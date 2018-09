Anksčiau žadėję bendradarbiavimo sutartį pasirašyti rugpjūčio pabaigoje, dabar ir valdantieji, ir „tvarkiečiai“ mini Seimo rudens sesijos pradžią. „Manau, kad rugsėjo 10 ar 11 dieną per plenarinį posėdį ir pasirašysime“, – BNS sakė partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. „Niekur neįstrigome, formaliai tai būtų svarbu padaryti iki rugsėjo 10 dienos, iki sesijos pradžios. Manau, kad taip ir atsitiks. Bet kokiu atveju susitarimas dėl bendradarbiavimo bus“, – garantavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis. R. Žemaitaičio teigimu, dar derinami „tvarkiečių“ siūlomi į susitarimą įrašyti darbai. „Iš 15 punktų Vyriausybė 12-ai pritarė, dėl likusių trijų eisime link kompromiso, nes Vyriausybė pasiūlo kai kuriais atvejais ir geresnį sprendimą“, – tvirtino „tvarkietis“. Jie norėtų į bendradarbiavimo susitarimą įtraukti įsipareigojimą, kad minimali mėnesio alga siektų ne mažiau kaip 50 proc. vidutinio atlyginimo, o vidutinis darbo užmokestis kitąmet būtų 1000 eurų, kad būtų įteisinti tiesioginiai seniūnų rinkimai, tarėjų institutas teismuose, nustatytas lengvatinis 9 proc. tarifas gaminant šilumą naudojamam kurui, gerokai padidintas finansavimas neformaliam ugdymui, įvestos privalomos gyventojų apklausos savivaldybėse. Taip pat „tvarkiečiai“ siekia riboti didžiųjų prekybos centrų darbo laiką savaitgaliais, sudaryti galimybę darbo užmokestį mokėti keturis kartus per mėnesį, daugiau lėšų skirti būsto renovacijai ir pan. „Valstiečiai“ savo ruožtu siūlo „Tvarkos ir teisingumo“ atstovui Seimo vicepirmininko pareigas. Bendradarbiavimo susitarimą pasirašytų Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos socialdemokratų darbo bei „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos Seime. Partija „Tvarka ir teisingumas“ Seime turi septynis narius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija – 55, Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija – 11 narių.

