Dievo Gailestingumo paveikslas, sudarytas iš daugybės žmonių veidų, bus parodytas rugsėjo 22 dieną, 15 val., Vilniaus Katedros aikštėje ekranuose, jaunimui laukiant atvykstančio popiežiaus Pranciškaus, penktadienį pranešė Lietuvos vyskupų konferencijos pasiruošimo popiežiaus vizitui komitetas. Oficialioje vizito svetainėje www.popieziausvizitas.lt kiekvienas gali įkelti savo portretinę nuotrauką. Ji bus panaudota Gailestingumo paveikslui sukurti. Portretinių nuotraukų internetu laukiama dar dvi savaites – iki rugsėjo 19 dienos. Jaunimo susitikimo organizatoriai tvirtinta, kad šis simbolinis iš daugelio portretų sudarytas atvaizdas kvies kelio ieškantį jaunimą atpažinti savyje Dievo paveikslą. Pirmasis originalus Dievo Gailestingumo paveikslas buvo nutapytas Vilniuje pagal šv. Faustinos Kovalskos regėjimus. Pati sesuo Faustina stebėjo, kaip dailininkas Eugenijus Kazimirovskis tapė paveikslą, kuris dabar žinomas visame pasaulyje. Originalus Dievo Gailestingumo paveikslas iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, Dominikonų gatvėje, rugsėjo 22 dieną bus atneštas į Katedros aikštę, kur vyks jaunimo ir popiežiaus Pranciškaus susitikimas. Paskutinį kartą paveikslas buvo „palikęs“ šventovę per Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų švenčiant Gailestingumo kongresą Vilniuje. Tuomet tūkstančiai žmonių dalyvavo eitynėse Gedimino prospekte, liudydami miestui ir pasauliui pasitikėjimo Dievu žinią. Popiežiaus Pranciškus Lietuvoje lankysis rugsėjo 22–23 dienomis. Vilniuje, Katedros aikštėje Jaunimo susitikime, kviečiami dalyvauti ne tik atsiėmusieji kvietimus. Visi norintys pamatyti popiežių Pranciškų kviečiami į Katedros aikštės prieigas, o taip pat ir į papamobilio kelią nuo Aušros Vartų iki Katedros aikštės.

