo Teismo jurisdikciją Jungtinėje Karalystėje ir užtikrinant, kad mūsų įstatymai būtų kuriami ir taikomi čia, šalyje.“ CBI sekmadienį pareiškė, kad Th. May susitarimo juodraštis yra ne idealus dokumentas, o kompromisas, „nepašalinantis jokio susitarimo galimybės“ ir atveriantis kelią galimybei ateityje sklandžiai prekiauti. Kalbėdama apie imigracijos klausimus, keliančius susirūpinimą daugeliui verslo įmonių, bijančių, kad po „Brexit“ šalis gali pristigti kvalifikuotų darbuotojų, Th. May ketina pažadėti „sklandesnius prašymų teikimo procesus“, padėsiančius „pritraukti sumaniausiųjų ir geriausiųjų iš viso pasaulio“. „Tačiau skirtumas bus toks: kai paliksime ES, visiškai kontroliuosime, kas čia atvyksta, – pasakys premjerė. – Nebebus taip, kad ES piliečiai, kad ir kokie būtų jų įgūdžiai arba patirtis, galės apeiti eilę, pirmiau inžinierių iš Sidnėjaus arba programuotojų iš Delio.“

