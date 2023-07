Medžioklės taikinys – Sebastianas Enrique Marsetas Cabrera, ieškomas dėl kaltinimų prekyba narkotikais gimtajame Urugvajuje, taip pat Paragvajuje, Brazilijoje ir JAV.

Bolivijos vidaus reikalų ministras Eduardo del Castillo pranešė, kad Santa Kruzo departamente buvo surengta daugybė reidų ieškant prekeivio narkotikais, kuris yra „labai vertingas taikinys regionui ir visam pasauliui“. „Mobilizavome daugiau nei 2250 policijos pareigūnų, daugiau nei 144 motorizuotas transporto priemones, atlikome daugiau nei 23 operacijas, šešis reidus ir sulaikėme 12 žmonių“, – sakė E. del Castillo.

Manoma, kad 32 metų S. E. Marsetas Cabrera yra Santa Kruze – dideliame energijos gamybos regione pietryčių Bolivijoje, besiribojančiame su Brazilija ir Paragvajumi. Pasak Bolivijos ministro, su S. E. Marsetu Cabrera yra jo žmona iš Peru ir trys vaikai. „Artimiausiomis valandomis pasieksime tikslą sulaikyti poną Sebastianą Enrique Marsetą Cabrerą“, – pažadėjo E. del Castillo.

Sunkiai ginkluota policija surengė kratą prabangiame name Santa Kruze, 1,9 mln. gyventojų turinčioje to paties pavadinimo departamento sostinėje, krėtė kitus objektus. Pasak ministro, per dieną paimta 17 šautuvų, pistoletų, beveik 2000 šovinių, neperšaunamų liemenių ir 31 transporto priemonė.

Paleistas iš JAE kalėjimo

Valdžios teigimu, S. E. Marsetas Cabrera atvyko į Boliviją pernai rugsėjį ir net nesislapstė, įsigijo futbolo klubą. Dar prieš dvejus metus jis sėdėjo Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) kalėjime, apkaltintas suklastojęs Paragvajaus pasą, tačiau jam pavyko išsilaisvinti pasinaudojus Urugvajaus dokumentais.

Valdžia laiko jį vienu galingiausių prekeivių narkotikais regione, jis kaltinamas pervežęs per Urugvajų daugybę tonų narkotikų siuntų. S. E. Marsetas Cabrera siejamas su buvusio Paragvajaus prezidento Horacio Carteso dėde, nuteistu už prekybą marihuana. Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro praėjusiais metais tviteryje paskelbė, kad S. E. Marsetas Cabrera susijęs su didelio atgarsio sulaukusiu Paragvajaus prokuroro Marcelo Pecci nužudymu 2022 m. gegužę kurorte Kolumbijos Baru saloje.

Pernai gegužę Kolumbijoje du broliai kolumbiečiai buvo nuteisti kalėti daugiau kaip 25 metus už savo vaidmenį nužudant prokurorą. Broliai Andresas ir Ramonas Perezai Hoyosai sumokėjo užpuolikui maždaug 340 tūkst. JAV dolerių, kad jis nušautų M. Pecci Baru saloje, kur jis buvo per medaus mėnesį su nėščia žmona. Tačiau Kolumbijos prezidentas G. Petro viešai įvardijo S. E. Marsetą Cabrerą kaip žmogžudystės užsakovą.

„Tyrimas dėl nužudymo (...) kurį įvykdė Urugvajaus narkotikų prekeivis S. E. Marsetas Cabrera Kolumbijos teritorijoje, rodo, kad prekyba narkotikais seniai nebėra dvišalė Kolumbijos ir Amerikos problema, šiandien tai - Amerikos ir pasaulio problema“, – pernai rugpjūtį tviteryje parašė G. Petro.