EP paprašė Europos Komisijos iki 2019 metų kovo 31 dienos pateikti įstatymo projektą dėl Europos humanitarinių vizų, su kuriomis būtų leidžiama atvykti į ES teritoriją – tik į vizą išdavusią bloko narę – su tikslu pateikti prašymą dėl tarptautinės apsaugos. Ataskaitoje pažymima, kad 90 proc. asmenų, kuriems suteikiama tokia apsauga, į ES teritoriją patenka nelegaliai. Nuo 2000 metų bandydami pasiekti ES žuvo maždaug 30 tūkst. žmonių. Europarlamentarai pažymėjo, kad nepaisant įvairių diskusijų apie teisėtus ir nepavojingus kelius į Europą prieglobsčio prašytojams „ES iki šiol neturi suderintų taisyklių dėl saugaus įvažiavimo procedūrų“.

