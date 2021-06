Jis teigė neturintis jokių priekaištų, tikino, kad niekas jo neskriaudė ir nenaudojo prieš jį jėgos, todėl prašė žiniasklaidos nebeskleisti gandų.

„Prašyčiau nebeskleisti daugiau jokių gandų, nes dėl to kenčia Sofija ir mano tėvai, kurie yra Lenkijoje, informaciniame vakuume. Ponai, pagalvokite apie tai, kaip reaguotų jūsų motina, jeigu būtumėte tokioje situacijoje ir kažkas teigtų, kad jos sūnus buvo sumuštas, nors tai melas“, – kalbėjo R. Pratasevičius.

Jis teigė, kad nors pats jaučiasi gerai, jo tėvai kenčia dėl susidariusios situacijos ir jais manipuliuojama.

Tinklaraštininkas tikino, kad spaudos konferencijoje dalyvauja savo valia, niekas jo nevertė to daryti ir nieko už tai nesiūlė.

„Aš nebuvau verčiamas bendradarbiauti su tyrėjais – tai mano laisvas apsisprendimas ir noras“, – kalbėjo jis.

R. Pratasevičius teigė žinantis, kad daugybė žmonių internete vadina jį išdaviku, bet tikino, jog jo sąžinė rami ir jis siekia būti naudingas savo šaliai.

Salė, kurioje vyko spaudos konferencija – Nacionalinis spaudos centras, tėra nedidelė patalpa su šešiomis eilėmis sustatytomis kėdėmis. Į pirmas dvi eiles susėdo diplomatai, tarp kurių buvo ir Europos Sąjungos šalių atstovų (jų vietos buvo sužymėtos). Buvo ir mergina su Didžiosios Britanijos vėliava ant kaukės. Daugelis iš jų, kai pasirodė R. Pratasevičius, greitai paliko salę, skelbia RBC.

Demonstratyviai iš salės išėjo ir BBC filmavimo komanda. Korespondentas Jonah Fisheris „Twitter“ paskyroje parašė, kad neketina dalyvauti tokioje spaudos konferencijoje, į kurią atvykti R. Protasevičius buvo akivaizdžiai priverstas.

We have just walked out. Not taking part when he is clearly there under duress. https://t.co/vg4gSGZJeL