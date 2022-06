V. Putinas priėmė Senegalo prezidentą M. Sallą, kuris šiuo metu pirmininkauja Afrikos Sąjungai, savo rezidencijoje Juodosios jūros kurorte Sočyje per Rusijos karo Ukrainoje 100 dienų sukaktį. Viena svarbiausių jų derybų temų buvo maisto stygius ir grūdų atsargos, dėl karo įstrigusios užblokuotuose Ukrainos uostuose.

„Laikau Vladimirą Putiną įsipareigojusiu ir suvokiančiu, kad ši krizė ir sankcijos kelia rimtų problemų silpnoms ekonomikoms, pavyzdžiui, Afrikos ekonomikoms“, – M. Sallas sakė žurnalistams po tris valandas trukusių derybų.

Jis pridūrė išvykstąs iš Rusijos „labai nuramintas ir labai laimingas dėl mūsų pokalbių“.

V. Putinas, „kalbėdamas apie Ukrainą, sakė mums, kad yra keli būdai eksportui paskatinti“, sakė AS vadovas. Pasak jo, grūdai galėtų būti eksportuojami per per Juodosios jūros Odesos uostą – „kas yra sudėtinga, nes ukrainiečiai turi pašalinti minas“ – arba per Rusijos kontroliuojamą Azovo jūros uostą Mariupolyje.

Vašingtonas ir Briuselis dėl karo Ukrainoje įvedė Maskvai beprecedenčių sankcijų, todėl V. Putinas buvo priverstas ieškoti naujų rinkų ir stiprinti ryšius su Afrikos bei Azijos šalimis.

V. Putinas sakė, kad Maskva pasiruošusi ieškoti būdų išgabenti grūdams, įstrigusiems Ukrainos uostuose, bet reikalavo, kad Vakarų šalys atšauktų sankcijas.

Maskvos karinė kampanija Ukrainoje ir tarptautinių sankcijų Rusijai kruša sutrikdė trąšų, kviečių ir kitų prekių tiekimą iš abiejų šalių, todėl maisto ir degalų kainos šovė aukštyn, ypač besivystančiose valstybėse.

Jungtinės Tautos sako, kad dėl šio konflikto padarinių Afrikai gresia „beprecedentės“ krizės.

„Bado žaidynės“

Tuo metu Ukrainos ambasadorė prie JT penktadienį pareiškė, kad Rusija rengia pasauliui „bado žaidynes“, stengdamasi pavaizduoti, kad Maskvai taikomos sankcijos, o ne Kremliaus invazija į kaimyninę provakarietišką šalį yra maisto produktų eksporto sutrikimų priežastis.

„Rusija pastaruoju metu žaidė bado žaidynes, kad suverstų kaltę Ukrainai dėl ukrainietiškų maisto produktų blokados“, – sakė Ukrainos atstovė JT biure Ženevoje Jevhenija Filipenko.

Pasak jos, Ukrainos pajėgos yra smarkiai motyvuotos ginti savo tėvynę ir kada nors laimės šį karą. Diplomatė taip pat atkartojo kitų aukšto rango Ukrainos pareigūnų raginimus siųsti jų šaliai daugiau ginklų.

„Mes kovojame už Europos ir viso pasaulio laisvę. Taigi, ateinančias 100 dienų mes visi turėsime labai daug darbo“, – sakė J. Filipenko.