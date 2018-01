„Manau, kad tą kelsime viešumon klausimą ir galbūt jau ir pavasario sesijoje sugrįšime prie Seimo narių skaičiaus ir tegu kiekvienas parodo savo įsipareigojimus rinkiminius ir kaip jis juos vykdo“, – Žinių radijui trečiadienį sakė Seimo pirmininkas. V. Pranckietis pripažįsta, kad tam reikės derybų su kitomis frakcijomis, tačiau laiko joms, pasak Seimo pirmininko, dar yra. Seimas dar kadencijos pradžioje po pateikimo yra pritaręs „valstiečių“ inicijuotoms Konstitucijos pataisoms, kuriomis siūloma nuo 141 iki 101 mažinti parlamentarų skaičių, taip pat iš spalio į kovą perkelti Seimo rinkimų datą. Tuomet už Konstitucijos pataisų projektą balsavo 67 Seimo nariai ir jis pajudėjo į priekį, bet vėliau balsuojant dėl priėmimo pataisai patvirtinti jau reikėtų 94 balsų. Susiję straipsniai: Seime bus diskutuojama apie jaunųjų gydytojų atlyginimus Seimo komitetas: išskirtinė parama profsąjungoms neturėtų prieštarauti Konstitucijai Konstitucijos pataisas įregistravo valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga su keliais mažumai priklausančiais Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais. Seimo rinkimus iš spalio į kovą „valstiečiai“ perkelti siūlo tam, kad naujai išrinktas parlamentas pats turėtų galimybę formuoti kitų metų biudžetą. Siūlymą mažinti parlamentarų skaičių „valstiečiai“ aiškina sumažėjusiu šalies gyventojų skaičiumi. 1992 metais, kai buvo priimta Konstitucija, Lietuvoje gyveno 3 mln. 700 tūkst. žmonių. Šiuo metu Lietuva turi 2 mln. 850 tūkst. gyventojų. Dėl Konstitucijos pataisų priėmimo Seime balsuojama du kartus, tarp balsavimų padarant ne mažiau kaip trijų mėnesių pertrauką. Nuostatos laikomos priimtomis, jeigu už jas balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai, t.y. ne mažiau kaip 94 parlamentarai.

