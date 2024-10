Tomaševskiui laidos eteryje – nemalonus klausimas

„Tačiau įsivaizduokite: juk V. Tomaševskis visada per plauką patenka į parlamentą – tiek į nacionalinį, tiek į Europos. Jeigu taip būtų Baltarusijoje, jisai turėtų ne 5–6 proc. – A. Lukašenka jam teduotų 0,2 proc. Taigi, pone, drauge Valdemarai, sakykite, ką jūs darytumėte tokiu atveju? Kaip vertintumėte tokią situaciją? Juk šauktumėte, kad Lietuvoje įsivyravo diktatūra. Tačiau dabar 7 milijonams baltarusių sakote: „Ne, jums nepriklauso tokios teisės: kaip A. Lukašenkos nuspręsta, taip turi būti.“ Visgi dėl to, kaip yra Lietuvoje, taip pat dėl to, kad nepalaikote baltarusių, šiandieną esate Briuselyje, gaunate net pagal Lietuvos standartus labai gerą atlyginimą, galite skleisti savo politinius naratyvus ir t. t. Vadinasi, sau tokią vertybę kaip demokratija jūs taikote, tačiau kaimynų atžvilgiu ją neigiate. Kur čia logika? Kreipiuosi ir į tuos, kurie balsavo už V. Tomaševskį“, – kalbėjo laidoje dalyvavęs A. Lebedka.