„Dezinformacijos ir puolimo bus ir daugiau, ypač po nuosprendžio. Mes žinome, kad tokia bus (Rusijos. - ELTA) reakcija“, - trečiadienį Vyriausybėje sakė S. Skvernelis. Jo teigimu, Maskva ir anksčiau aktyviai bandė paneigti Sausio 13-ąją padarytus nusikaltimus, tačiau dabar, tvirtino Vyriausybės vadovas, kyla reali rizika bylos nagrinėjime dalyvavusiems žmonėms. Dėl to, ragina premjeras, teisėjams ir pareigūnams, dalyvavusiems Sausio 13-osios bylos nagrinėjime, reikėtų susilaikyti nuo vizitų į Rusiją ir jos įtakoje esančias valstybes. Susiję straipsniai: Sausio 13-osios byloje nuteistas Ivanovas nesutinka su nuosprendžiu Istorinė akimirka: Sausio 13-osios byloje Loretą Asanavičiūtę sutraiškiusio tanko vadui skirta itin griežta bausmė „Kalbant apie mūsų pareigūnus, kurie dalyvavo tiek tiriant šias bylas, tiek priimant sprendimus, tiek nagrinėjant (bylą. - ELTA) ikiteisminio tyrimo institucijose, tikėtina, kad šiems žmonėms bus pritaikytos įvairios sankcijos“, - sakė S. Skvernelis. „Ko gero, reikės susilaikyti nuo vizitų į šalis, kuriose būtų galima nukentėti nuo poveikio, kurį, tikėtina, darys Rusijos valstybė“, - kalbėjo premjeras. Trečiadienį Vilniaus apygardos teismo trijų teisėjų kolegija skelbia nuosprendį didžiausio šalies istorijoje visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio sulaukusioje baudžiamojoje byloje dėl 1991-ųjų sausio įvykių. Baudžiamojon atsakomybėn patraukti asmenys yra kaltinami dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymo, tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimo, kankinimo ar kitokio nežmoniško elgesio su jais ar jų turto apsaugos pažeidimo, draudžiamos karo atakos, uždraustų karo priemonių naudojimo. 1991 m. sovietų kariniams daliniams mėginant užimti Televizijos bokštą, Spaudos rūmus ir Lietuvos radijo bei televizijos pastatą, iš viso žuvo 14 žmonių.

