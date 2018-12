Anot LRT pranešimo, teismas leidimą davė gruodžio 17 dieną, o gruodžio 19 dieną komisija nutarė duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti informaciją svetainėse, platinančiose televizijos programas internet, nes, kaip numato įstatymai, apie ją nepranešė LRTK. Komisija nustatė, kad interneto svetainėse www.lt-tv.us, www.ittv.us, www.climetv.eu, www.play2pay.info, astra.play2pay.info, rus.play2pay.info, europe.play2pay.info TV programų platinimo veikla yra neteisėta. Pagal įstatymą asmenys, norintys Lietuvos vartotojams rodyti televizijos programas internete, prieš tai privalo pranešti apie tai LRTK, pateikdami jos patvirtintos formos pranešimą. To nepadarius, komisija turi teisę duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti interneto svetaines, kuriose vykdoma neteisėta veikla. Analogiškų veiksmų pirmą kartą LRTK ėmėsi gegužę, tuomet privalomi nurodymai duoti interneto svetainėms www.samorodok.tv, www.onelike.tv, www.freeintertv.com, www.tvtune.net, www.lttv.us, www.megogo.net. Anot LRTK pranešimo, bandantieji prisijungti prie minėtų interneto svetainių, kaip ir anksčiau, bus nukreipti į komisijos sukurtą informacinį interneto svetainės tinklalapį stop.rtk.lt.

