„Mes tokią praktiką turėjome, kai pati institucija susidėliodavo sąlygas, ir vertinimus padarydavo, ir pirkimą padarydavo (...) bandome riboti, o tai yra įmanoma, politinio pasitikėjimo pareigūno dalyvavimu“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė premjeras. Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlys įstatymų pataisas, uždrausiančias politinio pasitikėjimo pareigūnams dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų veikloje, ketvirtadienį pranešė šalies vadovės patarėja. Anot S. Skvernelio, tokiu atveju turėtų būti numatytos alternatyvos, kad viešųjų pirkimų komisijos nebūtų vien institucijų. „Turėtų būti labai aiškiai (numatyta – BNS), kas turėtų dalyvauti iš išorės, tai yra ne institucijai priklausančių asmenų, tiek komisijos veiklos, bet vertintų veiklą. Jei paliksime savose sultyse, patiems spręstis, turėsime tas problemas, kurias turėjome dešimtmečius“, – teigė S. Skvernelis. Susiję straipsniai: Klausimų sukėlė ne tik Gudelis: laimėtuose pirkimuose ekspertu buvo ir Skvernelio atstovas spaudai Grybauskaitė siūlo uždrausti politinio pasitikėjimo pareigūnams būti pirkimų komisijose Diskusijos šiuo klausimu kilo, portalui 15min.lt paskelbus, kad premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas buvo Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) bei kelių kitų įstaigų viešųjų pirkimų ekspertu. Kelis NMA pirkimus laimėjo verslininko, viešųjų ryšių konsultanto Dariaus Gudelio įmonė „VIP Viešosios informacijos partneriai“. Žiniasklaidoje iškelti klausimai, ar tai gali būti susiję su D. Gudelio ir premjero Sauliaus Skvernelio dažnais viešai neskelbtais susitikimais. Pats T. Beržinskas sako jokio interesų konflikto neįžvelgiantis. „Interesų konflikto visiškai nematau, nes manęs nesieja su jokia viešųjų ryšių įmone nei giminystės santykiai, nei kažkokie finansiniai įsipareigojimai, o pažįstu aš ne tik Darių Gudelį, bet praktiškai visų didžiųjų viešųjų ryšių agentūrų vadovus, mūsų santykiai yra dalykiniai, o premjero įspėti, tokios prievolės aš neturiu“, – žurnalistams sakė T. Beržinskas. Seimo Antikorupcijos komisija trečiadienį nutarė kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), kad ši pateiktų korupcijos rizikos vertinimą dėl politinio pasitikėjimo pareigūnų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.