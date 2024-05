„Vaisingumo klinikos“ byla baigta: valstybei atiteko daugiau nei pusė milijono eurų

Apie 20–35 proc. šios sumos buvo skiriama gydytojų darbo užmokesčiui sumokėti. Kitiems įmonės darbuotojams neatvaizduojant apskaitoje buvo mokama apie 100 eurų per mėnesį. A. Usonis neoficialias algas mokėjo Vilniaus padalinio darbuotojams, o A. Šakinis – Kauno padalinio darbuotojams. Klaipėdos padalinyje kasoje neužfiksuotus pinigus A. Usoniui kartą per mėnesį perduodavo administratorės E. B. ir E. S.. Klaipėdos padalinyje jis per mėnesį gaudavo nuo 6 000 iki 13 000 eurų į apskaitą neįtrauktų pinigų. Kartu su pinigais darbuotojos perduodavo atliktų darbų ir gautų pinigų sąrašą.