Poilsiautojus pajūryje įbaugino netikėti naikintuvų skrydžiai: kas ir ką turėjo informuoti

2022-ųjų liepos pradžioje, praėjus keturiems mėnesiams nuo karo Ukrainoje pradžios, Rusijai toliau laidant grasinimus kaimynėms, tarp jų ir Baltijos šalims, ketvirtadienio vakarą, pajūrio saulėlydžio danguje išvydus naikintuvus, skraidančius paskui didesnį lėktuvą gali kilti įvairių emocijų. Pasienis su Rusija – visai netoli, kas vyksta danguje – neaišku, gebėjimų atpažinti orlaivius ne visi turi.

Nejauku, neramu, netgi baisu – tokiomis emocijomis socialiniuose tinkluose dalijosi pajūrio gyventojai bei poilsiautojai. Dar labiau neįprasta buvo tai, kad pakankamai nedideliame aukštyje skraidę naikintuvai leido tvyksles – kitaip vadinamas šilumos gaudykles. Atrodo rimtai. Ar čia vyksta realios gaudynės, bandymas nutupdyti orlaivį, gal jau karas, o gal tik pratybos? Kas žino?

Nežinia truko kurį laiką, mat jokios išankstinės informacijos apie pratybas nei Krašto apsaugos ministerija, nei Lietuvos kariuomenė neskelbė. Net ir nuraminimo žinutę apie vykusias pratybas parašęs Palangos meras Šarūnas Vaitkus atkreipė dėmesį į keistenybę – esą „niekas apie jas neinformavo nei oro uosto, nei policijos, nei savivaldybės“.

Pirmieji padriki kariuomenės atstovų komentarai, esą neįvyko nieko neplanuoto, žmonės tapo sąjungininkų pratybų liudininkais, atsakymų į visus klausimus nesuteikė. Tad į ką svarbu atkreipti dėmesį – be panikos, bet kartu ir atsižvelgiant į šiuo metu regionine tvyrančią saugumo atmosferą?

Skraidė tik NATO orlaiviai

Iš pirmo žvilgsnio nieko dramatiško, keisto ar nematyto per pastaruosius metus išties neįvyko. Nuo 2004-ųjų prie naikintuvų ir kitokių orlaivių gaudesio įpratę šiauliečiai, ko gero, nebūtų nė pakelę akių.

Arba atvirkščiai – nesunkiai, įgudusia akimi atpažinę nesyk matytus lėktuvus: Lietuvos karinių oro pajėgų transporto orlaivį C-27J „Spartan“ bei du NATO Oro policijos misijos naikintuvus F-18, kuriais Baltijos šalių oro erdvę šiuo metu saugo ispanų pilotai.

Tai, kad ispanų naikintuvai su Lietuvos KOP orlaiviu treniravosi virš pajūrio, irgi nėra naujiena ar retenybė šiais laikais.

Po atviros Rusijos agresijos prieš Ukrainą vasario 24-ąją sustiprintos NATO oro policijos naikintuvų pajėgos ne tik kyla dažniau perimti tarptautinių susitarimų ir saugumo taisyklių nesilaikančių rusų orlaivių virš Baltijos jūros, bet ir dažniau patruliuoja palei sieną, rengia daugiau pratybų. Būtent tokios ketvirtadienio vakarą vyko ir pajūryje: lietuvių C-27J imituoja pažeidėją, jį perima ir palydi NATO naikintuvai – priartėja, atpažįsta, apsuka ratus ir įspėja įvairiais signalais.

Vienas tokių signalų yra tvykslių paleidimas – šios priemonės, dar kitaip vadinamos šiluminėmis gaudyklėmis, pirmiausiai yra skirtos suklaidinti į šilumą reaguojančias raketas: iš specialių konteinerių paleidus tokias tvyksles į naikintuvą skriejančios raketos jutikliai vietoje vieno taikinio staiga gali rinktis iš dešimčių – tikslas yra toks, kad raketa pasirinktų ne orlaivį, o klaidinantį taikinį.

Bet perimant įžūlų oro erdvės pažeidėją, kaip viena įspėjamųjų priemonių tvykslė naudojama ir siekiant atkreipti pažeidėjo dėmesį – ryškus blyksnis yra labia aiškus signalas, kad naikintuvai gali imtis ir kovinių procedūrų. Be to, tvykslės naudojamos ne tik pratybų, bet ir parodomųjų šou metu – paleistos viena po kitos ar greitai seka iškart jos atrodo įspūdingai.

„Gal žinote, kas čia vyksta?“

Suprantama, viso to nežinant reginys ore gali sudaryti visai kitą įspūdį: jei neatpažįsti orlaivių – minėtų C-27J bei F-18 priešiškos Lietuvai valstybės nenaudoja, priešingai, labiau tikėtina, kad tai sąjungininkų lėktuvai, jei manevravimas pakankamai žemame aukštyje su tvykslėmis atrodo neįprastai, saulėlydžio pažiūrėti išėjęs negali žinoti, kas iš tikrųjų vyksta.

Beautiful "birds" - #Spanish Air Force F-18 have landed yesterday on #Lithuanian soil :) Muchas gracias #España for guarding our sky! #BalticAirPolicingMission #WeAreANATO #StrongTogether pic.twitter.com/tDILUVwJm8