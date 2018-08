„Šiuo metu mes esame visų tarnybų, išskyrus policijos, asignavimų valdytojai, bet planas yra, kad valdytume visų statutinių įstaigų asignavimus“, – BNS šią savaitę sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Iki šių metų kiekviena VRM pavaldi statutinė įstaiga turėjo po atskirą eilutę valstybės biudžete. Nuo 2018 metų visi šie asignavimai priskirti Vidaus reikalų ministerijai – vienintelė policija liko atskira biudžeto asignavimų valdytoja. Ministerijai perimus šiuos asignavimus, išaugtų jos įtaka skirstant policijai skiriamus pinigus. E. Misiūnas teigė, kad policijos biudžetas galės būti perimtas nuo kitų metų sausio arba liepos. Eimutis Misiūnas DELFI / Domantas Pipas Jis tvirtino šiuos planus aptaręs su premjeru Sauliumi Skverneliu ir finansų ministru Viliumi Šapoka. „Kiekviena įstaiga turi savo iššūkius, bet aš, kaip ministras atsakingas už viešąjį saugumą, negaliu priimti tam tikrų sprendimų, susijusių, pavyzdžiui, su darbo užmokesčiu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnams ar ugniagesiams, matydamas, kad, pavyzdžiui, policija darbo užmokesčio dalį keičia į kai kuriuos kitus įsigijimus“, – kalbėjo vidaus reikalų ministras. Tuo metu policija perspėjo, kad jos asignavimų perėmimas gali būti žingsnis į teisėsaugos politizavimą. „Šalys, kuriose teisėsauga yra itin priklausoma nuo politinės valdžios, susiduria su demokratijos raidos sunkumais, teisėsauga pradedama kaltinti, jog vykdo „politinius užsakymus“, pasitikėjimas teisėsauga krenta, valstybė susiduria su legitimumo problema, vyksta demokratijos erozijos procesai“, – BNS sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis. „Šiuo metu visuomenės pasitikėjimas policija rodo, kad Lietuvoje esame pasiekę gerų rezultatų depolitizuojant policijos veiklą, nesinorėtų, kad artimiausiu metu situacija pasikeistų į blogąją pusę“, – pridūrė jis. Pasak R. Matonio, policija išsiskiria savo apimtimi pagal asignavimų dydį, padalinių, darbuotojų skaičių. Jis taip pat teigė, jog šiuo metu pagal įstatymus už policijos uždavinių įgyvendinimą yra atsakingas generalinis komisaras, o tai yra neatsiejama nuo asignavimų valdytojo statuso. Šių metų policijos biudžetas siekia daugiau nei 225 mln. eurų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.