„Turime išsaugoti praeities tragedijų atmintį gyvą ir mokytis iš juodų istorijos puslapių, kad tos pačios klaidos niekada nebebūtų kartojamos“, – per kassavaitinę „Angelus“ maldą Panamoje sakė pontifikas. Jis teigė, kad „teisingumo ugdymas, harmonijos didinimas ir integracijos palaikymas“ yra „taikos instrumentai ir geresnio pasaulio kūrėjai“. Popiežius Panamoje dalyvavo Katalikų bažnyčios organizuojamame pasauliniame jaunimo susitikime, pavadintame „Pasaulio jaunimo diena“.

