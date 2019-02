„Premjeras atostogaus su šeima. Dalį atostogų jis praleis Lietuvoje, dalį – užsienyje“, – BNS sakė Vyriausybės vadovo patarėjas Tomas Beržinskas. S. Skvernelio darbe nebus nuo ketvirtadienio, vasario 14-osios. Prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį premjerui suteikė papildomą poilsio dieną, tai yra tėvadienį, o nuo vasario 15-osios, penktadienio, jis pradeda atostogas. Pasak T. Beržinsko, Valstybės atkūrimo dienos minėjimo reginiuose šeštadienį premjeras dalyvaus. Į darbą Vyriausybės vadovas planuoja grįžti vasario 25 dieną. Tuo metu premjerą skirtingomis dienomis pavaduos finansų ministras Vilius Šapoka ir susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

