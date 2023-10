Prie mokyklų – netikėti pareigūnų reidai

Buvo tikrinama, ar vaikai ir tėvai į ugdymo įstaigas keliauja prisisegę saugos diržus, specialiose kėdutėse. Didžiąją dalį vairuotojų ir keleivių pareigūnai gyrė.

Vairuotojai irgi ankstyvu reidu nesipiktina, nors eilės ir nusidriekė.

„Labai malonu, kad prižiūri. Nes tikrai dauguma tėvų tikrai piktnaudžiauja tuo, kad vežasi vaikus ir mažus, ir didesnius automobilio priekyje. Tiesiog nesaugo savo vaikų, nepagalvoja apie savo mažąjį turtą“, – LNK žinioms sakė viena klaipėdietė.

Kita moteris svarstė, jog specialus policijos reidai prie ugdymo įstaigų sukelia baimę tiems, kurie taisyklių nesilaiko.

Retas vairuotojas įkliūna keleivius mašinoje vežantis neprisegtus saugos diržais.

O kai kam tenka ir priminti, kaip kėdutėje sėdinčiam vaikui saugos diržą segti.

„Buvo užsegtas saugos diržas per pažastį. Bet taisyklės numato, kad saugos diržas turi juosti juosmenį ir eiti per kaklą. Negali eiti kažkur per ausį, per smakrą“, – LNK žinioms sakė Kelių policijos specialistas Nerijus Stankus.

Pareigūnai reidus prie mokyklų ir darželių rengia kasmet rudenį. Štai reido Klaipėdoje metu buvo patikrinta apie 170 vairuotojų ir tik 5 nusižengė. Pirmą kartą įkliuvę nubausti buvo 15 eurų bauda.

„Du atvejai buvo, kada vaikai sėdėjo kėdutėse, tačiau nebuvo prisegti saugos diržais. Du atvejai buvo, kada vaikai buvo vežami automobilio gale, jie buvo neprisisegę.

Bei buvo vienas atvejis, kada vaikas privalėjo sėdėti specialioje kėdutėje, bet buvo neprisegtas ir sėdėjo ant galinės sėdynės. Policijos pareigūnai nustatė, kad ta kėdutė buvo palikta tiesiog automobilio bagažinėje“, – LNK žinioms teigė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininkas Mindaugas Džermeika.

Nors kasmet tokių pažeidimų fiksuojama vis rečiau, policija primena, kaip vaikus mašinoje reikia vežti.

„Vaikui iki 1 metro ir 35 centimetrų ūgio turi būti naudojama kėdutė, arba pasėdukas. O kai jau keleivio ūgis yra daugiau nei 1,35 metro, reiškia, kad jis jau gali segtis saugos diržą, kaip yra numatyta“, – teigė Kelių policijos specialistas N. Stankus.

Šią savaitę panašūs reidai uostamiestyje truks tris dienas.

Visą LNK žinių reportažą žiūrėkite čia: