Jungtinės Karalystės parlamento balsavimas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos sutarties turėjo įvykti antradienį, bet Th. May pirmadienį jį atidėjo, įsitikinusi, kad nėra užsitikrinusi pakankamo įstatymų leidėjų palaikymo šiam dokumentui. „Vyriausybė užtikrins, kad šis klausimas būtų grąžintas į Bendruomenių Rūmus iki sausio 21 dienos“, – sakė premjerės atstovas. JK siekia „teisiškai įpareigojančių“ pažadų dėl „Brexit“ Londonas siekia „teisiškai įpareigojančių“ ES lyderių garantijų, kad Didžioji Britanija neribotam laikui neįstrigs bloko muitų sąjungoje dėl „Brexit“ susitarime minimos „apsidraudžiamosios priemonės“ (backstop) dėl Airijos sienos, antradienį informavo vienas ministras. Tokį pareiškimą JK Išstojimo iš ES departamento jaunesnysis ministras Martinas Callananas padarė atvykęs į Briuselį derybų. Tuo metu britų premjerė Theresa May pradėjo kelionę po Europos sostines, mėgindama išsaugoti daug aistrų sukėlusį susitarimą dėl „Brexit“ sąlygų. Susiję straipsniai: ES rengia viršūnių susitikimą dėl „Brexit“, bet persvarstyti pasiekto susitarimo nežada May: Britanija spartina pasiruošimą išstojimui be sutarties Pirmadienį Th. May atidėjo antradienį turėjusį įvykti balsavimą parlamente dėl „skyrybų“ sutarties, pasiektos praėjusį mėnesį po ilgų derybų su Bendrijos lyderiais ir dabar norėtų išgirsti iš ES papildomų patikinimų. ES vadovai ne kartą teigę, kad susitarimo negalima „persvarstyti“, tačiau Europos Komisijos vadovas Jeanas-Claude'as Junckeris, su kuriuo Th. May ketina susitikti vėliau antradienį, pareiškė, jog įmanomi „tolesni paaiškinimai ir interpretacijos“. Tačiau to Londonui gali nepakakti. Derybų su kolegomis ministrais į Europos Vadovų Tarybą atvykęs M. Callananas pareiškė, kad Th. May norėtų gauti teisiškai privalomų garantijų, kad „apsidraudžiamoji priemonė“ negalios neribotą laiką. „Kiekviena šalis turi savo interesus, kuriuos turi ginti, ir ministrė pirmininkė ryžtingai derasi, siekdama geriausių JK interesų“, – sakė jis žurnalistams. „Ji nori papildomų teisinių garantijų, kad JK negalėtų neribotam laikui patekti į apsidraudžiamosios priemonės spąstus. Tai yra pagrindinė problema, dėl kurios nerimauja daugelis parlamento narių“, – pridūrė ministras. Paklaustas, ar tokios garantijos gali būti suteiktos atskiros nuo paties susitarimo politinės deklaracijos pavidalu, M. Callananas pažymėjo: „Manau, kad labai svarbu, kad tai būtų papildomos teisiškai privalomos garantijos.“

