Vilniuje steigiama nauja partija

Organizacijos svetainėje taip pat pateikiama trumpoji partijos programa, susidaranti iš 12 punktų: prasmingas darbas be išnaudojimo, ekonomika gera ir gamtai, ir žmogui, jokios baimės skursti ir sirgti, gamta – gyvenimo pagrindas, atkurti gamtą – atkurti bendrabūvį, lokali ir tvari maisto sistema, kultūra ir menas visiems, studijos ir mokslas be apribojimų, namai kiekvienam, teisė į kūną ir orų gyvenimą, orumas be išimčių, saugi Lietuvos visuomenė. Šie punktai „KArtu“ svetainėje aprašyti ir plačiau.