VLK ketvirtadienį pranešė, kad jau pasirašyta didžioji dalis sutarčių su gydymo įstaigomis dėl paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). „Netrukus gydymo įstaigoms turėsime ir kitų gerų naujienų apie sutarčių sumų tikslinimą ir didinimą. Nuo gegužės 1 d. visos sutarčių sumos bus didinamos apie 10 proc., lėšas nukreipiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų darbo užmokesčiui didinti“, – pranešime spaudai sako VLK Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktorius Viačeslavas Zaksas. Šiais metais gydymo įstaigų teikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti iš PSDF numatyta apie 1,2 mlrd. eurų (2017 metaus – 1,1 mlrd. eurų). Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga šią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad medikų algų didinimui nuo gegužės numatoma 99,5 mln. eurų: 19,5 mln. numatoma skirti iš VLK nepaskirstytų lėšų, o dėl 80 mln. eurų skyrimo Sveikatos apsaugos ministerija kreipsis į Finansų ministeriją – prašys leisti panaudoti PSDF rezervo lėšas. Vyriausybė su medikų organizacijomis yra sutarusi, kad medikų atlyginimai nuo gegužės kils vidutiniškai 20 procentų.

