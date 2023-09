Policijos ieškomas Okuličius – apie gyvenimą po žudynių „Svainijoje“ ir kodėl pabėgo į Ispaniją

„Okuličiaus pavardę nešioti Panevėžyje buvo tikrai nemažas iššūkis – nors ir nuo 1996-ųjų praėjo 27 metai, bet ta istorija kažkaip visą gyvenimą mus seks iš paskos“, – prisipažino 41 metų D. Okuličius.

Jis kalbėjo apie išskirtinį vakarą, sudrebinusį visą Lietuvą – tuo metu Panevėžį kontroliavo ne vietos policija, o kriminalinio pasaulio veikėjai, kuriems kone visi verslininkai privalėjo mokėti duokles, pinigų banditai pareikalavo ir iš D. Okuličiaus tėvo Rimanto Okuličiaus. Kūčių vakarą nusikaltėliai į jo valdomą parduotuvę „Svainija“ atvažiavo ginkluoti – verslininkas nutarė jiems pasipriešinti ir išsitraukęs ginklą keturis reketininkus nušovė, o dar keturis sužeidė.

„Jeigu ne aš, jie mane būtų nušovę“, – yra sakęs verslininkas.

Po šių žudynių Lietuva buvo pasidalijusi į dvi puses – vieni R. Okuličių laikė didvyriu, sugebėjusiu pasipriešinti mafijos šulams, jis net buvo išrinktas metų žmogumi, kiti gi verslininką bandė prilyginti kone nusikaltėliui. Iš karto po šio nusikaltimo Okuličių šeimai buvo paskirta valstybės apsauga – verslininko vaikai buvo išvežti į Vokietiją, jų namus pareigūnai saugojo net apie 7 metus, o pareigūnai vis žadėjo, kad šeima galės susikurti naują gyvenimą ir, pakeitę vardus ir pavardes, bus apgyvendinti Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) arba Australijoje, kol galop jiems buvo pasiūlyta persikelti gyventi į Latviją.

Okuličiai tokio pasiūlymo nepriėmė – liko gyventi gimtajame Panevėžyje, kuriame buvo stebimi lyg pro padidinamąjį stiklą.

„Mano tėvas per kiekvienas Kūčias būna kitoks – jis retai kada švenčia Kūčias ar Kalėdas“, – prisipažino R. Okuličiaus sūnus.

Šiuo metu jis nuo Lietuvos policijos slapstosi Ispanijoje – bėgti iš tėvynės jis nutarė, kai sužinojo, kad Panevėžio teisėsaugos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl prekybos žmonėmis ir didelio kiekio narkotinių medžiagų kontrabandos. Jam pavyko ne vienerius metus išlikti nepastebėtam, nors buvo įkūręs automobilių nuomos bendrovę, kuri sėkmingai veikia Alikantės oro uoste ir Torevjechos mieste. Būtent čia dabar D. Okuličius su šeima ir gyvena – Ispanijos teisėsaugos pareigūnai, vykdydami kolegų iš Lietuvos prašymą, verslininką buvo sulaikę, vietos kalėjime jis praleido pusę metų, kol galop į laisvę buvo išleistas už 25 tūkstančių eurų užstatą.

Bet į Lietuvą jis kol kas neplanuoja sugrįžti – vietos teismas nepatenkino Lietuvos prokurorų prašymo ir atsisakė jį išduoti baudžiamajam persekiojimui. Šis sprendimas yra apskųstas aukštesniam teismui – D. Okuličius sakė, kad jeigu vis dėlto Ispanija nuspręs jį išduoti Lietuvai, jis nesėdės rankų sudėjęs ir skundą įteiks galutinius sprendimus priimantiems teisėjams.

„Tada jau spręs Madridas“, – sėkmingai Ispanijoje automobilių nuomos verslą plėtojantis vyras prisipažino, kad jau pavargo slapstytis, nori, jog kuo greičiau ši istorija pasibaigtų ir joje būtų padėtas taškas. Bet pats pasiduoti neketina – Delfi.lt žurnalistui prisipažino, jog nors negali išvykti iš Ispanijos, nes būtų sulaikytas bet kurioje Europos Sąjungos ir pasaulio valstybėje, bet besislapstant kelis kartus buvo atvykęs į Lietuvą. Ir pareigūnai to net nepastebėjo.

Kad yra ieškomas policijos pareigūnų, D. Okuličius sužinojo vos tik atvyko atostogauti į Turkiją – tuo metu jam telefonu buvo pranešta, kad yra sulaikytas panevėžietis, iš Alikantės provincijos į Lietuvą atgabenęs beveik 10 kg kanapių antžeminių dalių.

Dainius Okuličius © DELFI / Dainius Sinkevičius

Šias kanapes prie Alikantės augino panevėžietis Fedia – D. Okuličius sakė, kad vyras yra kilęs iš Kazachstano, turi leidimą gyventi Lietuvoje, o jį esą pažinojo kone pusė Panevėžio, nes jis platindavo „žolę“.

– Mane su juo supažindino vienas draugas – kaip tašką, iš kur galima pasiimti „žolės“, – istoriją, kaip susipažino su Fedia, pradėjo pasakoti D. Okuličius. – Alkoholio nevartodavau, kartais parūkdavau „žolės“, o jį žinojo visi, kas nors kartą yra rūkę, jis buvo vienas populiaresnių prekeivių. Kartą važiavome prie ežerų, su draugais nutarėme pasiimti „žolytės“, jiems nelabai sekėsi rasti, ir paskambinau jam. Jis man pardavė gramą „žolės“, sako, spėk, iš kur gavau. Pažiūrėjau – tikrai kokybiška „žolė“, o Lietuvoje tais laikais surasti kokybišką buvo gana sudėtinga. Ir jis pasakė, kad pats užaugino, net pasiūlė, jog kartu galime užauginti. Pasakiau, kad tai neįmanoma, bet jis neatstojo – sakė, jog draugės dėdė turi sodybą Ignalinos rajone, į ją galima tik nuplaukti su valtimi, aiškino, kad jeigu yra vieta „žolei“ auginti, tai ji ten tikrai yra pati geriausia. Numojau ranka – nebejuokauk, nenoriu veltis, nes tuo metu turėjau tris verslus. Ta tema taip ir nublėso.

Praėjus keliems mėnesiams jis pats pas mane atbėgo – sako, viskas, yra mano draugai Ispanijoje, jie turi namą, dabar persikraustė į didesnį, sakė, kad, atrodo, net yra leidimas auginti „žolę“, tik nežinau, ar jį mums paliks, o namas yra pigus. Paklausiau, ko iš manęs reikia. Jis pasakė, kad neturiu pinigų – noriu turėti partnerį. Domėjausi, ar tikrai ten viskas bus legalu. O jis – galime pradžioje galime vogti elektrą, nes ji yra brangi, bet, sakė, aš ten sėdėsiu, ne tu. Bet, sakė jis, dar yra viena bėda – neturiu vairuotojo pažymėjimo, o sodyba yra už miesto.

Kaip tik tuo metu į Lietuvą iš Anglijos buvo sugrįžęs mano brolis Darius, kuris turėjo planų išvažiuoti į Ispaniją. Kadangi jis pasimaišė, tai Fediai pasakiau – nebent galime daryti taip, kad mano brolis kartu su tavimi važiuoja, jis ten gyventi nenori, iš pradžių padės, o paskui išsikraustys.

– Ir jie išvažiavo?

– Taip, mano brolis nei į jokią pelno dalį nepretendavo, jis tiesiog važiavo, kad pagyventi ir įsitvirtinti Ispanijoje. Taip mano brolis šioje istorijoje ir atsirado.

– Kiek investavote pinigų į „žolės“ auginimą?

– Tai nebuvo labai dideli pinigai. Vienu metu ten augo apie 250-300 augalų. Bet ne nuo to viskas priklauso – užauginsi tiek „žolės“, kiek lempomis išnaudosi elektros.

Ir bandė auginti, viskas klostėsi kaip ir neblogai, bet prieš pat Kalėdas kilo gaisras. Nebuvo atviros ugnies, tik laidai svilo, o mano brolis pasakė, kad aš čia nepasiliksiu, nenoriu gyvas sudegti vien už tai, kad gaunu nemokamai pagyventi. Jis sakė, kad, matau, kokį tu čia visų galų meistrą atsivežei, kuris tave gerai užkalbėjo. O dabar pareigūnai sako, kad su juo buvo blogai elgiamasi – kaip galima blogai elgtis su žmogumi, kuris tau pinigus uždirbs.

Aš ten buvau kelis kartus – ten net elementarių oro kondicionierių nebuvo, nei vieno, viskas buvo padaryta visiškai mėgėjiškai.

– Bet viskas vyko nelegaliai?

– Taip, o kiek buvo siųsta pinigų ir leidimams įsigyti. Viskas turėjo būti daroma legaliai – jis man sakydavo, kad tu negalvok, juk aš čia, jeigu kažkas bus blogai. Ką jis man sakydavo, tikėdavau, nors Ispanijoje gyvenantys draugai man sakydavo, kad ne viskas taip paprasta.

Dainius Okuličius © DELFI / Dainius Sinkevičius

Nedidelį kiekį „žolės“ Ispanijoje galima užsiauginti lengaliai savo reikmėms, taip pat galima nueiti legaliai į specialius klubus parūkyti. Čia viskas kaip ir Olandijoje.

Taigi, po gaisro reikėjo viską išmesti – brolis man sakė, kad tu tik su juo neprasidėk, jis primelavo, jog viską moka, nors iš tikrųjų viską darė pirmą kartą.

Pasakiau, viskas, Fedia, rinkis daiktus ir važiuok namo, nebenoriu daugiau tokių verslų su tavimi daryti – minusą patyrėme dviese, pasidalinsime per pusę. Bet jis – neturėsiu iš ko atiduoti. Pasakiau, kad ne tame esmė – svarbiausia, jog nesudegei tu, tavo vaikas, sugyventinė, mano brolis.

Tada buvo išleista iki 5 tūkstančių eurų. Jis sugalvojo naują planą – gerai, aš tada vienas iš naujo auginsiu, bet man reikia pasiskolinti pinigų. Sakau, kaip tau galiu skolinti, tu man jau ir taip esi skolingas, mano brolis sakė, jog tu visiškai nesigaudai, o daugiau vaidini, kad supranti, nei yra iš tiesų. Ir tada jis man pateikė pasiūlymą – pas jo draugės senelį yra žemės sklypas, sakė, gali pas jį nuvažiuoti, jis parodys dokumentus, paklausk, ar jis tikrai jį dovanoja. Gerai, galvoju, yra kažkoks užstatas, be to, jis man žadėjo duoti 10 proc. daugiau nei skolinu. Tada nuvažiavau pas tą senelį, manau, jis ir pats mane dar atsimintų, jis man parodė planą, paskui ir gyvai aprodė, sakė, kad tikrai atiduoda šį sklypą. Tai kaip ir gavosi užstatas.

Tada mano brolis iš ten išsikraustė, jokio reikalo su tuo nebeturėjo.

– Kur turėjote parduoti „žolę“?

– Čia, Ispanijoje, – jis sakė, kad tas draugas, kuris išsinuomojo namą, turi draugų, taip pat sakė, kad bus galima per asociaciją – legalius klubus.

– Bet narkotinės medžiagos buvo išvežtaos į Lietuvą...

– Nes reikia suprasti, kaip šitas „geras specialistas“ ją augino – be jokių kondicionierių, todėl ją ir sugadino, ji išėjo sėklomis. Yra „žolė“ ir pusė jos svorio – sėklos. Kas rūko „žolę“, žino, kad sėklos net šaudo, tai visiškai netinkamas produktas, nežinau, gal tiktų tik aliejui spausti. Vien dėl to jis ją ir vežėsi į Lietuvą. Ir vežėsi tikrai nebe pirmą kartą, kai pagavo. Kai mano brolis išsikraustė, jis kas du mėnesius vis man parašydavo ir prašydavo pinigų – kartą sakė, mano draugas atvažiuoja, aš vienas nesuspėju, čia tiek darbo. Vieną kartą paėmė vyresnį žmogų – jis be vienos akies ir be vienos rankos, sakau, ką jis tau gali padėti, atrodė kaip asocialus žmogus, o jis man – jis man padeda, padaro daugiau nei su dviem rankomis.

Pačiame gale jis vis mažiau prašydavo pinigų, o Fedios kaimynas kartą pasakė, kad tie, kas važiuoja jam padėti, parsiveža minimum po pusę kilogramo „žolės“.

Netikiu, kad policija nežinojo, jog Fedia Panevėžyje prekiavo „žole“ – arba jie visiškai nedirbo, arba – sunku suvokti tokį dalyką.

– Kada sužinojote, kad „žolę“ į Lietuvą atgabenęs jaunuolis yra sulaikytas?

– Kad sulaikė jo draugą, sužinojau kitą ar dar kitą dieną.

Stebiuosi, kaip Fedia iš savęs auką primeta – jis pareigūnams pasakė, kad išvažiavo dirbti elektriku, bet jis net kvalifikacijos neturi. Jeigu meluoti, tai bent protingiau – ar apelsinus skinti, ar bet ką, kaip tu gali išvažiuoti dirbti elektriku, jeigu juo nesi. Gerai, daleiskime, net jei aš jam žadėjau elektriko darbą, jis atvažiavo ir jį apgavau – liepiau auginti „žolę“, bet kodėl tada po mėnesio laiko į Ispaniją atvažiavo jo draugė su trejų metų dukra? Jeigu jį atvežė į kažkokią vergovę, negi tu statysi į pavojų savo draugę ir vaiką? Nelogiška.

– Bet jis sakė, kad draugė grasino skyrybomis, jeigu jis negrįš į namus...

– Ta moteris ketino skirtis, jeigu jis toliau nuo ryto iki vakaro rūkys „žolę“. Problema buvo tik tame. Jeigu tikrai būčiau vergovėje, sakyčiau, kad geriau išsiskirkime, o ne atvažiuok pas mane – ką tada gali padaryti su žmona, su vaiku? Visiškai nėra logikos.

Dainius Okuličius © DELFI / Dainius Sinkevičius

Jis šią istoriją sukūrė, nes norėjo išvengti bausmės. Jau tada, kai grįžo į Lietuvą, o jeigu aš esu jau toks blogas asmuo, jį apgavau ir taip toliau, jis atėjo dirbti į mano įmonę – kloti trinkelių. Ir jis grįžo pas tą, kuris su juo taip blogai elgėsi?

Kai jis pareigūnams sakė, jog Ispanijoje gyvendavo be maisto, tai mažai tikėtina – jis prisivogdavo to maisto. Ir ne tik jo. Dėl to buvo pyktis su mano broliu – jis pasakė, kad mes čia neatvažiavome vogti iš parduotuvių, ateis policija ir viskas baigsis.

– Kada jūsų ėmė ieškoti policija?

– Manęs niekas neieškojo iki Fedios sulaikymo – po jo sulaikymo pas mano verslo partnerį atbėgo jo sugyventinė, sako, Fedią sulaikė, būkite geri, gal galite paskolinti pinigų advokatui. Tada man paskambino draugas, sako, ką daryti, ar paskolinti. Davėme pinigų, o po dienos pasakė, kad jis atsisakė advokato. Tada pradėjau įtarti, kad ši istorija geruoju nesibaigs, nes kai su juo susitikau, kai jis buvo grįžęs į Panevėžį, klausiau, kokio velnio tu grįžai, tavo tą draugelį, kuris vežė „žolę“, uždarė į areštinę. O jis – aš jį taip prigąsdinau, kad jis manęs gyvenime nepriduos.

Žinote, ką apie šią istoriją galvoju – yra du variantai. Ar teisingumas Lietuvoje taip konvejeriu eina, kad niekas nesigilina, bet man užprieštaravo brolio advokatas. Jis sakė, kad čia yra grynas nusikalstamos veikos imitavimo modelis – viskas padaryta taip, kad mes nieko nepadarysime. Dar tada, kai buvau Lietuvoje, nuėjau pas tėvo advokatą, bet jis man negalėjo jokios informacijos suteikti, nes jis jau gynė tą vaikiną, kurį pagavo su „žole“. Ir jis pasakė, kad tau čia jau niekas nebepadės. Sakau, kaip tai gali būti – teismas juk nustatys, aš kiekvieną savo žodį galiu įrodyti, o Fedia gali tik paverkti, kad jį išvežė, o daugiau – logika tuo ir baigiasi.

– Slapstėtės, bet kai teisė jūsų brolį ir kitus asmenis, nuotoliniu būdu norėjote duoti parodymus teismui?

– Pirmosios instancijos teisme norėjau duoti parodymus, bet manęs net nesutiko apklausti – pasakė, kad mano byla yra išskirta. Bet, sakau, aš juk vos ne pagrindinis veikėjas esu, kaip rašoma bylos medžiagoje, todėl kaip jūs galite ignoruoti mano parodymus? Juk sprendžiasi kitų žmonių likimas, bet tai niekam nebuvo įdomu.

Prisipažinsiu, man net nebuvo menkiausio įtarimo, kad mano brolis bus įtrauktas į šią bylą – taip, jis gyveno iki gaisro, po jo dar mėnesį, bet jis nieko nedarė, todėl man net tokios minties nebuvo, jog jis gali būti įtrauktas į tą bylą. Jis net nesisaugojo, gyveno mano name. Čia ir buvo sulaikytas, o sakė, kad slapstėsi.

Man iki šiol joks laiškas neastsiųstas, kad esu ieškomas, net skambučio nebuvo – tik per brolį apie tai sužinojau.

– Ir tada paskelbė paiešką?

– Žinau, kad perdavė Interpolui ar Europolui. Mane čia, Ispanijoje, buvo sulaikę, pusę metų laikė kalėjime, prieš trejus metus išėjau už 25 tūkstančių eurų užstatą, turiu 100 km važiuoti atsižymėti kiekvieną penktadienį.

– O toliau kas?

– Pirmosios instancijos teismas nutarė manęs neišduoti, nes Lietuva nepateikė jokios bylos medžiagos, tik parašė Baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriais esu įtariamas. Manau, jau antrai instancijai pateiks daugiau duomenų. Bet šioje byloje yra visiški vėjai.

Dainius Okuličius © DELFI / Dainius Sinkevičius

Dar 2008-2009 m. buvau patekęs į istoriją su vienu Panevėžio prokuroru. Buvo taip, kad girtas prokuroras atėjo į vestuvių pokylį, pats su savo dviem draugais mane iškvietė išsiaiškinti santykių į kiemą, ir pats gavo... Jis buvo išgėręs, aš buvau blaivus, nes tą dieną vairavau jaunųjų automobilį ir buvome tik susirinkę į balių. Buvau šalia įėjimo – atsidarė durys, matau, kad įėjo ne vestuvių svečiai, sakau, vyrai, čia uždaras vakaras, o tas – tu, pienburni, man vakaras visada atviras. Tada dar prišoko padavėja, sako, tikrai ne, čia vestuvės, o jis man tada – ateini čia. Na, einam, sakau, jokių problemų. Ir tada du jo draugai išėjo, tada aš iš paskos, o prokuroras ėjo paskutinis. Ir tada jis man griebė už apykaklės, atsisukau ir trinktelėjau vieną jam – porą dantų iškrito. Aišku, tada ir buvau nuteistas – už gynybą. Jau tada supratau, koks pas mus Lietuvoje yra teisingumas.

– Prie ko čia tas prokuroras ir byla dėl narkotikų kontrabandos ir prekybos žmonėmis?

– Tas prokuroras sėdi tame pačiame kabinete, kuriame sėdi prokuroras, palaikęs valstybinį kaltinimą šioje byloje. Advokatas man tą mintį perša, sako, pagalvok, ar nebuvo kokių konfliktų su teisėsauga, bet, sakau, buvo, bet juk prieš tiek metų... Nenoriu tikėti, kad žmogus tiek gali būti kerštingas.

Niekada nesakiau, kad esu angelas, imkite ir nešiokite mane, bet niekad nesielgiau taip, kad man grėstų 10 metų kalėjimo ar panašiai – aš geriau kažką nupirksiu, parduosiu, nei pats kažkur lįsiu ar kažką vogsiu.

– Beveik prieš 27 metus Lietuvą kaip reikiant sudrebino įvykiai jūsų tėvui priklausančioje parduotuvėje „Svainija“, kai jis pasipriešino jį reketavusiems nusikaltėliams ir juos nušovė. Jūsų tėvas tik po žudynių buvo davęs kelis trumpus interviu žurnalistams, tačiau vėliau nesivėlė į kalbas. Kodėl?

– Taip, viską puikiai prisimenu, man tada jau buvo 14 metų. Suprantate, kai tau valstybė visko prižada, o po to palieka ant ledo, kažkaip nekeista, kad žmogus nenori ir nieko kalbėti. Mums buvo pasakyta, kad jūs būsite išvežti arba į Ameriką, arba – į Australiją, o finalas buvo toks, kad... Paskutinis pokalbis buvo toks, kad mano tėvas paėmė ir pareigūnus išvarė – jie atvažiavo dėl liudytojų apsaugos programos, viskas buvo jau kaip ir suderinta, bet, sako, deja, galime jus išvežti tik į Latviją. Dabar nepamenu, kiek metų mus saugojo – gal 6-7, per tą laiką verslas nevyko, tėvas viską išsipardavė, nes buvo pasakyta, kad viską išsiparduokite, turėkite pinigais, net daug lagaminų nesikraukite. O paskui viskas nurimo ir jie visas kalbas pamiršo.

– Kodėl tėvai atsisakė išvažiuoti į Latviją?

– Kai tu turi vienas viltis, o tau vos ne taip, kad eik pas kaimyną... Mes, vaikai, tuo metu buvome nepilnamečiai, sprendimus priėmė tėvai, bet mus iš karto išvežė į Vokietiją, į Vasario 16-osios gimnaziją. Broliai vis keisdavosi, o aš ten buvau pastoviai, prasimokiau 5 metus. Buvo tokia apsauga, vis geriau, bent jau laisvai gyvenome internate.

– Sulaukdavote grasinimų?

– Grasinimų buvo ne vienas, ne du ir ne dešimt, manau. Jeigu pradėsi kreipti į kiekvieną „pacaną“, kuris tau kažką pasakė, tai iš kalėjimo neišeisi. Jeigu nepradėsi mušti ar šaudyti... Mano tėvą dar ir dabar gatvėje užkliudo, bet jis – gerai, jeigu nori, einam, išsiaiškinsime. Mano tėvas, nors dabar jau ir su amžiumi, jis visą gyvenimą yra sportavęs, aš asmeniškai ant tėvo nešokčiau, nors daug jaunesnis esu.

Aš niekada taip nebūčiau pasielgęs kaip mano tėvas, aš nesu toks stiprus žmogus ir tokių žmonių, apskritai, manau, yra vienetai, kurie tuo laiku galėjo taip pasielgti. Aišku, dabar surastume krūvą, kurie keltų tą ranką, kurie net nežino, kas buvo tie 1990-ieji buvo, kaip ten viskas vyko. Dabar filmų prisižiūrėję sako, kad ir aš iššaudyčiau, bet eikime į realybę – pasižiūrėkime, kiek žmonių realiai būtų galėję tai padaryti. Manau, ant vienos rankos pirštų per visą Lietuvą suskaičiuotume.

Ir kai išgirsti sakant, kad čia su policijos žinia iššaudė, tai... Tuo metu policija buvo tokiame žemame lygyje, kad apskritai ne policija valdė miestus tuo metu. Taip, nėra ko norėti, tuo metu valstybė buvo jauna.

– Bendraujate su tėvais?

– Taip, jie čia, Torevjechoje, turi butą, dažnai atvažiuoja.

– Bet jūs negalite niekur išvykti, nes iš karto sulaikytų?

– Ai, Ispanija didelė, galiu čia drąsiai keliauti, į Tenerifę galiu skristi.

– O kaip Lietuva – juk kiti besislapstantys įsigyja suklastotų dokumentų ir su jais sugrįžta...

– Kelis kartus ir aš buvau grįžęs.

– Su tikrais dokumentais?

– Tebūnie tai... (neatsakė – Delfi.lt).

– Tai niekas net nepastebėjo?

– Nelabai ten kas ieško. Bet čia buvo pradžioje, kai buvo ilgesys. O dabar čia gyvena ir vaikai, visa šeima.

Dainius Okuličius © DELFI / Dainius Sinkevičius

Teisybę pasakius, man jau ir norėtųsi nuvažiuoti, susitvarkyti, jeigu gaučiau ne per daug tų metų, galima ir... Suprantate, slapstytis... Juk vis vien kažkada ateis galas – išduoti ar neišduoti, bus sudėtinga, kad neišduoti, nemanau, jog taip ir bus. Čia tik laiko delsimas – anksčiau ar vėliau vis tiek išduos. O prieš tą mano sulaikymą jaučiausi kaip kalėjime – kiekvieną kartą sėsdamas į automobilį žinai, kad tai gali būti tavo paskutinė kelionė, nors važiuoji maisto nusipirkti.

– Tai kodėl nepasiduodate?

– Matyt, charakteris ne toks, kad pasiduoti. Esu pavargęs ir grįžti norisi į tą Lietuvą bent keliems mėnesiams per metus – čia gyvena ir močiutė, kuri jau per sena skraidyti, pas ją iki 12 metų gyvenau, ir draugai. Panevėžyje buvo trys verslai, dabar nė vieno iš jų, todėl gal būtų ir sudėtinga grįžti, kai čia jau viskas pastatyta.

Nuo pat pradžių sakiau, kad galiu grįžti, bet su viena sąlyga – galiu leisti ir mane teisti, tik vienos paprasčiausios sąlygos paprašysiu: mane ir Fedią apklauskite poligrafo pagalba. Aš net pasiryžęs apmokėti, jeigu teismui yra per brangu. Ir galiu jau rytoj skristi ir duoti parodymus.

– Bet poligrafo duomenys pagal Lietuvos teismų praktiką nelaikomi įrodymu...

– Taip, nelaiko įrodymu. Gerai, bet bus bent vis tiek vidiniam įsitikinimui. Šie rezultatai vis tiek yra rekomendacinio pobūdžio, aišku, nėra įrodymas, vien juo negalima pasitikėti, bet kadangi yra daug logikos nesutapimų – kad apgaule išvežė, kaip šeimą atsivežė, kaip grįžęs vėl varė dirbti pas tą patį žmogų. Juk ant to pačio grėblio nelipsi tris kartus.

– Bet jis lipo?

– Nes grėblio nebuvo, todėl jis ir lipo.

– Tačiau prekybos žmonėmis organizacijų atstovai sako, kad tai tipinis pavyzdys, kai yra išvežami pažeidžiami, skurdžiai gyvenantys žmonės.

– Jis toli gražu nėra asocialus ar skurstantis. Tik gal pinigų niekada neturėjo, nes juos švaistė į kairę ir dešinę.

Pas mus Panevėžyje visi yra bachūrai, o visos panelės, kaip mano tėtis dar kažkada interviu sakė, yra manekenės. Okuličiaus pavardę nešioti Panevėžyje tikrai buvo bent nemažas iššūkis, kai tau vos ne kiekvienas išgėręs „pacukas“ tave „ožio“ sūnumi vadina, ar sako, kad tu esi „ožys“ ar dar kažkas. Suprantate, jie gal tuo laiku net gimę nebuvo, kai kažką bando sakyti, paprasti „pacukai“... Sudėtinga būdavo net į miestą išeiti, naktiniame klube nesusimušti. Mano ne toks charakteris, kad aš eičiau nuleidęs galvą. Tėvas mokė, kad ir už save, ir už brolius turiu pastovėti.

– Bet dėl tokio charakterio per grumtynes esate ir vienos akies netekęs...

– Istorija tokia pat – irgi po naktinio klubo, irgi prasidėjo – Okuličiau, o baigėsi prarasta akimi. Aišku, tai buvo gal 2007 ar 2008 metai, dar net vaikų neturėjau. Ir tai prieš pat Kalėdas tai buvo.

– Ir vėl prieš Kalėdas?

– Taip, kažkaip.

– Bet minėjote, kad ir tėvas sulaukia grasinimų?

– Mano tėvas, nors ir su metais, niekados nenuleis, jeigu prie jo kibs, ateis – gerai, pasakyk, ką tu man nori pasakyti, nori muštis, einam muštis. Tokio charakterio jau pas mus yra tėvas. Kad ir praėjo nuo 1996-ųjų 27 metai, bet ta istorija kažkaip visą gyvenimą seks iš paskos.

– Ir kasmet Kūčios, Kalėdos jūsų šeimai būna kitokios?

– Tėvui – taip, jis per kiekvienas Kūčias būna toks kitoks, toks... Nežinau, retai kada jis švenčia Kalėdas, Kūčias. Jam tai primena, aš tai nieko nemačiau, tik turbūt tiek, kiek per televizorių, be to, po tų įvykių labai greitai buvau išvežtas į Vokietiją.

Dainius Okuličius © DELFI / Dainius Sinkevičius

Kol mus saugojo Vadovybės apsaugos departamento vyrai, jie buvo kaip mūsų didelė šeima – mama gamindavo ir jiems, ir mums valgyti, kai kurie jauni apsaugininkai mums buvo kaip broliai. Mus saugodavo, bet ir nelabai matydavosi, kad saugo, o paskui pakeitė į „Arą“, ten buvo tragedija – einame į „Maximą“, o jie per racijas – sukame į dešinę, sukame į dešinę. Kam to reikia? Mes net būdami vaikais vengdavome kažkur eiti. Gal kažkam ir įdomu – štai, čia mane saugo, o mes jau to gėdydavomės. Be apsaugos niekur negalėdavai išeiti.

– O ar tėvas nesigailėjo, kad taip pasielgė?

– Kaip galima gailėtis, kai padarei tokį veiksmą, kuriam nebuvo pasirinkimo – arba tu, arba tave. Aš netikiu, kad jis kada nors gailėjosi, kad ne jį... Jeigu būtų padavęs pinigus, tikrai nebūtų paskutinis kartas. Aš viską iki kiekvienos smulkmenos žinau. Viską esu jo išklausinėjęs. Man jokių klausimų nekyla, kaip buvo.

– Kaip dabar savo ateitį įsivaizduojate?

– Žmogus gali planuoti, o Dievas juoksis, todėl, kad Dievas nesijuoktų, tai ir neplanuokime.

– Lietuvos pareigūnai, kurie tiria jums iškeltą bylą, perskaitys šį mūsų pokalbį. Gal norėtumėte jiems ką nors pasakyti?

– Aš tik noriu iš jūsų sąžiningo darbo – daugiau nieko. O teisingumo noriu ne konvejeriu, kaip susidaro teismo praktika, o tada visus kiša į kalėjimą.

– Jūsų brolis įkalintas 6 metams, nuosprendis yra įsiteisėjęs, bet gal jis dar jį apskundė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui?

– Taip, apskundė, bet kažkokių stebuklų mes nesitikime – Aukščiausiasis Teismas nevertina įrodymų, tik patikrina, ar teisingai pritaikyta teisė. Manau, brolis jau kitą vasarą ruošis išeiti, gal į laisvę bus išleistas. Bet jis apskritai už nieką sėdi, atsakingai sakau. Man buvo didelis siurprizas, kad jį įtraukė į tą bylą – buvo šokas.

Nukentėjusys: tai buvo vergija

Nukentėjusiuoju pripažintas panevėžietis teigė, kad į Ispaniją vyko dirbti elektriku, bet nuvažiavęs į negyvenamą sodybą sužinojo, kad prie sodybos įrengtame garaže turės auginti ir prižiūrėti kanapes.

„Darius man sakė, kad gyvensime ir dirbsime dviese, tačiau iš tikrųjų jis į sodybą parvažiuodavo tik pernakvoti – visą dieną būdavo išvykęs, – kalbėjo nukentėjusysis. – Name, kuriame buvau apgyvendintas, buvo senų žemių, durpių maišai, vazonai, sausų senų kanapių lapų. Garažą sutvarkiau ir įrengiau patalpą, kuri buvo tinkama auginti kanapes: sumontavau įrangą, laistymo sistemą, pakabinau į sodybą atvežtas lempas, sienas apklijavau blizgia plėvele, sustačiau vazonus su žemėmis, pasodinau daigus. Jų buvo virš 500 – pilnas garažas.“

Vyro teigimu, visą reikalingą įrangą parūpino Darius Okuličius.

„Vazonėlyje buvo auginamas vienas daigas, nors kanapių buvo labai daug, tačiau namuose jautėsi nestiprus kvapas, nes buvo įrengta labai gera ventiliacijos sistema“, – sakė jis.

Tačiau Fedia ne kartą savo „šeimininkui“ aiškino, kad kuo greičiau reikia pakeisti elektros instaliaciją: „Laidai buvo labai ploni, seni, o kilovatų buvo nemažai, sakiau jam, kad pavojinga, kada nors gali užsidegti, tačiau Darius atkirsdavo, kad iki mūsų viskas buvo gerai, liepė daryti, ką reikia, o ne galvoti apie instaliaciją.“

Fedios nuogąstavimai, kad gali kilti gaisras, netrukus pasitvirtino su kaupu – per Kalėdas garaže nuo perkaitimo lydėsi ir užsidegė laidai.

„Liepsnos nebuvo, nes durpės smilko, išsilydė laidų plastmasės, dalis augalų nudžiuvo, reikėjo viską perdaryti iš naujo“, – sakė jis.

© DELFI / Dainius Sinkevičius

Šis gaisras kaip reikiant pakeitė kartu gyvenančių vyrų santykius: „Darius pasidarė piktas, ėmė gąsdinti, kad prasiskolinau ir nemoku auginti, sakė, jog liksiu skolingas visą gyvenimą. Jis buvo labai piktas – ne tik rėkė, bet ir tampė už krūtinės, keletą kartų sudavė. Darius vis grasino, kad jei jo neklausysiu, tai „subyrėsiu“ – supratau, jog už nepaklusimą būsiu sumuštas. Nuo tada ėmiau jo dar labiau bijoti.“

Po gaisro vyras viską pradėjo iš naujo – sutvarkė elektros instaliaciją, pasodino apie 500-600 naujų kanapių daigų. Kaip jos auga, netrukus atvažiavo pasižiūrėti esą elektriko darbą žadėjęs Dainius Okuličius.

„Jos augo prastai, todėl man nebuvo leista išvažiuoti, kol pilnai daigų neužauginsiu, o tuo metu mano draugė man buvo iškėlusi ultimatumą – arba aš grįžtu į namus, arba ji su manimi skiriasi, – sakė Fedia. – Neturėjau kito pasirinkimo, todėl apie tai papasakojau Dariui, kuris negalėjo priimti sprendimo ir liepė kreiptis į Dainių. Jis, išklausęs mano pasakojimo, nutarė, kad draugė gali pas mane atvažiuoti su dukra ir čia pagyventi.“

Vyro draugė su dukra Ispanijoje praleido apie mėnesį – moteris žinojo, kad vyras yra priverstas prižiūrėti kanapių plantaciją, bet į ją buvo griežtai draudžiama užeiti, už darbą negauna jokių pinigų, o santykiai su Dariumi Okuličiumi yra labai įtempti: „Kai jis būdavo namuose, mes stengdavomės išeiti ir jam nelįsti į akis“.

Po viešnagės moteris su dukra grįžo į Lietuvą, tuo metu Fediai, anot jo, nebuvo leista išvykti – jis privalėjo savo „darbą“ užbaigti iki galo, todėl Ispanijoje buvo priverstas praleisti dar apie pusmetį.

Kai kanapės pagaliau užaugo, vyras turėjo nuimti derlių – nuskintus lapus ir pumpurus reikėjo išdžiovinti.

„Paskui su Dariumi jas vakuumavome ir pakavome į dėžes, o tada užkasėme po žeme“, – vyro teigimu, netrukus į sodybą atvyko panevėžietis Laimis, kuris narkotines medžiagas turėjo parvežti į Lietuvą.

Anot jo, į Lietuvą Laimis išvyko maždaug po savaitės – kanapes paslėpė dviejuose kelioniniuose krepšiuose.

„Jų buvo apie 10 kg, Laimis žinojo, kad veža „žolę“, prieš kelionę pergyveno, sakė, jog daugiau nebevažiuos“, – prisiminė vyras, kurį pareigūnai šioje baudžiamojoje byloje dėl prekybos žmonėmis pripažino nukentėjusiuosiu.

Jis taip pat teigė, kad per metus, praleistus pietų Ispanijoje, nieko neuždirbo, kartais net neturėdavo valgyti, nes 40-50 eurų, kuriuos duodavo Darius, ne visada užtekdavo, kartais net ir jų negaudavo.

„Todėl man ne kartą teko eiti vogti į parduotuvę“, – prisipažino panevėžietis.

Jis taip pat neslėpė, kad tuo metu kasdien rūkė „žolę“ – esą taip „ramino“ stresą ir nuolatinę įtampą. Į policiją jis bijojo kreiptis – teisinosi, kad buvo kitoje šalyje, todėl vargiai būtų kur toli nubėgęs, be to, baiminosi dėl savo šeimos saugumo.

„Dainius Okuličius mane spaudė, kad versčiau kaltę kitam asmeniui, prašė nesakyti, jog jis mane įkalbėjo važiuoti į Ispaniją“, – policijos tyrėjams aiškino nukentėjusysis.

„Dėka pareigūnų ir prokurorų mes atpažįstame vieną sunkiausiai įrodomų prekybos žmonėmis formų – vertimą daryti nusikaltimus, – komentuodama šios baudžiamosios bylos aplinkybes sakė Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. – Čia aukos ir teisėsaugos tarpusavio pasitikėjimas ir bendradarbiavimas yra būtinas, jo dėka gerai organizuoti nusikaltėliai yra patraukiami atsakomybėn. Ar lengva žmogui, absoliučiai kontroliuotam savo išnaudotojų tapti tokiu liudytoju? Ši byla labai gerai parodo, kad tikrai ne, matėme, kokią milžinišką kainą mokėjo prabilęs nukentėjusysis. Bet jam pavyko! Lieka tik apgailestauti, jog tokio pobūdžio bylos nepatraukia visuomenės dėmesio, tačiau būtent jose nubrėžiamos raudonos ribos, už kurių jau prasideda mūsų valstybės griovimas.“