„Tie vardai – žuvusiųjų, nužudytųjų už mūsų laisvę. Nusprendėme, kad būtų gražu juos visus pagerbti vienoje vietoje“, – BNS sakė Vilniaus miesto tarybos narys, kultūros istorikas Darius Kuolys. Šalia Vilniaus rajono ribos, Naujosios Vilnios pakraštyje, esančioms gatvėms siūloma suteikti Stanislovo Išoros, Jano Benkovskio, Eduardo Čaplinsko, Antano Mackevičiaus, Vladislovo Nikolajaus, Jano Marčevskio, Kazimiero Sičiuko, Henriko Makoveckio, Mečislovo Dormanovskio, Jokūbo Čechano, Boleslovo Kolyškos, Karolio Sipavičiaus, Julijano Lesnevskio, brolių Aleksandro ir Juozapo Revkauskų, Alberto Laskavičiaus, Tito Daliausko, Ignoto Zdanavičiaus, Raimundo Zemackio ir Juozapo Jablanausko vardus. Pasak D. Kuolio, vienintelė vieta, tinkama įamžinti šių sukilėlių atminimą buvo Naujojoje Vilnioje, nes jokiame kitame miesto rajone nėra tokio skaičiaus naujų gatvių. „Naujoji Vilnia – plėtojamas rajonas, ten atsiranda gatvių, kurios bus kada nors prestižinės, nes miestas plečiasi, žmonės kuriasi“, – teigė D. Kuolys. Kai kurių sukilėlių vardai gatvių lentelėse bus sulietuvinti pagal žmonių kilmę ir kitas taisykles. Pavyzdžiui, vieno iš sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko žmonos Apolonijos brolis Titas Dalevskis taps Titu Daliausku. Daugumai sukilėlių, kurių vardais bus pavadintos gatvės, mirties bausmės pakariant arba sušaudant įvykdytos sostinės Lukiškių aikštėje, vėliau palaikai palaidoti Gedimino kalne, kur vykdant kasinėjimus dauguma jų rasti. Gedimino kalne rasta 20 iš 21 Lukiškių aikštėje sušaudytų sukilėlių palaikai, tarp jų – ir sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko bei Konstantino Kalinausko palaikai. Visus atrastus palaikus ketinama šiemet perlaidoti Rasų kapinėse.

