„Kaip žinia, nuo 2018 metų prasidės apylinkių teismų stambinimo reforma, apie jos įgyvendinimą ir ketinama kalbėti. Taip pat bus siekiama pasikeisti nuomonėmis dėl galimo tolimesnio Teismų įstatymo tobulinimo, kurio gali pareikalauti vykdoma reforma“, – BNS sakė LAT atstovė spaudai Dovilė Bružaitė. Nuo 2018 metų dabar esančius 49 apylinkių teismus numatoma sujungti į dvylika, taip pat šalyje liks du apygardos administraciniai teismai – Kauno ir Vilniaus. Sujungus teismus, teismo rūmų šalyje liks tiek pat, kiek yra dabar. Teismai ir toliau veiks tose pačiose vietovėse ir patalpose, tačiau jų administravimas bus vykdomas iš keliolikos pagrindinių centrų.

