„Aš svarstyčiau šitą klausimą“, – naujienų portalo delfi.lt vaizdo konferencijoje antradienį sakė generolas. 2015 metais atnaujinus šaukimą į kariuomenę, šauktinių sąrašuose atsiduria ir privalomai šaukiami yra tik vyrai. Moterys šauktinėmis gali tapti savanoriškai. Pasak kariuomenės vado, šiuo metu moterys sudaro apie 4 proc. visų šauktinių. Generolo teigimu, jos yra „labai gražus pavyzdys daugeliui vyrų, kurie vengia (tarnybos – BNS), bėga arba verkia“. „Jų nėra jokiuose sąrašuose, niekur jų nėra, jų niekas niekur nešauktų, neieškotų ir negaudytų, o jos ateina ir tarnauja devynis mėnesius ir rodo labai gražų pavyzdį“, – kalbėjo J. V. Žukas. Iš viso šiemet į kariuomenę planuojama pašaukti beveik 3,9 tūkst. jaunuolių, dauguma jų į tarnybą ateina savanoriškai.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.