„Seimo pirmininkas nevyks į Sankt Peterburge vyksiančią sesiją. Jis buvo apsisprendęs ir tą apsisprendimą sustiprino jo praėjusios savaitės vizitas Ukrainoje, kai pirmininkas lankėsi prie Krymo“, – BNS sprendimo motyvus paaiškino Seimo pirmininko atstovė spaudai Dalia Vencevičienė. V.Pranckiečio atstovė patvirtino, kad Seimo vadovas atsisako kvietimo atvykti būtent dėl vietos, kurioje šiemet organizuojama Asamblėja. „Seimo pirmininko nuomone, Asamblėja organizuojama valstybėje, kuri vykdo agresiją prieš Ukrainos valstybę, aneksuodama dalį jos teritorijos pažeidžia pagrindinius tarptautinės teisės principus ir tokiais veiksmais kelia grėsmę kitoms šalims, globaliai taikai“, – kalbėjo V.Pranckiečio atstovė. Anot D.Vencevičienės, Ukraina taip pat apsisprendė boikotuoti Sankt Peterburge vyksiančią Asamblėją ir ragina tokiu pačiu keliu sekti kitas šios tarptautinės organizacijos nares. Kol kas nėra informacijos, ar tuo pačiu keliu pasuks ir kitų Tarpparlamentinės Sąjungos narių atstovai. Anot jos, artimiausiu metu šį klausimą taip pat svarstys Seimo Užsienio reikalų komitetas (URK). Praėjusią savaitę boikotuoti Rusijoje rengiamą Sąjungos asamblėją Seimo pirmininką ragino keli opozicinių konservatorių atstovai Seimo URK ir Nacionalinio gynybos ir saugumo komiteto nariai Audronius Ažubalis bei Laurynas Kasčiūnas. Seimo nariai L.Kasčiūnas ir A.Ažubalis rašte teigė, kad Tarpparlamentinės Sąjungos veiklos efektyvumas apskritai kelia abejonių: „Autoritariniai režimai dažnai naudoja ją kaip savęs legitimavimo šaltinį, bando primesti savąjį tarptautinių santykių aiškinimą, blokuoja Vakarų valstybių iniciatyvas“. Todėl metinį 19 tūkst. eurų mokestį šiai organizacijai konservatoriai siūlė panaudoti transatlantiniams tarpparlamentiniams ryšiams stiprinti, kurie yra itin reikalingi Lietuvos saugumui užtikrinti. 1889 metais įkurta Tarpparlamentinė Sąjunga – nepriklausomų valstybių parlamentų organizacija, kurios viena pagrindinių veiklos krypčių yra tarptautinės taikos ir saugumo skatinimas, atstovaujamosios demokratijos gynimas ir rėmimas, ekonominė bei socialinė plėtra ir aplinkos apsauga, žmogaus teisės ir tarptautinė humanitarinė teisė bei kita. Šiuo metu Sąjungos nariais yra 159 šalių parlamentai, o 9 regioninės parlamentinės asociacijos yra asocijuotos narės.

