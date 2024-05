Vasara jau čia pat: klimatologas tikslina naujausias prognozes ir atsako, ko laukti netrukus

Praėję metai buvo šilčiausi per istoriją

Visoje Europoje sumažėjo ledynų plotai, Graikijoje kilo didžiausias gaisras per visą Europos Sąjungos (ES) istoriją. O Lietuvoje, pasak klimatologo D. Valiuko, turėjome net 17 atskirų dienų, kai buvo fiksuotas naujas šilumos rekordas. „Turėjome patį šilčiausią rugsėjį per meteorologinių stebėjimų istoriją. Turėjome dėl to šilto rugsėjo labai užsitęsusią vasarą. Ir, žinome, turėjome ir audringų orų su škvalais, stipriais vėjais, kruša“, – teigė klimatologas D. Valiukas.