Kandidatas į prezidentus Vėgėlė: aš esu persekiojamas

– O ką davė tos pastangos demokratizuoti, jūs man pasakykite? Koks yra to rezultatas?

– Bet mano klausimas yra – ar autoritarinis režimas gali būti per se ta buferinė zona, nepriklausoma nuo Rusijos.

– Šioje vietoje ir turime sustoti. Mūsų procesai ir tai, ką mes darėme, yra fiasko dėl to, kad per tuos visus mūsų įsitikinimus, ką mes darėme, mes praradome. Iki to laiko mes turėjome, priminsiu, Baltarusijos karinį atašė Lietuvoje. Mes kariniu pagrindu net bendradarbiavime su Baltarusija – galėtumėte tuo patikėti? Turbūt mažai kas galėtų tuo patikėti. Mes jau daug ką pamiršome. Ką noriu tuo pasakyti – santykis buvo tikrai kitoks negu kad santykis yra dabar. Akivaizdu, kad Baltarusija nuolat žaidė su Rusija. Akivaizdu, kad ji nuolat žaidė su Vakarais. Akivaizdu, kad buvo didelės pastangos dedamos, kad ji nenudreifuotų pilnai į Rusiją. Jūs pamenate, kai Lietuva perdavė Baltarusijos opozicionieriaus Beliackio duomenis Baltarusijos režimui – iš mūsų Teisingumo ministerijos, vadovaujant R. Šimašiui. Perduoti duomenys. Ir mes apsimetėme, kad čia netyčia įvyko?