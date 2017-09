Šią naujieną trečiadienį pranešė šalies vyriausybės vadovė, kai tuo metu Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas viešėjo Mergelių Salose bei Angilijoje. Jis pabrėžė, kad šalis yra „visiškai įsipareigojusi“ ten gyvenantiems britams. „Šiandien pranešu apie papildomą 25 mln. svarų skyrimą atkūrimo darbams; jie bus pridėti prie 32 mln. svarų paramos, apie kurią pranešiau praėjusią savaitę“, – Bendruomenių rūmuose sakė Britanijos premjerė Theresa May. Susiję straipsniai: Uragano aukos kaltina gelbėtojus rasizmu Uraganas „Irma“ jau spėjo sumušti keturis rekordus Šiuo metu audros nuniokotame regione dirba per 1 000 kariškių, o artimiausiomis dienomis prie jų turėtų prisijungti dar 200 karių bei per 60 policijos pareigūnų, nurodė ji. Th.May, kritikuojama dėl šalies reakcijos į stichinę nelaimę, tvirtino, kad jos vyriausybės reakcija buvo „greita“. „Įvyko nelaimė, vadinasi, tose britų užjūrio teritorijose bus jaučiamas didelis atstatymo poreikis“, – teigė ji. „Dirbsime su savo užjūrio teritorijomis, kad užtikrintume, jog galėtume vėl pamatyti tas šalis iš tikrųjų sugrąžintas į gyvenimą, žmonės turėtų darbo ir gerai gyventų“, – pridūrė Britanijos premjerė. Vykdamas į Karibų regioną B.Johnsonas naujienų agentūrai „Press Association“ sakė: „Jie mato beprecedentę JK reakciją, bet noriu pabrėžti, kad visa tai nėra trumpam; ruošiamės padėti ilgą laiką.“

Angilijos vyriausiasis ministras Victoras Banksas „Press Association“ sakė, kad vien jo salos atstatymui gali prireikti 1 mlrd. svarų (1,1 mlrd. eurų). Britanijos užjūrio teritorijose uraganas „Irma“ nusinešė devynias gyvybes, o iš viso Karibų regione nuo stichijos žuvo mažiausiai 50 žmonių.

