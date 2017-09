Jei pritars sostinės politikai, Estijos ir Suomijos sostinių pavadinimai bus suteikti bevardėms gatvėms Justiniškėse, Suomijos aikštė - Viršuliškėse. Gatvę pedagogės Meilės Lukšienės vardu siūloma pavadinti Naujininkuose, poetės ir vertėjos Onos Lukauskaitės-Poškienės, literatūros kritiko ir politiko Prano Ancevičiaus, Markiškių, Rusokų, Patrimpo - Verkiuose. Paneriuose esančioms gatvėms siūloma suteikti tarpukario visuomenės veikėjos Stefanijos Ladigienės, tapytojo Antano Samuolio, Lietuvos muziejininkystės pradininku tituluojamo Pauliaus Galaunės, skulptoriaus Juozo Zikaro, dailininko ir poeto Kazio Šimonio vardus. Tarpukario diplomato Jono Budrio gatvė atsirastų Pilaitėje, Naujojoje Vilnioje bevardes gatves siūloma suteikti generolo Kazio Skučo, karinio ir visuomenės veikėjo Juliaus Čapliko, dailininko Antano Tamošaičio, politiko ir visuomeninko Zigmo Starkaus, teisininko Kazio Aravičiaus, pedagogo Stasio Matijošaičio, Liepiškių pavadinimus. Bradeliškių, Vingioriškių, Švendrų, Staviškių gatvės atsirastų Antakalnyje, Torunės, Pakonių, Daubarų, Kasmiškių, Buiniškių - Pašilaičiuose, Piromono - Žirmūnuose.

