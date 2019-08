Po pirmadienį vykusio pasitarimo A. Navickas sakė, kad einama konkrečių susitarimų link.

„Sunku pasakyti, ar susitarsime, ar ne, bet gavome naujų geresnių pasiūlymų ir dėl valandinio įkainio didinimo. Mes paprašėme pertraukos iki trečiadienio. Ir abi šalys sutarėme pabandyti intensyviau ir trečiadienį galbūt kai kuriuos dalykus susitarti. O kitus – per rugsėjį, reaguojant į situaciją mokyklose, įtampas, ieškoti sprendimų. Neslėpti, jeigu tenka mokytojams daug dirbti, traktuoti viršvalandžius, kad nereikėtų mokytojams daug dirbti. Jeigu per 37 savaites padarome tuos darbus, kodėl reikia dar paimituoti ar dirbti papildomai per tą laikotarpį, kai mokiniai atostogauja. Tai bendras metinis valandų skaičius mokytojui išauga, manome, kad tai yra nesąžininga mokytojų atžvilgiu. Ir kaip girdime iš ministerijos, jie bandys ieškoti sprendimo šituo klausimu“, – sakė A. Navickas.

Pirmadienį A. Navickas sakė, kad pedagogai iš ministerijos išgirdo siūlymą ankstinti valandinio įkainio didinimą. Tačiau nuo kada ir kokie būtų įkainiai – dar neaišku.

„Trečiadienį susitiksime ir galbūt kai kurias tas diskusijas, pavyzdžiui, dėl valandinio įkainio užbaigtumėm ir galbūt užbaigtumėm ir dėl etato dydžio ir struktūros,“ – sakė A. Navickas.

Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus, ministerija linkusi pritarti, kad valandinis įkainis būtų didinamas sparčiau.

„Dėl mokytojų valandinio įkainio didinimo mes teikėme įvairių pasiūlymų, įvairių atgarsių buvo, įvairiai buvo projektuojama ir Viešojo sektoriaus darbuotojų strategijoje. Dabar matome, kad mes galime rasti tam tikrą konsensusą ir, tarkime, didinti dalimis, nuo sausio mėnesio 5 procentais, paskui nuo rugsėjo mėnesio irgi…Tai visiškai suvokiama pozicija ir galėtų būti priimtina,“ – pirmadienį po pasitarimo su pedagogais sakė ministras A. Monkevičius.

Pasak ministro, dėl etato dydžio ir struktūros reikalingos išsamesnės diskusijos.

„Kai kalbame apie valandas, 1520 valandų kaip išsidėsto, konkrečiai, kai kalbame apie savaites, kuriose yra ne tik pamokos, bet ir mokinių atostogos, – čia labai aštrus klausimas, ar mokytojui privalu tuomet dirbti visas tas valandas, kai yra mokinių atostogos, ar čia galime kažkaip kitaip tai sukonstruoti, apskaičiuoti ir kad mokytojai nesijaustų, jog jie dirba viršvalandžius. Nebuvo čia antagonizmo, tačiau toks požiūris, jog tai reikėtų aptarti ir aiškiau reglamentuoti,” – sakė A. Monkevičius.

Ministras tikisi, kad susitarti dėl šakinės kolektyvinės sutarties atnaujinimo su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga pavyks per rugsėjį. Kitų profesinių sąjungų reikalavimai esą panašūs.