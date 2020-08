Kaip pranešama, akcijoje dalyvauja ne mažiau kaip 1 000 žmonių. Jie rankose laiko baltas gėles. Pro šalį važiuojantys automobiliai palaiko susirinkusiuosius garso signalais. Gatve, palei kurią išsirikiavę protestuotojai, važinėja motociklininkai su nacionalinėmis baltai raudonai baltomis Baltarusijos vėliavomis.

Akcijos išsibarsčiusios po visą sostinę. Žmonės renkasi metropoliteno stoties „Puškinskaja“ rajone, kur prieš dvi dienas žuvo demonstrantas, mikrorajonuose, kur anksčiau vyko smurtiniai susirėmimai su OMONu, ir kitose vietose.

Maksimo Miltos video:





Protestai Baltarusijoje rugpjūčio 13 dieną Baltarusijoje per tūkstantį mokslininkų paragino valdžią nutraukti smurtąDaugiau kaip tūkstantis Baltarusijos mokslininkų pasirašė kreipimąsi, ragindami šalies valdžią nutraukti smurtą prieš opozicijos demonstrantus ir paleisti per protesto akcijas areštuotus žmones.„Mes, žemiau pasirašę Baltarusijos Respublikos mokslininkai, dėstytojai, mokslo įstaigų darbuotojai, reikalaujame: nedelsiant nutraukti bet kokį smurtą taikių piliečių atžvilgiu; paleisti visus sulaikytus demonstrantus ir politinius kalinius. Jėgos struktūrų veiksmus laikome neteisėtais, nepriimtinais, ir pažeidžiančiais Baltarusijos Respublikos Konstituciją, nes žmogus, jo teisės, laisvės ir jų realizavimo garantijos yra aukščiausia vertybė ir visuomenės bei valstybės tikslas“, – sakoma kreipimesi, kurį paskelbė portalas onliner.by.Po sekmadienį įvykusių prezidento rinkimų, kurių rezultatai, anot autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos režimo oponentų, buvo suklastoti, tūkstančiai žmonių buvo sulaikyti per taikius masinius protestus, kuriuos brutaliai nuslopino milicija. Iš viso nuo protestų pradžios buvo sulaikyta apie 6,7 tūkst. žmonių.Per demonstracijas vienas žmogus žuvo, daugiau kaip 250 nukentėjusiųjų gydomi ligoninėse. Trečiadienio vakarą patvirtinta dar vieno protestuotojo, kuris buvo sulaikytas sekmadienį pietrytiniame Gomelio mieste, mirtis.Baltarusijos vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad per protesto akcijas nukentėjo daugiau kaip 100 teisėsaugos organų darbuotojų.Kaip rašo onliner.by, per susitikimą su mokslinių tyrimų institutų direktoriais Baltarusijos mokslų akademijos prezidiumo pirmininkas Vladzimiras Husakovas pareikalavo, kad būtų imtasi atsakomųjų priemonių prieš kreipimosi signatarus.„Buvau priverstas šiandien jus pakviesti, kad įvestumėt tvarką savo institutuose. Privalote žinoti, kuo gyvena kiekvienas žmogus – ypač jaunimas. Mes didžiavomės, kad atsinaujinome ir pririnkome jaunimo – bet jie juk nevaldomi! Ką jie daro laboratorijose – niekas nežino. Įsivaizduojate – „mokslininkai prieš smurtą!“ Ir visa tai prasidėjo nuo Mokslų akademijos“, – portalas citavo kreipimusi pasipiktinusio akademijos vadovo žodžius. Netikėtas pareiškimas Baltarusijos vidaus reikalų ministras Jurijus Karajevas ketvirtadienį pareiškė, kad „prisiima atsakomybę" už smurtą prieš žmones protestų metu. Jis taip pat pridūrė, kad reikia kuo greičiau paleisti sulaikytuosius ir tai jau daroma. Kol kas smurto prieš protestuotojus neužfiksuotaMinske ir kituose Baltarusijos miestuose ketvirtadienio vakarą tęsiasi ryte prasidėjusios protesto akcijos. Kaip praneša naujienų agentūros „Interfax" korespondentas, akcijos vyksta taikiai, daug žmonių su gėlėmis, balionais, plakatais su užrašu „Ne smurtui". Automobilių vairuotojai protestų dalyvius palaiko garso signalais.

Protestus taip pat rengia ir kitų miestų gyventojai.

Kol kas nėra informacijos apie protestuotojų vaikymą ir sulaikymą. Ankstesnėmis dienomis demonstracijas slopindavo teisėsaugos institucijos.

Kaip pranešta anksčiau, Minsko gyventojai visame mieste ketvirtadienio rytą pradėjo rikiuotis į „solidarumo grandines". Baltarusijos valstybinių žiniasklaidos priemonių žurnalistai ragina paleisti sulaikytus kolegasBaltarusijos valstybinių žiniasklaidos priemonių žurnalistai parengė kreipimąsi į informacijos ministrą Iharą Luckį, kuriame prašoma padėti išlaisvinti sulaikytus kolegas ir netrukdyti žiniasklaidos atstovams dirbti.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „tut.by“.„Tai, kad šiandien daugelis mūsų kolegų išeina iš valstybinių žiniasklaidos priemonių – ne melagiena, ne polittechnologija, ne apmokėta viešųjų ryšių akcija. Tai sąžinės balsas, neleidžiantis ramiai žiūrėti į smurtą. Rinkdamiesi savo profesiją, o ne darbovietę, mes tikėjomės, kad būsime objektyvūs kartais priešingų nuomonių propaguotojai“, – sakoma kreipimesi.Jame taip pat pažymima, kad žurnalistai nėra akcijų dalyviai ir pagal įstatymą turi teisę jas visapusiškai nušviesti. „Pareigūnų smurtas prieš žurnalistus, atliekančius savo profesinę pareigą, yra neleistinas“, – pabrėžia kreipimosi autoriai, ragindami Informacijos ministeriją imtis skubių priemonių, kad teisėsaugos institucijų darbuotojai nepuldinėtų ir nesulaikytų kolegų, nutrauktų jų persekiojimą.Portalo žiniomis, tarp kreipimąsi pasirašiusių žurnalistų – naujienų agentūros „BelTA“ darbuotojas Sergejus Peliuškevičius, kuris anksčiau vadovavo Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos spaudos tarnybai. Šiuo metu protesto akcija vyksta ir prie Baltarusijos ambasados Vilniuje. Ten susirinko maždaug apie šimtą žmonių. Baltarusijos opozicjos palaikymo mitingas ketvirtadienio vakarą vyksta ir Kijeve. Reikalaujama paleisti Ukrainos piliečius, kurie buvo sulaikyti per protestus. https://g3.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=318687 Socialiniuose tinkluose toliau dalinamasi įrašais, kuriuose matyti, kad protestuojančius žmones palaiko ir pareigūnai.Kaip teigiama, Gardino srityje esančiuose Smurgainiuose nufilmuotame vaizdo įraše užfiksuotas kariškis, kuris protestuojantiems žmonėms dalina gėles. „Aš priesaiką daviau žmonėms“, – sako jis.https://twitter.com/draufwiel/status/1293951190770819072 Skelbiama, kad šimtai žmonių susirinko Minske prie metro stoties „Sportivnaja“, tačiau demonstracija vyksta taikiai, OMON pareigūnų nėra. Lieka sulaikyti daugiau kaip 20 žurnalistųKetvirtadienio vakaro duomenimis, per protestus buvo sulaikyti 68 žurnalistai, o 23 iš jų tebėra nelaisvėje, pranešė Baltarusijos žurnalistų asociacija (BŽA).„Rugpjūčio 13-ąją 17 val. 40 min. turima informacija apie žurnalistus: lieka sulaikyti 23 žurnalistai, nuo rugpjūčio 9-osios sulaikyti – 68, smurto prieš žurnalistus ir sutraumuotų kolegų atvejų – 29“, – sakoma asociacijos pranešime.Baltarusijoje sulaikomi tiek baltarusių, tiek užsienio žiniasklaidos atstovai, įskaitant rusus, lenkus ir ukrainiečius.Trečiadienį Baltarusijos vidaus reikalų ministras Jurijus Karajevas savo pavaldiniams nurodė „neliesti“ žurnalistų per masines protesto akcijas, „išskyrus atvejus, kai jie atsiduria tarp pažeidėjų ir teisėsaugos pajėgų“. Baltijos šalių ir Lenkijos prezidentai ragina Baltarusijos valdžią nutraukti smurtąLietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos prezidentai paskelbė bendrą deklaraciją, kurioje ragina Baltarusijos valdžią nutraukti smurtą prieš šalies piliečius ir palaiko Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos iniciatyvą imtis tarpininkavimo dėl situacijos šalyje, ketvirtadienį pranešė Prezidentūra.„Nutraukite smurtą ir gerbkite pagrindines laisves, žmogaus ir piliečių teises, įskaitant žodžio, žiniasklaidos, susirinkimų laisvę ir žurnalistų saugumą. Skubiai paleiskite visus sulaikytus protestuotojus, sustabdykite tolesnį žmonių persekiojimą. Ir nedelsdami pradėkite dialogą su Baltarusijos žmonėmis“, – rašoma bendroje prezidentų deklaracijoje.Keturių šalių vadovų raginime Baltarusijos valdžia skatinama įsiklausyti į savo piliečių balsą, leisti jiems laisvai reikšti savo nuomonę apie situaciją šalyje bei sekmadienį vykusius Baltarusijos prezidento rinkimų rezultatus.„Remdamiesi savo pačių visuomenių patirtimi, mes raginame surengti Baltarusijoje nacionalinio susitaikymo forumą, kurį sudarytų vyriausybės ir visuomenės atstovai. Tai būtų tinkamas žingsnis pradėti tikrą nacionalinį dialogą. Mes tvirtai tikime, kad dialogas visada yra geriausias būdas skatinti socialinę plėtrą, aptarti reformas ir jūsų šalies ateitį“, – rašoma deklaracijoje.Paskelbdami deklaraciją prezidentai sutarė, kad jei Baltarusijos valdžios institucijos įvykdys minėtus reikalavimus, bendradarbiavimo su tarptautine bendruomene durys išliks atviros, nes šalies izoliacija nėra tinkamiausias būdas kurti jokios tautos gerovę ir siekti valstybės plėtros. Pompeo: JAV ir ES turi drauge padėti spręsti krizę BaltarusijojeJAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo ketvirtadienį pareiškė, jog Vašingtonas tikisi kartu su Europos Sąjunga padėti spręsti krizę Baltarusijoje, kur autokrato Aliaksandro Lukašenkos kontroversiškas perrinkimas naujai kadencijai išprovokavo beprecedenčius protestus. Po sekmadienio rinkimų, kurių rezultatai, anot A. Lukašenkos režimo oponentų, buvo suklastoti, tūkstančiai žmonių buvo sulaikyti per taikius masinius protestus, kuriuos brutaliai nuslopino milicija. „Esu tikras, kad ES ir Jungtinėms Valstijoms tokį pat susirūpinimą kelia tai, kas vyko ir vyksta Baltarusijoje, ir labai tikiuosi, kad galėsime bendromis pastangomis“ prisidėti prie krizės sprendimo, sakė M. Pompeo žurnalistams per vizitą Slovėnijoje. Trečiadienį valstybės sekretorius pareiškė, kad baltarusiams turėtų būti suteiktos „laisvės, kurių jie reikalauja“, ir paragino Baltarusijos valdžią užtikrinti, kad protestuotojai nenukentėtų. Per bendrą spaudos konferenciją su M. Pompeo Slovėnijos ministras pirmininkas Janezas Janša paragino surengti naujus rinkimus Baltarusijoje. „Vienintelis taikus dabartinės krizės Baltarusijoje sprendimas – pakartoti rinkimus gausiai dalyvaujant tarptautinių stebėtojų misijoms“, – sakė jis. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), nuo 2001 metų siuntusi stebėtojus į rinkimus Baltarusijoje, šiemet jų į šalį nesiuntė, nes Minskas laiku jų nepakvietė.ES šalių užsienio reikalų ministrai ketina aptarti Baltarusijos krizę per penktadienį šaukiamą neeilinį posėdį, kai kurioms Bendrijos narėms raginant vėl imtis sankcijų prieš Minską. Gardino srities milicijos viršininkas atsiprašė už pareigūnų veiksmusBaltarusijos Gardino srities vidaus reikalų valdybos viršininkas Vadimas Siniavskis pareiškė apgailestaująs dėl milicijos darbuotojų veiksmų ir atsiprašė už jų žiaurumą, praneša portalas „tut.by“.„Man gėda dėl kai kurių mūsų darbuotojų veiksmų. Bet mes neturėjome kito pasirinkimo. Mes išsiaiškinsime, aš jums prižadu. Mes tokie pat žmonės, kaip ir visi kiti, mes tokie pat baltarusiai, kaip ir jūs. Aš jūsų nemušiau. Atleiskite mano darbuotojams, jeigu jie jums sukėlė skausmą“, - pareiškė jis per susitikimą su Gardine įsikūrusios „Chimvolokno“ gamyklos darbuotojais.Pasak portalo, apie 200 įmonės darbuotojų per mitingą reikalavo „teisingų rinkimų“. Jie taip pat skundėsi, kad milicija miesto gatvėse po balsavimo griebėsi jėgos prieš juos ar jų artimuosius. Pasikalbėti su darbininkais atvyko Gardino meras Mečislavas Gojus ir Gardino srities milicijos viršininkas V. Siniavskis. Baltarusijos aukščiausiasis teismas paskelbė 500 asmenų, suimtų Minske nuo sekmadienio, sąrašą, kurio kopija skelbiama portale tut.by. Jiems skirta nuo nuo 4 iki 25, dažniausiai 15, parų arešto.Baltarusijos žurnalistų asociacija skelbia, kad vis dar sulaikyti 23 žurnalistai. Iš viso nuo rugpjūčio 9 dienos buvo sulaikyti 68 žurnalistai. Baltarusijos teisių aktyvistai reikalauja VRM vadovo nutraukti sulaikytųjų kankinimąBaltarusijos teisių gynimo organizacijos ketvirtadienį kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Jurijų Karajevą reikalaudamos nutraukti žiaurų elgesį su žmonėmis, sulaikytais per protestus.„Mes, baltarusių teisių gynimo organizacijų atstovai, reikalaujame nedelsiant nutraukti bet kokius kankinimo ir žiauraus elgesio veiksmus sulaikant žmones... ir vežant juos į priverstinio sulaikymo vietas“, – sakoma kreipimesi, kuris buvo paskelbtas organizacijos „Pravovaja iniciativa“ („Teisinė iniciatyva“) tinklalapyje.Be to, teisių gynėjai ragina išlaisvinti visus per demonstracijas sulaikytus asmenis, nes neįmanoma užtikrinti jiems humaniškų sulaikymo sąlygų, kurios atitiktų tarptautinius susitarimus ir Baltarusijos teisės aktus, taip pat ištirti visus atvejus, kai teisėsaugos pareigūnai žiauriai elgiasi ir kankina sulaikomus asmenis.Teisių gynėjai remiasi informacija, kurią jie gauna iš žmonių, paleistų iš Pažeidėjų izoliacijos centro (PIC).Iš jų „sužinota, kad sulaikytieji už dalyvavimą taikiuose protestuose 2020 metų rugpjūčio 9, 10 ir 11 dienomis yra laikomi nežmoniškomis sąlygomis, daugelis yra kankinami. Žmonės sumušti, laikomi perpildytose kamerose: 40–50 žmonių kameroje, skirtoje tik 4–6 žmonėms, todėl neįmanoma miegoti naktį, žmonėms nepakanka oro ir vietos“, sakoma kreipimesi.„Taip pat pranešama, kad žmonės nemaitinami, o dieną pabandžius prisėsti, juos ima mušti. Labai daug žmonių iš PIC išvežami greitosios pagalbos automobiliais... Yra daugybė įrodymų apie žiaurumą, smurtą ir nepagrįstą fizinės jėgos bei specialių priemonių naudojimą prieš žmones, kurie laikomi policijos nuovadų teritorijoje, kol bus surašyti reikiami procesiniai dokumentai“, – sako teisių gynėjai.Jie pažymi, kad tokie veiksmai „laikytini žiauriu elgesiu ir kankinimais, kurie nėra leistini ir turi liautis“.Kreipimąsi pasirašė 12 organizacijų, įskaitant Baltarusijos Helsinkio komitetą, Baltarusijos žurnalistų asociaciją ir teisių gynimo centrą „Viasna“. Rusija tvirtina, kad išorinės jėgos siekia „destabilizuoti“ BaltarusijąRusijos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį apkaltino išorines jėgas bandant destabilizuoti Baltarusiją, kur jau keturias dienas vyksta masiniai protestai dėl ginčijamų prezidento rinkimų.„Stebimi aiškūs išorinio kišimosi bandymai, kuriais siekiama sukelti visuomenės susiskaldymą ir destabilizuoti situaciją“, – per spaudos konferenciją tvirtino Rusijos URM atstovė Marija Zacharova.Ji pridūrė, kad Maskva atidžiai stebi situaciją Baltarusijoje.Baltarusijoje nuo sekmadienio vyksta protestai, demonstrantų ir teisėsaugos pareigūnų susirėmimai. Protestuotojai nesutinka su oficialiai skelbiamais sekmadienį vykusių rinkimų rezultatais, kuriais remiantis, dabartinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka su 80 proc. balsų užsitikrino šeštą kadenciją, o jo varžovė opozicijos kandidatė Sviatlana Cichanouskaja esą surinko 10,9 proc. balsų.Opozicija teigia, kad rezultatai buvo suklastoti.

Kaip skebta anksčiau, ketvirtadienį Minske mitinguoja ir didžiausios Baltarusijos farmacijos įmonės „Belmedpreparatai“, vienos didžiausių Europoje keraminių plytelių gamintojos „Keramin“, įvairių statybos įmonių darbuotojai, rodo naujienų agentūros „Interfax“, kitų žiniasklaidos priemonių, susirašinėjimo platformos „Telegram“ kanalų ir liudininkų informacija.



„Laisvosios Europos radijo/Laisvės radijo“ (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) Baltarusijos redakcijos duomenimis, įmonėje „Keramin“ į protesto akciją susirinko apie 400 žmonių, įskaitant cechų ir rinkodaros vadovus.

Ketvirtadienį keli šimtai Baltarusijos Žodzinos mieste esančios „Belaz“ gamyklos darbininkų nutraukė darbą ir susirinko prie centrinio įėjimo į įmonę, reikalaudami paskelbti balsavimo Žodzinoje rezultatus, surengti sąžiningus Baltarusijos prezidento rinkimus ir išvesti iš miesto OMON būrius, praneša portalas „tut.by“.

Žmonės taip pat piktinosi tuo, kad gamyklos autobusais naudojosi milicija, sulaikydama protestuotojus.

„Belaz“ – karjerų savivarčių ir transporto įrangos kasybos ir statybos pramonei gamintoja. Gamykla įsikūrusi Minsko srities Žodzinos mieste. Jai priklauso 30 proc. pasaulinės itin didelės keliamosios galios karjerų savivarčių rinkos.

„Telegram“ kanaluose plinta vaizdo įrašas iš mitingo automobilių pramonės įmonėje MAZ.

Akcijoje prieš smurtą dalyvavo Minsko 1-osios, 4-osios ir 6-osios klinikinių ligoninių medikai, 1-osios stomatologijos poliklinikos darbuotojai. Žiniasklaidos priemonių turima informacija, protesto akciją planuoja ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai.

„Telegram“ kanalai taip pat praneša, kad vienos didžiausių Baltarusijoje statybos įmonių MAPID darbuotojai susirinko gatvėje priešais gamyklą.

Apie 11 val. gatvėje prie Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo kompanijos pastato susirinko baltai apsirengusios moterys su gėlėmis ir plakatais. Prie jų prisijungė statybvietėje kitapus gatvės dirbę statybininkai.

Kiek vėliau protestuotojai susirinko prie valstybinės televizijos ONT pastato.

Baltarusijos valstybinės filharmonijos darbuotojai taip pat surengė stichinį protestą ir atliko dainą „Magutny Boža“ („Didis Dieve“), laikomą neoficialiu Baltarusijos himnu.

Prie Nacionalinio meno muziejaus taip pat vyksta spontaniška akcija.

Sostinės centre katalikai ir stačiatikiai susirinko bendrai maldai aikštėje prie Šv. Dvasios soboro.

Be to, palei daugybę Minsko gatvių žmonės stovi išsirikiavę į „solidarumo grandines“. Apie mitingus taip pat pranešama iš įvairių šalies vietų.

Protestuodami prieš smurtą Baltarusijoje į gatves išėjo ir kunigai:

Minske daugiau kaip 130 medikų protestavo prieš smurtą

Daugiau kaip 130 medicinos darbuotojų baltais chalatais trečiadienį susirinko prie Minsko medicinos universiteto protestuoti prieš smurtą, pranešė žiniasklaida.

Portalas tut.by informavo, kad susirinkusieji rankose laiko plakatus su užrašais „Medikai prieš smurtą“ ir „Sustabdykite smurtą“.

Kaip pranešama, pas susirinkusiuosius išėjo sveikatos apsaugos ministras Uladzimiras Karanikas. Jis pasiūlė jiems susirinkti universiteto aktų salėje, bet medikai liko stovėti šalia Dzeržinskio prospekto.

Protestuojantys medikai ploja, jiems signalizuoja pro šalį važiuojantys automobiliai.

Gydytojai sako, kad jie susirinko spontaniškai, norėdami parodyti, kad „mes esame kartu“. Jie pažymi, kad yra prieš smurtą ir už taiką bei savitarpio pagalbą.

Tuo metu ministras U. Karanikas vadina šią akciją surežisuota.

Baltarusijos mokslininkai reikalauja, kad valdžia nutrauktų smurtą prieš protestuotojus

Daugiau kaip tūkstantis Baltarusijos mokslo įstaigų dėstytojų, mokslininkų ir darbuotojų paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pareikalavo, kad valdžia nutrauktų smurtą prieš protestuotojus. Tai ketvirtadienį pranešė portalas „tut.by“.

„Mus giliai žeidžia ir piktina jėgos struktūrų veiksmai – jos pastarosiomis dienomis nepagrįstai naudoja beprecedenčio masto ir žiaurumo jėgą prieš tūkstančius taikių baltarusių“, - sakoma pareiškime.

Jame pabrėžiama, kad specialiųjų priemonių ir fizinės jėgos naudojimas per taikius protestus prieš neginkluotus žmones pažeidžia pilietines teises, numatytas konstitucijoje.

Mokslininkai pareikalavo „nutraukti smurtą prieš taikius baltarusius“. Jie taip pat paragino atlikti „nepriklausomą kiekvienos žiaurumo apraiškos tyrimą“.

Pareiškime abejojama oficialiais sekmadienį įvykusių Baltarusijos prezidento rinkimų rezultatais. „Mes netikime oficialiai paskelbtais balsavimo rezultatais ir esame nepatenkinti tuo, kaip vyko rinkimų kampanija“, - sakoma dokumente.

Pareiškimą pasirašė šimtai mokslo daktarų ir kandidatų, aspirantų ir magistrantų.

Baltarusijoje 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvyko prezidento rinkimai. Oficialiais duomenimis, dabartinis valstybės vadovas Aliaksandras Lukašenka surinko 80,08 proc. balsų, opozicijos kandidatė Sviatlana Cichanouskaja – 10,09 proc.

Paskelbus balsavimo rezultatus, Minske ir kituose Baltarusijos miestuose prasidėjo masinės protesto akcijos, kurios virto susirėmimais su milicijos darbuotojais. Buvo sulaikyti tūkstančiai žmonių, daug protestuotojų nukentėjo.

Teisių aktyvistai reikalauja nutraukti sulaikytųjų kankinimą

Bendras sulaikytųjų per protestus skaičius ketvirtadienio rytą siekė 6,7 tūkstančio. Per demonstracijas vienas žmogus žuvo, daugiau kaip 250 nukentėjusiųjų gydomi ligoninėse. Trečiadienio vakarą patvirtinta dar vieno protestuotojo, kuris buvo sulaikytas sekmadienį pietrytiniame Gomelio mieste, mirtis.