L. Flessel – dukart laimėjusios fechtavimo olimpinį auksą ir nešusios Prancūzijos rinktinės vėliavą per 2012 metų Londono olimpiadą – pareiškime sakoma, kad ji traukiasi dėl „asmeninių priežasčių. Ministrė sakė šį sprendimą priėmusi po susitikimo su premjeru Edouard'u Philippe'u, bet pridūrė, kad tebepalaiko E. Macroną. Tapusi sporto ministre 46 metų L. Flessel prisidėjo prie sėkmingų Prancūzijos pastangų tapti 2024 metų vasaros olimpiados ir 2023 metų regbio pasaulio čempionato organizatore. Prieš savaitę atsistatydinęs aplinkos ministras Nicolas Hulot reiškė nepasitenkinimą dėl lėtos pažangos sprendžiant aplinkosaugos klausimus ir savo nepakankamų galių padėčiai pakeisti, bet L. Flessel tvirtino liksianti „ištikima (E. Macrono) komandos narė“.

