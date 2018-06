Portalas buzzfeed.com išskyrė 12 keisčiausių šio susitikimo akimirkų.

1) Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno veido išraiška, kai Jungtinių Valstijų prezidentas fotografams paaiškino: „Geriau jau gražiai nufotografuokite, kad atrodytumėme gražūs, liekni ir puikūs“.

Curb Your Summit pic.twitter.com/YxJnVI7W55

— Jake Johnstone (@hijakejohnstone) June 12, 2018

2) Kai D. Trumpas kažkodėl Kim Jong Unui aprodė savo automobilį.

WATCH: President Trump walks with Kim Jong Un to show off his presidential limousine that is nicknamed "The Beast." https://t.co/SjJeNHlVRD pic.twitter.com/f2CJ4ZHR6x

— NBC News (@NBCNews) June 12, 2018

3) Kai Kim Jong Unas D. Trumpui pareiškė, kad jų susitikimas – tarsi mokslinės fantastikos filmas.

per @Acosta pool report, Translator for Kim to Trump: “many people who will think this as a science fiction movie.”

— Tara Palmeri (@tarapalmeri) June 12, 2018

4) Kai buvusi NBA žvaigždė Dennisas Rodmanas, kuris lankėsi Singapūre ir yra viešėjęs Šiaurės Korėjoje, tiesioginiame CNN eteryje pravirko, nes tai „didi diena“.

Dennis Rodman gets emotional talking about the death threats he received after he traveled to North Korea. "I couldn't even go home, but I help my head up high." pic.twitter.com/8CbnHimz95

— Beatrice-Elizabeth Peterson (@MissBeaE) June 12, 2018

5) Kai žmonės pradėjo lyginti D. Trumpo kūno kalbą per G7 viršūnių susitikimą Kanadoje, kur jis susitiko su tokiais lyderiais kaip Justinas Trudeau, ir D. Trumpo kūno kalbą per susitikimą su Kim Jong Unu.

6) Kas ten per velnias su tais rašikliais, kuriais pasirašytas susitarimas?

Anyone else spot this? There were two "Donald Trump" signing pens, NK official came in and shined up the one for Kim, then at the last minute Kim Yo Jong pulled out her own per to use instead of the one provided. Kim used that and back it went in her blazer. (Pool video) pic.twitter.com/dZWEK22IdF

— Martyn Williams (@martyn_williams) June 12, 2018

7) Vaizdo montažas, kurį, panašu, D. Trumpas Šiaurės Korėjos lyderiui parodė pats (ir žurnalistams prieš spaudos konferenciją). Taip, tas holivudinis užkadrinis balsas viršūnių susitikimą pavertė kažkokiu 9-ojo dešimtmečio vidurio veiksmo filmu su Sylvesteriu Stallone.

President Trump played quite a dramatic video before his press conference 👀 pic.twitter.com/pKMD72izJ8

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) June 12, 2018

Fever dream news cycle https://t.co/mbQ5gieSTf

— Lisa Tozzi (@lisatozzi) June 12, 2018

8) Kai Jungtinių Valstijų prezidentas pareiškė tą videoįrašą Kim Jong Unui parodęs vaizdo kasetėje.

"It was all on the cassette..." - Trump pic.twitter.com/jZtwn8irz7

— Pedro da Costa (@pdacosta) June 12, 2018

9) Kai D. Trumpas pareiškė, kad Kim Jong Unas „labai myli savo šalį“.

Trump on Kim: "A talented man who loves his country very much. An honor to meet him." For the record of history, never before has a U.S. President spoken this way of a dictator accused of crimes against his own people.— David Jolly (@DavidJollyFL) June 12, 2018

Tai neabejotinai istorinis momentas: dar niekada Jungtinių Valstijų prezidentas taip nebendravo su diktatoriumi, kaltinamu nusikaltimais prieš savo žmones.

10) Kai per spaudos konferenciją D. Trumpas pareiškė, kad tūkstančiai Šiaurės Korėjos darbo stovyklų kalinių yra šio viršūnių sutikimo „didieji nugalėtojai“.

Trump called the estimated 200,000 political prisoners in North Korea "one of the great winners today" even though he secured no promises from Kim Jong Un on their behalf. pic.twitter.com/EoXZxelmut— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) June 12, 2018

11) Kai JAV prezidentas – buvęs viešbučių ir golfo kurortų vystytojas – pareiškė, kad Šiaurės Korėja gali didžiuotis nuostabiais paplūdimiais ir galėtų turėti geriausių viešbučių visame pasaulyje.

Trump says you could have the "best hotels in the world" on the beaches that North Korea uses for its artillery drills pic.twitter.com/4qo2UD17HG— Gearoid Reidy (@GearoidReidy) June 12, 2018

12) Kai D. Trumpas pripažino galintis klysti dėl Kim Jong Uno ryžto atsisakyti branduolinio ginklo, tačiau patvirtino niekada neprisipažinsiantis, jog galėjo dėl to klysti.